Nota primită de Chivu în Italia, după Inter - Udinese 1-2: „Acea convingere deja se clatină!” » Detaliile remarcate de Bergomi și Stramaccioni
Gazeta Sporturilor, 1 septembrie 2025 00:50
Inter, formația pregătită de Cristi Chivu, a fost învinsă pe teren propriu, scor 1-2, de Udinese. Tactica antrenorului român a fost disecată în presa din Italia. Agenția Inter 1908 i-a acordat nota 5 lui Cristi Chivu, dar i-a găsit și scuze. Campania de transferuri a fost aprig criticată. „O campanie de transferuri absolut inacceptabilă îl obligă să renunțe la planurile sale de evoluție tactică. ...
Acum 5 minute
01:20
Olympique Lyon învinge Marseille cu un autogol pe final de derby. Clasamentul în Ligue 1 # Gazeta Sporturilor
În etapa a treia din Ligue 1, Olympique Lyon a învins-o pe Olympique Marseille cu 1-0 pe Groupama Stadium, grație unui autogol nefericit marcat de argentinianul Leonardo Balerdi pe final de meci. Astfel, Lyon rămâne cu un parcurs perfect în campionat. ...
Acum o oră
00:50
00:40
Louis Munteanu, primul interviu după perioada cu cântec de la CFR Cluj: „Cum nu am jucat mult?” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - FCSB 2-2. Louis Munteanu (23 de ani) a tras concluziile la finalul partidei contra campioanei României, din etapa a 8-a a Superligii, meci care a însemnat revenirea lui la echipa clujeană, după câteva săptămâni incerte. ...
00:30
Elias Charalambous, mai nervos ca niciodată după CFR Cluj - FCSB: „Poate că am uitat noi cum stau lucrurile în fotbal” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a reacționat imediat după remiza elevilor săi în fața celor de la CFR Cluj, scor 2-2.Tehnicianul celor de la FCSB a fost iritat de ultima fază a meciului când Abeid a luat cartonaș roșu la o fază când mingea nu era în joc. La reluare, „centralul” a dictat posesie pentru echipa din Gruia. ...
Acum 2 ore
00:20
Echipa feminină a Farului și-a aflat adversara din turul 1 al Europa Cup, după ce a fost eliminată din Champions League. Echipa din Constanța va juca împotriva danezelor de la HB Koge.Campioana României din sezonul precedent a fost eliminată în turul 2 din Liga Campionilor, însă a câștigat meciul decisiv pentru calificarea în Europa Cup. ...
00:20
Daniel Pancu, fostul selecționer al României U21, vede podiumul la sfârșitul anului alcătuit din Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo, nu neapărat în această ordine.„Pancone” le-a mai numit pe U Cluj, Farul sau Oțelul Galați drept potențiale pretendente la locurile de play-off. Mărturisește că are mare încredere în Dinamo, punând accent pe jocul constant bun al „câinilor”. ...
00:10
După CFR Cluj – FCSB, Gigi Becali pregătește un transfer și o titularizare cum n-a mai avut: „Așa va fi de acum!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat imediat după remiza cu CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a 8-a din Superliga, că mai vrea să facă un transfer pe finalul perioadei de mercato, dorindu-și foarte mult un nou fundaș central la echipă. ...
00:10
Ștefan Târnovanu a tunat la adresa arbitrajului după CFR Cluj - FCSB: „Îmi pun foarte multe semne de întrebare” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, a avut critici dure la adresa arbitrajului după partida roș-albaștrilor cu CFR Cluj, încheiată la egalitate, scor 2-2.Portarul campioanei României susține faptul că arbitrul i-a dezavantaj și a avut mai multe decizii împotriva lor. ...
00:00
Cristi Balaj pune „tunurile” pe arbitraj, după remiza cu FCSB: „Ei sunt obișnuiți să primească asemenea faulturi” # Gazeta Sporturilor
Imediat după remiza spectaculoasă CFR Cluj - FCSB 2-2, Cristi Balaj, președintele „feroviarilor”, a intrat în direct la GSP Live Special și a explicat motivele eliminării sale din finalul primei reprize. Oficialul clujenilor a pus episodul pe seama unui presupus al doilea cartonaș galben care, în opinia sa, trebuia acordat lui Mihai Popescu pentru faultul comis asupra lui Louis Munteanu în faza premergătoare golului doi. ...
00:00
31 august 2025
23:50
Deși a fost în avantaj, Inter a fost întoarsă de echipa lui Răzvan Sava și Chivu înregistrează primul eșec stagional în Serie A # Gazeta Sporturilor
Cu toate că a condus cu 1-0, Inter a cedat pe teren propriu în fața celor de la Udinese, scor 1-2, într-un duel al rundei cu numărul #2 din Serie A, iar astfel, trupa lui Chivu a înregistrat primul eșec stagional.Programul complet al etapei #2 din Serie APrima șansă importantă de gol a partidei a venit în minutul 9 și le-a aparținut oaspeților. ...
23:50
Gigi Becali a intrat în direct și a făcut ravagii: „Gata, îl scoatem din lot! O să rămână în club” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei României, a avut o intervenție telefonică imediat după ce echipa lui a remizat în deplasarea din Gruia, contra celor de la CFR Cluj, scor 2-2, într-o partidă contând pentru runda a 8-a din Superliga. După meci, acesta a anunțat că Vlad Chiricheș (35 de ani) va fi scos din lot. I se va propune însă să rămână în club. ...
23:40
10 concluzii, „la cald”, imediat după CFR Cluj - FCSB 2-2 în runda a 8-a din Superliga.1. N-a plâns telecomanda butonând de pe Liverpool - Arsenal până la CFR Cluj - FCSB. Un meci de nota 7.2. Raportul ocaziilor de gol: 5 la 5.3. CFR l-a reactivat A1 pe Mandorlini, 65 de ani, mai mult șomer decât angajat în ultimul deceniu, ca s-o scoată din criză. Ca și cum ți-ai pune un bunic să-ți instaleze Windows-ul.4. ...
23:30
Votează AICI „Jucătorul lunii” și „Antrenorul lunii”! » Iată nominalizații pentru august 2025! # Gazeta Sporturilor
Proiectul „Cei mai buni” al Gazetei Sporturilor revine în forță! Luna august a fost prima lună completă de la reluarea sezonului, cu fotbal în ritm alert. Pe lângă meciurile din Superligă, FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în grupele principale ale Europa League și Conference League. Deschidem oficial procedura de vot pentru cititorii GSP.ro, care vor desemna „Jucătorul lunii” și „Antrenorul lunii” august 2025. ...
Acum 4 ore
23:20
Daniel Bîrligea, atacantul de la FCSB, a fost introdus la pauză în partida cu CFR Cluj din Gruia, însă după doar 12 minute s-a accidentat și a fost înlocuit cu Denis Alibec.Patronul Gigi Becali a fost nemulțumit de jocul echipei sale în prima repriză din Gruia. La pauză CFR Cluj conducea cu 2-1 după golurile marcate de Djokovic și Emerllahu, respectiv Florin Tănase din penalty. ...
22:50
Specialista din Superliga a lovit din nou » Ce s-a întâmplat la CFR Cluj - FCSB # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a deschis scorul cu FCSB, în etapa #8 din Liga 1, din corner. Damjan Djokovic a marcat pentru 1-0 în minutul 19, din centrarea lui Korenica. A fost a 5-a reușită a ardelenilor din fază fixă în acest sezon de Superliga.Momentele statice, în special cornerele, au îmbogățit golaverajul clujenilor cu 5 goluri în campionat. Reușita lui Djokovic cu FCSB a fost a 5-a din corner pentru ardeleni în primele 8 etape ale acestui sezon. ...
22:50
Cristi Balaj a luat cartonașul roșu în CFR Cluj - FCSB » Motivul pentru care a fost eliminat # Gazeta Sporturilor
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a văzut cartonașul roșu direct cu câteva secunde înainte de pauza meciului dintre CFR și FCSB, scor 2-1 în favoarea gazdelor, după primele 45 de minute de joc. Meciul din Gruia le-a adus față în față pe două echipe aflate în suferință, ambele pe loc de baraj înaintea meciului. Iar poziția din clasament a generat tensiune, care s-a simțit în multe momente de-a lungul confruntării. FOTO. ...
22:30
Mirel Rădoi a luat foc la conferință și aduce acuze: „Nu au vrut să ne dea hârtie igenică” » Un reporter i-a oprit discursul brusc # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a venit extrem de dezamăgit la conferința de presă de la finalul partidei cu FC Botoșani, remiză 1-1, contând pentru runda cu numărul #8. Acesta a acuzat modul în care oltenii au fost primiți de botoșăneni, susținând că nu a existat nici măcar hârtie igienică în vestiar. Nemulțumiți, reporterii din presa locală s-au contrat cu Rădoi, iar conferința s-a terminat brusc. ...
22:20
Vlad Chiricheș, schimbat în prima repriză cu CFR Cluj: ce l-a înfuriat pe Gigi Becali # Gazeta Sporturilor
Vlad Chiricheș (35 de ani), mijlocașul defensiv titular al celor de la FCSB, a fost schimbat în prima repriză în meciul din Gruia împotriva celor de la CFR Cluj.Mijlocașul defensiv a fost schimbat cu Darius Olaru în minutul 29 al partidei, la scorul de 1-0 pentru ardeleni.Vlad Chiricheș, schimbat în minutul 29: la gol l-a scăpat pe Djokovic din marcajDamjan Djokovic, mijlocașul celor de la CFR Cluj, a deschis scorul în Gruia în minutul 19 al partidei. ...
22:10
Liverpool o răpune pe Arsenal și conduce Premier League » Analizăm în 3 la Premier GSP # Gazeta Sporturilor
Premier GSP revine luni, ora 19:00, cu analiza etapei 3 din Premier League.Capul de afiș al rundei a fost duelul dintre Liverpool și Arsenal, favoritele la titlu în acest sezon. Un supergol al lui Dominik Szoboszlai a decis soarta unui meci care părea că se îndreaptă spre o remiză albă.A fost ziua perfectă pentru campioana en-titre, mai ales că Manchester City a pierdut la Brighton și rămâne cu numai 3 puncte. ...
22:00
Andrea Mandorlini a adoptat tactica criticată de MM Stoica: ce a apărut pe foaia de joc # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a transmis pe foaia de joc o echipă de start în formula 4-3-3 în partida cu FCSB din etapa #8 a Superligii. Ulterior, la startul meciului, cei din Gruia s-au așezat în sistemul 3-5-2.Debutul lui Andrea Mandorlini în acest sezon de Superliga a adus un nou sistem de joc: 3-5-2, cu Șfaiț și Camora benzi. ...
21:50
Basarab Panduru, uluit de fotbalistul venit în această vară în Superliga: „Cu ăsta te duci la suta de metri” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional român Basarab Panduru (55 de ani) s-a declarat impresionat de atacantul francez al Universității Craiova, Steven Nsimba (29 de ani), integralist la meciul de duminică seara, în remiza 1-1 cu FC Botoșani din etapa a 8-a a Superligii. Nsimba are parte de un început de sezon foarte bun și nu a dezamăgit până acum în tricoul alb-albaștrilor. ...
21:50
Valeriu Iftime, replică tăioasă pentru Mirel Rădoi: „Să se considere norocos că a făcut egal cu noi” + un sfat: „Altfel, nu îl prinde paltonul!” # Gazeta Sporturilor
După FC Botoșani - Universitatea Craiova 1-1, Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, a intervenit la GSP Live Special și a vorbit la superlativ despre echipa clădită de Leo Grozavu, cu accent pe Giannis Anestis, goalkeeper-ul elen al formației, pe care-l numește chiar „cel mai bun din Liga 1”. ...
21:30
Dinamo a oficializat transferul lui Adrian Mazilu (19 ani). Fotbalistul a semnat pe 4 sezoane cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Va purta numărul 19. Adrian Mazilu vine de la Brighton și a semnat un contract valabil pe 4 ani cu Dinamo. Fotbalistul a fost ieri în tribune la victoria „câinilor” în fața celor de la Hermannstadt, scor 2-0. ...
21:30
Leo Grozavu laudă Universitatea Craiova, după egalul smuls de FC Botoșani: „Cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, tehnicianul celor de la FC Botoșani, a „disecat” cele întâmplate în remiza cu Universitatea Craiova, liderul la zi din Superligă, scor 1-1. Acesta consideră că punctul obținut cu Craiova este meritat și muncit, având în vedere valoarea adversarului. ...
Acum 6 ore
21:20
Andrei Dumiter, jucătorul celor de la FC Botoșani, a reacționat după ce Hervin Ogenda „i-a furat” golul egalizator din partida cu Universitatea Craiova, scor 1-1.Fotbalistul a explicat ce a trăit pe teren după fază. În reluările de la TV acesta a părut foarte deranjat după ce Hervin Ogenda a împins mingea în poartă când aceasta era pe linie. ...
21:00
Mirel Rădoi, incisiv la Botoșani: „E clar că se tem de noi. Voiam doar să plecăm cât mai repede!” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova rămâne invincibilă în Superliga și după runda cu numărul 8, remizând 1-1 în deplasarea de la FC Botoșani, după ce a condus cu 1-0, grație golului marcat de Alexandru Cicâldău. Oltenii rămân pe prima poziție în clasament în această pauză competițională, iar după meci, Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul alb-albaștrilor, a tras primele concluzii la flash-interviu. ...
20:50
Borussia Dortmund a bifat primul succes stagional » Cum arată clasamentul din Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Borussia Dortmund s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Union Berlin la scor de neprezentare, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #2 din Bundesliga, reușind astfel primul succes stagional.Programul complet al etapei #2 din BundesligaDupă ce în prima etapă au remizat pe terenul celor de la St. Pauli, scor 3-3, în ciuda faptului că au condus de două ori, cu 1-0, respectiv 3-1, „galben-negrii” au reușit să spargă gheață în noua stagiune internă. ...
20:30
Bijuteria lui Dominik Szoboszlai a decis derby-ul favoritelor la titlu în Premier League » Cum arată clasamentul din Anglia # Gazeta Sporturilor
Liverpool s-a impus la limită pe teren propriu în fața celor de la Arsenal, scor 1-0, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #3 din Premier League. Golul fabulos al lui Dominik Szoboszlai din finalul meciului le-a adus „cormoranilor” cele trei puncte.Potrivit Sky Sports, PGMOL a recunoscut că VAR-ul a făcut o greșeală anulând golul lui Fulham marcat ieri pe Stamford Bridge cu Chelsea. ...
20:30
Fază nemaivăzută în Superligă! I-a „furat” golul coechipierului, care a avut o criză de nervi # Gazeta Sporturilor
Fază neobișnuită în meciul FC Botoșani - Universitatea Craiova. În minutul 72, după o acțiune colectivă spectaculoasă, Andrei Dumiter a reușit să „ciupească” balonul dintre trei fundași adverși și pe lângă portarul Silviu Lung Jr.Balonul se îndrepta spre poartă și era la un pas să treacă linia, dar înainte ca acest lucru să se întâmple, Hervin Ongenda a intervenit și a împins el mingea în plasă. ...
20:10
Metaloglobus a pierdut cu FC Argeș, scor 1-2, în etapa #8 din Superliga. Echipa din București a rămas cu un singur punct în acest sezon. Din 2015-2016, de când s-a implementat sistemul cu play-off și play-out, doar un singur club a mai avut un parcurs atât de rău în primele 8 etape.De 10 ani, de când Liga 1 a trecut la sistemul cu play-off/out, doar Petrolul a avut un asemenea parcurs catastrofal în start de sezon. ...
20:00
Daniil Medvedev a luat o decizie DRASTICĂ după dezastrul de la US Open: „Vedem ce ne rezervă viitorul” # Gazeta Sporturilor
Daniil Medvedev (29 de ani, 13 ATP) a avut o perioadă de coșmar și a fost eliminat prematur de la US Open. La scurt timp după insuccesul de la New York, acesta a luat decizia să încheie colaborarea cu antrenorul lui, Gilles Cervara. Pentru Daniil Medvedev, US Open s-a transformat într-o adevărată dramă. ...
19:50
James Milner a marcat primul gol în șase ani și l-a dedicat lui Diogo Jota: „Am avut ajutor de sus” # Gazeta Sporturilor
James Milner a inițiat revenirea lui Brighton în meciul cu Manchester City, scor 2-1, de la punctul cu var, în minutul 67. După ce a transformat lovitura de pedeapsă, veteranul mijlocaș englez a replicat două celebrări consacrate de Diogo Jota: și-a încrucișat brațele, apoi s-a așezat pe gazon și a gesticulat ca și cum ar fi jucat un joc video pe o consolă. ...
19:50
19:50
19:30
Scandal după debutul cu eșec! Florentin Pera a sărit la arbitrii: a fost oprit de propriile handbaliste » Toate rezultatele etapei + Clasamentul # Gazeta Sporturilor
Selecționerul naționalei de handbal feminin a României, Florentin Pera (45 de ani), a fost extrem de nervos la finalul meciului de duminică după-amiaza, pierdut de echipa lui, SCM Râmnicu Vâlcea, scor 22-23, în deplasare, contra celor de la Dunărea Brăila, în prima etapă din noul sezon de „Liga Florilor”.Gazdele păreau că se îndreaptă spre un succes fără emoții, având un avans de trei goluri, scor 23-20, în minutul 58:36. ...
Acum 8 ore
19:20
Cere întăriri urgente pentru a salva echipa de la retrogradare: „E clar, Superliga e o nucă prea tare pentru noi!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja (46 de ani), antrenorul celor de la Metaloglobus, a comentat noul eșec al elevilor săi în fața celor de la FC Argeș, scor 1-2. Mihai Teja cere întăriri la echipă, în condițiile în care Metaloglobus a obținut un singur punct până în acest punct al sezonului. Mihai Teja a reacționat după FC Argeș - Metaloglobus 2-1: „Greșelile noastre au fost de nepermis”FC Argeș conducea deja cu 2-0 în minutul 9 al partidei disputate la Mioveni. ...
19:20
FC Argeș este pe loc de play-off, dar Bogdan Andone nu e impresionat: „Nu mă interesează!” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș este revelația prologului sezonului de Superligă, ediția 2025-2026. „Vulturii violeți” s-au impus la limită în fața celor de la Metaloglobus, scor 2-1, bifând al treilea succes consecutiv și al cincilea în ultimele șase etape. La final, Bogdan Andone și-a felicitat jucătorii pentru victorie, dar a recunoscut că partida a fost una dificilă, încărcată de emoție și presiune după seria de rezultate pozitive. ...
19:10
West Ham, prima victorie a sezonului: „ciocănarii” i-au „zdrobit” pe cei de la Nottingham Forest » Nuno Espirito Santo, tot mai aproape de demitere # Gazeta Sporturilor
Nottingham Forest a pierdut pe teren propriu în fața lui West Ham, scor 0-3, într-un moment în care continuitatea lui Nuno Espirito Santo la conducerea tehnică a clubului după pauza impusă de meciurile echipelor naționale este incertă.Duelul a fost echilibrat, cu un plus la capitolul ofensiv de partea „ciocănarilor”, care l-au avut în primul unsprezece pe debutantul Mateus Fernandes, transferat în această săptămână de la Southampton pentru 44 de milioane de euro. ...
19:00
Hugo Ekitike (23 de ani), fotbalistul francez cu origini cameruneze al celor de la Liverpool, nu a fost convocat de Didier Deschamps pentru meciurile pe care „Les Bleus” le va disputa la începutul lunii septembrie, în campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Astfel, acesta s-ar fi hotărât să aleagă varianta de rezervă, și anume reprezentativa Camerunului, dar se pare că această pistă a fost închisă definitiv. ...
18:50
După cele întâmplate la Zandvoort, Piastri îl compătimește pe Norris: „Foarte mult ghinion” # Gazeta Sporturilor
Oscar Piastri, 24 de ani, pilotul celor de la McLaren, a câștigat Marele Premiu al Olandei și s-a desprins la 34 de puncte în vârful ierahiei piloților, cu nouă curse rămase până la finalul sezonului.Ecartul uriaș se datorează abandonului colegului său de la team-ul din Woking. În turul 65, Lando Norris, principalul rival în lupta la titlu, a abandonat din cauza unei probleme tehnice la monopost, o scurgere de ulei, britanicul fiind pe locul 2 în acel moment. ...
18:50
Isack Hadjar a reacționat după primul podium din carieră în Formula 1: „Îmi pare rău pentru Lando, eu am profitat de situație” # Gazeta Sporturilor
La doar 20 de ani, Isack Hadjar a devenit astăzi cel mai tânăr pilot francez care a urcat pe podium în istoria Formulei 1. Hadjar a terminat pe locul al treilea în Marele Premiu al Țărilor de Jos, după ce Lando Norris a abandonat de pe poziția a doua.Isack Hadjar a început Marele Premiu al Olandei de pe poziția a patra a grilei de start și s-a menținut în acea poziție pe tot parcursul cursei. ...
18:30
Max Verstappen, 27 de ani, cvadruplu campion mondial, a trecut al doilea linia de finish în cursa „de casă”, de la Zandvoort, beneficiind de abandonul lui Lando Norris din turul 65, cauzat de probleme tehnice la monopostul „Papaya”. ...
18:30
Bayern s-a reorientat rapid după ce transferul lui Nicolas Jackson a picat! Pe cine vor să aducă bavarezii în atac # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen vrea să-l aducă pe Ademola Lookman, după ce transferul lui Nicolas Jackson a picat. Bavarezii încearcă se întărească în atac în ultimele zile de mercato. După eșecul transferului lui Nicolas Jackson, bavarezii încearcă acum să-l împrumute pe Ademola Lookman de la Atalanta ca rezervă pentru titularul Harry Kane. ...
18:20
Mircea Lucescu a sunat adunarea! Primii tricolori veniți la lot pentru meciurile României din septembrie + Decizia luată de FRF # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a sunat adunarea duminică după-amiaza, atunci când au ajuns în cantonamentul de la Mogoșoaia primii jucători pentru acțiunea din luna septembrie. Șase fotbaliști va avea la antrenamentul de duminică, urmând ca restul să sosească în angrenajul echipei în cursul zilei de luni, după ce termină etapa la echipele de club.România - Canada se va disputa vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. ...
18:10
18:10
Manchester City a fost „electrocutată” și de Brighton! Guardiola, întors de la 1-0 # Gazeta Sporturilor
Brighton s-a impus în fața celor de la Manchester City, scor 2-1, în runda a treia de Premier League. „Cetățenii” au condus prin golul lui Haaland, dar Milner, de la punctul cu var, și Gruda au întors soarta partidei în favoarea „pescărușilor”. Este al doilea eșec consecutiv pentru trupa lui Guardiola, care rămâne cu 3 puncte în 3 etape. De cealaltă parte, Brighton bifează primul succes al stagiunii. ...
18:00
Novak Djokovic (38 de ani, 7 ATP) și-a speriat fanii din cauza problemelor medicale din timpul meciului cu Cameron Norrie (30 de ani, 35 ATP) de la US Open. Sârbul este, de asemenea, foarte îngrijorat de condiția lui fizică, abordând acest subiect la finalul partidei. Djokovic a acuzat dureri în zona lombară, iar în primul set al meciului din turul trei de la US Open a avut nevoie de un time-out medical. ...
17:50
Gareth Southgate s-a reprofilat! Fostul selecționer al Angliei va activa într-un nou domeniu: „Va fi o adevărată lovitură” # Gazeta Sporturilor
Gareth Southgate a fost înlăturat de la cârma naționalei Angliei în vara lui 2024, după cea de-a doua finală consecutivă de Campionat European pe care selecționata „Three Lions” a pierdut-o. După acel eveniment, tehnicianul în vârstă de 54 de ani nu a mai semnat vreun angajament cu o altă echipă, dar acum, se pare că Southgate va reveni în „câmpul muncii”, însă domeniul de activitate nu reprezintă antrenoratul. ...
17:30
Ediția specială GSP Live revine duminică, 31 august, ora 21:00, cu prilejul meciului dintre CFR Cluj și FCSB, programat în Gruia, la ora 21:30, în cadrul etapei a opta din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
