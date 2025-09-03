Agenţia Naţională de Transplant, adresă către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România cu privire la declaraţiile de consimţământ care sunt scutite de plata onorariului notarial

15:20

Fostul premier Viorica Dăncilă a explicat, într-o declaraţie pentru observatornews.ro, că că a fost preentă la parda de la Beijing la invitaţia preşedintelui Chinei Xi Jinpig şi că a participat în nume personal. ” Consider că este foarte important, este foarte important pentru mine, pentru că am fоst invitată aici, unde au fost foarte mulţi foşti prim-miniştri din Europa, au fost foarte multe personalităţi şi cred că este un pas important în prietenia România-China”, a declarat Dăncilă, precizând că singura persoană cu care a intearcţionat a fost liderul chinez.