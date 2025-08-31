Târnovanu a răbufnit după meciul contra CFR-ului: ”Să ne ierte Dumnzeu, penalty clar!” | VIDEO
Primasport.ro, 1 septembrie 2025 00:30
Târnovanu a răbufnit după meciul contra CFR-ului: ”Să ne ierte Dumnzeu, penalty clar!” | VIDEO
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
01:10
Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist, a făcut egal cu FC Barcelona, scor 1-1
Acum 30 minute
00:50
Louis Munteanu s-a enervat la interviu, după egalul cu FCSB: ”Cum nu am jucat prea mult?”. Ultimele detalii despre plecare” # Primasport.ro
Louis Munteanu s-a enervat la interviu, după egalul cu FCSB: ”Cum nu am jucat prea mult?”. Ultimele detalii despre plecare”
00:50
„Mai bine te duci şi spui ‘Nu mai sunt sănătos la cap’. Du-te, tată, şi stai liniştit, că şi aşa ai avut probleme cum ai avut. De ce să ne îmbolnăvim şi noi ca tine?” Gigi Becali, discurs fără menajamente la adresa lui Ovidiu Haţegan. | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
„Mai bine te duci şi spui ‘Nu mai sunt sănătos la cap’. Du-te, tată, şi stai liniştit, că şi aşa ai avut probleme cum ai avut. De ce să ne îmbolnăvim şi noi ca tine?” Gigi Becali, discurs fără menajamente la adresa lui Ovidiu Haţegan. | VIDEO EXCLUSIV
Acum o oră
00:40
Antrenorul FCSB-ului nu a mai suportat, după meciul din Gruia: ”Nu e penalty!”
00:30
Târnovanu a răbufnit după meciul contra CFR-ului: ”Să ne ierte Dumnzeu, penalty clar!” | VIDEO # Primasport.ro
Târnovanu a răbufnit după meciul contra CFR-ului: ”Să ne ierte Dumnzeu, penalty clar!” | VIDEO
Acum 2 ore
00:20
Inter şi Chivu la primul eşec, 1-2 cu Udinese
31 august 2025
23:40
VIDEO | CFR Cluj - FCSB, 2-2. Egal plin de tensiune în derby-ul etapei cu numărul opt din SuperLigă # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - FCSB, 2-2. Egal plin de tensiune în derby-ul etapei cu numărul opt din SuperLigă
23:30
VIDEO | CFR Cluj - FCSB, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! „Roş-albaştrii” restabilesc egalitatea cu câteva minute înainte de final # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - FCSB, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! „Roş-albaştrii” restabilesc egalitatea cu câteva minute înainte de final
Acum 4 ore
22:30
VIDEO | CFR Cluj - FCSB, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Emerllahu o aduce din nou în avantaj pe formaţia ardeleană # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - FCSB, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Emerllahu o aduce din nou în avantaj pe formaţia ardeleană
22:20
Mirel Rădoi, discurs exploziv după FC Botoşani - Universitatea Craiova: ”N-am crezut că o să mai văd aşa ceva în 2025. Ăştia suntem. Nici măcar hârtie igienică nu vor să ne dea! S-a stricat şi aerul!” | VIDEO # Primasport.ro
Mirel Rădoi, discurs exploziv după FC Botoşani - Universitatea Craiova: ”N-am crezut că o să mai văd aşa ceva în 2025. Ăştia suntem. Nici măcar hârtie igienică nu vor să ne dea! S-a stricat şi aerul!” | VIDEO
22:20
VIDEO | CFR Cluj - FCSB, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Tănase egalează din penalty # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - FCSB, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Tănase egalează din penalty
22:10
Noul ”star” din Superligă i-a lăsat cu gura căscată: ”Nici nu ştii de unde l-au descoperit!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Noul ”star” din Superligă i-a lăsat cu gura căscată: ”Nici nu ştii de unde l-au descoperit!” | VIDEO EXCLUSIV
22:00
VIDEO | CFR Cluj - FCSB, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Gazdele preiau conducerea # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - FCSB, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Gazdele preiau conducerea
21:40
Mirel Rădoi, discurs exploziv după FC Botoşani - Universitatea Craiova: ”N-am crezut că o să mai văd aşa ceva în 2025. Ăştia suntem. Nu avem cum să progresăm” # Primasport.ro
Mirel Rădoi, discurs exploziv după FC Botoşani - Universitatea Craiova: ”N-am crezut că o să mai văd aşa ceva în 2025. Ăştia suntem. Nu avem cum să progresăm”
21:40
VIDEO | CFR Cluj - FCSB, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Start în duelul din Gruia # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - FCSB, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Start în duelul din Gruia
21:40
Ongenda, criticat dur după ce i-a „furat” golul lui Dumiter! „E un gest urât. făcut singurul sprint din meci ca să prindă mingea înainte să intre în poartă” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Ongenda, criticat dur după ce i-a „furat” golul lui Dumiter! „E un gest urât. făcut singurul sprint din meci ca să prindă mingea înainte să intre în poartă” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
Mirel Rădoi, discurs ironic la adresa elevilor lui Leo Grozavu după Botoşani - Craiova, scor 1-1: ”N-am crezut că o să mai văd aşa ceva în 2025” # Primasport.ro
Mirel Rădoi, discurs ironic la adresa elevilor lui Leo Grozavu după Botoşani - Craiova, scor 1-1: ”N-am crezut că o să mai văd aşa ceva în 2025”
21:30
Leo Grozavu a dat verdictul lui egalul cu Universitatea Craiova: ”E cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o” # Primasport.ro
Leo Grozavu a dat verdictul lui egalul cu Universitatea Craiova: ”E cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o”
Acum 6 ore
21:00
Gigi Becali e gata să cumpere marca Steaua! Câţi bani este dispus să ofere patronul FCSB pentru a încheia războiul cu CSA # Primasport.ro
Gigi Becali e gata să cumpere marca Steaua! Câţi bani este dispus să ofere patronul FCSB pentru a încheia războiul cu CSA
20:30
VIDEO | FC Botoşani - Universitatea Craiova, 1-1. Trupa lui Mirel Rădoi se mulţumeşte cu un singur punct # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - Universitatea Craiova, 1-1. Trupa lui Mirel Rădoi se mulţumeşte cu un singur punct
20:10
Mihai Teja nu a mai suportat un nou eşec la Metaloglobus: ”Nu putem să câştigăm, nu putem să luăm măcar trei puncte!” # Primasport.ro
Mihai Teja nu a mai suportat un nou eşec la Metaloglobus: ”Nu putem să câştigăm, nu putem să luăm măcar trei puncte!”
20:10
VIDEO | FC Botoşani - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ongenda îi „fură” golul lui Dumiter şi restabileşte egalitatea # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ongenda îi „fură” golul lui Dumiter şi restabileşte egalitatea
20:00
Mihai Deja nu a mai suportat un nou eşec la Metaloglobus: ”Nu putem să câştigăm, nu putem să luăm măcar trei puncte!” # Primasport.ro
Mihai Deja nu a mai suportat un nou eşec la Metaloglobus: ”Nu putem să câştigăm, nu putem să luăm măcar trei puncte!”
20:00
FC Argeş străluceşte în Superligă, dar Bogdan Andone nici nu vrea să audă: ”Sincer, nu mă interesează!” # Primasport.ro
FC Argeş străluceşte în Superligă, dar Bogdan Andone nici nu vrea să audă: ”Sincer, nu mă interesează!”
20:00
VIDEO | FC Botoşani - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii deschid scorul # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii deschid scorul
19:50
FC Argeş străluceşte în Superligă, dar Bogdan Adobe nici nu vrea să audă: ”Sincer, nu mă interesează!” # Primasport.ro
FC Argeş străluceşte în Superligă, dar Bogdan Adobe nici nu vrea să audă: ”Sincer, nu mă interesează!”
19:40
Bogdan Andone a vorbit despre obiectivul celor de la FC Argeş în acest sezon: „La fel a fost şi în Liga 2. Ne-am propus să intrăm în play-off, iar apoi promovarea” # Primasport.ro
Bogdan Andone a vorbit despre obiectivul celor de la FC Argeş în acest sezon: „La fel a fost şi în Liga 2. Ne-am propus să intrăm în play-off, iar apoi promovarea”
19:30
VIDEO | FC Botoşani - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima repriză fără ocazii mari # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima repriză fără ocazii mari
Acum 8 ore
18:50
Oscar Piastri a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Ţărilor de Jos
18:40
VIDEO | FC Botoşani - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început meciul # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început meciul
18:10
Tudorie face spectacol în China! Gol de 3 puncte marcat de român
18:00
Rotaru nu s-a oferit de cuvinte la adresa lui Mirel Rădoi: ”Are o viziune complet diferită despre fotbal!” # Primasport.ro
Rotaru nu s-a oferit de cuvinte la adresa lui Mirel Rădoi: ”Are o viziune complet diferită despre fotbal!”
18:00
VIDEO| FC Argeş - Metaloglobus, 2-1. Piteştenii obţin victoria după un meci în care toate golurile au fost marcate în primele 15 minute # Primasport.ro
VIDEO| FC Argeş - Metaloglobus, 2-1. Piteştenii obţin victoria după un meci în care toate golurile au fost marcate în primele 15 minute
17:50
LIVE VIDEO | FC Argeş - Metaloglobus, astăzi, de la 16:00, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci entuziasmant la Mioveni # Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Argeş - Metaloglobus, astăzi, de la 16:00, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci entuziasmant la Mioveni
Acum 12 ore
17:20
Cine va arbitra meciurile de luni din Superligă
17:10
Situaţie bizară la Chelsea! Starul echipei s-a înţeles cu Bayern, dar londonezii l-au chemat înapoi la echipă chiar înainte de vizita medicală # Primasport.ro
Situaţie bizară la Chelsea! Starul echipei s-a înţeles cu Bayern, dar londonezii l-au chemat înapoi la echipă chiar înainte de vizita medicală
16:30
LIVE VIDEO | FC Argeş - Metaloglobus, astăzi, de la 16:00, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Început nebun de partidă! Trei goluri marcate în doar 15 minute # Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Argeş - Metaloglobus, astăzi, de la 16:00, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Început nebun de partidă! Trei goluri marcate în doar 15 minute
16:20
LIVE VIDEO | FC Argeş - Metaloglobus, astăzi, de la 16:00, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor # Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Argeş - Metaloglobus, astăzi, de la 16:00, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
16:10
LIVE VIDEO | FC Argeş - Metaloglobus, astăzi, de la 16:00, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă # Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Argeş - Metaloglobus, astăzi, de la 16:00, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
14:40
US Open: Jelena Ostapenko cere scuze după disputa verbală cu Taylor Townsend
14:20
VIDEO | Gică Hagi, din nou pe plaiurile natale! „Regele” a fost invitat să dea lovitura de start la debutul oficial al noii echipe locale: „Aici am jucat fotbal, am învăţat” # Primasport.ro
VIDEO | Gică Hagi, din nou pe plaiurile natale! „Regele” a fost invitat să dea lovitura de start la debutul oficial al noii echipe locale: „Aici am jucat fotbal, am învăţat”
13:30
Surpriză de proporţii la US Open! Alexander Zverev, locul 3 ATP, a fost eliminat în turul trei # Primasport.ro
Surpriză de proporţii la US Open! Alexander Zverev, locul 3 ATP, a fost eliminat în turul trei
13:30
VIDEO | CS Dinamo - FC Bacău 1-1! Remiză în confruntarea de la Buftea
13:20
A răbufnit în direct când a văzut ce jucători a convocat Mircea Lucescu la echipa naţională: „Să îi ia pe ăştia de la FCSB?!” | EXCLUSIV # Primasport.ro
A răbufnit în direct când a văzut ce jucători a convocat Mircea Lucescu la echipa naţională: „Să îi ia pe ăştia de la FCSB?!” | EXCLUSIV
13:20
VIDEO | CS Dinamo - FC Bacău, LIVE pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Oaspeţii restabilesc egalitatea # Primasport.ro
VIDEO | CS Dinamo - FC Bacău, LIVE pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Oaspeţii restabilesc egalitatea
Acum 24 ore
12:10
I-a închis definitiv uşa în nas lui Gigi Becali! Fotbalistul nu vrea să mai audă de transferul la FCSB: „Pur şi simplu” # Primasport.ro
I-a închis definitiv uşa în nas lui Gigi Becali! Fotbalistul nu vrea să mai audă de transferul la FCSB: „Pur şi simplu”
12:10
VIDEO | CS Dinamo - FC Bacău, LIVE pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! „Câinii” deschid scorul # Primasport.ro
VIDEO | CS Dinamo - FC Bacău, LIVE pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! „Câinii” deschid scorul
11:50
Karim Benzema, show total la debutul noului sezon din Saudi Pro League! Atacantul a reuşit un hat-trick într-un meci cu 7 goluri # Primasport.ro
Karim Benzema, show total la debutul noului sezon din Saudi Pro League! Atacantul a reuşit un hat-trick într-un meci cu 7 goluri
11:40
VIDEO | CS Dinamo - FC Bacău, LIVE pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
VIDEO | CS Dinamo - FC Bacău, LIVE pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! A început partida
11:20
VIDEO | CS Dinamo - FC Bacău, astăzi, de la 11:30, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | CS Dinamo - FC Bacău, astăzi, de la 11:30, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Echipele de start
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.