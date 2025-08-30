VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, astăzi, de la oa 18:45, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start

Primasport.ro, 30 august 2025 18:20

VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, astăzi, de la oa 18:45, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
19:00
Probleme pentru FCSB după partida cu Aberdeen! Campioana României riscă sancţiuni din partea UEFA Primasport.ro
Probleme pentru FCSB după partida cu Aberdeen! Campioana României riscă sancţiuni din partea UEFA
Acum 15 minute
18:50
VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj este în direct la Prima Sport 1! A început meciul Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
Acum o oră
18:20
VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, astăzi, de la oa 18:45, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, astăzi, de la oa 18:45, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
Acum 2 ore
18:00
Marius Şumudică ştie ce decizie ar trebui să ia Ioan Varga în cazul lui Louis Munteanu: „Eu i-aş face fundiţă şi l-aş trimite la avion”. Ce părere are tehnicianul despre un posibil transfer al atacantului la FCSB Primasport.ro
Marius Şumudică ştie ce decizie ar trebui să ia Ioan Varga în cazul lui Louis Munteanu: „Eu i-aş face fundiţă şi l-aş trimite la avion”. Ce părere are tehnicianul despre un posibil transfer al atacantului la FCSB
17:20
Presa din Germania a pus ochii pe Ştefan Baiaram! Ce a scris un cunoscut tabloid despre evoluţiile atacantului Universităţii Craiova Primasport.ro
Presa din Germania a pus ochii pe Ştefan Baiaram! Ce a scris un cunoscut tabloid despre evoluţiile atacantului Universităţii Craiova
Acum 4 ore
16:50
Liga 2: Sepsi, 1-0 cu Olimpia Satu Mare Primasport.ro
Liga 2: Sepsi, 1-0 cu Olimpia Satu Mare
16:40
Răsturnare de situaţie! Costel Gâlcă rămâne fără mijlocaşul aşteptat în această vară Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Costel Gâlcă rămâne fără mijlocaşul aşteptat în această vară
16:00
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimia Satu mare 1-0! Covăsnenii se impun la limită Primasport.ro
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimia Satu mare 1-0! Covăsnenii se impun la limită
15:20
Ruben Amorim: „Uneori îmi urăsc jucătorii şi alteori îi iubesc. Uneori vreau să renunţ, alteori vreau să rămân la Manchester United 20 de ani” Primasport.ro
Ruben Amorim: „Uneori îmi urăsc jucătorii şi alteori îi iubesc. Uneori vreau să renunţ, alteori vreau să rămân la Manchester United 20 de ani”
15:20
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii deschid scorul Primasport.ro
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii deschid scorul
Acum 6 ore
15:00
Elias Charalambous a făcut anunţul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: „E binevenit” Primasport.ro
Elias Charalambous a făcut anunţul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: „E binevenit”
14:10
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
14:00
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, ASTĂZI, de la 14:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, ASTĂZI, de la 14:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
13:40
Rezultatele meciurilor din Liga 2! Constantin Budescu, decisiv la debutul în tricoul noii sale echipe Primasport.ro
Rezultatele meciurilor din Liga 2! Constantin Budescu, decisiv la debutul în tricoul noii sale echipe
13:40
Gigi Becali a anunţat transferul atacantului din SuperLiga: „Îl iau că e prea valoros” Primasport.ro
Gigi Becali a anunţat transferul atacantului din SuperLiga: „Îl iau că e prea valoros”
13:30
VIDEO | FC Bihor - Steaua 4-2. Trupa din Ghencea suferă primul eşec stagional Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - Steaua 4-2. Trupa din Ghencea suferă primul eşec stagional
13:10
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Hora Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Hora
Acum 8 ore
13:00
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii trec în avantaj Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii trec în avantaj
12:30
Sergiu Popovici a revenit în fotbalul românesc! Fostul Fundaş de la Dinamo, Hermannstadt şi Botoşani a semnat cu o nouă echipă Primasport.ro
Sergiu Popovici a revenit în fotbalul românesc! Fostul Fundaş de la Dinamo, Hermannstadt şi Botoşani a semnat cu o nouă echipă
12:30
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, azi, ora 18:45, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro Primasport.ro
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, azi, ora 18:45, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro
12:30
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, ASTĂZI, de la 14:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primasport.ro
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, ASTĂZI, de la 14:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
12:30
LIVE VIDEO | Dinamo - FC Hermannstadt, ASTĂZI, de la 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Câinii” pot urca pe podium Primasport.ro
LIVE VIDEO | Dinamo - FC Hermannstadt, ASTĂZI, de la 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Câinii” pot urca pe podium
12:00
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nebunie de meci la Oradea Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nebunie de meci la Oradea
11:50
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii deschid scorul Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii deschid scorul
11:40
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
11:20
VIDEO | FC Bihor - Steaua, ASTĂZI, de la 11:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Trupa din Ghencea vrea să-şi continue seria de invincibilitate! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - Steaua, ASTĂZI, de la 11:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Trupa din Ghencea vrea să-şi continue seria de invincibilitate! Echipele de start
11:10
OFICIAL | Cesar Azpilicueta şi-a găsit echipă după despărţirea de Atletico Madrid! Fundaşul spaniol va evolua la un gigant din La Liga Primasport.ro
OFICIAL | Cesar Azpilicueta şi-a găsit echipă după despărţirea de Atletico Madrid! Fundaşul spaniol va evolua la un gigant din La Liga
11:10
Cum a fost numită FCSB de către antrenorul Bolognei: „Vin după titluri consecutive” Primasport.ro
Cum a fost numită FCSB de către antrenorul Bolognei: „Vin după titluri consecutive”
Acum 12 ore
10:50
Gigi Becali s-a amuzat copios când a văzut declaraţiile lui Victor Piţurcă: „Sunt unii care mai bâzâie” Primasport.ro
Gigi Becali s-a amuzat copios când a văzut declaraţiile lui Victor Piţurcă: „Sunt unii care mai bâzâie”
10:20
VIDEO | Dinamo - FC Hermannstadt, ASTĂZI, de la 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Câinii” pot urca pe podium Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - FC Hermannstadt, ASTĂZI, de la 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Câinii” pot urca pe podium
10:00
OFICIAL | Cristi Bălgrădean şi-a găsit rapid echipă! Cu cine a semnat fostul portar de la FCSB şi CFR Cluj Primasport.ro
OFICIAL | Cristi Bălgrădean şi-a găsit rapid echipă! Cu cine a semnat fostul portar de la FCSB şi CFR Cluj
09:50
VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, ASTĂZI, de la 14:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii sunt favorţi Primasport.ro
VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, ASTĂZI, de la 14:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii sunt favorţi
09:50
Răsturnare incredibilă de situaţia în cazul transferului lui Andrei Coubiş! Dorit cu insistenţă de Dinamo, fundaşul central al lui AC Milan este aşteptat să semneze Primasport.ro
Răsturnare incredibilă de situaţia în cazul transferului lui Andrei Coubiş! Dorit cu insistenţă de Dinamo, fundaşul central al lui AC Milan este aşteptat să semneze
09:40
VIDEO | FC Bihor - Steaua, ASTĂZI, de la 11:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trupa din Ghencea vrea să-şi continue seria de invincibilitate Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - Steaua, ASTĂZI, de la 11:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trupa din Ghencea vrea să-şi continue seria de invincibilitate
09:30
Conducerea Rapidului a făcut anunţul despre viitorul lui Andrei Borza: „Are şi Farul nişte procente” | EXCLUSIV Primasport.ro
Conducerea Rapidului a făcut anunţul despre viitorul lui Andrei Borza: „Are şi Farul nişte procente” | EXCLUSIV
09:20
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, astăzi, de la 18:45, în direct pe PrimaSport 1 şi online, pe platforma PrimaPlay.ro Primasport.ro
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, astăzi, de la 18:45, în direct pe PrimaSport 1 şi online, pe platforma PrimaPlay.ro
Acum 24 ore
00:00
US Open: Carlos Alcaraz s-a calificat fără probleme în optimi Primasport.ro
US Open: Carlos Alcaraz s-a calificat fără probleme în optimi
00:00
Coşmarul FCSB-ului din Europa League a fost vândut în schimbul unei sume impresionante: 30 de milioane de euro Primasport.ro
Coşmarul FCSB-ului din Europa League a fost vândut în schimbul unei sume impresionante: 30 de milioane de euro
29 august 2025
23:50
Victor Angelescu a intrat în direct după victoria cu UTA şi a anunţat noi transferuri la Rapid: „Suntem în negocieri” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Victor Angelescu a intrat în direct după victoria cu UTA şi a anunţat noi transferuri la Rapid: „Suntem în negocieri” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
VIDEO | Costel Gâlcă a dezvăluit motivul pentru care Aioani a fost titular în meciul cu UTA: „Noi iniţiem multe acţiuni din spate” Primasport.ro
VIDEO | Costel Gâlcă a dezvăluit motivul pentru care Aioani a fost titular în meciul cu UTA: „Noi iniţiem multe acţiuni din spate”
23:20
Denis Ciobotariu nu s-a abţinut după ce marcat cu UTA: „Nu ştiu de unde atâta supărare!” Primasport.ro
Denis Ciobotariu nu s-a abţinut după ce marcat cu UTA: „Nu ştiu de unde atâta supărare!”
23:10
VIDEO | Valentin Costache nu s-a ferit de cuvinte după înfrângerea din Giuleşti: „Dacă eşti fotbalist aşa trebuie să joci, din 3 în 3 zile” Primasport.ro
VIDEO | Valentin Costache nu s-a ferit de cuvinte după înfrângerea din Giuleşti: „Dacă eşti fotbalist aşa trebuie să joci, din 3 în 3 zile”
23:00
A fost anunţat jucătorul din SuperLiga care va fi titular la echipa naţională! Dennis Man, „ameninţat” cu banca de rezerve: „Este un om pentru care te duci la stadion! E spectaculos” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
A fost anunţat jucătorul din SuperLiga care va fi titular la echipa naţională! Dennis Man, „ameninţat” cu banca de rezerve: „Este un om pentru care te duci la stadion! E spectaculos” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
VIDEO | Adrian Mihalcea, dezamăgit după primul eşec din acest sezon: „Ne-au dominat” Primasport.ro
VIDEO | Adrian Mihalcea, dezamăgit după primul eşec din acest sezon: „Ne-au dominat”
22:40
Selecţionerul Portugaliei a anunţat cine va purta tricoul cu numărul 21 la echipa naţională, purtat în trecut de Diogo Jota Primasport.ro
Selecţionerul Portugaliei a anunţat cine va purta tricoul cu numărul 21 la echipa naţională, purtat în trecut de Diogo Jota
22:30
VIDEO | Rapid – UTA 2-0! Trupa lui Costel Gâlcă rămâne invincibilă în acest sezon. Giuleştenii se apropie la un singur punct de Craiova Primasport.ro
VIDEO | Rapid – UTA 2-0! Trupa lui Costel Gâlcă rămâne invincibilă în acest sezon. Giuleştenii se apropie la un singur punct de Craiova
22:10
Costel Căşuneanu, debut din postura de lider la Cupa Mediaşului la viteză în coastă Primasport.ro
Costel Căşuneanu, debut din postura de lider la Cupa Mediaşului la viteză în coastă
22:10
VIDEO | Rapid – UTA, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Arădenii trec pe lângă gol Primasport.ro
VIDEO | Rapid – UTA, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Arădenii trec pe lângă gol
22:00
Premieră specială la Cinemaraton: Anul Nou care n-a fost Primasport.ro
Premieră specială la Cinemaraton: Anul Nou care n-a fost
21:50
Incredibil! Aspectul care îl deranjează pe Novak Djokovic la US Open: „Pentru mine, este cel mai rău lucru” Primasport.ro
Incredibil! Aspectul care îl deranjează pe Novak Djokovic la US Open: „Pentru mine, este cel mai rău lucru”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.