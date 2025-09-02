Reforma administrației, pe masa discuțiilor la Cotroceni: Nicușor Dan se întâlnește marți cu Ilie Bolojan și liderii coaliției
SportMedia, 2 septembrie 2025 01:50
Președintele Nicușor Dan îi primește marți, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor din coaliția de guvernare, alături de premierul Ilie Bolojan. Întâlnirea marchează începutul sesiunii parlamentare și are pe agendă subiecte sensibile, între care reforma administrației publice și disponibilizările din sistem, care au generat deja tensiuni în interiorul coaliției. Liderul UDMR Kelemen Hunor a confirmat
• • •
Acum 2 ore
01:50
Reforma administrației, pe masa discuțiilor la Cotroceni: Nicușor Dan se întâlnește marți cu Ilie Bolojan și liderii coaliției
Președintele Nicușor Dan îi primește marți, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor din coaliția de guvernare, alături de premierul Ilie Bolojan. Întâlnirea marchează începutul sesiunii parlamentare și are pe agendă subiecte sensibile, între care reforma administrației publice și disponibilizările din sistem, care au generat deja tensiuni în interiorul coaliției. Liderul UDMR Kelemen Hunor a confirmat
01:50
Șeful apărării din Germania o contrazice pe Ursula von der Leyen: Uniunea Europeană „nu are competențe” să trimită trupe # SportMedia
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a criticat luni declarațiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a vorbit public despre planuri de trimitere a unor trupe multinaționale în Ucraina ca parte a unor garanții de securitate pe termen lung. Pistorius a afirmat că este „fundamental greșit" să fie discutate astfel de opțiuni înainte
01:50
Magistrații se plâng că sunt atacați și intimidați: Instigare directă împotriva noastră și a familiilor # SportMedia
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) trage un nou semnal de alarmă privind „fapte de instigare directă" îndreptate împotriva judecătorilor, procurorilor și a familiilor acestora. Potrivit instituției, „manifestări de o agresivitate fără precedent la adresa magistraților" nu se mai limitează la mediul online, ci au ajuns chiar „în sălile de judecată". În acest context, CSM anunță
01:50
Zeci de mii de sârbi au ieșit în stradă, la Belgrad: Corupția este rădăcina tuturor problemelor. Vrem alegeri! (Video) # SportMedia
Zeci de mii de protestatari au mărșăluit în tăcere, luni seară, la Belgrad, pentru a comemora moartea celor 16 persoane ucise în urma prăbușirii acoperișului unei gări renovate și pentru a cere alegeri anticipate, în speranța de a-l înlătura de la putere pe președintele Aleksandar Vučić și partidul său SNS. Invitați de elevi de liceu
Acum 4 ore
23:50
Primarul Capitalei a anulat avizul pentru protestul anti-imigranți: „Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare” # SportMedia
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat luni că avizul pentru protestul programat pe 2 septembrie de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România a fost anulat. Decizia a fost luată după ce organizatorii au promovat în spaţiul public mesaje cu caracter explicit anti-imigranţi. „Nu voi permite ca Bucureştiul să fie folosit ca
23:50
Impozit minim pe cifra de afaceri și cote mai mari pentru averile mari. Reguli noi pentru conversia datoriilor la start-up-uri # SportMedia
Guvernul a aprobat luni forma finală a proiectului de lege privind măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, în urma analizării şi adoptării unor amendamente depuse în Parlament. Documentul a fost asumat prin procedura de angajare a răspunderii. Principalele modificări aprobate: Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) Se aplică în continuare companiilor care
23:50
Modificări la ANRE, ASF și ANCOM: Noi organigrame până la 30 septembrie, reduceri de posturi, indemnizații mai mici și fără prime până la finalul lui 2028 # SportMedia
Guvernul a adoptat luni mai multe amendamente la proiectul de Lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, care face parte din pachetul legislativ pentru care Executivul și-a asumat răspunderea în Parlament. Noile prevederi vizează reducerea indemnizaţiilor, reorganizarea structurilor de personal și interzicerea bonusurilor până la finalul anului 2028 pentru conducerea ANRE, ASF și ANCOM.
23:50
Formularul prin care pacienții pot reclama dacă sunt trimiși abuziv din spitale de stat la privat # SportMedia
Pacienții care ajung la spitale publice, dar sunt direcționați abuziv către cabinete medicale private, pot depune sesizări printr-un formular online. Formularul este disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății, iar măsura a intrat în vigoare de azi. Formularul solicită datele pacientului (nume și număr de telefon), numele spitalului și al secției unde s-a prezentat, dar și cabinetul
Acum 6 ore
21:50
Ministerul Finanțelor a apelat din nou la piața bancară și a atras luni peste 1 miliard de lei prin două emisiuni de obligațiuni de stat, arată datele publicate de Banca Națională a României. Ministerul a împrumutat 396,8 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni cu o maturitate reziduală la 71 luni și un randament mediu
21:50
Aproape 300 de amendamente au fost depuse la pachetul de 5 legi pentru care Guvernul își asumă răspunderea # SportMedia
Senatorii și deputații au depus aproape 300 de amendamente la cele cinci proiecte de lege pentru care Guvernul își asumă luni răspunderea în Parlament. Potrivit datelor oficiale, au fost înregistrate în total 291 de amendamente, însă doar la două dintre proiecte au fost aprobate modificări. Cele mai multe amendamente, respinse Guvernul precizează că doar Proiectul
Acum 8 ore
19:40
China construiește mai multe nave decât orice altă țară: Depășește de 200 de ori capacitatea SUA # SportMedia
În ultimele două decenii, China și-a intensificat investițiile în construcția navală. Și acest lucru a dat roade: peste 60% din comenzile mondiale din acest an au fost direcționate către șantierele navale chinezești. China construiește mai multe nave decât orice altă țară, deoarece poate face acest lucru mai rapid decât oricine altcineva. „Amploarea este extraordinară… în
19:40
Bayer Leverkusen l-a demis, luni, pe antrenorul olandez Erik ten Hag (55 ani), după numai două etape disputate din Bundesliga, a anunțat campioana din 2024 și vicecampioana din 2025, într-un comunicat citat de AFP. Erik ten Hag fusese numit la sfârșitul lunii mai în locul spaniolului Xabi Alonso, plecat la Real Madrid, după aproape trei
19:40
România, printre țările cu cele mai ieftine locuințe din Europa. Dar prețurile urcă rapid # SportMedia
România se află în topul țărilor europene cu cele mai accesibile locuințe, ocupând locul al patrulea, după Turcia, Bosnia și Herțegovina și Albania. Prețul mediu al unei locuințe a ajuns în 2024 la 1.676 euro/mp, cu 11,5% mai mult decât în 2023, potrivit studiului Deloitte Property Index. La polul opus, Luxemburg conduce clasamentul celor mai
19:40
Patronatele cer Guvernului să reducă risipa, nu doar să crească taxele: Reforma fiscală nu poate pune întreaga povară pe mediul privat # SportMedia
Reducerea deficitului bugetar nu poate fi realizată doar prin creșterea sarcinilor fiscale pentru mediul de afaceri și cetățeni, ci trebuie însoțită de o reformă a cheltuielilor statului, transmite Confederația Patronală Concordia. „Susținem obiectivul de consolidare fiscală, dar considerăm că o reformă echitabilă nu poate să pună întreaga povară pe umerii mediului privat. Este timpul ca
19:40
ANIS: Pachetul 2 de măsuri fiscale aduce puține vești bune și multe rele pentru companiile din industria de IT # SportMedia
Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (parte din Pachetul 2 de măsuri propuse de Guvern) în forma care se discută încă între partidele din coaliția de guvernare riscă să aibă un impact negativ major asupra industriei de IT: astfel
Acum 12 ore
17:40
România și R. Moldova sunt „două țări care au nevoie una de cealaltă", a spus Nicușor Dan la vizita sa peste Prut. Dar de ce nu a fost de Ziua Independenței? Fiindcă nu recunoaște R. Moldova ca țară separată? Președintele Nicușor Dan a traversat Prutul cu ocazia zilei limbii române, pentru a compensa absența lui
17:40
Când vine vorba de călătorii între România și Germania, ai de ales între mai multe variante: avion, tren, mașină personală sau autocar. Și totuși, în ciuda opțiunilor moderne, tot mai mulți români preferă autocarul ca mijloc de transport spre vestul Europei. De ce? Pentru că, în realitate, confortul nu înseamnă întotdeauna viteză, iar cele mai
17:40
Când vine vorba de lucrări precise, fie în construcții, renovări sau amenajări interioare, alegerea uneltei potrivite poate face diferența între un rezultat profesionist și unul improvizat. Una dintre cele mai versatile și accesibile unelte este mașina de tăiat manuală, folosită în special pentru plăci ceramice, gresie, faianță și alte materiale de construcții de dimensiuni reduse.
17:40
Septembrie în tonuri de belcanto și teatru, Callas masterclass și Antiportret de familie # SportMedia
Sfârșitul lunii septembrie aduce două spectacole puternice pe scenele din România, „Callas masterclass", în care Oana Pellea reface cu delicatețe și forță umană portretul celebrei soprane Maria Callas, și „Antiportret de familie", o comedie amară despre adevărurile nerostite din spatele unei familii aparent normale. Fiecare spectacol oferă o confesiune scenică – una individuală, alta colectivă
17:40
Naționala României a rămas fără un jucător important înaintea meciurilor din această lună. FCSB a anunțat că Daniel Bîrligea nu poate merge la acțiunea echipei naționale din următoarea perioadă. El s-a accidentat imediat după ce a intrat pe teren în meciul cu CFR Cluj și nu va putea fi prezent la lot. „Bîrligea nu are
17:40
Cum pot brandurile și agențiile să evite greșelile costisitoare în influencer marketing # SportMedia
Într-un peisaj digital dominat de campanii efemere și buzzword-uri, conferința Influencer Marketing Conference propune profesioniștilor din marketing și comunicare o abordare directă a colaborărilor dintre branduri și influenceri: o zi de analiză serioasă a fenomenului, prezentări aplicate, studii de caz cu rezultate măsurabile și discuții relevante cu oameni care modelează industria marcom. „Ne dorim ca
17:40
Oferta EVOPACK: pahare de plastic de uz unic pentru cafenele și restaurante din toată România # SportMedia
Paharele de plastic de unică folosință sunt peste tot! Îți bei sucul și cocktailul de la festival din ele, îți pui apă când te afli pe drum, bei un bubble tea rece când ți-e cald sau consumi cafeaua cu gheață de zi cu zi, în drum spre muncă. Dar o putem lua și altfel. Dacă
17:40
O persoană a fost înjunghiată de un bărbat în Sectorul 4 al Capitalei. Agresorul a fost prins # SportMedia
O persoană a fost înjunghiată de un bărbat de 45 de ani pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei, a informat, luni, Poliţia municipiului Bucureşti. Agresorul a fost prins în scurt timp, iar cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti
15:40
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut de un bărbat din Cluj. Agresorul a fost arestat # SportMedia
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există
15:40
Sindicatele din Educație nu renunță și anunță că vor boicota începutul de an școlar: Vă rugăm să nu ne blamați # SportMedia
Nemulţumite de recentele măsuri luate cu privire la sistemul de educaţie, cele mai mari federaţii sindicale din învăţământ anunţă că, în loc să fie la catedră în prima zi de şcoală, profesorii vor ieşi în stradă, în Bucureşti. Vor organiza o acţiune de pichetare a sediului Guvernului, urmată de un marş de protest, până la
15:40
Stațiunea Jupiter a fost, în acest weekend, epicentrul înotului românesc, multiplul campion olimpic, mondial și european, David Popovici, a fost prezența surpriză la concursul de înot în ape deschise AtlantisMan, unde a participat nu pentru a vâna medalii, ci pentru a promova sportul și a-i inspira pe cei mai tineri înotători. Evenimentul, organizat de cel
15:40
Avionul Ursulei von der Leyen a pierdut semnalul GPS la aterizarea în Bulgaria. Suspiciuni de interferențe rusești # SportMedia
O posibilă acțiune de interferență electronică venită din partea Rusiei a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie Avionul care o transporta von der Leyen la Plovdiv, duminică
15:40
FCSB a decis soarta lui Elias Charalambous după al șaselea meci la rând fără victorie în campionat # SportMedia
FCSB are o serie incredibil de proastă în campionat și a decis soarta antrenorului Elias Charalambous. Roș-albaștrii au 4 înfrângeri și 2 remize în ultimele 6 runde și sunt pe loc de baraj. Chiar și așa, Gigi Becali a declarat că nu îl va demite pe Elias Charalambous. "Păi ce, sunt nebun, mă crezi idiot?
Acum 24 ore
13:30
Ziua 1286 Atacuri cu victime în 4 regiuni ale Ucrainei, incendiu și aeroporturi închise în Rusia. Putin anunță „înțelegeri” care deschid calea către pace # SportMedia
În ziua 1286 de război, atacurile Rusiei asupra regiunilor Zaporojie, Donețk, Sumî și Harkov au ucis patru oameni și au rănit zece. De cealaltă parte a graniței, mai multe regiuni din sudul şi sud-vestul Rusiei s-au aflat sub alertă de raid aerian timp de câteva ore în timpul nopţii. Resturile unei drone ucrainene au incendiat
13:30
Sorana Cîrstea a fost furată în hotelul în
13:30
China și Rusia atacă ordinea mondială: Xi acuză „mentalitatea Războiului Rece” și „acte de intimidare”, Putin își apără războiul # SportMedia
Preşedinţii chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin au atacat, pe rând, Statele Unite şi Occidentul, luni, la un summit menit să promoveze altă guvernanţă mondială într-o perioadă tulbure. Xi Jinping a denunţat o „mentalitate de Război Rece” şi „acte de intimidare” în curs, în opinia sa, o trimitere voalată la Statele Unite, relatează AFP. … The post China și Rusia atacă ordinea mondială: Xi acuză „mentalitatea Războiului Rece” și „acte de intimidare”, Putin își apără războiul appeared first on spotmedia.ro.
13:30
LIVE Guvernul își asumă răspunderea pe cinci proiecte din pachetul II. Bolojan a amenințat cu demisia, semnături pentru moțiune de cenzură # SportMedia
Guvernul își va asuma astăzi, în Parlament, răspunderea pe cinci proiecte de lege din Pachetul 2 de măsuri fiscale. A șasea lege din pachet, cea privind reforma administrației locale, a fost amânată, după ce coaliția de guvernare nu a reușit nici duminică să ajungă la un acord. PSD s-a opus tăierilor propuse de Ilie Bolojan … The post LIVE Guvernul își asumă răspunderea pe cinci proiecte din pachetul II. Bolojan a amenințat cu demisia, semnături pentru moțiune de cenzură appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Perechea alcătuită din românca Elena Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostiuk s-a calificat, în optimile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a învins cuplul Beatriz Haddad Maia (Brazilia)/Laura Siegemund (Germania), cu 6-3, 6-2, duminică, la Nes York. Ruse și Kostiuk … The post Gabriela Ruse avansează în optimile probei de dublu de la US Open appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Administrația Fondului pentru Mediu anunță că va lansa în septembrie programul Rabla pentru persoane fizice, cu un buget total de 200 de milioane de lei și vouchere de până la 18.500 de lei pentru autovehicule electrice. În perioada premergătoare, va fi deschisă sesiunea destinată dealerilor autorizați, urmând ca la finalul lunii septembrie să fie lansată … The post Programul Rabla pentru persoane fizice se lansează în septembrie appeared first on spotmedia.ro.
13:30
FCSB și-a găsit fundaș central, dar a apărut o problemă: Telefonul impresarului, închis în nas # SportMedia
FCSB a anunțat că a găsit un nou fundaș central pe care vrea să îl transfere. Internaționalul Adrian Rus este jucătorul pe care FCSB a pus ochii după ce Mihai Popescu a avut o evoluție slabă la Cluj. Totuși, transferul a intrat în impas deoarece impresarul jucătorului a cerut 100 de mii de euro. „Am … The post FCSB și-a găsit fundaș central, dar a apărut o problemă: Telefonul impresarului, închis în nas appeared first on spotmedia.ro.
13:30
O nouă regină a anduranței: Beatrice Ologeanu stabilește un nou record național la triatlon pe distanța Ironman # SportMedia
Beatrice Ologeanu (35 ani), sportivă legitimată la Unstoppable Sport Club, a stabilit un nou record național la triatlon pe distanță lungă, oprind cronometrul la 10h23min53s. Performanța, realizată sâmbătă în Austria, la Podersdorf, este cu atât mai remarcabilă cu cât vine la doar șapte zile după ce recordul precedent fusese stabilit chiar de către colega sa … The post O nouă regină a anduranței: Beatrice Ologeanu stabilește un nou record național la triatlon pe distanța Ironman appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Scumpirile masive care intră de pe 1 septembrie în vigoare. În cât timp cred românii că va trece greul # SportMedia
Până la adoptarea următoarelor pachete de măsuri pregătite de Guvern, de luni, 1 septembrie, intră în vigoare câteva majorări de taxe și măsuri din primul pachet. Sunt majorări pentru șoferi, de exemplu, dar și schimbări pentru coasigurați. O majorare îi vizează pe șoferi: rovinieta, al cărei preț aproape că se dublează. Cea pentru un … The post Scumpirile masive care intră de pe 1 septembrie în vigoare. În cât timp cred românii că va trece greul appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș. 4 oameni răniți, a fost activat Planul Roșu de intervenție (Video) # SportMedia
Patru persoane au fost rănite în urma unu incendiu izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş, conform informaţiilor preliminare transmise de IGSU. Incendiul a izbucnit în urma unei explozii produse luni dimineață pe platforma industrială din cadrul Kronospan Sebeș. Locuitorii din zonă au auzit două bubuituri, una de intensitate mai mică, … The post Incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș. 4 oameni răniți, a fost activat Planul Roșu de intervenție (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Cel puțin 600 de oameni au murit și aproximativ 2.000 au fost răniți după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 6 și mai multe replici au zguduit estul Afganistanului duminică noaptea, au raportat luni surse oficiale. „În districtele Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech și Chapi Dara, aproximativ 600 de oameni au murit, circa 2.000 … The post Cutremur puternic în Afganistan: Cel puțin 600 de morți (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:30
FCSB face un transfer de urgență după remiza cu CFR Cluj. Roș-albaștrii au pornit pe ultima sută de metri căutările pentru un nou fundaș central. Asta deoarece Mihai Popescu își va pierde postul de titular după evoluția din meciul cu CFR Cluj. ”Își revine Olaru definitiv și oricum, trebuie să mai luăm un fundaș central, … The post Transfer de urgență la FCSB: Jucătorul țintit să rezolve o mare problemă appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Toate măsurile de reformă prin care guvernul actual ”dă țara peste cap” (pe bună dreptate, că țara asta chiar trebuie dată peste cap) se vor dovedi inutile peste 5-7 ani, când vom ajunge în aceeași situație financiar-bugetară de astăzi. Asta pentru că reformele sunt aplicate pe o matriță greșită, iar ele se ”vor strâmba la … The post Capitalismul și democrația României desenate de Ceaușescu appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Horoscop pentru luna septembrie 2025. The post Horoscopul lunii septembrie 2025 appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a dat verdictul după problemele apărute la meciul dintre CFR Cluj și FCSB. Porumboiu susține că FCSB trebuia să primească două penalty-uri în finalul meciului. De asemenea, Porumboiu mai afirmă că Mihai Popescu trebuia eliminat pentru al doilea cartonaș galben. „Au fost multe faze confuze, Coltescu nu a fost in … The post Verdictul lui Adrian Porumboiu după arbitrajul controversat de la CFR Cluj – FCSB appeared first on spotmedia.ro.
09:30
FCSB a anunțat numele primului jucător pe care îl dă afară după remiza cu CFR Cluj. Roș-albaștrii au anunțat că îl vor scoate de pe lista cu jucători eligibili pe Vlad Chiricheș. Acesta a fost scos de pe teren în minutul 29, iar Gigi Becali a declarat că-i va oferi o funcție în staff. „Echipa … The post Primul jucător pe care FCSB îl dă afară după remiza cu CFR Cluj: „Gata, afară din lot” appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Andrei Rațiu a fost titular în meciul Rayo Vallecano – Barcelona, scor 1-1, în etapa a treia în La Liga. Fundașul dreapta l-a avut adversar direct mai întâi pe Raphinha, iar apoi pe Marcus Rashford, după ce englezul împrumutat de la Manchester United l-a înlocuit pe brazilian în minutul 62. Rațiu a avut în piciorul … The post Andrei Rațiu, titular contra Barcelonei: Cum s-a descurcat fundașul român appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Concluzia dură trasă de Gazzetta dello Sport după ce Chivu a pierdut primul meci din Serie A # SportMedia
Cel mai important ziar de sport din Italia nu a avut milă de Cristi Chivu după eșecul înregistrat de Inter Milano, scor 1-2, contra lui Udinese. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport i-au acordat nota 5 lui Chivu pentru modul în care a pregătit partida. „Interul lui Chivu este gripat și leneș. Chiar și atunci … The post Concluzia dură trasă de Gazzetta dello Sport după ce Chivu a pierdut primul meci din Serie A appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
01:30
Washington Post: Planul postbelic prevede ca SUA să administreze Gaza timp de cel puțin un deceniu # SportMedia
Un plan postbelic pentru Gaza din cadrul administraţiei americane ar prevedea administrarea de către Statele Unite a enclavei devastate de război pentru cel puţin un deceniu, relocarea populaţiei din Gaza şi reconstrucţia acesteia ca staţiune turistică şi centru de producţie. Washington Post scrie că, potrivit unui document de 38 de pagini pe care l-a consultat, … The post Washington Post: Planul postbelic prevede ca SUA să administreze Gaza timp de cel puțin un deceniu appeared first on spotmedia.ro.
01:30
Ministrul Sănătății: Doar opt din 24 de spitale rămân cu bani din PNRR. Ce se întâmplă cu restul # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că, din cele 24 de spitale prevăzute a fi construite în România cu bani din PNRR, doar 8 îşi păstrează finanţarea. Restul urmează să fie construite prin Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura de Sănătate al Ministerului Sănătăţii. Patru sau chiar cinci spitale vor fi date în folosinţă în … The post Ministrul Sănătății: Doar opt din 24 de spitale rămân cu bani din PNRR. Ce se întâmplă cu restul appeared first on spotmedia.ro.
01:30
Cresc sau nu proteinele de origine animală riscul de mortalitate? Surpriza din cel mai recent studiu # SportMedia
Consumul de proteine provenite din alimente de origine animală nu este asociat cu un risc crescut de deces și ar putea chiar să ofere protecție când vine vorba despre mortalitatea din cauza cancerului, arată un nou studiu. Cercetarea realizată în Marea Britanie a analizat date de la aproape 16.000 de adulți, cu vârsta de peste … The post Cresc sau nu proteinele de origine animală riscul de mortalitate? Surpriza din cel mai recent studiu appeared first on spotmedia.ro.
01:30
O descoperire recentă sugerează că doi dintre cei mai studiați asteroizi, Bennu și Ryugu, ar putea avea origini comune. În centura de asteroizi se află un corp numit Polana. Acesta are un diametru de aproximativ 55 de kilometri, însă în trecut era mult mai mare. Coliziuni repetate l-au fragmentat, formând familia de asteroizi Polana. Unele … The post Asteroizii Bennu și Ryugu sunt înrudiți? – studiu appeared first on spotmedia.ro.
