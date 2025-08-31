„Nu suntem proști!” Charalambous și Târnovanu l-au făcut praf pe Colțescu după remiza cu CFR Cluj: „Îmi pun foarte multe semne de întrebare!”
Golazo.ro, 1 septembrie 2025 00:40
CFR CLUJ - FCSB 2-2. Portarul Ștefan Târnovanu (25 de ani) și antrenorul Elias Charalambous (44 de ani) consideră că arbitrul Sebastian Colțescu a luat mai multe decizii greșite împotriva campioanei.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
01:20
Ramos cântă despre Real Fostul căpitan blanco a scos o melodie în care-și dezvăluie regretele despre plecare: „Mi-ai dat aripi doar ca să mă poți îndepărta” # Golazo.ro
Sergio Ramos (39 de ani, acum la Monterrey) a lansat piesa „Cibeles”, dedicată fostei sale echipe, Real Madrid, în care își povestește plecarea de la club
01:20
Atac la arbitraj Cristi Balaj, nemulțumit de Colțescu după remiza dintre CFR și FCSB: „Nu ar mai trebui să ne arbitreze” # Golazo.ro
CFR-FCSB 2-2. Cristi Balaj (54 de ani) a fost nemulțumit de arbitrajul din Gruia.
Acum o oră
00:40
Chiricheș e out! Patronul FCSB îi pregătește retragerea, după ce l-a schimbat în minutul 29: „Nu mai joacă nimic. Să rămână secund!” # Golazo.ro
CFR-FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani) îi ia pregătește retragerea lui Vlad Chiricheș (35 de ani), după greșelile comise în Gruia.
00:40
„Nu suntem proști!” Charalambous și Târnovanu l-au făcut praf pe Colțescu după remiza cu CFR Cluj: „Îmi pun foarte multe semne de întrebare!” # Golazo.ro
CFR CLUJ - FCSB 2-2. Portarul Ștefan Târnovanu (25 de ani) și antrenorul Elias Charalambous (44 de ani) consideră că arbitrul Sebastian Colțescu a luat mai multe decizii greșite împotriva campioanei.
Acum 2 ore
00:00
Roșu da, penalty ba! VIDEO. Abeid, eliminat după ce l-a pălmuit pe Șut în careu » De ce nu a dictat Colțescu și lovitură de la 11 metri # Golazo.ro
Aly Abeid a fost eliminat pentru că l-a pălmuit pe Adrian Șut. Deși faza a avut loc în careul celor de la CFR Cluj, FCSB n-a primit penalty!
00:00
CFR-FCSB 2-2. Derby de nota 7 spre 8, cu un CFR care vrea să învețe din nou să se apere și un FCSB care se arată iritată când întâlnește adversitate în campionat. Și un atacant care dă pe afară de îngâmfare și de frustrări
31 august 2025
23:30
Criticat dur după meci Ongenda, ținta acuzațiilor după Botoșani - Craiova. „A furat” golul lui Dumiter # Golazo.ro
Hervin Ongenda a devenit ținta acuzațiilor după meci pentru că ar fi furat golul lui Andrei Dumiter.
Acum 4 ore
23:10
„Nu știa ce înseamnă exit” Dezvăluiri despre internaționalul român care putea semna cu Barcelona: „Mă suna plângând din aeroport” # Golazo.ro
Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a detaliat cum Nicolae Mitea (40 de ani) putea ajunge la FC Barcelona, înainte să semneze cu Ajax.
23:10
Cursă în Marea Neagră David Popovici a participat la un concurs de înot în ape deschise. Cum s-a descurcat # Golazo.ro
David Popovici a participat la concursul de înot în ape deschise, Atlantisman, și a terminat pe locul al doilea.
23:00
Hoțul de la US Open, identificat Cel care a furat șapca oferită cadou unui copil e multimilionar : „Un idiot ordinar și un nesimțit!” # Golazo.ro
Piotr Szczerek, un multimilionar din Polonia, se confruntă cu o avalanșă de critici în mediul online, după ce a furat șapca unui copil la US Open.
22:20
Schimbat după 29 de minute Chiricheș, scos din teren după eroarea de la gol: „Umilitor! Pe patronul de la FCSB l-au lăsat nervii” # Golazo.ro
CFR - FCSB. Vlad Chiricheș (35 de ani) a fost schimbat după doar 29 de minute în partida din Gruia.
21:40
Dragoș Grigore, divorț cu scandal Soția a cerut ordin de protecție împotriva fostului fundaș de la Dinamo și Rapid » Acuzații grave: „S-a legat cu pungă la cap” # Golazo.ro
Soția lui Dragoș Grigore (38 de ani) a cerut un ordin de protecție împotriva fostului jucător de la Dinamo și Rapid. Cei doi divorțează după o căsnicie de aproape 17 ani. Și își aduc acuzații grave: infidelitate, furt și agresiuni.
21:30
„Joacă la 8-9 zile și trag de timp” Mirel Rădoi, uimit de ce a găsit la Botoșani : „Semnam numai ca să plecăm mai repede” # Golazo.ro
Mirel Rădoi a criticat calitatea gazonului de la Botoșani, după ce Universitatea Craiova a remizat în etapa a opta din Liga 1: „Semnam doar să plecăm mai repede”.
21:30
Victorie în derby Szoboszlai a asigurat succesul lui Liverpool în meciul cu Arsenal după o lovitură liberă de excepție » Reacția lui Raya # Golazo.ro
Dominik Szoboszlai a înscris golul victoriei pentru Liverpool în partida cu Arsenal din Premier League.
Acum 6 ore
20:50
Dezastru pentru Ferrari Hamilton și Leclerc nu au încheiat cursa, iar Lando Norris a abandonat » Piastri a ieșit câștigător # Golazo.ro
Marele Premiu al Olandei a venit cu un dezastru pentru Ferrari, după ce Lewis Hamilton (40 de ani) și Charles Leclerc (27 de ani) nu au încheiat cursa.
20:40
Pera, conflict cu arbitrul FOTO. Decizia care l-a scos din sărite pe antrenor în prima etapă din Liga Florilor # Golazo.ro
Florentin Pera (45 de ani), antrenorul echipei SCM Râmnicu Vâlcea, a intrat pe teren la finalul partidei cu Dunărea Brăila, scor 22-23, fiind foarte deranjat de o decizie luată de arbitru.
19:50
Bucurie cu doar 6 jucători Peste 300 de copii au venit să vadă mini-antrenamentul naționalei: ce „tricolori” au fost prezenți # Golazo.ro
Șase jucători au participat la antrenamentul de azi al echipei naționale: copiii au răspuns totuși invitației și s-au bucurat de prezența lor
19:30
Andone, foarte nervos Antrenorul a luat foc după deciziile arbitrului și s-a dus „glonț” la Kovacs # Golazo.ro
Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul lui FC Argeș, a făcut o criză de nervi după câteva decizii ale arbitrului Szabolcs Kovacs.
Acum 8 ore
19:20
Alertă de pariuri și blaturi! Avertisment asupra pericolului care pândește Mondialul din 2026 # Golazo.ro
Organizația Națiunilor Unite (ONU) atrage atenția că piața neagră va depăși pariurile legale la turneul final din SUA, Mexic și Canada. Crima organizată încearcă trucarea meciurilor pentru câștiguri uriașe
19:20
Cutremur la Petrolul Meciul cu Farul ar putea fi decisiv pentru Ciobotariu + Fotbalist important, din nou în afara lotului: „Nu mai am nimic de demonstrat” # Golazo.ro
Petrolul Ploiești ia în calcul să-l demită pe Liviu Ciobotariu (54 de ani). Pe banca tehnică ar putea reveni turcul Mehmet Topal (39 de ani).
18:40
Afganele nu renunță la fotbal Și-au părăsit țara din cauza talibanilor : „Un câine de pe stradă are mai multe drepturi” # Golazo.ro
FIFA încearcă să construiască de femei afgane refugiate, după ce acestea au fost forțate să părăsească țara în 2021, după revenirea la putere a mișcării talibane.
18:00
Întrebare șocantă în rugby O jucătoare l-a chestionat pe arbitru: „Cu care dintre ele...?”. A fost eliminată imediat! Reacția „centralului” # Golazo.ro
Sinead Peach a fost eliminată în meciul cu Saint Helens după ce a adresat o întrebare nepotrivită arbitrului.
17:40
Nu vor să joace cu israelienii Cluburile europene au vrut să afle răspunsul UEFA legat de războiul din Gaza # Golazo.ro
UEFA a primit în această săptămână aceeași întrebare din partea mai multor grupări continentale, subiect conectat direct cu faza principală a Europa League, la care participă și FCSB, și cu conflictul din Orientul Mijlociu.
Acum 12 ore
17:10
„90% dintre juniori trăiesc în sărăcie” Declarație sfâșietoare despre copiii de la Academia Boca Juniors: „Imaginați-vă presiunea la care sunt supuși” # Golazo.ro
Ander Herrera (36 de ani), mijlocașul celor de la Boca Juniors, a vorbit despre greutățile și presiunea resimțită de copiii argentinieni care practică fotbal.
17:10
A gafat, a fost schimbat Oficialul VAR care a greșit la meciul lui Fulham a fost schimbat cu câteva ore de meciul Liverpool-Arsenal # Golazo.ro
Meciul dintre Liverpool și Arsenal, programat duminică pe Anfield, a avut parte de o schimbare neașteptată la nivelul brigăzii de arbitraj video. Michael Salisbury (40 de ani), desemnat inițial ca oficial VAR, a fost retras din cauza unei erori majore comise cu o zi înainte, la partida Chelsea – Fulham 2-0. Decizia a fost luată cu doar câteva ore înainte de începerea partidei din Premier League.
17:10
Gloria Bistrița a anunțat despărțirea de antrenorul Cristi Pustai (57 de ani).
16:30
De la „erou” la „trădător” Djokovic, persona non grata pentru regimul Vucic, după ce a sprijinit protestele anti-corupție: „Fals patriot” # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani), de 24 de ori campion de Grand Slam și considerat cel mai mare sportiv din istoria Serbiei, trece printr-un moment tensionat în propria țară. Tenismenul a fost etichetat drept „trădător” de presa apropiată puterii și de persoanele din cercul președintelui Aleksandar Vucic (55 de ani).
16:20
Legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi (60 de ani), s-a întors astăzi în localitatea natală Săcele, județul Constanța, locul unde a făcut primii pași în fotbal.
16:10
Tănase, declarație amuzantă A prefațat meciul etapei #8, CFR - FCSB: „Derby-ul răniților” # Golazo.ro
CFR CLUJ - FCSB. Florin Tănase (30 de ani) a prefațat derby-ul din Gruia.
15:50
Mitriță s-a lămurit Românul joacă de două luni în China și recunoaște: „Când am ajuns acolo credeam că nu e un campionat puternic” # Golazo.ro
Alexandru Mitriță (30 de ani) a fost surprins de nivelul ridicat al campionatului chinez și intenționează să joace cât mai mult timp în țara asiatică.
15:40
Au depășit 3 miliarde! Cluburile din Premier League au bătut recordul de transferuri în această vară. Urmează „bomba”?! # Golazo.ro
Premier League, campionatul în care se fac cele mai importante transferuri ale lumii, a atins un nou record în mercato. Și se pregătește achiziția verii!
15:20
Incidente la derby-ul Sporting - Porto Un jucător al oaspeților a fost lovit de o brichetă aruncată din tribune # Golazo.ro
SPORTING - FC PORTO 1-2. Zaidu (28 de ani) a fost lovit de o brichetă aruncată din tribune de fanii gazdelor.
14:50
Dorit pe „Old Trafford” Manchester United, ofertă de 40 de milioane de euro pentru Emiliano Martinez # Golazo.ro
Manchester United oferă 40 de milioane de euro celor de la Aston Villa pentru a-l transfera pe Emiliano Martinez (32 de ani).
14:40
Stupoare la Bayern Jucătorul de 80 de milioane de euro a aterizat să semneze contractul, dar Chelsea a oprit transferul! Reacție furibundă # Golazo.ro
Chelsea a bătut palma cu Bayern Munchen pentru împrumutul lui Nicolas Jackson (24 de ani), dar atacantului i s-a transmis să se întoarcă înapoi la Londra, în ultimul moment.
14:20
Armă contra FCSB? Feyenoord vrea să-l încerce pe Vardy, faimosul atacant al lui Leicester # Golazo.ro
Jamie Vardy, 38 de ani, s-ar putea transfera la Feyenoord în ultimul moment de mercato. Englezul e liber de contract după despărțirea de Leicester
14:10
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre incidentul violent din Capitală, când un livrator din Bangladesh a fost lovit de un român, și ce ne poate spune în materie de sport.
13:40
Alt scandal de rasism Dennis Schroder, ținta fanilor Lituaniei, la meciul în care Germania s-a calificat în optimi la Eurobaschet # Golazo.ro
Germania - Lituania 107-88. Baschetbalistul Dennis Schroder (31 de ani) a fost ținta scandărilor rasiste ale fanilor baltici.
13:30
Două lucruri importante s-au întâmplat la Dinamo vara asta, pe lângă ieșirea din insolvență, mutări pe piața transferurilor și alte detalii nesemnificative.
13:00
„Ar fi ca și cum ai reuni mafia” Toto Wolff, despre informațiile care circulă în Formula 1: „Avem nevoie de asta” # Golazo.ro
Toto Wolff (53 de ani), șeful Mercedes, a comentat zvonurile potrivit cărora Flavio Briatore (75 de ani) ar putea deveni acționar la echipa din Formula 1, Alpine, alături de Christian Horner (51 de ani) și Bernie Ecclestone (94 de ani).
12:50
Rapid, lăsată cu ochii în soare Fotbalistul adus în teste l-a convins pe Gâlcă, dar a ales să se întoarcă în Italia # Golazo.ro
Christos Papadopoulos (20 de ani) a semnat cu Atalanta U23, după ce în ultimele trei săptămâni s-a antrenat cu Rapid.
12:40
Rivala FCSB joacă la 2-2 Go Ahead Eagles, prima adversară în Europa League, al treilea egal identic în 4 etape. Surprizele antrenorului # Golazo.ro
FCSB va înfrunta Go Ahead Eagles la Deventer, pe 25 septembrie, la startul fazei principale a Ligii Campionilor. Echipa olandeză a făcut sâmbătă încă o remiză, al treilea 2-2
12:30
Tensiuni la US Open: „Dă-l afară!” Un jucător spune că e terorizat de un spectator: „A pariat pe mine, dacă pierd îmi scrie: «Sper ca mama ta să moară!»&rdquo # Golazo.ro
Leandro Riedi (23 de ani, locul 435 ATP) a cerut excluderea din arenă a unui suporter care a țipat în repetate rânduri la sportiv.
Acum 24 ore
12:10
CFR - FCSB LIVE de la 21:30 » Campioana și vicecampioana se întâlnesc în runda #8 din Superliga # Golazo.ro
CFR Cluj va juca astăzi, pe teren propriu, împotriva celor de la FCSB, în runda #8 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:00
Probleme pentru Djokovic Nole a avut nevoie de îngrijiri medicale, după victoria cu Cameron Norrie, de la US Open: „Sunt mai îngrijorat ca niciodată” # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #7 ATP) s-a declarat îngrijorat de condiția lui fizică, după ce a obținut calificarea în optimile de finală ale turneului de la US Open.
11:50
„D-asta n-a marcat la națională” Mircea Lucescu a identificat problema lui Nicolae Stanciu și anunță o schimbare pentru căpitanul României # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) dorește ca Nicolae Stanciu (32 de ani) să joace mai avansat pentru națională decât o face la Genoa.
11:30
Joao Neves show Mijlocașul a înscris un „hat-trick” pentru PSG, iar două dintre goluri au fost din „foarfecă” # Golazo.ro
Joao Neves (20 de ani) a fost omul meciului în partida dintre PSG și Toulouse, încheiată 6-3. A marcat de 3 ori, iar două dintre goluri au fost din „foarfecă”
11:30
Garnacho, la Chelsea Prima declarație a jucătorului crescut la academia lui Manchester United # Golazo.ro
Alejandro Garnacho (21 de ani) este noul jucător al celor de la Chelsea.
11:10
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat: „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!” # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 57 WTA) a lansat un apel public, cerând să îi fie returnat un trofeu. Jucătoarea de tenis susține că a fost victima unui furt în New York, chiar în camera de hotel.
11:00
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar # Golazo.ro
Olimpiu Moruțan, 26 de ani, trece prin clipe tensionate în Grecia. Aris a pierdut acasă, 0-2 cu Panaitolikos, fanii radicali le-au cerut jucătorilor să plece, iar patronul a urlat la galben-negri după meci
10:50
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci # Golazo.ro
REAL MADRID - MALLORCA 2-1. Formația de pe „Santiago Bernabeu” a avut nu mai puțin de trei goluri anulate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.