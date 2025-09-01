Se deschide la MAE
Cotidianul de Hunedoara, 1 septembrie 2025 22:50
Activitatea Ministerului Afacerilor Externe poate fi descoperită de doritori într-un mod interactiv [...]
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:20
AUR: Guvernul Bolojan calcă în picioare democraţia şi transformă Parlamentul într-o simplă anexă. În loc să vină cu proiectele fiscale [...]
Acum 2 ore
22:00
Se pare că va trebui să rezolvi problemele altora, să te amesteci în ceea ce nu este treaba ta. Pregătește-te să-ți aperi drepturile [...]
21:20
Ministrul Apărării fâlfâie un program de 150 mld. € după întâlnirea cu Ursula von der Leyen, dar nu are nicio garanție legată de câți din acești bani [...]
Acum 4 ore
21:10
Mai sunt câteva zile până la startul ediției a 15 a Festivalului Bucharest Fringe, maratonul teatrului independent. [...]
21:00
Tudor Duma, zis Maru, trimis în judecată după moartea unui tânăr de 20 de ani care s-a drogat în garajul locuinţei sale, a scăpat de gratii. [...]
20:40
Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) a transmis, luni, într-un comunicat de presă, că este profund îngrijorată de impactul pe care [...]
20:40
Ministrul Justiției: Speranța mea este că nu se va ajunge la un război social # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că proiectul privind reforma pensiilor magistraților are șanse să își mențină constituționalitatea, [...]
20:30
Cadrele didactice sunt indrumate să meargă la ore, să pună absențe, să răspundă la întrebări, dar la capitolul lecții să nu se prea (...) [...]
19:50
Conducerea ArcellorMitta a avut o întrevedere cu președintele Consiliului Județean (CJ) Hunedoara și cu primarul Hunedoarei [...]
19:20
Senatul și Camera Deputaților s-au reunit în ședință comună pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, în cazul a cinci proiecte adoptate de [...]
Acum 6 ore
19:10
Nicușor Dan: Trăim o perioadă complicată, cu o presiune din partea rusă, și atunci solidaritatea europeană este importantă. [...]
19:00
Primarul general interimar Stelian Bujduveanu anunţă, luni, că avizul pentru protestul anunţat de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România a fost anulat [...]
18:40
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), împreună cu Partidul Oamenilor Tineri (POT), nu renunță și vor să facă lumină într-un caz care a dat România peste cap [...]
18:30
Deputații AUR au protestat în plenul Camerei Deputaților și au afișat pancarte cu mesajul "controlul judiciar prelungit, poporul umilit!" [...]
18:30
Mulți consumatori cumpără ciocolată Milka în ambalajul obișnuit de mulți ani și presupun că, de fapt, cantitatea de ciocolată nu s-a schimbat [...]
18:10
Brigitte Bardot s-a declarat devastată de durere după vestea decesului [...]
18:00
Duminică, s-a jucat în Gruia, fieful lui CFR Cluj, meciul care, la început de sezon, era considerat de către oamenii de fotbal drept finala la titlu a acestui sezon, între [...]
17:50
Așa zisa zi a limbii romîne e mai degrabă, de mulți ani, Noaptea Limbii Lungi și Cleioase, un spectacol butaforic pus în scenă de politicieni și slugile lor, [...]
17:50
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află luni după-amiaza într-o vizită în România, ea fiind întâmpinată de președintele Nicușor Dan [...]
17:40
Un băiețel de un an și opt luni s-a înecat, luni, în timp ce era cu alți micuți și educatoarele la o plimbare de recreere pe un iaz ornamental din [...]
17:40
Mai durează ceva, dar românii vor avea parte în sfârșit de un film care se bazează pe viața marelui dirijor Sergiu Celibidache. [...]
17:30
Caracteristicele consumabilelor influențează calitatea documentelor tipărite, durata de viață a imprimantei și costurile [...]
17:30
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din [...]
Acum 8 ore
17:10
Deputata Raisa Enachi și-a anunțat, luni, la Biroul permanent al Camerei, demisia din partidul S.O.S. România, urmând să activeze ca deputat neafiliat [...]
16:50
Pierderea unui dinte este o experiență pe care mulți oameni ajung să o trăiască, indiferent de vârstă. În astfel de momente, întrebarea firească este [...]
16:50
Unul dintre cei doi veterani din lotul campioanei FCSB pare a fi defintiv pe făraș. Este vorba despre mijlocașul [...]
16:40
Poliţiştii din Sălaj desfăşoară căutări ample, cu un elicopter, câini de urmă şi mesaje RO-ALERT, [...]
16:30
Guvernul se întrunește în ședință extraordinară pentru a adopta amendamente la pachetele pentru care urmează să își [...]
16:30
Liderii partidelor, chemați la discuții. Preşedintele Nicuşor Dan va avea mâine o întâlnire cu liderii partidelor din coaliţia de guvernare, [...]
15:40
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România și a fost primită de președintele Nicușor Dan [...]
15:20
Coaliția păstrează impozitul minim pe cifra de afaceri a multinaționalelor # Cotidianul de Hunedoara
Restricțiile se referă la cheltuielile cu afiliați nerezidenți, inclusiv pentru drepturi de proprietate intelectuală [...]
Acum 12 ore
15:10
Gică trăieşte festivalul ca pe un eveniment unic, dar cu o reverberţie spirituală a ceea ce i-a mai rămas intact din confruntarea cu planeta la fiecare doi ani, cu pauze [...]
15:00
Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat [...]
15:00
Agenda pentru Search Evolution Summit Cluj este acum disponibilă! Acolo, vei găsi combinația perfectă de strategie, expertiză și oportunități [...]
14:20
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a lovit cu o bucată de lemn un cetăţean străin aflat la muncă în România, victima [...]
14:10
Parlamentarii AUR vor depune moțiuni de cenzură pe patru dintre proiectele pe care Guvernul își va asuma răspunderea, excepție [...]
13:30
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că, în privinţa reformei administraţiei publice locale, discuţia nu [...]
13:20
Deși pare o simplă problemă de „ochi uscați", xeroftalmia prezintă un spectru de manifestări clinice care, în stadiile avansate, pot duce la [...]
13:10
Explozia prețurilor, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Explozia prețurilor, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...]
13:10
Poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Voluntari au fost sesizaţi prin 112 de către o femeie [...]
13:10
Știați că atunci când se montează geamurile la o casa nouă, experții recomandă ca ferestrele să ocupe aproximativ 30% din suprafața locuinței, dar niciodată mai puțin de 20%? [...]
12:50
Ruse și Kostiuk s-au impus după o oră și 23 de minute în fața perechii cap de... [...]
12:20
Ciprian Ciucu, Prim-vicepreședintele PNL: "Partidele politice trebuie să fie rezonabile: reducerea EFECTIVĂ de posturi... [...]
12:00
Diplomația a evoluat pe parcursul a sute de ani, necesitând o specializare atât de complexă încât (...) [...]
11:50
Social-democrații se opun eliminării impozitului pe cifra de afaceri (IMCA), prevăzută în varianta Guvernului, argumentând că... [...]
11:20
Marea restructurare a aparatului administrativ - o frecție? Este întrebarea, mai degrabă retorică... [...]
10:50
Planul de 38 de pagini, consultat de cotidianul american, prevede relocarea... [...]
10:20
Se execută trageri cu muniție de război, ziua și noaptea, conform adresei Ministerului Apărării Naționale... [...]
Acum 24 ore
09:40
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic sunt sfertfinaliști la US Open. [...]
