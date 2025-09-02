Ministrul Mediului anunţă o OUG care va permite ca filmările şi fotografiile realizate de Garda de Mediu să poată fi folosite în instanţă: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre

17:50

Sora pacientei care a fost internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia anunţă că marţi, 2 septembrie, Lavinia a făcut primii paşi. Alina Alexandru vorbeşte despre „fericirea pe care o trăieşte” sora sa: ”Azi 4 paşi, dar trebuie să merg mai departe şi mai departe şi mai departe! În curând, sperăm să fie făcuţi paţi cu zâmbetul pe buze, fără durere şi fără lacrimi”. Alina alexandru a postat pe pagina sa de Facebook şi un video emoţionant în care Lavinia este în picioare, sprijinită de un cadru special şi păşind ajutată de asistentele medicale.