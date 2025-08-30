Statuia lui Ştefan cel Mare din faţa Palatului Culturii din Iaşi va fi restaurată. Monumentul vechi de 140 de ani se găseşte într-o stare avansată de degradare

G4Media, 30 august 2025 18:20

Statuia domnitorului Ştefan cel Mare amplasată în faţa Palatului Culturii din Iaşi şi care se află într-un stadiu avansat de degradare va fi restaurată, costul...   G4Media.ro.

Alte ştiri de G4Media

Acum 15 minute
18:50
Un tribunal din SUA a hotărât că multe dintre tarifele globale impuse de Trump sunt ilegale G4Media
O curte de apel din SUA a hotărât că majoritatea tarifelor impuse de președintele american Donald Trump sunt ilegale, creând un potențial conflict juridic care...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:40
Secretarul general al Consiliului Europei a fost internat în spital G4Media
Secretarul general al Consiliului Europei, elveţianul Alain Berset, a fost internat în spital, dar starea sa „nu este îngrijorătoare”, a anunţat sâmbătă instituţia, relatează agenția...   G4Media.ro.
Acum o oră
18:30
Dueluri de cinci stele în prima etapă din Champions League G4Media
UEFA a anunțat programul complet al meciurilor din Champions League (sezonul 2025-2026), iar în prima etapă vor avea loc dueluri interesante precum Bayern – Chelsea,...   G4Media.ro.
18:20
Acum 2 ore
18:00
Trupele Rusiei se află în ofensivă de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina, susține generalul rus Gherasimov G4Media
Şeful statului major general al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, a declarat sâmbătă că forţele ruse sunt angrenate într-o ofensivă permanentă de-a lungul întregii linii...   G4Media.ro.
18:00
UniCredit colaborează cu Google Cloud pentru a-și eficientiza arhitectura digitală G4Media
UniCredit Bank anunță că serviciile bancare digitale pentru companii și persoane fizice reprezintă coloana vertebrală a strategiei băncii, care rămâne puternic angajată pe drumul digitalizării. Banca...   G4Media.ro.
17:50
VIDEO Guodong Xiao și-a apărat titlul la Wuhan Open snooker: Victorie spectaculoasă în frame decisiv în finala cu Gary Wilson G4Media
Guodong Xiao este vechiul și noul campion al Wuhan Open la snooker, jucătorul chinez reușind să-și apere titlul cucerit în 2024. Locul 14 mondial, Xiao...   G4Media.ro.
17:40
De ce se bat pisicile: Cauze diferite la femele și masculi. Cum previi conflictele dintre feline G4Media
Dacă ești iubitor de pisici, probabil te-ai întrebat măcar o dată: se bat și femelele de pisică sau doar masculii? Răspunsul este da, dar există câteva diferențe...   G4Media.ro.
17:40
Şeful PNL Iaşi, Alexandru Muraru: Discursul iresponsabil al lui George Simion, care critică vehement ajutorul acordat Ucrainei şi Moldovei, face jocul Rusiei G4Media
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că, prin criticile privind ajutorul României acordat Ucrainei şi Republicii Moldova, preşedintele AUR, George Simion, face jocul Rusiei...   G4Media.ro.
17:30
MedLife integrează soluții de inteligență artificială în imagistică și laborator. Mihai Marcu: „Genetica și inteligența artificială vor transforma medicina viitorului” G4Media
Rețeaua privată de clinici medicale Medlife accelerează investițiile în inteligență artificială, integrând soluții de AI în imagistică și laborator. Mihai Marcu, Președinte și CEO al...   G4Media.ro.
17:10
Filme tematice inspirate din cultura romă în competiţia Rroma Film Festival de la Braşov (5-7 septembrie) / Invitat de onoare, Michael J. Chaplin, fiul lui Charlie Chaplin G4Media
Filme tematice inspirate de cultura romă din Polonia, Cehia, Marea Britanie, Ungaria, Bulgaria, Mexic, Spania şi România vor fi prezentate în competiţia celei de-a treia...   G4Media.ro.
17:10
Piastri, pole-position fantastic în Olanda – Zi slabă pentru Ferrari, surpriza zilei: Isack Hadjar G4Media
Oscar Piastri (McLaren) a avut o evoluție fantastică în calificări și va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, australianul...   G4Media.ro.
17:10
Nu știi ce să mai gătești? G4Food îți propune un meniu pentru întreaga săptămână 1-7 septembrie G4Media
Cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie? Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:00
Prim-ministrul indian Narendra Modi a ajuns în China pentru un summit regional, o premieră în ultimii 7 ani G4Media
Prim-ministrul indian Narendra Modi a ajuns sâmbătă la Tianjin, alături de alţi lideri veniţi să participe la un summit care ilustrează influenţa influenţa diplomatică a...   G4Media.ro.
16:50
Valurile de căldură pot accelera îmbătrânirea biologică, avertizează un studiu G4Media
Un nou studiu sugerează că expunerea repetată la valuri de căldură ar putea accelera îmbătrânirea biologică, afectând cel mai grav lucrătorii în aer liber, locuitorii...   G4Media.ro.
16:40
INTERVIU Istoricul Vladimir Solonari: Convenția de la Tighina din 1941 a pus bazele ocupației Transnistriei și “evacuării” evreilor G4Media
Pe 30 august 1941 s-a semnat la Tighina un acord între România și Germania nazistă cu privire la statutul teritoriului numit Transnistria și ocupat de...   G4Media.ro.
16:20
Crucea Roşie avertizează împotriva unei evacuări a oraşului Gaza, Israelul înăspreşte asediul G4Media
Crucea Roşie a avertizat sâmbătă împotriva unei evacuări masive a populaţiei din oraşul Gaza, într-un moment în care Israelul înăspreşte asediul asupra aglomerării urbane în...   G4Media.ro.
16:00
De ce sunt pisicile tale obsedate de măsline. Explicația științifică din spatele acestei reacții neobișnuite G4Media
Pisica ta devine brusc agitată, curioasă sau chiar ușor euforică atunci când vede măsline? Comportamentul acesta ciudat a stârnit curiozitatea multor stăpâni, iar explicația se află...   G4Media.ro.
16:00
Video | Cum aleg fermierii români cei mai buni hibrizi, cu producții de 22 tone, la hectar / Maria Cîrjă (Corteva): „Este greu, în România, să spui că există un hibrid care se poate cultiva de la Constanța la Maramureș”  G4Media
În ultimii ani, fermierii din România și-au schimbat semnificativ abordarea în alegerea hibrizilor, devenind mult mai implicați și atenți la rezultate. G4Media.ro.
16:00
Industria spațială rusă este în stare critică, afirmă un înalt oficial rus din domeniul spațial G4Media
Șeful principalului producător de nave spațiale din Rusia, Igor Malțev, a lansat un avertisment fără precedent, descriind compania RSC Energia – cea mai mare din...   G4Media.ro.
16:00
Gordon Ramsay spune că a urmat un tratament pentru îndepărtarea cancerului de piele G4Media
Bucătarul și starul TV Gordon Ramsay a declarat că a urmat un tratament pentru îndepărtarea cancerului de piele, transmite BBC. Bărbatul în vârstă de 58...   G4Media.ro.
16:00
Guyana, mica țară cu rezerve imense de petrol, vrea să scape de blestemul aurului negru G4Media
Statul cu cele mai mari rezerve de petrol pe cap de locuitor din lume, Guyana, o țară mică din nordul Americii de Sud care își...   G4Media.ro.
15:20
În Germania, un neo-nazist care s-a declarat femeie relansează dezbaterea privind schimbarea de gen, după ce a fugit în Rusia pentru a evita închisoarea G4Media
Marla-Svenja Liebich – fostă Sven Liebich, de sex masculin – o figură neonazistă care și-a schimbat genul după o condamnare la închisoare, a afirmat vineri...   G4Media.ro.
15:20
Antrenorul lui Manchester United: „Uneori îmi urăsc jucătorii” G4Media
Ruben Amorim traversează o perioadă cenușie la Manchester United, grupare eliminată recent din Cupa Ligii Angliei de o formație din liga a patra, Grimsby Town....   G4Media.ro.
15:20
Danemarca se confruntă cu o epidemie de gripă „foarte neobișnuită”. Un festival de muzică este vinovatul. G4Media
Danemarca se confruntă cu o epidemie de gripă anormal de mare, care pare să aibă legătură cu un festival de muzică, scrie Euronews. Au fost...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:00
Beijingul susţine rolul ONU în menţinerea unui multilateralism real, i-a transmis preşedintele Xi Jinping şefului ONU G4Media
Preşedintele chinez Xi Jinping i-a transmis sâmbătă secretarului general al ONU Antonio Guterres că Beijingul susţine rolul central jucat de Naţiunile Unite în afacerile internaţionale...   G4Media.ro.
15:00
Ministrul Justiţiei: Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putinţă pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este de părere că este important să existe o proporţie cât mai apropiată între salariul şi pensia magistraţilor, astfel încît pe...   G4Media.ro.
14:50
„Mănâncă ce vrei, plătește cât poți” în restaurantele din Mexico City G4Media
Restaurantul Masala y Maiz, distins cu o stea Michelin, speră să răspândească această tendință în Mexic și în întreaga lume, scrie BBC. Când Norma Listman...   G4Media.ro.
14:50
Incendiu provocat de fragmente de dronă ucraineană în apropierea ”Palatului lui Putin” de la Marea Neagră / 400 de pompieri luptă de joi împotriva flăcărilor G4Media
Pompieri ruşi continuau să lupte sâmbătă împotriva unui incendiu, cauzat de fragmente de dronă ucraineană, în cursul acestei săptămâni, în apropierea ”palatului” lui Vladimir Putin...   G4Media.ro.
14:40
VIDEO | Spaghetti rapide cu ton și legume – rețeta ideală pentru prânz sau cină G4Media
Dacă vrei o masă rapidă, gustoasă și sățioasă, o porție de spaghetti cu ton și legume este alegerea perfectă. Preparatul combină spaghetele clasice cu mixul...   G4Media.ro.
14:40
Victor Negrescu: Politica se face cu sens şi responsabilitate / Populismul, eşecurile establishmentului politic, interferenţele non-democratice şi schimbarea paradigmei comunicaţionale pun presiune pe întreaga lume democratică G4Media
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă, sâmbătă, că ”politica se face cu sens şi responsabilitate” şi apreciază că ”populismul, eşecurile establishmentului politic, interferenţele non-democratice şi schimbarea...   G4Media.ro.
14:30
Controversa din jurul Roblox a trecut la un nou nivel, cu influenceri interziși pe platformă, acțiuni în instanță și politicieni/ Ce opinie au trei preadolescenți care îl utilizează G4Media
Controversele din jurul platformei Roblox datează de câțiva ani buni, jocul având 111 milioane de utilizatori lunar, cei mai mulți din rândul preadolescenților. De mulți...   G4Media.ro.
14:30
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, împușcat mortal în plină stradă, la Lviv, în estul Ucrainei G4Media
Andrii Parubîi, un politician ucrainean de rang înalt care a ocupat funcția de președinte al parlamentului Ucrainei, a fost împușcat mortal în orașul Lviv, din...   G4Media.ro.
14:20
Ucraina își construiește propria umbrelă de apărare aeriană: drone, rachete hibride și un „DARPA” local G4Media
După mai bine de trei ani în care a rezistat atacurilor aeriene rusești, Ucraina schimbă strategia. Kievul vrea să își construiască sisteme de apărare aeriană...   G4Media.ro.
14:20
„Alunecarea într-un abis”: experții avertizează asupra utilizării crescânde a IA pentru sprijinul sănătății mintale G4Media
Persoanele vulnerabile care apelează la chatbot-uri cu IA în locul terapeuților profesioniști pentru sprijin în materie de sănătate mintală ar putea „aluneca într-un abis periculos”,...   G4Media.ro.
14:20
Peste 3.600 de arme de foc şi 33 de autovehicule folosite la braconajul cinegetic, indisponibilizate în primele 7 luni ale anului 2025 G4Media
Peste 3.600 de arme de foc şi 33 de autovehicule folosite la braconajul cinegetic au fost depistate şi indisponibilizate, în primele şapte luni ale anului...   G4Media.ro.
14:10
Mesajul ministrului Justiţiei pentru păgubiţii din dosarul Nordis: Aveţi încredere în Justiţie! – VIDEO G4Media
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu le transmite sutelor de păgubiţi din dosarul Nordis să aibă încredere în Justiţie. De asemenea, Radu Marinescu le cere magistraţilor să...   G4Media.ro.
14:00
CALCULE Impozitele pe locuințe cresc de până la 3 ori, prin mecanismul care va fi aplicat anul viitor / Cum cresc impozitele pe clădiri la firme și pe clădiri agricole G4Media
Impozitele pe locuințe vor crește semnificativ de anul viitor, potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal, aflate acum în dezbatere. Acestea se pot chiar și tripla, în...   G4Media.ro.
14:00
F1 – Dublă McLaren în ultimele antrenamente din Olanda – Surpriza Carlos Sainz G4Media
Lando Norris a stabilit cel mai bun timp în ultimele antrenamente libere (cele cu numărul trei) contând pentru Marele Premiu al Olandei de Formula 1....   G4Media.ro.
13:50
SUA trebuie să-și unească forțele cu Europa pentru a exercita presiuni asupra lui Putin, afirmă miniștrii de externe ai UE G4Media
Statele Unite trebuie să colaboreze cu Europa pentru a exercita presiuni asupra lui Vladimir Putin și a-l forța să negocieze încetarea războiului împotriva Ucrainei înainte...   G4Media.ro.
13:50
Tânără din Hunedoara, sechestrată şi obligată să practice prostituţia de către concubin / A lovit-o în zona capului, i-a distrus telefonul şi a încuiat-o în locuinţă / Bărbatul a fost reţinut de poliţişti G4Media
O tânără de 27 de ani din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, a fost sechestrată şi obligată de concubinul său, un bărbat de 30 de ani,...   G4Media.ro.
13:40
Interviu exclusiv | Insuficiența renală, o afecțiune predominantă la pisicile senioare: Ce spune medicul veterinar Medeea Iliopolos despre simptome, tratament și prevenție G4Media
Frecventă în cazul pisicilor senioare, insuficiența renală este o afecțiune cronică, fără tratament. Află care sunt simptomele, prevenția și cum trebuie îngrijită o felină ce...   G4Media.ro.
13:30
Taco Bell își regândește sistemul AI drive-through după ce un bărbat a comandat 18.000 de sticle de apă G4Media
Taco Bell își regândește utilizarea inteligenței artificiale (IA) pentru a alimenta restaurantele drive-through din SUA, după ce videoclipuri comice cu tehnologia care face greșeli au...   G4Media.ro.
13:20
Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski cere „măsuri reale” contra Rusiei: Acest război nu se va opri cu declaraţii politice G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a solicitat sâmbătă Statelor Unite, Europei şi ”întregii lumi” să adopte măsuri mai hotărâte contra Rusiei, care continuă invazia împotriva ţării...   G4Media.ro.
13:20
Un mort, cinci răniţi şi trei persoane arestate în Franţa, după ce șoferul unei maşini a intrat deliberat într-un grup, în urma unei altercații într-un bar G4Media
Şoferul unei maşini a lovit ”deliberat” un grup de persoane, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în centrul Evreux, în urma unei altercaţii într-un bar,...   G4Media.ro.
13:20
Ministrul Justiţiei, întrebat dacă dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor fi îngropate după moartea lui Ion Iliescu: Cu siguranţă, nu. Sunt dosare care trebuie finalizate, adevărul trebuie să fie aflat G4Media
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu susţine că dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor continua şi după moartea fostului preşedinte Ion Iliescu, acuzat de crime împotriva umanităţii. ”Prin...   G4Media.ro.
13:10
Ministrul Justiţiei, întrebat despre schimbarea procurorilor-şefi: Orice schimbare trebuie făcută în condiţiile legii şi cu respectarea strictă a legii. Preocuparea mea este să respectăm legea şi să asigurăm stabilitatea funcţionării sistemului judiciar G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că nu există elemente legale pentru revocarea procurorilor-şefi. Ministrul a precizat că a avut o discuţie cu preşedintele Nicuşor...   G4Media.ro.
Acum 8 ore
13:00
O treime dintre copii nu se joacă afară după școală, potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie G4Media
Unul din trei copii nu se joacă în aer liber după școală, iar unul din cinci nu se joacă în weekend, potrivit unui studiu care...   G4Media.ro.
12:50
Alimente interzise pentru câini și pisici: Ce NU trebuie să le dai niciodată G4Media
Dacă ești stăpân de câine sau pisică, probabil că ai fost tentat măcar o dată să împarți cu blănosul tău din ceea ce mănânci. Privirea...   G4Media.ro.
12:50
Șefa diplomației UE: Rusia nu va primi înapoi activele îngheţate în UE dacă nu plăteşte despăgubiri G4Media
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene Kaja Kallas a afirmat sâmbătă, la Copenhaga, că este imposibil de imaginat ca Rusia să-şi primească înapoi activele îngheţate în interiorul...   G4Media.ro.
