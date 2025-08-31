Purtătorul de cuvânt al aripii armate a Hamas a fost ucis în Gaza, a anunţat ministrul israelian al apărării
Rador, 31 august 2025 16:40
Duminică, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că purtătorul de cuvânt al aripii armate a Hamas, Abu Ubaida, a fost ucis de armata israeliană în Gaza. Premierul israelian Benjamin Netanyahu afirma mai devreme în cursul zilei că Abu Ubaida a fost vizat într-o operațiune comună desfășurată vineri de armată și serviciul de informații […]
• • •
Acum 15 minute
16:50
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, alături de alți șefi de delegații ai statelor membre Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) și de oaspeții invitați de președintele chinez Xi Jinping, a participat la o recepție festivă organizată de partea gazdă, relatează corespondentul TASS. Liderul rus a fost însoțit de ministrul rus de externe Serghei Lavrov, de […]
Acum 30 minute
16:40
SCO are „responsabilități mai mari” pentru menținerea păcii regionale, a spus preşedintele Chinei # Rador
Forumul de securitate al Organizației de Cooperare de la Shanghai – SCO – poartă acum „o responsabilitate mai mare” pentru protejarea păcii și stabilității regionale, precum și pentru promovarea dezvoltării și prosperității statelor sale membre, a declarat președintele chinez Xi Jinping în fața a aproximativ 20 de lideri mondiali pe care i-a găzduit duminică seara. […]
16:40
Purtătorul de cuvânt al aripii armate a Hamas a fost ucis în Gaza, a anunţat ministrul israelian al apărării # Rador
Acum 4 ore
14:50
Ministerul Sănătăţii din Gaza, condus de Hamas, a anunţat că atacurile israeliene terestre şi aeriene de duminică s-au soldat cu moartea a cel puţin 18 oameni, dintre care cei mai mulţi încercau să obţină ajutoare umanitare, în centrul Fâşiei Gaza. Noaptea trecută, forţele israeliene au continuat să bombardeze suburbii ale oraşului Gaza. Locuitorii din cartierul […]
14:50
Marina norvegiană intenționează să comande o flotă de fregate de fabricație britanică pentru a consolida apărarea maritimă a țării, a anunțat duminică guvernul norvegian. Germania, Franța, Marea Britanie și Statele Unite au oferit modele de fregate în competiția pentru ceea ce se așteaptă să fie cea mai mare achiziție militară a Norvegiei, membră NATO, de […]
14:50
China și Turcia ar trebui să își consolideze cooperarea în domeniul securității, a spus preşedintele Xi # Rador
China și Turcia ar trebui să își consolideze cooperarea în domeniul combaterii terorismului, i-a transmis duminică președintele chinez Xi Jinping omologului său turc, Recep Tayyip Erdogan, potrivit agenției de știri de stat Xinhua. Ambele țări ar trebui, de asemenea, să caute noi oportunități de cooperare în domeniul energiilor noi, al tehnologiei 5G și al biomedicinei, […]
14:50
Un memorial al Holocaustului din orașul francez Lyon a fost profanat, au declarat oficialii locali, condamnând acţiunea, într-un moment de îngrijorare crescândă cu privire la incidentele antisemite din Franța. Cuvintele „Eliberaţi Gaza” au fost gravate pe o stelă de marmură neagră, conform unei fotografii distribuite pe rețelele de socializare de Yonathan Arfi, președintele CRIF, un […]
14:30
Festivalul Filmului de la Veneţia – premiera unui film al cărui personaj principal este Vladimir Putin # Rador
Actorul britanic Jude Law în rolul lui Vladimir Putin este astăzi principală atracție la Festivalul Filmului de la Veneția, unde are loc premiera filmului „Vrăjitorul de la Kremlin”. Scenariul se bazează pe romanul lui Giuliano D’Ampoli, care examinează dinamica puterii de la Moscova. Regizorul Olivier Assay spune însă că filmul nu este despre ascensiunea lui […]
13:10
Israel – Zeci de liceeni au blocat o autostradă și spun că nu vor începe cursurile, pe fondul crizei ostaticilor # Rador
Zeci de adolescenți au blocat duminică autostrada Ayalon, spre nordul țării, în apropierea nodului de intersecție Rokach, incendiind bănci de clasă și protestând pentru eliberarea ostaticilor. Adolescenții au cerut guvernului israelian să semneze un acord pentru a asigura recuperarea ostaticilor și încetarea războiului și au declarat că nu vor merge la școală luni, 1 septembrie. […]
Acum 6 ore
12:50
Liderii partidelor din arcul guvernamental urmează să reanalizeze astăzi noile propuneri pentru reforma administrației locale. Proiectul, parte a Pachetului 2 de măsuri privind reducerea deficitului bugetar, a fost amânat de executiv după ce primarii s-au declarat nemulțumiți de intenția de reducere cu 25% a numărului de angajați din administrația locală și de suspendarea unor investiții. […]
12:50
Indonezia – Pe fondul protestelor din țară, președintele anunță diminuarea beneficiilor acordate politicienilor # Rador
Președintele Indoneziei a reacționat la protestele în masă din întreaga țară, anunțând că va reduce o parte dintre beneficiile politicienilor. Furia cu privire la plățile suplimentare și indemnizațiile acordate parlamentarilor în timp ce indonezienii fac față cu greu costurilor de viață a dus la izbucnirea unor violențe răspândite în țară, iar locuințele unor politicieni au […]
12:00
Armata israeliană anunță că a lovit o infrastructură subterană a Hezbollah în sudul Libanului # Rador
Israelul anunță că a atacat o poziție a Hezbollah în sudul Libanului. Potrivit unui comunicat al armatei israeliene (IDF), ținta vizată de atac a fost o infrastructură subterană unde a fost detectată activitate militară. Nu au fost raportate victime – relatează BBC./cstoica/cvanatoru (BBC SERVICIUL MONDIAL – 31 august)
11:50
Aproape trei sferturi din țară intră peste o oră sub avertizări de vreme instabilă. Cel mai rău va fi în Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și în zona de munte a județelor Bihor, Suceava, Neamț și Mureș. Pentru acestea este cod portocaliu de ploi importante cantitativ și vijelii până diseară. În Transilvania, nordul Olteniei, […]
Acum 8 ore
11:00
Patru centrale de electricitate din regiunea Odesa au fosat vizate sâmbătă noapte de un atac rusesc # Rador
Patru centrale electrice din regiunea Odesa, din sudul Ucrainei, au fost vizate de un atac rusesc executat sâmbătă noapte – a anunțat duminică DTEK, cel mai mare producător privat de energie din Ucraina. Autoritățile din Odesa au declarat că un atac cu drone rusești a avariat peste noapte o centrală electrică din apropierea orașului Odesa, […]
10:30
„Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată, nu avem spații verzii suficiente în București, iar betoanele deja ne sufocă”, scrie ministrul mediului pe Facebook. Diana Buzoianu spune că sunt mulți care se uită la acest plămân verde pentru peste 2 milioane de români doar ca la un teren numai bun de investit și betonat […]
10:20
Președintele României, Nicuşor Dan, care face o vizită oficială în Republica Moldova cu prilejul Zilei Limbii Române, a fost primit azi dimineață de președinta Maia Sandu. A urmat o întrevedere tête-à-tête, iar la această oră cei doi președinți au mers în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde are loc evenimentul denumit Marea Dictare Națională, […]
10:00
Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane vor fuziona # Rador
Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane vor fuziona, a anunțat ministrul muncii Florin Manole. El a declarat că va fi asigurat astfel un răspuns mai puternic și mai bine organizat în sprijinul victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane și a subliniat că nu va avea loc […]
10:00
Marea Britanie a anunțat noi ajutoare umanitare pentru femeile din Fâșia Gaza, promițând peste patru milioane de dolari destinate asistenței acordate gravidelor și proaspetelor mame. Ministru britanic de Externe a declarat că situația umanitară în Gaza rămâne catastrofală, femeile și adolescentele fiind cel mai grav afectate de consecințele conflictului./cstoica/atataru (BBC SERVICIUL MONDIAL – 31 august)
10:00
Realizator: Nicoleta Turcu – Peste un sfert de oră încep noi demonstrații de zbor ale piloților care participă la Bucharest International Air Show. Evenimentul se va încheia astăzi, după-amiază, iar în zona Aeroportului Băneasa sunt în continuare restricții de trafic, despre care ne aduce informații suplimentare agentul Antonia Diaconu de la Brigada Rutieră a Capitalei. […]
09:50
O persoană a fost prinsă la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni cu bancnote de 50 de euro false # Rador
O persoană a fost prinsă de polițiști la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni cu 17 bancnote de 50 de euro false. Polițiștii de frontieră au fost sesizați de reprezentanții unui operator comercial cu privire la faptul că un bărbat a încercat să achiziționeze produse cu 3 bancnote de 50 de euro despre care exista suspiciunea că […]
09:30
Ucraina – Zeci de mii de persoane au rămas fără electricitate în apropiere de Odesa, în urma unui atac rusesc cu drone # Rador
Peste 29.000 de persoane au rămas fără electricitate în urma unui atac cu drone rusești care a avariat sâmbătă noapte o centrală electrică din apropierea orașului Odesa, din sudul Ucrainei, a declarat guvernatorul regiunii. Cel mai grav afectat a fost orașul Cernomorsk, chiar în afara orașului Odesa, unde atacul a avariat și case rezidențiale și […]
Acum 12 ore
09:00
Numeroase artere importante din capitală sunt închise astăzi din cauza unei competiții sportive. Până la ora 14:00, Bucureștiul este închis pentru mașini, deschis pentru bicicliști. Şoferii pot traversa zonele cu restricții prin 5 puncte și, anume, pasajele Victoriei, Mărășeștiu, Muncii, Mihai Bravu și Nicolae Grigorescu./atataru (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 31 august)
08:50
SUA – Peste 500 de angajați ai postului Vocea Americii au primit notificări privind concedierea # Rador
Administrația Trump a demarat procedurile privind concedierea ultimilor jurnaliști care lucrează pentru Vocea Americii, post finanțat din surse guvernamentale. Peste 500 de angajați au primit notificări privind concedierea. Șeful interimar al agenției, Kari Lake, a anunțat pe rețelele de socializare recentele concedieri, menționând că decizia vizează reducerea birocrației și va contribui la economisirea de bani […]
08:40
Președintele României, Nicușor Dan, participă la Chişinău, alături de președinta Maia Sandu, la evenimentele prilejuite de Ziua Limbi Române # Rador
Președintele României, Nicușor Dan, va sosi în scurt timp în Republica Moldova, unde va participa alături de președinta Maia Sandu la evenimentele prilejuite de Ziua Limbi Române, sărbătoare instituită prin lege pe ambele maluri ale Prutului. Peste o oră cei doi vor fi prezenți la Chișinău la evenimentul denumit Marea Dictare Națională, unde sunt așteptați […]
08:00
Indonezia – Protestatarii au luat cu asalt mai multe locuințe ale unor politicieni, inclusiv pe cea a ministrului de Finanțe # Rador
În Indonezia, protestatarii au luat cu asalt locuințele câtorva politicieni, inclusiv pe cea a ministrului de Finanțe al țării, și au furat obiecte prețioase. În întreaga țară au avut loc ample demonstrații după ce parlamentarii și-au mărit indemnizațiile, deși populația țării se confruntă cu o criză a costului vieții. Corespondendul BBC la Jakarta transmite că […]
08:00
Mexic – Mii de persoane au protestat de Ziua internațională a victimelor disparițiilor forțate # Rador
Mii de persoane au participat la proteste în Mexic pentru a marca Ziua internațională a victimelor disparițiilor forțate. Peste 130 de mii de oameni au fost declarate dispărute în Mexic, majoritate disparițiilor având legături cu cartelurile de droguri din țară./cstoica/atataru (BBC SERVICIUL MONDIAL – 31 august)
07:50
Președintele chinez Xi Jinping și prim-ministrul indian Narendra Modi au început o întâlnire bilaterală în orașul-port Tianjin din nordul Chinei, a anunțat duminică agenția de presă de stat Xinhua. Modi se află în China pentru prima dată în șapte ani pentru a participa la o reuniune de două zile a Organizației de Cooperare de la […]
07:40
Vladimir Putin a sosit duminică în orașul-port Tianjin din nordul Chinei, transmit presa rusă și chineză # Rador
Președintele rus Vladimir Putin a sosit duminică în orașul-port Tianjin din nordul Chinei, potrivit presei de stat chineze și ruse, pentru un summit regional pe tema securității, eveniment despre care China speră că poate contracara influența occidentală în afacerile globale. Pentru rara vizită de patru zile în țara vecină și cel mai mare partener comercial […]
Acum 24 ore
03:50
De Ziua Limbii Române, la Muzeul Național al Literaturii Române din capitală sunt organizate o serie de dezbateri, sub genericul „Cu toate cuvintele-n joc”. Vor participa, printre alții, lingvista Rodica Zafiu, academicianul Gheorghe Chivu, dar și scritorii Călin Andrei Mihăilescu și Caius Dobrescu. Accesul publicului este gratuit, i-a spus redactorului RRA Mihaela Helmis, directorul muzeului, […]
02:50
România donează 80.000 de cărți noi în limba română bibliotecilor publice din Republica Moldova # Rador
România donează 80.000 de cărți noi în limba română, care vor ajunge în peste 200 de biblioteci publice din Republica Moldova. Acțiunea se derulează prin intermediul Departamentului pentru relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului, transmite Radio Chișinău. Donațiile vor fi făcute începând de săptămâna viitoare în cadrul unui proiect care este la ediția cu […]
01:50
Guvernul își va angaja luni răspunderea în Parlament asupra a cinci proiecte de lege din cel de-al doilea pachet de măsuri de reformă # Rador
Guvernul își va angaja luni seara, de la ora 19:00, răspunderea în Parlament asupra a cinci proiecte de lege din cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului bugetar. Decizia a fost luată de Birourile permanente ale celor două camere ale legislativului. Vor fi cinci ședințe succesive, câte una pentru fiecare proiect adoptat […]
01:40
Ediția de toamna a programului „Litoralul pentru toți” începe de luni, iar cei interesați pot beneficia de tarife reduse. Până pe 30 septembrie, o noapte de cazare la un hotel de două stele costă în Eforie Nord 53 de lei, în Mamaia aproape 70 de lei, iar în Saturn 95 de lei. Potrivit organizatorilor, ofertele […]
30 august 2025
23:50
Un proiect din cel de al doilea pachet fiscal se referă la restructurarea autorităţilor de reglementare # Rador
Un alt proiect din cel de al doilea pachet fiscal se referă la restructurarea autorităţilor de reglementare, cea de supraveghere financiară, cea din domeniul energiei şi arbitrul pieţei de comunicaţii. Până la finalul lunii octombrie, conducerile ASF, ANRE şi ANCOM trebuie să vină cu propuneri de reducere a organigramei cu 10% pentru posturile de specialitate […]
19:00
Ucraina face apel la partenerii europeni reuniţi în formatul Gymnich să facă presiuni asupra Rusiei în favoarea păcii # Rador
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a luat cuvântul sâmbătă la Copenhaga, în cadrul unei reuniuni informale a miniștrilor de externe ai UE în formatul Gymnich, și a făcut apel la strategii realiste pentru a exercita presiuni asupra Moscovei în favoarea păcii, a declarat ministerul ucrainean de externe, citat de agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform. […]
18:50
Guvernul îşi va angaja luni răspunderea în Parlament pe cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului bugetar # Rador
18:10
Israelul a cerut evacuarea oraşului Gaza şi doreşte încetinirea sau oprirea completă a ajutoarelor umanitare (surse) # Rador
Israelul a cerut palestinienilor să evacueze orașul Gaza, o măsură pe care Crucea Roșie a avertizat-o ca fiind „nefezabilă și de neînțeles”. Israelul dorește să încetinească sau să oprească complet intrarea ajutoarelor în nordul Fâşiei Gaza, a declarat agenției de presă Associated Press (AP) un oficial care a vorbit sub rezerva anonimatului. Între timp, Israelul […]
17:40
Ieri
16:30
Companiile de asigurări au avizat zilnic în jur de 50 de dosare de daună pentru pagubele cauzate de furtuni și inundații în România # Rador
Companiile de asigurări au avizat zilnic în jur de 50 de dosare de daună pentru pagubele cauzate de furtuni și inundații în România, din aprilie și până în iunie, ceea ce duce la un total de aproape 6.000, precizează Uniunea Națională a Societăților de Asigurare. Datele indică o frecvență ridicată și subliniază impactul tot mai […]
16:20
Preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a prezentat o imagine cu monede euro bulgăreşti cu valoare de 1, 2, 5, 10, 20 şi 50 de eurocenţi. Într-o postare pe Facebook, Lagarde a scris: „Veşti emoţionante pentru Bulgaria şi zona euro! Priviţi pentru prima dată designul monedelor bulgăreşti de 1, 2, 5, 10, 20 şi 50 […]
16:20
Miniştrii de externe ai UE, prezenţi la Copenhaga, sunt profund divizaţi în privinţa războiului din Fâşia Gaza # Rador
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au fost sâmbătă profund divizați cu privire la războiul din Gaza, unii solicitând ca UE să aplice presiuni economice puternice asupra Israelului, în timp ce alții au arătat clar că nu sunt dispuși să meargă atât de departe. „Suntem divizați cu privire la această chestiune”, a declarat Kaja Kallas, […]
16:10
Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane vor fuziona (Florin Manole) # Rador
13:30
Președintele francez, Emmanuel Macron, a respins criticile Moscovei și a reiterat acuzațiile la adresa Kremlinului, denunțând „deriva autocratică” și „imperialismul revizionist” al lui Vladimir Putin, numindu-l „căpcăun” și „prădător”. În timpul unei conferințe de presă la Toulon cu cancelarul german Friedrich Merz, Macron a declarat că multe popoare, precum georgienii și ucrainenii, percep direct această […]
13:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus sâmbătă secretarului general al ONU, Antonio Guterres, că China sprijină rolul central al ONU în afacerile internaționale și susține „multilateralismul adevărat”, relatează televiziunea chineză de stat CCTV. China va rămâne un partener de încredere al ONU, a adăugat președintele Xi Jinping. Cei doi s-au întâlnit în Tianjin, în timpul […]
12:50
Guvernul își va angaja răspunderea asupra celor cinci proiecte de lege din al doilea pachet de măsuri de reformă # Rador
Guvernul își va angaja luni, de la ora 19:00, răspunderea în parlament asupra celor cinci proiecte de lege din al doilea pachet de măsuri de reformă, care vizează pensiile magistraților, sănătatea, fiscalitatea și companiile de stat. Decizia a fost luată, astăzi, de Birourile permanente ale celor două Camere ale legislativului. Vor fi cinci ședințe succesive, […]
11:30
Rosen Jeliazkov şi Ursula von der Leyen vor dezbate riscurile şi provocările la adresa suveranităţii şi securităţii Bulgariei # Rador
Riscurile şi provocările legate de menţinerea suveranităţii şi securităţii naţionale a Bulgariei se vor număra printre temele pe care premierul bulgar, Rosen Jeliazkov, le va discuta cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul vizitei sale la Sofia, duminică. „Ea (Ursula von der Leyen, n.r.) vizitează cele şapte state care se află în […]
10:40
Rusia nu va primi înapoi activele îngheţate de UE dacă nu va plăti despăgubiri (Kaja Kallas) # Rador
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că nu este posibil să ne imaginăm returnarea activelor rusești înghețate în interiorul blocului din cauza războiului din Ucraina, dacă Moscova nu a plătit despăgubiri. „Nu ne putem imagina că, dacă există o încetare a focului sau un acord de pace, aceste […]
10:40
Rusia a folosit timpul de pregătire pentru o întâlnire Putin-Zelenski pentru a lansa atacuri masive asupra Ucrainei (Volodimir Zelenski) # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Moscova a folosit timpul de pregătire pentru o întâlnire a liderilor celor două țări pentru a lansa noi atacuri masive asupra țării sale. „Singura modalitate de a redeschide o fereastră de oportunitate pentru diplomație este prin măsuri dure împotriva tuturor celor care finanțează armata rusă și sancțiuni eficiente […]
10:40
Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților s-au reunit în format online, pentru a stabili calendarul angajării răspunderii Guvernului pe cel de-al doilea pachet fiscal # Rador
Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților s-au reunit în această dimineață în format online, pentru a stabili calendarul angajării răspunderii Guvernului pe cel de-al doilea pachet fiscal. Ieri, executivul a adoptat cinci din cele şase proiecte care alcătuiesc noul pachet. Al şaselea, cel referitor la reformele din administrație, care prevede, între altele, reducerea cu […]
10:40
Peste 150.000 de persoane sunt așteptate să se bucure de cel mai mare show aerian din România, Bucharest International Air Show 2025 # Rador
Peste 150.000 de persoane sunt așteptate în acest weekend să se bucure de cel mai mare show aerian din România, Bucharest International Air Show (BIAS) 2025. Evenimentul vine cu demonstrații aeriene spectaculoase, concerte live, focuri de artificii, puncte alimentare, expoziții, suveniruri, dar și zone speciale destinate copiilor. Peste 200 de aeronave civile și militare și […]
07:40
Prețurile la gaze nu vor crește în această iarnă, spune ministrul energiei, Bogdan Ivan, care precizează că executivul și-a asumat să mențină până în 31 martie 2026 schema de plafonare. El a subliniat că, în acest moment, România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare cantitate de gaze înmagazinate pentru iarnă. Potrivit lui […]
