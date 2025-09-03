Consiliul Concurenţei recomandă înfiinţarea Comisiilor pentru Acord Unic pentru eliberarea autorizaţiilor de construire

22:50

La ora actuală, doar două bănci oferă servicii de asistență rutieră direct prin aplicația de mobile banking. Alte trei bănci oferă același serviciu și chiar unele adiacente, gen cazare la hotel, dar nu direct din mobile banking și nu pentru orice tip de client. De asemenea, există un serviciu independent de asistență rutieră, 9695. Costurile pot fi împărțite pe bază de abonament, număr limitat de solicitări sau pur și simplu pe fiecare solicitare.