VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, astăzi, de la oa 18:45, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
Primasport.ro, 30 august 2025 18:20
VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, astăzi, de la oa 18:45, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
19:00
Probleme pentru FCSB după partida cu Aberdeen! Campioana României riscă sancţiuni din partea UEFA # Primasport.ro
Probleme pentru FCSB după partida cu Aberdeen! Campioana României riscă sancţiuni din partea UEFA
Acum 15 minute
18:50
VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj este în direct la Prima Sport 1! A început meciul # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
Acum o oră
18:20
VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, astăzi, de la oa 18:45, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, astăzi, de la oa 18:45, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
Acum 2 ore
18:00
Marius Şumudică ştie ce decizie ar trebui să ia Ioan Varga în cazul lui Louis Munteanu: „Eu i-aş face fundiţă şi l-aş trimite la avion”. Ce părere are tehnicianul despre un posibil transfer al atacantului la FCSB # Primasport.ro
Marius Şumudică ştie ce decizie ar trebui să ia Ioan Varga în cazul lui Louis Munteanu: „Eu i-aş face fundiţă şi l-aş trimite la avion”. Ce părere are tehnicianul despre un posibil transfer al atacantului la FCSB
17:20
Presa din Germania a pus ochii pe Ştefan Baiaram! Ce a scris un cunoscut tabloid despre evoluţiile atacantului Universităţii Craiova # Primasport.ro
Presa din Germania a pus ochii pe Ştefan Baiaram! Ce a scris un cunoscut tabloid despre evoluţiile atacantului Universităţii Craiova
Acum 4 ore
16:50
Liga 2: Sepsi, 1-0 cu Olimpia Satu Mare
16:40
Răsturnare de situaţie! Costel Gâlcă rămâne fără mijlocaşul aşteptat în această vară # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Costel Gâlcă rămâne fără mijlocaşul aşteptat în această vară
16:00
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimia Satu mare 1-0! Covăsnenii se impun la limită
15:20
Ruben Amorim: „Uneori îmi urăsc jucătorii şi alteori îi iubesc. Uneori vreau să renunţ, alteori vreau să rămân la Manchester United 20 de ani” # Primasport.ro
Ruben Amorim: „Uneori îmi urăsc jucătorii şi alteori îi iubesc. Uneori vreau să renunţ, alteori vreau să rămân la Manchester United 20 de ani”
15:20
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii deschid scorul # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii deschid scorul
Acum 6 ore
15:00
Elias Charalambous a făcut anunţul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: „E binevenit” # Primasport.ro
Elias Charalambous a făcut anunţul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: „E binevenit”
14:10
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
14:00
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, ASTĂZI, de la 14:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, ASTĂZI, de la 14:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
13:40
Rezultatele meciurilor din Liga 2! Constantin Budescu, decisiv la debutul în tricoul noii sale echipe # Primasport.ro
Rezultatele meciurilor din Liga 2! Constantin Budescu, decisiv la debutul în tricoul noii sale echipe
13:40
Gigi Becali a anunţat transferul atacantului din SuperLiga: „Îl iau că e prea valoros” # Primasport.ro
Gigi Becali a anunţat transferul atacantului din SuperLiga: „Îl iau că e prea valoros”
13:30
VIDEO | FC Bihor - Steaua 4-2. Trupa din Ghencea suferă primul eşec stagional
13:10
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Hora # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Hora
Acum 8 ore
13:00
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii trec în avantaj # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii trec în avantaj
12:30
Sergiu Popovici a revenit în fotbalul românesc! Fostul Fundaş de la Dinamo, Hermannstadt şi Botoşani a semnat cu o nouă echipă # Primasport.ro
Sergiu Popovici a revenit în fotbalul românesc! Fostul Fundaş de la Dinamo, Hermannstadt şi Botoşani a semnat cu o nouă echipă
12:30
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, azi, ora 18:45, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, azi, ora 18:45, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro
12:30
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, ASTĂZI, de la 14:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, ASTĂZI, de la 14:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
12:30
LIVE VIDEO | Dinamo - FC Hermannstadt, ASTĂZI, de la 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Câinii” pot urca pe podium # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Dinamo - FC Hermannstadt, ASTĂZI, de la 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Câinii” pot urca pe podium
12:00
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nebunie de meci la Oradea # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nebunie de meci la Oradea
11:50
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii deschid scorul # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii deschid scorul
11:40
VIDEO | FC Bihor - Steaua, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
11:20
VIDEO | FC Bihor - Steaua, ASTĂZI, de la 11:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Trupa din Ghencea vrea să-şi continue seria de invincibilitate! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - Steaua, ASTĂZI, de la 11:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Trupa din Ghencea vrea să-şi continue seria de invincibilitate! Echipele de start
11:10
OFICIAL | Cesar Azpilicueta şi-a găsit echipă după despărţirea de Atletico Madrid! Fundaşul spaniol va evolua la un gigant din La Liga # Primasport.ro
OFICIAL | Cesar Azpilicueta şi-a găsit echipă după despărţirea de Atletico Madrid! Fundaşul spaniol va evolua la un gigant din La Liga
11:10
Cum a fost numită FCSB de către antrenorul Bolognei: „Vin după titluri consecutive”
Acum 12 ore
10:50
Gigi Becali s-a amuzat copios când a văzut declaraţiile lui Victor Piţurcă: „Sunt unii care mai bâzâie” # Primasport.ro
Gigi Becali s-a amuzat copios când a văzut declaraţiile lui Victor Piţurcă: „Sunt unii care mai bâzâie”
10:20
VIDEO | Dinamo - FC Hermannstadt, ASTĂZI, de la 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Câinii” pot urca pe podium # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - FC Hermannstadt, ASTĂZI, de la 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Câinii” pot urca pe podium
10:00
OFICIAL | Cristi Bălgrădean şi-a găsit rapid echipă! Cu cine a semnat fostul portar de la FCSB şi CFR Cluj # Primasport.ro
OFICIAL | Cristi Bălgrădean şi-a găsit rapid echipă! Cu cine a semnat fostul portar de la FCSB şi CFR Cluj
09:50
VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, ASTĂZI, de la 14:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii sunt favorţi # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi - CSM Olimpia Satu Mare, ASTĂZI, de la 14:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii sunt favorţi
09:50
Răsturnare incredibilă de situaţia în cazul transferului lui Andrei Coubiş! Dorit cu insistenţă de Dinamo, fundaşul central al lui AC Milan este aşteptat să semneze # Primasport.ro
Răsturnare incredibilă de situaţia în cazul transferului lui Andrei Coubiş! Dorit cu insistenţă de Dinamo, fundaşul central al lui AC Milan este aşteptat să semneze
09:40
VIDEO | FC Bihor - Steaua, ASTĂZI, de la 11:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trupa din Ghencea vrea să-şi continue seria de invincibilitate # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - Steaua, ASTĂZI, de la 11:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trupa din Ghencea vrea să-şi continue seria de invincibilitate
09:30
Conducerea Rapidului a făcut anunţul despre viitorul lui Andrei Borza: „Are şi Farul nişte procente” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Conducerea Rapidului a făcut anunţul despre viitorul lui Andrei Borza: „Are şi Farul nişte procente” | EXCLUSIV
09:20
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, astăzi, de la 18:45, în direct pe PrimaSport 1 şi online, pe platforma PrimaPlay.ro # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – ”U” Cluj, astăzi, de la 18:45, în direct pe PrimaSport 1 şi online, pe platforma PrimaPlay.ro
Acum 24 ore
00:00
US Open: Carlos Alcaraz s-a calificat fără probleme în optimi
00:00
Coşmarul FCSB-ului din Europa League a fost vândut în schimbul unei sume impresionante: 30 de milioane de euro # Primasport.ro
Coşmarul FCSB-ului din Europa League a fost vândut în schimbul unei sume impresionante: 30 de milioane de euro
29 august 2025
23:50
Victor Angelescu a intrat în direct după victoria cu UTA şi a anunţat noi transferuri la Rapid: „Suntem în negocieri” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Victor Angelescu a intrat în direct după victoria cu UTA şi a anunţat noi transferuri la Rapid: „Suntem în negocieri” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
VIDEO | Costel Gâlcă a dezvăluit motivul pentru care Aioani a fost titular în meciul cu UTA: „Noi iniţiem multe acţiuni din spate” # Primasport.ro
VIDEO | Costel Gâlcă a dezvăluit motivul pentru care Aioani a fost titular în meciul cu UTA: „Noi iniţiem multe acţiuni din spate”
23:20
Denis Ciobotariu nu s-a abţinut după ce marcat cu UTA: „Nu ştiu de unde atâta supărare!” # Primasport.ro
Denis Ciobotariu nu s-a abţinut după ce marcat cu UTA: „Nu ştiu de unde atâta supărare!”
23:10
VIDEO | Valentin Costache nu s-a ferit de cuvinte după înfrângerea din Giuleşti: „Dacă eşti fotbalist aşa trebuie să joci, din 3 în 3 zile” # Primasport.ro
VIDEO | Valentin Costache nu s-a ferit de cuvinte după înfrângerea din Giuleşti: „Dacă eşti fotbalist aşa trebuie să joci, din 3 în 3 zile”
23:00
A fost anunţat jucătorul din SuperLiga care va fi titular la echipa naţională! Dennis Man, „ameninţat” cu banca de rezerve: „Este un om pentru care te duci la stadion! E spectaculos” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
A fost anunţat jucătorul din SuperLiga care va fi titular la echipa naţională! Dennis Man, „ameninţat” cu banca de rezerve: „Este un om pentru care te duci la stadion! E spectaculos” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
VIDEO | Adrian Mihalcea, dezamăgit după primul eşec din acest sezon: „Ne-au dominat” # Primasport.ro
VIDEO | Adrian Mihalcea, dezamăgit după primul eşec din acest sezon: „Ne-au dominat”
22:40
Selecţionerul Portugaliei a anunţat cine va purta tricoul cu numărul 21 la echipa naţională, purtat în trecut de Diogo Jota # Primasport.ro
Selecţionerul Portugaliei a anunţat cine va purta tricoul cu numărul 21 la echipa naţională, purtat în trecut de Diogo Jota
22:30
VIDEO | Rapid – UTA 2-0! Trupa lui Costel Gâlcă rămâne invincibilă în acest sezon. Giuleştenii se apropie la un singur punct de Craiova # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – UTA 2-0! Trupa lui Costel Gâlcă rămâne invincibilă în acest sezon. Giuleştenii se apropie la un singur punct de Craiova
22:10
Costel Căşuneanu, debut din postura de lider la Cupa Mediaşului la viteză în coastă
22:10
VIDEO | Rapid – UTA, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Arădenii trec pe lângă gol # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – UTA, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Arădenii trec pe lângă gol
22:00
Premieră specială la Cinemaraton: Anul Nou care n-a fost
21:50
Incredibil! Aspectul care îl deranjează pe Novak Djokovic la US Open: „Pentru mine, este cel mai rău lucru” # Primasport.ro
Incredibil! Aspectul care îl deranjează pe Novak Djokovic la US Open: „Pentru mine, este cel mai rău lucru”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.