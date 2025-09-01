China a pornit JUNO, detectorul pe care l-a construit la 700 de metri sub pământ pentru a „vâna” o particulă misterioasă
HotNews.ro, 1 septembrie 2025 07:50
La mai bine de un deceniu de la începerea construcției, China a pus în funcțiune săptămâna aceasta ceea ce este considerat cel mai sensibil detector de neutrini din lume, relatează The Register. Neutrinii sunt particule…
• • •
Acum 5 minute
08:10
Anunțul lui Vladimir Putin, la o zi după ce Kremlinul a asigurat că Rusia va continua războiul din Ucraina # HotNews.ro
Președintele rus vorbește despre pace, scrie Reuters, în vreme ce Kremlinul anunță că războiul va continua. Vladimir Putin a declarat luni că înțelegerile agreate în cadrul summitului cu președintele american Donald Trump, în luna august,…
Acum 15 minute
08:00
Un suspect a fost arestat în cazul politicianului din Ucraina, executat în stradă. Anunțul făcut de Zelenski # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat arestarea unui suspect în cazul asasinării deputatului ucrainean Andrii Parubii, fost președinte al Parlamentului de la Kiev, împușcat mortal la Liov pe 30 august, potrivit The Guardian. „Suspectul a…
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:30
Hidroelectrica anunță pentru luna septembrie o ofertă de preț al energiei electrice active (inclusiv TG, tariful de transport – componenta de introducere a energiei electrice în rețea) de 0.45329 lei/kWh. Citește mai pe Profit.ro.
07:20
A fost descoperit un vechi document care descrie Giulgiul din Torino ca fiind o fraudă clericală # HotNews.ro
Conform unui nou studiu asupra unui vechi document, Sfântul Giulgiu păstrat la Torino, considerat mult timp a fi pânza funerară a lui Iisus Hristos, este un fals, rezultatul unei „fraude clericale”, scrie Euronews. Giulgiul din…
Acum 2 ore
07:10
Ziua în care premierul Bolojan își asumă răspunderea în fața Parlamentului pentru cinci legi. Precedentul invocat din perioada guvernării Boc # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan va ajunge luni în fața Parlamentului, pentru a-și asuma răspunderea pentru cinci proiecte de lege din Pachetul 2 de măsuri pentru echilibrarea finanțelor statului. Procedurile necesare finalizării demersului l-au forțat pe șeful…
07:00
CNAS vrea să scumpească cele mai populare medicamente pentru boala care ucide cei mai mulți români. „Toate aceste medicamente sunt utilizate în general de către pensionari” # HotNews.ro
„Am pacienți care au 4-5 dintre aceste medicamente pe rețetă. În cazul lor, creșterea este de 45 de lei, raportat la fiecare cutie, dar pot avea nevoie de mai multe cutii pe lună”, spune Sandra…
06:40
Comerțul Uniunii Europene cu Rusia a scăzut brusc în urma invadării Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, scrie Euronews. UE a introdus numeroase restricții la importuri și exporturi, ceea ce a dus la o…
Acum 4 ore
06:10
Premiul Nobel și o convorbire telefonică încordată: cum au evoluat relațiile lui Trump cu Modi # HotNews.ro
Repetatele declarații ale lui Trump potrivit cărora el ar fi soluționat războiul dintre India și Pakistan l-au înfuriat pe premierul Indiei, Narendra Modi. Dar acesta a fost numai începutul, scrie The New York Times Premierul…
Acum 12 ore
00:00
Ursula von der Leyen: Europa elaborează planuri „precise” de trimitere de trupe în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate post-conflict # HotNews.ro
Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfășurare de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a unor garanții de securitate post-conflict ce vor avea sprijinul capabilităților americane, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von…
31 august 2025
23:50
Ura față de tot ce este rusesc este impusă Italiei din exterior, iar rusofobia duce la costuri și probleme în această republică, a declarat într-un interviu purtătoarea de cuvânt al Ministerului de Externe de la…
23:00
Liderul Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu FC Botoșani, 1-1 (0-0), duminică seară, în deplasare, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii de fotbal, transmite Agerpres. Oaspeții au marcat primii, prin Alexandru Cicâldău…
23:00
Sondaj: Ce fel de pace își doresc ucrainenii. Procentul celor care nu vor niciun fel de concesii față de Rusia # HotNews.ro
O majoritate largă dintre ucraineni sunt în favoarea unei încetări a focului, însă doar dacă pot fi oferite garanţii de securitate clare, reiese dintr-un recent sondaj, informează DPA, preluată de Agerpres. Din cei 1.600 de…
22:50
Cum s-a derulat ședința coaliției în care Bolojan a amenințat cu demisia. Culisele celor cinci ore de discuții care s-au încheiat cu amânarea tăierilor din administrația locală # HotNews.ro
Liderii PSD, PNL, USR, UDMR nu au reușit să ajungă la un acord pe pachetul de măsuri care vizează tăierile din administrația locală nici duminică. Mărul discordiei îl reprezintă procentul posturilor care să fie tăiate…
22:30
Ce spune liderul USR despre amânarea proiectului de reformă a administraţiei: Toţi partenerii de coaliţie sunt de acord să reducem numărul de bugetari, dar nu s-a stabilit cum și ce procent # HotNews.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că partenerii din coaliţie au convenit că trebuie reduse posturile din administraţia centrală şi locală, însă nu s-a convenit exact asupra modului în care va trebui făcut acest lucru, scrie…
22:10
Valurile de căldură îmbătrânesc la fel de mult ca fumatul sau consumul de alcool, arată un studiu făcut pe 25.000 de persoane # HotNews.ro
Expunerea la temperaturi ridicate poate provoca daune de durată asupra stării de sănătate, arată un studiu publicat de revista Nature Climate Change și citat de The Guardian. Cercetătorii au analizat 25.000 de persoane din Taiwan…
22:00
Guvernul a „cârpit” finanțarea startup-urilor românești de tehnologie, în proiectul de lege trimis la Parlament # HotNews.ro
Guvernul a „cârpit” măsura pe care o propunea inițial Ministerul Finanțelor, în pachetul 2 de reforme, care afecta împrumuturile convertibile, o metodă de finanțare a startup-urilor de tehnologie. Proiectul de lege trimis la Parlament prevede…
21:50
VIDEO Activişti ecologişti au stropit cu vopsea roșie faţada catedralei Sagrada Familia din Barcelona # HotNews.ro
Doi activişti pentru climă au stropit cu vopsea roşie faţada catedralei Sagrada Familia din Barcelona, duminică, pentru a protesta astfel faţă de lipsa de acţiune în contextul „crizei climatice” care a favorizat, potrivit ecologiştilor, recentele…
21:30
Anexarea Cisiordaniei, luată în calcul de Israel. Un răspuns dat deciziilor unor state europene # HotNews.ro
Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei ocupate ca posibil răspuns la recunoaşterea unui stat palestinian de către Franţa şi alte ţări, au indicat trei oficiali israelieni, în timp un al patrulea a spus că ideea…
21:20
O mină marină care a fost descoperită, duminică, pe plajă la Vadu a fost neutralizată de scafandrii militari. „Printr-un apel la serviciul unic 112, a fost semnalată duminică, 31 august, prezenţa unui corp metalic suspect,…
21:20
Dominic Fritz, despre alegerile din București: „USR are un candidat calificat/ A primit și încurajări din partea fostului primar general” # HotNews.ro
Președintele USR Dominic Fritz a declarat, la Digi24, că partidul său are „un candidat calificat să fie primarul Bucureștilor” și ar fi de dorit ca USR și PNL să se prezinte la alegerile parțiale din…
20:40
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care are interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen, anunță că se află la Roma. „Am câteva zile pline” # HotNews.ro
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care luna trecută a primit interdicție de intrare în România și în tot spațiul Schengen, anunță dumunică, pe Facebook, că se află la Roma. El s-a filmat în fața Colosseumului și…
20:40
Elena Lasconi critică deciziile premierului Bolojan: „Acțiunile dumneavoastră pot schimba în rău România” # HotNews.ro
Fosta președintă a USR, Elena Lasconi, a criticat, într-o postare pe Facebook, măsurile de reducere a investițiilor statului promovate de către guvernul lui Ilie Bolojan, primărița din Câmpulung acuzându-l pe premier că acțiunile sale pot…
20:00
„Terapia prin tango”, folosită în tratarea unei boli neurologice grave. „Dansul contează și nimeni nu le poate lua asta” # HotNews.ro
Atunci când sunetul tangoului începe să răsune în sală, Lidia Beltran exorcizează boala Parkinson care o amorţeşte, îl îmbrăţişează pe terapeutul ei şi dansează cu fluiditate şi graţie alături de alţi pacienţi, în cadrul unui…
19:50
Franța denunță drept „inacceptabile” recentele tentative ale SUA de ingerință în Groenlanda # HotNews.ro
Franța consideră „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda, a declarat duminică ministrul de externe Jean-Noel Barrot, sosit într-o vizită la Nuuk, capitala teritoriului autonom danez, transmite AFP. Televiziunea daneză a relatat săptămâna…
19:20
Ilie Bolojan, nevoit să lipsească de la vizita Ursulei von der Leyen în România. Anunț de la Guvern # HotNews.ro
Primul-ministru Ilie Bolojan nu se va întâlni, luni, cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care va face o vizită în România. Guvernul va fi reprezentat de către ministrul Apărării Ionuț Moșteanu. Ursula von…
Acum 24 ore
19:10
„O pandemie de arme contaminează lumea noastră”, deplânge Papa Leon al XIV-lea în rugăciunea de duminică # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea a cerut duminică încetarea „pandemiei de arme”, deplângând „nenumărații copii uciși și răniți” din întreaga lume, în timpul rugăciunii Angelus de la Vatican. „Îi includem în rugăciunile noastre pe nenumărații copii…
19:00
New York City este pe primul loc, cu o chirie medie de 4.107 dolari pentru un apartament cu un dormitor, iar costurile lunare de trai pentru o singură persoană ajung la aproximativ 1.700 dolari, într-un…
18:40
AUR anunță moțiune de cenzură la adresa guvernului Bolojan/ Mesaj de susținere pentru Călin Georgescu # HotNews.ro
Consiliul Național de Conducere al AUR a decis să depună moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan care intenționează să-și asume răspunderea pentru Pachetul 2 de măsuri de echilibrare a bugetului. AUR susține că aceastăă procedură,…
18:40
„A vinde gogoşi”, „cu burta pe carte” și alte expresii amuzante, evocate de ambasadorii străini la București în mesajele lor de Ziua Limbii Române # HotNews.ro
„A vinde gogoşi”, „cine se scoală de dimineaţă departe ajunge” sau a te pune „cu burta pe carte” au fost expresiile pe care diplomaţii străini de la Bucureşti le-au evocat duminică, pentru a celebra Ziua…
18:30
BREAKING: Tăierile din administrația locală, amânate încă două săptămâni. Impas în coaliție privind una dintre cele mai importante măsuri din pachetul 2 # HotNews.ro
Liderii coaliției au amânat discuțiile privind proiectul de reformă a administrației publice, una dintre cele mai importante părți de tăieri din pachetul 2 de măsuri de echilibrare bugetară, pachet ce a fost împărțit în șase…
18:00
Cancelarul Merz se pregătește pentru „un război de durată” în Ucraina. Variantele de încheiere ale conflictului pe care le ia în calcul # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că este pregătit pentru ca războiul din Ucraina să dureze multă vreme dat fiind că războaiele se termină de obicei fie prin înfrângere militară, fie prin epuizare economică, scenarii…
18:00
SuperLiga: FC Argeș, început excelent de sezon. A câștigat cu Metaloglobus și e pe locul 4 # HotNews.ro
FC Argeș a învins echipa Metaloglobus, scor 2-1, într-un meci disputat duminică, la Mioveni, în etapa a opta din SuperLiga. Grație acestui succes, echipa antrenată de Bogdan Andone a acumulat 15puncte și a urcat pe…
17:50
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat duminică, într-un mesaj postat online, că purtătorul de cuvânt al aripei armate a mişcării palestiniene Hamas a fost „eliminat” în Gaza în urma unei lovituri a armatei…
17:30
Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Cluj, după un accident în care este implicat un autocar cu 20 de persoane, informează News.ro. Autorităţile intervin, duminică, la un accident produs în localitatea…
17:10
O boală devastatoare poate fi acum detectată printr-un test de sânge cu până la un deceniu înainte de apariţia simptomelor # HotNews.ro
Un test de sânge revoluţionar, dezvoltat de un grup internaţional de cercetători, reuşeşte să identifice cu o acurateţe de peste 98% semnele sclerozei laterale amiotrofice (SLA) cu până la zece ani înainte de apariţia simptomelor,…
17:00
Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică, pe distanţa Bucureşti Nord-Băneasa, după ce o persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093, informează News.ro. „Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA vă informează că, a…
16:40
Kremlinul susține că Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina. „Așadar, vom continua operațiunea militară specială” # HotNews.ro
Kremlinul susține că puterile europene împiedică eforturile președintelui american Donald Trump de a obține pacea în Ucraina și că Rusia își va continua operațiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul…
16:40
VIDEO Salariile parlamentarilor au fost tăiate în Indonezia. Măsură luată sub presiunea străzii # HotNews.ro
Partidele politice din Indonezia au convenit să revoce un număr de avantaja și privilegii pentru parlamentari, a anunțat duminică președintele Prabowo Subianto, într-o încercare de a calma protestele antiguvernamentale care au dus la moartea a…
16:00
Furtuni violente au lovit zone extinse din Italia, în special în nordul ţării, unde au provocat pagube pe scară largă, au declarat sâmbătă reprezentanţii serviciilor de urgenţă italiene, relatează DPA, preluată de Agerpres. În regiunea…
15:50
VIDEO Manifestație pro-Gaza cu mii de persoane în timpul Festivalului de Film de la Veneția. „Cei din industria divertismentului trebuiau să ia poziție” # HotNews.ro
Mai multe mii de manifestanți și-au făcut auzite vocile sâmbătă la Veneția pentru a denunța acțiunile Israelului în Fâșia Gaza, în marja celei de-a 82-a ediții a celebrului festival de film organizat în acest oraș…
15:50
Nicuşor Dan: Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din Europa # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat duminică, la Chișinău, de ce a cerut coaliției ca perioada de tranziție până când vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani să nu fie de 10…
15:40
Mesaj pentru Trump de la primarul unei metropole americane: „Nu vrem să vedem tancuri pe străzi” # HotNews.ro
Primarul din Chicago, Brandon Johnson, a respins o posibilă desfăşurare a Gărzii Naţionale în oraş de către guvernul federal al SUA, semnând sâmbătă un ordin executiv pentru a contracara o iminentă reprimare a imigraţiei, relatează…
15:10
Golden Hour în București. Locurile din oraș cu cele mai frumoase priveliști la apusul de soare # HotNews.ro
Spectacolul extraordinar pe care îl poate oferi apusul de soare din București este un alt paradox al orașului. De exemplu, senzația insuportabilă de prizonier în trafic poate să dispară într-o fracțiune de secundă, în acel…
14:50
Nicușor Dan a fost întrebat, direct, la Chișinău, despre numirile la șefia SRI și SIE, după ce au fost vehiculate numele Gabriel Zbârcea și Marius Lazurcă # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a oferit, duminică, prima reacție după ce în spațiul public au fost vehiculate mai multe nume privind cei care vor prelua șefia serviciilor secrete, inclusiv avocatul Gabriel Zbârcea pentru SRI și diplomatul…
14:40
Protest al Noii Drepte și SOS România împotriva imigranților, autorizat de Primăria Capitalei. Manifestația, la o săptămână după cazul muncitorului din Bangladesh lovit # HotNews.ro
Primăria Municipiului Bucureşti a aprobat un protest organizat de Noua Dreaptă şi partidul SOS România, programat pentru 2 septembrie, în faţa sediului primăriei. Manifestaţia e îndreptată proiectului „Strategia de incluziune a migranţilor”, spun organizatorii. Protestul…
14:30
Cea mai mare achiziție militară din istoria Norvegiei: De unde va cumpăra flota de fregate # HotNews.ro
Marina norvegiană are în plan să comande o flotă de fregate fabricate în Marea Britanie pentru a consolida apărarea maritimă a țării, a anunțat duminică guvernul norvegian, potrivit Reuters. Germania, Franța, Marea Britanie și Statele…
14:20
Cătălin Tolontan: „Am văzut cu toții reacția tânărului livrator din Bangladesh. Câți dintre noi am fi făcut asta?” # HotNews.ro
Majoritatea comentariilor s-au axat pe reacția agresorului, dar e interesant ce spune felul în care a acționat omul lovit, scrie jurnalistul Cătălin Tolontan, într-un text de opinie publicat pe GOLAZO.ro. Incidentul violent petrecut zilele…
14:10
De Ziua Limbii Române, o observație dacă suntem tentați să-i privim de sus pe moldovenii care nu știu limba: România a dat sute de mii de pașapoarte în mod suspect / Cine au fost protectorii # HotNews.ro
De aici, de pe partea dreaptă a Prutului, avem de multe ori tentația să-i judecăm pe cetățenii moldoveni că preferă să vorbească limba rusă în loc de limba română. Nu e deloc cazul să o…
14:00
Cargobot civil, avariat de un dispozitiv exploziv pe Marea Neagră. Primele ipoteze sugerează că nu a fost vorba de o mină # HotNews.ro
Un cargobot civil sub pavilionul Belize a suferit avarii minore după ce a lovit un dispozitiv exploziv necunoscut în apropierea portului ucrainean Chornomorsk, au declarat duminică două surse pentru Reuters. Chornomorsk este un port maritim…
