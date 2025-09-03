Consiliul Concurenţei recomandă înfiinţarea Comisiilor pentru Acord Unic pentru eliberarea autorizaţiilor de construire
Economica.net, 3 septembrie 2025 16:00
Tarifele pentru eliberarea acordurilor/avizelor de amplasament solicitate prin certificatele de urbanism diferă foarte mult de la o localitate la alta, iar, în anumite cazuri, emitentul avizului este atât reglementator, cât şi operator, atenţionează Consiliul Concurenţei într-o analiză publicată miercuri.
Acum 30 minute
16:00
15:50
FOTO – VIDEO Autostrada A1 Lugoj – Deva: Al doilea „tunel pentru urși” va fi străpuns toamna aceasta # Economica.net
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a transmis miercuri imagini cu echipele UMB și Euro Asfalt care înaintează cu străpungerea tunelurilor de pe lotul de autostradă A1 Margina – Holdea. Potrivit lor, a doua galerie a primului tunel urmează să fie străpunsă în această toamnă.
15:50
Doi „balcanici” se pregătesc să intre în UE. Când ar putea adera Muntenegru şi Albania # Economica.net
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat miercuri, la Chişinău, că Muntenegrul ar putea deveni al 28-lea stat membru al Uniunii Europene în 2028, în timp ce aderarea Albaniei ar putea avea loc ceva mai târziu, dar tot în mandatul actualei Comisii Europene, transmite Moldpres.
15:50
S-a finalizat cea mai mare colaborare din retail. Altex și Mobexpert au inaugurat un proiect comun în urma unei investiții de 15 milioane de euro. Ostahie: Ne dorim și altele # Economica.net
Retailerul de mobilier Mobexpert, deținut de antreprenorul Dan Șucu și Altex, fondat de Dan Ostahie, au investit printr-o firmă deținută în comun 15 milioane de euro într-un spațiu de retail ce găzduiește cele două branduri.
Acum o oră
15:20
Alegerile pentru Primăria Capitalei – Ce spune Bolojan despre data la care va fi organizat scrutinul # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan declară că alegerile pentru Primăria Capitalei ar urma să aibă loc în această toamnă sau în primăvara anului viitor.
15:20
Românii de la Electroalfa au în derulare contracte în valoare de 145 milioane euro în proiecte strategice de infrastructură națională # Economica.net
Electroalfa International, companie cu capital 100% românesc și o experiență de peste 34 de ani, derulează în prezent contracte în valoare de peste 145 milioane euro, în domenii esențiale pentru economia națională: energie, transport, rafinare, rezidențial, industrial și irigații, arată un comunicat de presă al companiei.
Acum 2 ore
15:10
Magistrala 7 de metrou Bragadiru – Voluntari face primul pas: A fost semnat protocol de colaborare pentru realizarea proiectului de 2,5 miliarde de euro # Economica.net
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a anunțat că a semnat alături de directorul Metrorex, Mariana Miclăuș, primarii sectoarelor 2 și 5, Rareș Hopincă și Vlad Popescu Piedone, primarul orașului Bragadiru, Gabriel Lupulescu și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, protocolul de colaborare interinstituțională pentru proiectul strategic Magistrala 7 de metrou Bragadiru – Voluntari.
15:10
Prejudiciu de peste 90 milioane de lei descoperit de inspectorii Antifraudă și procurorii DNA în comerțul cu mașini second-hand # Economica.net
Inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală (D.C.I.C.C.) au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA).
15:10
Bitcoin continuă să scadă. Piaţa aşteaptă raportul privind locurile de muncă din SUA (analiză eToro) # Economica.net
Bitcoin a continuat să scadă săptămâna trecută, cu 4%, preţul ajungând la 107.300 de dolari, şi ar putea să coboare şi mai mult, întrucât septembrie tinde să fie, de cele mai multe ori, o lună a anului în care preţul criptomonedei înregistrează o performanţă negativă, relevă o analiză de specialitate, dată miercuri publicităţii.
Acum 4 ore
14:00
Criză în „nucleul” României, distorsiuni în piaţă – Ce spun investitorii străini şi oamenii de afaceri despre impozitul minim pe cifra de afaceri # Economica.net
Menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) reprezintă o modalitate de impozitare care descurajează investiţiile, erodează competitivitatea şi afectează atât investiţiile româneşti, cât şi investiţiile străine, atrag atenţia 12 organizaţii ale mediului de afaceri din România, într-un comunicat.
13:40
Autostrada Unirii A8: CNIR a anunțat câștigătorul primului contract de supervizare pe tronsonul montan # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat miercuri că firma TPF Inginerie S.R.L. este câștigătoarea contractului pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pentru lotul 2A Ditrău - Grințieș (38 km), cel mai lung din Autostrada Unirii A8.
13:40
Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Sorin Grindeanu, consideră că trebuie să existe o bază de date clară privind toate administraţiile locale, pe care să lucreze Guvernul şi liderii coaliţiei, dar şi criterii transparente şi clare pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte.
13:40
BCR, prima bancă din România care oferă clienților posibilitatea de a solicita bani din orice cont bancar în lei prin numărul de telefon, via RoPay Alias # Economica.net
Banca Comercială Română (BCR) devine prima bancă din România care pune la dispoziția clienților funcționalitatea de solicitare bani prin numărul de telefon, prin intermediul serviciului RoPay Alias, integrat în aplicația George.
12:30
VIDEO Cum merg lucrările pe șantierul sistemului de baterii care se pune acum în Caraș Severin, care va fi printre cele mai mari din România # Economica.net
Simtel, care amplasează un sistem de baterii de aproape 200 MWh pentru o companie din Turcia, contract semnat în vară, a publicat imagini de pe șantier.
12:30
Declaraţie „atomică” – Rusia spune că va ajuta China să devanseze SUA la producţia de energie nucleară # Economica.net
Rusia va ajuta China să detroneze SUA din poziţia de cel mai mare producător mondial de energie nucleară, a declarat miercuri directorul grupului de stat Rosatom, într-un interviu pentru postul public de televiziune, după discuţiile care au avut loc la Beijing, transmite Reuters.
12:30
Giganţii din industria de armament din Europa recurg la soluţii inovative pentru a atrage o nouă generaţie de lucrători # Economica.net
Producătorii de armament din Europa, care brusc sunt inundaţi de comenzi, sunt nevoiţi să recurgă la soluţii inovatoare pentru a-şi întineri forţa de muncă şi a atrage o nouă generaţie de lucrători care să construiască tancurile, rachetele şi submarine de care continentul are nevoie pentru a se proteja, transmite Bloomberg.
12:30
Dosar Epstein – O comisie a Congresului SUA publică documente legate de dosarul Epstein # Economica.net
Peste 33.000 de pagini de documente legate de afacerea Jeffrey Epstein au fost făcute publice marţi seara de către o comisie a Camerei Reprezentanţilor din SUA care le-a obţinut de la Departamentul de Justiţie, notează AFP.
12:30
Furtunile și incendiile au făcut ravagii. Daune de peste 300.000 de euro plătite zilnic. Cea mai mare despăgubire pe locuințe sare de 400.000 de euro, peste 200.000 pe CASCO. Președinte UNSAR: Va fi tot mai rău. Gradul de asigurare a locuințelor trebuie să crească! # Economica.net
Într-un scurt interviu oferit Economica, președintele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR), Alexandru Ciuncan, prezintă o situație care ar trebui să dea fiori. Daune uriașe provocate de furtuni și incendii în acest an, în țara cu cel mai mic procent de locuințe asigurate din Europa. Reprezentantul asigurătorilor spune, printre altele, că românii sunt tot mai deschiși la ideea achiziționării unei asigurări de locuință, dar creșterea gradului de asigurare depinde de mai mulți factori, printre care și evoluția situației economice.
Acum 6 ore
11:10
MITP, motor digital al Moldovei: expansiune record, impact economic și venituri de 1 miliard de euro (P) # Economica.net
Moldova Innovation Technology Park (MITP), primul e-park din Europa, a fost creat în 2018 de Guvernul Republicii Moldova. Unul dintre obiectivele MITP fiind de pilon central și punct de acces la o destinație regională de […]
10:50
Cum se va transforma business-ul Metro în România. Steffen Greubel, CEO Metro AG: România este o inspirație pentru strategia actuală a grupului # Economica.net
Retailerul german Metro a dezvoltat la Ștefăneștii de Jos, în parteneriat cu WDP, o facilitate de livrare a produselor alimentare prin care crește capacitate de stocare și viteza livrărilor către revânzătorii și HoReCa din București, Ilfov și zonele adiacente Capitalei. Proiectul, evaluat la 19,6 milioane de euro, acoperă 12.000 mp și este integrat în platforma centrală de 65.000 mp a Metro.
10:30
7 ştiri pe care toţi bugetarii trebuie să le citească în această dimineaţă – revista presei 3 septembrie 2025 # Economica.net
ECONOMICA.NET vă prezintă şapte articole din presa centrală despre măsurile Guvernului Bolojan pentru reforma din administraţia publică locală.
10:30
Ce spun românii despre schimbările globale şi incertitudinile geopolitice şi ce-şi doresc de la UE (Eurobarometru) # Economica.net
Majoritatea cetăţenilor europeni vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale, însă procentul românilor care îşi doresc acest lucru este semnificativ mai mic decât media europeană, relevă miercuri cel mai recent sondaj Eurobarometru al Parlamentului European.
10:30
Preşedintele american Donald Trump a confirmat marţi că va solicita Curţii Supreme să se pronunţe rapid după ce o curte federală de apel a decis vineri că nu are autoritatea de a introduce multe dintre taxele vamale pe care le-a impus de la revenirea sa la Casa Albă, notează AFP.
10:30
Trump îi salută pe Putin, Xi Jinping şi Kim Jong Un care conspiră în China împotriva SUA # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său chinez, Xi Jinping, "conspiră" cu liderii rus, Vladimir Putin, şi nord-coreean, Kim Jong Un, pe care i-a primit la Beijing pentru o uriaşă paradă militară care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, notează AFP.
10:30
Simply, rețeaua de proximitate a Auchan, a ajuns la 50 de magazine în franciză, în mediul urban și rural # Economica.net
Auchan România a deschis cel de-al 50-lea magazin în franciză Simply by Auchan, continuându-și astfel expansiunea pe segmentul de proximitate. Active în 14 județe din țară, aceste magazine acoperă comunități din mediul urban și rural.
10:30
Merz o contrează pe Ursula von der Leyen după ce președintele CE a vorbit despre o desfăşurare de trupe în Ucraina # Economica.net
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru deciziile privind sprijinul militar pentru Ucraina, a declarat marţi cancelarul german Friedrich Merz, răspunzând la comentarii ale preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitoare la garanţiile de securitate, relatează dpa.
10:30
Rafinăria Petromidia, afectată masiv de impozitul pe cifra de afaceri. Kazahii sunt supărați, ministrul Energiei caută soluții # Economica.net
Reintroducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) nemulțumește profund conducerea Rompetrol Rafinare, companie care administrează Petromidia, cea mai mare din țară, care nu sunt de acord să plătească IMCA, impozitul fiind oricum contestat la Curtea Constituțională. Ministrul Energiei Bogdan Ivan spune că se caută mecanisme pentru a sprijini compania, la care și statul român este acționar.
Acum 8 ore
08:40
Industria textilă din ţară se prăbuşeşte. A pierdut aproape 40.000 de locuri de muncă în ultimul an # Economica.net
Industria textilelor a pierdut, în ultimul an, circa 40.000 de locuri de muncă, iar procesul continuă în condițiile în care țările europene sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile de implementare a noilor reglementări europene privind trasabilitatea începând cu anul viitor, scrie Termene.ro.
08:40
Un nou şef la Compania Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Bogdan Mândrescu a mai condus CNAB din 2017 până în 2018 # Economica.net
Bogdan Mîndrescu este, începând din 3 septembrie, noul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), acesta fiind desemnat conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Acum 12 ore
08:10
FOTO Autostrada Bucureștiului A0: Lotul care a ajuns prioritar pentru autorități și ar trebui finalizat anul acesta # Economica.net
Irinel Ionel Scioșteanu, secretar de stat în Transporturi, a anunțat marți că monitorizarea șantierului lotului 3 Nord din Autostrada Bucureștiului A0 a devenit o prioritate. Amintim că anterior acesta s-a focusat pe lotul 3 Sud, care a fost deschis în vară.
08:10
A cincea ramă Alstom produsă pentru România a trecut de recepția preliminară. Va fi predată CFR Călători după semnarea procesului verbal de recepție # Economica.net
O echipă de proiect a Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) a efectuat marți, 2 septembrie, recepția preliminară a ramei electrice RE-IR de tip Coradia Stream, unitatea TS05, la Depoul Alstom situat în incinta Atelierelor CFR Grivița.
08:10
O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti, în perioada 3 - 12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.
08:10
Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că China este "de neoprit", într-un discurs rostit înainte de o uriaşă defilare militară la Beijing care a comemorat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un, scrie AFP.
08:10
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat marţi "foarte dezamăgit" de omologul său rus, Vladimir Putin, după ce întâlnirea lor din Alaska nu a reuşit să producă niciun progres substanţial în rezolvarea războiului din Ucraina, notează AFP.
Acum 24 ore
22:50
Cum scapi de problemele cu mașina cu ajutorul aplicației bancare. Lista băncilor care au asistență rutieră în mobile banking # Economica.net
La ora actuală, doar două bănci oferă servicii de asistență rutieră direct prin aplicația de mobile banking. Alte trei bănci oferă același serviciu și chiar unele adiacente, gen cazare la hotel, dar nu direct din mobile banking și nu pentru orice tip de client. De asemenea, există un serviciu independent de asistență rutieră, 9695. Costurile pot fi împărțite pe bază de abonament, număr limitat de solicitări sau pur și simplu pe fiecare solicitare.
22:50
Ce se va întâmpla cu prețul laptelui la poarta fermei. Viziunea DN Agrar, cel mai mare producător european # Economica.net
DN AGRAR Group, cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, estimează pentru trimestrul al treilea din 2025 un preț mediu al laptelui mai mare cu 18-20% decât în trimestrul similar din 2024. Ultima parte a anului va rămâne stabil.
22:40
Tranzacție în așteptare: dezvoltatorul Hagag așteaptă PUZ-ul pentru terenul din Brașov pe care vrea să-l cumpere cu 23 de milioane de euro # Economica.net
Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe, care are un portofoliu de peste 200 de milioane de euro în România, așteaptă PUZ-ul pentru achiziția terenului de 110.000 de mp de la Brașov pe platforma Roman.
22:20
Ilie Bolojan: Jumătate din administraţiile locale au personal supradimensionat şi vor trebui să facă reduceri # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi seară că jumătate din administraţiile locale au personal supradimensionat şi vor trebui să facă reduceri, menţionând că analiza Guvernului a fost făcută pe baza raportărilor transmise de primării şi centralizate de prefecturi, dar acestea pot conţine erori.
22:20
Bolojan: A susţine cu o sursă de energie Republica Moldova, în condiţiile în care ştim care sunt problemele, mie mi se pare o chestiune de responsabilitate naţională # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan afirmă că este "o chestiune de responsabilitate naţională" pentru România să susţină cu o sursă de energie Republica Moldova, relatează Agerpres.
22:20
Piața construcțiilor din România atinge un record de 460.000 de angajați, dar lipsa fondurilor europene și costurile tot mai mari pot încetini ritmul – analiză Colliers # Economica.net
Piața construcțiilor din România a ajuns la un record istoric, cu 460.000 de angajați la finalul lunii mai 2025 și o creștere de 7% a volumului lucrărilor în primele cinci luni ale anului comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Totuși, o parte din acest avans vine dintr-un efect de bază favorabil, deoarece dinamica lunară a fost mai degrabă modestă, arată raportul Colliers pentru prima jumătate a anului. În paralel, indicatorul de încredere al constructorilor, publicat de Eurostat, continuă să scadă față de maximele post-pandemice, semnalând o temperare a entuziasmului din piață.
22:20
Ilie Bolojan: Președintele Dan ar fi vrut o perioadă de tranziție mai lungă pentru reforma pensiilor magistraților. Proiectul acesta corectează deficiențe acumulate în timp # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi seară că proiectul privind pensiile magistraţilor corectează deficienţe acumulate în timp şi aliniază legislaţia la standardele europene.
22:20
Ce găsești în „bucătăria” lanțurilor Pizza Hut, KFC și Taco Bell. Au costuri tot mai mari cu materia primă și încasări din ceea ce este uzat # Economica.net
Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, cu branduri precum Pizza Hut, KFC și Taco Bell, s-a confruntat în prima jumătate a anului cu creșter importante de costuri. Generează însă venituri și altfel decât din vânzarea mâncării.
22:20
EXCLUSIV Scrisoarea oficială care poate face Parlamentul să se mai gândească la tăierile din ASF. OCDE: Monitorizăm asigurarea unui nivel adecvat al personalului și bugetului ASF. Ingerințele politice trebuie evitate # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a anunțat recent și măsurile de reorganizare a autorităților autonome, cum ar fi ASF, ANRE și ANCOM. În cadrul unor reduceri de personal și de salarii dictate deja (între 10% și 30% tăieri de personal și 30% tăieri salariale și de indemnizații), aceste instituții trebuie să prezinte comisiliilor de specialitate din Parlament planuri concrete. Un document oficial consultat și de Economica și cunoscut de Guvern ar putea determina parlamentarii să privească mai în detaliu situația, cel puțin în cazul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Este vorba despre scrisoarea unui înalt oficial OCDE, organizație de elită la care România este în curs de aderare, acesta fiind un obiectiv strategic asumat de toți responsabilii politici și nu numai.
20:20
Cseke Attila: Ministerul Dezvoltărrii a lucrat la eficientizarea structurii autorităților locale pe baza datelor de care dispunea până la începutul acestei săptămâni # Economica.net
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lucrat la eficientizarea structurii autorităţilor locale pe baza datelor de care dispunea până la începutul acestei săptămâni, date care nu se refereau la posturi ocupate, a declarat marţi pentru Agerpres ministrul Cseke Attila.
20:20
Ministrul Daniel David este convins că în 8 septembrie elevii vor fi primiți în școli, chiar dacă sindicatele au amenințat că vor organiza proteste în prima zi de școală # Economica.net
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, şi-a manifestat convingerea că elevii vor fi primiţi în şcoli pe 8 septembrie şi că vor intra în sălile de clasă, însă, probabil, în unele unităţi de învăţământ vor avea loc diferite forme de boicot, în contextul grevelor anunţate de sindicate, relatează Agerpres.
20:20
Combinatul ArcelorMittal Hunedoara oprește producția începând din 5 septembrie, din cauza energiei electrice prea scumpe și a presiunii cauzate de importuri # Economica.net
Combinatul ArcelorMittal Hunedoara va suspenda producţia din data de 5 septembrie, pe fondul preţurilor ridicate ale energiei electrice şi a presiunii concurenţiale produse de importuri, şi anticipează prelungirea măsurilor actuale de şomaj tehnic şi după 30 septembrie pe o perioadă nedeterminată, potrivit unui raport la companiei, remis marţi Bursei de Valori Bucureşti (BVB), relatează Agerpres.
19:50
WDP și Action semnează un acord pentru construirea unui centru de distribuție de 54.000 m² în apropiere de București # Economica.net
WDP a semnat un acord cu Action, lanțul internațional de magazine non-alimentare în continuă expansiune, pentru dezvoltarea unui nou centru de distribuție de mari dimensiuni în WDP Park București - Ștefănești, informează cele două companii prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
19:10
Aproape o treime dintre companiile rusești au fost neprofitabile în primul semestru din 2025 # Economica.net
Aproape o treime (30,4%) dintre companiile ruseşti au fost neprofitabile în prima jumătate a anului, conform datelor oficiale, fiind cea mai slabă cifră înregistrată după pandemie, a informat marţi cotidianul Izvestia, preluat de EFE, transmite Agerpres.
19:10
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 38/2025 privind restituirea proprietăților amenință dreptul de proprietate, statul de drept și încrederea investitorilor # Economica.net
Asociația Proprietarilor Deposedați Abuziv de Stat (APDAS) avertizează că Ordonanța de Urgență publicată recent de Guvernul României (OUG), prin care se modifică Legea nr. 165/2013, reprezintă un atac major asupra dreptului de proprietate, a securității juridice și a poziției României atât în cadrul Uniunii Europene, cât și pe piețele financiare internaționale.
19:10
Agenția ucraineană Join UP! lansează zboruri directe din România către insula Phu Quoc, din Vietnam. Compania oferă sejururi de până la 22 de nopți pentru această destinație # Economica.net
Agenția de turism Join Up! anunță că începând cu 1 noiembrie 2025 le va oferi românilor posibilitatea să călătorească către Vietnam, Insula Phu Quoc, cu zbor direct.
