Nicușor Dan, întâlnire CONTROVERSATĂ la Chișinău cu omul lui Băsescu! Cine e Ștefan Florescu, ACUZAT de mită electorală și declarat incompabil de ANI
Gândul, 1 septembrie 2025 13:50
Nicușor Dan, președintele României, s-a pozat, în cadrul vizitei la Chișinău, alături de nimeni altul decât Ștefan Florescu, fost candidat la primărie în 2012, acuzat de mită electorală și considerat incompatibil de către inspectorii ANI în privința candidaturii. În prezent, Ștefan Florescu este membru al Partidului Mișcarea Populară. președinte al filialei sector 6. În timpul […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
14:00
Nicușor Dan, întâlnire CONTROVERSATĂ la Chișinău cu omul lui Băsescu!Cine e Ștefan Florescu, ACUZAT de mită electorală și declarat incompatibil de ANI # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, s-a pozat, în cadrul vizitei la Chișinău, alături de nimeni altul decât Ștefan Florescu, fost candidat la primăria sectorului 6 în 2012, acuzat de mită electorală și considerat incompatibil de către inspectorii ANI. În prezent, Ștefan Florescu este membru al Partidului Mișcarea Populară, președinte al filialei sector 6. În timpul vizitei […]
14:00
BADANTĂ de 50 de ani, din Italia, acuzată că a furat un seif de la bătrânul pe care îl îngrijea # Gândul
O femeie în vârstă de 50 de ani, din localitatea Sulmona, în provincia L’Aquila (regiunea Abruzzo), Italia, este anchetată de procurori fiind acuzată că a furat un seif. Ea lucra ca badantă în casa unui bătrân de 91 de ani, din Pettorano sul Gizio. Percheziții acasă la îngrijitoare Nonagenarul a reclamat Poliției faptul că badanta […]
Acum 15 minute
13:50
Petrișor Peiu spune că AUR are mai multe motive pentru care să ceară plecarea actualului Guvern: „Are la bază o structură strâmbă” # Gândul
Senatorul Petrișor Peiu spune că AUR are mai multe motive pentru care să ceară concedierea acestui Guvern. În cadrul conferinței de luni, parlamentarul a și numit câteva dintre acestea. Cei de la AUR vor să ceară „plecarea acestui Guvern” din mai multe motive, spune senatorul Petrișor Peiu: „Referitor la proiectul de lege pentru schimbarea cadrului […]
13:50
Nicușor Dan, întâlnire CONTROVERSATĂ la Chișinău cu omul lui Băsescu! Cine e Ștefan Florescu, ACUZAT de mită electorală și declarat incompabil de ANI # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, s-a pozat, în cadrul vizitei la Chișinău, alături de nimeni altul decât Ștefan Florescu, fost candidat la primărie în 2012, acuzat de mită electorală și considerat incompatibil de către inspectorii ANI în privința candidaturii. În prezent, Ștefan Florescu este membru al Partidului Mișcarea Populară. președinte al filialei sector 6. În timpul […]
13:50
Stațiunea balneară din România populară printre turiști. Zona este bogată în lacuri saline, iar pensionarii vin aici pentru tratamente # Gândul
Voi știați care este stațiunea balneară din România care are mai mulți turiști decât localnici? Este populară printre oameni de toate vârstele, îndeosebi în rândul pensionarilor. Zona este bogată în lacuri saline, iar vizitatorii beneficiază de tratamente pentru ameliorarea diverselor afecțiuni. Aici, o noapte de cazare poate costa în jur de 300 de lei. România […]
Acum 30 minute
13:40
FOTO / Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat mama lui Fuego. ”De ȘAPTE ani o tot rog să se opereze” # Gândul
Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, a spus cu ce problemă de sănătate s-a confruntat mama sa. ”De șapte ani o tot rog să se opereze”, a explicat acesta. Fuego, în vârstă de 49 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră. Aceasta are o carieră impresionantă. Foarte iubit de […]
13:40
A doua ediție din „Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, va fi difuzată în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport # Gândul
Moderatorul Alin Grigore îl are invitat pe Hans Gruber, așa cum este cunoscut în mediul online unul dintre cei mai virali fani ai campioanei României. Pe numele său real Robert Iancu, suporterul roș-albaștrilor vine să povestească modul în care a luat „microbul” roș-albastru, dar și ce s-a întâmplat după ce a pornit campania împotriva lui […]
13:40
Ursula von der Leyen este așteptată luni la Constanța. VIZITĂ la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” şi în Portul Militar cu Nicuşor Dan # Gândul
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face, luni, o vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai Armatei. Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să participe la discuţii, va râmâne la Bucureşti, având programată o şedinţă de Guvern şi asumarea răspunderii în Parlament. Duminică după-amiază, […]
Acum o oră
13:30
Profesorii ies în stradă pe 8 septembrie, în ziua deschiderii noului an școlar. Marș de protest până la Palatul Cotroceni. „Vă rugăm să nu ne blamați” # Gândul
Anul școlar 2025-2026 începe cu un protest de amploare pe care sindicatele din învățământ îl organizează luni, 8 septembrie. Cadrele didactice vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni. Trei federații sindicale din educație anunță proteste la începutul anului școlar, potrivit unui comunicat transmis luni. Profesorii, nemulțumiți de măsurile premierului Bolojan Profesorii sunt […]
13:20
Trump le propune 5.000 de dolari palestinienilor pentru a părăsi teritoriul/ SUA ar putea conduce Fâșia GAZA pe o perioadă de zece ani # Gândul
Administrația Trump analizează o propunere pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, după soluționarea conflictului, care ar putea plasa teritoriul sub conducerea SUA și ar include relocarea populației în schimbul unei sume de bani, conform unui raport publicat duminică. Anumite aspecte cheie ale propunerii au fost concepute „pentru a transforma în realitate” dorința exprimată de președintele SUA, Donald […]
13:20
România îl NOTIFICĂ pe Ion Ceban cu privire la interdicția de acces în Spațiul Schengen / MAE: Italia i-a acordat o viză limitată # Gândul
România l-a notificat pe Primarul General al Municipiului Chișinău, Ion Ceban, cu privire la interdicția pe care o are de a intra în Spațiul Schengen, informează Ministerul Afacerilor Externe. MAE precizează că prezența lui Ceban în Italia este pe baza unei „vize limitate”, doar până pe 3 septembrie. „Cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, […]
13:20
Bolojan merge, iar, cu ASUMAREA, în Parlament. PSD nu este de acord cu eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor – AMENDAMENTE # Gândul
Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, luni, de la ora 19.00, pe cinci proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar. Ședințele comune ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea loc luni, de la ora 19.00, după cum au stabilit Birourile permanente reunite. Pentru cele 5 pachete, adoptate […]
13:10
Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025. Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar # Gândul
Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025? Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar. Părinții scot mai mulți bani din buzunar pentru toate necesitățile copiilor. Majorarea TVA de la 19% la 21% a adus un val de scumpiri și în rândul rechizitelor, uniformelor și […]
13:10
Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția” # Gândul
Demisia premierului, în ședințele de coaliție, a devenit o batistă în care Ilie Bolojan și-a suflat de prea multe ori nasul ca să mai fie luat în serios de partenerii de negociere din celelalte partide. Deputatul PSD, Adrian Câciu, crede că „a fost o chestiune spusă, probabil, la nervi. Știți cum e, în ședințele de […]
13:10
AUR pregătește patru MOȚIUNI de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Doar un singur proiect scapă # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) anunță un val de moțiuni de cenzură după ce guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe mai multe proiecte de lege. Formațiunea va contesta patru dintre cele cinci pachete legislative trimise Legislativului, singura excepție fiind proiectul privind pensiile magistraților. Decizia a fost anunțată de senatorul Petrișor […]
Acum 2 ore
12:50
PSD vrea ca refugiații ucraineni să plătească contribuții la bugetul de stat/USR: bonusuri pentru șefii companiilor de stat, la deficit sub 3% / Amendamente # Gândul
PSD și USR au depus o serie de amendamente la cele cinci pachete de reformă, care intră la analiză într-o ședință a coaliției. PSD cere obligarea refugiaților ucraineni la plata contribuțiilor către stat iar USR propune ca șefii instituțiilor autonome să beneficieze de bonsuri, după ce coboară deficitul sub 3% Unul dintre amendamentele propuse de […]
12:40
FOTO / Ce spune Irina Nicolae, ex-A.S.I.A., despre operațiile estetice. ”Sunt MULȚUMITĂ cu ceea ce văd în oglindă” # Gândul
Irina Nicolae, fostă componentă a trupei A.S.I.A., a vorbit despre operațiile estetice și a dezvăluit la ce intervenții obișnuiește să recurgă. A.S.I.A. a fost una dintre cele mai îndrăgite trupe muzicale care a activat în perioada 1999-2006. Inițial, din formație au făcut parte: Anca Neacşu, Sorana Mohamad, Irina Nicolae şi Anemona Niculescu. Irina Nicolae […]
12:40
Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului # Gândul
Finalul summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai s-a soldat cu noi perspective asupra viitoarelor demersuri în ceea ce privește soluționarea marilor conflicte mondiale. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat discuții cu omologul său chinez, Xi Jinping, și cu premierul indian, Narendra Modi, convenind asupra intensificării cooperării în fața amenințărilor impuse de Occident și de […]
12:40
Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră # Gândul
Lenka Belickova (52 de ani), fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel situat în stațiunea baleneară Karlovy Vary din nord-vestul țării. În camera de hotel se afla și fiica sa în vârstă de 8 ani. Potrivit datelor, fosta Miss Cehia a supraviețuit căderii, însă s-a ales cu răni […]
12:40
FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori # Gândul
Românii sunt tot mai revoltați din cauza facturilor uriașe la energie. Mulți dintre ei, disperați că nu au bani să le plătească, merg direct la sediile furnizorilor cu documentele în mână și cer explicații pentru sumele uriașe trecute pe hârtie. Cei mai afectați sunt pensionarii, care susțin că veniturile lor nu mai fac față costurilor […]
12:20
PSD cere obligarea refugiaților ucraineni la plata contribuțiilor / USR: Bonsuri pentru șefii companiilor de stat, la deficit sub 3% / AMENDAMENTE # Gândul
PSD și USR au depus o serie de amendamente la cele cinci pachete de reformă, care intră la analiză într-o ședință a coaliției. PSD cere obligarea refugiaților ucraineni la plata contribuțiilor către stat iar USR propune ca șefii instituțiilor autonome să beneficieze de bonsuri, după ce coboară deficitul sub 3% Unul dintre amendamentele propuse de […]
12:20
SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici. Zeci de țări au SUSPENDAT livrările către America # Gândul
Statele Unite au eliminat, de vineri, scutirea de taxe vamale pentru coletele mici, o măsură care riscă să lovească puternic comerțul online și micile afaceri internaționale. Decizia, luată prin decret de președintele Donald Trump, pune capăt regimului „de minimis”, care permitea până acum trimiterea de bunuri cu o valoare sub 800 de dolari fără taxe […]
12:10
Un bărbat din Nepal care a venit la muncă în România a fost găsit inconștient pe marginea drumului într-o comună din Vaslui. El a ajuns internat la spital în stare gravă. Nepalezul a fost salvat de un tânăr jandarm, aflat în timpul liber, care l-a zărit pe bărbat căzut într-un șanț. Cine i-a salvat viața […]
Acum 4 ore
12:00
Ce mai face Petre Grigoraș? „Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani” # Gândul
Fostul antrenor de Superligă, Petre Grigoraș, s-a bucurat pentru faptul că două echipe din România ne reprezintă în cupele europene. Acum la divizionara C, Axiopolis Cernavodă, Grig (57 de ani) crede că fotbalul românesc trece prin momente bune. Ce mai face Petre Grigoraș? „Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii […]
11:40
Președinta Comisiei Europene face o vizită militară la Constanța pe post de Feldmareșal al UE # Gândul
„Președinta Comisiei Europene face o vizită militară la Constanța pe post de Feldmareșal al UE”, precizează Ion Cristoiu. La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul a făcut o serie de precizări legate sosirea Ursulei von der Leyen pe teritoriul țării noastre și de importanța Portului Constanța. „Știrea potrivit căreia președinta Comisiei […]
11:40
Putin acuză Occidentul că este responsabil de războiul din Ucraina/ RUSIA este dispusă să colaboreze cu India și China pentru soluționarea crizei # Gândul
Președintele rus, Vladimir Putin, a apărat ofensiva din Ucraina, luni, acuzând Occidentul că ar fi declanșat conflictul, cu ocazia participării la summitul OCS de la Beijing. „Această criză nu a fost declanșată de atacul Rusiei asupra Ucrainei, ci este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina, care a fost susținută și provocată de Occident”, a […]
11:20
Subiectul pensiilor de serviciu continuă să provoace tensiuni majore și stârnește nemulțumirea societății. Cu toate că Executivul condus de Ilie Bolojan are un proiect de reformă pentru pensiile magistraților, rezolvarea acestei situații este încă departe, mai cu seamă că procurorii și judecătorii au respins categoric orice tăieri ale veniturilor. Între timp, în Iași apar noi […]
11:20
Cât costă o bere la Barul lui Bobiță din Las Fierbinți. Cât plătești pentru un suvenir sau un borcan cu zacuscă # Gândul
Cât costă o bere la Barul lui Bobiță din Las Fierbinți? Serialul produs de Media Pro Pictures și difuzat de Pro TV a generat popularitate orașului Fierbinți, situat la circa 46 de kilometri de Capitală. De-a lungul timpului, mai mulți clienți au oprit în celebrul bar, pentru a se delecta cu un preparat românesc, pentru […]
11:00
SUA suspendă acordarea de vize noi pentru majoritatea cetățenilor palestinieni. Cum justifică Washingtonul decizia # Gândul
Departamentul de Stat al SUA și-a instruit diplomații să refuze majoritatea vizelor pentru deținătorii de pașapoarte palestiniene, indiferent dacă aceștia locuiesc în Cisiordania, Gaza sau în străinătate, informează CNN. Mesajul, datat 18 august și semnat de secretarul de Stat Marco Rubio, instruiește toate ambasadele și consulatele americane să refuze vizele de non-imigrant „tuturor deținătorilor de […]
11:00
Călin Georgescu, ATAC la adresa guvernului Bolojan, din fața Judecătoriei: „Au semănat sărăcie și minciună”. Mesajul fostului candidat pentru PSD # Gândul
Călin Georgescu a fost citat în instanță, în dosarul în care este acuzat de afirmații legionare, chiar în ziua trebuie să se prezinte la Poliție, pentru semnarea controlului judiciar. Aflat la Judecătorie, fostul candidat la prezidențiale a lansat un atac dur la adresa guvernului Bolojan și a precizat că: „au semănat sărăcie și minciună pentru […]
10:40
Ce este de făcut când liniștea nopții este alungată de motoarele turate. Capitala, dată exemplu # Gândul
Pentru mulți locuitori din Iași, nopțile de vară au devenit un coșmar și asta din cauza zgomotului produs de motociclete și autoturisme modificate, cu evacuări schimbate și motoare turate la maximum. Cei care dorm cu ferestrele deschise spun că nu se pot odihni deloc. În ultima vreme, situația pare că s-a înrăutățit, iar oamenii se […]
10:40
Vrei să îți înmatriculezi mașina? Cum poți intra în posesia plăcuțelor de înmatriculare, începând cu 17 septembrie 2025 # Gândul
Iată cum poți intra în posesia plăcuțelor de înmatriculare, începând cu data de 17 septembrie 2025. O nouă reglementare arată că persoanele care își înmatriculează autovehiculele ar putea să intre în posesia acestor plăcuțe mai facil. O nouă reglementare aduce cetățenilor un mod mai facil de a intra în posesia plăcuțelor de înmatricular. Noua prevedere […]
10:20
Marian Vanghelie și-a amenințat iar fosta parteneră. Pe numele acestuia, s-a emis ordin de protecție provizoriu # Gândul
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, recidivează într-un nou episod violent. Duminica trecută, acesta a mers iar peste fosta parteneră și peste mama acesteia. Cele două au sunat la 112 ca să scape de furia fostului politician. Duminică, 31 august 2025, fosta soție a lui Marian Vanghelie, Oana Niculescu Mizil, a cerut iar ordin […]
10:20
Rudy Giuliani, fost primar al orașului New York și apropiat al lui Trump, implicat într-un ACCIDENT de mașină. Transportat de urgență la spital # Gândul
Rudy Giuliani, fost primar al orașului New York și fostul avocat al președintelui Trump, a fost implicat într-un accident de mașină, în seara de 30 de august 2025, pe o stradă din New Hampshire. Giuliani a fost spitalizat, iar la momentul de față starea lui este una „bună”, potrivit unui comunicat oficial al șefului responsabil […]
10:10
Meteo 1 septembrie 2025. Temperatură maximă de 32°C, în prima zi de toamnă. Zonele în care sunt anunțate averse și intensificări ale vântului # Gândul
Meteo 1 septembrie 2025. Specialiștii în meteorologie anunță o temperatură maximă de 32°C, pentru ziua în curs. Prima zi de toamnă vine cu valori termice ridicate pentru mai multe regiuni din țară. De asemenea, meteorologii anunță intensificări ale vântului și averse, însă pentru anumite arii. Vezi prognoza meteo pentru toate regiunile României, mai jos. Meteo […]
10:10
S-a declanșat ALARMA în China, Rusia și Coreea de Nord. SUA desfășoară sistemul de rachete sol-sol Typhon în Japonia # Gândul
Un purtător de cuvânt al Forței de Autoapărare Terestre a Japoniei a confirmat desfășurarea sistemului de rachete sol-sol Typhon al armatei americane la baza aeriană Iwakuni a Corpului Pușcașilor Marini din Japonia. Sosirea sistemului este programată să se alinieze cu începutul exercițiului Resolute Dragon 2025, un exercițiu bilateral major între Japonia și Statele Unite, care […]
10:10
Franța denunță interferențele EXTERNE în politica Groenlandei/ Barrot avertizează că insula „nu este de vânzare” # Gândul
Franța consideră recenta interferență externă în politica Groenlandei „lipsită de respect și inacceptabilă”, a declarat ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, anterior, că vrea să preia controlul asupra Groenlandei, iar televiziunea daneză a acuzat trei americani de desfășurarea unor operațiuni de influențare pe insula arctică. Barrot, aflat în vizită […]
10:10
Europa lucrează la un plan precis de desfășurare a TRUPELOR în Ucraina, cu sprijinul SUA. Von der Leyen: „Putin nu s-a schimbat, este un prădător” # Gândul
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că statele UE lucrează la un plan clar de desfășurare a trupelor în Ucraina post-conflict, cu sprijinul SUA. Ea a avertizat că în ciuda eforturilor lui Trump de a forța pacea în Ucraina, președintele rus Vladimir Putin rămâne un pericol pentru Europa. Europa are un plan […]
10:10
Marian Vanghelie și-a amenințat iar fosta nevastă. Pe numele acestuia, s-a emis ordin de protecție provizoriu # Gândul
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, recidivează într-un nou episod violent. Duminica trecută, acesta a mers iar peste fosta soție și peste mama acesteia, care au sunat la 112 ca să le scape de furia fostului politician. Duminică, 31 august 2025, fosta soție a lui Marian Vanghelie, Oana Niculescu Mizil, a cerut iar ordin […]
10:10
Rudy Giuliani, fostul primar al orașului New York, implicat într-un ACCIDENT de mașină. Acesta a fost transportat la spital cu multiple contuzii # Gândul
Rudy Giuliani, fostul primar al orașului New York, a fost implicat într-un accident de mașină, în seara de 30 de august 2025, pe o stradă din New Hampshire. Giuliani a fost spitalizat, iar la momentul de față starea lui este una „bună”, potrivit unui comunicat oficial al șefului responsabil cu securitatea din staff-ul fostului primar. […]
Acum 6 ore
10:00
Ștefan Târnovanu a găsit vinovatul pentru remiza cu CFR: „În a doua repriză am controlat jocul” # Gândul
CFR Cluj și FCSB au terminat la egalitate, scor 2-2, în cel mai așteptat meci al rundei cu numărul 8 din Superliga. Partida disputată în Gruia a avut de toate, de la goluri și faze controversate, la eliminări și un scandal uriaș declanșat la finalul partidei. Protagoniști au fost, ca de obicei, arbitrii întâlniri. FCSB […]
09:40
Dinamo l-a PREZENTAT oficial pe Adrian Mazilu. Primele declarații ca jucător al roș-albilor # Gândul
Dinamo a anunțat transferul definitiv al mijlocașului de bandă Adrian Mazilu, care a semnat un contract valabil pe patru sezoane, până la data de 30 iunie 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Format la juniorii Academiei Hagi, Adrian Mazilu a fost campion al României la 17 ani. A avut o contribuție importantă […]
09:30
Mirel Rădoi, după remiza Universității Craiova de la Botoșani: „Aş cere să nu se mai joace aici. Sunt frustrat că se mai pot întâmpla lucrurile astea” # Gândul
Universitatea Craiova a remizat cu FC Botoșani, 1-1, în deplasare, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii. Oltenii au marcat prin Alexandru Cicâldău (62), iar gazdele au egalat prin Hervin Ongenda (72). Craiova e lider în campionat, cu 20 de puncte după opt etape, și FC Botoșani e pe cinci, cu 13 puncte. După […]
09:20
Primul suspect ARESTAT în cazul uciderii fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî. Zelenski: „O crimă oribilă” # Gândul
Un suspect a fost arestat în legătură cu asasinarea lui Andrii Parubî, fostul președinte al Parlamentului ucrainean, împușcat mortal la Lviv. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat reținerea și a promis că toate circumstanțele crimei vor fi elucidate. Autoritățile ucrainene au arestat un suspect în cazul uciderii lui Andrii Parubî, fost președinte al Parlamentului, a anunțat […]
09:20
Începe ziua de 1 septembrie 2025 cu un banc amuzant. „Bună pisi. Ce zici, ne vedem în seara asta?” „SMS: Bună pisi! Ce faci? Ce zici dacă ne vedem în seara asta? Iau acum o sticlă de vin…apartamentul este al nostru. Răspuns: Hmm, pare o propunere interesantă, doar că pisi nu e acasă. Sunt soțul […]
09:20
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore # Gândul
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Veștile pozitive nu întârzie să apară pentru acești nativi. Saturn retrorad în Pești aduce transforări majore, iar nativii trebuie să fie atenți. Perioada următoare se anunță plină cu surprize: dacă unele zodii încheie capitole, altele reușesc să ia decizii mature și responsabile. Vezi […]
09:10
Angajații din Primăria Baia Mare merg la bogați, pe bani publici, ca să învețe cum stă treaba cu săracii # Gândul
În timp ce premierul Ilie Bolojan striga „austeritate” ca să se audă în toată țara, la Baia Mare se achiziționa prin licitație o deplasare la Miami(SUA), pe bani publici. Suma: 5.700 de euro fără TVA pentru 2 persoane, avion dus-întors și cazare în hotel de lux, fiecare cu camera lui. Pe 9 iulie, premierul a […]
09:10
ȘEDINȚĂ la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special # Gândul
Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat și Reuniunea Grupurilor Parlamentare PSD vor avea loc luni, începând cu ora 14.00. Tot luni, începând cu ora 10, va avea loc ședința Biroului Executiv PNL. Întâlnirile a fost anunțate încă de duminică de reprezentanții partidelor. Liberalii organizează luni, de la ora 10, o ședință a Biroului Politic […]
09:10
CUTREMUR puternic produs în Afganistan. Autoritățile anunță că sute de persoane ar putea fi decedate # Gândul
Cel puțin zece persoane au murit după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,0 a lovit estul Afganistanului, iar autoritățile se tem că numărul persoanelor decedate ar putea ajunge la câteva sute. Cutremurul a lovit provinciile Kunar și Nangahar în jurul miezului nopții, ora locală, luni (21:30, duminică, ora României, n. red.), au declarat surse […]
09:10
Gigi Becali, atac asupra arbitrului de la CFR – FCSB, 2-2. „«Uite, băi, nu mai sunt sănătos la cap. Nu mă mai delegaţi că sunt de râsul curcilor»” # Gândul
Gigi Becali l-a atacat pe Ovidiu Hațegan, arbitrul VAR de la CFR Cluj – FCSB, 2-2. Omul de afaceri nu a fost de acord cu anumite decizii ale lui Sebastian Colțescu, centralul partidei, dar și ale celor din camera VAR. Acesta spune că FCSB nu a primit două penalty-uri: când Alibec a fost ținut de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.