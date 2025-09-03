Ziua în care China vrea să-şi arate măreţia. Xi Jinping, cu Putin şi Kim Jong Un alături, organizează o paradă militară fastuoasă cu un mesaj ţintit de sfidare a Occidentului
News.ro, 3 septembrie 2025 03:00
China organizează miercuri cea mai mare paradă militară din istoria sa, pentru a-şi demonstra puterea de foc şi influenţa geopolitică în creştere, în contextul în care preşedintele Xi Jinping încearcă să prezinte Beijingul ca pe un custode al unei ordini internaţionale post-americane, comentează Reuters.
• • •
21:40
Rogobete: Mă simt nespus de inconfortabil ca în anul 2025 să spun că există spitale în care pacienţii sunt trimisi să-şi cumpere medicamente / Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are plăţi nefectuate într-un cuantum de aproape 11 miliarde de lei # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat, marţi seară, că se simte inconfortabil să recunoască că sunt spitale în România unde pacienţii sunt trimişi să cumpere medicamente, dar este o realitate care se întâmplă, chiar dacă este inacceptabilă. În plus, ministrul a anunţat datorii de 11 miliarde de lei pe care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate le are către farmacii, spitale sau pentru concediile medicale.
21:30
21:30
Formaţia Chindia Târgovişte a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa CSC Dumbrăviţa, în etapa a cincea a Ligii a II-a.
21:20
Copil electrocutat în centrul oraşului Vaslui - Prima ipoteză este că a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal # News.ro
Un copil în vârstă de un an şi jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marţi seară, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul oraşului Vaslui. Prima ipoteză este că băieţelul a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal.
21:20
Universitatea Craiova îşi întăreşte compartimentul ofensiv şi l-a transferat, marţi, pe Monday Etim, de la formaţia Hillerod.
21:10
Ministrul Mediului: Doar digitalizarea va mai putea să scoată din acest hăţiş care astăzi se cheamă autorităţi de reglementare pe mediu corupţia şi birocaţia excesivă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, marţi, că în perioada următoare se va concentra pe digitalizarea activităţii de reglementare, fiind singura şansă de a scăpa de corupţie şi birocraţie în acest domeniu.
21:10
Kim Jong Un a venit la Beijing împreună cu fiica sa despre care sunt tot mai multe speculaţii că va fi succesoarea sa # News.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns marţi în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a participa la parada militară de amploare prevăzută miercuri. Imaginile l-au arătat pe Kim coborând din trenul său blindat în gara din Beijing, însoţit de fiica sa despre care agenţia de spionaj a Coreei de Sud spune că este „cel mai probabil” succesor al dictatorului de la Phenian.
20:50
Baschet masculin: Vicecampioana CSM Oradea, victorie cu DEAC Debrecen în primul amical din intersezon # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea a disputat marţi, în deplasare, primul meci amical din intersezon şi s-a impus în faţa formaţiei ungare DEAC Debrecen, scor 75-68 (40-37).
20:40
Desfăşurarea Gărzii Naţionale de către Trump la Los Angeles a fost ilegală, hotărăşte un judecător federal # News.ro
Un judecător federal din California a decis că trimiterea Gărzii Naţionale de către preşedintele Donald Trump la Los Angeles, în această vară, a fost ilegală, relatează BBC.
20:30
Bolojan, despre soarta coaliţiei: Eu doresc să asigurăm stabilitatea guvernării ţării. Nu pentru ca Bolojan să rămână premier, să ne înţelegem bine, că e o apăsare foarte mare şi eşti pus să iei decizii pe care nu le iei cu inima uşoară # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre soarta coaliţiei şi dacă va mai dura aceasta, că el îşi doreşte să asigure stabilitatea guvernării ţării, nu pentru ca Bolojan să rămână premier, pentru că e o apăsare foarte mare şi eşti pus să iei decizii pe care nu le iei cu inima uşoară, ci pentru că stabilitatea politică este unul din indicatorii după care este percepută încrederea într-o ţară.
20:30
Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, cap de serie 4, a învins-o pe sportiva cehă Barbora Krejcikova, locul 62 mondial, şi s-a calificat în semifinale la US Open
20:20
Fotbalistul llkay Gündogan a sosit, marţi, la Istanbul pentru a semna cu Galatasaray. Cu un an înainte de expirarea contractului său, el a fost lăsat liber de Manchester City şi va semna un contract pe doi ani cu clubul turc, potrivit ESPN.
20:20
Bolojan, despre criticile că nu mai e liberal: Măsurile de corectare a deficitului nu le poţi lua într-o cheie ideologică / N-a fost timp de abordări doctrinare, am preluat această responsabilitate într-o situaţie în care lucrurile nu arătau bine # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre criticile că nu mai e liberal, că măsurile de corectare a deficitului nu le poţi lua într-o cheie ideologică şi nu a fost timp de abordări doctrinare, pentru că a preluat această responsabilitate într-o situaţie în care lucrurile nu arătau bine. El a menţionat că întotdeauna când a fost pe funcţie publică, a avut o ordine de priorităţi, pe primul loc ţara, pe locul 2 comunitatea, şi abia pe locul 3 partidul şi persoana sa.
20:10
Ilie Bolojan: Relaţia cu domnul preşedinte şi cu toţi preşedinţii partidelor de coaliţie este una bună, pentru că eu am încercat întotdeauna să cresc încrederea între oameni care sunt obligaţi să lucreze unii cu alţii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu toţi preşedinţii partidelor de coaliţie este una bună, pentru că a încercat întotdeauna să crească încrederea între oameni care sunt obligaţi să lucreze unii cu alţii.
20:10
Ministrul Mediului anunţă o OUG care va permite ca filmările şi fotografiile realizate de Garda de Mediu să poată fi folosite în instanţă: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, că printr-o ordonanţă de urgenţă ce va apărea în perioada următoare se va permite ca filmările şi fotografiile realizate de comisarii Gărzii de Mediu cu aparatura din dotare să poată fi folosite în instanţă.
20:00
Ilie Bolojan: S-a prezis că o să fie un dezastru în tot sistemul de învăţământ, că nu o să se găsească cele două ore şi s-a dovedit că peste 98% din titulari au găsit ore în şcoala în care predau / Acum sunt mai puţini suplinitori în sistem # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre situaţia din educaţie, că s-a prezis că o să fie un dezastru în tot sistemul de învăţământ, că nu o să se găsească cele două ore, cu cât s-a majorat norma didactică şi s-a dovedit că peste 98% din titulari au găsit ore în şcoala în care predau iar acum sunt mai puţini suplinitori în sistem.
20:00
Un tunisian a fost împuşcat mortal de poliţia franceză după ce a înjunghiat cinci persoane într-un hotel din Marsilia # News.ro
Un tunisian care avea două cuţite şi o rangă a murit împuşcat de poliţie în oraşul Marsilia, din sudul Franţei, după ce a înjunghiat cinci persoane într-un hotel, între care managerul şi fiul acestuia, au anunţat marţi procurorul local Nicolas Bessone şi poliţia, relatează Reuters.
20:00
Ministrul Mediului: Am reuşit să găsim fondurile necesare şi mecanismul prin care să închidem nişte situri contaminate care otrăvesc la propriu mii şi mii şi mii români / Unul dintre situri - Tăuţii de Sus, unde există munţi de metale grele # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că a discutat cu ministrul Economiei şi s-au găsit fondurile necesare, dar şi mecanismul prin care pot fi închise şi ecologizate ”situri contaminate care otrăvesc la propriu mii şi mii şi mii români”. Unul dintre aceste situri este la Tăuţii de Sus, judeţul Maramureş, unde există munţi de metale grele. Acestea ajung în apa pen care o beau oamenii sau în aerul pe care-l respiră.
19:50
Diana Buzoianu: Sunt foarte multe viziuni total diferite, o coaliţie care în mod natural n-ar fi trebuit să funcţioneze / M-aş bucura să fie o luptă între noi de cât de rapid putem să trimitem reforme, nu o bătălie cum putem să frânăm anumite reforme # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, marţi seară, că situaţia coaliţiei este dificilă din cauza viziunilor total diferite pe care le au partidele care o compun, ”o coaliţie care în mod natural n-ar fi trebuit să funcţioneze, cu patru partide care până acum n-au mai fost niciodată la aceeaşi masă”. Buzoianu crede, însă, că, având în vedere majoritatea pe care o are în Parlament coaliţia, ar trebui să fie ”o luptă” între partide care poate să facă mai multe reforme, nu una de frânare a măsurilor care au fost asumate la formarea coaliţiei.
Acum 12 ore
19:40
Bolojan, despre creşterea TVA: Singurul lucru discutat la instalarea Guvernului a fost legat de zona HORECA. Am convenit că se face o analiză în toamna acestui an. Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibilă o creştere de TVA # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre zvonurile privind o nouă creştere a TVA, că singurul lucru discutat la instalarea Guvernului a fost legat de zona HORECA, care a rămas la 11% şi au convenit că se face o analiză în toamna acestui an, iar dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibilă o creştere de TVA.
19:30
Întâlnirea preşedintelui cu liderii coaliţiei - Bolojan spune că s-a discutat despre reforma administraţiei şi relaţia din coaliţie: S-a decis o reducere de 10% a posturilor efective/O coaliţie poate funcţiona dacă există încredere între partide # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, cu şeful statului, s-a discutat despre reforma administraţiei pe care nu au finalizat-o şi comunicarea în coaliţie, el arătând că o coaliţie poate funcţiona dacă există încredere între partide, obiectivul de a corecta deficitul, asumat. Despre pachetul privind reforma administraţiei, premierul a arătat că s-a convenit ca până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru care va fi format în structura guvernului va analiza toate soluţiile, în aşa fel încât să finalizeze şi acest pachet, iar efectul pe care îl obţin ca obiectiv să fie o reducere de 10% a posturilor efective din administraţia publică locală.
19:30
Zeci de percheziţii au avut loc în Republica Moldova într-un dosar de finanţare electorală ilegală. Viceprimarul din Comrat, capitala Găgăuziei, a fost reţinut împreună cu alte trei persoane suspectate de coruperea alegătorilor # News.ro
Autorităţile din Republica Moldova au efectuat marţi zeci de percheziţii, în special în sudul ţării, într-un dosar în care există suspiciuni de corupere a alegătorilor, finanţare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de iniţiativă şi a concurenţilor electorali, precum şi spălare de bani. Patru persoane, între care viceprimarul din Comrat, principalul oraş din Găgăuzia, au fost reţinute de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA). Irina Vlah, şefa formaţiunii „Inima Moldovei” şi fostă guvernatoare a Găgăuziei, a confirmat că percheziţiile au avut loc la unii colegi din partidul său, Inima Moldovei, care face parte dintr-un bloc electoral prorus, alături de socialişti şi comunişti. Percheziţiile au loc în condiţiile în care campania electorală pentru alegerile legislative cruciale din 28 septembrie este în plină desfăşurare, iar preşedinta Maia Sandu avertizase în privinţa unei interferenţe a Moscovei fără precedent.
