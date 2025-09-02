Cseke Attila îl contrazice pe Bolojan: Ministerul Dezvoltării nu a produs fake-uri

Cotidianul de Hunedoara, 2 septembrie 2025 18:20

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lucrat la eficientizarea structurii autorităților locale pe baza datelor de care [...] The post Cseke Attila îl contrazice pe Bolojan: Ministerul Dezvoltării nu a produs fake-uri appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 5 minute
18:30
Eric Roberts, printre copiii români Cotidianul de Hunedoara
Vizita a avut un caracter inspirațional, oferind copiilor și adolescenților oportunitatea de a discuta direct cu [...] The post Eric Roberts, printre copiii români appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Noi acuzații pentru agresorul livratorului din Bangladesh Cotidianul de Hunedoara
Tânărul acuzat că a agresat un cetățean din Bangladesh care lucra ca livrator în București urmează să fie cercetat și pentru utilizarea în [...] The post Noi acuzații pentru agresorul livratorului din Bangladesh appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
18:20
Cseke Attila îl contrazice pe Bolojan: Ministerul Dezvoltării nu a produs fake-uri Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lucrat la eficientizarea structurii autorităților locale pe baza datelor de care [...] The post Cseke Attila îl contrazice pe Bolojan: Ministerul Dezvoltării nu a produs fake-uri appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Scrisoare către Cornel Chiriac (Metronom) Cotidianul de Hunedoara
CNSAS: Aviz tinerilor de azi, care consideră că regimul comunist a fost un lucru bun, în timp ce se bucură de avantajele democraţiei. [...] The post Scrisoare către Cornel Chiriac (Metronom) appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
18:10
Ministrul Dezvoltării îl contrazice pe Bolojan: Nu am produs fake-uri Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lucrat la eficientizarea structurii autorităților locale pe baza datelor de care [...] The post Ministrul Dezvoltării îl contrazice pe Bolojan: Nu am produs fake-uri appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
18:00
Accident de muncă. Trei morți pe A1 Cotidianul de Hunedoara
Tragedie astăzi pe A1, în dreptul localității sibiene Boița. Trei persoane care efectuau lucrări de întreținere au fost lovite [...] The post Accident de muncă. Trei morți pe A1 appeared first on Cotidianul RO.
17:50
ANAF vinde un Ferrari. Vezi prețul de pornire Cotidianul de Hunedoara
Vrei cumva un Ferrari și nu ai răbdare să stai la rând până la livrare? Ai o variantă mai rapidă la dispoziție. [...] The post ANAF vinde un Ferrari. Vezi prețul de pornire appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
17:10
Pericol de explozie după răsturnarea unei cisterne cu gaz Cotidianul de Hunedoara
Aproximativ 30 de locuinţe au fost evacuate, marţi, în apropierea locului în care o cisternă încărcată cu gaz metan s-a [...] The post Pericol de explozie după răsturnarea unei cisterne cu gaz appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Informații eronate în datele transmise de Guvern Cotidianul de Hunedoara
Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene care au comunicat iniţial date eronate referitoare [...] The post Informații eronate în datele transmise de Guvern appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Cancelarul Germaniei: Războiul din Ucraina se va prelungi mult Cotidianul de Hunedoara
Imediat ar apărea riscul invadării următoarei tari. Iar după aceea ar veni chiar rândul nostru. Asta nu este o opțiune”, a spus Friedrich Merz [...] The post Cancelarul Germaniei: Războiul din Ucraina se va prelungi mult appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Gura păcătosului Cotidianul de Hunedoara
Gura păcătosului, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Gura păcătosului Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Gura păcătosului appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Laboratoare CRBN de 100 mil. € pentru IGSU Cotidianul de Hunedoara
Conflictele armate de pe teritoriul european (nu doar al spațiului UE), o trimitere directă către conflictul din Ucraina, sunt motivele achiziției [...] The post Laboratoare CRBN de 100 mil. € pentru IGSU appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
16:30
Adrian Năstase, la aceeași paradă cu Putin Cotidianul de Hunedoara
Chiar dacă nu mai are nicio funcție pubulică, fostul premier român participă zilele acestea la Beijing, la o uriașă paradă la care sunt invitați Putin și Kim Jong Un [...] The post Adrian Năstase, la aceeași paradă cu Putin appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Petrişor Peiu (AUR): Guvernul Bolojan mimează reforma Cotidianul de Hunedoara
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, consideră că Guvernul Bolojan că "mimează reforma prin măsuri superficiale", [...] The post Petrişor Peiu (AUR): Guvernul Bolojan mimează reforma appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Fermierii greci au deturnat subvenții de milioane de euro Cotidianul de Hunedoara
Fermierii greci au deturnat subvenții agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro, în perioada 2019 - 2024, [...] The post Fermierii greci au deturnat subvenții de milioane de euro appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Timpul de lucru al magistraților, comparație în trei țări Cotidianul de Hunedoara
Magistrații explică vârsta mică de pensionare și nivelul pensiilor prin volumul de muncă și stresul uriaș. Vezi cum stau lucrurile în alte țări [...] The post Timpul de lucru al magistraților, comparație în trei țări appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Mesaje subtile ale Chinei, Rusiei si Indiei pentru America lui Trump Cotidianul de Hunedoara
Summitul Organizației de Cooperare Shanghai a fost pregătit mai degrabă pentru audiența din Occident [...] The post Mesaje subtile ale Chinei, Rusiei si Indiei pentru America lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Cinci măsuri decise în Coaliție pentru scăderea prețului energiei Cotidianul de Hunedoara
Energia reprezintă un subiect de foarte mare interes și, în urma discuțiilor demarate, au fost agreate cinci măsuri în [...] The post Cinci măsuri decise în Coaliție pentru scăderea prețului energiei appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Oltenii au trecut la fapte Cotidianul de Hunedoara
Pentru aceasta patronul Mihai Rotaru a mai anunțat că urmează alte două noi... [...] The post Oltenii au trecut la fapte appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Trump îl premiază pe fostul său avocat Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump a declarat luni că îi va acorda Medalia Prezidențială a Libertății fostului primar [...] The post Trump îl premiază pe fostul său avocat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
14:30
Unde lovesc cel mai tare tăierile lui Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Prahova, Argeş şi Suceava ar fi judeţele cele mai afectate, în cazul în care numărul maxim de posturi admise în administraţia [...] The post Unde lovesc cel mai tare tăierile lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Episod „destul de serios” de Covid Cotidianul de Hunedoara
Medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului "Matei Balş", a declarat marţi că deşi actualul episod de infectări cu [...] The post Episod „destul de serios” de Covid appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Von der Leyen se crede general. SUA și Berlinul o aduc la realitate Cotidianul de Hunedoara
Președinta Comisiei Europene a declarat că statele europene au ”planuri destul de precise” pentru potențiale desfășurări de trupe în Ucraina [...] The post Von der Leyen se crede general. SUA și Berlinul o aduc la realitate appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Lia Olguţa Vasilescu: A căzut și mitul din administrația publică Cotidianul de Hunedoara
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat marţi că, în urma datelor prezentate de premierul Ilie Bolojan, [...] The post Lia Olguţa Vasilescu: A căzut și mitul din administrația publică appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Prințul Ianis devine sultan Cotidianul de Hunedoara
O vară întreagă a durat telenovela viitoarei destinații [...] The post Prințul Ianis devine sultan appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Ce înseamnă deficit de 8% din PIB pe care l-a invocat Bolojan Cotidianul de Hunedoara
O analiză realizată pe baza proiecțiilor economice arată că, în scenariul unui deficit constant de... [...] The post Ce înseamnă deficit de 8% din PIB pe care l-a invocat Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
12:20
Soartă tristă pentru concediaţii de la stat Cotidianul de Hunedoara
Potrivit premierului, în România, primării cu număr de locuitori similar, cu probleme similare, iar... [...] The post Soartă tristă pentru concediaţii de la stat appeared first on Cotidianul RO.
12:10
S-a aflat cauza incendiului de la Kronospan Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, Alexandru Crișan, a declarat, marți... [...] The post S-a aflat cauza incendiului de la Kronospan appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă a transmis că își va da demisia Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, referitor la faptul că nu s-a ajuns la un acord privind... [...] The post Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă a transmis că își va da demisia appeared first on Cotidianul RO.
11:10
O viață în slujba luptei pentru drepturile românilor transilvăneni Cotidianul de Hunedoara
Provenit din familia nobililor Pop de Hațeg, născut în satul Densuș, a fost primul numit Densușianu [...] The post O viață în slujba luptei pentru drepturile românilor transilvăneni appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Ilie Bolojan dă exemple: Protecția Consumatorilor poate funcționa cu o reducere de 20% Cotidianul de Hunedoara
El a menționat că astfel de analize trebuie realizate la nivelul fiecărei autorități publice centrale. [...] The post Ilie Bolojan dă exemple: Protecția Consumatorilor poate funcționa cu o reducere de 20% appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Ce poate face un parfum de €400 pentru brandul personal Cotidianul de Hunedoara
Cu o reputație deosebită în parfumeria de lux, Amouage reprezintă fuziunea dintre tradiția orientală și inovația contemporană. [...] The post Ce poate face un parfum de €400 pentru brandul personal appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Bolojan: Riscam să ne întoarcem anul viitor în situaţia de acum Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat marti că, dacă statul nu reduce cheltuielile de personal,... [...] The post Bolojan: Riscam să ne întoarcem anul viitor în situaţia de acum appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
10:20
Campanie la nivel național – ”Fii activ, mănâncă sănătos!” Cotidianul de Hunedoara
Institutul Național de Sănătate Publică desfășoară, în perioada septembrie-octombrie, la nivel național, campania (...) [...] The post Campanie la nivel național – ”Fii activ, mănâncă sănătos!” appeared first on Cotidianul RO.
10:00
US Open: Din păcate, şi Gabriela Ruse Cotidianul de Hunedoara
Perechea Gabriela Ruse/Marta Kostyuk (România/Ucraina) a fost... [...] The post US Open: Din păcate, şi Gabriela Ruse appeared first on Cotidianul RO.
09:30
A murit actorul din ”Dansând cu lupii” Cotidianul de Hunedoara
Actorul era căsătorit cu Hilary Blackmore şi are o fiică, Lilly Lazare-Greene. [...] The post A murit actorul din ”Dansând cu lupii” appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Mic tratat de zvonistică politică Cotidianul de Hunedoara
În politică, moartea e doar o pauză de PR. Liderii nu mor, ei se reinventează și continuă în sezonul următor ca într-un serial de succes pe Netflix. [...] The post Mic tratat de zvonistică politică appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Trump ridică noi semne de întrebare despre vaccinurile anti-Covid Cotidianul de Hunedoara
„Vreau să le arate ACUM, CDC și publicului, și să clarifice această MIZERIE,... [...] The post Trump ridică noi semne de întrebare despre vaccinurile anti-Covid appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Tulcenii, treziți din nou din cauza războiului Cotidianul de Hunedoara
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, în noaptea de marți spre miercuri... [...] The post Tulcenii, treziți din nou din cauza războiului appeared first on Cotidianul RO.
08:10
L-a făcut de râs pe Alexandru Muraru Cotidianul de Hunedoara
”Domnul Muraru se putea face de râs şi altfel”, a conchis fostul judecator. [...] The post L-a făcut de râs pe Alexandru Muraru appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Ministrul care a donat 2.500 de lei din salariul lui Cotidianul de Hunedoara
”Şi în luna august, aşa cum am promis, am făcut transferul de 2.500 de lei în conturile Ministerului... [...] The post Ministrul care a donat 2.500 de lei din salariul lui appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Zborul Ursulei. S-a fâsâit ”bomba” din presă Cotidianul de Hunedoara
”Vedem rapoarte în mass-media despre interferențe GPS care afectează avionul care o transporta... [...] The post Zborul Ursulei. S-a fâsâit ”bomba” din presă appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Încă o țară europeană va recunoaște statul Palestina Cotidianul de Hunedoara
Și vor fi luate sancțiuni ferme împotriva guvernului israelian, a scris pe X șeful diplomației belgiene. [...] The post Încă o țară europeană va recunoaște statul Palestina appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Turcia, proiect gigantic: Portavion mai mare decât al francezilor Cotidianul de Hunedoara
Proiectul face parte din doctrina „Patria Albastră” (Mavi Vatan) a liderului turc, care își propune să afirme influența turcă în... [...] The post Turcia, proiect gigantic: Portavion mai mare decât al francezilor appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Asumare furioasă Cotidianul de Hunedoara
Trec patru și se poate îneca numai cu una. - Una mie, alta ție, alte două lui Ilie! [...] The post Asumare furioasă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
05:30
Exemple de măsuri ”care frizează cinismul și lipsa de umanitate” Cotidianul de Hunedoara
”Cat timp atenția tuturor a fost deturnata artificial către pensiile magistraților, Guvernul a pregătit, pe lângă nesfârșite creșteri de taxe (...) [...] The post Exemple de măsuri ”care frizează cinismul și lipsa de umanitate” appeared first on Cotidianul RO.
00:20
Min. Economiei: România nu mai are bani Cotidianul de Hunedoara
România a fost adusă în punctul în care nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, multe justificate, unele peste un minim de bun simț [...] The post Min. Economiei: România nu mai are bani appeared first on Cotidianul RO.
1 septembrie 2025
23:50
Putin, zi de lucru de 14 ore la Tianjin Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin a avut parte de un adevărat maraton de evenimente de lucru la Tianjin. [...] The post Putin, zi de lucru de 14 ore la Tianjin appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Se deschide la MAE Cotidianul de Hunedoara
Activitatea Ministerului Afacerilor Externe poate fi descoperită de doritori într-un mod interactiv [...] The post Se deschide la MAE appeared first on Cotidianul RO.
22:20
AUR: Este un abuz fără precedent în istoria României, Cotidianul de Hunedoara
AUR: Guvernul Bolojan calcă în picioare democraţia şi transformă Parlamentul într-o simplă anexă. În loc să vină cu proiectele fiscale [...] The post AUR: Este un abuz fără precedent în istoria României, appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.