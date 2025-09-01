Rusia: Un atac cu dronă al Ucrainei a provocat un incendiu la o substaţie electrică din Krasnodar

21:30

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, duminică seară, că partenerii din coaliţie au convenit că trebuie reduse posturile din administraţia centrală şi locală, însă nu s-a convenit exact asupra modului în care va trebui făcut acest lucru. De asemenea, nu s-a decis procentul total de reducere a posturilor, având în vedere că vor fi şi 15-20% posturi ocupate, ceea ce ar putea fi problematic pentru unele primării. Liderul USR crede că, la finalul reformei, trebuie totusi să avem servicii publice de calitate.