Ilie Bolojan, campionul dublei măsuri. Robert Turcescu: „E premierul unei bule” VIDEO

14:00

WhatsApp a lansat o actualizare importantă pe care toți utilizatorii de iPhone trebuie să o instaleze. Oricine folosește un astfel de telefon ar face bine să se asigure că urmează sfaturile și că aplicația este actualizată la ultima versiune. Acest nou avertisment vine după descoperirea unui atac care ar putea permite hackerilor să vizeze dispozitive […]