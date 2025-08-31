Val de plângeri la CNA, după ce cântărețul de manele Tzancă Uraganu a spus că-și bate partenerele: „Îi mai dai o palmă să o trezești”

07:10

Răul de mișcare și amețeala sunt acum mai ușor de tratat cu ajutorul tehnologiei. Medicii de la Spitalul de Recuperare din Iași au achiziționat un aparat unic în țară, care îi ajută pe pacienți să scape de tulburările de echilibru prin intermediul realității virtuale. Pacientul este expus, în condiții de siguranță, la mediul care îi provoacă stări de rău: mersul prin mulțime sau mersul cu mașina, de exemplu. Astfel, prin exerciții repetitive, creierul este antrenat să ignore stimulii nocivi.