Peste 10 000 de șomeri înregistrați la Galați. Majoritatea e formată din cei de peste 55 de ani
PressHub, 2 septembrie 2025 20:10
La sfârşitul lunii iulie 2025, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Galaţi erau înregistraţi 10.383 de şomeri (din care 4.248 de femei), rata somajului (calculată în funcţie de populaţia activă civilă la data de 1 ianuarie 2024) fiind astfel de 6,26%. Comparativ cu luna precedentă, rata somajului în Galaţi a rămas la […] Articolul Peste 10 000 de șomeri înregistrați la Galați. Majoritatea e formată din cei de peste 55 de ani apare prima dată în PRESShub.
Peste 10 000 de șomeri înregistrați la Galați. Majoritatea e formată din cei de peste 55 de ani # PressHub
La sfârşitul lunii iulie 2025, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Galaţi erau înregistraţi 10.383 de şomeri (din care 4.248 de femei), rata somajului (calculată în funcţie de populaţia activă civilă la data de 1 ianuarie 2024) fiind astfel de 6,26%. Comparativ cu luna precedentă, rata somajului în Galaţi a rămas la […] Articolul Peste 10 000 de șomeri înregistrați la Galați. Majoritatea e formată din cei de peste 55 de ani apare prima dată în PRESShub.
Premierul Ilie Bolojan forțează reformele în administrația publică și asta i-ar putea forța funcția de premier. Șeful Guvernului e inflexibil pe direcția asta. Problema e că reducând masiv posturile din administrație, nemulțumești o mulțime de oameni care formează coloana vertebrală a majorității partidelor din România. Desigur că partidele din coaliția guvernamentală îl folosesc pe premierul […] Articolul Aktual24|Bolojan pe traiectorie de ciocnire cu coaliția apare prima dată în PRESShub.
Guvernul României a publicat marți, după conferința de presă în care premierul Ilie Bolojan a prezentat variantele pe care le propune pentru reducerile de posturi din administrațiile locale, o situație din primăriile din întreaga țară și o simulare a tăierilor în fiecare unitate administrativ-teritorială atât cu 40%, cât și cu 45% din totalul acestor posturi. Materialele arată că […] Articolul Județul Bihor, cel mai slab afectat de reducerea de posturi în cadrul reformei Bolojan apare prima dată în PRESShub.
Ambasada Statelor Unite în România a anunțat o serie de modificări la procesul acordării vizelor de non-migrant. În urma acestora, interviul a devenit necesar pentru reînnoirea vizei. Astfel, persoanele care au peste 79 de ani, respectiv, sub 14 trebuie să acorde un interviu în persoană, relatează Digi24. Aceste schimbări vor intra în vigoare de astăzi, […] Articolul Noi schimbări în reînnoirea vizei pentru SUA apare prima dată în PRESShub.
Adrian Sârbu, scăpat pe procedură. De ce a fost întors la Parchet, pentru a doua oară, dosarul de evaziune fiscală # PressHub
Mogulul media Adrian Sârbu scapă, a doua oară, de dosarul de evaziune fiscală după ce Tribunalul București a decis anularea tuturor probelor și restituirea cazului la DNA. Cum motivează judecătorul decizia. Tribunalul București a decis că toate actele făcute în dosar după 2021 sunt nule și a decis restituirea cazului la parchet. Decizia definitivă în […] Articolul Adrian Sârbu, scăpat pe procedură. De ce a fost întors la Parchet, pentru a doua oară, dosarul de evaziune fiscală apare prima dată în PRESShub.
„O zi din viața unui muncitor migrant”: între promisiunea unui trai mai bun și realitatea din România # PressHub
Pe străzile marilor orașe din România, livratorii cu rucsacuri grele, înfruntând ploaia sau caniculă, au devenit parte din peisaj. Mulți dintre ei vin din Nepal, India sau Sri Lanka, atrași de promisiunea unor salarii mai mari decât acasă. În realitate, acești muncitori migranți descoperă rapid că România este mai degrabă un loc al compromisurilor, unde […] Articolul „O zi din viața unui muncitor migrant”: între promisiunea unui trai mai bun și realitatea din România apare prima dată în PRESShub.
Cea de-a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional „George Enescu” și-a deschis duminică, 24 august, porțile. Campania demarată puțin mai târziu ca de obicei, în ianuarie de-abia s-a anunțat programul, a luat repede viteză pentru că abonamentele au fost puse în vânzare la liber, făcând uitată inutila tombolă. În prima săptămână, scenele, spectatorii s-au pus în […] Articolul Festivalul Internațional „George Enescu” – prima săptămână: emoții și revelații apare prima dată în PRESShub.
Analiză: Un nepalez din Cluj a fost bătut de un tânăr de 18 ani până când a ajuns în comă. Cu doar câteva zile înainte, un alt livrator bengalez a fost lovit de un bărbat care i-a cerut să plece înapoi în țara lui. Aceste manifestări par pornite de la deputatulAUR Dan Tănasă, care i-a îndemnat […] Articolul Cine creează haosul? AUR, nepalezii sau rasismul de stat? apare prima dată în PRESShub.
Povestea conviețuirii între etnii și religii, într-un sat din Transilvania. Cum e posibilă pacea # PressHub
Vă mai amintiți conflictele sângeroase dintre imigranți și localnici în Irlanda de Nord, la Ballymena? Mi-am zis atunci că ura revărsată din toate gurile de canale ale propagandei poate izbucni peste tot, că „Ballymena” poate fi oriunde. Și n-a trecut mult, la o altă scară, ura lovește cu un pumn în fața unui livrator din […] Articolul Povestea conviețuirii între etnii și religii, într-un sat din Transilvania. Cum e posibilă pacea apare prima dată în PRESShub.
Prezent ca în fiecare luni dimineață pentru obligațiile sale din sfera controlului judiciar, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a transmis un mesaj clar către PSD. Este ceva neobișnuit pentru politicianul extremist care rareori pronunță nume de partide și chiar dă de înțeles că le-ar desființa. „Într-o țară care trăiește pe aur, a continua să […] Articolul Aktual24| Bezelele lui Georgescu către PSD apare prima dată în PRESShub.
Practica de reciclarea a cartușelor de toner ar trebui să fie prioritară pentru protejarea mediului. Aceste consumabile sunt toxice și dacă nu sunt reciclate corect poluează. Chiar dacă vă pare că un cartuș gol este doar o bucată de plastic, ar trebui să știți că nu este așa. Recipientele consumabile de la imprimante conțin resturi […] Articolul Cum să reciclați corect tonerele apare prima dată în PRESShub.
Nouă instituții de rang printre care guvernul, respectiv cabinetul premierului, MAE, Camera Deputaților și Senatul, Ministerul Justiției etc. au primit simultan o petiție semnată de 14 organizații civice și 500 de cetățeni cu cereri punctuale privind reorganizarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP). „Românii din diaspora vor o instituție modernă și transparentă, capabilă să sprijine […] Articolul Organizațiile civice au strategie pentru diaspora. Cine le aude? apare prima dată în PRESShub.
Un ieșean se zbate de trei ani să demonstreze că nu a greșit cu nimic, după ce ApaVital i-a blocat canalizarea, obligându-l să-și sape o toaletă în fundul curții. ApaVital îl acuză că ar fi folosit abuziv canalizarea, fără a plăti. Magistrații Judecătoriei au constatat însă că furnizorul de servicii de apă-canal nu și-a dovedit […] Articolul Cetățean obligat să îți sape o toaletă, după ce ApaVital i-a blocat canalizarea apare prima dată în PRESShub.
Șoferii care pleacă cu mașina în altă țară a Uniunii Europene și descoperă acolo că le expiră Inspecția Tehnică Periodică (ITP) riscă să fie nevoiți să o facă din nou la întoarcerea în România. Registrul Auto Român (RAR) arată că ITP-urile efectuate în alte state membre nu sunt recunoscute în România, chiar dacă sunt valabile […] Articolul ITP dublat? Opinia specialiștilor RAR apare prima dată în PRESShub.
O adolescentă de 15 ani din Craiova a fost atrasă cu promisiuni de dragoste, doar pentru a fi bătută și forțată să se prostitueze. Povestea ei, judecată de Tribunalul Dolj în august 2025, este doar una dintre miile de cazuri de trafic de minori din România. Cum ajung copiii în capcana „loverboy” și de ce […] Articolul Atrași în capcana „Loverboy”. Cum sunt manipulați minorii? apare prima dată în PRESShub.
În fiecare zi a anului, la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași se internează cel puțin zece persoane care suferă de dependență de alcool. Într-un an sunt peste 3.000. Acestea sunt cazurile extreme, în care autoritățile și familiile ajung la concluzia că nu mai există altă soluție. Consumul de alcool până la nivelul dependenței, exact […] Articolul Dependența de alcool. Minim 10 persoane internate zilnic la Socola apare prima dată în PRESShub.
Motoarele turate, țevile de eșapament modificate și mașinile care fac zgomot asurzitor au devenit o realitate aproape constantă și de nesuportat pentru ieșenii care, în nopțile de vară, lasă geamurile deschise. Toți se întreabă ce face Poliția. Se pare că mai nimic. Dar, ce ar putea face? Fie că locuiesc pe arterele centrale sau în […] Articolul Zgomot asurzitor în noapte. Problema acută a traficului nocturn în Iași apare prima dată în PRESShub.
În fiecare luni dimineață, atunci când merge să-și facă datoria legală de om aflat sub control judiciar, Călin Georgescu emite câte o „bulă papală” către electoratul extremist-populist. Este un semn că se simte încolțit și vrea să-și mobilizeze urmăritorii. „Tăcerea adevărului este mai grea decât țipătul minciunii. Oligarhia și soroșismul bancar, deși puțin la număr, […] Articolul Aktual24| Cucul de luni dimineața. De ce apasă Georgescu pedala conspiraționistă apare prima dată în PRESShub.
Ce înseamnă al 23-lea pachet de asistență militară pentru Ucraina? De ce amână Nicușor Dan să explice pe înțelesul tuturor că România are obligația morală să ajute țara vecină? Sau, poate, Rusia intimidează Bucureștiul? România susține Ucraina în mai multe feluri, dar liderii țării au evitat mereu să dea amănunte despre ce fel de ajutoare […] Articolul Analiză: De ce tace România? Și câți bani a dat Ucrainei? apare prima dată în PRESShub.
Cei 659 de angajați ai Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) intră în grevă japoneză. Ei sunt printre cei mai bine plătiți angajați din România. Instituția a avut anul trecut cheltuieli de personal în valoare de 204 milioane de lei, ceea ce înseamnă că salariul mediu în ANCOM a fost anul trecut […] Articolul Grevă japoneză la ANCOM, unde salariul mediu este de 5.000 de euro pe lună apare prima dată în PRESShub.
Procuror gălățean, acuzat de alterarea unui dosar de viol, eliberat din arestul preventiv # PressHub
Decizia îi aparține Curții de Apel Galați care luni, 1 septembrie, a analizat oportunitatea prelungirii măsurii arestării preventive a procurorului gălățean Nicolae Cuzi, fost șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Bujor. Trimis în judecată pentru distrugere de înscrisuri într-un dosar penal de viol, magistratul a cerut din nou instanței să fie eliberat din […] Articolul Procuror gălățean, acuzat de alterarea unui dosar de viol, eliberat din arestul preventiv apare prima dată în PRESShub.
O nouă interpelare pe subiectul proiectului viitorului sediu al Operei Naționale din Iași a adus același răspuns ca la începutul anului. Noul sediu al Operei ieșene tinde să semene cu proiectul Autostrăzii Unirii – despre care toată lumea vorbește de mult timp, dar care nu se vede nicăieri. După ani de zile în care administrația […] Articolul Viitorul sediu al Operei Naționale din Iași, încă în întârziere apare prima dată în PRESShub.
Nou caz de violență domestică. Agresorul a încălcat ordinul de protecție; și-a sechestrat soția și a încercat să o violeze # PressHub
Un nou caz cutremurător de violență domestică zguduie județul Bihor. Un orădean a fost arestat, după ce a încălcat ordinul de protecție, și-a agresat și sechestrat soția în fața celor trei copii minori și a încercat să o violeze. Femeia a reuşit să scape ieşind pe geamul casei. Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă […] Articolul Nou caz de violență domestică. Agresorul a încălcat ordinul de protecție; și-a sechestrat soția și a încercat să o violeze apare prima dată în PRESShub.
Ce s-ar întâmpla dacă ar demisiona premierul Ilie Bolojan? Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că în timpul ședinței coaliției de duminică, Ilie Bolojan a amenințat că demisionează. Ședința a fost extrem de tensionată din cauza pachetului de reforme privind administrația publică. În ședință, Bolojan a cerut apăsat ca 45% dintre angajații din administrația publică […] Articolul Aktual 24| Dar dacă demisionează Bolojan? apare prima dată în PRESShub.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, întreprinde o serie de vizite în statele flancului estic. Începând de vineri, 29 august, aceasta a vizitat Letonia, Finlanda, Polonia și Bulgaria. Astăzi este rândul Lituaniei și al României, conform Comisiei Europene. În România, președinta Ursula von der Leyen urmează să fie primită de președintele Nicușor Dan în […] Articolul Vizita Ursulei von der Leyen în România apare prima dată în PRESShub.
Contracte supraevaluate, fraudă de 2 milioane de euro, evaziune de 360.000 de euro, la CSM Iași # PressHub
Citește și: Fostul președinte al CCR, pensie de 20.500 de euro pe lună O mașinărie perfectă de spoliere a banilor publici. În asta s-a transformat Clubul Sportiv Municipal (CSM) Iași 2020 al Primăriei. Director, șefi de secție, antrenori, contabili, jucătoare, membri ai Consiliului de Administrație, toți au fost părtași la această schemă de jaf, scrie […] Articolul Contracte supraevaluate, fraudă de 2 milioane de euro, evaziune de 360.000 de euro, la CSM Iași apare prima dată în PRESShub.
În județul Gorj, un val silențios, dar periculos, amenință comunitățile: traficul de droguri câștigă teren, iar tinerii, inclusiv minorii, devin victimele unui sistem care pare să răspundă cu prea multă indulgență. O analiză a cinci hotărâri judecătorești recente de la Tribunalul Gorj, emise în lunile iunie, iulie și august 2025, dezvăluie o realitate îngrijorătoare: pedepsele […] Articolul Problema traficului de droguri în județul Gorj apare prima dată în PRESShub.
Guvernul Bolojan a adoptat vineri proiectul de lege privind pensiile magistraților și urmează luni asumarea în Parlament, însă subiectul rămâne unul extrem de fierbinte. Magistrații din toată țara protestează împotriva schimbărilor, Bruxelles-ul cere reformă, iar ceilalți români cer echitate. În timp ce pe agenda politică se discută despre creșterea vârstei de pensionare și limitarea cuantumului […] Articolul Fostul președinte al CCR, pensie de 20.500 de euro pe lună apare prima dată în PRESShub.
Dacă ești în căutarea unei case, cu siguranță ai întâlnit anunțuri care descriu proprietăți „la roșu”, „la gri” sau, mai nou, „la alb”. Acești termeni definesc stadiul de execuție al construcției și sunt esențiali pentru a înțelege ce cumperi, ce costuri suplimentare vor urma și cât de repede te vei putea muta. Pe piața imobiliară […] Articolul Casă la Roșu vs. la Gri vs. la Alb? Ghid complet pentru viitorul proprietar apare prima dată în PRESShub.
31 august 2025
Dizidențe în USR. Elena Lasconi, critică la adresa lui Ilie Bolojan. „Grijă mare cu măsurile de austeritate pe care le luați” # PressHub
Elena Lasconi l-a criticat, într-o postare pe Facebook, pe premierul Ilie Bolojan pentru măsurile de austeritate luate. Fosta candidată la prezidențiale deplânge tăierea proiectelor realizate cu fonduri europene. Edila a deplâns reducerea de fonduri de la stat pentru investiții. „Cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă este să tai investițiile. Cea mai mare […]Domnule Bolojan, […] Articolul Dizidențe în USR. Elena Lasconi, critică la adresa lui Ilie Bolojan. „Grijă mare cu măsurile de austeritate pe care le luați” apare prima dată în PRESShub.
Ministrul de Externe francez, Jean-Noel Barrot, a efectuat o vizită în Groenlanda. Acesta a ajuns la portul Nuuk într-un gest de susținere a Danemarcei. Vizita oficială a început sâmbătă, 30 august, cu o inspecție a navei militare BSAM Garon, ancorată în portul Nuuk, capitala teritoriului autonom, relatează Euractiv. Citat de France24, ministrul Jean Barrot a […] Articolul Ministrul de Externe al Franței, în Groenlanda. „Groenlanda nu este de vânzare!” apare prima dată în PRESShub.
Aktual24| Licitație trucată în favoarea lui Ion Cristoiu la cererea lui Adrian Năstase. Dezvăluiri ale fostului deputat PSD Cristian Rizea # PressHub
Fostul deputat PSD Cristian Rizea a relatat pe TikTok cum a trucat o licitație pentru vânzarea unei tipografii în favoarea lui Ion Cristoiu la solicitarea fostului prim-ministru Adrian Năstase. Cristian Rizea relatează cum Năstase l-a sunat să îl ajute pe Ion Cristoiu să câștige o licitație pentru vânzarea unei tipografii și cum el a schimbat […] Articolul Aktual24| Licitație trucată în favoarea lui Ion Cristoiu la cererea lui Adrian Năstase. Dezvăluiri ale fostului deputat PSD Cristian Rizea apare prima dată în PRESShub.
Nicușor Dan despre propunerile pentru serviciile secrete: ‘Stabilitatea este importantă în România’ # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică, că nu va face publice numele persoanelor care vor fi propuse pentru funcțiile de șefii serviciilor secrete, pentru a evita o criză politică, informează Agerpres. El a afirmat, la Chișinău, că ‘stabilitatea este importantă în România’ și că negocierile ‘din culise’ privind conducerile Serviciului Român de Informații și […] Articolul Nicușor Dan despre propunerile pentru serviciile secrete: ‘Stabilitatea este importantă în România’ apare prima dată în PRESShub.
Aktual24| Principalul propagandist AUR/Georgescu de pe online, oficial trompetă a Rusiei: ”Generalul Gherasimov a prezentat actualizarea de pe linia frontului” # PressHub
BobbyD, al carui nume real este Bogdan Dumitru, principalul propagandist al AUR și al lui Călin Georgescu pe rețelele de socializare, își asumă de acum fățis și rolul de propagandist al regimului de la Moscova. Sâmbătă, Bogdan Dumitru a prezentat pe contul lui de X, într-un mod laudativ, victoriile armatei Ruse în Ucraina, el susținând, […] Articolul Aktual24| Principalul propagandist AUR/Georgescu de pe online, oficial trompetă a Rusiei: ”Generalul Gherasimov a prezentat actualizarea de pe linia frontului” apare prima dată în PRESShub.
O optime din clădirile utilizate ca spații de învățământ din Iași nu au autorizațiile necesare # PressHub
Anul școlar 2025-2026 începe în județul Iași cu probleme recurente: 1 din 8 clădiri utilizate ca spații de învățământ nu are autorizație de securitate la incendiu, aproape 2 din 7 nu au aviz sanitar, iar 74 de unități de învățământ nu dispun de nicio formă de pază. În plus, nouă școli vor continua să funcționeze […] Articolul O optime din clădirile utilizate ca spații de învățământ din Iași nu au autorizațiile necesare apare prima dată în PRESShub.
Cetățenii români vor putea primi plăcuțele cu numerele de înmatriculare direct acasă, printr-un serviciu de curierat contra-cost, după un proces de digitalizare a serviciilor publice destinate conducătorilor auto derulat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), scrie avocatnet.ro. Prin Ordinul MAI 132/2025, oficializat în data de 28 august și care va intra în vigoare la 20 de […] Articolul Plăcile de înmatriculare vor putea fi comandate online și trimise prin curierat apare prima dată în PRESShub.
Președintele Nicușor Dan, vizită oficială la Chișinău de Ziua Limbii Române: „România și Republica Moldova sunt țări cu valori comune, care au nevoie una de cealaltă” # PressHub
Președintele Nicușor Dan participă duminică, în Republica Moldova, la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române. Șeful statului a fost primit, duminică dimineață, la Chișinău, de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi șefi de stat vor marca împreună Ziua Limbii Române, printr-o serie de evenimente culturale. Maia Sandu și Nicușor Dan au deschis cea de-a treia […] Articolul Președintele Nicușor Dan, vizită oficială la Chișinău de Ziua Limbii Române: „România și Republica Moldova sunt țări cu valori comune, care au nevoie una de cealaltă” apare prima dată în PRESShub.
În 2005, când am mers pentru prima dată la Cernăuți, am întâlnit oameni care vorbeau o română pe care nu o recunoșteam. Când am ieșit din gară, primul lucru pe care l-am căutat a fost autogara. Încercam să ajungem la Lvov, la o conferință studențească. De fiecare dată când deschideam gura, la magazin sau în […] Articolul De la Cernăuți la Kiev: povestea limbii române prinsă între război și reforme apare prima dată în PRESShub.
R. Moldova si Ucraina: momentul proclamării independenței le-a legat, drumul spre UE îl fac împreună – de vorbă cu analistul Igor Boțan # PressHub
R. Moldova s-a „întors” oficial la limba română cu grafie latină pe 31 august 1989, cu doi ani mai devreme decât proclamarea independenței de URSS, dar „Ziua limbii române”, marcată din 1990, a trecut Prutul 13 ani mai târziu, devenind o sărbătoare comună, în R. Moldova și România. Divorțul juridic de URSS, proclamarea independenței în […] Articolul R. Moldova si Ucraina: momentul proclamării independenței le-a legat, drumul spre UE îl fac împreună – de vorbă cu analistul Igor Boțan apare prima dată în PRESShub.
Monica Tamaş, traducătoare şi interpretă de limba japoneză – „Nu cred că se poate trăi doar din traduceri literare în România./ Există contexte sociale şi emoţie umană pe care AI nu le poate înțelege” INTERVIU # PressHub
Monica Tamaşa a absolvit „Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân” din Constanţa şi, ulterior, a urmat cursurile Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine – Universitatea din Bucureşti, specializarea Japoneză-Germană. După facultate, a plecat în Japonia, la Osaka, unde a făcut un program de studii masterale. Timp de un an, a lucrat ca asistentă de predare la […] Articolul Monica Tamaş, traducătoare şi interpretă de limba japoneză – „Nu cred că se poate trăi doar din traduceri literare în România./ Există contexte sociale şi emoţie umană pe care AI nu le poate înțelege” INTERVIU apare prima dată în PRESShub.
30 august 2025
Aktual24: Dan Tănasă, atac la adresa polițistului care l-a imobilizat pe agresorul livratorului străin. Deputatul AUR a redistribuit o postare de pe un cont de propagandă suveranistă în care polițistul Andrei Jianu era catalogat drept „păpușel” # PressHub
Deputatul AUR Dan Tănasă l-a jignit pe agentul Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în cazul livratorului din Capitală agresat de un suveranist, scrie Aktual24. După ce s-a plâns că este amenințat de pe o adresă de email care conține chiar numele său, Tănasă a redistribuit o postare de pe un cont de propagandă suveranistă […] Articolul Aktual24: Dan Tănasă, atac la adresa polițistului care l-a imobilizat pe agresorul livratorului străin. Deputatul AUR a redistribuit o postare de pe un cont de propagandă suveranistă în care polițistul Andrei Jianu era catalogat drept „păpușel” apare prima dată în PRESShub.
Manelistul Tzancă Uraganu, derapaj șocant într-un podcast: „Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești” / „O palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie”. Moderatorul podcastului nu a avut nicio reacție # PressHub
Manelistul Tzancă Uraganu a recunoscut public, într-un podcast moderat de Adrian Cristea, cunoscut „Bursucu”, că a lovit femei cu care a avut relații, scrie HotNews. Afirmațiile sale, făcute fără a fi contrazis de moderator, au stârnit un val de critici în mediul online. Tzancă Uraganu, pe numele său real Andrei Velcu, a făcut aceste afirmații […] Articolul Manelistul Tzancă Uraganu, derapaj șocant într-un podcast: „Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești” / „O palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie”. Moderatorul podcastului nu a avut nicio reacție apare prima dată în PRESShub.
Fotografia „istorică” de la Casa Albă, care îi înfățișa pe Trump și Zelenski împreună cu șeful NATO, șefa CE și liderii Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei și Finlandei, a și devenit istorie. Încântat de întâlnire, Trump anunțase că Putin se va întâlni cu Zelenski și că vrea pace, iar el, ca porumbelul păcii, va ajunge […] Articolul Reforma lui Pierde-Vară apare prima dată în PRESShub.
Alegerile pentru primăria Capitalei ar fi trebuit de mult fixate de către Guvern după ce Nicușor Dan a eliberat funcția odată cu alegerea sa în poziția de președinte al României, scrie Aktual24 într-o analiză. În 90 de zile, mai precis. Cu toate astea, acest lucru nu s-a întâmplat. În primul rând din cauza opoziției PSD, […] Articolul Analiză Aktual24: Complicata ecuație a alegerilor pentru București apare prima dată în PRESShub.
Filme tematice inspirate din cultura romă în competiţia Rroma Film Festival 2025 de la Braşov. Invitatul de onoare al ediţiei este Michael J. Chaplin, fiul lui Charlie Chaplin # PressHub
Cea de-a treia ediție a Rroma Film Festival se va desfășura între 5 și 7 septembrie la Brașov și în comuna Augustin și va prezenta filme tematice inspirate din cultura romă din Polonia, Cehia, Marea Britanie, Ungaria, Bulgaria, Mexic, Spania și România. Invitatul de onoare al festivalului este Michael J. Chaplin, fiul lui Charlie Chaplin, […] Articolul Filme tematice inspirate din cultura romă în competiţia Rroma Film Festival 2025 de la Braşov. Invitatul de onoare al ediţiei este Michael J. Chaplin, fiul lui Charlie Chaplin apare prima dată în PRESShub.
Alexandru Muraru: Discursul iresponsabil al lui George Simion, care critică ajutorul acordat Ucrainei și Republicii Moldova, face jocul Rusiei și pune în pericol securitatea națională a României # PressHub
Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, spune despre George Simion că prin mesajele sale împotriva sprijinului acordat Ucrainei și Republicii Moldova promovează, de fapt, retorica rusească. Muraru susține că ajutorul României pentru cele două state vecine reprezintă o investiție în propria securitate și un scut împotriva instabilității generate de Moscova. De asemenea, liberalul mai afirmă […] Articolul Alexandru Muraru: Discursul iresponsabil al lui George Simion, care critică ajutorul acordat Ucrainei și Republicii Moldova, face jocul Rusiei și pune în pericol securitatea națională a României apare prima dată în PRESShub.
Deși numărul unităților de învățământ din Iași cu toalete exterioare a scăzut semnificativ față de anii trecuți, nouă școli vor deschide și în septembrie porțile pentru elevi fără grupuri sanitare conforme, scrie Ziarul de Iași. Întârzierile lucrărilor, procese încă nefinalizate sau proiecte abia începute sunt principalele cauze invocate de autorități. Nouă dintre cele 585 de […] Articolul Nouă școli din județul Iași încep noul an școlar cu toalete în curte apare prima dată în PRESShub.
Cazurile de violenţă domestică continuă să crească. DGASPC Neamţ a raportat, în primul semestru din 2025, opt cazuri, toate victimele fiind femei # PressHub
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Neamţ a raportat, în primul semestru din 2025, opt cazuri de violenţă domestică, toate victimele fiind femei. Potrivit informaţiilor furnizate Agerpres de conducerea instituţiei, patru femei însoţite de 14 copii cu vârste între trei luni şi 15 ani au fost găzduite în Locuinţa protejată Venus. Alte […] Articolul Cazurile de violenţă domestică continuă să crească. DGASPC Neamţ a raportat, în primul semestru din 2025, opt cazuri, toate victimele fiind femei apare prima dată în PRESShub.
În momentul în care am solicitat viza pentru India, am primit imediat un mail în care am fost întrebată de către un operator al Ministerului de Externe care ar fi scopul și durata vizitei mele – căci orice fel de activitate de natură jurnalistică și caritativă este absolut interzisă în țara lui Narendra Modi. Eu […] Articolul India lui Narendra Modi. Pe urmele lui Eliade și ale lui Erdoğan apare prima dată în PRESShub.
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a fost împușcat mortal la Liov. Autoritățile îl caută pe atacator # PressHub
Andrii Parubîi, fost președinte al Radei Supreme de la Kiev și unul dintre liderii protestelor pro-europene din 2013-2014, a fost ucis sâmbătă în orașul Liov, după ce un atacator l-a împușcat mortal și a fugit de la locul faptei, potrivit Reuters. Procuratura Generală a transmis că un individ înarmat a tras mai multe focuri de […] Articolul Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a fost împușcat mortal la Liov. Autoritățile îl caută pe atacator apare prima dată în PRESShub.
