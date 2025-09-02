Donald Trump, idolul târziu al lui Iohannis, și-a petrecut o treime din actualul mandat de președinte jucând golf
Deși în campania electorală domnul Trump promisese că nu va merge la Casa Albă ca să joace golf, realitatea a infirmat, ca de obicei, promisiunea. Zilele petrecute de Donald Trjmp la golf, de când a
Donald Trump, idolul târziu al lui Iohannis, și-a petrecut o treime din actualul mandat de președinte jucând golf
Deși în campania electorală domnul Trump promisese că nu va merge la Casa Albă ca să joace golf, realitatea a infirmat, ca de obicei, promisiunea. Zilele petrecute de Donald Trjmp la golf, de când a
Patru aeronave militare au cercetat spațiul aerian național, după ce, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un atac aerian al Federației Ruse asupra infrastructurii portuare din Ucraina,
Jessica Pegula – Barbora Krejcikova, meci contând pentru sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la New York, este programat, marţi, 2 septembrie 2025, de la ora 18:30, pe Arthur Ashe Stadium, şi
Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa, meci contând pentru etapa a 5-a a ligii a doua din România, este programat, marţi, 2 septembrie 2025, de la ora 19:30, pe Stadionul Eugen Popescu, şi va fi transmis
Mâine, pe 3 septembrie, ar trebui să intrăm oficial în război, potrivit unei teorii a conspirației promovate de luni de luni de zile de bula suveranistă
De câteva luni de zile, curentul suveranist din online promovează prin comentarii și nu numai teoria conspiraționistă că România va intra oficial în război pe data de 3 septembrie. Au mai rămas deci câteva ore
Premierul Bolojan ar fi trecut la amenințări directe, cu termene clare: a spus la ședința coaliției că „de marți", adică începând de astăzi, trebuie căutat un alt premier. Contează acum mai puțin de la ce
Susținătorii lui CG au mai lansat una: „Ursula a venit în România să vândă Portul Constanța!"
Cine nu crede poate viziona filmul de aici pentru a se convinge. Interesant, nu-i așa? Dar putea fi și mai rău de atât. Putea veni Macron în locul Ursulei – iar el făcea ca la
Nicușor Dan, arma secretă a României, s-a dus cu elicopterul militar să o întâmpine pe Ursula
Au apărut imagini cu domnul președinte Dan urcându-se într-un elicopter militar cu scopul interceptării doamnei Ursula von der Leyen de la aeroportul civil pe care aterizase via Bulgaria. Elicopterul militar din aceste imagini a fost
Urs de pe Transfăgărășan jefuind de mâncare un motociclist străin. Să vezi când vor afla urșii de străinii cu sac Glovo din București!
Un urs a fost filmat în timp ce dărâmă motocicleta unui turist străin pe Transfăgărășan pentru a fura mâncarea omului. (Video) Culpa pare a fi totuși comună, turistul stând parcă înadins oprit, deși drumul era
Furtună de nisip pe litoralul românesc. Zecile de mii de turiști au fost luați pe sus și duși în Grecia
O furtună de nisip pare să fi acaparat o bună parte din litoralul romanesc, după cum informează televiziunile de știri (aici). Se explică astfel și de ce nu prea mai sunt turiști: i-a luat furtuna
Domnul Dan Diaconescu l-a avut invitat pe regele agatârșilor – mai exact, pe Valentin Tîrcă, autoproclamat Thrcaar al XVII-lea, ultimul rege agatârș. Pentru mai multe detalii despre acesta, accesați ori Google, ori portalurile din Carpați
Avantajul de a avea muncitori nepalezi în locul nostru: Călin Georgescu a fost așteptat luni dimineață de zeci de fani la judecătorie
Domnul Călin Georgescu, considerat președinte și voievod ales de către simpatizanții săi, a avut din nou termen la judecătorie în chestiunea controlului judiciar. Cu această ocazie, el a fost întâmpinat de câteva zeci dintre simpatizanți
Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 8-a din campionatul României, este programat, luni, 1 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct
SuperLiga: Csikszereda vs Oţelul Galaţi – Ciucanii, tot mai aproape de revenirea în Liga 2
Csikszereda – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 8-a din campionatul României, este programat, luni, 1 septembrie 2025, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în direct
Diana Șoșoacă, prima doamnă a suveranismului românesc, surprinsă conducând un Citroen C5 Aircross – mașină de la „coloniști"
Doamna Diana Șoșoacă a fost filmată conducând pe drumurile țării, ceea ce e foarte bine. E știut că o persoană care se declara suveranistă trebuie să conducă pe drumurile țării ei, să plătească taxa de
Premierul Ilie Bolojan le-a spus liderilor coaliției de guvernare că ar putea demisiona dacă PSD continuă să blocheze Pachetul 2 de reforme, care prevede reduceri masive de posturi în administrația locală (aprox. 45%). PSD ar
Olguța Vasilescu a postat de Ziua Limbii Române poezia „Limba noastră-i o comoară de Mihai Eminescu". Poezia e scrisă de Alexei Mateevici
Doamna Olguța Vasilescu, filolog si primar de prestigiu, a vrut să facă un gest frumos de Ziua Limbii Române și a postat poezia „Limba noastră". Pe care i-a atribuit-o lui Mihai Eminescu. I-a atribuit-o cum
Rovinieta se scumpește la 50 de euro pe an. Dar e normal: stai mai mult blocat pe DN1, plătești mai mult taxa de drum
De la 1 septembrie, rovinieta aproape că se dublează: de la 28 la 50 de euro pe an. Autoritățile justifică scumpirea prin „alinierea la standardele europene". Însă, în realitate, românii oricum stau tot mai mult
Ilie Bolojan vrea să reducă administrația locală cu 45%. De ce asta nu înseamnă o reformă reală
Inițial, în coaliție se convenise ca guvernul să reducă cu 25% posturile din administrația locală. După care premierul Bolojan a aflat că de fapt nu sd va face nicio economie, deoarece primele desființate vor fi
Lebedele de pe Argeș au fost salvate din mâinile pakistanezilor și vor fi readuse pe râu (dacă nu ne fură francezii apa)
Lebedele prinse de către câțiva pakistanezi pe râul Argeș cu scopul de a face o economie la banii de mâncare au fost găsite de Poliția Ilfov într-o gospodărie din localitatea Copaceni. Ele se aflau într-o
Gigi Becali vrea să își facă stadion de 100.000 de locuri. Îi mai lipsesc doar vreo 2-300 de milioane de euro
A apărut pe internet și o schiță (ușor satirizată) a stadionului de 100.000 de mii de locuri pe care vrea să și-l facă domnul Gigi Becali. Ceea ce uimește este că stadionul nu va avea
Ilie Bolojan, prim-optimistul României, spune că totul este bine cât timp românii pot merge la plajă
Domnul Ilie Bolojan, de meserie tăietor în carne vie, așa cum reiese din titlurile date de presă, a avut un binefăcător puseu de optimism: a spus că, atâta timp cât români pot merge să facă
Dragi politicieni, voi de ce nu sărbătoriți Ziua Limbii Române? De ce fugeți? Unde fugeți? Aveți grijă să nu faceți febră mușchiulară. Vă rugăm să vă opreați din fuget și să sărbătoriți Zioa Limbi. O
Parfumurile cu miros de mâncare, noua tendință. Pentru cei care vor să lase impresia că au mâncat și azi
În străinătate, parfumurile cu miros de mâncare sunt tot mai căutate, mai ales pe fondul consumului de medicamente pentru slăbit. Mănânci două frunze de salată, dar miroase că și cum ai fi devastat shaormeria. La
CFR Cluj – FCSB, meci contând pentru etapa a 8-a din campionatul României, este programat, duminică, 31 august 2025, de la ora 21:30, pe Stadionul Dr. Constanton Rădulescu, şi va fi transmis în direct de
FC Argeş – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 8-a din campionatul României, este programat, duminică, 31 august 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct de
„Geamul" unui avion de pe ruta Londra – Bacău a fost lipit cu „scoci" înainte de decolare. Iar marmota a învelit aeronava cu staniol
Imagini cu puternic impact nonintelectual distribuite de presa de senzații tari: cică geamul crăpat al unui avion ar fi fost lipit cu scoci înainte ca avionul sa decoleze de la Londra spre Bacău. În realitate,
Turiștii români se plâng că poliția din Grecia îi umple de amenzi. Să vină la Mamaia, unde doar amenda de șezlong e 150 de lei
Tot mai mulți turiști români care își petrec vacanțele în Grecia au început să reclame pe internet că se simt discriminați de poliție. Unii spun că autoritățile elene aplică două seturi de reguli: unele pentru
Nicușor și Bolojan, acuzați de bula suveranistă că, după apa de la Vidraru, au dat francezilor și cerul din
„Incredibil, au vândut și cerul francezilor!” se poate citi pe rețelele de socializare după ce legendara Patrouille acrobatique de France a fost văzută evoluând pentru show-ul aviatic BIAS 2025 ce are loc pe aeroportul Băneasa. […] The post Nicușor și Bolojan, acuzați de bula suveranistă că, după apa de la Vidraru, au dat francezilor și cerul din Băneasa appeared first on IMPACT.ro.
Donald Trump, favoritul lui Putin la Premiul Nobel pentru Pace, a fost dat mort de rețelele de socializare din cauza vânătăii de pe mână # Impact.ro
Donald Trump a fost dat mort de rețelele de socializare, fraza „Trump e mort” devenind virală și trend. Totul a plecat de la faptul că președintele american nu s-a mai arătat public de 4 zile, […] The post Donald Trump, favoritul lui Putin la Premiul Nobel pentru Pace, a fost dat mort de rețelele de socializare din cauza vânătăii de pe mână appeared first on IMPACT.ro.
A apărut tatuajul de picior cu Călin Georgescu și nea Nicu Ceaușescu pentru mersul înainte spre noi culmi de progres și civilizație # Impact.ro
Pe lângă mersul înainte spre noi culmi de progres și civilizație, acest tatuaj de picior ajută și la urcatul pe munte în căutarea aerului dacic atât de hrănitor. Pe celălalt picior, merge un tatuaj cu […] The post A apărut tatuajul de picior cu Călin Georgescu și nea Nicu Ceaușescu pentru mersul înainte spre noi culmi de progres și civilizație appeared first on IMPACT.ro.
Tzancă Uraganul, Chris Brown al României: consideră că normal să își lovească partenerele, „pentru a le stăpâni” # Impact.ro
Tzancă Uraganul, artist și influencer, la un podcast: „Am mai lovit și eu în relațiile mele o femeie, o palmă, două. Nu sunt un tip violent, dar o femeie, când țipă foarte mult sau face […] The post Tzancă Uraganul, Chris Brown al României: consideră că normal să își lovească partenerele, „pentru a le stăpâni” appeared first on IMPACT.ro.
Daniel David, ministrul educației lipsă, a descoperit problema învățământului: nu mai sunt bani. Să își ia și profesorii part-time? # Impact.ro
Situația financiară a Educației devine tot mai precară. Ministrul a declarat că fondurile abia mai ajung pentru plata salariilor profesorilor și pentru bursele care încă nu au dispărut complet. După ce studenților li s-a sugerat […] The post Daniel David, ministrul educației lipsă, a descoperit problema învățământului: nu mai sunt bani. Să își ia și profesorii part-time? appeared first on IMPACT.ro.
Azi-noapte la Amara, Ialomița. Să te ții ce facturi vor veni la gaze – cineva trebuie să plătească și risipa asta! # Impact.ro
Gazele descoperite accidental la Amara, Ialomița, în timp ce se fora o fântână s-au aprins azi-noapte și, pentru scurt timp, localitatea a arătat ca scena unui concert Rammstein. (Video – aici) După cum se poate […] The post Azi-noapte la Amara, Ialomița. Să te ții ce facturi vor veni la gaze – cineva trebuie să plătească și risipa asta! appeared first on IMPACT.ro.
Costi Ioniță susține că Ștefan cel Mare ar fi cucerit Suedia și Olanda. De faptul că a descoperit America nu a spus încă nimic # Impact.ro
Domnul Costi Ioniță, artist emerit nu doar al poporului nostru, ci și al popoarelor vecine nouă, dânsul compunând hituri pentru toată regiunea, s-a reprofilat pe istorie. Unde performează cu la fel de multă creativitate – […] The post Costi Ioniță susține că Ștefan cel Mare ar fi cucerit Suedia și Olanda. De faptul că a descoperit America nu a spus încă nimic appeared first on IMPACT.ro.
După burse, dispar și pensiile pentru tineret: Guvernul taie din privilegiile magistraților # Impact.ro
Guvernul a adoptat reforma legii pensiilor speciale pentru magistrați, o decizie care schimbă substanțial modul în care aceștia se vor retrage din activitate. Dacă până acum un judecător sau procuror putea încasa la pensie aproape […] The post După burse, dispar și pensiile pentru tineret: Guvernul taie din privilegiile magistraților appeared first on IMPACT.ro.
Unirea Slobozia – U Cluj, meci contând pentru etapa a 8-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 30 august 2025, de la ora 18:45, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în […] The post SuperLiga: Unirea Slobozia vs U Cluj: Duelul contrastelor la Clinceni appeared first on IMPACT.ro.
Dinamo – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 8-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 30 august 2025, de la ora 21:30, pe Arena Naţională din Bucureştri, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Dinamo vs Hermannstadt – „Câinii roşii”, în formă maximă appeared first on IMPACT.ro.
Amara, Ialomița. O pungă de gaze a fost atinsă în timp ce se fora pentru o fântână. S-a format un crater măricel, de vreo 25 de metri, iar pe acolo ies doar gaze. Apă deloc. […] The post Ialomița: au forat după apă și au dat de gaze. Dacă găseau și apă, ieșea direct sifon appeared first on IMPACT.ro.
Mihai Bendeac „rupt de beat” la 7 dimineața, când oamenii muncii din corporații merg la alergat # Impact.ro
Marele actor Mihai Bendeac (pentru că la vârsta dumnealui deja trebuie numit așa, dacă nu chiar „maestrul”) s-a filmat „rupt de beat” la orele dimineții, când oamenii muncii din fabrici merg la muncă, iar oamenii […] The post Mihai Bendeac „rupt de beat” la 7 dimineața, când oamenii muncii din corporații merg la alergat appeared first on IMPACT.ro.
Iată cum natura le rezolvă pe toate: pe Transfăgărășan, câinii fără stăpân au luat inițiativa și sforțează in afară ariei de acoperire a omului. De acoperire cu de ale gurii, pentru că au și câinii […] The post S-a rezolvat de la sine! Urs escortat de câini în afara Transfăgărășanului appeared first on IMPACT.ro.
Dan Tănasă, inamic al livratorilor străini și purtător de cuvânt al AUR, și-a trimis singur un email de amenințare # Impact.ro
Domnul Dan Tănasă, deputatul AUR care s-a umplut de plângeri penale după ce a instigat la ură împotriva livratorilor veniți din alte țări să lucreze aici, s-a autovictimizat în stil suveranist: și-a trimis singur un […] The post Dan Tănasă, inamic al livratorilor străini și purtător de cuvânt al AUR, și-a trimis singur un email de amenințare appeared first on IMPACT.ro.
Sindicatele anunță: deschiderea anului școlar va avea loc în fața Guvernului. Era bine dacă se dădea și bacul acolo # Impact.ro
Simion Hăncescu, liderul sindicatelor din Educație, spune că, în premieră pentru ultimii 35 de ani, deschiderea anului scolar se va face în fața Palatului Victoria. Adică la grevă. Ideea de a se deschide anul școlar […] The post Sindicatele anunță: deschiderea anului școlar va avea loc în fața Guvernului. Era bine dacă se dădea și bacul acolo appeared first on IMPACT.ro.
George Udilă, Nicu Gigantu, Fane Dumitrache și Mieluță Bibescu vin @PRINTREARTISTI, vineri de la ora 20.00 Acest episod de colecție reunește unele dintre cele mai importante nume din muzica lăutărească contemporană, care au promovat muzica […] The post Lăutari de poveste. Lăutarie – muzică fără partituri, dar cu mult suflet appeared first on IMPACT.ro.
CFR rezolvă problema întârzierilor: trenurile nu vor mai circula deloc, din cauza datoriilor către… CFR # Impact.ro
În sfârșit, trenurile CFR nu vor mai întârzia. Motivul e simplu: de la 1 septembrie, o parte dintre ele nici nu vor mai circula. CFR Călători are o datorie de 8 milioane de euro către […] The post CFR rezolvă problema întârzierilor: trenurile nu vor mai circula deloc, din cauza datoriilor către… CFR appeared first on IMPACT.ro.
Marcel Ciolacu fără ciorapi pe aeroportul din Munchen. Dar e ok. Ciorapii se poartă doar la sandale # Impact.ro
Domnul Marcel Ciolacu, fost premier, influencer numărul 1 și salvator de mâțe, a ajuns ținta ironiilor pe internet după ce a fost fotografiat așteptând avionul la Munchen fără a avea ciorapi în picioare. Pare că […] The post Marcel Ciolacu fără ciorapi pe aeroportul din Munchen. Dar e ok. Ciorapii se poartă doar la sandale appeared first on IMPACT.ro.
Andrei, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului străin, a primit o mărire de salariu. Dle Bolojan, o taxă, ceva? # Impact.ro
Site-ul Akrual24 a publicat astăzi informația că polițistul care a intervenit, deși era în timpul liber, în cazul livratorului din Bangladesh agresat de un „suveranist” a primit o mărire de salariu. Cică astfel sunt recompensați […] The post Andrei, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului străin, a primit o mărire de salariu. Dle Bolojan, o taxă, ceva? appeared first on IMPACT.ro.
Hamburger – St. Pauli, meci contând pentru etapa a 2-a din campionatul Germaniei, este programat, vineri, 29 august 2025, de la ora 21:30, pe Volksparkstadion, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 3 […] The post Bundesliga: Hamburger vs St. Pauli – Revine Hamburger Stadtderby appeared first on IMPACT.ro.
Rapid – UTA, meci contând pentru etapa a 8-a din campionatul României, este programat, vineri, 29 august 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […] The post SuperLiga: Rapid vs UTA – Duelul neînvinselor în Giuleşti appeared first on IMPACT.ro.
Gigi Becali, întâmpinat la meciul FCSB – Aberdeen de Marian Ceaușescu cu mesajul acela despre borfași # Impact.ro
Gigi Becali a ajuns în seara asta la stadion cu gândul la zecile de milioane pe care le va câștiga din nou dacă FCSB se va califica în grupele Europa League și va face acolo […] The post Gigi Becali, întâmpinat la meciul FCSB – Aberdeen de Marian Ceaușescu cu mesajul acela despre borfași appeared first on IMPACT.ro.
