România – printre primele țări din lume la asigurarea hranei din resurse interne
HotNews.ro, 30 august 2025 18:20
România este în primele 12 țări din lume la asigurarea hranei din resurse interne. Un infografic făcut de VisualCapitalist arată primele 50 de țări care își pot asigura singure hrana, pe baza producției alimentare interne. …
• • •
Acum 30 minute
18:40
Rebelii houthi din Yemen au anunțat sâmbătă moartea „primului-ministru” și al mai multor miniștri în loviturile aeriene ale Israelului care au vizat, joi, capitala Sanaa, informează AFP. „Anunțăm martiriul lupătărorului Ahmad Ghaleb al-Rahwi, șeful guvernului,…
Acum o oră
18:30
Planul roşu de intervenţie, activat după ce două autoturisme s-a ciocnit pe A1 / Sunt implicate opt persoane # HotNews.ro
Două autoturisme s-au ciocnit pe autostrada A1, sensul Bucureşti – Piteşti. În accident au fost implicate opt persoane, dintre care două sunt încarcerate, anunță Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Accidentul rutier s-a produs între…
18:30
Trupele ruse sunt în ofensivă pe întreg frontul din Ucraina, afirmă generalul Gherasimov. „Iniţiativa strategică e cu totul a noastră” # HotNews.ro
Şeful statului major general al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, a declarat sâmbătă că forţele ruse sunt angrenate într-o ofensivă permanentă de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina şi au „iniţiativa strategică”, relatează Reuters.…
18:20
Acum 2 ore
18:00
Pompierii prahoveni au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă, pentru stingerea unor incendii de vegetaţie care au izbucnit pe raza comunelor Năieni şi Jugureni, respectiv în comuna Valea Călugărească, suprafaţa totală afectată fiind de peste 100…
18:00
Ministrul Educației: „Degeaba vrei, dacă nu sunt bani”. Ce le transmite sindicaliștilor din învățământ # HotNews.ro
Daniel David, ministrul Educației, a declarat la Digi24 că sindicaliștii din învățământ trebuie să țină seama, în acțiunile lor de protest, de principiile responsabilității și al decenței. „Când țara merge prost, mereu cauți să iei…
18:00
Care sunt cele două vârste la care corpul nostru îmbătrânește accelerat. „81% dintre molecule s-au schimbat semnificativ” / Sunt 2 milioane de români care se apropie de una dintre vârste # HotNews.ro
Un studiu realizat de cercetătorii de la Stanford Medicine arată că îmbătrânirea umană se desfășoară în etape: schimbări biomoleculare importante accelerate apar la mijlocul vieții, în jurul vârstei de 40 de ani, și la începutul…
17:30
Mobilizare pentru a treia zi la rând în apropiere de „palatul lui Putin”, unde o dronă ucraineană a provocat un uriaș incendiu de pădure # HotNews.ro
Pompierii ruşi continuau să lupte sâmbătă împotriva unui incendiu provocat în urmă cu câteva zile de fragmente de dronă ucraineană, în apropiere de „palatul” care ar fi proprietatea preşedintelui rus Vladimir Putin pe malul Mării…
17:20
VIDEO Derapaj al unui cunoscut manelist: „Când o femeie țipă, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești”. Îndemn pentru plângeri la CNA # HotNews.ro
Manelistul Tzancă Uraganu a afirmat, la emisiunea online „Un PODCAST mișto by Bursucu”, că a lovit femei cu care a fost în relații spunând că „o palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o…
Acum 4 ore
16:40
Un milion de oameni, prinși în asediul orașului Gaza. „Nu mai există niciun loc sigur, nu avem unde să mai mergem” # HotNews.ro
Crucea Roşie a avertizat sâmbătă împotriva unei evacuări masive a populaţiei din oraşul Gaza, într-un moment în care Israelul înăspreşte asediul asupra aglomerării urbane în vederea unei ofensive majore împotriva grupării palestiniene Hamas, relatează AFP,…
16:20
Procedura de expulzare accelerată a migranților utilizată de Administrația Trump, blocată în instanță # HotNews.ro
O judecătoare federală americană a blocat procedura accelerată de expulzare a migranților din SUA, pe care își baza planul de deportări în masă președintele Donald Trump, relatează sâmbătă agențiile de presă Reuters și AFP, citate…
16:10
Protest cu violențe în Marea Britanie. Manifestația a avut loc în fața unui hotel devenit ținta mișcării anti-imigrație # HotNews.ro
Trei bărbaţi au fost arestaţi, vineri seară, în timpul unei manifestaţii la Epping, la nord de Londra, în faţa unui hotel ce adăposteşte solicitanţi de azil, la câteva ore după ce justiţia britanică a decis…
15:50
VIDEO Salariile parlamentarilor provoacă revolte de proporții într-o țară asiatică. Sediile mai multor parlamente provinciale au fost incendiate # HotNews.ro
Protestatarii indonezieni au incendiat clădirile parlamentelor regionale din trei provincii în timpul protestelor de sâmbătă, la o zi după ce trei persoane au fost ucise în violențele care au cuprins țara de la începutul săptămânii,…
15:50
Medicii au dezvoltat un stetoscop cu AI care poate detecta afecțiuni cardiace majore în 15 secunde # HotNews.ro
O echipă de medici și cercetători britanici a dezvoltat cu succes un stetoscop bazat pe inteligență artificială, care poate detecta trei afecțiuni cardiace în 15 secunde, relatează The Guardian. Inventat în 1816, stetoscopul tradițional, folosit…
15:40
Meta, acuzată că a creat chatboturi „seducătoare”, cu vedete precum Taylor Swift, fără acordul lor # HotNews.ro
Meta Platforms a folosit numele şi chipul unor celebrităţi precum Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway şi Selena Gomez pentru a crea chatboturi cu tentă romantică şi sexuală, fără permisiunea acestora, arată o investigaţie prezentată…
15:10
Amenajarea râului Dâmbovița, parte din povestea canalului București-Dunăre. De ce n-a reușit Ceaușescu să facă râul navigabil și nici port în Capitală # HotNews.ro
Istoria unui canal Dunăre-București e mult mai veche decât Ceaușescu, primele mențiuni despre o astfel de intenție datează din 1864, când un trimis al lui Alexandru Ioan Cuza la Paris le propunea unor oameni de…
15:10
INTERVIU „Nostalgici vor exista mereu. E bine că de anul acesta Istoria Comunismului va fi și materie obligatorie la liceu”. Cum era viața reală de adolescent în comunism # HotNews.ro
Cum arăta adolescența într-o Românie unde rafturile erau goale, iar frica era omniprezentă? Cum își trăiau tinerii anilor ’70 și ’80 marile emoții ale vârstei într-un regim care controla școala, muzica, cărțile și chiar prieteniile?…
Acum 6 ore
15:00
Filmul asasinatului din Liov: criminalul s-a deghizat in livrator și a tras de mai multe ori în deputatul Andrii Parubii # HotNews.ro
Noi detalii ies la iveală în cazul deputatului ucrainean Andrii Parubii, împușcat mortal sâmbătă la Liov, în vestul Ucrainei. Postul de radio Suspilne a relatat că atacatorul era îmbrăcat ca un livrator și mergea cu…
14:50
Diviziune profundă între țările UE la summitul de sâmbătă al miniștrilor de externe. Kaja Kallas: „Este cu siguranță o foarte mare problemă” # HotNews.ro
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au apărut sâmbătă profund divizați în privința războiului din Gaza, unii dintre ei solicitând UE să exercite o mare presiune economică asupra Israelului, în timp ce alții au afirmat…
14:10
Bilanțul atacului aerian de peste noapte asupra Ucrainei. Rușii au lansat 582 de drone și rachete # HotNews.ro
Rusia a lansat un atac aerian major împotriva regiunilor ucrainene în noaptea de vineri spre sâmbătă, ucigând o persoană și rănind aproximativ douăzeci în Zaporojie, potrivit autorităților locale, iar președintele Volodimir Zelenski a cerut Washingtonului…
13:50
Două studii majore confirmă beneficiile unui medicament comun pentru inimă. Rămâne însă o incertitudine # HotNews.ro
Două ample studii clinice au demonstrat că un medicament vechi de zeci de ani rămâne util pentru pacienții care au suferit un infarct miocardic, chiar și în contextul tratamentelor moderne care pot preveni leziunile permanente…
13:30
Cunoscut politician din Ucraina, executat în stradă, la Liov. Reacția lui Zelenski: „O crimă oribilă” # HotNews.ro
Andrii Parubii, un politician ucrainean care a fost anterior președinte al Parlamentului și a jucat un rol important în Revoluția EuroMaidan, a fost împușcat mortal la Liov, astăzi, 30 august, transmite Kyiv Independent. Sâmbătă dimineață,…
13:10
„Avem clienți care propun prețuri indecente, între zero și 15 euro pe tonă”. Un sector major din Franța a reușit o producție enormă, dar asta i-a creat probleme # HotNews.ro
Recolta de cartofi din Franța ar putea ajunge la „8,5 milioane de tone” în 2025, un „nivel fără precedent în ultimii zece ani”, ceea ce duce la scăderea prețurilor, a avertizat Uniunea Națională a Producătorilor…
Acum 8 ore
12:50
Pensii „îndestulătoare” pentru magistrați, condiție pentru a fi „cât mai incoruptibili cu putinţă” în carieră, spune ministrul Justiției # HotNews.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, consideră că este important să existe o proporţie cât mai apropiată între salariul şi pensia magistraţilor, astfel încât ”să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putinţă” în timpul carierei. „Ministerul Justiţiei…
12:20
O mașină a intrat într-un grup de oameni în Franța: „Din păcate, bilanțul este foarte grav” # HotNews.ro
Șoferul unei mașini a lovit „în mod deliberat” un grup de persoane în noaptea de vineri spre sâmbătă în centrul orașului Evreux, în urma unei altercații într-un bar, provocând moartea unei persoane și rănirea altor…
12:10
Vladimir Putin se pregătește pentru o vizită „fără precedent”: „Cele două țări sunt pe aceeași poziție” # HotNews.ro
„Vom discuta cu siguranță despre perspectivele viitoare ale cooperării reciproc avantajoase și despre noi măsuri de intensificare a acesteia”, a declarat președintele rus, înainte să-și înceapă vizita.
11:50
Un record care depășește practici de o mie de ani. Cum a reușit un croat să întreacă „sirenele” și nomazii mării Bajau # HotNews.ro
29 de minute și 3 secunde. Atât a reușit croatul Vitomir Maričić să-și țină respirația sub apă. A stabilit astfel un nou record mondial și a mai arătat ceva: capacitatea umană de a rezista sub apă…
11:40
Femeie ucisă de soțul ei cu mai multe lovituri de cuțit, în Cluj. Bărbatul a fugit spre Lacul Tarnița, poliția îl caută # HotNews.ro
O femeie din comuna Măguri-Răcătău, județul Cluj, a fost ucisă vineri seară cu mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului. Principalul suspect este soțul femeii, care a fugit imediat după crimă. Maşina lui a…
11:20
VIDEO „Instalații importante au fost lovite“. Noi atacuri ucrainene reușite peste noapte în Rusia # HotNews.ro
Armata ucraineană a anunțat sâmbătă că a lovit peste noapte rafinării de petrol rusești din Krasnodar și Syzran, Kievul continuând astfel campania sa din această vară de a ataca instalațiile de prelucrare și depozitare a…
11:10
Explozia de la Amara: Autoritățile au anunțat când se pot întoarce acasă cei 270 de oameni evacuați. „Nu au fost identificate substanțe toxice” # HotNews.ro
Autoritățile au decis sâmbătă dimineața că locuitorii evacuaţi preventiv din Amara se pot încoarce în locuinţe, după explozia puternică de vineri. Măsurătorile făcute astăzi de experți arată valori normale, fără substanţe toxice care să pună…
Acum 12 ore
11:00
SuperLiga: Unirea Slobozia – U. Cluj se joacă sâmbătă. Specialista fazelor fixe n-a mai pierdut acasă din februarie # HotNews.ro
Meciul Unirea Slobozia – Universitatea Cluj din SuperLiga se va juca sâmbătă, 30 august de la ora 18.45, scrie lpf.ro. 28 februarie 2025, Unirea – Oțelul 0-1: a fost ultima înfrângere suferită de ialomițeni în…
11:00
SuperLiga: Rapid a început foarte bine noul sezon, dar vrea să se mai întărească / „Suntem în negocieri şi cu străini” # HotNews.ro
Rapid a început ca din tun noul sezon de Superliga şi vrea să se mai întărească pentru a putea lupta pentru a-şi îndeplini obiectivele, scrie OrangeSport. La un punct în spatele liderului Universitatea Craiova, după…
10:40
Se schimbă vremea. Cod galben de furtuni și vijelii în mai multe județe în acest weekend. HARTA zonelor vizate # HotNews.ro
Meteorologii au emis sâmbătă mai multe alerte cod galben de furtuni și vijelii, valabile până duminică seară pentru numeroase județe ale țării. În același timp, este în vigoare o alertă de caniculă pentru sudul țării,…
10:20
Șeful Nvidia spune că AI va aduce „probabil” săptămâna de lucru de 4 zile, dar „vom fi mai ocupați decât acum”. Explicația oferită # HotNews.ro
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, spune că lumea se află „la începutul revoluției AI”, iar adoptarea rapidă a inteligenței artificiale în toate industriile ar putea duce „probabil” la trecerea la săptămâna de lucru de patru zile,…
10:20
VIDEO Ucraina a distrus două poduri din Rusia folosind chiar minele inamicului: „Am descoperit o oportunitate și am profitat de ea” # HotNews.ro
Ucraina a anunțat că a distrus două poduri în Rusia folosind câteva drone ieftine pentru a lovi mine și muniție ascunse acolo de forțele ruse, scrie CNN. Armata ucraineană a spus că cele două poduri…
09:50
„Nu ne putem imagina”. UE toarnă apă rece pe speranțele Rusiei privind „gâsca cu ouă de aur” # HotNews.ro
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a sublinait sâmbătă că nu se poate imagina restituirea activelor rusești sechestrate în interiorul blocului comunitar din cauza agresiunii asupra Ucrainei, cu excepția cazului în care Moscova…
09:50
Imagini cu craterul de aproape 50 de metri care s-a format în Amara după explozia puternică de vineri # HotNews.ro
Un crater uriaș, cu o rază de circa 50 metri, s-a format în orașul Amara, din județul Ialomita, după ce o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se făceau…
09:30
Munca „la negru”: Amenzi mai drastice pentru angajatori. Care sunt sancțiunile în prezent și ce urmează să se schimbe # HotNews.ro
Una dintre măsurile incluse în proiectul de Lege actualizat privind noile taxe și modificări fiscale, publicat joi în transparență de Ministerul Finanțelor, se referă la majorarea amenzilor pentru munca „la negru”. Citește mai departe pe…
09:30
Spitalele care alocă mai mulți bani pentru salarii decât pentru tratarea pacienților vor fi sancționate. Toate măsurile din sănătate, adoptate de Guvern # HotNews.ro
Reorientarea pacienților din zona de spitalizare continuă către consultații la medicii de familie și medicii specialiști din policlinici, unde programul va fi prelungit, este unul dintre principalele obiective ale pachetului de măsuri în sănătate, adoptat…
09:20
Bill Gates dezvăluie singura meserie pe care AI nu o va putea înlocui niciodată, nici măcar peste 100 de ani # HotNews.ro
Chiar dacă inteligența artificială transformă modul în care lucrăm, unele meserii rămân în continuare exclusiv oamenilor. Bill Gates, cofondatorul Microsoft și o voce importantă în domeniul tehnologiei, a vorbit despre profesia pe care nicio mașină…
09:20
Construcțiile trec prin momente dificile. Acum s-a ajuns în situația riscantă ca, odată cu blocarea multor lucrări, în lipsa finanțărilor de la stat pe fondul măsurilor de austeritate luate de guvernanți sau a celor provenite…
08:50
Kim Jong Un promite o viață frumoasă pentru familiile „martirilor” nord-coreeni: „Nu mi-au trimis nici măcar o scurtă scrisoare” # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis „o viață frumoasă” familiilor „martirilor” care au murit luptând pentru Rusia în războiul din Ucraina, a informat sâmbătă presa de stat a Phenianului, care a lăudat familiile îndoliate…
08:40
Bărbatul din Otopeni acuzat că l-a ucis pe copilul iubitei sale și care s-a baricadat în casă a fost reținut / De ce a durat 13 ore intervenția poliției # HotNews.ro
Forțele speciale ale poliției au intrat vineri seară în apartamentul din Otopeni în care se baricadase bărbatul de 28 de ani acuzat că l-a omorât sâmbăta trecută pe copilul în vârstă de doi ani şi…
08:20
Lovitură importantă pentru Trump: Justiția a decis că majoritatea taxelor vamale impuse de el sunt ilegale. Reacția președintelui american # HotNews.ro
O curte de apel din SUA a decis vineri, cu o majoritate de 7 la 4, că cea mai mare parte a tarifelor impuse de Donald Trump sunt ilegale, subminând utilizarea de către președintele republican…
07:50
Weekend trending în București, 30-31 august – cinema sub stele, cel mai mare show aviatic, bucătărie străbună și „porcării” # HotNews.ro
Orașul e un pic altfel la final de august, fiind prins între nostalgia vacanțelor de vară și toamna care bate la ușă cu festivaluri, premiere, dar și agitație și străzi mai aglomerate. În ultimul weekend…
07:40
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac „masiv” asupra regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, unde Kievul a recunoscut pentru prima dată în această săptămână o incursiune a armatei ruse, transmite France Presse. „Au…
07:10
Ideea că „noi să ne vedem de ale noastre și Putin ne va lăsa în pace” are un mare dezavantaj: e complet nepractică. Ne putem uita la Republica Moldova. Noi nu suntem Moldova, suntem mai avansați,…
07:00
Lucrările de reabilitare a Palatului Dacia-România, care urmează să găzduiască Pinacoteca București, vor demara după desemnarea executantului, procedura de achiziție fiind în curs, și vor costa mai mult de 104 milioane lei, potrivit detaliilor oferite…
07:00
Pachetul 2 a trecut de Guvern, fără proiectul care prevede tăierile din administrația locală. Ce urmează pentru intrarea în vigoare a măsurilor # HotNews.ro
Guvernul a adoptat, vineri, cinci dintre cele șase proiecte de lege care fac parte din Pachetul 2 cu măsuri de echilibrare a finanțelor statului. Soarta proiectului privind reforma administrației publice, în urma căreia în jur…
07:00
INTERVIU Mecanismul prin care a început să fie afectat buzunarul fiecărui român pentru că firmele noastre vor plăti cele mai mari preţuri la energie din UE. „Acesta este riscul”, spune un economist # HotNews.ro
Se vorbește mult despre creșterea facturi consumatorului casnic, dar există încă un risc, indirect dar mare, din cauza scumpirii electricităţii la firme, a constatat în cele mai recente cifre Iulian Lolea, macroeconomist. Un fenomen economic…
