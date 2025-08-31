Motivele pentru care este imposibilă evacuarea totală a Fâșiei Gaza: Este imposibil!

04:20

Creşte de mâine tariful rovinietei şi al taxelor de pod. De exemplu, pentru autoturisme rovinieta va costa 3,5 euro pentru o zi, cu un euro mai mult decât până acum, iar cele pentru un an rovinieta va fi de 50 de euro, de la 28 de euro în prezent, informează Rador Radio România. Citește mai departe...