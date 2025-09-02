Marea Britanie anunță o nouă reformă în domeniul migrației. Ce măsuri va lua Londra
Gândul, 2 septembrie 2025 13:50
Ministrul de Interne al Marii Britanii, Yvette Cooper, a anunțat marți că Londra va lua o serie de măsuri pentru a reduce numărul de persoane care sosesc în Regat. Prin intermediul ministrului, Guvernul de la Londra avertizează studenții străini că vor fi expulzați din Regatul Unit dacă depășesc termenul de ședere permis. Cooper spune că […]
• • •
Acum 30 minute
14:00
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Diaconescu, ziarist, prezentator și politician, a vorbit despre pachetele Guvernului Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „Din 10 prieteni, nu vă exagerez, 8 mă întreabă deja unde să își mute firmele” Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Dan […]
14:00
Curs BNR 2 septembrie 2025. Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 6,56% pe an. Banca Națională a României (BNR) a emis noile date pentru ziua în curs. Vezi mai jos, în articol, datele pentru indicele ROBOR (3M, 6M, 12M), prețul gramului de aur și valorile noi ale monedelor principale. Indicele ROBOR la 3 […]
14:00
China „inundă” Asia Centrală cu mașini electrice. Una din schemele extravagante ale Beijingului este uluitoare: „Impactul va fi de lungă durată” # Gândul
Asia Centrală va fi, în cele din urmă, obligată să adopte standardele chinezești pentru dezvoltarea industriei, integrându-se în ecosistemul tehnologic chinezesc și eliminând concurența, deși mărcile chinezești nu au fost întotdeauna atât de populare în această zonă a lumii. Acum, mașinile reprezintă aproximativ 10% din totalul exporturilor chinezești către Asia Centrală. Anul trecut, fiecare a […]
14:00
WhatsApp a lansat o actualizare importantă pe care toți utilizatorii de iPhone trebuie să o instaleze. Oricine folosește un astfel de telefon ar face bine să se asigure că urmează sfaturile și că aplicația este actualizată la ultima versiune. Acest nou avertisment vine după descoperirea unui atac care ar putea permite hackerilor să vizeze dispozitive […]
13:50
Ministrul de Interne al Marii Britanii, Yvette Cooper, a anunțat marți că Londra va lua o serie de măsuri pentru a reduce numărul de persoane care sosesc în Regat. Prin intermediul ministrului, Guvernul de la Londra avertizează studenții străini că vor fi expulzați din Regatul Unit dacă depășesc termenul de ședere permis. Cooper spune că […]
13:50
Statul este dator vândut. Magistrații au de recuperat 2 miliarde de euro pe care și le-au acordat singuri # Gândul
Statutul special al magistraților, care le permită să își acorde singuri diferite bonusuri și beneficii financiare, are efect și la nivelul vistieriei țării. Acum 2 ani, statul le datora acestora restanțe salariale în valoare de aproape 2 miliarde de euro, pe care și le-au acordat singuri. Impresionanta sumă reprezintă 0, 57% din PIB. O notă […]
Acum o oră
13:40
FOTO / Cum a reacționat Carmen Tănase când i s-a propus să fie JURAT la ”Românii au talent”. ”În ziua aia nu s-a putut discuta cu mine” # Gândul
Actrița Carmen Tănase, în vârstă de 63 de ani, a spus cum a reacționat în momentul în care i s-a propus să fie jurat la show-ul ”Românii au talent”, de la Pro TV. Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din […]
13:40
Lista neagră a lui BOLOJAN. Datele OFICIALE cu județele unde se vor face cele mai multe concedieri # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria, că o serie de primării nu își pot acoperi cheltuielile de personal și depind integral de bugetul de stat. Soluția propusă de prim-ministru este reducerea posturilor din administrația locală, transmite Mediafax. „Zona de administrație publică locală este un bloc mare de […]
13:40
Un oficial rus avertizează Tokyo să înceteze „politica de MILITARIZARE” împotriva Moscovei și Beijingului/ „Marina japoneză cooperează cu NATO” # Gândul
Unul dintre cei mai importanți lideri ai Kremlinului, Nikolai Patrușev, speră că Japonia va înceta să urmeze o politică de militarizare împotriva Rusiei și Chinei, exprimându-și îngrijorarea că NATO ar putea folosi flota sa în luptă. Fostul ofițer KGB, care a elaborat strategia de securitate națională a Kremlinului, Patrușev, a avertizat că NATO intenționează să […]
13:40
Cinci angajări a răspunderii și patru moțiuni. AUR scrie textele și strânge semnături. Un proiect asumat de Guvern scapă de moțiune # Gândul
După ce Guvernul și-a angajat răspunderea pe cinci legi din pachetul II de măsuri fiscale, AUR urmează să depună patru moțiuni de cenzură împotriva Executivului. Potrivit unor surse politice, textele moțiunilor nu sunt gata, iar reprezentanții AUR lucrează pentru a le finaliza. De asemenea, în paralel se strâng semnăturile necesare pentru depunerea moțiunilor, au mai […]
13:40
Avertismentul meteorologilor: Temperaturi peste medie și chiar revenirea fenomenului La Nina, din septembrie # Gândul
Fenomenul La Nina ar putea să revină și să influențeze tiparele meteorologice și climatice, începând din luna septembrie, conform celei mai recente actualizări El Nino/La Nina, publicate de Organizația Meteorologică Mondială (OMM). Condițiile neutre, fără fenomenele El Nino/La Nina s-au menținut din luna martie 2025, cu anomalii ale temperaturii la suprafața mării apropiate de medie […]
13:30
Vacanța elevilor ar putea să se prelungească, la început de an școlar. Ce se întâmplă pe 9 septembrie 2025 # Gândul
Vacanța elevilor ar putea să se prelungească, la început de an școlar. Programa emisă de Ministerul Educației arată că noul an școlar 2025-2026 debutează la data de 8 septembrie 2025. Însă, profesorii din toată țara anunță proteste fără precedent, ceea ce ar putea face, în acest caz, ca festivitățile de deschidere să fie blocate în […]
13:30
ANM a dat prognoza meteo pe luna septembrie. Temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte din țară # Gândul
Temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei în luna septembrie, potrivit prognozei emise marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, în săptămâna 2-8 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul teritoriului, iar în rest […]
13:20
Localurile de lux din Herăstrău, între scandaluri și controale la comandă. Ce au de împărțit milionarii între ei # Gândul
Cei care dețin localurile de lux din Herăstrău par a fi la cuțite, conform informațiilor din spațiul public. Mai precis, patronul de la Casa di David ar avea ceva de împărțit cu cel de la Brasserie, scrie EVZ. Astfel, Emil Oprea și Antoin Maurice Meiță, cunoscut și ca Moni Meiță, par să fi ajuns la […]
Acum 2 ore
13:10
În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a discutat despre cum în România nu există un buget alocat special pentru educație. Urmăriți aici emisiunea integrală. Alexandru Chirilă: „Suntem una dintre țările cu cea mai proastă rată de vânzare de cărți la nivel european” Invitat în emisiunea „Pastila Financiară”, Alexandru Chirilă a explicat […]
13:10
Lia Olguța Vasilescu, săgeți către Ilie Bolojan: „Mă bucur că a constatat că datele prezentate în Coaliție NU erau REALE” # Gândul
Lia Olguța Vasilescu, săgeți către Ilie Bolojan: „Mă bucur că a constatat că datele prezentate în Coaliție NU erau REALE"

Lia Olguța Vasilescu a reacționat, marți, după conferința de presă susținută de premierul Ilie Bolojan, afirmând că datele prezentate inițial în Coaliție privind numărul de angajați din administrația locală nu erau corecte și că, în realitate, numărul acestora este de 129.000, nu peste 300.000, așa cum circulă în spațiul public. „Am urmărit conferința de presă […]
13:10
Ce înseamnă pentru familii creșterea TVA-ului la 21%. Alexandru Chirilă explică impactul real la raft # Gândul
În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat ce înseamnă pentru o familie majorarea TVA-ului la 21% și cum se reflectă aceasta în prețurile de zi cu zi. Specialistul a arătat cu exemple de calcul cum diferența nu se aplică la suma totală. Puteți urmări aici întreaga emisiune. Formula de […]
13:10
Daniel David vrea să transforme profesorii în angajați 2 în 1. Ministrul Educației le promite cadrelor didactice o nouă paradigmă # Gândul
Ministrul Educaţiei oferă o serie de detalii interesante cu privire la reforma educației pe care o are în vedere încă de la preluarea mandatului. În opinia lui Daniel David, miza trebuie să fie regândirea profesiei de director, care acum este ”într-o paradigmă didactică”, mai precis profesorul devine directorul unităţii de învăţământ. Oficialul a explicat că […]
13:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Încercăm să AMÂNĂM cu cel puțin 5 ani închiderea capacității de producție pe cărbune” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți într-o conferință de presă că România negociază amânarea termenului asumat la nivel european privind renunțarea la producția de energie pe bază de cărbune. Oficialul a precizat că obiectivul principal este menținerea în funcție a capacităților de la Complexul Energetic Oltenia și din Valea Jiului, cel puțin pentru următorii […]
12:50
Ministrul Energiei anunță când vor primi cetățenii voucherele pentru energie electrică: „Vor acoperi aproximativ 60% din creșteri” # Gândul
Ministrul Energiei Bogdan Ivan susține o conferință de presă în care prezintă situația actuală a producției de energie din România.
12:50
Cutremur în VRANCEA, cu magnitudinea 3,3/Sfaturi practice în cazul producerii unui seism de mare intensitate # Gândul
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 a avut loc în Vranța, marți, 2 septembrie. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc la ora 11.50. Acesta a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs la adâncimea de 70 de kilometri. Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (28 km) Buzău (71 km), Bârlad […]
12:40
Ministrul Energiei: „Prioritatea este de a NU închide la 31 decembrie capacitatea producției pe cărbune de la Complexul Oltenia și Valea Jiului” # Gândul
Ministrul Energiei Bogdan Ivan susține o conferință de presă în care prezintă situația actuală a producției de energie din România.
12:40
FOTO / În ce RELAȚII este Oana Roman cu fostul soț, Marius Elisei. ”Eu nu-mi doresc lucrul acesta” # Gândul
Oana Roman a explicat în ce relații este în prezent cu fostul său soț, Marius Elisei, împreună cu care are o fiică, Isabela. Oana Roman este fiica Mioarei Roman și a lui Petre Roman, fost premier al României. Oana Roman a format o familie cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a rezultat o […]
12:40
VIDEO | Totul pe cartea atacului! Petrolul nu se predă și aduce un golgheter din Elveția! Sezonul trecut a marcat 12 goluri și a oferit 5 assisturi # Gândul
Oscar Correia Ferreira, un elvețian de 27 de ani, va semna cu Petrolul Ploiești, locul 12 în Superliga. Jucătorul helvet, jucător de picior stâng, a marcat în sezonul trecut de 12 ori și a reușit cinci pase de gol în liga secundă, la Etoille Carouge. Fotbalistul este evaluat la 400.000 de euro. VIDEO | Totul […]
12:40
Iată cum prepari gogoșari marinați opăriți. Aceasta este cea mai bună rețetă pe care o poți prepara toamna pentru perioada de iarnă. Rețeta de gogoșari murați pentru iarnă este foarte cunoscută de multe dintre gospodine. Gogoșarii se opăresc preț de câteva minute într-o marinade aromata și apoi se pun în borcane. Unde mai pui că […]
12:30
Care este cel mai scump metal din lume și în ce țară se găsește în cantități mari. Este rar și are o duritate ridicată # Gândul
V-ați întrebat vreodată care este cel mai scump metal din lume și în ce țară se găsește în cantități mari? Este vorba despre un metal de tranziție rar despre care se precizează că are o duritate ridicată, fiind rezistent la coroziune. Există o zonă pe Terra unde unde acest „metal nobil”, care are un preț […]
12:30
Lia Olguța Vasilescu, replică pentru Ilie Bolojan: „Mă bucur că a constatat că datele prezentate în Coaliție nu erau REALE” # Gândul
Lia Olguța Vasilescu a reacționat, luni, după conferința de presă susținută de premierul Ilie Bolojan, afirmând că datele prezentate inițial în Coaliție privind numărul de angajați din administrația locală nu erau corecte și că, în realitate, numărul acestora este de 129.000, nu peste 300.000, așa cum circulă în spațiul public. „Am urmărit conferința de presă […]
12:30
Tăvălugul concedierilor ajunge și la Guvern. Aproape 40% din personalul Cancelariei lui Ilie Bolojan pleacă acasă # Gândul
Premierul a anunțat marți, într-o amplă conferință de presă, principalele măsuri incluse în Pachetul 2 de măsuri de austeritate. Cartoful fierbinte al acestuia vine, așa cum era de anticipat, din reforma administrativă. Măsurile de austeritate nu ocolesc nici măcar Cabinetul premierului, aproape jumătate dintre angajați urmând să rămână fără loc de muncă. Reforma administrației locale […]
12:20
Ministrul Energiei: „Proiectele Hidroelectrica – după ce au primit aviz de mediu au fost contestate în instanță” # Gândul
Ministrul Energiei Bogdan Ivan susține o conferință de presă în care prezintă situația actuală a producției de energie din România.
Acum 4 ore
12:10
Ilie Bolojan are ca țintă ELIMINAREA a peste 60.000 de posturi din Administrație: „Numărul efectiv este 130.000” # Gândul
Ilie Bolojan a încercat să explice în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria de ce nu a fost de acord cu reducerile de personal de 25%, comparativ cu propunerea sa inițială de 45%. „Dacă vrem să vorbim de reduceri, trebuie să vorbim despre numărul de posturi efectiv ocupate. Guvernul se poate raporta doar […]
12:00
Promisiunea asumată de Coaliție a fost ratată. România încheie anul cu peste 8% deficit, o cifră record la nivel european # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a ținut o amplă conferință de presă, marți 2 septembrie, de la ora 10.00. România încheie anul cu peste 8% deficit, la doar 3 luni de la debutul mandatului actualului Cabinet devenind tot mai evident că ținta asumată de 7% deficit până la finalul lui 2025 va fi ratată. Premierul a dat […]
12:00
Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost uciși în confruntările de pe teritoriul UCRAINEAN, conform serviciilor de informații din Seul # Gândul
Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost uciși în conflictul dintre Rusia și Ucraina, a declarat, marți, un parlamentar sud-coreean, prezentând cifre furnizate de Serviciul Național de Informații. În aprilie, numărul militarilor nord-coreeni uciși pe teritoriul ucrainean era estimat la 600, dar pe baza unor evaluări actualizate, „cifrele indică acum aproximativ 2.000”, a declarat parlamentarul […]
12:00
Adrian RUS a semnat cu o forță din Liga 1, după ce Gigi Becali i-a închis ușa. Unde a ajuns # Gândul
Refuzat de Gigi Becali, care nu a acceptat să plătească niciun comision agentului jucătorului, Adrian Rus a semnat cu o altă forță din Liga 1. Fundașul român vine să se bată la titlu, după ce în sezonul trecut a îmbrăcat tricoul echipei Pisa. Transferul internaționalului în vârstă de 29 de ani a fost oficializat marți, […]
11:50
CTP explică de ce Bolojan refuză reorganizarea bugetară de 25%, pe principiul „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”: „Este un fake ceaușist” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan refuză să dea curs unui „fake ceaușist”, scrie jurnalistul Cristian Tudor Popescu, în cea mai nouă postare a sa. Potrivit acestuia, „numai 25% pentru reducerea numărului total de posturi din primării” este doar o altă formă a principiului caragialesc care spunea „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”. Jurnalistul Cristian […]
11:50
Bolojan aruncă pisică în curtea Ministrului Dezvoltării. Reducerea posturilor cu 25% era un FAKE: „Efecte aproape NULE” # Gândul
Bolojan aruncă pisică în curtea Ministrului Dezvoltării. Reducerea posturilor cu 25% era un FAKE: „Efecte aproape NULE"

Premierul Ilie Bolojan a precizat, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria, că propunerea Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, de a reduce posturile din administrație cu 25% ar fi însemnat că „facem reduceri ale căror efecte sunt aproape nule". Ilie Bolojan a explicat motivul pentru care a refuzat propunerea Ministrului Dezvoltării de a se […]
11:50
Dan Negru, nemulțumit de infrastructura din România, după ce a rămas blocat în trafic, pe Valea Oltului: „Drumul e la fel ca atunci” # Gândul
Dan Negru și-a arătat nemulțumirea față de infrastructura din Româmnia, după ce a rămas blocat în trafic, pe Valea Oltului. Într-o postare pe Facebook, prezentatorul a vorbit despre lispa de investiții, comparand situația drumurilor cu cea de acum trei decenii, când și-a început cariera în televiziune. „De vreo 45 de minute stau aici și îi […]
11:30
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „E un moment în care trebuie să conștientizăm necesitatea bugetului de venituri și cheltuieli” # Gândul
Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, a explicat de ce este important un management eficient de venituri și cheltuieli. Emisiunea poate fi urmărită integral AICI. Alexandru Chirilă a explicat motivul pentru care este necesar un management eficient de venituri și cheltuieli. „E un […]
11:20
Cota suplimentară pentru impozitarea marilor averi va crește de trei ori. Ce depășește 75.000 la mașină și 500.000 de euro la casă # Gândul
Guvernul a aprobat, luni, înainte de asumarea în Parlament, mai multe amendamente depuse de deputați și senatori la pachetul 2 de măsuri privind reducerea deficitului bugetar. Unul dintre amendamente este creșterea cotei de „impozitare a marilor averi”, a transmis Executivul. Astfel, proprietarii de mașini peste 75.000 de euro și locuințe peste 500.000 de euro vor […]
11:20
BLOCAJ total în educație. Studenții se alătură protestelor anunțate de profesori: „Anul universitar nu poate începe așa” # Gândul
Nemulțumiți de măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, studenții anunță că se alătură protestelor declanșate de profesori. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) va fi în stradă pe 8 septembrie, la mitingul sindicaliștilor din educație. „Ne vom alătura protestului din data de 08.09.2025, în fața sediului Guvernului României, de la ora 9:00, […]
11:10
Povestea soldatului ucrainean și a pisicii lui, care au supraviețuit peste 4 ani în captivitate, în Rusia. Cum au fost eliberați # Gândul
Un soldat ucrainean, care a fost luat prizonier de ruși, a povestit cum a reușit să se întoarcă acasă, alături de Myshko, pisica adoptată în captivitate, cu care a petrecut peste 4 ani într-o colonie rusească. Myshko, o pisică care a trăit alături de stăpânii săi într-o colonie din Makeyvka, teritoriu ocupat din regiunea Donețk, […]
11:10
Taxe pentru marile averi. IMPOZITE triple pentru mașini de peste 75.000 de euro și case peste 500.000 de euro # Gândul
Guvernul a aprobat, luni, înainte de asumarea în Parlament, mai multe amendamente depuse de deputați și senatori la pachetul 2 de măsuri privind reducerea deficitului bugetar. Unul dintre amendamente este creșterea cotei de „impozitare a marilor averi”, a transmis Executivul. Astfel, proprietarii de mașini peste 75.000 de euro și locuințe peste 500.000 de euro vor […]
11:00
Ziua și DEMISIA. Bolojan vorbește din nou despre plecarea de la Palatul Victoria: „Greu de crezut că mai poți rămâne” # Gândul
Ziua și DEMISIA. Bolojan vorbește din nou despre plecarea de la Palatul Victoria: „Greu de crezut că mai poți rămâne"

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că mandatul său la conducerea Guvernului se bazează pe o înțelegere și pe un program de guvernare agreat de partidele politice din Coaliție, care presupune inclusiv reducerea cheltuielilor din administrație. „Le-am transmis partenerilor din coaliție că avem o înțelegere, că avem un […]
11:00
Cristian Jura (CNCD), după ce PMB a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS: „Aprobarea ar fi pus România în fața unui risc major” # Gândul
Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România au anunțat că organizează, în data de 2 septembrie 2025, o adunare publică împotriva lucrătorilor imigranți din România. Inițial, Primăria Capitalei a dat aviz pentru această adunare, însă avizul a fost retras, ulterior, la presiunea opiniei publice, a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și […]
11:00
Răzvan Burleanu pune tunurile pe patronii din Superliga: „Niciodată nu te uiți în propria ta ogradă” # Gândul
Recentele erori de arbitraj din Superliga de fotbal nu-l deranjează deloc pe președintele FRF, Răzvan Burleanu. Boss-ul FRF susține că arbitrajul românesc se află într-o continuă creștere. De asemenea, acesta a vorbit și despre deciziile controversate de la meciul CFR – FCSB Răzvan Burleanu pune tunurile pe patronii din Superliga: „Niciodată nu te uiți în […]
10:50
Bolojan: „Dacă nu se respectă înțelegerea din COALIȚIE, e greu să îți exerciți funcția de premier” # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că mandatul său la conducerea Guvernului se bazează pe o înțelegere și pe un program de guvernare agreat de partidele politice din Coaliție, care presupune inclusiv reducerea cheltuielilor din administrație. „Le-am transmis partenerilor din coaliție că avem o înțelegere, că avem un […]
10:50
PROTEST în tăcere în Serbia. Zeci de mii de persoane au ieșit din nou în stradă pentru a cere alegeri anticipate # Gândul
Zeci de mii de persoane au ieșit din nou în stradă la Belgrad, luni, pentru a cere demisia președintelui Aleksandar Vucic și organizarea de alegeri anticipate. Marșul tăcut din capitala Serbiei a fost organizat pentru comemorarea morții celor 16 persoane care și-au pierdut viața după ce acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit, în noiembrie […]
10:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a relatat un episod mai puțin cunoscut din perioada arestării sale. În acele momente a fost sunat chiar de președintele României de atunci, Traian Băsescu. Fostul șef al statului i-ar fi sugerat chiar numele partidului pe care urma să-l înființeze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
10:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1287. Kievul admite pentru prima dată: Rusia a avansat puternic în luna august. Ce suprafață au cucerit soldații lui Putin # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 2 septembrie 2025, în a 1.287-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Armata rusă a continuat să avanseze în ritm crescut în Ucraina în august, dar a făcut-o mai puțin decât în luna precedentă, iulie, potrivit unei analize AFP a datelor furnizate de Institutul american […]
10:40
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul a făcut o serie de precizări legate de situația din interiorul formațiunii politice PSD. „Vineri, președintele interimar Sorin Grindeanu, interimar.. am înțeles că acest congres de alegere a unui președinte a fost amânat până la apocalipsă, deci este greu de crezut că, în acest […]
10:40
Ilie Bolojan, argumente HALUCINANTE pentru refuzul de a reduce numărul concedierilor din Administrație: „Efecte aproape nule” # Gândul
Ilie Bolojan a încercat să explice în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria de ce nu a fost de acord cu reducerile de personal de 25% „Dacă vrem să vorbim de reduceri, trebuie să vorbim despre numărul de posturi efectiv ocupate. Guvernul se poate raporta doar la totalul de 190 de mii de […]
