Transfer deturnat în ultima clipă: Așteptat la FCSB, jucătorul a semnat cu Universitatea Craiova
SportMedia, 2 septembrie 2025 13:50
• • •
Acum 30 minute
13:50
13:50
Ziua 1287 Atacuri la granița României, alertă aeriană în Tulcea. Ucraina a eliberat un sat, rușii se pregătesc de atac în Donețk. Evacuări în toiul nopții în Rostov
Ziua 1287 de război a început cu un atac aerian masiv al Rusiei asupra a patru regiuni din Ucraina, soldat cu victime și daune asupra infrastructurii civile. În regiunea sudică Odesa, administrația districtului Izmail a anunțat că dronele rusești au vizat infrastructura portuară, provocând incendii. Nu au fost raportate victime. Atacul asupra portului dunărean
13:50
Bolojan, despre eventuala demisie: Dacă înțelegerile nu sunt respectate, e greu să-ți exerciți această poziție
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, marți, într-o conferință de presă susținută la Guvern pe tema reformei fiscale, și despre informațiile potrivit cărora ar fi amenințat cu demisia dacă partidele din coaliție nu vor ajunge la un acord privind reducerile de cheltuieli din administraţia locală. Premierul nu a confirmat, dar nici nu a negat informația.
13:50
Perechea româno-ucraineană Gabriela Ruse/Marta Kostiuk a fost învinsă de cuplul ruso-belgian Veronika Kudermetova/Elise Mertens, cu 6-4, 6-1, luni, la New York, în optimile de finală ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului. Ruse și Kostiuk s-au înclinat în fața favoritelor numărul patru după
13:50
De ce nu a ținut cont Bolojan de cererea lui Nicușor Dan privind pensiile magistraților. Premierul l-a refuzat pe președinte a doua oară
Premierul Ilie Bolojan a explicat marți de ce nu a ținut cont de punctul de vedere al președintelui Nicușor Dan, care a cerut ca normele tranzitorii pentru pensiile magistraților să fie de 15 ani. În proiectul final a rămas intervalul de 10 ani. Bolojan a spus, în conferința de presă de marți de la Guvern,
13:50
FCSB a făcut o ofertă concretă pentru un fundaș central: „Așteptăm răspunsul de la Benfica"
FCSB a înaintat o ofertă oficială pentru transferul unui fundaș central. Roș-albaștrii l-au ofertat pe Mario Tudose, jucător deținut în coproprietate de FC Argeș și Benfica Lisabona. Acum, roș-albaștrii așteaptă ca Benfica să dea răspunsul. „Am avut o discuție atât cu domnul Becali, cât și cu Meme. Noi avem 50% din Tudose. 50% Benfica. Orice
Acum 4 ore
11:50
Aurul a atins un nou maxim istoric de 3.501,59 dolari pe uncie, depășind recordul anterior din aprilie de 3.500,10 dolari, în primele tranzacții asiatice de marți. Această creștere nu este o coincidență. Investitorii cumpără metalul galben și evită dolarul, un refugiu sigur concurent, din cauza probabilității ridicate a unei reduceri a ratei dobânzii în SUA
11:50
Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator" şi cerându-i să plece în ţara lui va fi audiat, marţi, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Tânărul de 20 de ani care a lovit un livrator, pe o stradă din Capitală, pe motiv că acesta
11:50
CFR Cluj a propus ca FCSB să cumpere un jucător din Gruia. Ardelenii au încercat să-l trimită pe fundașul central brazilian Leo Bolgado, imediat după ce roș-albaștrii au anunțat că vor să se întărească pe această poziție. „Avem jucători interesanți chiar și pentru alte cluburi din Liga 1. Dacă sunt cluburi de Liga 1, care
11:50
LIVE Bolojan: Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli. Reforma este necesară
Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă, după ce guvernul și-a asumat luni, în Parlament, răspunderea pe cinci proiecte de lege din Pachetul 2 de măsuri de reformă. Bolojan vorbește despre angajarea răspunderii în Parlament pe cele 5 proiecte de legi și despre măsurile privind administrația publică locală, asupra cărora nu s-a ajuns la
11:50
FCSB merge până la capăt în cazul lui Vlad Chiricheș. Gigi Becali nu a revenit la sentimente mai bune și este gata să îl scoată din lot pe Vlad Chiricheș. Finanțatorul de la FCSB are și o variantă pentru înlocuirea lui Chiricheș: Joyskim Dawa. Marți este ziua limită în care FCSB poate trimite la UEFA
Acum 6 ore
09:50
Modificări la reînnoirea vizelor pentru SUA: Noile condiții pentru scutirea de interviu
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând de marţi, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate. Cu excepţia acestor câtorva cazuri, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele cu
09:50
Șefa Centrului Educațional din Timișoara, unde un copil de un an a murit înecat, a fost reținută
O femeie de 33 de ani, administrator la centrul Educaţional din Timişoara unde un copil de un an şi opt luni a murit înecat într-un iaz ornamental, a fost reţinută pentru 24 de ore. Ea este acuzată de ucidere din culpă. "În urma probatoriului administrat în cauză de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din
09:50
Ianis Hagi și-a găsit, în sfârșit, echipă și este gata să semneze contractul. După ce a sperat că va prinde un transfer într-un campionat de top, Ianis Hagi va ajunge, în cele din urmă, în Turcia. Destinația lui Ianis este surprinzătoare: Alanyaspor, echipă de pe locul 9 din prima ligă din Turcia, conform Fanatik. Ianis
09:50
CFR Cluj a reușit să facă un transfer spectaculos. Ardelenii l-au adus pe Kurt Zouma, un fundaș central pe care Transfermarkt îl evaluează la 10 milioane de euro. Fotbalistul francez cu 11 apariții în tricoul naționalei și-a încheiat oficial contractul cu West Ham, după ce în sezonul trecut a evoluat pentru Al-Orobah, echipă din Arabia
09:50
FCSB a primit o veste excelentă într-un moment în care este într-o situație dificilă. Roș-albaștrii au aflat că accidentarea lui Daniel Bîrligea nu este gravă și că se pot baza pe jucător de la meciul cu Csíkszereda din etapa următoare. În schimb, Bîrligea va rata acțiunea echipei naționale din luna septembrie. „A suferit o leziune
09:50
Ministerul rus al Apărării a difuzat imagini în care apare o hartă aflată în spatele șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, sugerând posibilele ambiții ale Moscovei de a cuceri regiunile Harkov și Odesa, până la granița cu România. Harta a apărut în timp ce Gherasimov vorbea despre campania de primăvară-vară a Rusiei, spunând că Moscova
Acum 12 ore
03:50
Grăsimea viscerală, indiferent unde e poziționată, afectează inima. Dar grăsimea de pe șolduri și coapse, la femei, e chiar benefică! Ce s-a descoperit despre IMC
Grăsimea viscerală, cea depozitată în jurul organelor interne, este asociată cu îmbătrânirea mai rapidă a inimii, arată un nou studiu. Îmbătrânirea este principalul factor de risc pentru bolile cardiovasculare, însă de ce unii oameni îmbătrânesc mai repede decât alții era până acum un mister. Cercetătorii au descoperit acum că excesul de grăsime viscerală ar putea
03:50
Primul hibrid uman din lume pare să rescrie istoria. Ce particularități avea copilul parte neanderthalian, parte Homo sapiens
O echipă internațională de cercetători de la Universitatea din Tel Aviv și de la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică a descoperit cea mai veche dovadă că neanderthalienii și Homo sapiens au stabilit conexiuni strânse, atât sociale, cât și biologice. Concret, aceștia au descoperit în Israel fosilele unui copil rezultat din încrucișarea celor două specii.
03:50
Un cântăreț ne anunță într-o postare pe TikTok că Ștefan cel Mare a cucerit Suedia. Pe rețeaua X, un cont rusesc postează o secvență din filmul regizorului Mircea Drăgan, intitulat după numele voievodului Moldovei, iar Daily Romania, un alt cont al propagandei Kremlinului enumeră faptele de vitejie ale domnitorului și sanctificarea acestuia de către Biserica
03:50
Exclusiv Economie „pe bune" sau PR politic? Unii directori de companii municipale pierd averi, alții își păstrează salariile, după plafonarea primarului Bujduveanu
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu (PNL), a anunțat plafonarea salariilor directorilor din companiile municipale. Numai că, în realitate, măsura nu se aplică peste tot. Unii directori pierd sume uriașe din veniturile astronomice pe care le-au avut până acum. Alții, însă, rămân cu lefuri mult peste plafon. În plus, mai sunt câțiva care încearcă să ascundă
03:50
Horoscop zilnic pentru 2 septembrie 2025.
01:50
Reforma administrației, pe masa discuțiilor la Cotroceni: Nicușor Dan se întâlnește marți cu Ilie Bolojan și liderii coaliției
Președintele Nicușor Dan îi primește marți, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor din coaliția de guvernare, alături de premierul Ilie Bolojan. Întâlnirea marchează începutul sesiunii parlamentare și are pe agendă subiecte sensibile, între care reforma administrației publice și disponibilizările din sistem, care au generat deja tensiuni în interiorul coaliției. Liderul UDMR Kelemen Hunor a confirmat
01:50
Șeful apărării din Germania o contrazice pe Ursula von der Leyen: Uniunea Europeană „nu are competențe" să trimită trupe
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a criticat luni declarațiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a vorbit public despre planuri de trimitere a unor trupe multinaționale în Ucraina ca parte a unor garanții de securitate pe termen lung. Pistorius a afirmat că este „fundamental greșit" să fie discutate astfel de opțiuni înainte
01:50
Magistrații se plâng că sunt atacați și intimidați: Instigare directă împotriva noastră și a familiilor
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) trage un nou semnal de alarmă privind „fapte de instigare directă" îndreptate împotriva judecătorilor, procurorilor și a familiilor acestora. Potrivit instituției, „manifestări de o agresivitate fără precedent la adresa magistraților" nu se mai limitează la mediul online, ci au ajuns chiar „în sălile de judecată". În acest context, CSM anunță
01:50
Zeci de mii de sârbi au ieșit în stradă, la Belgrad: Corupția este rădăcina tuturor problemelor. Vrem alegeri! (Video)
Zeci de mii de
Acum 24 ore
23:50
Primarul Capitalei a anulat avizul pentru protestul anti-imigranți: „Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare” # SportMedia
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat luni că avizul pentru protestul programat pe 2 septembrie de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România a fost anulat. Decizia a fost luată după ce organizatorii au promovat în spaţiul public mesaje cu caracter explicit anti-imigranţi. „Nu voi permite ca Bucureştiul să fie folosit ca … The post Primarul Capitalei a anulat avizul pentru protestul anti-imigranți: „Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare” appeared first on spotmedia.ro.
23:50
Impozit minim pe cifra de afaceri și cote mai mari pentru averile mari. Reguli noi pentru conversia datoriilor la start-up-uri # SportMedia
Guvernul a aprobat luni forma finală a proiectului de lege privind măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, în urma analizării şi adoptării unor amendamente depuse în Parlament. Documentul a fost asumat prin procedura de angajare a răspunderii. Principalele modificări aprobate: Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) Se aplică în continuare companiilor care … The post Impozit minim pe cifra de afaceri și cote mai mari pentru averile mari. Reguli noi pentru conversia datoriilor la start-up-uri appeared first on spotmedia.ro.
23:50
Modificări la ANRE, ASF și ANCOM: Noi organigrame până la 30 septembrie, reduceri de posturi, indemnizații mai mici și fără prime până la finalul lui 2028 # SportMedia
Guvernul a adoptat luni mai multe amendamente la proiectul de Lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, care face parte din pachetul legislativ pentru care Executivul și-a asumat răspunderea în Parlament. Noile prevederi vizează reducerea indemnizaţiilor, reorganizarea structurilor de personal și interzicerea bonusurilor până la finalul anului 2028 pentru conducerea ANRE, ASF și ANCOM. … The post Modificări la ANRE, ASF și ANCOM: Noi organigrame până la 30 septembrie, reduceri de posturi, indemnizații mai mici și fără prime până la finalul lui 2028 appeared first on spotmedia.ro.
23:50
Formularul prin care pacienții pot reclama dacă sunt trimiși abuziv din spitale de stat la privat # SportMedia
Pacienții care ajung la spitale publice, dar sunt direcționați abuziv către cabinete medicale private, pot depune sesizări printr-un formular online. Formularul este disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății, iar măsura a intrat în vigoare de azi. Formularul solicită datele pacientului (nume și număr de telefon), numele spitalului și al secției unde s-a prezentat, dar și cabinetul … The post Formularul prin care pacienții pot reclama dacă sunt trimiși abuziv din spitale de stat la privat appeared first on spotmedia.ro.
21:50
Ministerul Finanțelor a apelat din nou la piața bancară și a atras luni peste 1 miliard de lei prin două emisiuni de obligațiuni de stat, arată datele publicate de Banca Națională a României. Ministerul a împrumutat 396,8 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni cu o maturitate reziduală la 71 luni și un randament mediu … The post Ministerul Finanțelor a împrumutat peste un miliard de lei într-o singură zi appeared first on spotmedia.ro.
21:50
Aproape 300 de amendamente au fost depuse la pachetul de 5 legi pentru care Guvernul își asumă răspunderea # SportMedia
Senatorii și deputații au depus aproape 300 de amendamente la cele cinci proiecte de lege pentru care Guvernul își asumă luni răspunderea în Parlament. Potrivit datelor oficiale, au fost înregistrate în total 291 de amendamente, însă doar la două dintre proiecte au fost aprobate modificări. Cele mai multe amendamente, respinse Guvernul precizează că doar Proiectul … The post Aproape 300 de amendamente au fost depuse la pachetul de 5 legi pentru care Guvernul își asumă răspunderea appeared first on spotmedia.ro.
19:40
China construiește mai multe nave decât orice altă țară: Depășește de 200 de ori capacitatea SUA # SportMedia
În ultimele două decenii, China și-a intensificat investițiile în construcția navală. Și acest lucru a dat roade: peste 60% din comenzile mondiale din acest an au fost direcționate către șantierele navale chinezești. China construiește mai multe nave decât orice altă țară, deoarece poate face acest lucru mai rapid decât oricine altcineva. „Amploarea este extraordinară… în … The post China construiește mai multe nave decât orice altă țară: Depășește de 200 de ori capacitatea SUA appeared first on spotmedia.ro.
19:40
Bayer Leverkusen l-a demis, luni, pe antrenorul olandez Erik ten Hag (55 ani), după numai două etape disputate din Bundesliga, a anunțat campioana din 2024 și vicecampioana din 2025, într-un comunicat citat de AFP. Erik ten Hag fusese numit la sfârșitul lunii mai în locul spaniolului Xabi Alonso, plecat la Real Madrid, după aproape trei … The post Bayer Leverkusen și-a demis antrenorul după doar 2 etape appeared first on spotmedia.ro.
19:40
România, printre țările cu cele mai ieftine locuințe din Europa. Dar prețurile urcă rapid # SportMedia
România se află în topul țărilor europene cu cele mai accesibile locuințe, ocupând locul al patrulea, după Turcia, Bosnia și Herțegovina și Albania. Prețul mediu al unei locuințe a ajuns în 2024 la 1.676 euro/mp, cu 11,5% mai mult decât în 2023, potrivit studiului Deloitte Property Index. La polul opus, Luxemburg conduce clasamentul celor mai … The post România, printre țările cu cele mai ieftine locuințe din Europa. Dar prețurile urcă rapid appeared first on spotmedia.ro.
19:40
Patronatele cer Guvernului să reducă risipa, nu doar să crească taxele: Reforma fiscală nu poate pune întreaga povară pe mediul privat # SportMedia
Reducerea deficitului bugetar nu poate fi realizată doar prin creșterea sarcinilor fiscale pentru mediul de afaceri și cetățeni, ci trebuie însoțită de o reformă a cheltuielilor statului, transmite Confederația Patronală Concordia. „Susținem obiectivul de consolidare fiscală, dar considerăm că o reformă echitabilă nu poate să pună întreaga povară pe umerii mediului privat. Este timpul ca … The post Patronatele cer Guvernului să reducă risipa, nu doar să crească taxele: Reforma fiscală nu poate pune întreaga povară pe mediul privat appeared first on spotmedia.ro.
19:40
ANIS: Pachetul 2 de măsuri fiscale aduce puține vești bune și multe rele pentru companiile din industria de IT # SportMedia
Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (parte din Pachetul 2 de măsuri propuse de Guvern) în forma care se discută încă între partidele din coaliția de guvernare riscă să aibă un impact negativ major asupra industriei de IT: astfel, … The post ANIS: Pachetul 2 de măsuri fiscale aduce puține vești bune și multe rele pentru companiile din industria de IT appeared first on spotmedia.ro.
17:40
România și R. Moldova sunt „două țări care au nevoie una de cealaltă”, a spus Nicușor Dan la vizita sa peste Prut. Dar de ce nu a fost de Ziua Independenței? Fiindcă nu recunoaște R. Moldova ca țară separată? Președintele Nicușor Dan a traversat Prutul cu ocazia zilei limbii române, pentru a compensa absența lui … The post Nicușor Dan, strategia gesturilor și unirea cu R. Moldova appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Când vine vorba de călătorii între România și Germania, ai de ales între mai multe variante: avion, tren, mașină personală sau autocar. Și totuși, în ciuda opțiunilor moderne, tot mai mulți români preferă autocarul ca mijloc de transport spre vestul Europei. De ce? Pentru că, în realitate, confortul nu înseamnă întotdeauna viteză, iar cele mai … The post Top 5 motive pentru care românii aleg autocarul în locul avionului spre Germania appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Când vine vorba de lucrări precise, fie în construcții, renovări sau amenajări interioare, alegerea uneltei potrivite poate face diferența între un rezultat profesionist și unul improvizat. Una dintre cele mai versatile și accesibile unelte este mașina de tăiat manuală, folosită în special pentru plăci ceramice, gresie, faianță și alte materiale de construcții de dimensiuni reduse. … The post Cum alegi cea mai bună mașină de tăiat manuală pentru proiectul tău appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Septembrie în tonuri de belcanto și teatru, Callas masterclass și Antiportret de familie # SportMedia
Sfârșitul lunii septembrie aduce două spectacole puternice pe scenele din România, „Callas masterclass”, în care Oana Pellea reface cu delicatețe și forță umană portretul celebrei soprane Maria Callas, și „Antiportret de familie”, o comedie amară despre adevărurile nerostite din spatele unei familii aparent normale. Fiecare spectacol oferă o confesiune scenică – una individuală, alta colectivă … The post Septembrie în tonuri de belcanto și teatru, Callas masterclass și Antiportret de familie appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Naționala României a rămas fără un jucător important înaintea meciurilor din această lună. FCSB a anunțat că Daniel Bîrligea nu poate merge la acțiunea echipei naționale din următoarea perioadă. El s-a accidentat imediat după ce a intrat pe teren în meciul cu CFR Cluj și nu va putea fi prezent la lot. „Bîrligea nu are … The post Pierdere grea pentru naționala României: A rămas fără un jucător de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Cum pot brandurile și agențiile să evite greșelile costisitoare în influencer marketing # SportMedia
Într-un peisaj digital dominat de campanii efemere și buzzword-uri, conferința Influencer Marketing Conference propune profesioniștilor din marketing și comunicare o abordare directă a colaborărilor dintre branduri și influenceri: o zi de analiză serioasă a fenomenului, prezentări aplicate, studii de caz cu rezultate măsurabile și discuții relevante cu oameni care modelează industria marcom. „Ne dorim ca … The post Cum pot brandurile și agențiile să evite greșelile costisitoare în influencer marketing appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Oferta EVOPACK: pahare de plastic de uz unic pentru cafenele și restaurante din toată România # SportMedia
Paharele de plastic de unică folosință sunt peste tot! Îți bei sucul și cocktailul de la festival din ele, îți pui apă când te afli pe drum, bei un bubble tea rece când ți-e cald sau consumi cafeaua cu gheață de zi cu zi, în drum spre muncă. Dar o putem lua și altfel. Dacă … The post Oferta EVOPACK: pahare de plastic de uz unic pentru cafenele și restaurante din toată România appeared first on spotmedia.ro.
17:40
O persoană a fost înjunghiată de un bărbat în Sectorul 4 al Capitalei. Agresorul a fost prins # SportMedia
O persoană a fost înjunghiată de un bărbat de 45 de ani pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei, a informat, luni, Poliţia municipiului Bucureşti. Agresorul a fost prins în scurt timp, iar cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti … The post O persoană a fost înjunghiată de un bărbat în Sectorul 4 al Capitalei. Agresorul a fost prins appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut de un bărbat din Cluj. Agresorul a fost arestat # SportMedia
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există … The post Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut de un bărbat din Cluj. Agresorul a fost arestat appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Sindicatele din Educație nu renunță și anunță că vor boicota începutul de an școlar: Vă rugăm să nu ne blamați # SportMedia
Nemulţumite de recentele măsuri luate cu privire la sistemul de educaţie, cele mai mari federaţii sindicale din învăţământ anunţă că, în loc să fie la catedră în prima zi de şcoală, profesorii vor ieşi în stradă, în Bucureşti. Vor organiza o acţiune de pichetare a sediului Guvernului, urmată de un marş de protest, până la … The post Sindicatele din Educație nu renunță și anunță că vor boicota începutul de an școlar: Vă rugăm să nu ne blamați appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Stațiunea Jupiter a fost, în acest weekend, epicentrul înotului românesc, multiplul campion olimpic, mondial și european, David Popovici, a fost prezența surpriză la concursul de înot în ape deschise AtlantisMan, unde a participat nu pentru a vâna medalii, ci pentru a promova sportul și a-i inspira pe cei mai tineri înotători. Evenimentul, organizat de cel … The post David Popovici, un campion mondial în slujba înotului în ape deschise, la AtlantisMan appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Avionul Ursulei von der Leyen a pierdut semnalul GPS la aterizarea în Bulgaria. Suspiciuni de interferențe rusești # SportMedia
O posibilă acțiune de interferență electronică venită din partea Rusiei a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie Avionul care o transporta von der Leyen la Plovdiv, duminică … The post Avionul Ursulei von der Leyen a pierdut semnalul GPS la aterizarea în Bulgaria. Suspiciuni de interferențe rusești appeared first on spotmedia.ro.
15:40
FCSB a decis soarta lui Elias Charalambous după al șaselea meci la rând fără victorie în campionat # SportMedia
FCSB are o serie incredibil de proastă în campionat și a decis soarta antrenorului Elias Charalambous. Roș-albaștrii au 4 înfrângeri și 2 remize în ultimele 6 runde și sunt pe loc de baraj. Chiar și așa, Gigi Becali a declarat că nu îl va demite pe Elias Charalambous. ”Păi ce, sunt nebun, mă crezi idiot? … The post FCSB a decis soarta lui Elias Charalambous după al șaselea meci la rând fără victorie în campionat appeared first on spotmedia.ro.
