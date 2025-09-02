Grindeanu: Proiectul de lege PSD care va scuti veteranii de război, deținuții politici și persoanele cu handicap de la plata CASS va include obligația cetățenilor ucraineni de a plăti contribuția de sănătate

G4Media, 2 septembrie 2025 21:50

Proiectul PSD privind scutirea de la plata contribuției de sănătate pentru veterani de război, deținuți politici, veterani și invalizi va include și obligația cetățenilor ucraineni...   G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
22:20
Ministrul Apărării, despre trimiterea de trupe în Ucraina pentru menţinerea păcii: Nu există o soluţie clară la nivel european. În momentul ăsta, poziţia noastră este că nu trimitem trupe în Ucraina G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi seară, că poziţia ţării noastre este că nu va trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina, el...   G4Media.ro.
22:20
Donald Trump se declară „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin şi dă asigurări că va lua măsuri pentru a reduce numărul morţilor din Ucraina G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi într-un interviu că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus Vladimir Putin şi a adăugat, fără a da...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:10
Partidul german de extremă dreapta AfD, afectat de o serie de decese ale candidaţilor înaintea unui important scrutin local, ceea ce a dat naştere rapid unor teorii ale conspiraţiei G4Media
Nu mai puţin de şase candidaţi ai partidului german de extremă dreapta AfD au decedat în ultimele săptămâni, înaintea alegerilor locale din marele land Renania...   G4Media.ro.
22:10
Donald Trump: Cartierul general Forțelor Spațiale americane se mută din Colorado în Alabama G4Media
Președintele american Donald Trump a anunțat marți că sediul central al Forțelor Spațiale se va muta în Alabama, potrivit agenției AP. „Cartierul general al Comandamentului...   G4Media.ro.
22:10
Alexandru Rogobete: Colegii care lucrează de noapte – în urgenţe, pe ambulanţe sau pe elicoptere – să fie plătiţi corespunzător/ Este o asumare a noastră acest lucru G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete este de părere că personalul medical care lucrează de noapte – în serviciile de urgenţă, pe ambulanţe, pe elicoptere sau pe...   G4Media.ro.
22:00
Bolojan, despre propunerile pe care Nicușor Dan le-ar fi lansat pentru SRI și SIE: Sunt convins că se va găsi formula ca cei care vor fi propuși să aibă susținerea Parlamentului G4Media
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Digi24 despre ședința de coaliție la care a participat și Nicușor Dan și în care care acesta ar...   G4Media.ro.
Acum o oră
21:50
Grindeanu: Proiectul de lege PSD care va scuti veteranii de război, deținuții politici și persoanele cu handicap de la plata CASS va include obligația cetățenilor ucraineni de a plăti contribuția de sănătate G4Media
Proiectul PSD privind scutirea de la plata contribuției de sănătate pentru veterani de război, deținuți politici, veterani și invalizi va include și obligația cetățenilor ucraineni...   G4Media.ro.
21:40
Trei ani de război în Ucraina: Ce se întâmplă cu pisicile și câinii lăsați în urmă (FOTO) G4Media
La începutul invaziei ruse din Ucraina, imaginile cu oameni forțați să-și părăsească locuințele și cu animalele abandonate au cutremurat întreaga lume. Câini legați de garduri,...   G4Media.ro.
21:40
Rogobete: Mă simt nespus de inconfortabil ca în anul 2025 să spun că există spitale în care pacienţii sunt trimisi să-şi cumpere medicamente / Casa Naţională de Asigurpri de Sănătate are plăţi nefectuate într-un cuantum de aproape 11 miliarde de lei G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat, marţi seară, că se simte inconfortabil să recunoască că sunt spitale în România unde pacienţii sunt trimişi să cumpere...   G4Media.ro.
21:30
Copil electrocutat în centrul oraşului Vaslui / Prima ipoteză este că a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal G4Media
Un copil în vârstă de un an şi jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marţi seară, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul oraşului Vaslui....   G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:20
Kim Jong Un a venit la Beijing împreună cu fiica sa despre care sunt tot mai multe speculaţii că va fi succesoarea sa G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns marţi în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a participa la parada militară...   G4Media.ro.
21:20
Comedianul irlandez Graham Lineham a fost arestat în Marea Britanie pentru comentarii „transfobe” pe reţeaua X G4Media
Graham Linehan, comedianul irlandez care este unul dintre creatorii emisiunii satirice TV „Father Ted”, a declarat marţi că a fost arestat pe aeroportul Heathrow din...   G4Media.ro.
21:10
Povestea unui chef italian cu o stea Michelin/ A slăbit 60 de kg și nu doar cu ajutorul dietei, ci și prin schimbarea stilului de viață: „Cântăream 176 kg, eram bolnav de muncă și mă îndopam noaptea. Riscam să mor” G4Media
Vitaliano Lombardo este un chef de top foarte cunoscut în Italia și nu numai, mai ales după ce a apărut în seria produsă de CNN...   G4Media.ro.
21:10
Sainsbury’s anunţă introducerea tehnologiei de recunoaştere facială în magazinele sale din Regatul Unit G4Media
Sainsbury’s a anunţat că intenţionează să introducă recunoaşterea facială în toate supermarketurile sale din Regatul Unit, lansând această tehnologie controversată în primele magazine, relatează marţi...   G4Media.ro.
21:10
Cine este Cseke Attila, care conduce Ministerul Dezvoltării, acuzat de premierul Bolojan că a propus o reducere “fake” a posturilor din administrația publică G4Media
UDMR-istul Cseke Attila, care conduce Ministerul Dezvoltării, acuzat de premierul Ilie Bolojan că a oferit o propunere “fake, cu efecte nule”, de reducere  posturilor din...   G4Media.ro.
21:00
Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, va participa la parada militară din China, în pofida protestelor din ţară G4Media
Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, va asista miercuri la parada militară masivă din China, care marchează cea de-a 80-a aniversare de la sfârşitului celui De-al Doilea...   G4Media.ro.
20:40
Incendii forestiere în Canada/ Evacuări în Marele Nord canadian, în urma unui incendiu forestier care arde de săptămâni întregi în această regiune G4Media
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate marţi în Marele Nord canadian în urma unui mega-incendiu forestier care arde de săptămâni întregi în această regiune...   G4Media.ro.
20:30
Ilie Bolojan: Anul viitor vom lista pe bursă companii din domeniul energiei și transporturilor G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara, la Digi 24, că în cursul anului 2026 vor fi listate pe burse companii din domeniul energiei și...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:20
Numărul cererilor de azil în Germania, în august, în scădere cu 60% faţă de aceeaşi lună din 2024 G4Media
Germania a înregistrat o scădere de aproape 60% a numărului de noi cereri de azil în luna august în raport cu aceeaşi perioadă a anului...   G4Media.ro.
20:20
Ministrul Mediului anunţă o OUG care va permite ca filmările şi fotografiile realizate de Garda de Mediu să poată fi folosite în instanţă: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, că printr-o ordonanţă de urgenţă ce va apărea în perioada următoare se va permite ca filmările şi fotografiile...   G4Media.ro.
19:50
Diana Buzoianu: M-aş bucura să fie o luptă între noi, în coaliție, de cât de rapid putem să trimitem reforme, nu o bătălie cum putem să frânăm anumite reforme G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, marţi seară, că situaţia coaliţiei este dificilă din cauza viziunilor total diferite pe care le au partidele care o...   G4Media.ro.
19:40
Interviu special | Cuza și cei doi motani ai lui: „Pisicile nu fac tumbe, dar au o afecțiune sinceră” (FOTO) G4Media
Cuza, pe numele său real Iulian Adrian Popescu, este una dintre figurile emblematice ale noii generații de entertaineri din România. Mentor al canalului de YouTube „Noaptea...   G4Media.ro.
19:40
Festivalul de Film de la Veneţia 2025: Kathryn Bigelow propune o meditaţie asupra ameninţării nucleare G4Media
Regizoarea americană Kathryn Bigelow şi-a lansat marţi ultimul film, „A House of Dynamite”, la Festivalul de Film de la Veneţia, declarând că speră că acest...   G4Media.ro.
19:40
Bolojan, despre o nouă creştere de TVA: Singurul lucru discutat la instalarea Guvernului a fost legat de zona HORECA. Am convenit că se face o analiză în toamna acestui an. Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibilă o creştere de TVA G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre zvonurile privind o nouă creştere a TVA, că singurul lucru discutat la instalarea Guvernului a fost legat de...   G4Media.ro.
19:30
Zeci de percheziţii au avut loc în Republica Moldova într-un dosar de finanţare electorală ilegală. Viceprimarul din Comrat, capitala Găgăuziei, a fost reţinut împreună cu alte trei persoane suspectate de coruperea alegătorilor G4Media
Autorităţile din Republica Moldova au efectuat marţi zeci de percheziţii, în special în sudul ţării, într-un dosar în care există suspiciuni de corupere a alegătorilor,...   G4Media.ro.
19:30
Bolojan, întrebat dacă își dă demisia în cazul în care nu e sprijinit de coaliție pe pachetul de restructurare în administrația publică: Nu poți sta pe o funcție dacă știi că nu poți face lucruri și nu e o amenințare, e o constatare de bun simț G4Media
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marți seara, la Digi24, dacă intenționează să-și dea demisia în cazul în care nu va reuși să aprobe pachetul...   G4Media.ro.
19:20
BREAKING CONFIRMARE ArcelorMittal suspendă activitatea pe o perioadă nedeterminată G4Media
Combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara anunță oficial că își suspendă din nou producția, pe o perioadă nedeterminată. G4Media.ro.
19:20
VIDEO Bolojan: Pachetul privind administrația locală, finalizat la jumătatea lui septembrie / Reducere cu 10% a posturilor efectiv ocupate G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, la Digi 24, că până la jumătatea lunii septembrie un grup de lucru format în cadrul Guvernului va analiza...   G4Media.ro.
19:10
Primăria Sebeş ar putea să mai angajeze, nu să reducă numărul de posturi, potrivit edilului G4Media
Primarul municipiului Sebeş, Dorin Nistor, susţine că ar avea dreptul să mai angajeze, nu să disponibilizeze personal, aşa cum apare pe simularea dată publicităţii de...   G4Media.ro.
18:50
Activitatea manufacturieră americană continuă să se contracte în luna august G4Media
Activitatea manufacturieră americană s-a contractat pentru a șasea lună consecutivă în august, arată sondajul lunar al Institute for Supply Management (ISM) publicat marți și citat...   G4Media.ro.
18:40
Compania germană SAP investeşte peste 20 de miliarde de euro pentru un cloud „suveran” în Europa pentru a-i contracara pe giganții americani G4Media
Gigantul german de software SAP a anunţat marţi că investeşte peste 20 de miliarde de euro pe parcursul a zece ani pentru a-şi consolida oferta...   G4Media.ro.
18:30
Preşedintele Consiliului European vine miercuri la București / Antonio Costa va fi primit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni G4Media
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, se va afla, miercuri, la București, urmând să fie primit  de către președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, la ora...   G4Media.ro.
18:30
Un bărbat a fost împușcat mortal de poliție după ce a rănit mai multe persoane cu un cuțit într-un hotel din Marsilia G4Media
Un bărbat a rănit mai multe persoane cu un cuțit înainte de a fi neutralizat de poliție marți după-amiază în centrul orașului Marsilia, a aflat...   G4Media.ro.
18:30
Pericol de explozie la Vaslui, după ce o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat / 50 de persoane evacuate în zonă / O femeie de 92 de ani, transportată la spital G4Media
50 de persoane au fost evacuate din locuinţe, marţi, în urma unui accident rutier produs la Simila, unde o cisternă încărcată cu gaz s-a răsturnat,...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:20
Centrul de Hemodializă şi Compartimentul de Nefrologie din Spitalul Satu Mare rămân cu un singur medic, din octombrie / Doi medici au plecat către unităţi private, din cauza volumului mare de muncă / Pacienţii, avertizaţi că timpul de aşteptare va fi mare G4Media
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Satu Mare anunţă că activitatea în Centrul de Hemodializă şi Compartimentul de Nefrologie va fi asigurată, din octombrie, de un...   G4Media.ro.
18:20
Președintele Nicușor Dan, în vizită miercuri la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă / Încep lucrările de retehnologizare la Unitatea 1 G4Media
Președintele Nicușor Dan va efectua, miercuri, 3 septembrie, o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de Retehnologizare a...   G4Media.ro.
18:20
PNL îl acuză pe primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu, de lipsă de comunicare cu aleşii din Consiliul Local G4Media
Viceprimarul liberal al Ploieştiului, Zoia Staicu, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că lipseşte comunicarea dintre primarul Mihai Poliţeanu şi consilierii locali, preşedintele PNL...   G4Media.ro.
18:10
Majoritatea categoriilor de bugetari amenință cu greve și proteste, în perioada următoare, după ce tonul l-au dat magistrații și angajații primăriilor de comune și orașe, sub presiunea măsurilor de restructurare promovate de Guvernul Bolojan G4Media
Măsurile de restructurare și reducere a deficitului bugetar – promovate de premierul Ilie Bolojan – provoacă nemulțumiri profunde în rândul categoriilor de bugetari vizați. Primii...   G4Media.ro.
18:10
UE amână sancțiunea împotriva Google pe piața de publicitate online / Riscul unei reacții a lui Trump amenință progresul negocierilor comerciale SUA–UE G4Media
Uniunea Europeană a decis să amâne aplicarea unei sancțiuni împotriva Alphabet Inc., compania-mamă a Google, acuzată de abuz de poziție dominantă pe piața de publicitate...   G4Media.ro.
18:10
Slovacia doreşte normalizarea relaţiilor cu Rusia / Bratislava anunţă că a reluat eliberarea vizelor pentru cetăţenii ruşi / Premierul Fico spune că nu înţelege de ce este singurul lider UE prezent la Beijing: „Se construieşte noua ordine mondială” G4Media
Slovacia doreşte să-şi normalizeze relaţiile cu Moscova şi va creşte importurile de gaze ruseşti prin conducta TurkStream, i-a spus marţi premierul slovac Robert Fico preşedintelui...   G4Media.ro.
18:00
Ministrul Educaţiei spune că va cere directorilor de şcoli, printr-o adresă, să anunţe cum va începe şcoala în unităţile lor de învăţământ, pentru ca părinţii să ştie ce au de făcut pe 8 septembrie: Sunt convins că elevii vor fi primiţi în şcoli G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, spune că va cere directorilor de şcoli, printr-o adresă, să anunţe public cum va începe şcoala în unităţilor de învăţământ, pentru...   G4Media.ro.
18:00
Trump va face un anunţ „emoţionant” despre Departamentul Apărării, potrivit Casei Albe G4Media
Preşedintele american Donald Trump va face marţi în Biroul Oval un „anunţ emoţionant” despre Departamentul Apărării al SUA, a transmis Casa Albă, la câteva zile...   G4Media.ro.
17:50
Rețetele Juanitei | Salată mexicană cu fasole roșie, porumb, avocado și legume/ O poți transforma ușor într-o salată cu pește sau cârnat picant G4Media
O rețetă hrănitoare, colorată și plină de savoare, care îmbină ingrediente sud-americane precum quinoa, avocado, fasolea roșie și porumbul, aceasta este salata mexicană. Preparatul este ușor...   G4Media.ro.
17:50
Educatoarea reţinută la Timișoara după ce un copil de aproape 2 ani s-a înecat într-un iaz a pierdut, în aceeaşi zi, şi o fetiţă, pe care apoi a găsit-o lângă o poartă / Femeia va fi propusă pentru arest preventiv / Creşa nu face parte din reţeaua şcolară G4Media
Educatoarea din Timişoara care este şi administrator al clubului educaţional unde un băieţel de un an şi opt luni a murit după ce s-a înecat...   G4Media.ro.
17:50
Schimbările climatice cresc numărul deceselor în România: specialiștii califică riscul actual cauzat de căldură drept „critic” pentru sănătatea publică și avertizează asupra extinderii virusului West Nile G4Media
Odată cu Europa care se încălzește mai rapid decât media globală, România resimte deja efectele schimbărilor climatice, de la valuri de căldură mortale până la...   G4Media.ro.
17:40
Cum îți protejezi animalul de companie în caz de cutremur sau inundații: Japonia dă exemplu / De ce trebuie să includem animalele în planul de urgență G4Media
Cutremurele, inundațiile și alte dezastre naturale pot apărea oricând, iar pregătirea pentru astfel de situații nu ar trebui să îi vizeze doar pe oameni. Pisicile, câinii,...   G4Media.ro.
17:40
China este pe cale să dezvăluie „cel mai puternic sistem laser de apărare aeriană din lume” G4Media
Nu părea mare lucru în timpul repetițiilor: un sistem de arme neidentificat acoperit cu o prelată verde și montat pe un camion cu opt roți....   G4Media.ro.
17:30
“Persecuția ortodocșilor”: Operațiune rusească dedicată alegerilor parlamentare din Republica Moldova – investigație Context.ro G4Media
O vastă operațiune de folosire a religiei ca instrument de alimentare artificială a tensiunilor electorale de la Chișinău e în plină desfășurare, relatează Context. ro...   G4Media.ro.
17:30
Justiţia din Turcia destituie conducerea filialei din Istanbul a Partidului Republican al Poporului, principalul partid de opoziţie G4Media
Ankara, 2 sep /Agerpres/ -Un tribunal din Turcia a revocat marţi conducerea filialei din Istanbul a Partidului Republican al Poporului (CHP). principala formaţiune de opoziţie,...   G4Media.ro.
17:20
Trimiterea trupelor de către Trump la Los Angeles a încălcat legea federală, decizie a unui judecător federal G4Media
Un judecător federal a stabilit marți că președintele Trump a trimis în mod ilegal trupe pentru a-și pune în aplicare politicile de imigrare la Los...   G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.