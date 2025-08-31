Kremlinul susține că Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina. „Așadar, vom continua operațiunea militară specială”
HotNews.ro, 31 august 2025 16:40
Kremlinul susține că puterile europene împiedică eforturile președintelui american Donald Trump de a obține pacea în Ucraina și că Rusia își va continua operațiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
17:00
Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică, pe distanţa Bucureşti Nord-Băneasa, după ce o persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093, informează News.ro. „Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA vă informează că, a…
Acum 30 minute
16:40
Kremlinul susține că Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina. „Așadar, vom continua operațiunea militară specială” # HotNews.ro
Kremlinul susține că puterile europene împiedică eforturile președintelui american Donald Trump de a obține pacea în Ucraina și că Rusia își va continua operațiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul…
16:40
VIDEO Salariile parlamentarilor au fost tăiate în Indonezia. Măsură luată sub presiunea străzii # HotNews.ro
Partidele politice din Indonezia au convenit să revoce un număr de avantaja și privilegii pentru parlamentari, a anunțat duminică președintele Prabowo Subianto, într-o încercare de a calma protestele antiguvernamentale care au dus la moartea a…
Acum 2 ore
16:00
Furtuni violente au lovit zone extinse din Italia, în special în nordul ţării, unde au provocat pagube pe scară largă, au declarat sâmbătă reprezentanţii serviciilor de urgenţă italiene, relatează DPA, preluată de Agerpres. În regiunea…
15:50
VIDEO Manifestație pro-Gaza cu mii de persoane în timpul Festivalului de Film de la Veneția. „Cei din industria divertismentului trebuiau să ia poziție” # HotNews.ro
Mai multe mii de manifestanți și-au făcut auzite vocile sâmbătă la Veneția pentru a denunța acțiunile Israelului în Fâșia Gaza, în marja celei de-a 82-a ediții a celebrului festival de film organizat în acest oraș…
15:50
Nicuşor Dan: Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din Europa # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat duminică, la Chișinău, de ce a cerut coaliției ca perioada de tranziție până când vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani să nu fie de 10…
15:40
Mesaj pentru Trump de la primarul unei metropole americane: „Nu vrem să vedem tancuri pe străzi” # HotNews.ro
Primarul din Chicago, Brandon Johnson, a respins o posibilă desfăşurare a Gărzii Naţionale în oraş de către guvernul federal al SUA, semnând sâmbătă un ordin executiv pentru a contracara o iminentă reprimare a imigraţiei, relatează…
15:10
Golden Hour în București. Locurile din oraș cu cele mai frumoase priveliști la apusul de soare # HotNews.ro
Spectacolul extraordinar pe care îl poate oferi apusul de soare din București este un alt paradox al orașului. De exemplu, senzația insuportabilă de prizonier în trafic poate să dispară într-o fracțiune de secundă, în acel…
Acum 4 ore
14:50
Nicușor Dan a fost întrebat, direct, la Chișinău, despre numirile la șefia SRI și SIE, după ce au fost vehiculate numele Gabriel Zbârcea și Marius Lazurcă # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a oferit, duminică, prima reacție după ce în spațiul public au fost vehiculate mai multe nume privind cei care vor prelua șefia serviciilor secrete, inclusiv avocatul Gabriel Zbârcea pentru SRI și diplomatul…
14:40
Protest al Noii Drepte și SOS România împotriva imigranților, autorizat de Primăria Capitalei. Manifestația, la o săptămână după cazul muncitorului din Bangladesh lovit # HotNews.ro
Primăria Municipiului Bucureşti a aprobat un protest organizat de Noua Dreaptă şi partidul SOS România, programat pentru 2 septembrie, în faţa sediului primăriei. Manifestaţia e îndreptată proiectului „Strategia de incluziune a migranţilor”, spun organizatorii. Protestul…
14:30
Cea mai mare achiziție militară din istoria Norvegiei: De unde va cumpăra flota de fregate # HotNews.ro
Marina norvegiană are în plan să comande o flotă de fregate fabricate în Marea Britanie pentru a consolida apărarea maritimă a țării, a anunțat duminică guvernul norvegian, potrivit Reuters. Germania, Franța, Marea Britanie și Statele…
14:20
Cătălin Tolontan: „Am văzut cu toții reacția tânărului livrator din Bangladesh. Câți dintre noi am fi făcut asta?” # HotNews.ro
Majoritatea comentariilor s-au axat pe reacția agresorului, dar e interesant ce spune felul în care a acționat omul lovit, scrie jurnalistul Cătălin Tolontan, într-un text de opinie publicat pe GOLAZO.ro. Incidentul violent petrecut zilele…
14:10
De Ziua Limbii Române, o observație dacă suntem tentați să-i privim de sus pe moldovenii care nu știu limba: România a dat sute de mii de pașapoarte în mod suspect / Cine au fost protectorii # HotNews.ro
De aici, de pe partea dreaptă a Prutului, avem de multe ori tentația să-i judecăm pe cetățenii moldoveni că preferă să vorbească limba rusă în loc de limba română. Nu e deloc cazul să o…
14:00
Cargobot civil, avariat de un dispozitiv exploziv pe Marea Neagră. Primele ipoteze sugerează că nu a fost vorba de o mină # HotNews.ro
Un cargobot civil sub pavilionul Belize a suferit avarii minore după ce a lovit un dispozitiv exploziv necunoscut în apropierea portului ucrainean Chornomorsk, au declarat duminică două surse pentru Reuters. Chornomorsk este un port maritim…
13:50
VIDEO Bătaie într-o parcare din Focșani, după ce o șoferiță de 19 ani a făcut drifturi și a lovit mai multe mașini / Reacția Poliției # HotNews.ro
Un scandal violent între mai multe persoane a izbucnit sâmbătă seară în parcarea unui supermarket din Focşani, după ce o tânără de 19 ani care a încercat să facă drifuri a pierdut controlul volanului și…
13:30
Guvernul a „cârpit” finanțarea startup-urilor românești de tehnologie, în proiectul de lege trimis la Parlament # HotNews.ro
Guvernul a „cârpit” măsura pe care o propunea inițial Ministerul Finanțelor, în pachetul 2 de reforme, care afecta împrumuturile convertibile, o metodă de finanțare a startup-urilor de tehnologie. Proiectul de lege trimis la Parlament prevede…
13:30
Vara s-a terminat, vacanțele, nu. Cum evoluează și cât costă turismul activ în România: tururi cu bicicleta, caiace și corturi luxoase. „Oamenii nu mai vor doar să bifeze locuri, ci să le trăiască în profunzime” # HotNews.ro
Turiștii care aleg bicicleta, caiacul sau cortul nu mai sunt o excepție în peisajul vacanțelor din România. Din ce în ce mai mulți oameni preferă experiențele în aer liber, iar ofertele din teren încep să…
13:20
SuperLiga: Botoșani – Universitatea Craiova, întâlnirea celor mai în formă linii ofensive # HotNews.ro
Meciul FC Botoșani – Universitatea Craiova din SuperLiga va avea loc duminică, 31 august – ora 18.30, notează Liga Profesionistă de Fotbal. 14 aprilie 2025, FC Botoșani – Oțelul 0-1: a fost singura înfrângere suferită…
13:20
Derbiul CFR 1907 Cluj – FCSB are loc duminică, 31 august – ora 21.30, în condițiile în care cele două echipe au avut rezultate slabe la începutul acestui sezon de SuperLiga. CFR și FCSB nu…
13:10
Sindicatele din Educației continuă demersurile pentru a boicota anul școlar / Protest programat în prima zi de școală # HotNews.ro
Sindicatele din Educaţie au inițiat procedura unui referendum prin care profesorii să decidă dacă vor boicota activitățile de predare după 9 septembrie. În prima zi de școală, 8 septembrie, cadrele didactice nu participă la festivităţile…
Acum 6 ore
13:00
Câți bani vrea să împrumute de la bănci România în septembrie. Datele Ministerului Finanțelor # HotNews.ro
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare…
12:40
FOTO „Cea mai bogată prinţesă a Europei” s-a căsătorit cu un manager de investiții la Vaduz # HotNews.ro
Prinţesa Marie Caroline de Liechtenstein s-a căsătorit sâmbătă cu Leopoldo Maduro Vollmer în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Vaduz, capitala principatului Liechtenstein, informează DPA, preluată de Agerpres. În vârstă de 28 de…
12:40
Aș vrea să vedem împreună dacă nu cumva putem adopta o poziție justă într-o chestiune foarte sensibilă # HotNews.ro
Cariere de zeci de ani în mediul academic au fost făcute prin plagiat, prin hărțuirea celor care semnalau plagiatul, prin blocarea dezvoltării carierei universitare, iar unele victime au clacat. Dovedirea unui plagiat sau a unui…
12:30
Rebelii houthi promit că se vor răzbuna după ce Israelul i-a omorât premierul și mai mulți miniștri: „Vă așteaptă zile negre” # HotNews.ro
Rebelii houthi din Yemen au promis că se vor răzbuna după moartea prim-ministrului lor, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, ucis în urma atacurilor israeliene asupra capitalei Sanaa la începutul acestei săptămâni, transmite France Presse. Acesta a fost…
12:30
Vremea se schimbă în București, unde temperaturile scad față de ziua anterioară, anunță ANM, în prognoza specială pentru Capitală, valabilă de pe 31 august, ora 10.00, până pe 1 septembrie, ora 6.00. „Vremea va deveni…
12:10
Cristian Tudor Popescu: „Dacă Vance ajunge în capul Americii, abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ” # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu comentează declarațiile făcute recent de vicepreședintele american JD Vance, de la care au pornit un zvon fals cu privire la Donald Trump, care s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare. „Nu…
11:50
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va emite un decret prezidențial prin care va impune identificarea tuturor alegătorilor, transmite Reuters. „Identificarea alegătorilor trebuie să fie obligatorie pentru fiecare vot. FĂRĂ EXCEPȚII! Voi emite un…
11:30
Reacția armatei ucrainene după raportul comandantului-șef al Rusiei: „Minciuni sfruntate”. Ce îi amintește Kievul generalului Gherasimov # HotNews.ro
După ce șeful forțelor ruse, Valeri Gherasimov, a prezentat sâmbătă un raport privind ofensiva de vară a Moscovei, armata ucraineană i-a transmis duminică dimineață cu un mesaj în care îi amintește că trupele de invazie…
Acum 8 ore
10:50
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare # HotNews.ro
O mică țară insulară din Nordul Oceanului Atlantic a reușit ceva ce pare imposibil pentru dimensiunile sale: să-și dezvolte o rețea de tuneluri rutiere subacvatice prin care să-și conecteze principalele insule și localități. Totul a…
10:40
Partidul AUR, care în două sondaje din prima parte a lunii iulie era cotat cu 38-40% din preferințele alegătorilor a suferit o pierdere masivă de capital electoral și a căzut pe locul doi în topul…
10:20
Sondaj Avangarde privind alegerile pentru Primăria Capitalei: Doi posibil candidați au câte 25% în opțiunile bucureștenilor # HotNews.ro
Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt la egalitate într-un sondaj Avangarde privind opțiunile bucureștenilor pentru funcția de primar al Capitalei. Cei doi sunt cotați cu câte 25 de procente în barometrul publicat duminică,…
10:20
Șapte județe, sub cod portocaliu de vijelii. Meteorologii au emis noi alerte meteo de vreme extremă pentru duminică # HotNews.ro
Meteorologii au actualizat prognoza pentru ziua de astăzi și anunță două alerte cod portocaliu și galben de furtuni și vijelii ce vizează mare parte din țară, până diseară la ora 21.00. Codul galben de vreme…
10:10
Afecțiunea care afectează milioane de oameni după pandemia de COVID. Efectele sunt comparabile cu Parkinson şi AVC, spun experții # HotNews.ro
COVID-ul de lungă durată este o afecţiune serioasă şi de durată, care afectează milioane de oameni la nivel global, reducând semnificativ calitatea vieţii. Simptomele pot persista luni sau chiar ani după infecţia iniţială, având un…
09:30
Tragerile LOTO de duminică, 31 august 2025. Report de peste 5 milioane de euro la Loto 6/49, categoria I # HotNews.ro
Duminică, 31 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 28 august, Loteria Română a acordat peste 18.100 de castiguri în…
09:30
Atac rusesc cu drone peste noapte în Odesa: „Infrastructura esențială funcționează pe generatoare” # HotNews.ro
Un atac rusesc cu drone a avariat peste noapte o centrală electrică din apropierea orașului Odesa, din sudul Ucrainei, lăsând peste 29.000 de clienți fără electricitate duminică dimineață, a anunțat guvernatorul regiunii, potrivit Reuters. Cel…
09:10
Moment neașteptat la un festival din SUA: O femeie care nu știa că e însărcinată a născut o fetiță # HotNews.ro
Un cuplu prezent la festivalul Burning Man din deșertul Nevada a trăit un moment cu totul neașteptat. O femeie a adus pe lume o fetiță în rulota familiei, deși spune că nu știa că este…
Acum 12 ore
09:00
Șeful celui mai mare producător de petrol din Rusia este supărat pe OPEC / Atac și la politica monetară a Băncii Centrale a Rusiei # HotNews.ro
Directorul executiv Rosneft a spus că veniturile nete ale gigantului rus au scăzut cu peste 68%, până la 245 de miliarde de ruble (3 miliarde de dolari) în prima jumătate a anului, din cauza prețurilor…
08:30
Crucea Roșie a transmis că o masivă evacuare a populației din orașul Gaza este „imposibilă”, avertismentul venind în contextul în care Israelul își întețește asediul asupra acestei mari aglomerări urbane în vederea unei ofensive majore…
08:20
Meteorologii au emis o alertă cod galben de furtuni valabilă până duminică seară pentru 17 județe ale țării. Urmează să se înregistreze precipitaţii însemnate cantitativ, dar şi vijelii şi grindină, potrivit ANM. Codul galben de…
07:50
Compania care operează hotelul Vega din Mamaia, unul dintre brandurile de referință ale stațiunii, la care au fost filmate numeroase scene ale comediei de referință a cinematografiei românești “Nea Mărin Miliardar”, și-a cerut insolvența, având…
07:50
Nicușor Dan este în Republica Moldova de Ziua Limbii Române. Programul președintelui român # HotNews.ro
Președintele român Nicușor Dan este face duminică, o vizită în Republica Moldova. El va fi prezent la evenimentele organizate la Chișinău și Strășeni de Ziua Limbii Române și se va întâlni și cu președinta Maia…
07:30
VIDEO Vladimir Putin a ajuns duminică la Tianjin. Ce a spus televiziunea de stat chineză la sosirea președintelui rus # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a sosit duminică în orașul portuar Tianjin din nordul Chinei pentru un summit regional privind securitatea, pe care China speră că îl va putea folosi pentru a contracara influența occidentală pe…
07:10
Zi decisivă pentru proiectul privind concedierile din primării. Coaliția discută azi din nou despre măsura care vizează tăierea a 40.000 de posturi de funcționari # HotNews.ro
Ultimul proiect de lege din Pachetul 2 de măsuri de echilibrare bugetară va fi reanalizat, duminică, în cadrul coaliției de guvernământ. Este vorba de proiectul de reformă a administrației publice care va duce, potrivit estimărilor…
07:00
INTERVIU – Cristian Mungiu, jaful secolului și obsesia românilor pentru imaginea pe care o au în străinătate # HotNews.ro
Cristian Mungiu vorbește într-un interviu acordat curatorial despre cel mai nou film pe care l-a scris, „Jaful secolului”, despre raportul complex dintre estici și occidentali, despre migrație – „care ar trebui să fie principala noastră…
07:00
Cazul muncitorului din Bangladesh lovit: violențe împotriva muncitorilor și în Grecia și Bulgaria. „Noi vrem să strângem bani și să ne întoarcem în țara noastră” / Cum explică guvernele nevoia de migranți # HotNews.ro
România nu este singura țară unde pe rețelele sociale circulă un discurs al urii împotriva muncitorilor din alte țări. În Bulgaria, partidele naționaliste și influencerii pro-ruși au instigat la violență. La fel și în Grecia,…
Acum 24 ore
23:40
Talibanii vânează o sursă vitală de venit pentru multe femei din Afganistan. „Au la dispoziție o lună să le închidă sau vor fi arestate” # HotNews.ro
Talibanii au emis un ordin prin care vizează saloanele de înfrumusețare ce funcționează în mod clandestin în Afganistan, avertizând femeile care le conduc că au la dispoziție o lună pentru a-și înceta activitatea sau vor…
23:30
Dinamo București s-a impus în fața echipei FC Hermannstadt, scor 2-0, într-un meci disputat sâmbătă, pe Arena Națională, în etapa a opta din SuperLiga. Dinamo București – FC Hermannstadt 2-0 Căbuz a avut mai multe…
23:00
Amenințare pentru Netanyahu din partea mamei unui ostatic în Gaza. „Voi avea grijă personal” # HotNews.ro
Mama unui ostatic israelian reținut în Fâșia Gaza de 23 de luni l-a amenințat sâmbătă pe premierul Benjamin Netanyahu că-l va acționa în justiție pentru crimă dacă fiul său nu va fi elibera în viață,…
22:40
VIDEO Greta Thunberg pleacă din nou spre Gaza cu o flotilă de ajutor umanitar, pentru „a preveni genocidul” # HotNews.ro
O flotilă cu ajutor umanitar şi activişti între care şi Greta Thunberg va pleca duminică din Barcelona, Spania, pentru a încerca „să rupă asediul ilegal al Gazei”, potrivit organizatorilor, scriu France Presse și Agerpres. Navele…
22:20
Cum vrea Friedrich Merz să forțeze Rusia să facă pace. Cancelarul german, sceptic față de eforturile diplomatice # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că se aşteaptă ca Rusia să oprească războiul împotriva Ucrainei atunci când nu va mai putea să-l poarte din motive economice şi militare, având în vedere că eforturile…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.