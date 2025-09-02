Horoscop 2 septembrie 2025 – Starea ta de spirit de astăzi va fi excelentă
National.ro, 2 septembrie 2025 05:50
BERBEC Este o zi plăcută și captivantă, deoarece în adâncul sufletului, astăzi ești deschis schimbării. Ești aventuros, ai un foc la inimă și simți nevoia să ți se întâmple ceva nou și proaspăt. Trebuie să te afirmi. TAUR Astăzi veți dori să cunoașteți pe cineva nou și diferit. Vei fi mai puțin răbdător […]
BERBEC Este o zi plăcută și captivantă, deoarece în adâncul sufletului, astăzi ești deschis schimbării. Ești aventuros, ai un foc la inimă și simți nevoia să ți se întâmple ceva nou și proaspăt. Trebuie să te afirmi. TAUR Astăzi veți dori să cunoașteți pe cineva nou și diferit. Vei fi mai puțin răbdător […]
Fenerbahce, adversara celor de la FCSB în Europa League, face senzație pe piața transferurilor. După despărțirea de Jose Mourinho, turcii au dat lovitura cu Marco Asensio, extrema spaniolă de la PSG. Transferat la Paris în 2023 după despărțirea de Real Madrid, Asensio nu a confirmat și a fost împrumutat la Aston Villa. Revenit în vară, […]
Nicușor Dan, președintele care și-a făcut un obicei din a tăcea asurzitor, a revenit pe scena publică exact când nu mai era loc pentru circ ieftin. După zile de concedii exotice și excursii prin coclauri, întrerupte doar de câteva postări călduțe de solidaritate cu Ucraina, șeful statului s-a trezit că trebuie să spună ceva și […]
Pentru realizarea duopolului mondial de putere care să elimine păcătoasa dominație unică americană începută în 1990 este nevoie de câteva lucruri importante. Pentru acesta citatul din Xi, dragonul dragonilor chinezești, este cel care definește major unele dintre ele: „Trebuie să profităm de piața la mega scară pentru a îmbunătăți nivelul de facilitare a comerțului și […]
Dennis Man trăiește momente complicate la PSV Eindhoven. Transferat în urmă cu mai puțin de trei săptămâni, extrema dreaptă română a fost inclusă deja de presa batavă pe lista celor mai slabe achiziții ale verii din Eredivisie. Site-ul Voetbalprimeur.nl l-a trecut pe Man între cele opt transferuri considerate dezamăgiri. Printre ele se mai află și […]
Următoarele câteva săptămâni vor oferi Wall Street o imagine clară asupra continuării sau eșecului pieței bursiere americane. Rapoartele privind locurile de muncă, indicatorii cheie ai inflației și decizia Rezervei Federale privind rata dobânzii vor fi publicate în următoarele 14 sesiuni de tranzacționare, stabilind tonul pentru investitori, relatează Bloomberg. Evenimentele survin într-un moment în care piața […]
Tot ce trebuie să știi despre calificarea FCSB și U Craiova în cupele europene. Cu cine joacă, program, ce bani primesc # National.ro
FCSB și Universitatea Craiova sunt cele două echipe care vor reprezenta România în competițiile europene în acest sezon. După ce a ratat calificarea în Champions League, FCSB a trecut fără probleme de scoțienii de la Aberdeen, asigurându-și astfel calificarea în faza ligii din Europa League, în timp ce oltenii lui Mirel Rădoi s-au calificat, în […]
Liderii de afaceri din Franța afirmă că ultima perioadă de haos politic din țară amenință cu consecințe economice grave, deplângând lipsa de certitudine și de consens cu privire la modul de redresare a finanțelor publice. Se preconizează că guvernul va cădea pentru a treia oară în puțin peste un an, pe 8 septembrie, când prim-ministrul […]
După întâlnirea din Alaska, a americanului Trump cu „odiosul" rus Putin, unde cei doi au pus la cale unele acțiuni viitoare, privind mai ales eventuale demersuri pentru încheierea războiului din Ucraina, o parte din șefii țărilor aflate în Uniunea Europeană (franțuzul Macron, nemțălăul Merz, finladezul Stubb, britanicul Starmer și italianca Meloni, secretarul NATO, Rutte, și […]
Magistrații din România sunt vizați de o campanie de defăimare fără precedent, susținută din zona politică și amplificată pe rețele sociale, avertizează Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit instituției, fenomenul amenință integritatea fizică și psihică a judecătorilor și procurorilor și riscă să afecteze funcționarea statului de drept. Magistrații, atacați prin discursuri politice și în mediul […]
Incendiile din această vară au fost amplificate de un proces îndelungat de depopulare care a golit comunitățile rurale ale continentului european. Zeci de ani de migrație a persoanelor din sate către zonele urbane în căutarea unui loc de muncă au transformat vaste întinderi de terenuri agricole în vegetație sălbatică extrem de inflamabilă, relatează Financial Times. […]
Președintele chinez Xi Jinping a îndemnat membrii Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) să profite de „piața lor de mari dimensiuni", dezvăluind ambițiile sale privind o nouă ordine globală în materie de securitate și economie, care reprezintă o provocare pentru Statele Unite. "Ar trebui să pledăm pentru o multipolarizare echitabilă și ordonată, pentru o […]
Acum zece ani, pe 31 august 2015, Angela Merkel a luat decizia unilaterală de a deschide frontierele Europei. Sloganul cancelarului german a rămas în istorie: „Wir schaffen das" – „Putem face asta". Merkel a fost motivată de conflictul din Orientul Mijlociu, în special din Siria și Irak, dar invitația ei a fost acceptată de mulți […]
Parcul Suoyuwan, care se întinde din nord-estul Chinei până în Marea Galbenă, oferă priveliști uimitoare asupra unuia dintre cele mai mari șantiere navale. Dar pentru analiștii de la Casa Albă, aflați la mii de kilometri distanță, reprezintă o amenințare tot mai mare. Peste 60% din comenzile mondiale din acest an au fost direcționate către șantierele […]
Săptămâna trecută, în mijlocul atenției acordate schimburilor de teritorii și garanțiilor de securitate, s-a pierdut un aspect și mai central pentru o soluționare diplomatică a războiului din Ucraina: dacă Vladimir Putin este pregătit să accepte aderarea țării la Uniunea Europeană. Această concesie a fost un element important al acordului de pace redactat de negociatorii ruși […]
Mi se cere adesea să fac predicții despre o anumită dezvoltare geopolitică în întreaga lume. Am văzut suficiente erori (ale mele și ale altora) pentru a dezvolta un anumit grad de umilință cu privire la capacitatea oricărei persoane de a face acest lucru. Cu excepția, probabil, a Oracolului din Delfi, prezicerea viitorului este dificilă. Dar […]
Nicușor și Macron în Moldova, Ursula în vizită de lucru la Kogălniceanu. Foarte puternic e Trump! Șefa U.E. inspectează o bază NATO. Îi dă și note? Iar discursurile despre "solidaritatea europeană" sunt de montaj literar artistic la Palatul Pionierilor. Armata britanică e la jumătate din personal – 70.000 de oameni. Încap toți soldații pe un […]
VIDEO. Călin Georgescu, critici la adresa Guvernului: „Distrug în totalitate economia țării și condamnă la neputință viața oamenilor”/Ce spune fostul candidat despre PSD # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a ajuns luni, 1 septembrie, la Judecătoria Sectorului 1. S-a prezentat la instanță pentru a afla dacă rămâne sau nu sub control judiciar. Și de această dată susținătorii săi au venit în număr mare, în fața sediului instanței, pentru a-i arăta că îi sunt alături. După ce a stat […]
Marian Vanghelie este din nou în atenția publică după ce, duminică, ar fi avut un comportament violent la locuința fostei sale soții și a mamei acesteia. Incidentul a avut loc în jurul prânzului, iar cele două femei au solicitat sprijinul poliției prin apel la 112. Marian Vanghelie, reclamat la Poliția Voluntari Conform datelor oficiale, apelul […]
Vești proaste pentru șoferi. De la 1 septembrie se scumpește rovinieta pentru autoturisme/Cresc şi amenzile pentru lipsa acesteia # National.ro
Începutul toamnei vine „la pachet" cu scumpirea rovinietei, dar și cu amenzi mai mari pentru lipsa acesteia. Sunt, așadar, vești nu tocmai bune pentru șoferi. Preţul rovinietei se modifică, de la 1 septembrie, pentru autoturisme, majorările fiind cuprinse între un euro şi 22 de euro. De asemenea, cresc şi amenzile pentru lipsa rovinietei în cazul […]
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene discută cu Nicuşor Dan, la Constanţa # National.ro
Șefa Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, face, luni, o vizită în România, la Constanţa, unde va avea o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan. Von der Leyen şi preşedintele Nicuşor Dan vor vizita Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu" şi Portul Militar Constanţa, la final fiind programată o conferinţă de presă comună. Președinta CE a […]
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6 grade, a lovit duminică noaptea estul Afganistanului. Seismul a fost urmat de replici, soldându-se cu un număr foarte mare de victime. Cel puțin 600 de oameni au murit și aproximativ 2.000 au fost răniți după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 6 și mai multe replici au […]
BERBEC Clima este favorabilă căsătoriei sau semnării contractelor. Cu toate acestea, dacă creați superficialitate, ar putea exista indecizie, dificultăți în luarea inițiativei sau dezvoltarea responsabilităților dumneavoastră. O afacere promițătoare este la îndemână dacă doriți să vă avansați munca. Viața ta de dragoste îți va domina și echilibra nivelul de energie. Veți avea o dispoziție bună […]
Europa nu dansează pe muzică de vals, ci pe ritmul tobelor de război. Iar cea care bate darabana este nimeni alta decât Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, transformată peste noapte în generalissim autoproclamat al flancului estic din NATO. Dacă-i lipsește ceva acestui tablou, ar fi doar uniforma kaki și cascheta cu stele aurii. […]
Liverpool și Newcastle au ajuns la un acord pentru transferul lui Alexander Isak (25 de ani), într-o mutare evaluată la 150 de milioane de euro – a treia cea mai scumpă din istoria fotbalului. Vestea a fost confirmată de fostul internațional norvegian Jan Aage Fjortoft, devenit unul dintre cei mai respectați „insideri" ai pieței de […]
Arabia Saudită pregătește cu fast Cupa Mondială din 2034, dar scandalul legat de drepturile omului pune presiune uriașă pe FIFA. Regatul construiește și modernizează în total 15 stadioane, cu proiecte care par desprinse din filme SF,
Guvernul Bolojan reușește „performanța” de a bate toate recordurile de cinism politic. Zilele trecute, Executivul a renunțat la taxarea corectă a marilor multinaționale. Un scandal uriaș, pentru că România pierde 4,7 miliarde de lei – bani care ar fi putut merge la spitale, școli, autostrăzi sau chiar la salariile celor pe care acum statul se […] The post Bolojan are cadouri pentru străini și șuturi pentru români first appeared on Ziarul National.
Se pare că liderii europeni intenționează că escaladeze războiul din Ucraina și să provoace conflicte noi. Aliații Ucrainei trebuie să se asigure că Rusia nu mai are capacitatea economică de a continua războiul, a declarat agresiv Friedrich Merz. Dacă eforturile diplomatice au eșuat în ultimele săptămâni, cancelarul german va susține probabil sancțiuni mai dure împotriva […] The post Europa vrea musai război first appeared on Ziarul National.
„Al doilea șoc chinezesc” provoacă o pierdere masivă de locuri de muncă în industria Germaniei. Cifrele sunt amețitoare. În primele cinci luni ale acestui an, exporturile germane către China au scăzut cu 14,2 % față de aceeași perioadă din 2024. În același timp, importurile germane din China au crescut de două ori mai repede decât […] The post China exportă specialitățile tradiționale „Made in Germany” first appeared on Ziarul National.
Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a aterizat duminică în China, având încă în minte tariful vamal impus de Donald Trump. De miercuri, taxele vamale aplicate produselor indiene destinate pieței americane au ajuns la 50% – ceea ce, potrivit lui Trump, reprezintă o pedeapsă pentru continuarea achiziționării de petrol rusesc de către New Delhi, relatează BBC. Aceste […] The post Afectate de taxele americane, India și China caută să relanseze afacerile first appeared on Ziarul National.
După un atac armat al pazei de coastă libiene și cinci zile de carantină la bordul unei nave ciuruite de gloanțe, echipajul Ocean Viking a primit autorizația de a acosta din partea autorităților italiene. Din cauza unui caz de tuberculoză, 34 de membri ai echipajului au fost izolați la bord, iar cei 87 de naufragiați […] The post Italia nu scapă de pacostea migranților din Mediterana first appeared on Ziarul National.
Un număr tot mai mare de operatori de avioane private și croaziere ultra-luxoase acceptă plăți în criptomonede, pe fondul cererii din partea călătorilor îmbogățiți de creșterea prețurilor bitcoin. Cererea „enormă” din partea clienților tineri și bogați a determinat FXAIR, deținută de Flexjet, să accepte plăți în criptomonede, a declarat președintele Flexjet, Kenn Ricci, pentru Financial […] The post Boom-ul Bitcoin: călătorii de lux pentru noii îmbogățiți first appeared on Ziarul National.
Tocmai când lumea se obișnuia cu noua realitate a războiului comercial declanșat de Donald Trump și guvernele încheiau în grabă acorduri, Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Federal a decis că tarifele anunțate în aprilie, de „Ziua Eliberării”, nu au fost aprobate de Congres. Instanța a permis ca tarifele să rămână în vigoare până […] The post Războiul tarifar al lui Trump se confruntă cu cel mai dificil test first appeared on Ziarul National.
Cele 24 de ore în care Donald Trump a promis că va pune capăt războiului din Ucraina s-au transformat în mai mult de șase luni de negocieri haotice și nu există niciun semn că luptele vor înceta, măcar temporar. În prezent, nu există nicio perspectivă pentru un acord de pace, iar Rusia continuă să adere […] The post De ce nu va funcționa o zonă de menținere a păcii în Ucraina first appeared on Ziarul National.
Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt la egalitate, fiecare cu 25% din intențiile de vot, arată cel mai nou sondaj realizat la nivelul Capitalei. Sondajul de opinie a fost efectuat de Avangarde, în perioada 22–30 august 2024, și arată o competiție foarte strânsă pentru funcția de primar general. Așadar, Daniel Băluță (PSD) și […] The post Cel mai nou SONDAJ pe București. Luptă strânsă pentru PRIMĂRIA CAPITALEI first appeared on Ziarul National.
Trump despre Rusia și Ucraina. ”Niciuna dintre cele două părți implicate nu e pregătită să pună capăt războiului.” Într-o lume normală, nu te întrebi dacă Statul e pregătit de război. Te întrebi ce vrea cetățeanul. Rusia și Ucraina nu sunt pregătite de pace, fiindcă niciuna nu a obținut ce a vrut (Rusia e departe și […] The post Domnule Bolojan, guvernul e brici, dar se simte lipsa lui Vlad Voiculescu! first appeared on Ziarul National.
Medicamentele compensate: CNAS reduce nivelul de sprijin și pacienții vor plăti mai mult # National.ro
Medicamentele compensate vor suferi schimbări importante, după ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că mai multe tratamente utilizate frecvent de pacienții cronici, precum Indapamid, Metoprolol, Rosuvastatin și Omeprazol, vor trece la un nivel mai mic de compensare. În urma deciziei, costul pentru o cutie va crește în medie cu 9 lei. […] The post Medicamentele compensate: CNAS reduce nivelul de sprijin și pacienții vor plăti mai mult first appeared on Ziarul National.
Numerele de înmatriculare la domiciliu: plăcuțele vor fi livrate prin curier, cu plata online # National.ro
Numerele de înmatriculare la domiciliu devin realitate pentru șoferii din România, după ce Ministerul Afacerilor Interne a anunțat o nouă procedură de eliberare a plăcuțelor. Începând cu 17 septembrie 2025, acestea vor putea fi livrate direct prin curier, contra cost, pe baza comenzilor făcute online. Cum se pot comanda numerele de înmatriculare la domiciliu Potrivit […] The post Numerele de înmatriculare la domiciliu: plăcuțele vor fi livrate prin curier, cu plata online first appeared on Ziarul National.
Alertă maximă! Flăcări până la cer după o explozie puternică în Ialomița! Sute de oameni evacuați / VIDEO # National.ro
Alertă maximă în județul Ialomița după ce o pungă de gaze descoperită în timpul unor lucrări de forare a provocat un crater uriaș și o explozie violentă. Peste 200 de persoane au fost evacuate, iar pompierii intervin în forță pentru a împiedica noi deflagrații. Explozie Amara: craterul s-a extins la 50 de metri Autoritățile au […] The post Alertă maximă! Flăcări până la cer după o explozie puternică în Ialomița! Sute de oameni evacuați / VIDEO first appeared on Ziarul National.
ASF, ANRE și ANCOM intră în reorganizare: mai puțini angajați și salarii reduse la vârf # National.ro
Reorganizarea ASF, ANRE și ANCOM a fost anunțată oficial de Guvern după ședința de vineri. Potrivit șefului Cancelariei premierului, Mihai Jurca, măsurile vizează reducerea personalului, scăderea indemnizațiilor conducerii și limitarea bonusurilor acordate în aceste instituții. Reorganizarea ASF, ANRE și ANCOM presupune tăieri de personal Conducerile celor trei autorități vor fi obligate să vină, până la […] The post ASF, ANRE și ANCOM intră în reorganizare: mai puțini angajați și salarii reduse la vârf first appeared on Ziarul National.
Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistrați va crește treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat, vineri, că vârsta de pensionare pentru magistrați va crește treptat la 65 de ani, iar pensia procurorilor și judecătorilor nu va depăși 70% din ultimul salariu, potrivit proiectului de lege adoptat de Executiv. „Acest proiect de lege rezolvă două din cele trei probleme majore care țin de partea de eficiență […] The post Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistrați va crește treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu first appeared on Ziarul National.
Reforma Legii pensiilor magistraților, adoptată de Guvern. Consiliul Legislativ a dat aviz negativ # National.ro
După multe zile de scandaluri și proteste, Guvernul a adoptat, vineri, reforma Legii pensiilor magistraților, în ciuda avizului negativ de la Consiliul Legislativ. În plus, acesta și critică angajarea răspunderii. Consiliul legislativ (CL) a dat aviz negativ pe reforma pensiilor speciale din Pachetul II al Guvernului Bolojan. CL critică asumarea proiectului prin angajarea Guvernului și […] The post Reforma Legii pensiilor magistraților, adoptată de Guvern. Consiliul Legislativ a dat aviz negativ first appeared on Ziarul National.
Astăzi, o groază de articole titrate în aceeași cheie, au inundat presa națională, anunțând cu mare fast și spre deliciul celor mulți și supărați pe pensiile speciale că piloții, na poftim, vor ieși la pensie la 67 de ani! În loc de 65! Unii susțin ca Asociația Internațională de Transport Aerian – IATA ar fi […] The post Omagiu sfertodocților! first appeared on Ziarul National.
FCSB, reprezentanta României în grupa de Europa League, a aflat, vineri, numele celor opt adversare cu care va juca în această fază a competiţiei. Conform tragerii la sorţi ce a avut loc vineri, campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord Rotterdam, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, GNK Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go […] The post FCSB şi-a aflat adversarele din faza principală a Europa League first appeared on Ziarul National.
Avertismentul unui lider sindical, înainte de începutul noului an şcolar: Sistemul educaţional va fi BULVERSAT, pentru că vor exista PROTESTE continue/Nu vom sta cu mâinile în sân # National.ro
Cu doar câteva zile rămase până pe 8 septembrie, când ar trebui să înceapă noul an școlar, iar copiii și profesorii să se întoarcă la clase, sindicaliștii din Educație avertizează decidenții că nu au de gând să renunțe la proteste, date fiind nemulțumirile provocate de măsurile prevăzute de Pachetul 2 de măsuri fiscale. După ce […] The post Avertismentul unui lider sindical, înainte de începutul noului an şcolar: Sistemul educaţional va fi BULVERSAT, pentru că vor exista PROTESTE continue/Nu vom sta cu mâinile în sân first appeared on Ziarul National.
Zgomot alb vs. zgomot natural: care este efectul asupra copiilor și calității somnului? # National.ro
În ultimii ani, părinții caută tot mai des soluții rapide pentru liniștirea bebelușilor și îmbunătățirea somnului copiilor. Printre cele mai populare metode se numără zgomotul alb – acele sunete monotone, uniforme (precum bâzâitul unui uscător de păr, aspirator sau aplicații speciale de „white noise”) – și zgomotul natural, care reproduce mediul exterior: ploaie, ocean, păsări […] The post Zgomot alb vs. zgomot natural: care este efectul asupra copiilor și calității somnului? first appeared on Ziarul National.
