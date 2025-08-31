SuperLiga: CFR Cluj vs FCSB – Duelul marilor dezamăgiri
CFR Cluj – FCSB, meci contând pentru etapa a 8-a din campionatul României, este programat, duminică, 31 august 2025, de la ora 21:30, pe Stadionul Dr. Constanton Rădulescu, şi va fi transmis în direct de
Acum o oră
06:20
CFR Cluj – FCSB, meci contând pentru etapa a 8-a din campionatul României, este programat, duminică, 31 august 2025, de la ora 21:30, pe Stadionul Dr. Constanton Rădulescu, şi va fi transmis în direct de
Acum 2 ore
06:00
FC Argeş – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 8-a din campionatul României, este programat, duminică, 31 august 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct de
Acum 8 ore
23:20
„Geamul” unui avion de pe ruta Londra – Bacău a fost lipit cu „scoci” înainte de decolare. Iar marmota a învelit aeronava cu staniol # Impact.ro
Imagini cu puternic impact nonintelectual distribuite de presa de senzații tari: cică geamul crăpat al unui avion ar fi fost lipit cu scoci înainte ca avionul sa decoleze de la Londra spre Bacău. În realitate,
Acum 12 ore
21:20
Turiștii români se plâng că poliția din Grecia îi umple de amenzi. Să vină la Mamaia, unde doar amenda de șezlong e 150 de lei # Impact.ro
Tot mai mulți turiști români care își petrec vacanțele în Grecia au început să reclame pe internet că se simt discriminați de poliție. Unii spun că autoritățile elene aplică două seturi de reguli: unele pentru
21:00
Nicușor și Bolojan, acuzați de bula suveranistă că, după apa de la Vidraru, au dat francezilor și cerul din Băneasa # Impact.ro
„Incredibil, au vândut și cerul francezilor!" se poate citi pe rețelele de socializare după ce legendara Patrouille acrobatique de France a fost văzută evoluând pentru show-ul aviatic BIAS 2025 ce are loc pe aeroportul Băneasa.
20:40
Donald Trump, favoritul lui Putin la Premiul Nobel pentru Pace, a fost dat mort de rețelele de socializare din cauza vânătăii de pe mână # Impact.ro
Donald Trump a fost dat mort de rețelele de socializare, fraza „Trump e mort" devenind virală și trend. Totul a plecat de la faptul că președintele american nu s-a mai arătat public de 4 zile,
20:00
A apărut tatuajul de picior cu Călin Georgescu și nea Nicu Ceaușescu pentru mersul înainte spre noi culmi de progres și civilizație # Impact.ro
Pe lângă mersul înainte spre noi culmi de progres și civilizație, acest tatuaj de picior ajută și la urcatul pe munte în căutarea aerului dacic atât de hrănitor. Pe celălalt picior, merge un tatuaj cu
Acum 24 ore
16:20
Tzancă Uraganul, Chris Brown al României: consideră că normal să își lovească partenerele, „pentru a le stăpâni” # Impact.ro
Tzancă Uraganul, artist și influencer, la un podcast: „Am mai lovit și eu în relațiile mele o femeie, o palmă, două. Nu sunt un tip violent, dar o femeie, când țipă foarte mult sau face
14:10
Daniel David, ministrul educației lipsă, a descoperit problema învățământului: nu mai sunt bani. Să își ia și profesorii part-time? # Impact.ro
Situația financiară a Educației devine tot mai precară. Ministrul a declarat că fondurile abia mai ajung pentru plata salariilor profesorilor și pentru bursele care încă nu au dispărut complet. După ce studenților li s-a sugerat
13:20
Azi-noapte la Amara, Ialomița. Să te ții ce facturi vor veni la gaze – cineva trebuie să plătească și risipa asta! # Impact.ro
Gazele descoperite accidental la Amara, Ialomița, în timp ce se fora o fântână s-au aprins azi-noapte și, pentru scurt timp, localitatea a arătat ca scena unui concert Rammstein. (Video – aici) După cum se poate
12:50
Costi Ioniță susține că Ștefan cel Mare ar fi cucerit Suedia și Olanda. De faptul că a descoperit America nu a spus încă nimic # Impact.ro
Domnul Costi Ioniță, artist emerit nu doar al poporului nostru, ci și al popoarelor vecine nouă, dânsul compunând hituri pentru toată regiunea, s-a reprofilat pe istorie. Unde performează cu la fel de multă creativitate –
12:30
După burse, dispar și pensiile pentru tineret: Guvernul taie din privilegiile magistraților # Impact.ro
Guvernul a adoptat reforma legii pensiilor speciale pentru magistrați, o decizie care schimbă substanțial modul în care aceștia se vor retrage din activitate. Dacă până acum un judecător sau procuror putea încasa la pensie aproape
Ieri
06:00
Unirea Slobozia – U Cluj, meci contând pentru etapa a 8-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 30 august 2025, de la ora 18:45, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în
06:00
Dinamo – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 8-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 30 august 2025, de la ora 21:30, pe Arena Naţională din Bucureştri, şi va fi transmis în direct de Digi
02:30
Amara, Ialomița. O pungă de gaze a fost atinsă în timp ce se fora pentru o fântână. S-a format un crater măricel, de vreo 25 de metri, iar pe acolo ies doar gaze. Apă deloc.
01:10
Mihai Bendeac „rupt de beat” la 7 dimineața, când oamenii muncii din corporații merg la alergat # Impact.ro
Marele actor Mihai Bendeac (pentru că la vârsta dumnealui deja trebuie numit așa, dacă nu chiar „maestrul") s-a filmat „rupt de beat" la orele dimineții, când oamenii muncii din fabrici merg la muncă, iar oamenii
29 august 2025
23:10
Iată cum natura le rezolvă pe toate: pe Transfăgărășan, câinii fără stăpân au luat inițiativa și sforțează in afară ariei de acoperire a omului. De acoperire cu de ale gurii, pentru că au și câinii
22:10
Dan Tănasă, inamic al livratorilor străini și purtător de cuvânt al AUR, și-a trimis singur un email de amenințare # Impact.ro
Domnul Dan Tănasă, deputatul AUR care s-a umplut de plângeri penale după ce a instigat la ură împotriva livratorilor veniți din alte țări să lucreze aici, s-a autovictimizat în stil suveranist: și-a trimis singur un
21:00
Sindicatele anunță: deschiderea anului școlar va avea loc în fața Guvernului. Era bine dacă se dădea și bacul acolo # Impact.ro
Simion Hăncescu, liderul sindicatelor din Educație, spune că, în premieră pentru ultimii 35 de ani, deschiderea anului scolar se va face în fața Palatului Victoria. Adică la grevă. Ideea de a se deschide anul școlar
20:40
George Udilă, Nicu Gigantu, Fane Dumitrache și Mieluță Bibescu vin @PRINTREARTISTI, vineri de la ora 20.00 Acest episod de colecție reunește unele dintre cele mai importante nume din muzica lăutărească contemporană, care au promovat muzica
18:20
CFR rezolvă problema întârzierilor: trenurile nu vor mai circula deloc, din cauza datoriilor către… CFR # Impact.ro
În sfârșit, trenurile CFR nu vor mai întârzia. Motivul e simplu: de la 1 septembrie, o parte dintre ele nici nu vor mai circula. CFR Călători are o datorie de 8 milioane de euro către
15:00
Marcel Ciolacu fără ciorapi pe aeroportul din Munchen. Dar e ok. Ciorapii se poartă doar la sandale # Impact.ro
Domnul Marcel Ciolacu, fost premier, influencer numărul 1 și salvator de mâțe, a ajuns ținta ironiilor pe internet după ce a fost fotografiat așteptând avionul la Munchen fără a avea ciorapi în picioare. Pare că
11:50
Andrei, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului străin, a primit o mărire de salariu. Dle Bolojan, o taxă, ceva? # Impact.ro
Site-ul Akrual24 a publicat astăzi informația că polițistul care a intervenit, deși era în timpul liber, în cazul livratorului din Bangladesh agresat de un „suveranist" a primit o mărire de salariu. Cică astfel sunt recompensați
08:10
Hamburger – St. Pauli, meci contând pentru etapa a 2-a din campionatul Germaniei, este programat, vineri, 29 august 2025, de la ora 21:30, pe Volksparkstadion, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 3
07:40
Rapid – UTA, meci contând pentru etapa a 8-a din campionatul României, este programat, vineri, 29 august 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1
Mai mult de 2 zile în urmă
23:10
Gigi Becali, întâmpinat la meciul FCSB – Aberdeen de Marian Ceaușescu cu mesajul acela despre borfași # Impact.ro
Gigi Becali a ajuns în seara asta la stadion cu gândul la zecile de milioane pe care le va câștiga din nou dacă FCSB se va califica în grupele Europa League și va face acolo
22:10
Petrecerile de majorat îi costă pe părinți cât nunțile. Pe vremea noastră, la majorat părinții te întrebau când te angajezi? # Impact.ro
Dacă înainte majoratul însemna două beri, o cutie de bomboane și inevitabila întrebare „când te angajezi?", acum e un soi de „nuntă de probă". Restaurantele se închiriază chiar și cu un an înainte, iar părinții
21:10
A fost arestat primarul din Mangalia – primul politician după mult timp care pățește așa ceva fără să fi fost susținut de Anca Alexandrescu # Impact.ro
Primarul de Mangalia a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind acuzat că ar fi luat o mită de 600.000 de euro. Dar nu e nimic inedit aici. Mulți politicieni iau mită în
19:50
Iată că mărirea TVA-ului produce efecte și în regnul animal. O ursoaică a fost filmată aseară în Poiana Brașov mâncând din gunoi. Nu își mai permit nici urșii să mănânce la restaurant. Sau măcar pe
19:40
Emmanuel Macron a folosit la Chișinău o mașină cu numere de București. După ce ne-au luat apa, ne iau și numerele… # Impact.ro
De o zi vuiește internetul că Macron a folosit o mașină cu numere de București pentru deplasarea prin Chișinău cu ocazia vizitei de Ziua Națională a Republicii Moldova. Cică mister! În realitate, nu e niciun
17:50
Andrei, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului străin și care l-a făcut uitat pe Ionuț, SPP-istul lui Nicușor # Impact.ro
Polițistul Andrei, cel care, aflat în timpul liber, l-a prins pe agresorul care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh, a ocupat rapid inimile publicului doritor de eroi ai străzii – în special inimile publicului feminin.
14:50
De la glumă, la realitate Totul a început ca o glumă făcută de fanii scoțieni. Se întâmpla pe 15 aprilie în anul 1967. Naționala Scoției a învins reprezentativa Angliei chiar pe Wembley cu 3-2. Pe
13:10
New York-ul se află în pragul unei schimbări istorice în industria jocurilor de noroc. Până la finalul anului 2025, orașul ar putea acorda până la trei licențe pentru cazinouri de top, iar competiția este acerbă.
13:00
Gigi Becali mărturisește că treaba gardienilor de la închisoare era să îi țină lui de șase # Impact.ro
În contextul acuzațiilor aduse de Cristian Rizea, cum că ar fi avut o relație de amor cu o vedeta pe timpul detenției – mai exact, în timp ce efectua detenția în regim relaxat, la Academia
12:00
ND la munte și la mare: după ce a venit din vacanța de la munte, Nicușor Dan a plecat pe litoral # Impact.ro
Trei săptămâni a durat minivacanța domnului președinte pe munți și dealuri. A întrerupt-o pentru o zi, cât să țină o conferință de presă și să dea o fugă la guvern, după care a plecat cu
06:20
FCSB – Aberdeen, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului din Liga Europa, este programat, joi, 28 august 2025, de la ora 21:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct
06:10
CFR Cluj – Hacken, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului din Liga Conferinţei, este programat, joi, 28 august 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în
01:00
Bucurie mare printre aproape toți românii să îl audă pe președintele Franței vorbind în limba română. Spunem că pentru „aproape toți românii" deoarece am văzut prin comentariile de pe internet că mai sunt și români
00:20
Asta în timp ce toată lumea știe că numele adevărat al lui George Enescu nu este Georgescu, ci George Călinescu.
27 august 2025
20:00
Atenție, imagini cu puternic impact spiritual – aici. O enoriașă a cultului noului Mesia își face cruce la icoana acestuia și o pupă ca la biserică. Doamne ajută. Că e nevoie.
19:50
Politica de ură a AUR dă roade: un livrator pakistanez a fost bătut pe stradă fiindcă e „invadator” # Impact.ro
După ce marele lider AUR Dan Tănasă a îndemnat românii să nu mai tolereze livratorii străini, un livrator pakistanez a fost lovit cu pumnul pe străzile din București pentru că e străin. „Invadator". Lovitura cu
19:40
Pantera neagră a fost din nou repetată la granița României cu Bulgaria. Dar a început să albească # Impact.ro
Se pare că celebra panteră neagră care a stârnit o adevărată isterie la începutul verii ar fi fost din nou repetată de ochiul omului. De data asta, nu în Teleorman, ci din nou în Bulgaria,
19:00
Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani. La partaj, el ia congelatorul, ea lădița de legume # Impact.ro
După 22 de ani de căsnicie, Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi decis să meargă pe drumuri separate. Semnul care a stârnit speculațiile este faptul că prezentatorul nu mai poartă verighetă. Dacă despărțirea se
17:30
Domnul Dumitru Dragomir a dat la emisiunea pe care o face cu Horia Ivanovici indicii despre prețul pe care l-a platit pe pălăria cu care se afișează pe micile ecrane: pălărina e de fițe, firmă,
12:30
Ambasadorul României în SUA e mândru că plătim 21.000 de dolari chirie pe lună pentru reședința lui. Plătim și ne mândrim # Impact.ro
Pentru vechea reședință, închiriată tot de la Departamentul de Stat, plăteam mai puțin, undeva pe la 13.000 de dolari. Dar nu se compară cu ce avem acum. Reședința de acum, sensibil mai scumpă, cică generează
10:50
Daniel David, ministrul educației lipsă, renunță la 25% din salariu pentru bursele sociale. La care studenții renunță cu totul # Impact.ro
Domnul ministru face acest gest în speranța că mai liniștește spiritele protestatare. Dar gestul trece fără niciun impact, deși domnul ministru are grijă să
06:20
Benfica – Fenerbahce, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 27 august 2025, de la ora 22:00, pe Estadio da Luz din Lisabona, şi va fi transmis în […] The post Champions League: Benfica vs Fenerbahce – Vulturii, favoriţi la Lisabona appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Copenhaga – Basel, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 27 august 2025, de la ora 22:00, pe Parken, şi va fi transmis în direct de Prima Sport […] The post Champions League: Copenhaga vs Basel – Miza pe danezi appeared first on IMPACT.ro.
26 august 2025
22:50
Într-o mișcare fără precedent, Agenția Națională de Administrare Fiscală a decis că, de acum înainte, la nunți și alte petreceri private nu se mai oferă doar darul pentru miri, ci și un dar fiscal. Concret, […] The post La nunți se va da dar și pentru ANAF appeared first on IMPACT.ro.
20:10
Litoralul pentru toți începe pe 1 septembrie, după ce până acum a fost Litoralul pentru mai nimeni, românii preferând Grecia și Bulgaria # Impact.ro
De la 1 septembrie se lansează oficial programul „Litoralul pentru toți”. Traducere liberă: după ce toată vara hotelierii români au stat cu șezlongurile goale și cu hamsiile plângând în tigaie, acum scot la ofertă reduceri […] The post Litoralul pentru toți începe pe 1 septembrie, după ce până acum a fost Litoralul pentru mai nimeni, românii preferând Grecia și Bulgaria appeared first on IMPACT.ro.
