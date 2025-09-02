Ministrul Mediului anunţă o OUG care va permite ca filmările şi fotografiile realizate de Garda de Mediu să poată fi folosite în instanţă: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre
News.ro, 2 septembrie 2025 20:10
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, că printr-o ordonanţă de urgenţă ce va apărea în perioada următoare se va permite ca filmările şi fotografiile realizate de comisarii Gărzii de Mediu cu aparatura din dotare să poată fi folosite în instanţă.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
20:30
Bolojan, despre soarta coaliţiei: Eu doresc să asigurăm stabilitatea guvernării ţării. Nu pentru ca Bolojan să rămână premier, să ne înţelegem bine, că e o apăsare foarte mare şi eşti pus să iei decizii pe care nu le iei cu inima uşoară # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre soarta coaliţiei şi dacă va mai dura aceasta, că el îşi doreşte să asigure stabilitatea guvernării ţării, nu pentru ca Bolojan să rămână premier, pentru că e o apăsare foarte mare şi eşti pus să iei decizii pe care nu le iei cu inima uşoară, ci pentru că stabilitatea politică este unul din indicatorii după care este percepută încrederea într-o ţară.
20:30
Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, cap de serie 4, a învins-o pe sportiva cehă Barbora Krejcikova, locul 62 mondial, şi s-a calificat în semifinale la US Open
Acum 15 minute
20:20
Fotbalistul llkay Gündogan a sosit, marţi, la Istanbul pentru a semna cu Galatasaray. Cu un an înainte de expirarea contractului său, el a fost lăsat liber de Manchester City şi va semna un contract pe doi ani cu clubul turc, potrivit ESPN.
20:20
Bolojan, despre criticile că nu mai e liberal: Măsurile de corectare a deficitului nu le poţi lua într-o cheie ideologică / N-a fost timp de abordări doctrinare, am preluat această responsabilitate într-o situaţie în care lucrurile nu arătau bine # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre criticile că nu mai e liberal, că măsurile de corectare a deficitului nu le poţi lua într-o cheie ideologică şi nu a fost timp de abordări doctrinare, pentru că a preluat această responsabilitate într-o situaţie în care lucrurile nu arătau bine. El a menţionat că întotdeauna când a fost pe funcţie publică, a avut o ordine de priorităţi, pe primul loc ţara, pe locul 2 comunitatea, şi abia pe locul 3 partidul şi persoana sa.
Acum 30 minute
20:10
Ilie Bolojan: Relaţia cu domnul preşedinte şi cu toţi preşedinţii partidelor de coaliţie este una bună, pentru că eu am încercat întotdeauna să cresc încrederea între oameni care sunt obligaţi să lucreze unii cu alţii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu toţi preşedinţii partidelor de coaliţie este una bună, pentru că a încercat întotdeauna să crească încrederea între oameni care sunt obligaţi să lucreze unii cu alţii.
20:10
Ministrul Mediului anunţă o OUG care va permite ca filmările şi fotografiile realizate de Garda de Mediu să poată fi folosite în instanţă: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, că printr-o ordonanţă de urgenţă ce va apărea în perioada următoare se va permite ca filmările şi fotografiile realizate de comisarii Gărzii de Mediu cu aparatura din dotare să poată fi folosite în instanţă.
Acum o oră
20:00
Ilie Bolojan: S-a prezis că o să fie un dezastru în tot sistemul de învăţământ, că nu o să se găsească cele două ore şi s-a dovedit că peste 98% din titulari au găsit ore în şcoala în care predau / Acum sunt mai puţini suplinitori în sistem # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre situaţia din educaţie, că s-a prezis că o să fie un dezastru în tot sistemul de învăţământ, că nu o să se găsească cele două ore, cu cât s-a majorat norma didactică şi s-a dovedit că peste 98% din titulari au găsit ore în şcoala în care predau iar acum sunt mai puţini suplinitori în sistem.
20:00
Un tunisian a fost împuşcat mortal de poliţia franceză după ce a înjunghiat cinci persoane într-un hotel din Marsilia # News.ro
Un tunisian care avea două cuţite şi o rangă a murit împuşcat de poliţie în oraşul Marsilia, din sudul Franţei, după ce a înjunghiat cinci persoane într-un hotel, între care managerul şi fiul acestuia, au anunţat marţi procurorul local Nicolas Bessone şi poliţia, relatează Reuters.
20:00
Ministrul Mediului: Am reuşit să găsim fondurile necesare şi mecanismul prin care să închidem nişte situri contaminate care otrăvesc la propriu mii şi mii şi mii români / Unul dintre situri - Tăuţii de Sus, unde există munţi de metale grele # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că a discutat cu ministrul Economiei şi s-au găsit fondurile necesare, dar şi mecanismul prin care pot fi închise şi ecologizate ”situri contaminate care otrăvesc la propriu mii şi mii şi mii români”. Unul dintre aceste situri este la Tăuţii de Sus, judeţul Maramureş, unde există munţi de metale grele. Acestea ajung în apa pen care o beau oamenii sau în aerul pe care-l respiră.
19:50
Diana Buzoianu: Sunt foarte multe viziuni total diferite, o coaliţie care în mod natural n-ar fi trebuit să funcţioneze / M-aş bucura să fie o luptă între noi de cât de rapid putem să trimitem reforme, nu o bătălie cum putem să frânăm anumite reforme # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, marţi seară, că situaţia coaliţiei este dificilă din cauza viziunilor total diferite pe care le au partidele care o compun, ”o coaliţie care în mod natural n-ar fi trebuit să funcţioneze, cu patru partide care până acum n-au mai fost niciodată la aceeaşi masă”. Buzoianu crede, însă, că, având în vedere majoritatea pe care o are în Parlament coaliţia, ar trebui să fie ”o luptă” între partide care poate să facă mai multe reforme, nu una de frânare a măsurilor care au fost asumate la formarea coaliţiei.
19:40
Bolojan, despre creşterea TVA: Singurul lucru discutat la instalarea Guvernului a fost legat de zona HORECA. Am convenit că se face o analiză în toamna acestui an. Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibilă o creştere de TVA # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre zvonurile privind o nouă creştere a TVA, că singurul lucru discutat la instalarea Guvernului a fost legat de zona HORECA, care a rămas la 11% şi au convenit că se face o analiză în toamna acestui an, iar dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibilă o creştere de TVA.
Acum 2 ore
19:30
Întâlnirea preşedintelui cu liderii coaliţiei - Bolojan spune că s-a discutat despre reforma administraţiei şi relaţia din coaliţie: S-a decis o reducere de 10% a posturilor efective/O coaliţie poate funcţiona dacă există încredere între partide # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, cu şeful statului, s-a discutat despre reforma administraţiei pe care nu au finalizat-o şi comunicarea în coaliţie, el arătând că o coaliţie poate funcţiona dacă există încredere între partide, obiectivul de a corecta deficitul, asumat. Despre pachetul privind reforma administraţiei, premierul a arătat că s-a convenit ca până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru care va fi format în structura guvernului va analiza toate soluţiile, în aşa fel încât să finalizeze şi acest pachet, iar efectul pe care îl obţin ca obiectiv să fie o reducere de 10% a posturilor efective din administraţia publică locală.
19:30
Zeci de percheziţii au avut loc în Republica Moldova într-un dosar de finanţare electorală ilegală. Viceprimarul din Comrat, capitala Găgăuziei, a fost reţinut împreună cu alte trei persoane suspectate de coruperea alegătorilor # News.ro
Autorităţile din Republica Moldova au efectuat marţi zeci de percheziţii, în special în sudul ţării, într-un dosar în care există suspiciuni de corupere a alegătorilor, finanţare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de iniţiativă şi a concurenţilor electorali, precum şi spălare de bani. Patru persoane, între care viceprimarul din Comrat, principalul oraş din Găgăuzia, au fost reţinute de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA). Irina Vlah, şefa formaţiunii „Inima Moldovei” şi fostă guvernatoare a Găgăuziei, a confirmat că percheziţiile au avut loc la unii colegi din partidul său, Inima Moldovei, care face parte dintr-un bloc electoral prorus, alături de socialişti şi comunişti. Percheziţiile au loc în condiţiile în care campania electorală pentru alegerile legislative cruciale din 28 septembrie este în plină desfăşurare, iar preşedinta Maia Sandu avertizase în privinţa unei interferenţe a Moscovei fără precedent.
19:30
Liber de contract cu Villarreal, Raul Albiol a semnat, marţi cu Pisa, promovată în Serie A, pentru un sezon (plus unul opţional). La echipa Pisa evoluează şi românul Marius Marin.
19:30
Ilie Bolojan: Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile care ştii că trebuie făcute nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post. Nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre discuţiile privind o demisie din funcţia de premier, că dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade dificile nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post, el adăugând că asta nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ, ci e pur şi simplu de o constatare de bun simţ.
19:20
Institutul Naţional de Sănătate Publică: 28% dintre copiii cu vârsta de 7-9 ani sunt supraponderali, 12% obezi / Campanie naţională în lunile septembrie şi octombrie – ”Fii activ, mănâncă sănătos!” # News.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) derulează, în lunile septembrie şi octombrie, campania ”Fii activ, mănâncă sănătos!”, având ca temă promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice. Datele transmise de specialişti sunt îngrijorătoare - la nivel european, aproape unul din trei copii de vârstă şcolară este supraponderal şi unul din opt suferă de obezitate. În România, media prevalenţei supraponderalităţii la băieţi şi fete în rândul copiilor din ciclul primar (cu vârsta cuprinsă între 7-9 ani) este 28%, iar a obezităţii 12%.
19:20
Bursele europene au scăzut puternic marţi; lira sterlină a coborât cu 1,2% faţă de dolar, pe fondul temerilor fiscale # News.ro
Bursele europene au înregistrat marţi cea mai slabă sesiune din ultima lună, pe fondul îngrijorărilor legate de perspectivele fiscale şi al creşterii randamentelor obligaţiunilor, transmite CNBC.
19:20
Bolojan spune că la Cotroceni s-a discutat despre reforma administraţiei şi relaţia din coaliţie: S-a decis o reducere de 10% a posturilor efective / O coaliţie poate funcţiona dacă există încredere între partide # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, cu şeful statului, s-a discutat despre reforma administraţiei pe care nu au finalizat-o şi comunicarea în coaliţie, el arătând că o coaliţie poate funcţiona dacă există încredere între partide, obiectivul de a corecta deficitul, asumat. Despre pachetul privind reforma administraţiei, premierul a arătat că s-a convenit ca până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru care va fi format în structura guvernului va analiza toate soluţiile, în aşa fel încât să finalizeze şi acest pachet, iar efectul pe care îl obţin ca obiectiv să fie o reducere de 10% a posturilor efective din administraţia publică locală.
19:10
„Copilul meu a învăţat să pună întrebări, nu doar să răspundă” – cum se dezvoltă copiii în sistemul de învăţământ britanic # News.ro
Pentru Marilena Vuiu, mutarea în Marea Britanie şi alegerea unei şcoli pentru fiica ei au însemnat începutul unei experienţe educaţionale care i-a schimbat perspectiva asupra învăţării. A descoperit un sistem diferit de tot ce cunoscuse în România — mai puţin teoretic, mai puţin ierarhic, dar mult mai ancorat în viaţa reală. De-a lungul anilor, şi-a văzut copilul crescând într-un mediu care pune accent pe autonomie, curiozitate şi încredere, iar ea, ca mamă, a învăţat să-şi susţină fiica într-un mod complet nou.
19:10
Un marinar de pe o navă sub pavilion San Marino, aflată la 10 mile de rada Sulina, a avut nevoie de îngrijiri medicale / A intervenit Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare # News.ro
O navă a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (A.R.S.V.O.M.) a intervenit, marţi, pentru preluarea unui marinar de pe o navă sub pavilion San Marino, aflată la 10 mile de rada Sulina. Acesta avea nevoie de ajutor medical, fiind adus în portul Sulina şi predat Ambulanţei.
19:10
Institutul Naţional de Sănătate Publică: 28% sintre copiii cu vârsta de 7-9 ani sunt supraponderali, 12% obezi / Campanie naţională în lunile septembrie şi octombrie – ”Fii activ, mănâncă sănătos!” # News.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) derulează, în lunile septembrie şi octombrie, campania ”Fii activ, mănâncă sănătos!”, având ca temă promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice. Datele transmise de specialişti sunt îngrijorătoare - la nivel european, aproape unul din trei copii de vârstă şcolară este supraponderal şi unul din opt suferă de obezitate. În România, media prevalenţei supraponderalităţii la băieţi şi fete în rândul copiilor din ciclul primar (cu vârsta cuprinsă între 7-9 ani) este 28%, iar a obezităţii 12%.
19:00
Europarlamentarul Virgil Popescu, ales vicepreşedinte al grupului de lucru pe Economie şi Mediu # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a fost ales vicepreşedintele grupului de lucru pe Economiei şi Mediu, al PPE, în Parlamentul European. Propunerea a fost făcută de liderul PPE Manfred Weber.
Acum 4 ore
18:30
Obiectele teatrale ale lui Tadeusz Kantor, în expoziţie la Muzeul Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti # News.ro
Muzeul Naţional de Artă Contemporană - MNAC Bucureşti anunţă vernisajul expoziţiei „Costum/ Sculptură/ Corp. Obiectele teatrale ale lui Kantor”, ce se va desfăşura joi, 11 septembrie, între orele 19:00 şi 21:00.
18:20
Institutul Cultural Român participă la ediţia 2025 a Salonului Internaţional de Carte Bookfest Chişinău # News.ro
Institutul Cultural Român participă la ediţia 2025 a Salonului Internaţional de Carte Bookfest Chişinău, programată între 3 şi 7 septembrie, la cunoscutul centru Mediacor (str. Alexei Mateevici nr. 60) din cadrul Universităţii de Stat Moldova, cu un stand la care iubitorii de carte pot descoperi o selecţie din titlurile tipărite de Editura ICR.
18:20
Patru arbitri români se află, în perioada 1–3 septembrie 2025, la Geneva, în Elveţia, unde are loc UEFA Summer Course for Top Referees 2025/26, seminar dedicat pregătirii arbitrilor de elită, informează frf.ro.
18:20
Garda de Mediu, control la şantiere din Sectorul 3 – Au fost verificate două amplasamente de pe Drumul Gârliţei, unde comisarii au găsit moloz şi cărămidă depozitate direct pe sol / Amenzi şi măsuri dispuse pentru remedierea situaţiei # News.ro
Comisarii Gărzii de Meidu Bucureşti au verificat două şantiere din Sectorul 3, unde au depistat mai multe nereguli, între care moloz şi cărămidă depozitate direct pe sol, dar şi lipsa unor sisteme de umectare a căilor de acces, în vederea reducerii pulberilor de praf în exces. S-au aplicat mai multe amenzi şi s-au dispus măsuri de remediere a problemelor depistate.
18:10
Centrul de Hemodializă şi Compartimentul de Nefrologie din Spitalul Satu Mare rămân cu un singur medic, din octombrie / Doi medici au plecat către unităţi private, din cauza volumului mare de muncă / Pacienţii, avertizaţi că timpul de aşteptare va fi mare # News.ro
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Satu Mare anunţă că activitatea în Centrul de Hemodializă şi Compartimentul de Nefrologie va fi asigurată, din octombrie, de un singur medic, aşa că timpul dde aşteptare pentru pacienţi va creşte. Doi medici au renunţat la posturi în ultima perioadă din cauza volumului mare de muncă şi a programului prelungit. Conducerea unităţii caută soluţii pentru asigurarea de personal.
18:00
Slovacia doreşte normalizarea relaţiilor cu Rusia. Bratislava anunţă că a reluat eliberarea vizelor pentru cetăţenii ruşi. Premierul Fico spune că nu înţelege de ce este singurul lider UE prezent la Beijing: „Se construieşte noua ordine mondială” # News.ro
Slovacia doreşte să-şi normalizeze relaţiile cu Moscova şi va creşte importurile de gaze ruseşti prin conducta TurkStream, i-a spus marţi premierul slovac Robert Fico preşedintelui rus Vladimir Putin, cu care s-a întâlnit la Beijing, relatează Reuters.
17:50
UPDATE - Sibiu: Trei bărbaţi care făceau marcaje rutiere pe A1, morţi după ce au fost loviţi de o cisternă/ Alte două persoane, evaluate medical, au refuzat transportul la spital/ Traficul, blocat pe sensul Deva-Sibiu - FOTO # News.ro
Trei bărbaţi care făceau marcaje rutiere pe autostrada A1 Sibiu-Deva, în zona localităţii Boiţa, au murit, marţi după-amiază, după ce au fost loviţi de o cisternă. Alte două persoane au fost evaluate medical, dar au refuzat transportul la spital. Traficul rutier este blocat pe sensul Deva-Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225.
17:50
Timişoara: Educatoarea reţinută după ce un copil de nici 2 ani s-a înecat într-un iaz a pierdut, în aceeaşi zi, şi o fetiţă, pe care apoi a găsit-o lângă o poartă/ Femeia va fi propusă pentru arest preventiv/ Creşa nu face parte din reţeaua şcolară # News.ro
Educatoarea din Timişoara care este şi administrator al clubului educaţional unde un băieţel de un an şi opt luni a murit după ce s-a înecat într-un iaz ornamental, a pierdut, tot luni, şi o fetiţă de un an şi câteva luni. Micuţa a fost găsită plângând, lângă poarta restaurantului din apropiere. Clubul educaţional din Timişoara care funcţionează ca o creşă nu face parte din reţeaua şcolară.
17:50
Sora pacientei internate la Floreasca, cu arsuri grave, şi transferată apoi în Belgia cu mai multe infecţii a anunţat că Lavinia a făcut primii paşi: „Vă mulţumim pentru că aţi crezut că va lupta şi va reuşi! Vă mulţumim pentru toată susţinerea!” VIDEO # News.ro
Sora pacientei care a fost internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia anunţă că marţi, 2 septembrie, Lavinia a făcut primii paşi. Alina Alexandru vorbeşte despre „fericirea pe care o trăieşte” sora sa: ”Azi 4 paşi, dar trebuie să merg mai departe şi mai departe şi mai departe! În curând, sperăm să fie făcuţi paţi cu zâmbetul pe buze, fără durere şi fără lacrimi”. Alina alexandru a postat pe pagina sa de Facebook şi un video emoţionant în care Lavinia este în picioare, sprijinită de un cadru special şi păşind ajutată de asistentele medicale.
17:50
Ministrul Educaţiei spune că va cere directorilor de şcoli, printr-o adresă, să anunţe cum va începe şcoala în unităţile lor de învăţământ, pentru ca părinţii să ştie ce au de făcut pe 8 septembrie: Sunt convins că elevii vor fi primiţi în şcoli # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, spune că va cere directorilor de şcoli, printr-o adresă, să anunţe public cum va începe şcoala în unităţilor de învăţământ, pentru ca părinţii să ştie ce au de făcut pe 8 septembrie, el arătând că este convins că elevii vor fi primiţi în şcoli şi în sălile de clasă. ”Mesajul meu către părinţi, elevi şi profesori este că, dincolo de controversele care există în acest moment, inclusiv în domeniul nostru, şi dincolo de supărările pe care le avem unii sau alţii, toţi ştim că, în final, ne interesează binele copiilor, interesul elevilor”, a precizat David.
17:50
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie anunţă declanşarea conflicului de muncă şi a grevei, începând cu 15 septembrie / Sindicaliştii reclamă ”reforma din pix” / Revendicările sindicaliştilor # News.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie anunţă, marţi, declanşarea conflicului de muncă şi a grevei, începând cu 15 septembrie, şi cere renunţarea la măsurile din aşa-numitul pachet şase, care ar urma să cuprindă reduceri de personal în administraţie şi alte măsuri de eficientizare a administraţiei centrale şi locale.
17:50
„Generaţia de Suflet”, o bandă desenată care reconstituie povestea naşterii Generaţiei de Suflet, a fost lansată de FRF şi Cărtureşti # News.ro
Federaţia Română de Fotbal, în parteneriat cu Cărtureşti, a anunţat lansarea Editurii FRF şi a primului volum din portofoliu – „Generaţia de Suflet”, o bandă desenată realizată de autorul Mihai Ionuţ Grăjdeanu.
17:20
UPDATE - Sibiu: Trei bărbaţi care făceau lucrări la carosabil pe A1, morţi după ce au fost loviţi de o cisternă/ Alte două persoane, evaluate medical, au refuzat transportul la spital/ Traficul, blocat pe sensul Deva-Sibiu - FOTO # News.ro
Trei bărbaţi care făceau lucrări la carosabil, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, în zona localităţii Boiţa, au murit, marţi după-amiază, după ce au fost loviţi de o cisternă. Alte două persoane au fost evaluate medical, dar au refuzat transportul la spital. Traficul rutier este blocat pe sensul Deva-Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225.
17:20
Ruben Loftus-Cheek va reveni în lotul naţionalei Angliei după accidentarea lui Adam Wharton. Mijlocaşul echipei AC Milan nu a mai jucat pentru naţionala ţării sale de şapte ani, anunţă The Athletic.
17:10
Pasagerii unui Boeing 737 Max 8 al Virgin Australia, invitaţi să urineze în sticlă după defectarea celor trei WC-uri de la bord. Zborul Denpasar-Brisbane a durat şase ore. Un vas de toaletă plin de urină s-a revărsat pe podea # News.ro
Pasagerii unui avion de tip Boeing 737 Max 8 aparţinând companiei Virgin Australia care efectua un zbor lung, de şase ore, marţea trecută, de la Denpasar, pe Insula indoneziană Bali, la Brisbane, în Australia, au fost invitaţi să urineze în sticle, după ce toaletele aeronavei s-au defectat, relatează The Australian.
17:10
Metrorex anunţă extinderea Magistralei 2 de metrou spre est, pe tronsonul Pipera - Petricani/ Noua secţiune va include două staţii de metrou, interconectate cu transportul de suprafaţă # News.ro
Metrorex anunţă că Magistrala 2 de metrou va fi extinsă spre est, pe tronsonul Pipera - Petricani, iar în acest scop a fost semnat, marţi un protocol de colbaorare între Ministerul Transporturilor şi companie. Noua secţiune va include două staţii de metrou, cu facilităţi moderne şi interconectare cu transportul de suprafaţă. Potrivit reprezentanţilor Metrorex, investiţia este una strategică, în contextul creşterii accelerate a zonei Pipera-Tunari, unul dintre cele mai dinamice poluri de dezvoltare urbană şi economică din Bucureşti şi Ilfov.
17:10
Fermierii greci au deturnat subvenţii agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro între 2019 şi 2024 falsificând proprietatea asupra terenurilor, a declarat marţi un ministru, în urma unei anchete a poliţiei care a zguduit guvernul de la Atena, relatează Reuters.
17:00
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, spune că a primit un număr impresionant de CV-uri pentru conducerea companiilor de stat, iar multe dintre ele sunt impresionante: Voi face tot posibilul ca oamenii potriviţi să ajungă la locul potrivit! # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, spune că a primit un număr impresionant de CV-uri pentru conducerea companiilor de stat, iar multe dintre ele sunt impresionante, el precizând că va face tot posibilul ca oamenii potriviţi să ajungă la locul potrivit.
17:00
Sibiu: Trei persoane care făceau lucrări la carosabil pe A1, rănite grav după ce au fost lovite de un TIR/ Traficul, blocat pe sensul Deva-Sibiu # News.ro
Trei persoane care făceau lucrări la carosabil, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, în zona localităţii Boiţa, au fost grav rănite, marţi după-amiază, după ce au fost lovite de un TIR. Traficul rutier este blocat pe sensul Deva-Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225.
17:00
Pasagerii unui Boeing 737 Max 8 al Virgin Australia, invitaţi să urineze în sticlă după defectarea celor trei WC-uri de la bord. Zborul Denpasar-Brisbane a durat şase ore. Un vas de toaletă plin de urnă s-a revărsat pe podea # News.ro
Pasagerii unui avion de tip Boeing 737 Max 8 aparţinând companiei Virgin Australia care efectua un zbor lung, de şase ore, marţea trecută, de la Denpasar, pe Insula indoneziană Bali, la Brisbane, în Australia, au fost invitaţi să urineze în sticle, după ce toaletele aeronavei s-au defectat, relatează The Australian.
16:40
Premierul Bolojan cere prefecturilor să verifice datele comunicate până acum de primării şi CJ-uri în privinţa personalului din aparatele proprii / Cei care au comunicat iniţial date eronate au timp până joi să transmită cifrele corecte # News.ro
Premierul Bolojan cere prefecturilor să verifice datele comunicate până acum de primării şi CJ-uri în privinţa personalului din aparatele proprii, iar cei care au comunicat iniţial date eronate au timp până joi să transmită cifrele corecte. Potrivit Guvernului, pe baza acestor date se realizează analiza personalului din aparatele proprii ale primăriilor şi consiliilor judeţene, care va fundamenta reforma administraţiei publice locale.
16:40
Agenţia nucleară a ONU a găsit urme de uraniu în Siria în cadrul anchetei sale cu privire la o clădire distrusă de Israel în 2007, despre care agenţia a crezut mult timp că era probabil un reactor nuclear nedeclarat, arată raportul adresat statelor membre, relatează Reuters.
16:40
Ministrul Justiţiei a chemat reprezentanţii instituţiilor sistemului judiciar la dialog instituţional, în scopul identificării celor mai bune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii din domeniul justiţiei # News.ro
Ministrul Justiţiei, domnul Radu Marinescu, a invitat, joi, reprezentanţii instituţiilor sistemului judiciar la o întâlnire de lucru, în scopul identificării celor mai bune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii din domeniul justiţiei.
Acum 6 ore
16:30
Nou cutremur de suprafaţă în Afganistan, de magnitudinea 5,2, în zona cutremurului din noaptea de duminică spre luni # News.ro
Un nou cutremur a avut loc marţi - în estul Afganistanului - de magnitudinea 5,2, la două zile după alt cutremur de magnitudinea 6, urmat de cinci replici puternice, care a devastat mai multe provincii la frontiera cu Pakistanul, soldat cu peste 1.400 de morţi şi peste 3.000 de răniţi, potrivit institului american de geofizică USGS, relatează AFP.
16:20
„Hamnet”, bestsellerul lui Maggie O’Farrell, eveniment cinematografic internaţional sub semnătura lui Chloé Zhao # News.ro
„Hamnet”, romanul lui Maggie O’Farrell, îşi găseşte acum expresia cinematografică într-o ecranizare regizată de Chloé Zhao, laureată Oscar. Filmul, lansat în premieră mondială în acest weekend la Festivalul de Film de la Telluride (Colorado, SUA), a fost întâmpinat cu aplauze îndelungate şi cronici entuziaste, fiind deja considerat unul dintre marile momente cinematografice ale anului.
16:20
Aventura italiană a lui Dele Alli s-a încheiat. Como a reziliat contractul mijlocaşului englez # News.ro
Aventura italiană a lui Dele Alli s-a încheiat deja. Potrivit presei internaţionale, Como a reziliat contractul mijlocaşului ofensiv englez, care era valabil până în 2026.
16:20
Zelenski se întâlneşte joi la Paris cu Macron, Starmer, Merz, von der Leyen şi Rutte, anunţă preşedinţia ucrainană # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească joi, la Paris, cu preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO Mark Rutte, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer, aliaţii Kievului, anunţă marţi preşedinţia Ucraineană, relatează AFP.
16:10
Putin îi ordonă lui Fico, într-o întâlnire la Beijing, să taie livrările de energie Ucrainei. ”Atunci ei vor înţelege imediat că există limite ale comportamentului lor în ceea piveşte încălcarea intereselor altora” # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin anunţă marţi că apreciază ”foarte mult” diplomaţia, pe care o consideră ”independentă” a Slovaciei, şi ordonă acestui stat membru al NATO şi Uniunii Europene (UE) să taie livrările de energie Ucrainei, într-o întâlnire la Beijing cu premierul slovac Robert Fico, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.