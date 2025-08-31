Tragedie pe calea ferată București Nord – Pajura: O persoană a fost lovită mortal de tren. Traficul a fost oprit
Stiripesurse.ro, 31 august 2025 16:40
Un accident mortal s-a produs duminică după-amiază pe calea ferată dintre București Nord și Racord Pajura. O persoană a fost lovită de trenul R 8093 care circula pe ruta București Nord - București Obor. Citește mai departe...
• • •
