Ilie Bolojan, campionul dublei măsuri. Robert Turcescu: „E premierul unei bule” VIDEO
Gândul, 2 septembrie 2025 18:20
Invitatul emisiunii de marți „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” a fost Robert Turcescu. Cunoscutul jurnalist a comentat pe marginea abordării duale a premierului Ilie Bolojan în multe chestiuni esențiale care țin de esența guvernării. În plus, la șeful Exectivului este vizibil faptul că este captivul propriei sale bule, evitând controlat publicul ostil. În viziunea jurnalistului […]
• • •
Acum 10 minute
18:30
Robert Turcescu: „Amenințarea cu DEMISIA lui Bolojan e doar o exagerare. Dacă pleacă Bolojan, dispare și România?” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Robert Turcescu l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că, deși aduce critici aparatului de stat și propune reforme care vor lăsa mulți bugetari fără loc de muncă, el însuși a lucrat toată viața la stat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Robert Turcescu: „Dacă pleacă […]
18:30
Incendiu în zona ansambului rezidențial Doi Cocoși, din Capitală, deținut de familia lui Cristi Borcea # Gândul
Un incendiu a izbucnit în zona ansamblului rezidențial Doi Cocoși, din Capitală, deținut de Cristi Borcea, marți 2 septembrie la orele amiezii. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri. Potrivit primelor informații, incendiul a fost provocat de o dubă cu polistiren, care a luat foc, în zona Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești. Este […]
18:30
După o călătorie cu trenul blindat, Kim Jong Un a sosit la BEIJING, însoțit de fiica sa, „cel mai probabil” succesor al său # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit în capitala chineză Beijing, împreună cu fiica sa Kim Ju Ae. Kim se află în China pentru a fi prezent miercuri la o paradă de „Ziua Victoriei”, alături de președintele chinez Xi Jinping, liderul rus Vladimir Putin și alți lideri mondiali. Este prima dată când un lider nord-coreean […]
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:00
O bătrână a rămas fără o sumă importantă de BANI după ce s-a îndrăgostit de „un astronaut rămas fără oxigen în spațiu”, care i-a cerut ajutorul # Gândul
O octogenară din Japonia a rămas fără suma de 5.773 de euro (1 milion de yeni), după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online şi care se prezenta ca un astronaut aflat într-o situaţie dificilă în spaţiu, a anunţat – marţi – Poliţia niponă, potrivit Agerpres. Bătrâna, care locuieşte în nordul […]
17:50
Robert Turcescu: „Nicușor Dan trăiește în lumea lui. Are un DISCONFORT total când trebuie să-și facă atribuțiile” # Gândul
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Robert Turcescu l-a criticat dur pe președintele României Nicușor Dan. Acesta a afirmat că șeful statului trăiește în lumea proprie și nu se potrivește funcției pe care o deține. Urmăriți aici emisiunea integrală. Robert Turcescu l-a ironizat pe Nicușor Dan, precizând că acesta se potrivea mult […]
17:50
Lider PSD contestă cifrele lui Bolojan din administrația locală: „N-ai cum să faci o operație fină cu TOPORUL. Îți trebuie bisturiu” # Gândul
Amânata reformă a administrației locale anunțată de premierul Ilie Bolojan începe să provoace reacții aprinse chiar din interiorul coaliției. Ionuț Pucheanu, primarul PSD al Galațiului, acuză că datele prezentate marți de șeful Guvernului sunt „eminamente greșite” și atrage atenția că direcția corectă riscă să fie compromisă de o execuție făcută „cu toporul bontit”. „Eu sunt […]
17:50
Reformele lui Bolojan, un CHIN inutil. Robert Turcescu: „Tăierile au o limită și impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale” # Gândul
Jurnalistul Robert Turcescu a declarat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că deficitul României de 7,8% nu poate fi acoperit prin măsurile impuse de guvernul Bolojan, având în vedere împrumuturile și dobânzile plătite lunar de țara noastră. „Tăierile au o limită și impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale”, a subliniat Turcescu. Robert […]
17:40
Zeci de mii de rezerviști israelieni au început să se prezinte la unități, înaintea unei noi OFENSIVE în Gaza # Gândul
Zeci de mii de rezerviști israelieni au început să se prezinte la unități marți, înaintea unei noi ofensive în Gaza, o ofensivă pe care premierul Benjamin Netanyahu vrea să o accelereze, în ciuda avertismentelor din partea unor militari de rang înalt. Postul de radio al Armatei israeliene a anunțat că aproximativ 40.000 de rezerviști se […]
17:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu # Gândul
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Sorin Grindeanu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum 2 ore
17:30
Un muncitor nepalez a recunoscut ce SALARIU primește în România, de fapt: „Muncim ca să stați voi acasă, în weekend” # Gândul
Un cetățean nepalez, venit să muncească în România, a recunoscut ce salariu primește în țara noastră, de fapt. „Salut, bună seara! Ce faceți voi? Eu cred că bine. Noi… nu bine, că astăzi a fost vineri, mâine e sâmbătă. Pentru voi… sâmbăta și duminica e foarte bine, pentru noi nu e bine, că mâine iar […]
17:20
Rusia a semnat un nou contract cu China pentru livrarea de GAZE naturale. Moscova și Beijingul vor construi și un nou gazoduct # Gândul
Compania rusă Gazprom a fost de acord cu o creștere a livrărilor de gaze către China prin intermediul unei conducte deja existente și a semnat un memorandum privind construirea vastei conducte Power of Siberia 2. Deși creșterea livrărilor prin conducta deja existentă este una relativ modestă, prețurile pentru achiziția acestor gaze vor fi mai mici […]
17:20
Liber la posturile de magistrați vacante la 1 septembrie. Curtea de Apel cu peste o sută de posturi neocupate # Gândul
Pensionarea multor magistrați a dus la o inflație de locuri neocupate în sistemul de justiție. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat, marți 2 septembrie, situația posturilor de judecător vacante la 1 septembrie 2025. La nivel național este vorba de sute de locuri libere, în contextul protestelor extinse de la nivelul Curților de apel și […]
17:00
Ilie Bolojan caută angajații pierduți. Prefecturile, puse să refacă numărătoarea din primării și consilii județene # Gândul
Ilie Bolojan a descoperit că reforma administrației locale nu poate începe până nu se lămurește câți oameni lucrează, de fapt, în primării și consilii județene. Cum premierul are îndoieli vis-a-vis de cifrele primite până acum de primari și șefii de CJ-uri, șeful Executivului a cerut prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice personal datele transmise […]
17:00
Zelenski se va întâlni joi la Paris, cu președintele Comisiei Europene, cu secretarul general NATO și cu liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii # Gândul
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski se va întâlni joi, 4 august, la Paris, cu președintele Comisiei Europene, cu secretarul general al NATO și cu liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii, a anunțat marți Administrația ucraineană. Discuțiile vor fi co-prezidate de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, notează Le Figaro. Președintele Comisiei Europene Ursula […]
16:50
Ministrul Bogdan Ivan pregătește SCĂDEREA prețului la energie cu 25%: „Avem trei oferte sub prețul plafonat” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat, în cadrul conferinței de presă susținute azi, 2 septembrie, cinci direcții care urmăresc scăderea cu 25% a prețului la energie pentru consumatori. La momentul de față, românii plătesc 1,5 lei pentru un kWh, în timp ce media europeană este de 1,28 pe un kWh. „Ceea ce noi dorim e […]
16:50
Andrei Gușă: „Oana Țoiu aruncă în DERIZORIU ce a mai rămas din prestigiul politico-diplomatic al României!” # Gândul
Deputatul AUR Andrei Gușă o acuză pe ministrul de Externe Oana Țoiu că a adus „în derizoriu” prestigiul diplomatic al României prin decizia de a-i interzice accesul în România și în spațiul Schengen primarului Chișinăului, Ion Ceban. Gușă a cerut explicații publice și demisia ministrului. „Evident, Italia face parte din spațiul Schengen. Astfel, acceptul Italiei […]
16:40
Singurul aliat european al lui Putin sparge BLOCADA de la Beijing. Politicianul va avea o întrevedere și cu Zelenski # Gândul
Seism pe scena geopolitică mondială. Președintele Rusiei s-a întâlnit la Beijing, marți, cu premierul Slovaciei, Robert Fico,singurul aliat european declarat al lui Vladimir Putin. Cei doi politicieni au discutat pe teme de stringentă actualitate precum războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relațiile cu țările occidentale și legăturile economice, relatează The Kyiv Independent, preluat de Mediafax. Slovacia, singura […]
16:40
Gelos din fire, Bulă o sună pe Bubulina de 30 de ori, în timp ce ea era la dentist. La al 51-lea apel, dentistul nu mai poate, ridică telefonul și răspunde: – Domnule Bulă, gata, am terminat. Bubulina acum scuipă și pleacă! „Cum aș putea trăi 100 de ani?” Bulă, la doctor: – Cum aș […]
Acum 4 ore
16:20
O bucureșteancă de 71 de ani a MURIT după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr pe trotinetă. Ce pedeapsă riscă bărbatul # Gândul
O femeie în vârstă de 71 de ani a murit, după ce a fost lovită de o trotinetă, în timp ce traversa regulamentar pe o trecere de pietoni din zona Mihai Bravu. Cel aflat pe trotinetă, un tânăr aflat în vârstă de 22 de ani, se află la acest moment sub măsura controlului judiciar timp […]
16:20
Sindicatele și investitorii de la Volkswagen îi cer directorului general să RENUNȚE la funcția de la Porsche # Gândul
Reprezentanții puternicelor sindicate de la producătorul auto german Volkswagen AG s-au alăturat apelurilor investitorilor care îl îndeamnă pe directorul general Oliver Blume să renunțe la funcția de conducere deținută la Porsche. Oliver Blume ar trebui să se concentreze pe redresarea Volkswagen, consideră sindicatele și investitorii. Daniela Cavallo, reprezentantul sindical de top de la Volkswagen, l-a […]
16:20
Bărbatul suspectat de moartea fostului președinte al Parlamentului ucrainean a MĂRTURISIT crima. Ar fi fost vorba de o răzbunare # Gândul
Un ucrainean acuzat de uciderea lui Andrii Parubî, fost președinte al Parlamentului ucrainean, a mărturisit crima, dar neagă orice legături cu Rusia, transmite AFP, citată de News.ro. În înregistrările video difuzate de presa ucraineană, suspectul a declarat în sala de tribunal: „Da, recunosc că l-am ucis” Acesta a explicat că acțiunea sa a fost determinată […]
16:20
Ministrul Transporturilor anunță EXTINDEREA M2 pe tronsonul Pipera – Petricani: „Un pas concret spre un transport public modern” # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat extinderea Magistralei 2 cu tronsonul Pipera – Petricani, în urma unui contract de colaborare dintre Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului, reprezentată de edilul Rareș Hopincă, și Metrorex. Ciprian Șerban a transmis pe pagina de Facebook că a semnat contractul cu Primăria Sectorului 2 și Metrorex pentru extinderea Magistralei 2, cu […]
16:10
Ion Cristoiu, în cel mai nou reportaj din seria „Pastila lui Cristoiu”, vorbește despre scenariul demisiei lui Ilie Bolojan din funcția de premier.
16:00
Se întâmplă în România. Bătută de amant, apoi călcată cu mașina, dar femeia a refuzat să depună plângere la Poliție # Gândul
Femeie bătută crunt în plină stradă. Un bărbat din judeţul Prahova este cercetat după ce şi-a bătut amanta, în plină stradă, după care a lovit-o cu maşina. Deși femeia bătută crunt nu a sesizat autorităţile despre agresiune, aceasta a fost văzută pe stradă, plină de sânge, determinând o martoră să anunţe imediat Poliţia. Intervenţia poliţiştilor […]
16:00
De ce NU va trece de CCR reforma pensiilor speciale a lui Bolojan/Toni Neacșu pentru Gândul: Încalcă cel puțin 8 decizii ale Curții # Gândul
Reforma pensiilor speciale a creat un dezacord între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Nicușor Dan a cerut „perioadă tranzitorie”, Bolojan nu a dat. „Probabil că Nicușor Dan chiar a vrut să salveze acest proiect”, a comentat avocatul Adrian Toni Neacșu, pentru Gândul. Reamintim că Nicușor Dan a solicitat 15 ani de tranziție până când vârsta […]
15:40
O bucureșteancă de 71 de ani a MURIT după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr pe trotinetă. Dosar penal pentru ucidere din culpă # Gândul
O femeie în vârstă de 71 de ani a murit, după ce a fost lovită de o trotinetă, în timp ce traversa regulamentar pe o trecere de pietoni din zona Mihai Bravu. Cel aflat pe trotinetă, un tânăr aflat în vârstă de 22 de ani, se află la acest moment sub măsura controlului judiciar timp […]
15:40
Putin nu se opune ADERĂRII Ucrainei la Uniunea Europeană/ „În ceea ce privește NATO, este o altă problemă” # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, marți, că nu s-a opus niciodată unei potențiale aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană. Vladimir Putin a subliniat că acest posibil demers al Ucrainei ar fi putut garanta securitatea Moscovei și a Kievului, printr-o colaborare cu statele UE. Președintele rus a respins acuzațiile Occidentului, conform cărora Moscova ar încerca […]
15:40
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 5+5=71 într-o egalitate corectă # Gândul
Test de inteligență. Următorul test necesită toată atenția și concentrarea, pentru a transforma o ecuație greșită într-una corectă. Pentru acest test de inteligență, trebuie să muți un singur băț de chibrit, ca să transformi exercițiul 5+5=71 într-un exercițiu corect. Ca și o scurtă definiție, testul de inteligență este o metodă ce face parte din diagnosticul […]
15:30
A trăi în doi nu înseamnă doar a împărți același spațiu sau aceleași responsabilități. Înseamnă, mai ales, a construi împreună o conexiune care să hrănească ambele suflete. Înțelegerea felului în care fiecare partener iubește și își exprimă afecțiunea poate fi cheia unei relații împlinite, bazate pe armonie și recunoștință. Uneori, chiar și atunci când dorința […]
15:30
Haos pe Aeroportul din Cluj. WizzAir a vândut mai multe bilete decât locuri, zeci de pasageri rămași la sol VIDEO # Gândul
Wizz Air este în centrul unui scandal de proporții la Cluj. Renumita companie aeriană este acuzată că a vândut bilete excesiv, context care a dus la crearea unui adevîrat haos pe Aeroportul din Cluj. Peisajul a fost dezolant marți dimineață: munți de bagaje și nervi, zeci de pasageri care trebuiau să ajungă la Londra și […]
15:30
O masă de prânz atractivă te ajută să rămâi concentrat și să ai energie pentru restul zilei la birou. Cu timpul limitat și programul aglomerat, mulți aleg variante simple, dar repetitive. Totuși, să îți diversifici meniul la serviciu nu înseamnă neapărat ore pierdute în bucătărie. Poți opta pentru opțiuni creative de catering, care aduc gust, […]
15:10
Nu este o idee bună să vorbești pe la spatele altora astăzi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 3 septembrie 2025. Berbec Astăzi există un motiv practic care ți-ar putea afecta stilul de viață. Cel mai probabil, vei fi conștient de restricțiile de timp care îți evidențiază propriile limite. Poate că nu […]
15:10
Robert Negoiță anunță REORGANIZAREA Primăriei Sectorului 3: „Mai puțini funcționari, mai mulți muncitori” # Gândul
Primăria Sectorului 3 începe un proces de reorganizare, edilul Robert Negoiță anunță că aparatul administrativ este „supradimensionat” Potrivit unui comunicat al autorităţii locale transmis marţi, instituția are în prezent aproximativ 750 de angajați, dintre care peste 350 sunt contractuali – muncitori care se ocupă zilnic de lucrări esențiale în sector, de la drumuri la marcaje […]
15:00
Graham Greene, unul dintre cei mai cunoscut actori canadieni, nominalizat la Oscar pentru rolul din „Primele Națiuni” și pionier de la Hollywood, a murit la vârsta de 73 de ani într-un spital din Toronto. Potrivit The Guardian, actorul s-a stins din viață după o lungă boalăn. „„A fost un om cu o morală deosebită” „A […]
15:00
Marian Vanghelie reacționează după instituirea ordinului de protecție: “Nu las lucrurile așa! Pentru cum s-a comportat, îi fac plângere polițistului!“ # Gândul
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a povestit, în exclusivitate pentru Gândul, cum a ajuns în situația de a se institui ordin de protecție provizoriu pe numele lui la cererea fostei partenere de viață, Oana Niculescu Mizil. El susține că lucrurile s-au desfășurat nu tocmai așa cum au apărut informațiile în media și că […]
14:50
Georgina Rodriguez a avut o apariție fabuloasă pe covorul roșu. Cum a „defilat” partenera lui Cristiano Ronaldo cu inelul de logodnă de 10.000.000 $ # Gândul
Georgina Rodriguez (31 de ani) a avut o apariție fabuloasă pe covorul roșu, la Festivalul de Film de la Veneția. Partenera de viață a fotbalistului Cristiano Ronaldo (40 de ani) a „defilat” cu inelul de logodnă despre care presa internațională scrie că ar fi costat circa 10.000.000 de dolari. Georgina Rodriguez a avut o apariție […]
14:50
O femeie de 71 de ani a MURIT după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr pe trotinetă. Bărbatul e cercetat pentru ucidere din culpă # Gândul
O femeie în vârstă de 71 de ani a murit, după ce a fost lovită de o trotinetă, în timp ce traversa regulamentar pe o trecere de pietoni din zona Mihai Bravu. Cel aflat pe trotinetă, un tânăr aflat în vârstă de 22 de ani, se află la acest moment sub măsura controlului judiciar timp […]
14:40
Cântăreața Ileana Șipoteanu, în vârstă de 58 de ani, a dat detalii despre cum reușește să se mențină într-o formă fizică cât mai bună. ”Fac niște sacrificii”, a mărturisit artista. Ileana Șipoteanu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică ușoară de la noi, de-a lungul anilor lansând numeroase șlagăre. În plan personal […]
14:40
Șefii serviciilor secrete ar urma să fie numiți în octombrie. PSD și PNL îi vor propune lui Nicușor Dan mai multe nume # Gândul
Numirea șefilor serviciilor secrete mai așteaptă până în luna octombrie, au precizat surse politice. În septembrie, coaliția se va concentra pe pachetul privind administrația publică locală și pe cel de relansare economică anunțat de PSD, au mai spus aceleași surse. De asemenea, conducerea SRI ar urma să revină PNL, în timp ce șefia SIE va […]
Acum 6 ore
14:30
Avram Iancu doboară record după record. Sportivul român a devenit oficial primul om din lume care a parcurs înot, fără costum de neopren, un continent, Europa, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Înotătorul în ape deschise a anunţat, marţi 2 septembrie, că după o rundă de 23 de zile de verificări, World Open Water […]
14:30
Ce jucător vrea să aducă Gigi Becali la FCSB. „Nu e extraordinar, dar e înalt, dă cu capul” # Gândul
Gigi Becali a declarat că vrea să aducă un fundaș central la FCSB, pe Leo Bolgado de la CFR Cluj. A spus că e interesat și de Mario Tudose, de la FC Argeș, și i-a analizat pe fundașii săi, Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa. Gigi Becali nu l-a luat pe Adrian Rus, care a semnat […]
14:30
După o vânzare secundară de acțiuni, care le permite angajaților să vândă până la 20% din participațiile lor și să obțină câștiguri consistente în această toamnă, Revolut atinge o evaluare de piață record, de 75 miliarde de dolari. Revolut, una dintre cele mai mari companii fintech din lume, și-a crescut valoarea de piață cu două treimi, […]
14:20
Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: are living cu bucătărie, baie și cameră la etaj # Gândul
Un apartament foarte mic este prezentat ca model de spațiu de locuit de către o tânără. Apartamentul pentru care tânăra plătește 650 de dolari pe lună, în New York, are 7,4 metri pătrați și are un mic living cu bucătărie, baie și cameră la etaj. Imaginile care au fost postate pe Reddit, în care tânăra […]
14:00
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Diaconescu, ziarist, prezentator și politician, a vorbit despre pachetele Guvernului Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „Din 10 prieteni, nu vă exagerez, 8 mă întreabă deja unde să își mute firmele” Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Dan […]
14:00
Curs BNR 2 septembrie 2025. Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 6,56% pe an. Banca Națională a României (BNR) a emis noile date pentru ziua în curs. Vezi mai jos, în articol, datele pentru indicele ROBOR (3M, 6M, 12M), prețul gramului de aur și valorile noi ale monedelor principale. Indicele ROBOR la 3 […]
14:00
China „inundă” Asia Centrală cu mașini electrice. Una din schemele extravagante ale Beijingului este uluitoare: „Impactul va fi de lungă durată” # Gândul
Asia Centrală va fi, în cele din urmă, obligată să adopte standardele chinezești pentru dezvoltarea industriei, integrându-se în ecosistemul tehnologic chinezesc și eliminând concurența, deși mărcile chinezești nu au fost întotdeauna atât de populare în această zonă a lumii. Acum, mașinile reprezintă aproximativ 10% din totalul exporturilor chinezești către Asia Centrală. Anul trecut, fiecare a […]
14:00
WhatsApp a lansat o actualizare importantă pe care toți utilizatorii de iPhone trebuie să o instaleze. Oricine folosește un astfel de telefon ar face bine să se asigure că urmează sfaturile și că aplicația este actualizată la ultima versiune. Acest nou avertisment vine după descoperirea unui atac care ar putea permite hackerilor să vizeze dispozitive […]
13:50
Ministrul de Interne al Marii Britanii, Yvette Cooper, a anunțat marți că Londra va lua o serie de măsuri pentru a reduce numărul de persoane care sosesc în Regat. Prin intermediul ministrului, Guvernul de la Londra avertizează studenții străini că vor fi expulzați din Regatul Unit dacă depășesc termenul de ședere permis. Cooper spune că […]
13:50
Statul este dator vândut. Magistrații au de recuperat 2 miliarde de euro pe care și le-au acordat singuri # Gândul
Statutul special al magistraților, care le permită să își acorde singuri diferite bonusuri și beneficii financiare, are efect și la nivelul vistieriei țării. Acum 2 ani, statul le datora acestora restanțe salariale în valoare de aproape 2 miliarde de euro, pe care și le-au acordat singuri. Impresionanta sumă reprezintă 0, 57% din PIB. O notă […]
