Trafic restricționat pe A1 București – Pitești, sensul de mers spre Pitești, între localitățile Florești-Stoenești, în urma unui accident între două mașini. A fost activat Planul Roșu de intervenție, având în vedere numărul mare de persoane rănite – opt, dintre care două sunt încarcerate.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că semnează astăzi, în Germania, contractul cu Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, pentru a construi “cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”. Astfel, Rheinmetall, în parteneriat cu companii românești, vrea să construiască de la zero o fabrică de pulberi la Victoria, în județul […]