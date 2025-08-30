Planul Roşu de Intervenţie, activat după ce două autoturisme s-au ciocnit pe A1. Sunt implicate opt persoane, două fiind încarcerate

19:00

Nu a trecut mult timp de când Elon Musk a promis că va lansa „Partidul America”, pentru alegătorii alienați de cele două formațiuni politice majore din SUA. Cu toate acestea, Musk se retrage deja din proiect. După cum a relatat The Wall Street Journal, săptămâna trecută, cel mai bogat om din lume le-a spus aliaților că dorește să se concentreze din nou pe afacerile sale, pe fondul temerilor că îi îndepărtează pe republicanii puternici, pentru că noul său partid ar putea, teoretic, să „fure” voturi de aici.