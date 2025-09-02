De ce Insula Iubirii este o emisiune greu de realizat. Radu Vâlcan: „Fiecare ceremonie a focului finală are parte de…”
Cancan.ro, 2 septembrie 2025 21:50
Insula Iubirii este emisiunea momentului și a câștigat o țară întreagă prin intriga și emoțiile pe care le livrează. Totuși, un astfel de proiect de amploare necesită multă muncă, iar Radu Vâlcan a făcut mărturisit […]
Acum 10 minute
22:20
Viața de familie a președintelui rus Vladimir Putin a fost un secret bine păzit, însă a dispărut odată cu apariția în spațiul public a primelor imagini cu cel mai mic dintre fiii săi. Vladimir Putin […]
Acum 30 minute
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea # Cancan.ro
Invitatul zilei este Liviu Dragnea, fost lider al PSD. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum o oră
21:50
21:40
Cum arată casa în care Iustina Loghin a crescut. Fosta concurentă de la Insula iubirii a trecut la… sapă! # Cancan.ro
Iustina Loghin și-a surprins fanii cu o serie de imagini realizate în comuna Borca, județul Neamț, acolo unde a copilărit. Deși acum are tot ceea ce își dorește, fosta concurentă de la Insula Iubirii nu […]
Acum 2 ore
21:10
Am aflat cum pleacă Bianca și Marian de pe Insulă! Bruneta a ruinat planurile producătorilor în ultimul ceas! Mattia, refuzatul de serviciu! # Cancan.ro
După ce v-am dezvăluit că Ella și Andrei pleacă de pe Insula alături de ispitele Teo și Andrușca și renunță la nunta programată în septembrie, acum vă spunem ce se petrece și cu Bianca și […]
21:00
Cum pot scădea facturile la energie a românilor care locuiesc la bloc. Propunerea trimisă Guvernului # Cancan.ro
Facturile la anergie electrică au crescut considerabil, după creșterea TVA-ului și eliminarea schemei de plafonare și compensare. Unii oameni au fost nevoiți să plătească mai mult decât dublu în iulie 2025 față de luna precedentă. […]
20:40
Horoscop 3 septembrie 2025. Ce concurent de la Insula Iubirii ești: o zodie riscă să fie prinsă în mrejele ispitelor # Cancan.ro
Horoscop 3 septembrie 2025. Astrele vin cu previziuni extrem de… tentante! Zodia unui concurent de la Insula Iubirii are mari șanse să cadă în ispită(e)! Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă și […]
20:40
Bursucu rupe tăcerea după criticile primite! Decizia radicală luată în privința podcastului său # Cancan.ro
Invitat în podcastul lui Bursucu, Tzancă Uraganu a făcut o serie de declarații care au revoltat o țară întreagă atunci când a susținut violența împotriva femeilor. Oana Roman, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Centrul […]
Acum 4 ore
20:10
Ce caracteristică comună au oamenii longevivi. Ce fac cei care trăiesc peste 100 de ani, potrivit științei # Cancan.ro
Mai multe studii științifice recente sugerează că a trăi până la 100 de ani nu ține doar de noroc. Centenarii, persoanele cu vârsta de 100 de ani sau peste, nu numai că trăiesc mai mult, […]
19:40
Cum a reacționat Andrei Lemnaru când i-a văzut pe Ella și Teo sărutându-se, la televizor. Ți se rupe sufletul! # Cancan.ro
Andrei Lemnaru a trecut prin clipe tensionate la Insula Iubirii! Logodnica sa, Ella Vișan, s-a apropiat foarte mult de ispita Teo Costache, iar între ei au existat și momente intime. Află, în articol, cum a […]
19:40
Începând de ieri, 1 septembrie, regulile jocului în sănătate s-au schimbat radical. Dacă până ieri puteai sta liniștit ca persoană coasigurată, acum realitatea e mult mai dură: fără contribuție plătită, nu mai ai acces la […]
18:50
Ispita Andrușca a făcut-o praf pe Ella Vișan, după ce s-a aflat că a fost cu Andrei în baie: „Știi bancul cu bufnița?” # Cancan.ro
Tensiunea dintre ispita Andrușca și Ella a atins cote maxime la Insula Iubirii, după ce Andrei Lemnaru a picat în ispită și a trecut la următorul nivel alături de blondină. Ei bine, se pare că […]
18:50
Alegerea unei firme de închirieri auto nu este chiar atât de simplă cum pare la prima vedere. Ofertele sunt peste tot, fiecare companie promite tarife mici, mașini impecabile și servicii fără cusur. În realitate, diferențele […]
18:40
Explozie în București! Toată zona fostului restaurant Doi Cocoși s-a umplut de fum instant. Ce a ars # Cancan.ro
Explozie în zona fostului restaurant Doi Cocoși! O mașină în care se afla polistiren a luat foc în plină stradă, iar întreaga suprafață s-a umplut de fum. Poliția și pompierii au ajuns deja la fața […]
18:30
Anunț important pentru părinți! Mulți dintre aceștia sunt curioși să afle când vor încasa alocația de stat pentru copii în septembrie 2025. Data poate varia în funcție de anumite situații. Află, în articol, când vor […]
Acum 6 ore
18:00
Cum a reușit Pavel Bartoș să ”fenteze” ”Vocea României” și ”Românii au talent”! ”O să repetăm!” # Cancan.ro
Între două sezoane “Românii au talent” și “Vocea României” și filmări la „Vacanță all Inclusive”, Pavel Bartoș a nimerit și în vacanță. Vedeta Pro TV s-a relaxat cu familia în Grecia, iar apoi le-a făcut […]
18:00
Este alertă de dispariție într-o familie din România! Ilie Florin Nicolae este de negăsit. O femeie a alertat autoritățile, îngrijorată de faptul că acesta nu s-a mai întors la domiciliu. Cine îl vede sau află […]
17:40
O actriță româncă va fi prezentă pe Covorul Roșu al Festivalului de Film de la Veneția: „ Este o emoție extraordinară” # Cancan.ro
Surpriză pe Covorul Roșu al Festivalului de Film de la Veneția! Actrița și regizoarea româncă Minuta Gabura, cunoscută în lumea artistică sub numele de scenă Mimí, revine în lumina reflectoarelor. Ea a mărturisit că este […]
17:30
Diandra nu mai vrea să își amintească de Andrei Rotaru! Ce decizie surprinzătoare a luat # Cancan.ro
Diandra Moga a fost ispita care a reușit să își ducă la capăt rolul din sezonul 8 Insula Iubirii, atunci când l-a făcut pe Andrei să pice testul dur al fidelității și să se îndrăgostească […]
17:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Sorin Grindeanu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:00
Surpriză pe harta lumii! Aceasta, așa cum o vedem noi zilnic, nu reflectă dimensiunile reale ale continentelor. Mercator, un sistem de cartografiere inventat în secolul al XVI-lea pentru a ajuta navigatorii să traseze rute drepte […]
16:40
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de logică interesant. Tot ceea ce trebuie să faci este să găsești cele trei diferențe între cele două imagini. Recordul este de 27 de secunde. Crezi că te încadrezi? Dacă […]
Acum 8 ore
16:20
Cine este Octavian Micleușanu, singurul fotograf român de la Festivalul de Film de la Veneția # Cancan.ro
Octavian Micleușanu este singurul fotograf român acreditat la Festivalul Internațional de Film de la Veneția și la Bienala Internațională de Artă, Dans Contemporan și Arhitectură. Absolvent al Academiei de Arte Frumoase din Veneția în 2013, […]
16:10
Legătura dintre Andi Moisescu și Andra și noul jurat de la ”Românii au talent”, Carmen Tănase: ”Poți să crezi așa ceva?” # Cancan.ro
Toamna se numără noutățile de pe micul ecran, iar Pro TV a găsit o altă formulă pentru masa juriului de la “Românii au talent”. După retragerea lui Dragoș Bucur din proiect, scaunul a fost ocupat […]
15:50
Se mai face sau nu sezonul 10 de la Insula Iubirii?! Șefii Antena 1 au luat deja decizia și nu mai există cale de întoarcere # Cancan.ro
Nici nu s-a terminat încă sezonul 9 al emisiunii fenomen Insula Iubirii, că oamenii își pun deja întrebări legate de apariția următorului. Emisiunea momentului a cucerit românii și a stârnit o avalanșă de emoții, suspans […]
15:30
Fosta Miss Cehia a sărit de la fereastra unui hotel, în timp ce fiica ei de doar opt ani era cu ea în cameră # Cancan.ro
O fostă finalistă a concursurilor de Miss Cehia a sărit de la fereastra unui hotel, în ceea ce se pare că ar fi fost o încercare de sinucidere, în timp ce fiica ei de doar […]
15:30
(P) Ce trebuie să știi despre radiologia dentară: tipuri, tarife și utilitatea ei în stomatologie # Cancan.ro
O vizită la medicul stomatolog nu se rezumă doar la consultația clasică. În multe cazuri, pentru a obține un diagnostic corect și complet, medicul recomandă efectuarea unei radiografii dentare. Aceasta permite vizualizarea structurilor interne ale […]
15:10
Actrița cu ochii verzi ca smaraldul, care l-a cucerit pe regretatul Iurie Darie, riscă să-și piardă vederea. Anca Pandrea are cataractă și glaucom la ambii ochi, iar în cursul zilei de luni a ajuns la […]
15:00
DOLIU în lumea fotbalului! Un portar în vârstă de doar 33 de ani a murit, pe teren, în timpul unui meci # Cancan.ro
Lumea fotbalului este în doliu, după ce un portar celebru s-a stins din viață la vârsta de 33 de ani în timpul unui meci. Sportivul s-a prăbușit brusc la pământ, iar echipajele medicale sosite la […]
14:50
Oana Roman îl pulverizează pe Tzancă Uraganu’ după declarațiile șocante făcute de manelist despre femei: ”Sper să primești ce meriți” # Cancan.ro
Oana Roman s-a înfuriat și a reacționat după ce Tzancă Uraganu a făcut o serie de declarații controversate despre violența domestică, mărturisind că nu vede o problemă în faptul ca ”femeia când țipă foarte mult […]
14:50
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a ținut vedeta # Cancan.ro
Mara Bănică, una dintre concurentele celui mai recent sezon al emisiunii „Asia Express”, a trecut printr-o experiență intensă care i-a schimbat nu doar perspectiva asupra vieții, ci și înfățișarea. Jurnalista a participat la competiția difuzată […]
Acum 12 ore
14:00
În Vama Veche, legendele nu se nasc din afișe și concerte, ci din prezențe care rămân acolo ani la rândul, ca un fel de busolă a timpului. Un astfel de reper a fost Benny Zilberman, […]
13:40
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. Ireal unde și-a improvizat un ”adăpost” criminalul Andei # Cancan.ro
Apar noi detalii în cazul dispariției lui Emil Gânj, criminalul din Mureș. Bărbatul este de negăsit de aproape două luni, din ziua în care a ucis-o pe Anda, fosta lui parteneră. Zi și noapte, polițiștii […]
13:30
BREAKING | Ruben, un tânăr de 22 de ani, a murit după ce s-a izbit cu motocicleta într-un cap de pod din Iași # Cancan.ro
O tragedie a avut loc în județul Iași, unde un tânăr de numai 22 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident de motocicletă produs în comuna Țibana. Evenimentul s-a petrecut la finalul săptămânii […]
13:10
Cine este și cu ce se ocupă Loredana Salanță, tânăra care a atras toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția # Cancan.ro
Festivalul Internațional de Film de la Veneția, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate cinematografiei mondiale, desfășurat în perioada 27 august – 6 septembrie, a fost scena unor apariții memorabile pe covorul roșu. Printre vedetele […]
12:40
Mănăstirea Sucevița este una dintre cele mai valoroase comori ale patriomoniului românesc – recunoscută pe plan mondial pentru frescele sale unice. Situat în inima Bucovinei, lăcașul sfânt a devenit un punct turistic popular mai ales […]
12:30
De 25 de ani, un bărbat din Bacău a intrat parcă în pământ. Martorii adâncesc misterul acestei dispariții printr-o atitudine nefirească. ”I-au alungat…” # Cancan.ro
Au trecut 25 de ani de când Ștefan Dumea a plecat de acasă, cu multe speranțe în suflet și o mână de bani în buzunar. Voia să ajungă în Italia, unde să-și facă o viață […]
12:30
În acest început de toamnă, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de caniculă în București și 19 județe țară. Temeperaturile vor fi mai ridicate față de cele specifice acestei […]
12:00
Despărțire-ȘOC în showbiz! Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu și-au spus ADIO înainte de nuntă # Cancan.ro
Showbizul autohton este zguduit de o nouă despărțire surprinzătoare. Fostul mare internațional de fotbal, Florin Răducioiu, trece printr-un moment dificil pe plan personal, după ce relația sa cu logodnica Andreea Albăstroiu a ajuns la final. […]
11:40
Departe de familie și prieteni, printre străini, mii de femei pleacă anual în Italia să îngrijească vârstnicii în nevoie. Cu gândul la o bătrânețe fără griji și cu speranța că vor strânge suficienți de mulți […]
11:10
Motivul REAL pentru care ispita Mattia a refuzat să meargă la dream date cu Bianca Dan: ”Face parte din meseria noastră” # Cancan.ro
Sezonul actual al emisiunii „Insula Iubirii” aduce în prim-plan una dintre cele mai discutate apropieri dintre o concurentă și o ispită. Este vorba despre relația tot mai vizibilă dintre Bianca Dan și ispita Mattia, care […]
11:00
Doliu la Hollywood! A murit actorul Graham Greene, cunoscut pentru rolul din „Cel care dansează cu lupii” # Cancan.ro
Actorul canadian Graham Greene, care a jucat în filme precum „Cel care dansează cu lupii”, a murit la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut de managerul său, Gerry Jordan, care a adăugat […]
10:50
Brad Pitt, la un pas de a ajunge în instanță. Actorul, în mijlocul unui scandal monstru privind casele promise după uraganul Katrina # Cancan.ro
Brad Pitt se află într-un nou scandal monstru! Vedeta de la Hollywood ar putea fi din nou interogat cu privire la organizația sa caritabilă, care promitea locuințe sustenabile persoanelor care au fost afectate de uraganul […]
10:30
Oana Radu și Șerban Balaban se căsătoresc pe 4 septembrie 2025. Unde va avea loc nunta: ”Așa am visat!” # Cancan.ro
Oana Radu și Șerban Balaban se pregătesc de ziua cea mare. Peste doar două zile cei doi vor ajunge în fața altarului și își vor jura iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Evenimentul va avea […]
10:20
Cu ce se ocupă Olivia Steer în 2025, de fapt. Motivul pentru care a renunțat la aparițiile TV # Cancan.ro
Olivia Steer rămâne o figură prezentă în mediul online, chiar dacă s-a retras de ani buni din televiziune. Cunoscută inițial pentru aparițiile sale pe posturile Pro TV și Acasă TV, ea și-a schimbat treptat direcția […]
09:50
Marian Vanghelie, prima reacție după ce Oana Mizil a obținut ordin de protecție: ”Nu trebuia să spun, dar…” # Cancan.ro
Marian Vanghelie a oferit primele declarații după ce Oana Mizil, fosta lui soție, a obținut ordin de protecție împotriva sa. Fostul primar al sectorului 5 din București a povestit contextul și neînțelegerile din cauza cărora […]
09:30
Tragedie la o creșă privată din Timișoara! Un băiețel de aproape 2 ani a murit înecat într-un iaz # Cancan.ro
O tragedie cutremurătoare a avut loc la o creșă privată din Timișoara, unde un copil de nici doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-un iaz ornamental aflat în curtea unui restaurant vecin. […]
Acum 24 ore
09:10
Ce părți ale puiului trebuie evitate sau consumate cu precauție. Avertismentul specialiștilor # Cancan.ro
Carnea de pui, consumată la scară largă în întreaga lume, este adesea prezentată drept o alternativă sănătoasă la carnea roșie. Anumite bucăți însă pot ascunde riscuri serioase – de la bacterii și paraziți, până la substanțe […]
09:10
Cele 3 ZODII care au noroc la bani începând cu 15 septembrie 2025. Jupiter le aduce abundență! # Cancan.ro
În luna septembrie există trei zodii care vor cunoaște succesul financiar la cel mai înalt nivel. Este un început de toamnă prosper, banii sunt nelipsiți, iar cei mai norocoși dintre ei vor avea ocazia să […]
09:00
Tzancă Uraganu’, declarații șocante despre femei în podcastul lui Bursucu. Centrul FILIA a reacționat public, după ce moderatorul nu a intervenit # Cancan.ro
Un nou val de indignare a cuprins spațiul public după apariția lui Tzancă Uraganu în podcastul realizat de Bursucu, unde artistul a făcut afirmații șocante legate de violența asupra femeilor. Discuția a aprins rapid dezbateri […]
