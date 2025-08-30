Trafic restricționat pe A1 București – Pitești, sensul de mers spre Pitești, între localitățile Florești-Stoenești, în urma unui accident între două mașini. A fost activat Planul Roșu de intervenție, având în vedere numărul mare de persoane rănite – opt, dintre care două sunt încarcerate.
Biziday.ro, 30 august 2025 18:20
Poliția Română informează că pe autostrada A1 București – Pitești, km 35, pe sensul către Pitești, între localitățile Florești-Stoenești. Din primele informații, opt persoane sunt rănite, dintre care două sunt încarcerate. Având în vedere numărul ocupanților, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție. “La fața locului, au […]
• • •
Acum o oră
18:20
Acum 2 ore
17:20
Analiză Bloomberg. Cancelarul german Friedrich Merz se confruntă cu o presiune tot mai mare dinspre partenerii săi de guvernare pentru o reformă care ar reduce TVA-ul pe mâncarea sănătoasă și ar impune taxe pe produsele cu mult zahăr. Aproape jumătate din populație este supraponderală, iar rata obezității continuă să crească. # Biziday.ro
Cancelarul Friedrich Merz a promis că va iniția “o reformă fundamentală a sistemelor de securitate socială” însă partidul său, CDU, finanțat în campania de anul trecut inclusiv de McCafé (deținută de McDonalds), se opune aplicării unor taxe pe nutriția nesănătoasă, în ciuda preisunii tot mai mari a Verzilor și social-democraților, cu care împarte guvernarea. CDU […]
Acum 4 ore
15:50
Miniștri mai multor țări UE discută posibilitate eliminării principiului unanimității, în deciziile de politică externă. Acestea ar putea fi luate cu o majoritate calificată, ceea ce ar permite decizii mai rapide, dar și eliminarea blocajului făcut de Ungaria în privința susținerii Ucrainei. # Biziday.ro
Potrivit Bloomberg, un proiect de modificare a modului în care Uniunea Europeană își ia deciziile de politică externă a fost distribuit majorității țărilor membre, dar nu tuturor, înainte de reuniunea de la Copenhaga. Prevede eliminarea principiului unanimității și înlocuirea acestuia cu cel al majorității calificate, în care 2/3 sau 3/4 din țări pot impune o […]
Acum 6 ore
14:00
Ucraina. Asasinat la Liov (vestul țării). Fostul președinte al parlamentului și politician, Andriy Parubiy, a fost împușcat mortal, în ceea ce pare a fi un atac țintit. Oficiali ucraineni denunță “un act de terorism”. # Biziday.ro
Poliția ucraineană a transmis inițial că “o importantă figură politică a fost ucisă în urma unui atac armat în orașul din vestul Ucrainei”. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat apoi, într-o postare pe rețelele de socializare, că este vorba despre Andriy Parubiy (54 de ani), un fost deputat cu o carieră lungă în politica ucraineană și […]
Acum 8 ore
12:40
Studiu. Unul din trei copii britanici nu se joacă afară după școală, iar circa 20% evită activitățile în aer liber inclusiv în weekend, petrecând timpul singuri sau pe telefon. Specialiștii avertizează că lipsa jocului în aer liber poate duce la probleme serioase de sănătate, precum obezitate, depresie și anxietate. # Biziday.ro
Studiul, realizat de Universitatea Exeter, a analizat datele a 2.500 de copii cu vârste între 7 și 12 ani, colectate prin programul Born in Bradford, ce urmărește sănătatea și bunăstarea mamelor și copiilor de la sarcină și până la adolescență. Dintre aceștia, 33% nu se joacă deloc afară după școală, iar 20% evită activitățile în […]
Acum 12 ore
10:20
Război Rusia-Ucraina. Ucrainenii au reușit să bombardeze două rafinării din Rusia, în timp ce rușii au atacat masiv orașul Zaporijie, lovind un bloc cu 14 etaje și 40 de case. Trump neagă că ar fi agreat trimiterea unor trupe chineze de menținere a păcii în Ucraina, dar ia în calcul companii private americane de securitate. # Biziday.ro
Rușii au desfășurat azi-noapte un atac masiv (circa 600 de drone și rachete, inclusiv balistice) asupra Ucrainei, vizând în special orașul Zaporijie, de pe frontul de sud. Bombardamentul a avariat o clădire de 14 etaje și peste 40 de case private, un bilanț preliminar indicând un mort și 22 de răniți, printre care trei copii. […]
07:40
Punga de gaze de la Amara s-a epuizat în timpul nopții, iar coloana de foc s-a stins. Un crater de mari dimensiuni s-a creat vineri, când forajul unui puț de apă de mare adâncime a deschis o pungă de gaze care s-a autoaprins. # Biziday.ro
Incident major, vineri după amiază, în localitatea Amara. Forajul de adâncime pentru puțuri de apă pentru oraș a deschis o pungă de gaze, ce a creat un crater de zeci de metri. Ulterior, gazele s-au autoaprins cu o explozie care a aruncat un jet de foc. Un perimetru de siguranță de 300 de metri a […]
07:30
Washington. Curtea federală de Apel a decis că majoritatea tarifelor vamale decise de Donald Trump sunt ilegale, iar președintele și-a depășit atribuțiile. Acestea vor rămâne totuși în vigoare până în octombrie, pentru a lăsa Casei Albe posibilitatea să atace decizia la Curtea Supremă. # Biziday.ro
Decizia curții federale confirmă o hotărâre din mai a Curții federale pentru Comerț Internațional, conform căreia declararea de către președinte a unei urgențe economice nu îi permite acestuia schimbări radicale ale tarifelor, Constituția SUA rezervând Congresului această autoritate. Curtea a decis că președintele are autoritatea legală de a impune tarife vamale sectoriale restrânse, precum cele […]
Acum 24 ore
23:20
SUA. Administrația Trump taie finanțări de 680 de milioane de dolari pentru proiecte eoliene offshore. Departamentul Transporturilor le vede ca pe o risipă de resurse care “ar putea fi folosite pentru revitalizarea industriei maritime”. # Biziday.ro
Departamentul Transporturilor a anulat finanțarea federală pentru 12 proiecte de energie eoliană offshore. Un singur proiect din largul coastei Californiei a pierdut peste 420 de milioane de dolari. “Proiectele eoliene sunt o risipă și utilizează resurse care ar putea fi folosite pentru revitalizarea industriei maritime americane”, a declarat secretarul Transporturilor, Sean Duffy. Mai departe, departamentul […]
21:40
Șefa diplomației europene afirmă sprijinul larg al miniștrilor Apărării din UE pentru continuarea și extinderea misiunii de instruire a militarilor ucraineni pe teritoriul european, ca parte a garanțiilor de securitate. # Biziday.ro
Kaja Kallas, vicepreședintă a Comisiei Europene și înalt reprezentant pentru politică externă, a făcut anunțul în urma reuniunii miniștrilor Apărării din cele 27 de state membre, care a avut loc în ultimele două zile la Copenhaga, în Danemarca. “Uniunea își va plăti integral partea. Salut susținerea largă pentru extinderea misiunii, după orice armistițiu”, a spus […]
20:50
Germania. Numărul șomerilor a depășit trei milioane în august, pentru prima dată în mai mult de un deceniu. Pragul confirmă tendința de recesiune a celei mai mari economii Europene, grav afectată de tarifele lui Donald Trump. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Numărul șomerilor a crescut în august cu 46 de mii, ajungând la 3,025 milioane. Rata șomajului a crescut cu 0,1%, ajungând la 6,4%. Comparativ cu august 2024, acum sunt cu 153 de mii mai mulți șomeri, iar cererea de forță de muncă încetinește: […]
Ieri
18:30
Ialomița. O sută de persoane au fost evacuate la Amara, după ce o pungă de hidrogen sulfurat a fost atinsă în urma unei forări. S-a format un crater cu diametrul de 25 de metri, care aruncă din interior apă fierbinte și nămol. Autoritățile intervin la fața locului. # Biziday.ro
IGSU transmite că incidentul s-a petrecut în timpul lucrărilor de forare a unei fântâni, când a fost atinsă o pungă de gaze. S-a format apoi un crater cu un diametru de aproximativ 25 de metri, din care sunt aruncate apă fierbinte și nămol la mare înălțime. Specialiștii sosiți la fața locului au constatat prezența unor […]
18:10
Guvernul se reunește în ședință de la ora 18, pentru a aproba al doilea pachet de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte. Inițial fusese programată pentru ora 16, apoi pentru ora 17. # Biziday.ro
După câteva săptămâni de întârziere, Executivul a decis această împărțire a măsurilor, în șase proiecte, pentru ca o eventuală respingere la CCR a uneia dintre măsuri să nu afecteze întregul pachet. Acestea se aplică pentru mai multe domenii: fiscalitate, reforma companiilor de stat, reforma ANRE, ASF, ANCOM (pentru că sunt instituții autonome și aveau nevoie […]
17:40
MAE l-a convocat pe ambasadorul rus la București, în urma atacului rusesc de miercuri seară asupra Kievului. Ministerul a catalogat ofensiva drept “crimă de război” și a avertizat asupra riscurilor pentru securitatea națională, din cauza atacurilor repetate din apropierea graniței. # Biziday.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că l-a convocat, vineri, pe ambasadorul rus la București, pentru a protesta față de atacurile sângeroase din noaptea de 27 spre 28 august (miercuri spre joi) asupra infrastructurii civile din Kiev. Atacurile, soldate cu numeroase victime (12 decese și 48 de răniți) și pagube materiale, au fost catalogate de […]
16:40
Italia. Georgia Meloni condamnă publicarea unor fotografii modificate cu ea și alte femei cunoscute pe o platformă pornografică. Cere pedepsirea celor vinovați. # Biziday.ro
Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, s-a declarat dezgustată” de faptul că fotografii cu ea și alte femei au fost postate pe un site pentru adulți. A cerut ca autorii să fie identificați rapid și ”pedepsiți cu cea mai mare fermitate”. Imagini cu sora lui Meloni, Arianna, și cu lidera opoziției, Elly Schlein, au fost descoperite, de […]
15:40
Politico: Liderii europeni iau în considerare crearea unei zone tampon militarizată de 40 de kilometri între Ucraina și Rusia, pe linia frontului, ca parte a unui acord de pace. Sunt preocupați de numărul militarilor necesari pentru patrularea frontierei. # Biziday.ro
Propunerea se numără printre cele mai favorizate de către oficialii militari și civili pentru un scenariu postbelic sau de încetare a focului în Ucraina, potrivit a cinci diplomați europeni care au solicitat anonimatul, citați de Politico. Totuși, oficialii nu s-au pus de acord cu privire la lățimea exactă a zonei vizate și nu este clar […]
15:00
Fotbal. FCSB și Universitatea Craiova și-au aflat adversarele din grupa Europa League, respectiv Conference League. FCSB va juca, acasă, cu Fenerbahce și Bologna, în timp ce Craiova primește vizita Spartei Praga și echipei Mainz. # Biziday.ro
În Europa League, FCSB va juca, pe teren propriu, cu Feyenoord (Olanda), Fenerbahce (Turcia), Young Boys (Elveția) și Bologna (Italia), iar în deplasare cu Dinamo Zagreb (Croația), Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Basel (Elveția) și Go Ahead Eagles (Olanda). Cele opt etape vor avea loc între 24 septembrie și 29 ianuarie 2026. În Conference League, Universitatea […]
14:20
Președintele Nicușor Dan merge, duminică, într-o vizită oficială în Republica Moldova, cu ocazia Zilei Limbii Române. Va fi primit de președinta Maia Sandu. # Biziday.ro
Administrația Prezidențială a publicat programul oficial al președintelui Nicușor Dan, în ziua de duminică. În jurul orei 8:40 va fi primit de către Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, la reședința de stat din Chișinău. De la ora 10, va lua parte la evenimentul cultural “Marea Dictare Națională”, va depune flori la bustul lui Mihai Eminescu, […]
14:00
Președintele Consiliului European va face vizite în statele membre, în următoare trei săptămâni. Antonio Costa va sosi în România pe 4 septembrie și va fi primit de Nicușor Dan. # Biziday.ro
Consiliul European informează că președintele său, portughezul Antonio Costa, va participa la un tur al capitalelor din Uniunea Europeană. Întâlnirile cu șefii de stat și de guvern îi vor permite oficialului să înțeleagă mai bine situația Uniunii Europene și să pregătească viitoarele summituri. În harta de mai jos este prezentat programul primei săptămâni. Până la […]
11:40
Fotbal. Jose Mourinho a demisionat din funcția de antrenor al echipei Fenerbahce Istanbul, după ce echipa a fost eliminată din play-off-ul Champions League. # Biziday.ro
Plecarea portughezului vine la două zile după ce clubul a fost eliminat din play-off-ul Ligii Campionilor, de Benfica Lisabona. Într-un comunicat, Fenerbahce a precizat că Mourinho s-a ”despărțit” de club și i-a mulțumit antrenorului în vârstă de 62 de ani pentru munca depusă la club Mourinho, care a antrenat 10 cluburi, inclusiv Chelsea, Manchester United, […]
11:40
Toate instanțele își suspendă activitatea pe termen nedeterminat, în semn de protest față de proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților. Denunță o campanie ”agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti”. # Biziday.ro
”În cadrul adunărilor generale ale judecătorilor desfășurate în perioada 26 – 27 august 2025, tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au hotărât că se impune adoptarea acelorași măsuri stabilite de cele 16 curți de apel, solicitând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva […]
10:30
Presa din SUA: Directoarea Serviciilor de Informații (DNI) a dezvăluit identitatea unui ofițer CIA aflat sub acoperire în Rusia, aparent fără să știe, dar și fără să se consulte cu alte instituții. Deși acesta chiar a ajutat echipa lui Trump să se pregătească pentru întâlnirea cu Putin, numele său apare pe o listă cu oficiali demiși, publicată de Tulsi Gabbard pe X/Twitter. # Biziday.ro
Tulsi Gabbard (foto), directoarea serviciilor naționale de informații (DNI) din SUA, a provocat controverse după ce a făcut public numele unui ofițer CIA care a lucrat sub acoperire în Rusia, scrie The Wall Street Journal, citând sub protecția anonimatului mai mulți oficiali cu cunoștințe despre acest scandal. Numele acestuia a apărut pe o listă de […]
10:20
ChatGPT și Claude pot oferi utilizatorilor instrucțiuni privind planificarea unor atacuri teroriste, în ciuda frânelor de securitate introduse de companiile dezvoltatoare. Vulnerabilitățile au fost descoperite chiar de acestea, într-un experiment unic, în care cercetătorii celor două companii au fost puși să se verifice reciproc. # Biziday.ro
Studiile OpenAI și Anthropic, companiile care au dezvoltat modelele mari de inteligență artificială ChatGPT și Claude, au descoperit că chatboții sunt dispuși să împărtășească instrucțiuni despre fabricarea unor explozibili, a armelor biologice, dar și despre planificarea și executarea unor atacuri teroriste sau cibernetice. Astfel, verificat de cei de la Anthropic, GPT-4.1 a oferit rețete pentru […]
09:00
Război în Ucraina. Rușii publică imagini cu nava ucraineană lovită în Deltă. ISW evaluează că, pentru prima dată, o dronă navală rusească a urcat cel puțin 25 de km pe Dunăre, nedetectată, înainte de a distruge nava-radar ucraineană. Nu este clar dacă a trecut prin apele românești, sau dacă a intrat pe un canal ucrainean. # Biziday.ro
️ Footage has emerged directly from the surface drone-kamikaze at the moment of the strike on Simferopol. pic.twitter.com/cEiKg57A7X — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) August 28, 2025 Atacul s-a produs ieri după-amiază, iar ucrainenii au recunoscut că o navă-radar, aflată pe brațul Chilia al Dunării a suferit o explozie, în care un marinar a murit. Rusia […]
28 august 2025
23:50
Eurostat: Un procent de 8,5% din populația UE a întâmpinat probleme în a-și asigura o masă adecvată, în 2024. În România, procentul persoanelor vizate de această problemă este de aproximativ 16%, în scădere de la aproape 23% în 2023. # Biziday.ro
În 2024, un procent de 8,5% din populația Uniunii Europene nu își permitea o masă care să conțină carne, pește sau echivalentul vegetal o dată la două zile, în scădere cu un punct procentual față de situația din 2023 (9,5%), potrivit datelor publicate de Eurostat. În rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie, ponderea europenilor […]
23:30
Fotbal. CFR Cluj a fost eliminată din cupele europene. Universitatea Craiova s-a calificat în grupa Conference League, iar FCSB în faza principală a Europa League. # Biziday.ro
CFR Cluj a câștigat returul cu echipa Hacken, din Suedia, cu 1-0. În urma acestui rezultat, clujenii au fost eliminați din Conference League, deoarece în tur au pierdut meciul cu 7-2. Universitatea Craiova a câștigat și returul cu Istanbul Basaksehir, cu 3-1, și accede în grupa Conference League. În tur, Craiova s-a impus cu 2-1. […]
21:40
Galați. Incendiu la restaurantul Levant. 70 de persoane s-au autoevacuat în siguranță. Pompierii intervin la fața locului. # Biziday.ro
ISU Galați anunță că intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul Levant din municipiu. Incendiul se manifesta cu flacără deschisa, iar aproximativ 70 de persoane s-au autoevacuat în siguranță. Pentru gestionarea situației acționează: • 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, • 2 echipaje SMURD, • o autoscară de intervenție la înălțime, • […]
21:20
Tragerea la sorți pentru meciurile fazei principale din Liga Campionilor, sezonul 2025-2026. Printre cele mai importante meciuri din faza principală sunt PSG – Bayern Munchen și Real Madrid – Manchester City. # Biziday.ro
Joi seara, la Monaco, a avut loc tragerea la sorți pentru meciurile fazei principale din Liga Campionilor, sezonul 2025/2026. Au fost stabilite duelurile pentru echipele aflate în cele 4 urne valorice, urmând ca sâmbătă, 30 august, UEFA să stabilească programul complet de desfășurare al fiecărei etape în parte. În faza Ligii vor fi implicate 36 […]
21:10
Funcționarii din primăriile comunale anunță că intră de mâine în grevă, pe perioadă nedeterminată. Nu vor mai lucra cu publicul, nemulțumiți de măsurile guvernului despre care susțin că “demolează primăriile mici”. # Biziday.ro
Sindicatul Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România (SCOR) a emis un comunicat de presă în care critică pachetul II de măsuri privind administrația publică locală și anunță că primăriile comunale nu vor lucra cu publicul, dar angajații vor fi la locul de muncă. “Cu o medie a funcționarilor publici de 9,78 / primărie comunală, numărul […]
20:10
Analiză Reuters. Participația guvernului american la Intel îngrijorează o parte din investitori, care se tem că administrația s-ar putea amesteca tot mai mult printre companii, în industria producătoare. # Biziday.ro
Administrația americană a preluat o participație de 9,9% la Intel, în schimbul unor subvenții de 11,1 miliarde de dolari. Deși comunicatul Intel cuprinde și declarații din partea altor companii din industrie, cum este Microsoft, care au lăudat afacerea, nu trebuie uitat că, în urmă cu doar câteva săptămâni, președintele Donald Trump i-a cerut directorului Intel […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
România a primit încă trei aeronave F-16 achiziționate de la Norvegia, care vor intra în dotarea Bazei Mihail Kogălniceanu. În total, armata a recepționat 21 din cele 32 comandate, iar restul vor veni până la finalul anului. # Biziday.ro
Ministerul Apărării informează că cele trei avioane militare vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare din cadrul Bazei 57 Aeriene de la Mihail Kogălniceanu. România a cumpărat de la Norvegia 32 de aeronave, împreună cu suportul logistic și operațiunile de întreținere. 21 au fost deja livrate, iar restul vor fi ajunge în țară până […]
17:20
Parchetele din țară își suspendă activitatea pe termen nedefinit, ca protest față de proiectul guvernului de reformare a sistemului de pensii. Procurorii bucureșteni cer CSM să avizeze negativ ordonanța. # Biziday.ro
Consiliul Superior al Magistraturii informează, printr-un comunicat de presă, că procurorii din toată țara, inclusiv cei din Parchetul General și DIICOT, au luat decizia să-și suspende activitatea, ca protest față de proiectului privind reforma sistemului de pensii, pe care guvernul îl va adopta în această săptămână și pe care își va angaja răspunderea în parlament, […]
17:00
Nicușor Dan reacționează în cazul livratorului străin lovit pe stradă: “Violență xenofobă ce constituie un atac la adresa valorilor societății noastre. Autoritățile trebuie să trateze cazul cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură. Mulți români sunt plecați la muncă în străinătate, știm bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară”. # Biziday.ro
Nicușor Dan a reacționat în urma incidentului în care un tânăr de 20 de ani a lovit un livrator asiatic, pe stradă. Agresorul i-a spus acestuia “Du-te înapoi în țara ta” și l-a numit “invadator”. Președintele a criticat faptul că în spațiul public există persoane care instigă la ură împotriva străinilor, așa cum a făcut […]
15:50
Marea Britanie și UE au convocat emisarii ruși, după atacul rusesc de miercuri seară asupra Kievului, soldat cu 12 decese și 48 de răniți. Liderii europeni condamnă loviturile asupra clădirilor civile și diplomatice și solicită încetarea imediată a violenței. # Biziday.ro
Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, secretarul britanic de Externe, David Lammy, a transmis: “Loviturile lui Putin [asupra Kievului] din noaptea trecută au ucis civili, au distrus locuințe și clădiri, inclusiv clădirea Consiliului Britanic și a delegației UE. Am convocat ambasadorul rus. Uciderea și distrugerea trebuie să înceteze”. Și liderul opoziției britanice, Keir Starmer, […]
15:00
Guvernul a adoptat ordonanța prin care rovinieta anuală pentru autoturisme se scumpește. Tarifele se majorează de la 28 de euro, la 50 de euro, iar amenzile se dublează. Taxa de pod la Fetești – Cernavodă crește la 19 lei. # Biziday.ro
Guvernul a adoptat în ședința de astăzi o ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România. Prin actul normativ adoptat astăzi se instituie actualizarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naţionale din […]
14:30
Război Rusia – Ucraina. Forțele speciale ucrainene au atacat cu drone o corvetă militară rusă, purtătoare de rachete de croazieră Kalibr, în Marea Azov, în apropiere de Crimeea ocupată. Nava a fost avariată semnificativ și este scoasă temporar din serviciu. # Biziday.ro
Serviciul de informații militar ucrainean (GUR) a transmis că militarii ucraineni au lovit o navă militară rusească Buyan-M, în Marea Azov, în apropierea Crimeei temporar ocupate. Corveta este capabilă să lanseze rachete de croazieră Kalibr, cu rază de acțiune de până la 2500 de km. Potrivit GUR, în urma atacului, unitatea specială ucraineană “Fantomele” a […]
14:10
București. Incendiu pe strada Sevastopol, în zona Piața Victoriei, la un restaurant dezafectat. Din cauza degajărilor de fum, a fost emis mesaj Ro-Alert. # Biziday.ro
ISU București – Ilfov informează că intervine pentru stingerea unui incendiu la un fost restaurant, pe strada Sevastopol. Incendiul se manifestă la acoperiș. Se acționează cu opt autospeciale. Salvatorii precizează că, în aceeași locație, a mai avut loc un incendiu și în decembrie. ISU adaugă că restaurantul “este amplasat între blocuri, astfel că fumul degajat […]
13:30
Analiză. Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un vor participa la parada militară de la Beijing, de săptămâna viitoare. Unul din puținele momente în care cei trei se reunesc este și o sfidare față de țările occidentale. # Biziday.ro
BBC explică faptul că, pentru Kim Jong-un, va fi prima participare la o întâlnire multilaterală, iar faptul că aceasta va avea loc la Beijing este o victorie pentru guvernul chinez, care militează pentru o nouă ordine mondială, cu China în centru. Evenimentul îi va permite președintelui chinez să-și semnaleze influența (fie ea și limitată) asupra […]
10:10
Toate ţările membre NATO vor atinge în premieră, în acest an, pragul de 2% din PIB alocat apărării, ceea ce înseamnă cheltuieli militare anuale de peste 1.500 de miliarde de dolari. Totuși, doar trei țări ating noul obiectiv de 3,5%, stabilit în iunie. # Biziday.ro
Cele mai recente date despre alocările pentru apărare, publicate de NATO, arată că toate statele membre reușesc în acest an să atingă obiectivul de 2% din PIB, stabilit în urmă cu peste 10 ani. În 2024, mai bine de zece dintre cele 32 de state membre nu reușiseră să atingă pragul de 2%, însă în […]
08:00
Război în Ucraina. Atac rusesc masiv, cu rachete și drone, asupra Kievului. Un bloc de locuințe de cinci etaje s-a prăbușit după ce a fost lovit direct de o rachetă. Sunt cel puțin trei morți (între care și un copil) și peste 20 de răniți. Ucrainenii au răspuns și ei, cu un atac de cel puțin 100 de drone asupra Rusiei. # Biziday.ro
Atacurile rusești asupra Kievului au început miercuri seara, după ora 23, și au continuat până dimineața. La ora 7 încă era în vigoare o alertă aeriană, după ce un număr mare (încă neprecizat, în curs de evaluare) de rachete și drone au lovit cel puțin 20 de ținte din capitala ucraineană. Deși ucrainenii sunt relativ […]
27 august 2025
22:30
Premierul anunță că guvernul amână, până la jumătatea lui septembrie, adoptarea ordonanței de urgență care interzice cumulul pensiei cu salariul în sistemul public. Tot luna viitoare va fi făcută și o rectificare bugetară. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a acordat un amplu interviu în direct postului de televiziune Antena 3, în această seară. Una din cele mai importante declarații a fost cea legată de proiectul ordonanței de urgență care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat: “Nu s-a renunțat la acest lucru, ci am amânat-o până pe la jumătatea lunii […]
21:40
București. Un livrator din Bangladesh a fost atacat pe stradă și lovit cu pumnul de un bărbat care a strigat “mergi în țara ta”. Agresorul a fost imobilizat de un polițist aflat în timpul liber și apoi a fost arestat. Recent, vicepreședintele AUR a publicat pe Facebook mesaje împotriva imigranților din Asia și Africa. # Biziday.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 anunță că atacatorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat că a lovit, pe motive rasiale, un cetățean din Bangladesh. Parchetul arată, într-un comunicat citat de agenția Agerpres: “La data de 26 august, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în București, […]
21:30
Viceprim-ministrul Ionuț Moșteanu confirmă că următoarele măsuri fiscal-bugetare vor fi împărțite în cinci pachete, pentru “a înlătura pericolul unei decizii nefavorabile din partea CCR”. Vor fi aprobate, vineri, de guvern, iar săptămâna viitoare vor intra în parlament. # Biziday.ro
Principalii lideri din coaliția de guvernare au făcut mai multe declarații, pe parcursul serii. Mai întâi, viceprim-ministrul Ionuț Moșteanu, care este și ministru al Apărării, a declarat la Digi 24, că a fost luată decizia ca pachetul II de măsuri fiscal-bugetare să fie împărțit în cinci: “Este mai coerent din punct de vedere legislativ și […]
19:20
Când ai un spațiu care îți respectă corpul, începi să-l respecți și tu. Kinetic Flagship aduce în România un concept modern de recuperare medicală și prevenție (P) # Biziday.ro
Recuperarea medicală nu este niciodată doar despre tratament. Este despre felul în care te raportezi la propriul corp, despre cum îți găsești motivația și despre cum te simți în spațiul care te găzduiește zi de zi. Noul Centru Kinetic Flagship a fost construit cu această filosofie: un loc unde medicina de ultimă generație, atenția pentru […]
18:40
SUA. Atac armat într-o școală catolică din Minneapolis. Un bărbat, aparent înarmat cu o pușcă, a deschis focul, iar din primele informații, a ucis două persoane și a rănit alte 20 rănite. Conform presei americane, atacatorul a murit, dar nu este clar dacă s-a sinucis. # Biziday.ro
Atacul a avut loc miercuri, după ora 8 dimineața (ora SUA), la Școala Catolică Annunciation din sudul orașului Minneapolis, Minnesota, chiar înaintea unei slujbe religioase pentru elevi. La școală, situată în incinta bisericii cu același nume, învață copii de la grădiniță până la clasa a opta. Presa americană relatează că sunt cel puțin două persoane […]
17:40
Compania germană Rheinmetall va construi în județul Brașov o fabrică de pulberi pentru muniţie. Investiția ajunge la peste 500 de milioane de euro, iar demararea construcției este estimată pentru 2026. De asemenea, vor fi create 700 de locuri de muncă. # Biziday.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că semnează astăzi, în Germania, contractul cu Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, pentru a construi “cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”. Astfel, Rheinmetall, în parteneriat cu companii românești, vrea să construiască de la zero o fabrică de pulberi la Victoria, în județul […]
17:10
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu delegația agenției de rating Moody’s, care face vizite periodice în țară. Premierul a avut ședințe și cu reprezentanții Standard & Poor’s și Fitch, înainte ca acestea să-și prezinte noile evaluări pentru economia României. # Biziday.ro
“Premierul a arătat că România traversează o criză bugetară ce poate fi depășită printr-un set coerent de pachete de măsuri. Acestea vizează reducerea cheltuielilor statului, creșterea veniturilor bugetare, precum și prioritizarea investițiilor publice”, potrivit unui comunicat emis de Guvernul României. Premierul a menționat, în cadrul discuțiilor, că urmează noi reforme care să asigure o finanțare […]
16:30
A fost atribuit contractul pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză București – Giurgiu. Termenul este de un an și patru luni, iar valoarea de 33 de milioane de lei, fără TVA. # Biziday.ro
Compania de Drumuri a desemnat drept câștigătoare asocierea dintre Activ Proiectare Infrastructură și o firmă de inginerie din Turcia, anunță Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor. Valoarea contractului este de 33 de milioane de lei fără TVA. Ministrul a adăugat că studiul va stabili traseul exact, dacă va fi autostradă sau drum expres, cum se va lega […]
16:10
Accident între două autoturisme, un TIR și o autoutilitară, pe drumul dintre Deva și Halmagiu (DN76), în localitatea Cărăstău. O persoană a murit și alta a fost rănită. Circulația este oprită. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că s-a produs un accident în zona localității Cărăstău. Au fost implicate două autoturisme, o autoutilitară și un ansamblu rutier. În urma impactului, o persoană a decedat și alta a suferit leziuni pentru care necesită transportul la spital. Sunt semnalate scurgeri de combustibil din rezervorul autocamionului.
16:00
Brăila. Un incendiu de vegetație a izbucnit pe linia de tramvai aflată în apropierea staţiunii Lacu Sărat. Focul a cuprins o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi și există riscul să se extindă în pădure. # Biziday.ro
ISU Brăila transmite că incendiul de vegetație uscată se manifestă în apropierea Stațiunea Lacu Sărat, pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați. În acest moment, se intervine cu autospeciale cu apă și spumă și două șenilate cu modul de stingere. Autoritățile precizează că există posibilitatea de propagare în pădure, însă, deocamdată, nu există […]
