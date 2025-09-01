Rusia: Un atac cu dronă al Ucrainei a provocat un incendiu la o substaţie electrică din Krasnodar
News.ro, 1 septembrie 2025 07:50
Resturile unei drone ucrainene distruse au provocat un incendiu la o substaţie electrică din oraşul Kropotkin, care a fost stins rapid, a anunţat luni administraţia regiunii Krasnodar, potrivit Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
08:10
Profitul BYD scade pentru prima dată în 3 ani şi jumătate, pe fondul războiului preţurilor din China # News.ro
Producătorul chinez de automobile electrice BYD a raportat o scădere a profitului trimestrial pentru prima dată în peste trei ani, semn că expansiunea companiei întâmpină dificultăţi în contextul campaniei autorităţilor chineze împotriva războiului preţurilor din industrie, transmite Reuters.
Acum 15 minute
08:00
Putin spune că „înţelegerile” la care s-a ajuns la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat luni că înţelegerile la care s-a ajuns în cadrul summitului cu preşedintele american Donald Trump, în luna august, deschid calea către găsirea unei soluţii la criza din Ucraina, relatează Reuters.
08:00
Continuarea "Wednesday 2", seriile "Black Rabbit", "House of Guinness" şi "Flavours of Romania", între noutăţile din septembrie pe Netflix - VIDEO # News.ro
Continuarea sezonului 2 din "Wednesday", seria "Black Rabbit", cu Jude Law şi Jason Bateman în rolurile fraţilor Friedken, al treilea capitol al seriei japoneze "Alice in Borderland", în care Usagi este răpită de un savant obsedat, dar şi sezonul 3 al documentarului realizat de Charlie Ottley "Flavours of Romania", sunt câteva dintre noutăţile anunţate în septembrie pe platforma Netflix.
Acum 30 minute
07:50
Rusia: Un atac cu dronă al Ucrainei a provocat un incendiu la o substaţie electrică din Krasnodar # News.ro
Acum o oră
07:30
Valul reglementărilor pentru siguranţa copiilor online stimulează dezvoltarea tehnologiilor AI de protecţie # News.ro
Un val global de iniţiative legislative pentru siguranţa online a copiilor a deschis calea pentru tehnologii bazate pe inteligenţă artificială menite să limiteze expunerea celor mici la conţinut dăunător, relatează CNBC.
07:20
Iniţiativa Belt and Road (BRI), proiectul-fanion lansat de Beijing în 2013 pentru a conecta Asia de restul lumii prin investiţii masive în infrastructură, şi-a pierdut din amploarea şi aura de odinioară. Dacă la început era prezentată ca ”o cale a mătăsii” modernă, capabilă să aducă beneficii reciproce în materie de investiţii şi dezvoltare, astăzi imaginea ei este mult mai nuanţată: unele proiecte au adus progres vizibil, altele au lăsat în urmă datorii greu de gestionat şi suspiciuni de corupţie, relatează CNBC.
07:20
Zelenski: Un suspect a fost arestat în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî # News.ro
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a anunţat Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian.
Acum 2 ore
07:00
Statele Unite au suspendat aprobarea vizelor pentru aproape toate persoanele care deţin paşaport palestinian, relatează NY Times # News.ro
Statele Unite au suspendat aprobarea vizelor pentru aproape toate persoanele care deţin paşaport palestinian, a relatat duminică The New York Times, potrivit Reuters.
07:00
06:50
Ursula von der Leyen, în vizită în România - Va merge la Constanţa şi se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan / Premierul Ilie Bolojan nu va merge la Constanţa # News.ro
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face, luni, o vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai Armatei. Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să participe la discuţii, va râmâne la Bucureşti, având programată o şedinţă a coaliţiei, dar şi o şedinţă de Guvern şi asumarea răspunderii în Parlament.
06:40
Australia: Un bărbat a fost arestat după ce forţat cu maşina poarta consulatului rus din Sydney # News.ro
Un bărbat a fost arestat după ce a forţat cu un SUV poarta consulatului rus din Sydney, luni, a declarat poliţia locală, potrivit AP.
06:30
Fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani, a fost rănit într-un accident de maşină. El are o fractură la coloană # News.ro
Fostul primar al oraşului New York, Rudy Giuliani, a fost rănit într-un accident de maşină în statul american New Hampshire, relatează BBC.
06:30
Lucy Guo, cea mai tânără miliardară ”self-made” din lume, şi-a început afacerile pe terenul de joacă # News.ro
Lucy Guo, antreprenoare în serie şi recent desemnată de Forbes drept cea mai tânără miliardară ”self-made” din lume, cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari, spune că primele ei câştiguri au venit încă din copilărie, pe terenul de joacă, relatează CNBC.
06:20
Un cutremur cu magnitudinea 6, potrivit US Geological Survey, a lovit în noaptea de duminică spre luni estul Afganistanului, la graniţa cu Pakistanul, provocând moartea a cel puţin 20 de persoane, au anunţat autorităţile locale, potrivit AFP şi BBC.
06:20
Yemen: ONU denunţă reţinerea a cel puţin unsprezece dintre angajaţii săi de către rebelii houthi # News.ro
ONU a anunţat că cel puţin unsprezece dintre angajaţii săi din Yemen au fost reţinuţi de rebelii houthi, care au declanşat o campanie de arestări după moartea prim-ministrului lor în urma unor atacuri aeriene israeliene, relatează AFP.
06:20
Guvernul îşi asumă răspunderea pe noul pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului / Şedinţa Parlamentului, programată la ora 19.00 / Ce prevăd proiectele de lege # News.ro
Guvernul îşi va asuma, luni, de la ora 19.00, răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar.
Acum 4 ore
06:00
75% dintre ucraineni ar accepta încetarea focului numai dacă li se oferă garanţii de securitate # News.ro
75% dintre ucraineni consideră că ţara lor ar trebui să accepte un armistiţiu, dar numai dacă se oferă garanţii solide de securitate, relatează The Kyiv Independent.
06:00
06:00
Creşte valoarea rovinietei pentru autoturisme - De luni, şoferii de vehicule vor plăti între 1 şi 22 de euro mai mult, în funcţie de perioada de valabilitate / Cresc şi amenzile pentru lipsa rovinietei # News.ro
Preţul rovinietei se modifică de la 1 septembrie pentru autoturisme, creşterile de preţ fiind cuprinse între un euro şi 22 de euro. De asemenea, cresc şi amenzile pentru lipsa rovinietei în cazul autoturismelor.
05:50
SUA continuă negocierile comerciale în pofida deciziei instanţei privind tarifele lui Trump # News.ro
Administraţia Trump îşi continuă discuţiile comerciale cu partenerii internaţionali, chiar dacă o instanţă federală de apel a decis că majoritatea tarifelor impuse de preşedinte sunt ilegale, a declarat duminică reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, transmite Reuters.
05:20
Trump rămâne cu tarifele pe oţel şi aluminiu, dar pierde ”tarifele reciproce” cu aproape toate ţările, după decizia Curţii de Apel Federale # News.ro
Curtea de Apel Federală a Statelor Unite a limitat drastic planul tarifar al lui Donald Trump, anulând cele mai multe taxe vamale introduse prin decretul său din 2 aprilie. Instanţa a decis că ”tarifele reciproce”, care vizau peste 60 de ţări şi prevedeau un nivel de până la 50% pentru India şi Brazilia, respectiv 10% ca bază pentru majoritatea celorlalte state, nu au temei legal, transmite CNBC.
Acum 8 ore
00:40
La Liga: Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist, a făcut egal cu FC Barcelona, scor 1-1 # News.ro
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, pentru care românul Andrei Raţiu a fost integralist, a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia spaniolă FC Barcelona.
Acum 12 ore
00:00
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” cere Primăriei Bucureşti să revoce autorizarea pentru mitingul organizat de Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România # News.ro
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” a cerut, duminică, Primăriei Bucureşti să revoce autorizarea pentru mitingul organizat de Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România.
00:00
Perechea Gabriela Ruse/Marta Kostyuk (România/Ucraina) s-a calificat, duminică, în optimie de finală ale probei de dublu feminin din cadrul turneului US Open.
31 august 2025
23:50
Echipa italiană Inter Milano a pierdut duminică seara, pe teren propriu, scor 1-2 în faţa formaţiei Udinese, în a doua etapă din Serie A.
23:40
Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia CFR Cluj, în etapa a opta din Superliga.
23:30
Un judecător federal a emis duminică un ordin de restricţie care împiedică administraţia Trump să deporteze copiii migranţi neînsoţiţi aflaţi în custodia federală în Guatemala, după ce avocaţii au afirmat că acest lucru ar încălca legile SUA şi că deportările păreau iminente, relatează Reuters.
23:30
Campioana Angliei, FC Liverpool, a dispus duminică, pe teren propriu, scor 1-0, de Arsenal Londra, în etapa a treia din Premier League.
23:20
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de antrenorul român Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Atromitos, în a doua etapă din campionatul Greciei, Super League.
22:50
Ursula von der Leyen: Europa elaborează planuri destul de precise pentru trimiterea de trupe în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate post-conflict # News.ro
Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru desfăşurarea unei trupe multinaţionale în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate post-conflict, care vor beneficia de sprijinul capacităţilor SUA, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un interviu acordat Financial Times şi publicat duminică, relatează Reuters.
22:50
Ministrul Sănătăţii: Opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR / Diferenţa până la 24 vor fi făcute printr-un nou program / Sunt 15 şantiere pentru construcţia de spitale noi în România # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că, din cele 24 de spitale prevăzute a fi construite în România cu bani din PNRR, doar 8 îşi păstrează finanţarea, restul urmează să fie construite prin Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura de Sănătate al Ministerului Sănătăţii. Patru sau chiar cinci spitale vor fi date în folosinţă în acest an.
22:20
Un nou instrument pentru monitorizarea dezvoltării sugarilor, începând cu ziua 16 de viaţă # News.ro
Primii ani de viaţă reprezintă o etapă critică pentru dezvoltarea normală a copilului, iar depistarea rapidă a anumitor probleme şi deficienţe poate influenţa semnificativ creşterea. Totuşi, până recent, specialiştii nu au dispus de instrumente standardizate pentru a evalua sugarii şi copiii foarte mici. Un nou set de instrumente digitale vine să acopere acest gol, permiţând monitorizarea abilităţilor cognitive, motorii, lingvistice şi socio-emoţionale încă din primele zile de viaţă, cu scopul de a facilita intervenţii rapide şi eficiente acolo unde este nevoie.
22:20
Perechea Monica Niculescu/Anastasija Sevastova (România/Letonia) a fost eliminată, duminică, în turul doi al probei de dublu feminin din cadrul turneului US Open.
22:20
Radu Miruţă: Sunt primari care au devenit principalii angajatori din comună şi au îngroşat organigrama exagerat de mult / Din 70.000 de posturi, vreo 15.000 sunt ocupate, restul de 55.000 sunt căsuţe libere în organigrame # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, duminică seară, că sunt primării în România care s-au transformat în principalul angajator din localitate, dar sunt şi primării unde edilii ”au avut decenţa să nu îngraşe organigrama”. Miruţă spune că, din 70.000 de posturi, sunt ocupate aproximativ 15.000, iar restul de 55.000 sunt ”căsuţe libere în organigrame”.
22:10
Fritz: Legea prevede un termen în care trebuie organizate alegerile la Capitală. Nu este după placul politic al celor care se află la guvernare / Poate este un moment să redeschidem şi această discuţie despre alegeri în două turnuri pentru primari # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, spune că legea trebuie respectată în ceea ce priveşte organizarea de alegeri la Capitală şi că nu este după bunul plac al celor care se află la guvernare. Fritz a adăugat că există o apropiere între USR şi PNL şi că este încrezător că alegerile vor fi în luna noiembrie.
22:00
Volei masculin: România a încheiat meciurile amicale de la Piatra Neamţ cu un eşec cu Portugalia, în pregătire pentru Campionatul Mondial # News.ro
Naţionala României a fost învinsă duminică, la Piatra Neamţ, de reprezentativa Portugaliei, scor 3-1, în ultimul meci amical dinaintea plecării la Campionatul Mondial, la care s-a calificat după 43 de ani.
22:00
Washington Post: Planul postbelic prevede ca SUA să administreze Gaza timp de cel puţin un deceniu # News.ro
Un plan postbelic pentru Gaza din cadrul administraţiei americane şi ar prevedea administrarea de către Statele Unite a enclavei devastate de război pentru cel puţin un deceniu, relocarea populaţiei din Gaza şi reconstrucţia acesteia ca staţiune turistică şi centru de producţie, a notat duminică Washington Post, potrivit Reuters.
22:00
Dragoş Pîslaru, vizită la Bruxelles pentru a discuta despre fondurile de care România va beneficia în anii următori / Negocieri cu reprezentanţii statelor donatoare Norvegia, Islanda şi Liechtenstein pentru viitorul granturilor norvegiene şi SEE # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că face o vizită la Bruxelles pentru a discuta despre fondurile de care România va beneficia în anii următori.
21:30
Fritz: Toţi partenerii de coaliţie sunt de acord să reducem numărul de bugetari, atât în administraţia locală, cât şi în administraţia centrală / Trebuie să avem servicii publice de calitate / Susţinem premierul în această cură de slăbire a administraţiei # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, duminică seară, că partenerii din coaliţie au convenit că trebuie reduse posturile din administraţia centrală şi locală, însă nu s-a convenit exact asupra modului în care va trebui făcut acest lucru. De asemenea, nu s-a decis procentul total de reducere a posturilor, având în vedere că vor fi şi 15-20% posturi ocupate, ceea ce ar putea fi problematic pentru unele primării. Liderul USR crede că, la finalul reformei, trebuie totusi să avem servicii publice de calitate.
21:10
O mină marină care a fost descoperită, duminică, pe plajă la Vadu a fost neutralizată.
21:10
Peste 500 de fani, la primul antrenament al tricolorilor înaintea meciurilor cu Canada şi Cipru # News.ro
Peste 500 de suporteri, în special copii, au răspuns prezent la invitaţia Generaţiei de Suflet de a participa, duminică, la primul antrenament al tricolorilor dinaintea partidelor cu naţionalele Canadei şi Ciprului, la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia.
20:50
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie propune Guvernului cinci măsuri concrete pentru reducerea facturilor la energie ale romanilor # News.ro
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE) anunţă, duminică seară, că a transmis Guvernului României un memoriu cu cinci propuneri concrete pentru reducerea rapidă a facturilor la energie ale romanilor.
20:40
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, duminică, că se aşteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, având în vedere faptul că, de obicei, războaiele se încheie cu o înfrângere militară sau cu epuizarea economică, scenarii pe care nu le vede la orizont nici pentru Kiev, nici pentru Moscova, relatează Reuters.
20:40
Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu FC Botoşani, în etapa a opta din Superligă.
20:00
Elena Lasconi: Cea mai mare greşeală într-o societate capitalistă este să tai investiţiile / Dacă nu vă temperaţi cu măsurile absurde făcute din birou, există riscul să ne trezim cu o majoritate izolaţionistă / Mesaj pentru premierul Ilie Bolojan # News.ro
Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, fost candidat în alegerile prezidenţiale, avertizează, duminică seară, că cea mai mare greşeală într-o societate capitalistă este să tai investiţiile. Ea afirmă că bugetul primăriei a fost cheltuit în ultimii ani pentru documentaţii în vederea atragerii de fonduri europene. ”Mă întreb ce aţi fi făcut dacă vreunul dintre prim-miniştrii, din perioada în care aţi fost primar, v-ar fi comunicat printr-o ordonanţă, din pix, că nu veţi mai continua proiectele pe fonduri europene?”, i-a transmis ea premierului Ilie Bolojan.
19:50
Primarul din Chicago Brandon Johnson îl sfidează pe Trump, care vrea să trimită agenţi federali în oraş pentru ca să oprească imigraţia # News.ro
Primarul din Chicago Brandon Johnson a anunţat că a luat măsuri împotriva planului lui Donald Trump de a desfăşura agenţi federali în cel de al treilea cel mai mare oraş din America cu scopul de opri imigraţia ilegală, relatează The Asscoaited Press.
Acum 24 ore
19:00
Jude Law spune la Mostra că nu i-a fost frică să se strecoare în pielea lui Vladimir Putin în "Le mage du Kremlin" # News.ro
Actorul britanic Jude Law declară că nu-i este frică de ”repercusiuni” şi că nu i-a fost frică să se strecoare în pielea lui Vladimir Putin în "Le mage du Kremlin" (”Magul de la Kremlin”), prezentat duminică la a 82-a ediţie a Mostra de la Veneţia, relatează AFP.
18:40
O nouă şedinţă a coaliţiei va avea loc, luni, pentru a fi agvreate amendamente la pachetul pentru care se va angaja răspunderea.
18:40
Norvegia cumpără fregate britanice de 13,5 miliarde dolari, pentru a-şi întări apărarea maritimă # News.ro
Norvegia a anunţat duminică alegerea Marii Britanii ca partener strategic pentru achiziţia de noi fregate, în cadrul celei mai mari investiţii militare din istoria sa, evaluată la 10 miliarde lire sterline (13,5 miliarde dolari), transmite CNBC.
18:40
Premierul francez Bayrou respinge drept ”insultător” un scandal privind renovarea biroului său de primar la Pau. ”Toate astea sunt o nebunie!” # News.ro
Premierul francez François Bayrou, totodată primar al localităţii Pau, cataloghează duminică ”insultător” şi ”o nebunie” un scandal care a izbucnit după ce site-ul Mediapart a dezvăluit lucrări la biroul său municipal estimate la 40.000 de euro, în contextul în care şeful Guvernului cere ”stăpânirea finanţelor noastre”, relatează AFP.
