Au luat subvenții agricole de peste 22 de milioane de euro cu documente false!
Agro-TV.ro, 2 septembrie 2025 18:20
Se mai întoarce o filă în scandalul legat de obținerea de subvenții agricole pe baza unor documente false de către fermierii greci. Ministrul elen pentru pentru Protecția Cetățenilor, Michalis Chrysochoidis, a declarat marți că, în perioada 2019 – 2024, un număr important de fermieri greci au deturnat subvenții agricole europene în valoare de peste 22 […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum 15 minute
18:20
Se mai întoarce o filă în scandalul legat de obținerea de subvenții agricole pe baza unor documente false de către fermierii greci. Ministrul elen pentru pentru Protecția Cetățenilor, Michalis Chrysochoidis, a declarat marți că, în perioada 2019 – 2024, un număr important de fermieri greci au deturnat subvenții agricole europene în valoare de peste 22 […]
Acum 4 ore
15:20
Tinerii fermierii care au solicitat sprijinul acordat prin intervenția PD-03 din PS PAC 2023-2027 (Sprijinul Complementar pentru Venit pentru Tinerii Fermieri CIS-YF) sunt așteptați să depună documentele care fac dovada formării sau a deținerii competențelor adecvate în domeniul agricol/agronomic până cel târziu la data de 30 septembrie 2025 inclusiv, se arată într-un comunicat al Agenției […]
14:50
Cum stăm cu vinul anul acesta. Surprizele pregătite pentru cunoscători de specialiștii de la Stațiunea Pietroasa # Agro-TV.ro
Dacă vă întrebați cum stăm cu vinul anul acesta, veștile sunt și bune, și mai puțin bune. La Stațiunea de Cercetare Viti-vinicolă Pietroasa culesul este în toi, iar specialiștii spun că producția de struguri este înjumătățită față de anii cu recoltă bogată. Vestea bună este că deși temperaturile scăzute de la începutul primăverii au diminuat […]
Acum 6 ore
13:10
De ce se aruncă legumele la marginea drumului? Iată o întrebare care revine mereu și mereu, dar la care nu s-a dat până acum un răspuns satisfăcător. Nu puține au fost imaginile difuzate în mass-media în care se văd mari cantități de legume abandonate la marginea drumurilor din marile bazine legumicole. De exemplu, la Matca, […]
Acum 8 ore
11:30
Meteo – Canicula se extinde în aproape jumătate din țară! Vezi care sunt județele afectate! # Agro-TV.ro
Meteorologii avertizează că zilele acestea vom avea parte de temperaturi caniculare în zone tot mai extinse din țară. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), marți, 2 septembrie, în intervalul orar 12:00-21:00 este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă potrivt căreia în Banat, în sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul […]
11:10
Fermierii din vestul țării au avut ocazia să participe la o platformă de schimb de experiență – Ziua Porumbului 2025. În cadrul evenimentului au fost prezentate cele mai noi tehnologii agricole și soluții practice, menite să sprijine dezvoltarea unor culturi de porumb performante. Mai mult decat o simpla demonstratie in camp, Ziua Porumbului 2025 a […]
Acum 12 ore
10:10
Vești mari pentru crescătorii de animale – Sprijin pentru achiziția de mieluțe și juninci în 2025 # Agro-TV.ro
Fermierii din sectorul zootehnic ar putea beneficia, în perioada următoare, de un sprijin financiar special pentru achiziția de mieluțe și juninci, anunță Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin vocea secretarului de stat Adrian Pintea. Măsura este în prezent în analiză în discuțiile oficialilor de la MADR cu reprezentanții Comisiei Europene, iar aprobarea oficială este […]
09:00
Fermierii care au depus cererile unice la APIA pentru anul 2025 trebuie să respecte o condiție esențială pentru a beneficia de subvențiile agricole: semnarea cererii până la data de 30 septembrie 2025. Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, a transmis un apel ferm către agricultorii care au depus cererile online sau prin telefon, […]
08:00
Fermierii care au depus cererile unice de plată la APIA pentru anul 2025 sunt, în această perioadă, în plin proces de verificare. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, controalele pe teren sunt în grafic și trebuie finalizate până la 30 septembrie, astfel încât toți agricultorii să poată primi avansul la subvenții începând […]
07:40
ULTIMA ORĂ: Vești bune de la MADR privind dovedirea comercializării legumelor din spații protejate # Agro-TV.ro
În urma demersurilor, discuțiilor, adreselor formulate de către departamentul de Dezvoltare Rurală și Politici Agricole din cadrul Uniunii Salvăm Țăranul Român precum și a insistențelor permanente, de modificare a HG privind acordarea unui ajutor de Minimis producătorilor de legume în spații protejate în anul 2025, pentru dovedirea comercializării legumelor se vor lua în calcul și […]
06:30
Fermierii români vor primi și în acest an avansul la subvențiile agricole, începând cu 16 octombrie 2025, a anunțat Adrian Pintea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este pregătită să facă aceste plăți, iar conturile ministerului sunt deja alimentate cu sumele necesare. România […]
Acum 24 ore
20:20
Despăgubiri pentru fermierii afectați de secetă în 2025 – Anunțul făcut ACUM de Adrian Pintea # Agro-TV.ro
Fermierii afectați de secetă în anul 2025 vor primi despăgubiri din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) – este promisiunea făcută de secretarul de stat Adrian Pintea, în emisiunea ”Agricultura la Raport”, la AGRO TV. Fermierii români afectați de seceta severă din acest an ar putea primi noi despăgubiri, anunță reprezentanții MADR. Secretarul de […]
18:50
Legea mirosurilor, adoptată în urmă cu cinci ani pentru a proteja cetățenii de disconfortul olfactiv generat de ferme sau alte activități economice, ar putea deveni, în sfârșit, aplicabilă. După multă vreme în care nu s-a întâmplat nimic pentru a mișca legea din loc, actualul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că normele de aplicare […]
Ieri
17:20
Anunț de ULTIMĂ ORĂ al ministrului agriculturii: 17 miliarde de lei pentru PLATA SUBVENȚIILOR! # Agro-TV.ro
Fermierii nu trebuie să își facă griji în ceea ce privește plata subvențiilor în avans de anul acesta, Ministerul Agriculturii având deja prevăzuți 17 miliarde de lei pentru achitarea acestora, a anunțat luni ministrul Florin Barbu. „Avem pentru plata subvențiilor, începând cu 16 octombrie, 17 miliarde de lei prinși pentru a achita subvențiile fermierilor români. […]
15:40
Un bărbat de 47 de ani din comuna gorjeană Runcu a fost reținut de polițiști după ce a furat un tractor aparținând unui fermier din comuna Peștișani, Gorj, și a început să îl dezmembreze, informează Gazeta de Sud. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, din primele cercetări a reieșit că hoțul tractorului ar fi […]
14:00
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a declarat luni că, fără măsurile pe care MInisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a reușit să le implementeze pe parcursul anului trecut în sprijinul fermierilor români, foarte mulți dintre aceștia ar fi riscat falimente în masă, iar jumătate din suprafața agricolă a României ar fi rămas anul acesta pârloagă. „Sprijinul […]
11:20
Vara s-a terminat, dar veștile meteo nu sunt deloc bune pentru fermieri: încă n-am scăpat de caniculă! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineață o avertizare Cod galben de caniculă valabilă marți, 2 septembrie, în intervalul 12:00-21:00, în 16 județe (vezi harta). Potrivit ANM, în Banat, în sudul Olteniei și al Moldovei, în […]
10:10
Bogdan Soare e cunoscut printre fermierii români nu doar ca un agricultor cu experiență, ci și ca unul care experimentează permanent pentru a găsi tehnologiile și utilajele potrivite pentru ferma sa de 2.400 de hectare. În urmă cu trei ani, fermierul a început un program de irigații, însă mai are destul de mult până să-l […]
08:00
Prețul laptelui la poarta fermei: Cât primește un fermier din România, față de unul din Austria # Agro-TV.ro
Diferențele de preț la lapte între România și alte state europene sunt uriașe, iar acest lucru îi afectează direct pe fermierii români. Daniel Frei, președintele cooperativei Samus Lact, a declarat recent că în urma unei vizite în mai multe ferme din Austria, a aflat cu stupoare că fermierii de acolo primesc între 60 și 65 […]
06:30
Sprijin pentru tinerii fermieri – Fonduri de 200.000 de euro/fermă, lansate anul acesta # Agro-TV.ro
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va lansa, la 1 decembrie 2025, o nouă linie de finanțare cu fonduri europene, destinată consolidării fermelor mici și mijlocii: DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați. Prin această intervenție din Planul Național Strategic (PNS) 2023-2027, beneficiarii vor putea accesa până la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Micii fermieri din România vor putea beneficia, începând cu 1 decembrie 2025, de un nou sprijin financiar nerambursabil prin linia de finanțare DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni, gestionată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Programul oferă până la 50.000 de euro/fermă, bani ce pot fi folosiți pentru dezvoltarea exploatațiilor micilor fermieri, […]
12:00
Disperarea fermierilor: ,,Animalele nu mai au ce paște, mănâncă din rezervele de iarnă” # Agro-TV.ro
Seceta și lipsa forței de muncă îi pun la pământ pe fermierii. Pajiștile arse de soare au lăsat animalele fără hrană, iar crescătorii sunt nevoiți să consume deja furajele destinate iernii. Situația este una critică și riscă să lase sectorul zootehnic fără resurse încă dinaintea primăverii. „Animalele mănâncă la iesle din cauza lipsei de iarbă, […]
08:00
Ciobanii trăiesc un adevărat coșmar de câteva zile. Urșii năvălesc aproape în fiecare seară la stână, în căutare de oi. Oamenii spun că autoritățile nu le sar în ajutor și că sunt nevoiți să se descurce singuri cu animalele sălbatice. Urșii încă sunt o problemă reală pentru ciobani. Aceștia se trezesc fără animalele din turmă […]
30 august 2025
15:10
Carnea de vită e pe lista neagră. Tot mai mulți consumatori o văd ca pe cel mai mare poluator din farfurie și tind să consume mai multe produse pe bază de plante. Autoritățile vor interveni cu noi măsuri pentru a micșora efectele negative asupra mediului. Peste jumătate dintre americani consideră carnea de vită drept cel […]
12:10
Lămâia devine un lux pentru români. Turcia, principalul furnizor al țării noastre se confruntă cu o recoltă extrem de redusă din cauza înghețurilor de primăvară. Producția de lămâi a scăzut cu până la 60%, ceea ce va duce la prețuri mult mai mari pe piața românească în următoarele luni. Ayşe Özler de la exportatorul turc […]
08:00
Fermierii din județele Argeș și Prahova au obținut recolte remarcabile de rapiță, atingând aproximativ 5 tone/ha datorită hibridului potrivit și aplicării unei tehnologii corecte. Campania „Fermieri campioni” continuă să arate că succesul la recoltare depinde de deciziile luate în timpul culturii. Campania Fermieri campioni la rapiță continuă cu prezentarea rezultatelor oferite de hibridul PT315 în […]
08:00
Un bărbat a rămas fără livadă și vița de vie în doar câteva minute, după ce flăcările au cuprins întreaga cultură. În câteva clipe, munca de ani de zile a fost mistuită. Incidentul a avut locji seara în localitatea Prudeni. Un bărbat a rămas fără aproximativ un hectar de vegetație uscată, 240 de butași de […]
29 august 2025
18:20
Un proiect de lege pus în consultare publică de Ministerul Finanțelor prevede ca primăriile să poată dispune ao serie de scutiri de impozite pentru fermieri. Este vorba despre proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative ce face parte din din Pachetul […]
14:40
Gospodarii buzoieni au primit în primele șapte luni ale anului în curs decizii pentru despăgubiri în valoare de peste 500.000 lei pentru pagube de pe urma urșilor, informează AGERPRES. Ptrivit Direcției Județeană de Mediu (DJM) Buzău, cele mai multe astfel de situații s-au înregistrat în zonele de munte ale județului, unde atacurile urșilor au vizat […]
12:50
Fermierii români fac bilanțul anului agricol 2024-2025: pentru unii – toamnă bogată, pentru alții – faliment! # Agro-TV.ro
Bilanțul anului agricol 2024-2025 este unul al contrastelor pentru fermierii români: în timp ce pentru unii se anunță o toamnă bogată, pentru alții sfârșitul de an ar putea aduce falimentul. Cel puțin asta este concluzia fermierilor din județul Buzău, care și-au analizat producțiile după recoltatul la grâu, rapiță și floarea soarelui. Cheia unor recolte bogate […]
11:10
Odată cu luna septembrie începe noul an agricol, însă după arșita din ultima perioadă mulți fermieri se tot întreabă când vor condițiile meteo propice pentru a se apuca de semănat, ca nu cumva să-și „mintă sămânța”, cum spun ei, și să riște să-și piardă viitoarele culturi, mai ales cele rapiță. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) […]
10:10
Succesul unei culturi începe cu o sămânță sănătoasă. Primele zile după semănat sunt decisive – dacă semințele nu sunt tratate corect, riscul de pierderi este uriaș. Bolile transmise prin sol sau samânță, dăunătorii care atacă plantele înainte de răsărire și condițiile climatice imprevizibile pot compromite rapid producția. O sămânță netratata este extrem de vulnerabila: Bolile […]
10:00
Toamna nu e doar despre semanat – fertilizarea corecta si ingrijirea la timp stabilesc baza unei recolte bogate. De aceea fiecare fermier trebuie sa urmeze cativa pasi esentiali. Primul pas — analiza solului Cunoasterea nevoilor solului, mai ales pe baza analizelor de laborator, este primul pas in construirea unui plan de fertilizare eficient, iar toamna este […]
09:00
Succesul unei culturi de roșii începe cu o pregătire corectă a terenului. Solul trebuie lucrat cu atenție, astfel încât să asigure rădăcinilor acces la nutrienți și apă pe tot parcursul perioadei de vegetație. În România, unde cultura de tomate este una dintre cele mai importante din legumicultură, fermierii și grădinarii trebuie să respecte câteva etape […]
07:40
Finanțare de 300.000 EURO pentru achiziția de utilaje – Cererile se depun din 1 noiembrie # Agro-TV.ro
Vești bune pentru fermierii români din sectorul legume și cartofi: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va lansa pe 1 noiembrie 2025 noua linie de finanțare DR-16, dedicată investițiilor în procesarea și dotarea fermelor. Prin acest program, agricultorii pot accesa până la 300.000 de euro pentru achiziția de utilaje moderne, menite să crească productivitatea și […]
06:30
Investiție de 44.000 de lei/hectar în cultura de porumb, singura soluție pentru supraviețuire # Agro-TV.ro
Cultura de porumb este una dintre cele mai importante din România, dar fără apă, producțiile pot fi compromise chiar și după o tehnologie aplicată ca la carte. De aceea, fermierii care vor performanță sunt tot mai interesați de sisteme moderne de irigații, chiar dacă investițiile necesare sunt foarte mari. Un exemplu vine din vestul țării, […]
28 august 2025
20:10
ATENȚIE! Nou Ordin MADR privind sistemul de sancțiuni administrative pentru condiționalitate aplicate fermierilor! # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat joi noul proiect de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 393/2023 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru condiţionalitate începând cu anul de cerere 2023. Modificările aduse OMADR nr. 393/2023 prin noul act normative sunt […]
17:50
Pentru a mai reduce din cheltuielile făcute cu miile de călătorii cu camionul necesare în fiecare an, pomicultorii din nordul Italiei și-au făcut un teleferic special pentru transportul merelor. Inedita modalitate de transport este folosită de fermieri pentru a-și duce merele recoltate pe dealurile din regiunea Val di Non, Munții Dolomiți până la depozitele construite […]
14:40
Un nou proiect de hotărâre legată de APIA urmează să ajungă pe masa Guvernului în zilele următoare. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus joi în dezbatere publică un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Servicii de dezvoltare şi […]
12:40
Cum să-ți planifici culturile ca să te asiguri că nu pierzi bani. Sfaturi de la un fermier cu peste 20 de ani de experiență (VIDEO) # Agro-TV.ro
Suntem în pragul noului an agricol 2025-2026, iar după experiența de anul acesta, început excelent și terminat de foarte mulți fermieri aproape în genunchi, se pune tot mai serios întrebarea: „Cum să-ți planifici culturile ca să te asiguri că nu pierzi bani?” În materialul video de mai jos, realizat de Ramona Pandele, găsiți câteva sfaturi […]
09:00
Fondurile europene pentru agricultură, atât de așteptate de fermieri, ajung cu mari întârzieri din cauza unor schimbări procedurale la Ministerul de Finanțe. Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Adrian Chesnoiu, a explicat că fermierii riscă acum să aștepte mai bine de două luni pentru a primi banii, deși regulile inițiale permiteau efectuarea […]
07:40
Laptele ar putea deveni un produs de lux pentru români, dacă actualele tendințe din piață se confirmă, este de părere Dimitrie Muscă, unul dintre cei mai cunoscuți fermieri din România. Acesta avertizează că lipsa furajelor de calitate, seceta și scăderea efectivelor de vaci din România vor duce la o creștere puternică a prețurilor la lapte, […]
06:30
Fondurile europene pentru agricultură rămân principala sursă de investiții pentru fermierii români, iar Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pregătește lansarea a patru noi linii de finanțare în perioada 1 noiembrie – 1 decembrie 2025. Directorul general AFIR, Adrian Chesnoiu, a anunțat că intervențiile DR-12, DR-14, DR-16 și DR-23 urmează să fie lansate două câte […]
02:30
PRIMA PLAY TRANSMITE ÎN EXCLUSIVITATE MECIUL FCSB – ABERDEEN PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA # Agro-TV.ro
Prima Play, platforma de streaming online a Clever Group, a achiziționat, în exclusivitate, drepturile de difuzare pentru partida FCSB– Aberdeen, meci decisiv din play-off-ul UEFA Europa League. Partida se va disputa pe 28 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională și va fi disponibilă în direct, prin streaming online, pentru toți abonații Prima Play din afara […]
27 august 2025
19:50
Prețuri record la bovine în România! Crescătorii profită de cea mai bună piață din ultimii 15 ani # Agro-TV.ro
Piața bovinelor de carne din România traversează o perioadă bună, iar crescătorii rasei Charolaise au parte de cele mai bune prețuri din ultimii ani. Cererea externă ridicată, calitatea genetică a animalelor și selecția naturală a crescătorilor care fac performanță au dus la o stabilizare a pieței și la o recunoaștere a calității, care atrage și […]
16:00
Fermierii din sectorul creșterii animalelor primesc, de miercuri, o nouă tranșă de plăți APIA, transmite Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură. Mai exact, este vorma despre ajutorului de stat solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor de ameliorare rase prestate în luna iunie 2025. Potrivit unui comunicat al APIA remis redacției agroTV, suma plătită este […]
15:00
Spitalele trag semnalul de alarmă: Mii de oameni se prezintă pentru tratament antirabic și vaccinare voluntară! # Agro-TV.ro
Specialiștii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași trag un semnal de alarmă, pe fondul unei creșteri îngrijorătoare a numărului de persoane care au nevoie de tratament antirabic. Cheltuielile pentru prevenția rabiei au ajuns să ocupe o parte semnificativă din bugetul spitalului, subliniind urgența situației. Anul trecut, 1.319 persoane au necesitat vaccinare, iar în […]
12:40
Tratamentul semințelor, soluția inovativă prin care fermierii își protejează culturile și își sporesc recoltele # Agro-TV.ro
Fermierii sunt tot mai interesați de tehnologii moderne care să le asigure producții stabile. De aceea, optează pentru tratamentul semințelor ce oferă protecție și un start mai bun plantelor. Agricultura românească evoluează rapid, fiind impulsionată de nevoia fermierilor tot mai mare de tehnici sustenabile și precise de cultivare. Odată cu schimbarea tiparelor climatice și intensificarea […]
11:10
Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (WOAH/OIE) a anunțat, luni, că Bulgaria a raportat focare de gripă aviară înalt patogenă la trei ferme din sudul țării, transmite AGERPRES. Anunțul organizației cu sediul la Paris vine în contextul în care Europa se confruntă cu o creștere sezonieră a numărului de cazuri de gripa aviară mortală. Potrivit unui […]
10:10
Bătut la stână și lăsat cu pagube de peste 20.000 de lei. Tâlharii cercetați în libertate # Agro-TV.ro
Un bărbat a fost bătut grav în propria stână de tâlharii din localitate. Victima s-a ales și cu pagube de peste 20.000 de lei. Autoritățile investighează cazul, iar vinovații sunt cercetați în libertate. Noaptea de 13 spre 14 august a fost una de coșmar pentru un localnic din Mitoc, Botoșani. Patru tineri din sat s-au […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.