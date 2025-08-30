Statuia lui Ştefan cel Mare din faţa Palatului Culturii din Iaşi va fi restaurată. Monumentul vechi de 140 de ani se găseşte într-o stare avansată de degradare
G4Media, 30 august 2025 18:20
Statuia domnitorului Ştefan cel Mare amplasată în faţa Palatului Culturii din Iaşi şi care se află într-un stadiu avansat de degradare va fi restaurată, costul... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
18:50
Un tribunal din SUA a hotărât că multe dintre tarifele globale impuse de Trump sunt ilegale # G4Media
O curte de apel din SUA a hotărât că majoritatea tarifelor impuse de președintele american Donald Trump sunt ilegale, creând un potențial conflict juridic care... G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:40
Secretarul general al Consiliului Europei, elveţianul Alain Berset, a fost internat în spital, dar starea sa „nu este îngrijorătoare”, a anunţat sâmbătă instituţia, relatează agenția... G4Media.ro.
Acum o oră
18:30
UEFA a anunțat programul complet al meciurilor din Champions League (sezonul 2025-2026), iar în prima etapă vor avea loc dueluri interesante precum Bayern – Chelsea,... G4Media.ro.
18:20
Statuia lui Ştefan cel Mare din faţa Palatului Culturii din Iaşi va fi restaurată. Monumentul vechi de 140 de ani se găseşte într-o stare avansată de degradare # G4Media
Statuia domnitorului Ştefan cel Mare amplasată în faţa Palatului Culturii din Iaşi şi care se află într-un stadiu avansat de degradare va fi restaurată, costul... G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:00
Trupele Rusiei se află în ofensivă de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina, susține generalul rus Gherasimov # G4Media
Şeful statului major general al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, a declarat sâmbătă că forţele ruse sunt angrenate într-o ofensivă permanentă de-a lungul întregii linii... G4Media.ro.
18:00
UniCredit Bank anunță că serviciile bancare digitale pentru companii și persoane fizice reprezintă coloana vertebrală a strategiei băncii, care rămâne puternic angajată pe drumul digitalizării. Banca... G4Media.ro.
17:50
VIDEO Guodong Xiao și-a apărat titlul la Wuhan Open snooker: Victorie spectaculoasă în frame decisiv în finala cu Gary Wilson # G4Media
Guodong Xiao este vechiul și noul campion al Wuhan Open la snooker, jucătorul chinez reușind să-și apere titlul cucerit în 2024. Locul 14 mondial, Xiao... G4Media.ro.
17:40
De ce se bat pisicile: Cauze diferite la femele și masculi. Cum previi conflictele dintre feline # G4Media
Dacă ești iubitor de pisici, probabil te-ai întrebat măcar o dată: se bat și femelele de pisică sau doar masculii? Răspunsul este da, dar există câteva diferențe... G4Media.ro.
17:40
Şeful PNL Iaşi, Alexandru Muraru: Discursul iresponsabil al lui George Simion, care critică vehement ajutorul acordat Ucrainei şi Moldovei, face jocul Rusiei # G4Media
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că, prin criticile privind ajutorul României acordat Ucrainei şi Republicii Moldova, preşedintele AUR, George Simion, face jocul Rusiei... G4Media.ro.
17:30
MedLife integrează soluții de inteligență artificială în imagistică și laborator. Mihai Marcu: „Genetica și inteligența artificială vor transforma medicina viitorului” # G4Media
Rețeaua privată de clinici medicale Medlife accelerează investițiile în inteligență artificială, integrând soluții de AI în imagistică și laborator. Mihai Marcu, Președinte și CEO al... G4Media.ro.
17:10
Filme tematice inspirate din cultura romă în competiţia Rroma Film Festival de la Braşov (5-7 septembrie) / Invitat de onoare, Michael J. Chaplin, fiul lui Charlie Chaplin # G4Media
Filme tematice inspirate de cultura romă din Polonia, Cehia, Marea Britanie, Ungaria, Bulgaria, Mexic, Spania şi România vor fi prezentate în competiţia celei de-a treia... G4Media.ro.
17:10
Piastri, pole-position fantastic în Olanda – Zi slabă pentru Ferrari, surpriza zilei: Isack Hadjar # G4Media
Oscar Piastri (McLaren) a avut o evoluție fantastică în calificări și va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, australianul... G4Media.ro.
17:10
Nu știi ce să mai gătești? G4Food îți propune un meniu pentru întreaga săptămână 1-7 septembrie # G4Media
Cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie? Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau... G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:00
Prim-ministrul indian Narendra Modi a ajuns în China pentru un summit regional, o premieră în ultimii 7 ani # G4Media
Prim-ministrul indian Narendra Modi a ajuns sâmbătă la Tianjin, alături de alţi lideri veniţi să participe la un summit care ilustrează influenţa influenţa diplomatică a... G4Media.ro.
16:50
Un nou studiu sugerează că expunerea repetată la valuri de căldură ar putea accelera îmbătrânirea biologică, afectând cel mai grav lucrătorii în aer liber, locuitorii... G4Media.ro.
16:40
INTERVIU Istoricul Vladimir Solonari: Convenția de la Tighina din 1941 a pus bazele ocupației Transnistriei și “evacuării” evreilor # G4Media
Pe 30 august 1941 s-a semnat la Tighina un acord între România și Germania nazistă cu privire la statutul teritoriului numit Transnistria și ocupat de... G4Media.ro.
16:20
Crucea Roşie avertizează împotriva unei evacuări a oraşului Gaza, Israelul înăspreşte asediul # G4Media
Crucea Roşie a avertizat sâmbătă împotriva unei evacuări masive a populaţiei din oraşul Gaza, într-un moment în care Israelul înăspreşte asediul asupra aglomerării urbane în... G4Media.ro.
16:00
De ce sunt pisicile tale obsedate de măsline. Explicația științifică din spatele acestei reacții neobișnuite # G4Media
Pisica ta devine brusc agitată, curioasă sau chiar ușor euforică atunci când vede măsline? Comportamentul acesta ciudat a stârnit curiozitatea multor stăpâni, iar explicația se află... G4Media.ro.
16:00
Video | Cum aleg fermierii români cei mai buni hibrizi, cu producții de 22 tone, la hectar / Maria Cîrjă (Corteva): „Este greu, în România, să spui că există un hibrid care se poate cultiva de la Constanța la Maramureș” # G4Media
În ultimii ani, fermierii din România și-au schimbat semnificativ abordarea în alegerea hibrizilor, devenind mult mai implicați și atenți la rezultate. G4Media.ro.
16:00
Industria spațială rusă este în stare critică, afirmă un înalt oficial rus din domeniul spațial # G4Media
Șeful principalului producător de nave spațiale din Rusia, Igor Malțev, a lansat un avertisment fără precedent, descriind compania RSC Energia – cea mai mare din... G4Media.ro.
16:00
Bucătarul și starul TV Gordon Ramsay a declarat că a urmat un tratament pentru îndepărtarea cancerului de piele, transmite BBC. Bărbatul în vârstă de 58... G4Media.ro.
16:00
Statul cu cele mai mari rezerve de petrol pe cap de locuitor din lume, Guyana, o țară mică din nordul Americii de Sud care își... G4Media.ro.
15:20
În Germania, un neo-nazist care s-a declarat femeie relansează dezbaterea privind schimbarea de gen, după ce a fugit în Rusia pentru a evita închisoarea # G4Media
Marla-Svenja Liebich – fostă Sven Liebich, de sex masculin – o figură neonazistă care și-a schimbat genul după o condamnare la închisoare, a afirmat vineri... G4Media.ro.
15:20
Ruben Amorim traversează o perioadă cenușie la Manchester United, grupare eliminată recent din Cupa Ligii Angliei de o formație din liga a patra, Grimsby Town.... G4Media.ro.
15:20
Danemarca se confruntă cu o epidemie de gripă „foarte neobișnuită”. Un festival de muzică este vinovatul. # G4Media
Danemarca se confruntă cu o epidemie de gripă anormal de mare, care pare să aibă legătură cu un festival de muzică, scrie Euronews. Au fost... G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:00
Beijingul susţine rolul ONU în menţinerea unui multilateralism real, i-a transmis preşedintele Xi Jinping şefului ONU # G4Media
Preşedintele chinez Xi Jinping i-a transmis sâmbătă secretarului general al ONU Antonio Guterres că Beijingul susţine rolul central jucat de Naţiunile Unite în afacerile internaţionale... G4Media.ro.
15:00
Ministrul Justiţiei: Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putinţă pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este de părere că este important să existe o proporţie cât mai apropiată între salariul şi pensia magistraţilor, astfel încît pe... G4Media.ro.
14:50
Restaurantul Masala y Maiz, distins cu o stea Michelin, speră să răspândească această tendință în Mexic și în întreaga lume, scrie BBC. Când Norma Listman... G4Media.ro.
14:50
Incendiu provocat de fragmente de dronă ucraineană în apropierea ”Palatului lui Putin” de la Marea Neagră / 400 de pompieri luptă de joi împotriva flăcărilor # G4Media
Pompieri ruşi continuau să lupte sâmbătă împotriva unui incendiu, cauzat de fragmente de dronă ucraineană, în cursul acestei săptămâni, în apropierea ”palatului” lui Vladimir Putin... G4Media.ro.
14:40
Dacă vrei o masă rapidă, gustoasă și sățioasă, o porție de spaghetti cu ton și legume este alegerea perfectă. Preparatul combină spaghetele clasice cu mixul... G4Media.ro.
14:40
Victor Negrescu: Politica se face cu sens şi responsabilitate / Populismul, eşecurile establishmentului politic, interferenţele non-democratice şi schimbarea paradigmei comunicaţionale pun presiune pe întreaga lume democratică # G4Media
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă, sâmbătă, că ”politica se face cu sens şi responsabilitate” şi apreciază că ”populismul, eşecurile establishmentului politic, interferenţele non-democratice şi schimbarea... G4Media.ro.
14:30
Controversa din jurul Roblox a trecut la un nou nivel, cu influenceri interziși pe platformă, acțiuni în instanță și politicieni/ Ce opinie au trei preadolescenți care îl utilizează # G4Media
Controversele din jurul platformei Roblox datează de câțiva ani buni, jocul având 111 milioane de utilizatori lunar, cei mai mulți din rândul preadolescenților. De mulți... G4Media.ro.
14:30
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, împușcat mortal în plină stradă, la Lviv, în estul Ucrainei # G4Media
Andrii Parubîi, un politician ucrainean de rang înalt care a ocupat funcția de președinte al parlamentului Ucrainei, a fost împușcat mortal în orașul Lviv, din... G4Media.ro.
14:20
Ucraina își construiește propria umbrelă de apărare aeriană: drone, rachete hibride și un „DARPA” local # G4Media
După mai bine de trei ani în care a rezistat atacurilor aeriene rusești, Ucraina schimbă strategia. Kievul vrea să își construiască sisteme de apărare aeriană... G4Media.ro.
14:20
„Alunecarea într-un abis”: experții avertizează asupra utilizării crescânde a IA pentru sprijinul sănătății mintale # G4Media
Persoanele vulnerabile care apelează la chatbot-uri cu IA în locul terapeuților profesioniști pentru sprijin în materie de sănătate mintală ar putea „aluneca într-un abis periculos”,... G4Media.ro.
14:20
Peste 3.600 de arme de foc şi 33 de autovehicule folosite la braconajul cinegetic, indisponibilizate în primele 7 luni ale anului 2025 # G4Media
Peste 3.600 de arme de foc şi 33 de autovehicule folosite la braconajul cinegetic au fost depistate şi indisponibilizate, în primele şapte luni ale anului... G4Media.ro.
14:10
Mesajul ministrului Justiţiei pentru păgubiţii din dosarul Nordis: Aveţi încredere în Justiţie! – VIDEO # G4Media
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu le transmite sutelor de păgubiţi din dosarul Nordis să aibă încredere în Justiţie. De asemenea, Radu Marinescu le cere magistraţilor să... G4Media.ro.
14:00
CALCULE Impozitele pe locuințe cresc de până la 3 ori, prin mecanismul care va fi aplicat anul viitor / Cum cresc impozitele pe clădiri la firme și pe clădiri agricole # G4Media
Impozitele pe locuințe vor crește semnificativ de anul viitor, potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal, aflate acum în dezbatere. Acestea se pot chiar și tripla, în... G4Media.ro.
14:00
Lando Norris a stabilit cel mai bun timp în ultimele antrenamente libere (cele cu numărul trei) contând pentru Marele Premiu al Olandei de Formula 1.... G4Media.ro.
13:50
SUA trebuie să-și unească forțele cu Europa pentru a exercita presiuni asupra lui Putin, afirmă miniștrii de externe ai UE # G4Media
Statele Unite trebuie să colaboreze cu Europa pentru a exercita presiuni asupra lui Vladimir Putin și a-l forța să negocieze încetarea războiului împotriva Ucrainei înainte... G4Media.ro.
13:50
Tânără din Hunedoara, sechestrată şi obligată să practice prostituţia de către concubin / A lovit-o în zona capului, i-a distrus telefonul şi a încuiat-o în locuinţă / Bărbatul a fost reţinut de poliţişti # G4Media
O tânără de 27 de ani din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, a fost sechestrată şi obligată de concubinul său, un bărbat de 30 de ani,... G4Media.ro.
13:40
Interviu exclusiv | Insuficiența renală, o afecțiune predominantă la pisicile senioare: Ce spune medicul veterinar Medeea Iliopolos despre simptome, tratament și prevenție # G4Media
Frecventă în cazul pisicilor senioare, insuficiența renală este o afecțiune cronică, fără tratament. Află care sunt simptomele, prevenția și cum trebuie îngrijită o felină ce... G4Media.ro.
13:30
Taco Bell își regândește sistemul AI drive-through după ce un bărbat a comandat 18.000 de sticle de apă # G4Media
Taco Bell își regândește utilizarea inteligenței artificiale (IA) pentru a alimenta restaurantele drive-through din SUA, după ce videoclipuri comice cu tehnologia care face greșeli au... G4Media.ro.
13:20
Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski cere „măsuri reale” contra Rusiei: Acest război nu se va opri cu declaraţii politice # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a solicitat sâmbătă Statelor Unite, Europei şi ”întregii lumi” să adopte măsuri mai hotărâte contra Rusiei, care continuă invazia împotriva ţării... G4Media.ro.
13:20
Un mort, cinci răniţi şi trei persoane arestate în Franţa, după ce șoferul unei maşini a intrat deliberat într-un grup, în urma unei altercații într-un bar # G4Media
Şoferul unei maşini a lovit ”deliberat” un grup de persoane, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în centrul Evreux, în urma unei altercaţii într-un bar,... G4Media.ro.
13:20
Ministrul Justiţiei, întrebat dacă dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor fi îngropate după moartea lui Ion Iliescu: Cu siguranţă, nu. Sunt dosare care trebuie finalizate, adevărul trebuie să fie aflat # G4Media
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu susţine că dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor continua şi după moartea fostului preşedinte Ion Iliescu, acuzat de crime împotriva umanităţii. ”Prin... G4Media.ro.
13:10
Ministrul Justiţiei, întrebat despre schimbarea procurorilor-şefi: Orice schimbare trebuie făcută în condiţiile legii şi cu respectarea strictă a legii. Preocuparea mea este să respectăm legea şi să asigurăm stabilitatea funcţionării sistemului judiciar # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că nu există elemente legale pentru revocarea procurorilor-şefi. Ministrul a precizat că a avut o discuţie cu preşedintele Nicuşor... G4Media.ro.
Acum 8 ore
13:00
O treime dintre copii nu se joacă afară după școală, potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie # G4Media
Unul din trei copii nu se joacă în aer liber după școală, iar unul din cinci nu se joacă în weekend, potrivit unui studiu care... G4Media.ro.
12:50
Dacă ești stăpân de câine sau pisică, probabil că ai fost tentat măcar o dată să împarți cu blănosul tău din ceea ce mănânci. Privirea... G4Media.ro.
12:50
Șefa diplomației UE: Rusia nu va primi înapoi activele îngheţate în UE dacă nu plăteşte despăgubiri # G4Media
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene Kaja Kallas a afirmat sâmbătă, la Copenhaga, că este imposibil de imaginat ca Rusia să-şi primească înapoi activele îngheţate în interiorul... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.