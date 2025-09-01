Ce s-a întâmplat cu consumul de alimente în vara aceasta. Studiu de caz Carrefour

13:30

Exim Banca Românească extinde până la finalul lunii septembrie oferta de economisire care permite persoanelor fizice să valorifice fondurile disponibile cu un randament peste media pieței, prin constituirea de depozite la termen, pe 7 luni, cu dobânzi de până la 7,00% pe an. De pozitele în euro constituite pe 7 luni în luna septembrie au o dobândă de 2,10% pe an.