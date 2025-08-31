Tragedie pe calea ferată București Nord – Pajura: O persoană a fost lovită mortal de tren. Traficul a fost oprit

12:30

Un bărbat de 48 de ani, P.D. a murit, sâmbătă seara în Cernavodă, după ce a fost înjunghiat de mai multe ori într-un conflict care ar fi pornit dintr-o ceartă între prieteni. Victima a fost lovită cu un cuțit, cel mai grav fiind rănită în zona inimii. Citește mai departe...