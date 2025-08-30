Planul Roșu de Intervenție, două mașini s-a ciocnit pe A1
Profit.ro, 30 august 2025 18:20
Autoritățile din județul Giurgiu au activat Planul Roșu de Intervenție după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul București - Pitești.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
18:40
Consilierii locali au avizat campusul FreeYa Mind, în Iași.
Acum o oră
18:20
Danemarca se confruntă cu o epidemie de gripă anormal de mare.
18:20
Autoritățile din județul Giurgiu au activat Planul Roșu de Intervenție după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul București - Pitești.
18:20
"Alunecarea într-un abis": experții avertizează asupra utilizării crescânde a IA pentru sprijinul sănătății mintale # Profit.ro
Persoanele vulnerabile care apelează la chatbot-uri cu IA în locul terapeuților profesioniști pentru sprijin în materie de sănătate mintală ar putea „aluneca într-un abis periculos”, au avertizat psihoterapeuții, transmite The Guardian, citat de G4Media.ro.
18:10
Danemarca se confruntă cu o epidemie de gripă anormal de mare.
Acum 2 ore
18:00
Pompierii ruși încearcă să stingă un incendiu cauzat de fragmente de dronă ucraineană, în apropierea ”palatului” lui Vladimir Putin, la Marea Neagră.
18:00
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, le transmite păgubiților din dosarul Nordis să aibă încredere în Justiție.
17:50
Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a prezentat monedele euro bulgărești.
17:50
Asasinat politic în Ucraina.
17:40
Firmele militare private americane ar putea fi desfășurate în Ucraina.
17:30
WhatsApp anunță că dezvoltă o nouă funcție care să schimbe modul în care utilizatorii gestionează dezinformarea.
17:30
Noi meserii vor fi recunoscute oficial în România.
Acum 4 ore
17:00
Vacanțele pe litoralul românesc devin mai accesibile, iar spre finalul lunii august, turiștii pot beneficia de tarife reduse și de oferte speciale, care includ frecvent demipensiune, acces gratuit la plajă privată sau pachete cu nopți bonus, relevă o analiză realizată de platforma de rezervări hoteliere Travelminit.ro.
16:20
Taco Bell își regândește sistemul după ce un bărbat a comandat ...18.000 de sticle de apă # Profit.ro
Taco Bell își regândește utilizarea inteligenței artificiale.
15:40
Franța se îndreaptă spre cea mai bună recoltă la cartofi din ultimii 10 ani, prețurile scad # Profit.ro
Recolta de cartofi din acest an a Franței ar putea atinge 8,5 milioane de tone, un nivel inedit în ultimii zece ani, ceea ce contribuie la scăderea prețurilor, a avertizat vineri Uniunea națională a producătorilor de cartofi din Franța (UNPT), transmite AFP, citată de Agerpres.
Acum 6 ore
15:00
România - printre primele țări din lume la asigurarea hrănii din resurse interne INFOGRAFIC # Profit.ro
România este în primele 12 țări din lume la asigurarea hrănii din resurse interne.
14:40
29 de minute și 3 secunde.
14:30
Un zbor pe ruta Londra–Bacău a provocat panică printre pasageri.
14:20
Un român a fost prins cu bani falși la Aeroportul Otopeni.
13:50
Procedura pentru eliberarea plăcilor cu numere de înmatriculare auto va fi schimbată.
13:40
Ministrul Justiției: Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putință pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare. Principalul e să existe o proporție cât mai apropiată # Profit.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este de părere că este important să existe o proporție cât mai apropiată între salariul și pensia magistraților, astfel încît pe parcursul carierei ”să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putință”.
Acum 8 ore
13:00
Lucrările agricole în câmp se vor desfășura cu dificultate în aproape toată țara, din cauza secetei # Profit.ro
Lucrările agricole în câmp se vor desfășura cu dificultate în cea mai mare parte a țării, din cauza lipsei de apă în sol, îndeosebi pe terenurile agricole afectate de fenomenul de secetă pedologică prelungită, potrivit prognozei speciale emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 30 august - 5 septembrie, citată de Agerpres.ro.
12:30
Chiar dacă inteligența artificială transformă modul în care lucrăm, unele meserii rămân în continuare exclusiv oamenilor. Bill Gates, cofondatorul Microsoft și o voce importantă în domeniul tehnologiei, a vorbit despre profesia pe care nicio mașină nu o va putea reproduce.
12:00
Danemarca își reduce prognoza de creștere economică pentru 2025, pe fondul încetinirii afacerilor gigantului farmaceutic Novo Nordisk # Profit.ro
Guvernul danez a redus vineri prognoza de creștere economică a țării pentru 2025 la 1,4%, de la 3%, invocând perspective mai slabe pentru gigantul farmaceutic Novo Nordisk, transmite CNBC, citat de News.ro.
11:40
Eliminarea scutirii ”de minimis” lovește comerțul online global și ridică prețurile pentru consumatori # Profit.ro
Statele Unite au eliminat scutirea ”de minimis”, care permitea importul de colete sub 800 de dolari fără taxe vamale și cu formalități reduse. Decizia a fost luată prin ordin executiv al președintelui Donald Trump, deși legislația prevedea inițial sfârșitul facilității abia în 2027, relatează CNBC.
11:30
Meta, acuzată că a creat chatboturi ”seducătoare”, cu vedete precum Taylor Swift, fără acordul lor # Profit.ro
Meta Platforms a folosit numele și chipul unor celebrități precum Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway și Selena Gomez pentru a crea chatboturi cu tentă romantică și sexuală, fără permisiunea acestora, arată o investigație a Taylor Swifters.
11:20
Te gândești să-ți pui la treabă noul PS5, dar nu vrei să o iei de la zero în Ghost of Tsushima? Migrarea bibliotecii și a fișierelor de salvare de pe PS4 poate fi rezolvată în câteva minute dacă urmezi pașii corecți și te asiguri că ambele console sunt pregătite pentru transfer.
Acum 12 ore
11:00
O curte de apel americană confirmă că o parte din taxele vamale impuse de Trump sunt ilegale # Profit.ro
O curte de apel americană a decis că majoritatea taxelor vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale. Cu toate acestea, curtea a autorizat menținerea taxelor vamale până la 14 octombrie, pentru a da administrației Trump posibilitatea de a face apel la Curtea Supremă a Statelor Unite.
10:40
Cod galben de caniculă în mai multe județe ale țării, unde temperaturile ajung la 37 de grade. De sâmbătă seară încep ploile. Cod galben de furtuni în mai multe zone # Profit.ro
Meteorologii anunță cod galben de caniculă, sâmbătă, în mai multe județe ale țării, dar și instabilitate atmosferică în mai multe regiuni începând de la ora 23.00. Pentru duminică a fost emisă avertizare cod galben de furtuni pentru 17 județe.
10:20
DOCUMENT Guvern: Componenta necontributivă a pensiei magistraților rămâne semnificativă, ducând la o creștere de 50% a pensiei # Profit.ro
Chiar și în noul sistem de calcul al pensiei magistraților, pe care Guvernul își va asuma răspunderea, componenta necontributivă a pensiei de serviciu rămâne semnificativă, ducând la o creștere de aproximativ 50% a pensiei, arată Guvernul.
10:10
Guvernul își asumă luni răspunderea pe noul pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului / Pachetul privind administrația publică încă nerezolvat # Profit.ro
Guvernul își va asuma, luni, de la ora 19.00, răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar. Măsurile privind administrația publică sunt încă neadoptate, premierul Ilie Bolojan anunțând că ar urma să fie discutate în cursul zilei de duminică.
09:50
ULTIMA ORĂ ArcelorMittal Hunedoara întrerupe temporar activitatea. Sute de angajați, trimiși în șomaj tehnic # Profit.ro
Angajații combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara vor fi trimiși în șomaj tehnic pe parcursul lunii septembrie, anunță liderul de sindicat Mircea Bordean.
09:40
Germania, cea mai mare economie a Europei, se confruntă cu o dublă provocare: inflație mai ridicată decât așteptările și o creștere a șomajului, într-un context deja tensionat de noile tarife impuse de Statele Unite, transmite CNBC.
09:30
O pungă de gaze a fost atinsă vineri, în timpul forărilor pentru o fântână în localitatea Amara, județul Ialomița.
09:10
Vinul zilei: o Busuioacă de Bohotin cu arome elegante de trandafiri, fructe roșii și tente vegetale. Un rosé sec, modern și rafinat, savuros alături de preparate mediteraneene, sushi sau deserturi cu fructe roșii # Profit.ro
Bacanta Special Edition Busuioacă de Bohotin 2024 este un rosé elegant, floral și proaspăt, ideal pentru zilele calde și mesele ușoare. Obținut 100% din soiul Busuioacă de Bohotin, acest vin sec impresionează prin aromele de trandafiri sălbatici, zmeură și condimente fine, cu un final mineral și un strop de prospețime vibrantă.
09:00
Construcțiile trec prin momente dificile.
08:50
Plan de a câștiga noi contracte. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 24 ore
23:20
Uniunea Europeană decide să facă concesii pentru exporturile agricole americane.
23:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță modificări privind traderii de pe piața de energie, așa-numiții ”băieți deștepți” din energie.
23:00
Incendiul care a izbucnit, marți seară, la un spațiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roșu” din București, provocând o poluare masivă a aerului, a fost stins abia acum.
22:50
Afacerile semestriale ale Artego scad. Compania spune că este afectată de sancțiunile contra Rusiei și Belarus # Profit.ro
Cifra de afaceri netă a producătorului de articole din cauciuc și benzi transportoare Artego a coborât în primele 6 luni cu 4,97%, la 67,47 milioane lei, de la 71,00 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
22:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că prețul gazelor în iarna viitoare nu va crește pentru populație.
22:40
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a decis să nu mai suspende, de luni, trenurile CFR Călători și Transferoviar Călători.
22:00
Revista presei din Republica Moldova - Blocul „Patriotic” s-a lansat în campanie la mănăstire. Mesajul Maiei Sandu. Oferte suspecte pentru observatori în diaspora. Canada sancționează persoane implicate în amestecul Rusiei # Profit.ro
Cele mai importante știri din 29 august din Republica Moldova.
21:40
Companie care a semnat un contract de asociere pentru construcția metroului din Cluj-Napoca, Prebet a afișat în primele 6 luni o majorare de 45,63% a cifrei de afaceri nete, la 34,02 milioane lei, de la 23,36 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
21:20
Indicele BET a fost în staționare într-o sesiune de la BVB dominată de acțiunea-fanion a pieței locale.
20:50
PepsiCo își majorează participația la producătorul de energizante Celsius, tranzacție de 585 milioane dolari # Profit.ro
PepsiCo își mărește participația la producătorul american de băuturi energizante Celsius Holdings, cu mărci precum Celsius și Alani Nu, într-o tranzacție de 585 milioane dolari, ce include acorduri de distribuție pentru unele dintre cele mai populare băuturi energizante din portofoliile companiilor.
20:30
Circa 100 de persoane dintr-un cartier din Amara, județul Ialomița, au fost evacuate.
20:30
La nivelul celulei de criză constituită la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții agenției Cocktail Holidays și cu alte entități relevante, care au în derulare pachete de servicii turistice, au fost identificați 677 de turiști români aflați în străinătate, anunță ministerul de resort.
20:20
Cum să folosești funcția de multiscreen pe televizoarele smart 2025 pentru productivitate # Profit.ro
Funcția Multi View sau Multiscreen îți împarte ecranul în două-patru panouri, permițându-ți să urmărești un webinar, să citești un document și să conversezi pe video-call simultan. Modelele Samsung 2025 suportă până la patru surse 1080p, iar LG implementă un layout 2×2 nativ cu Picture-in-Picture adaptiv.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.