La Liga: Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist, a făcut egal cu FC Barcelona, scor 1-1
News.ro, 1 septembrie 2025 00:40
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, pentru care românul Andrei Raţiu a fost integralist, a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia spaniolă FC Barcelona.
Acum o oră
00:40
Acum 2 ore
00:00
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” cere Primăriei Bucureşti să revoce autorizarea pentru mitingul organizat de Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România # News.ro
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” a cerut, duminică, Primăriei Bucureşti să revoce autorizarea pentru mitingul organizat de Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România.
00:00
Perechea Gabriela Ruse/Marta Kostyuk (România/Ucraina) s-a calificat, duminică, în optimie de finală ale probei de dublu feminin din cadrul turneului US Open.
31 august 2025
23:50
Echipa italiană Inter Milano a pierdut duminică seara, pe teren propriu, scor 1-2 în faţa formaţiei Udinese, în a doua etapă din Serie A.
23:40
Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia CFR Cluj, în etapa a opta din Superliga.
23:30
Un judecător federal a emis duminică un ordin de restricţie care împiedică administraţia Trump să deporteze copiii migranţi neînsoţiţi aflaţi în custodia federală în Guatemala, după ce avocaţii au afirmat că acest lucru ar încălca legile SUA şi că deportările păreau iminente, relatează Reuters.
23:30
Campioana Angliei, FC Liverpool, a dispus duminică, pe teren propriu, scor 1-0, de Arsenal Londra, în etapa a treia din Premier League.
Acum 4 ore
23:20
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de antrenorul român Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Atromitos, în a doua etapă din campionatul Greciei, Super League.
22:50
Ursula von der Leyen: Europa elaborează planuri destul de precise pentru trimiterea de trupe în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate post-conflict # News.ro
Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru desfăşurarea unei trupe multinaţionale în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate post-conflict, care vor beneficia de sprijinul capacităţilor SUA, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un interviu acordat Financial Times şi publicat duminică, relatează Reuters.
22:50
Ministrul Sănătăţii: Opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR / Diferenţa până la 24 vor fi făcute printr-un nou program / Sunt 15 şantiere pentru construcţia de spitale noi în România # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că, din cele 24 de spitale prevăzute a fi construite în România cu bani din PNRR, doar 8 îşi păstrează finanţarea, restul urmează să fie construite prin Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura de Sănătate al Ministerului Sănătăţii. Patru sau chiar cinci spitale vor fi date în folosinţă în acest an.
22:20
Un nou instrument pentru monitorizarea dezvoltării sugarilor, începând cu ziua 16 de viaţă # News.ro
Primii ani de viaţă reprezintă o etapă critică pentru dezvoltarea normală a copilului, iar depistarea rapidă a anumitor probleme şi deficienţe poate influenţa semnificativ creşterea. Totuşi, până recent, specialiştii nu au dispus de instrumente standardizate pentru a evalua sugarii şi copiii foarte mici. Un nou set de instrumente digitale vine să acopere acest gol, permiţând monitorizarea abilităţilor cognitive, motorii, lingvistice şi socio-emoţionale încă din primele zile de viaţă, cu scopul de a facilita intervenţii rapide şi eficiente acolo unde este nevoie.
22:20
Perechea Monica Niculescu/Anastasija Sevastova (România/Letonia) a fost eliminată, duminică, în turul doi al probei de dublu feminin din cadrul turneului US Open.
22:20
Radu Miruţă: Sunt primari care au devenit principalii angajatori din comună şi au îngroşat organigrama exagerat de mult / Din 70.000 de posturi, vreo 15.000 sunt ocupate, restul de 55.000 sunt căsuţe libere în organigrame # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, duminică seară, că sunt primării în România care s-au transformat în principalul angajator din localitate, dar sunt şi primării unde edilii ”au avut decenţa să nu îngraşe organigrama”. Miruţă spune că, din 70.000 de posturi, sunt ocupate aproximativ 15.000, iar restul de 55.000 sunt ”căsuţe libere în organigrame”.
22:10
Fritz: Legea prevede un termen în care trebuie organizate alegerile la Capitală. Nu este după placul politic al celor care se află la guvernare / Poate este un moment să redeschidem şi această discuţie despre alegeri în două turnuri pentru primari # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, spune că legea trebuie respectată în ceea ce priveşte organizarea de alegeri la Capitală şi că nu este după bunul plac al celor care se află la guvernare. Fritz a adăugat că există o apropiere între USR şi PNL şi că este încrezător că alegerile vor fi în luna noiembrie.
22:00
Volei masculin: România a încheiat meciurile amicale de la Piatra Neamţ cu un eşec cu Portugalia, în pregătire pentru Campionatul Mondial # News.ro
Naţionala României a fost învinsă duminică, la Piatra Neamţ, de reprezentativa Portugaliei, scor 3-1, în ultimul meci amical dinaintea plecării la Campionatul Mondial, la care s-a calificat după 43 de ani.
22:00
Washington Post: Planul postbelic prevede ca SUA să administreze Gaza timp de cel puţin un deceniu # News.ro
Un plan postbelic pentru Gaza din cadrul administraţiei americane şi ar prevedea administrarea de către Statele Unite a enclavei devastate de război pentru cel puţin un deceniu, relocarea populaţiei din Gaza şi reconstrucţia acesteia ca staţiune turistică şi centru de producţie, a notat duminică Washington Post, potrivit Reuters.
22:00
Dragoş Pîslaru, vizită la Bruxelles pentru a discuta despre fondurile de care România va beneficia în anii următori / Negocieri cu reprezentanţii statelor donatoare Norvegia, Islanda şi Liechtenstein pentru viitorul granturilor norvegiene şi SEE # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că face o vizită la Bruxelles pentru a discuta despre fondurile de care România va beneficia în anii următori.
21:30
Fritz: Toţi partenerii de coaliţie sunt de acord să reducem numărul de bugetari, atât în administraţia locală, cât şi în administraţia centrală / Trebuie să avem servicii publice de calitate / Susţinem premierul în această cură de slăbire a administraţiei # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, duminică seară, că partenerii din coaliţie au convenit că trebuie reduse posturile din administraţia centrală şi locală, însă nu s-a convenit exact asupra modului în care va trebui făcut acest lucru. De asemenea, nu s-a decis procentul total de reducere a posturilor, având în vedere că vor fi şi 15-20% posturi ocupate, ceea ce ar putea fi problematic pentru unele primării. Liderul USR crede că, la finalul reformei, trebuie totusi să avem servicii publice de calitate.
Acum 6 ore
21:10
O mină marină care a fost descoperită, duminică, pe plajă la Vadu a fost neutralizată.
21:10
Peste 500 de fani, la primul antrenament al tricolorilor înaintea meciurilor cu Canada şi Cipru # News.ro
Peste 500 de suporteri, în special copii, au răspuns prezent la invitaţia Generaţiei de Suflet de a participa, duminică, la primul antrenament al tricolorilor dinaintea partidelor cu naţionalele Canadei şi Ciprului, la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia.
20:50
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie propune Guvernului cinci măsuri concrete pentru reducerea facturilor la energie ale romanilor # News.ro
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE) anunţă, duminică seară, că a transmis Guvernului României un memoriu cu cinci propuneri concrete pentru reducerea rapidă a facturilor la energie ale romanilor.
20:40
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, duminică, că se aşteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, având în vedere faptul că, de obicei, războaiele se încheie cu o înfrângere militară sau cu epuizarea economică, scenarii pe care nu le vede la orizont nici pentru Kiev, nici pentru Moscova, relatează Reuters.
20:40
Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu FC Botoşani, în etapa a opta din Superligă.
20:00
Elena Lasconi: Cea mai mare greşeală într-o societate capitalistă este să tai investiţiile / Dacă nu vă temperaţi cu măsurile absurde făcute din birou, există riscul să ne trezim cu o majoritate izolaţionistă / Mesaj pentru premierul Ilie Bolojan # News.ro
Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, fost candidat în alegerile prezidenţiale, avertizează, duminică seară, că cea mai mare greşeală într-o societate capitalistă este să tai investiţiile. Ea afirmă că bugetul primăriei a fost cheltuit în ultimii ani pentru documentaţii în vederea atragerii de fonduri europene. ”Mă întreb ce aţi fi făcut dacă vreunul dintre prim-miniştrii, din perioada în care aţi fost primar, v-ar fi comunicat printr-o ordonanţă, din pix, că nu veţi mai continua proiectele pe fonduri europene?”, i-a transmis ea premierului Ilie Bolojan.
19:50
Primarul din Chicago Brandon Johnson îl sfidează pe Trump, care vrea să trimită agenţi federali în oraş pentru ca să oprească imigraţia # News.ro
Primarul din Chicago Brandon Johnson a anunţat că a luat măsuri împotriva planului lui Donald Trump de a desfăşura agenţi federali în cel de al treilea cel mai mare oraş din America cu scopul de opri imigraţia ilegală, relatează The Asscoaited Press.
Acum 8 ore
19:00
Jude Law spune la Mostra că nu i-a fost frică să se strecoare în pielea lui Vladimir Putin în "Le mage du Kremlin" # News.ro
Actorul britanic Jude Law declară că nu-i este frică de ”repercusiuni” şi că nu i-a fost frică să se strecoare în pielea lui Vladimir Putin în "Le mage du Kremlin" (”Magul de la Kremlin”), prezentat duminică la a 82-a ediţie a Mostra de la Veneţia, relatează AFP.
18:40
O nouă şedinţă a coaliţiei va avea loc, luni, pentru a fi agvreate amendamente la pachetul pentru care se va angaja răspunderea.
18:40
Norvegia cumpără fregate britanice de 13,5 miliarde dolari, pentru a-şi întări apărarea maritimă # News.ro
Norvegia a anunţat duminică alegerea Marii Britanii ca partener strategic pentru achiziţia de noi fregate, în cadrul celei mai mari investiţii militare din istoria sa, evaluată la 10 miliarde lire sterline (13,5 miliarde dolari), transmite CNBC.
18:40
Premierul francez Bayrou respinge drept ”insultător” un scandal privind renovarea biroului său de primar la Pau. ”Toate astea sunt o nebunie!” # News.ro
Premierul francez François Bayrou, totodată primar al localităţii Pau, cataloghează duminică ”insultător” şi ”o nebunie” un scandal care a izbucnit după ce site-ul Mediapart a dezvăluit lucrări la biroul său municipal estimate la 40.000 de euro, în contextul în care şeful Guvernului cere ”stăpânirea finanţelor noastre”, relatează AFP.
18:30
Formula 1: Piastri a câştigat Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Norris, Leclerc şi Hamilton au abandonat # News.ro
Australianul Oscar Piastri a câştigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 al Ţărilor de Jos, în timp ce Lando Norris a abandonat cu câteva tururi înainte de final. Francezul Isack Hadjar a reuşit primul podium.
18:20
Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Cluj, după un accident în care este implicat un autocar cu 20 de persoane. 11 dintre acestea au fost rănite. Un bărbat a murit.
18:20
Pompierii intervin, duminică, pentru stingerea unui incendiu care se manifestă în spălatoria comună a unui bloc din Sibiu, 45 de persoane evacuându-se.
18:20
AUR reclamă încălcarea continuă a democraţiei de către Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR şi anunţă moţiune de cenzură, dar şi moţiuni simple împotriva mai multor miniştri # News.ro
AUR reclamă, duminică, încălcarea continuă a democraţiei de către Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR şi consideră că practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, ”reduce Parlamentul la o simplă anexă”. Formaţiunea anunţă moţiune de cenzură, dar şi moţiuni simple împotriva mai multor miniştri.
18:10
Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Cluj, după un accident în care este implicat un autocar cu 20 de persoane. 11 dintre acestea au fost rănite, trei fiind în stare gravă. Pentru un bărbat se aplică manevre de resuscitare.
18:10
Un incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, la locomotiva unui tren de pasageri cu 15 vagoane. Incidentul s-a produs în judeţul Constanţa.
18:10
Echipa FC Argeş a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a opta din Superligă.
18:00
Pompierii intervin, duminică, pentru stingerea unui incendiu care se manifestă în spălatoria comună a unui bloc din Sibiu, 45 de persoane evacuându-se.
17:50
Un incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, la locomotiva unui tren de pasageri cu 15 vagoane. Incidentul s-a produs în judeţul Constanţa.
17:50
Cod portocaliu de inundaţii Suceava, Harghita şi Neamţ / Cod galben în zeci de bazine hidrografice # News.ro
Hidrologii anunţă cod portocaliu de inundaţii, de sâmbătă, de la ora 18.00, până luni dimineaţă în judeţele Suceava, Harghita şi Neamţ. Până luni la prânz este şi cod galben în zeci de bazine hidrografice.
17:50
Tentative recente ale SUA de amestec în Groenlanda, ”inacceptabile şi lipsite de respect”, denunţă, la Nuuk, ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot. Franţa şi Groenlanda urmează să coopereze într-un proiect de cartografiere a resurselor subsolului # News.ro
Franţa denunţă drept ”inacceptabile şi lipsite de respect” tentative recente de amestec în Groenlanda, râvnită de către Donald Trump, declară ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot duminică, într-o vizită la Nuuk, capitala acestui teritoriu autonom danez - de patru ori mai mare ca Franţa, dar acoperit în proporţie de 80% de gheaţă, relatează AFP.
17:30
Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Cluj, după un accident în care este implicat un autocar cu 20 de persoane. 11 dintre acestea au fost rănite, trei fiind în stare gravă.
17:30
Un studiu prezentat la reuniunea ASCO 2025 a descoperit că 15% dintre alergătorii de maraton şi ultramaraton cu vârste între 35 şi 50 de ani aveau adenoame avansate, leziuni precanceroase ce pot evolua în cancer colorectal. Deşi exerciţiul moderat reduce riscul de cancer, cercetătorii suspectează că antrenamentele extreme pot provoca stres intestinal şi inflamaţie, crescând riscul de cancer colorectal la un grup restrâns de sportivi. Rezultatele nu schimbă recomandările generale, dar sugerează screeningul mai devreme şi atenţie la simptome precum sângerările.
Acum 12 ore
17:20
Un incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, la locomotiva unui tren de pasageri cu 15 vagoane. Incidentul s-a produs în judeţul Constanţa.
17:10
Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Cluj, după un accident în care este implicat un autocar cu 20 de persoane.
17:10
Ministrul israelian al Apărării Israel Katz felicită armata şi Shin Bet pentru ”execuţia perfectă” a lui Abu Obeida, un purtător de cuvânt al Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, aripa armată a Hamas # News.ro
Purtătorul de cuvânt al aripii armate a mişcării islamiste palestiniene Hamas Brigăzile al-Qassam, Abu Obeida, a fost ”eliminat” într-un atac al armatei israeliene în Fâşia Gaza, anunţă duminică ministrul israelian al Apărării Iarael Katz, care felicită atât armata, cât şi Shin Bet ”pentru această ”execuţie perfectă”, relatează AFP.
17:00
Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Cluj, după un accident în care este implicat un autocar cu 30 de persoane.
16:50
Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Cluj, după un accident în care este implicat un autocar cu 30 de persoane.
16:50
Un incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, la locomotiva unui tren de pasageri cu 15 vagoane. Incidentul s-a produs în judeţul Constanţa.
16:30
Circulaţie feroviară întreruptă temporar pe distanţa Bucureşti Nord-Băneasa - O persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093 # News.ro
Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică, pe distanţa Bucureşti Nord-Băneasa, după ce o persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093.
16:30
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a opta a Superligii:
