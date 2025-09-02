China și Rusia au semnat un acord pentru construirea gazoductului Power of Siberia 2, un proiect mai vechi, dar amânat constant. Anunțul, cu ocazia vizitei lui Vladimir Putin la Beijing.
Biziday.ro, 2 septembrie 2025 13:50
Memorandumul anunțat de Alexei Miller, șeful companiei ruse Gazprom, vine în urma după discuțiilor purtate marți la Beijing, la care au participat președinții Vladimir Putin și Xi Jinping, dar și Khurelsukh Ukhnaa, liderul Mongoliei. Odată finalizată, Power of Siberia 2 va permite tranzitul a 50 de miliarde de metri cubi de gaze pe an din […]
• • •
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:30
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut puternic în august (+51%), față de aceeași lună din 2024, dar piața auto din România înregistrează o scădere de circa -10% de la începutul anului. Vânzările de modele pur electrice aproape s-au dublat în august. # Biziday.ro
”Înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut în luna august cu +51.67% față de august 2024, atingând un volum de 15.125 unități. Pe primele 8 luni din 2025, volumul autoturismelor noi înmatriculate se ridică la 95.843 unități, în scădere cu -10% față de aceeași perioada din 2024, respectiv 106.534 unități”, transmite ACAROM. Asociația Producătorilor […]
Acum 2 ore
12:30
Cod Galben de caniculă în București și 16 județe, marți. Temperaturile maxime vor fi de până la 35 de grade. Miercuri, avertizarea se extinde în mai multe judeţe din Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei şi Dobrogea. # Biziday.ro
”Marți (02 septembrie) în Banat, în sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade”, transmite […]
Acum 4 ore
12:10
Ilie Bolojan cataloghează drept “un fake” propunerea Ministerului Dezvoltării (UDMR) de a reduce cu 25% posturile în administrația publică locală: “Suna bine, dar am văzut că nu există nicio reacție și m-am întrebat «Ce se întâmplă?»”. Ținând cont și de posturile vacante, spune că este nevoie de eliminarea a 40% din posturi pentru o reducere efectivă de personal de 10%. # Biziday.ro
Ilie Bolojan a detaliat modul în care și-a dat seama că propunerea venită din partea Ministerului Dezvoltării, de a reduce posturile din administrație cu 25%, “este nulă și ineficientă”. Ministerul Dezvoltării este condus de Cseke Attila (UDMR). Premierul a explicat că inițial a agreat această reducere, dar ulterior a realizat că este vorba despre o […]
11:30
Ilie Bolojan spune că, deși președintele Nicușor Dan a cerut majorarea perioadei de tranziție pentru pensionarea magistraților la 15 ani, în pachetul final a rămas perioada stabilită în coaliție, de 10 ani, deoarece nu s-au depus amendamente în acest sens. Despre o eventuală respingere la CCR: “guvernul își pierde legitimitatea”. # Biziday.ro
La finalul conferinței de presă susținută în această dimineață de premierul Ilie Bolojan, acesta a fost întrebat despre cerința președintelui Nicușor Dan “ca normele tranzitorii pentru pensiile magistraților să fie de 15 ani, nu de 10. Ați păstrat totuși, în proiectul final, 10 ani. Este a doua oară, după creșterea TVA, când președintele vă solicită […]
Acum 6 ore
09:30
UE subliniază că va continua să aplice și să întărească reglementările stricte care vizează companiile tehnologice și rețelele sociale, în ciuda presiunilor exercitate de Donald Trump pentru eliminarea acestora. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de către vicepreşedinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen, care este responsabilă, printre altele, de sectorul tehnologic pe teritoriul UE. Aceasta a respins acuzațiile de “cenzură”, formulate atât de Departamentul de Stat al SUA, cât și de Mark Zuckerberg (Meta), subliniind că scopul legislației este protejarea consumatorilor de fraude și escrocherii, dar și […]
Acum 8 ore
07:50
Tensiunile din coaliția de guvernare, la apogeu. Prmierul Bolojan a convocat o conferință de presă, în această dimineață, pe tema eșecului partidelor de a conveni asupra restructurărilor din administrația locală. Președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii acestora, la prânz, la Cotronceni. Sinteză. # Biziday.ro
Imediat după ședința parlamentului de luni seara, în care prim-ministrul a angajat răspunderea guvernului pentru cele cinci proiecte de reformă (pensiile magistraților, companiile și autoritățile publice, fiscalitate și sănătate), guvernul a anunțat că Ilie Bolojan va susține o conferință de presă, marți dimineața, la ora 10, pe tema reformei administrației locale. Acest proiect, care ar […]
Acum 24 ore
23:20
Minorii care vapează sunt expuși la daune ireversibile ale creierului și inimii. Substanțele toxice și cancerigene din lichidele pentru țigările electronice pot crește tensiunea arterială și rigiditatea arterelor, favorizând apariția aritmiilor, accidentelor vasculare și infarctului. # Biziday.ro
Specialiștii în cardiologie și sănătate publică atrag atenția că expunerea copiilor și adolescenților la toxinele și substanțele cancerigene (unele încă necunoscute) din lichidul pentru țigările electronice poate avea efecte ireversibile asupra sănătății. Aceștia avertizează și asupra riscului de dependență de nicotină, care afectează semnificativ creierul aflat în dezvoltare. Medicii susțin că vapatul poate crește tensiunea […]
22:10
Analiză. Vladimir Putin, Narendra Modi și Xi Jinping își afișează ostentativ apropierea, prin îmbrățișări și strângeri de mână, în timpul vizitei de 4 zile a președintelui rus în China. Se străduiesc, astfel, să transmită Statelor Unite că relațiile celor trei țări sunt mai solide decât oricând, în ciuda sancțiunilor americane. # Biziday.ro
Cei trei lideri încearcă să evidențieze relațiile foarte bune pe care le au, în cadrul zilelor petrecute în China, cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, subliniază analiza Sky News. Presa internațională a publicat fotografii și videoclipuri în care premierul Modi apare alături de Vladimir Putin, fie călătorind împreună în mașina blindată a […]
21:00
Ministrul german al Apărării a criticat comentariile președintei Comisiei Europene conform cărora mai multe țări europene au “planuri precise” pentru desfășurarea de trupe în Ucraina, în cazul unui acord de pace. “E complet greșit să vorbim de asta înainte de începerea negocierilor”. # Biziday.ro
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a făcut referire la declarația publicată de ziarul Financial Times, în care Ursula von der Leyen a spus că se elaborează “planuri precise” pentru o desfășurare de trupe multinaționale în Ucraina. Oficialul german a declarat că, în opinia sa, discutarea publică a unor astfel de subiecte înainte ca Kievul […]
20:20
Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în parlament, în cinci ședințe consecutive (formal) pe cinci proiecte de reformă – pensiile magistraților, companiile și autoritățile publice, fiscalitate și sănătate. AUR a anunțat că va depune moțiuni de cenzură separate, pentru ultimele patru dintre acestea. # Biziday.ro
Ilie Bolojan a luat cuvântul în deschiderea ședinței și a reamintit că primul pachet de măsuri fiscale “a inclus măsuri nepopulare, dar necesare. În situații excepționale e nevoie de măsuri excepționale”. Cele cinci proiecte se referă la reformarea companiilor de stat, a instituțiilor autonome (ANRE, ASF, ANCOM), reforma în sănătate, fiscalitate și modificarea sistemului de […]
17:40
Ursula von der Leyen a fost primită de Nicușor Dan, la baza Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Vizita marchează sprijinul conducerii Uniunii pentru membrii din est. # Biziday.ro
Ursula von der Leyen a vizitat astăzi fregata “Regele Ferdinand” din Portul Militar Constanța, alături de președintele Nicușor Dan, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și ministra de Externe, Oana Țoiu. Delegația va merge în Baza 57 Aeriană “Mihail Kogălniceanu”, unde va face declarații de presă. Nicușor Dan a scris pe pagina sa de Facebook: “Astăzi i-am […]
16:30
Guvernul are, de la ora 17, o ședință extraordinară pentru adoptarea unor amendamente la proiectele de lege adoptate vineri, pentru care își va angaja răspunderea în fața parlamentului, în această seară. # Biziday.ro
Așa numitul “Pachet II” de măsuri fiscale este deja întârziat cu mai multe săptămâni, în condițiile în care PSD nu a mai participat la ședințele de coaliție. În acest context, dar și pentru a reduce riscul ca întreg pachetul de măsuri să fie respins de Curtea Constituțională, a fost împărțit în șase pachete. Vinerea trecută, […]
16:00
Marea Britanie a încheiat cel mai mare contract de vânzare a unor nave de război din istoria sa, în valoare de zece miliarde de lire sterline. Va livra Norvegiei, începând cu 2030, cinci fregate antisubmarin. # Biziday.ro
Conform acordului, armata norvegiană va primi fregate Tip 26, realizate astfel încât să semene cât mai mult celor ale Marinei Regale Britanice și vor avea aceleași specificații tehnice. În plus, vor putea să detecteze, să urmărească și să lovească submarinele inamice. Livrările vor începe în 2030, deși partea norvegiană dorea din 2029, scrie BBC. Fregatele […]
14:40
DNSC atrage atenția asupra unei tentative de înșelăciune, prin apeluri telefonice. Escrocii se dau drept angajați ai instituției și promit recuperarea banilor pierduți în fraude. # Biziday.ro
DNSC atrage atenția asupra apelurilor false în care potențialele victime sunt apelate de atacatori care se prezintă ca angajați ai instituíei și oferă servicii de recuperare a banilor pierduți în tentative de fraudă! Conform DNSC, ”utilizatorul primește un apel de la un număr de telefon aleatoriu, sau unul care pare a fi asociat DNSC. În […]
14:40
Război în Ucraina. Serviciile ucrainene afirmă că două elicoptere rusești Mi-8 au fost distruse într-un atac cu dronă asupra unei baze aeriene din Crimeea ocupată, care a avut loc sâmbătă. # Biziday.ro
Videoclipul, postat pe rețelele sociale de serviciul militar de informații al Ucrainei, prezintă atacul cu dronă care a avut loc pe 30 august asupra bazei aeriene Hvardiis’ke de lângă Simferopol. Potrivit comunicatului care-l însoțește, “cele două elicoptere Mi-8 au fost distruse cu succes”. Valoarea estimată a aparatelor de zbor este de 20-30 de milioane de […]
14:20
Rezervele valutare ale BNR au crescut cu aproape două miliarde de euro, în ultima lună, până la 65 de miliarde. Plăţile scadente în septembrie în contul datoriei publice denominate în valută se apropie de 902 milioane de euro. # Biziday.ro
La 31 august 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65,2 miliarde de euro, față de 63,2 miliarde euro la 31 iulie 2025, transmite instituția. În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni: Intrări de 3,3 miliarde de euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de […]
Ieri
13:20
Administrația Fondului pentru Mediu anunță că programul Rabla pentru persoane fizice se va desfășura la finalul lunii septembrie, fără a înainta o dată exactă în acest sens. # Biziday.ro
Administrația Fondului pentru Mediu a transmis azi că luna aceasta va fi lansată sesiunea pentru persoane fizice din cadrul programului Rabla, fără a publica și o dată oficială în acest sens. “În perioada premergătoare, va fi deschisă sesiunea destinată dealerilor autorizați, urmând ca la finalul lunii septembrie să fie lansată și sesiunea pentru beneficiari – […]
13:00
Avionul cu care Ursula von der Leyen zbura în Bulgaria a fost ținta unui atac cibernetic, suspectat că ar fi fost lansat de Rusia. Sistemul GPS al aereportului pe care urma să aterizeze a fost blocat, iar pilotul a aterizat folosind hărți clasice. # Biziday.ro
Duminică după-amiază, avionul care o transporta pe von der Leyen la Plovdiv, în Bulgaria, a fost ținta unui atac cibernetic atribuit Rusiei, în urma căruia aeronava a rămas fără mijloacele electronice de navigație, în timp ce se apropia de aeroportul orașului. Trei oficiali au declarat pentru Financial Times că incidentul este tratat ca o operațiune […]
12:50
Katrin Adt a fost numită director general al mărcii Dacia. Este prima femeie care ocupă această funcție în cadrul companiei. Cu aproape 26 de ani de experiență în industria auto la Daimler și Mercedes-Benz, aceasta va ajuta la “electrificarea gamei de produse Dacia”. # Biziday.ro
“Katrin Adt s-a alăturat astăzi Renault Group, preluând funcția de CEO al mărcii Dacia. Ea îi succede astfel lui Denis Le Vot, care părăsește compania. Ocupând anterior funcția de Vicepreședinte al mărcii Mercedes, Katrin Adt va face parte și din echipa de conducere a Grupului. În cadrul noii structuri organizaționale, ea îi va fi subordonată […]
12:20
Cluj. Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a bătut cu un par un cetăţean străin aflat la muncă în România. Victima a intrat în comă iar starea sa este foarte gravă. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, în aceeași zi cu incidentul similar de la București. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc pe 26 august, în jurul orei 23:40, pe strada Cantonului din Cluj Napoca. Suspectul ”i-a aplicat persoanei vătămate, cetăţean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 […]
12:00
Universitatea Oxford (UK) lansează un program major de dezvoltare, cu ajutorul inteligenței artificiale, a unor vaccinuri împotriva superbacteriilor, germeni care au dezvoltat rezistență la antibiotice, și care cauzează infecții grave. # Biziday.ro
Institutul de tehnologie Ellison, deținut de miliardarul Larry Ellison (fondator al Oracle), va finanța proiectul care utilizează inteligența artificială în cercetări din domeniul vaccinurilor destinate protecției împotriva celor mai periculoși agenți patogeni din lume, într-una dintre cele mai mari subvenții pe care Universitatea Oxford a primit-o vreodată, scrie FT. Astfel, institutul va acorda 118 milioane […]
11:00
PNL sugerează că ar putea ieși de la guvernare, după eșecul negocierilor din coaliție privind restructurarea din administrația locală: Scăderea plafonului maxim de posturi cu 30% nu ar aduce nicio reducere de personal. O scădere de 40% înseamnă cu 13 mii de funcționari mai puțin, adică -10% față de cei care există efectiv. # Biziday.ro
Un comunicat oficial al PNL, postat pe Facebook luni dimineața, avertizează că partidul condus de Ilie Bolojan “va face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel..” Comunicatul, care vine a doua zi după ce PSD și UDMR au blocat proiectul de lege […]
10:10
Europenii și americanii au făcut un plan clar și detaliat de desfășurare militară în Ucraina, în cazul în care aceasta ajunge la un acord de pace cu Rusia. Zelenski avertizează însă că cele două săptămâni, acordate ultimativ de Trump lui Putin, au expirat. # Biziday.ro
Ursula von der Leyen a declarat că “Europa are un plan destul de precis de a trimite trupe în Ucraina”. A precizat că, la întâlnirea de la Washington de acum două săptămâni, Donald Trump și liderii UE au convenit ca europenii să trimită câteva zeci de mii de militari la sol, în Ucraina, susținuți de […]
09:00
Afganistan. Cutremur de 6 grade pe Richter, în estul țării, lângă granița cu Pakistan. Autoritățile locale vorbesc despre sute de persoane decedate și rănite, dar precizează că este dificil de stabilit un bilanț clar, din cauza zonelor greu accesibile. # Biziday.ro
Seismul a avut loc la ora 22:17 (a României), la o adâncime de opt kilometri, la Jalalabad, o zonă montană de lângă frontieră, unde semnalul de telefonie mobilă este slab sau lipsește. Potrivit informațiilor preliminare, oferite de autoritățile locale, între 300 și 500 de persoane au fost rănite. Guvernul taliban susține că cel puțin 250 […]
08:30
Sebeș. Explozie urmată de incendiu la fabrica de prelucrare a lemnului Kronospan, de pe str. Mihail Kogălniceanu. Cel puțin patru persoane au fost rănite. A fost activat Planul Roșu de intervenție. # Biziday.ro
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în mun. Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un operator economic, posibil două persoane rănite. Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii”, anunță ISU Alba, care precizează că a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Incendiul a izbucnit […]
07:10
Rovinieta pentru autoturisme se scumpește de astăzi. Creșterile de tarife sunt cuprinse între un euro și 22 de euro, în funcție de perioada de valabilitate. # Biziday.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că, începând de astăzi, 1 septembrie, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei se vor modifica, după cum urmează: rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro; rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro; rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro; rovinieta […]
31 august 2025
21:10
Constanța. MApN anunță că a neutralizat o mină marină de contact, găsită în zona plajei de la Vadu, duminică seara. # Biziday.ro
Potrivit unui comunicat de presă al Ministerul Apărării Naționale (MApN), mina a fost descoperită în urma unor apeluri la 112 ce raportau “prezența unui corp metalic suspect, de formă sferică”, pe plaja de la Vadu. Autoritățile au securizat zona, iar apoi o echipă de scafandri militari a intervenit, după ora 19, confirmând că obiectul era […]
19:00
Coaliția de guvernare NU a reușit să ajungă la un acord privind restructurarea administrației locale. Ședința de guvern, anunțată inițial de Ilie Bolojan pentru duminică după-amiaza, a fost anulată. Luni seara, guvernul își va angaja răspunderea doar pe reformele agreate vineri. # Biziday.ro
Coaliția s-a reunit, duminică de la ora 13:00, pentru a dezbate ultimul dintre cele șase proiecte, ce vizează restructurarea administrației locale, din cadrul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Ședința de guvern în care s-ar fi decis asumarea răspunderii pe acest proiect ar fi trebuit să înceapă la ora 16, dar, după cinci ore […]
17:40
Cluj. Accident grav la Dumbrava (DN1, Cluj-Huedin). UPDATE. 11 persoane sunt rănite, dintre care trei în stare gravă. Un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat. Circulația este complet blocată. # Biziday.ro
UPDATE. IGSU clarifică faptul că autocarul are 20 de ocupanți. 11 dintre ei au fost răniți, dintre care trei sunt în stare gravă. Toate persoanele sunt conștiente și cooperante. Știrea, în forma inițială IGSU comunică faptul că a mobilizat opt ambulanțe și două sutospeciale pentru victime multiple dar situația încă este în evaluare. Primele informații […]
15:30
15:00
Armata Ucraineană anunță că “ofensiva rusească din această vară s-a încheiat practic cu… nimic”. Susține că rușii au pierdut, în doar câteva luni, peste 210 de mii de soldați, 1.200 de tancuri și 2.100 de blindate, fără să reușească cucerirea niciunui oraș ucrainean. # Biziday.ro
Statul Major General ucrainean a emis un comunicat, ca răspuns un raport al generalului rus Valeri Gherasimov, șeful statului major al Armatei Ruse, privind avansul în Ucraina și crearea unor zone tampon în regiunile Sumî și Harkov, cerute de Putin la începutul anului. Gherasimov a arătat că aramata sa a cucerit în acest an 3.500 […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Analiză. Timpul petrecut în fața ecranelor afectează semnificativ dezvoltarea copiilor, reducând interacțiunile sociale, abilitățile motorii, imaginația și vocabularul. Specialiștii recomandă eliminarea totală a ecranelor pentru copiii sub 3 ani și limitarea graduală pentru școlari și adolescenți, punând accent pe joc, explorare și interacțiune umană. # Biziday.ro
O analiză realizată de DW arată că timpul excesiv petrecut în fața ecranelor interferează drastic cu etapele esențiale ale dezvoltării copilului. Cercetările arată că, pentru fiecare minut petrecut la ecran, copiii aud mai puține cuvinte de la părinți, ceea ce afectează semnificativ vocabularul și abilitățile de comunicare pe termen lung. De asemenea, abilitățile motorii, atenția […]
12:10
Proteste violente în Indonezia. Manifestanții au incendiat clădiri parlamentare, au luat cu asalt sedii ale poliției și au dat foc mai multor mașini, ca reacție la salariile exagerate ale parlamentarilor și la moartea unui livrator lovit de o blindată a poliției. Autoritățile au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, care a ripostat cu bâte, cocktailuri molotov și artificii. # Biziday.ro
Protests continue across multiple cities in Indonesia, including Surabaya, Yogyakarta, Medan, and Bandung, after police ran over and killed a motorcycle taxi driver during an anti-gov’t demonstration in the capital Jakarta. pic.twitter.com/Z2MwwIaSrU — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 29, 2025 Proteste violente au cuprins Indonezia, intensificându-se pe parcursul celei de-a cincea zi consecutivă de manifestații. […]
11:20
Cod Portocaliu de furtună, duminică, începând ora 12, și până luni dimineață în județe din Transilvania și Banat. Cod Galben în nordul și centrul țării, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Sunt așteptate ploi torenţiale cu fulgere și intensificări ale vântului de până la 50 – 70 km/h. # Biziday.ro
Codul Portocaliu va începe cu ora 12 și viza județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor, unde vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de […]
09:40
China. Putin, Modi, Erdogan și Kim Jong-un au sosit la Tianjin, unde președintele chinez Xi Jinping organizează reuniunea a 20 de stat eurasiatice. Organizația se promovează ca o alternativă la NATO și promovează o o ordine mondială multipolară. # Biziday.ro
Xi Jinping i-a primit duminică pe Vladimir Putin și pe prim-ministrul inidian Narendra Modi, pentru summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), din care fac parte China, India, Rusia, Pakistan, Iran, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Uzbekistan și Belarus. Alte 16 țări sunt afiliate ca observatori. Vladimir Putin a venit la Tianjin cu o numeroasă delegație […]
30 august 2025
20:50
Egipt. Un tren de pasageri, ce se îndrepta spre capitala Cairo, a deraiat într-o provincie din vestul țării. Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 94 au fost rănite, după ce șapte vagoane au sărit de pe șine. # Biziday.ro
29 مصابا وجاري حصر الوفيات.. اللقطات الأولية لحادث انقلاب قطار مطروح والدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف ومعدات الإنقاذ والرفع#تليجراف_مصر pic.twitter.com/MaUyaJ8a2j — Egypt Telegraph – تليجراف مصر (@EgyptTelegraph) August 30, 2025 Incidentul a avut loc sâmbătă, în vestul Egiptului, după ce trenul a părăsit provincia Matrouh, îndreptându-se spre Cairo, au transmis autoritățile. Din primele informații, […]
20:10
Medicii britanici au dezvoltat un prototip de stetoscop ce poate detecta, cu ajutorul AI, trei afecțiuni cardiace grave imposibil de detectat de urechea umană, în doar 15 secunde. Acesta analizează bătăile inimii și fluxul sanguin, realizând simultan o electrocardiogramă, și ajută la identificarea problemelor care, în mod normal, rămân în proporție de până la 60% nedetectate. # Biziday.ro
O echipă de doctori britanici de la Imperial College London și Imperial College Healthcare NHS Trust au prezentat, în cadrul Congresului anual al Societății Europene de Cardiologie de la Madrid (cea mai mare conferință mondială dedicată inimii), un prototip de stetoscop ce poate analiza, în doar câteva secunde, diferențe minuscule între bătăile inimii și fluxul […]
18:20
Trafic restricționat pe A1 București – Pitești, sensul de mers spre Pitești, între localitățile Florești-Stoenești, în urma unui accident între două mașini. A fost activat Planul Roșu de intervenție, având în vedere numărul mare de persoane rănite – opt, dintre care două sunt încarcerate. # Biziday.ro
Poliția Română informează că pe autostrada A1 București – Pitești, km 35, pe sensul către Pitești, între localitățile Florești-Stoenești. Din primele informații, opt persoane sunt rănite, dintre care două sunt încarcerate. Având în vedere numărul ocupanților, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție. “La fața locului, au […]
17:20
Analiză Bloomberg. Cancelarul german Friedrich Merz se confruntă cu o presiune tot mai mare dinspre partenerii săi de guvernare pentru o reformă care ar reduce TVA-ul pe mâncarea sănătoasă și ar impune taxe pe produsele cu mult zahăr. Aproape jumătate din populație este supraponderală, iar rata obezității continuă să crească. # Biziday.ro
Cancelarul Friedrich Merz a promis că va iniția “o reformă fundamentală a sistemelor de securitate socială” însă partidul său, CDU, finanțat în campania de anul trecut inclusiv de McCafé (deținută de McDonalds), se opune aplicării unor taxe pe nutriția nesănătoasă, în ciuda preisunii tot mai mari a Verzilor și social-democraților, cu care împarte guvernarea. CDU […]
15:50
Miniștri mai multor țări UE discută posibilitate eliminării principiului unanimității, în deciziile de politică externă. Acestea ar putea fi luate cu o majoritate calificată, ceea ce ar permite decizii mai rapide, dar și eliminarea blocajului făcut de Ungaria în privința susținerii Ucrainei. # Biziday.ro
Potrivit Bloomberg, un proiect de modificare a modului în care Uniunea Europeană își ia deciziile de politică externă a fost distribuit majorității țărilor membre, dar nu tuturor, înainte de reuniunea de la Copenhaga. Prevede eliminarea principiului unanimității și înlocuirea acestuia cu cel al majorității calificate, în care 2/3 sau 3/4 din țări pot impune o […]
14:00
Ucraina. Asasinat la Liov (vestul țării). Fostul președinte al parlamentului și politician, Andriy Parubiy, a fost împușcat mortal, în ceea ce pare a fi un atac țintit. Oficiali ucraineni denunță “un act de terorism”. # Biziday.ro
Poliția ucraineană a transmis inițial că “o importantă figură politică a fost ucisă în urma unui atac armat în orașul din vestul Ucrainei”. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat apoi, într-o postare pe rețelele de socializare, că este vorba despre Andriy Parubiy (54 de ani), un fost deputat cu o carieră lungă în politica ucraineană și […]
12:40
Studiu. Unul din trei copii britanici nu se joacă afară după școală, iar circa 20% evită activitățile în aer liber inclusiv în weekend, petrecând timpul singuri sau pe telefon. Specialiștii avertizează că lipsa jocului în aer liber poate duce la probleme serioase de sănătate, precum obezitate, depresie și anxietate. # Biziday.ro
Studiul, realizat de Universitatea Exeter, a analizat datele a 2.500 de copii cu vârste între 7 și 12 ani, colectate prin programul Born in Bradford, ce urmărește sănătatea și bunăstarea mamelor și copiilor de la sarcină și până la adolescență. Dintre aceștia, 33% nu se joacă deloc afară după școală, iar 20% evită activitățile în […]
10:20
Război Rusia-Ucraina. Ucrainenii au reușit să bombardeze două rafinării din Rusia, în timp ce rușii au atacat masiv orașul Zaporijie, lovind un bloc cu 14 etaje și 40 de case. Trump neagă că ar fi agreat trimiterea unor trupe chineze de menținere a păcii în Ucraina, dar ia în calcul companii private americane de securitate. # Biziday.ro
Rușii au desfășurat azi-noapte un atac masiv (circa 600 de drone și rachete, inclusiv balistice) asupra Ucrainei, vizând în special orașul Zaporijie, de pe frontul de sud. Bombardamentul a avariat o clădire de 14 etaje și peste 40 de case private, un bilanț preliminar indicând un mort și 22 de răniți, printre care trei copii. […]
07:40
Punga de gaze de la Amara s-a epuizat în timpul nopții, iar coloana de foc s-a stins. Un crater de mari dimensiuni s-a creat vineri, când forajul unui puț de apă de mare adâncime a deschis o pungă de gaze care s-a autoaprins. # Biziday.ro
Incident major, vineri după amiază, în localitatea Amara. Forajul de adâncime pentru puțuri de apă pentru oraș a deschis o pungă de gaze, ce a creat un crater de zeci de metri. Ulterior, gazele s-au autoaprins cu o explozie care a aruncat un jet de foc. Un perimetru de siguranță de 300 de metri a […]
07:30
Washington. Curtea federală de Apel a decis că majoritatea tarifelor vamale decise de Donald Trump sunt ilegale, iar președintele și-a depășit atribuțiile. Acestea vor rămâne totuși în vigoare până în octombrie, pentru a lăsa Casei Albe posibilitatea să atace decizia la Curtea Supremă. # Biziday.ro
Decizia curții federale confirmă o hotărâre din mai a Curții federale pentru Comerț Internațional, conform căreia declararea de către președinte a unei urgențe economice nu îi permite acestuia schimbări radicale ale tarifelor, Constituția SUA rezervând Congresului această autoritate. Curtea a decis că președintele are autoritatea legală de a impune tarife vamale sectoriale restrânse, precum cele […]
29 august 2025
23:20
SUA. Administrația Trump taie finanțări de 680 de milioane de dolari pentru proiecte eoliene offshore. Departamentul Transporturilor le vede ca pe o risipă de resurse care “ar putea fi folosite pentru revitalizarea industriei maritime”. # Biziday.ro
Departamentul Transporturilor a anulat finanțarea federală pentru 12 proiecte de energie eoliană offshore. Un singur proiect din largul coastei Californiei a pierdut peste 420 de milioane de dolari. “Proiectele eoliene sunt o risipă și utilizează resurse care ar putea fi folosite pentru revitalizarea industriei maritime americane”, a declarat secretarul Transporturilor, Sean Duffy. Mai departe, departamentul […]
21:40
Șefa diplomației europene afirmă sprijinul larg al miniștrilor Apărării din UE pentru continuarea și extinderea misiunii de instruire a militarilor ucraineni pe teritoriul european, ca parte a garanțiilor de securitate. # Biziday.ro
Kaja Kallas, vicepreședintă a Comisiei Europene și înalt reprezentant pentru politică externă, a făcut anunțul în urma reuniunii miniștrilor Apărării din cele 27 de state membre, care a avut loc în ultimele două zile la Copenhaga, în Danemarca. “Uniunea își va plăti integral partea. Salut susținerea largă pentru extinderea misiunii, după orice armistițiu”, a spus […]
20:50
Germania. Numărul șomerilor a depășit trei milioane în august, pentru prima dată în mai mult de un deceniu. Pragul confirmă tendința de recesiune a celei mai mari economii Europene, grav afectată de tarifele lui Donald Trump. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Numărul șomerilor a crescut în august cu 46 de mii, ajungând la 3,025 milioane. Rata șomajului a crescut cu 0,1%, ajungând la 6,4%. Comparativ cu august 2024, acum sunt cu 153 de mii mai mulți șomeri, iar cererea de forță de muncă încetinește: […]
18:30
Ialomița. O sută de persoane au fost evacuate la Amara, după ce o pungă de hidrogen sulfurat a fost atinsă în urma unei forări. S-a format un crater cu diametrul de 25 de metri, care aruncă din interior apă fierbinte și nămol. Autoritățile intervin la fața locului. # Biziday.ro
IGSU transmite că incidentul s-a petrecut în timpul lucrărilor de forare a unei fântâni, când a fost atinsă o pungă de gaze. S-a format apoi un crater cu un diametru de aproximativ 25 de metri, din care sunt aruncate apă fierbinte și nămol la mare înălțime. Specialiștii sosiți la fața locului au constatat prezența unor […]
