Cine transmite la TV România – Canada, primul meci amical al „tricolorilor” din 2025

Fanatik, 3 septembrie 2025 06:00

România va disputa primul meci amical din 2025 împotriva Canadei, vineri, de la ora 21:00. Află cine transmite la TV această partidă a selecționatei tricolore

Acum 30 minute
06:40
Aflat în vacanță în Turcia, Alex Cicâldău a fost luat cu asalt de fanii lui Galatasaray: „Întoarce-te înapoi”. Foto Fanatik
Alexandru Cicăldău are parte de o mică vacanță în Turcia, iar fanii lui Galatasaray au luat cu asalt secțiunea de comentarii de la ultima poză.
Acum o oră
06:00
Acum 2 ore
05:50
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs Fanatik
SIE face angajări. Serviciul recrutează mai multe categorii de personal. Cum arată munca în operativ și care sunt salariile
05:30
Răzvan Burleanu, încântat de transferul lui Ianis Hagi în Turcia: „Istanbul nu e departe”. Cu ce alt român va fi coechipier fiul „Regelui” Fanatik
Răzvan Burleanu a comentat transferul lui Ianis Hagi, care este iminent, fiind doar o chestiune de timp până când va fi făcut anunțul oficial
Acum 8 ore
00:10
Alex Musi a vorbit despre FCSB din cantonamentul echipei naționale: „A fost un moment ciudat”. Video Fanatik
Alexandru Musi, declarații în forță înainte de debutul României în grupa preliminară pentru EURO U21. „Trebuie să mergem acolo concentrați”.
00:00
Ele sunt singurele zodii care au noroc din plin de pe 3 septembrie de la ora 3.00. Vești extraordinare, reușite și prosperitate pentru ele Fanatik
Aceste zodii se bucură de noroc din plin începând cu data de 3 septembrie. O să primească vești bune, iar surprizele se țin în lanț pentru ele.
2 septembrie 2025
23:50
Alexi Pitu a rupt blestemul: primul gol după aproape 2 ani! Cum a marcat jucătorul crescut de Gică Hagi. Video Fanatik
Alexi Pitu, jucătorul vândut de Gică Hagi în fotbalul francez pentru două milioane de euro, a înscris primul său gol după 23 de luni.
23:30
Assad a plecat din România! Atacantul Universității Craiova, decizie de ultimă oră după ce a ratat convocarea la echipa națională Fanatik
Assad Al-Hamlawi, vedeta din atacul Universității Craiova, a plecat pentru câteva zile din România. De ce a luat această decizie.
23:20
Rapid forțează un nou transfer! Anunțul lui Victor Angelescu: „Nu reușești fără un grup” Fanatik
Victor Angelescu știe de ce Rapid joacă atât de bine în noul sezon. Acționarul din Giulești a anunțat un nou transfer.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 3 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe golgheterul din acest sezon Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 3 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost la categoria golgheterul SuperLigii.
23:10
Cu cine se iubește Liviu Ganea. Fostul fotbalist are o relație sentimentală cu o tânără care are legătură cu FRF Fanatik
Alături de cine formează un cuplu Liviu Ganea. Fostul sportiv român are o legătură amoroasă cu o femeie cunoscută în FRF.
23:00
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o lună și despre care spunea: „Vreau să-l cinstesc”. Foto Fanatik
David Popovici poate înceta căutările! Talentatul înotător a întâlnit persoana pe care o caută de aproape o lună: „M-a găsit!”
Acum 12 ore
22:40
Cine este Monday Etim, atacantul cu care Craiova vrea să dea o nouă lovitură după Nsimba. Nigerianul a fost acuzat că și-a falsificat vârsta Fanatik
Universitatea Craiova a rezolvat transferul lui Monday Etim. Detalii despre atacantul adus din liga a doua din Danemarca. Ce legătură are cu Samuel Eto’o.
22:30
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 septembrie 2025. Câștig de 388 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 3 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 620 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Anglia.
22:20
„Cea mai bună echipă din România!”. Dumitru Dragomir, pronostic surprinzător în lupta la titlu din Liga 1 Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, care este cea mai bună echipă din acest moment din România.
22:10
După Daniel Bîrligea, un alt fotbalist de la FCSB a ratat convocarea la echipa națională! Anunțul făcut de Federație: „El îl va înlocui” Fanatik
Daniel Bîrligea nu va fi singurul fotbalist de la FCSB care ratează meciurile naționalei! Cine va lipsi de la acțiunea din septembrie
21:50
FRF dă șansa persoanelor pasionate să lucreze în fotbal! Câți absolvenți are cel mai nou program de la „Casa Fotbalului” Fanatik
Douăzeci de participanți ai programului FRF IC DATA CAMP au absolvit și și-au deschis noi uși în viața profesională! Cinci dintre ei vor începe internshipuri în cadrul Federației
21:40
Conducerea Petrolului a luat decizia în privința lui Liviu Ciobotariu Fanatik
Conducerea Petrolului a luat decizia înainte de meciul cu Dinamo! Ce se întâmplă cu Liviu Ciobotariu după ce a strâns doar 6 puncte în primele opt etape
21:20
După Adrian Rus, Universitatea Craiova a dat o nouă lovitură în mercato! Noul jucător al oltenilor, anunțat exclusiv de Fanatik, a fost prezentat oficial Fanatik
Universitatea Craiova continuă mutările în mercato! După ce l-au semnat pe Adrian Rus, oltenii s-au întărit și în compartimentul ofensiv
21:10
Adrian Rus, mesaj emoționant după ce a semnat cu Universitatea Craiova: „Vreau să mulțumesc tuturor” Fanatik
Adrian Rus a ajuns la Craiova pentru a se bate la titlu cu Universitatea, dar nu a uitat de echipa la care a petrecut una dintre cele mai bune perioade din cariera sa.
21:00
Gigi Becali știe cum îl poate vinde pe Louis Munteanu cu 15 milioane de euro: „Îl iau la Palat și îi spun asta!”. Ultima ofertă făcută lui Neluțu Varga Fanatik
Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre Louis Munteanu, pe care îl dorește în continuare la FCSB. Patronul campioanei e convins că ar putea obține 15 milioane de euro în schimbul atacantului.
21:00
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan Fanatik
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut? Surprize mari la Oradea, orașul pe care l-a condus Ilie Bolojan, Iași și Sibiu.
20:40
Simona Radiș, pregătită pentru Campionatele Mondiale de Canotaj: „Rezultatele vor fi frumoase”. Ce a spus despre noul parteneriat al FRC. Foto Fanatik
Campioana olimpică Simona Radiș a vorbit despre Campionatele Mondiale de Canotaj, care vor avea loc în această lună la Shanghai.
20:20
Impresarul lui Adrian Mazilu dezvăluie toate culisele transferului de la Brighton la Dinamo: „A trebuit să fim extrem de inventivi!” Fanatik
Cristian Cernodolea a făcut dezvăluiri extrem de interesante despre transferul lui Adrian Mazilu la echipa din „Ștefan cel Mare”. Ce a spus la FANATIK DINAMO, în dialog cu realizatorul Cristi Coste
20:20
Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj! Ce contract i-a oferit Neluțu Varga. Exclusiv Fanatik
Kurt Zouma este noul jucător al celor de la CFR Cluj! Fundașul francez a ajuns la o înțelegere cu clubul patronat de Neluțu Varga.
20:20
Dumitru Dragomir, intervenție în forță în scandalul anti-imigranți din România: „Frustrați care nu reușesc în viață!” Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui DON Mitică" despre scandalul anti-imigranţi din România. Ce a spus Mitică Dragomir despre acest fenomen care a luat amploare.
20:00
FRF a lansat volumul de benzi desenate „Generația de Suflet”. Proiect inedit la „Casa Fotbalului: „Să inspire și să formeze”. Foto Fanatik
FRF a lansat un nou parteneriat, care a debutat cu un proiect dedicat copiilor. Președintele Răzvan Burleanu a oferit o primă reacție.
19:40
Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră Fanatik
Poate multă lume s-a întrebat la un moment dat ce studii are Ianis Hagi, având în vedere că a debutat în fotbal destul de devreme.
19:30
Andrei Vochin, adevărul crunt după demiterea lui Mircea Rednic de la Standard Liege: „Puiul de somn și marea performanță” Fanatik
Andrei Vochin a vorbit despre realitatea cruntă a fotbalului, după ce antrenorul român Mircea Rednic a fost demis de la Standard Liege. „Puriul” a rezistat doar 5 etape în Belgia.
19:20
Decizie radicală luată de Daniel Bîrligea după accidentarea care l-a făcut să rateze convocarea la echipa națională Fanatik
Ce decizie a luat Daniel Bîrligea, atacantul campioanei României, după accidentarea suferită în derby-ul cu CFR Cluj. Schimbare de look.
19:00
Fotbalul francez, zguduit de o crimă terifiantă! Vedeta academiei lui Lyon, în vârstă de 13 ani, arestată după ce ar fi înjunghiat mortal un tânăr de 16 ani Fanatik
Crimă odioasă în Lyon. Un tânăr de 16 ani a fost înjunghiat mortal, iar poliția îl anchetează pe un junior al clubului de fotbal OL.
18:40
Ministerul Energiei anunţă măsuri pentru reducerea facturilor la electricitate. Bogdan Ivan: „Dorim să scădem preţul cu cel puţin 25%” Fanatik
Bogdan Ivan a prezentat cinci măsuri pe care le are în vedere pentru ca în maxim un an românii să aibă facturi mai ieftine la energie.
18:40
Ianis Hagi, avertizat dur de Marius Șumudică după transferul în Turcia: „Va avea viață grea”. Când revine, de fapt, pe teren Fanatik
Ianis Hagi a primit un avertisment direct de la Marius Șumudică după transferul surpriză în Turcia. Ce l-a făcut pe antrenor să creadă că va avea viață grea.
18:30
S-a accidentat în ultima etapă din SuperLiga și ratează convocarea la națională! Cine a fost chemat în locul său Fanatik
Vești proaste pentru Costin Curelea. Fotbalistul de la Farul a suferit o accidentare, iar FRF a anunțat că ratează dubla de la EURO U21.
18:10
Hotelurile de pe litoral se grăbesc să tragă obloanele. Motivul este uluitor: ”Este prima oară când închidem unitatea la 1 septembrie” Fanatik
Sezonul estival se termină oficial la finalul lunii septembrie, dar unele dintre cele mai mari hoteluri de pe litoral au închis deja.
18:00
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv Fanatik
Ce a făcut Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB după partida cu CFR Cluj.
Acum 24 ore
17:40
Risc major! UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva FCSB. Decizia de urgență luată de campioana României Fanatik
Suporterii le dau bătăi de cap celor de la FCSB. UEFA poate sancționa campioana României pentru rasism. Ce s-a întâmplat pe Arena Națională la meciul cu Aberdeen.
17:30
Echipa-surpriză pe care Adrian Mutu o vede în play-off în acest sezon: „Are deja o treime din punctele necesare”. Ce prevede pentru FCSB și CFR Cluj Fanatik
Adrian Mutu a analizat situația din Superligă și a numit echipa care ar putea produce o surpriză prin calificarea în play-off.
17:10
Ştefan Baiaram, mândru de prezenţa la naţională: „Este un pas mare în carieră!“ Fanatik
Înaintea primului meci din carieră la echipa naţională a României, Ştefan Baiaram a vorbit despre emoţiile trăite la aflarea veştii că este convocat.
17:00
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din fruntea partidului este și un șef de serviciu secret Fanatik
Cine ar putea fi viitorul șef al PSD? FANATIK are lista scurtă a favoriților care ar putea prelua conducerea Partidului Social-Democrat
16:40
Cine a lipsit de la marea petrecere dată în cinstea lui Romeo Beckham. David Beckham l-a sărbătorit cu fast pe fiul său Fanatik
Romeo Beckham, fiul lui David și al Victoriei Beckham a împlinit 23 de ani. Cine a fost marele absent de la petrecerea dată în cinstea sărbătoritului.
16:30
Irina Manea, reacție acidă după ce a aflat că un român a bătut un muncitor străin la Cluj: ”Acest monstru” Fanatik
Irina Manea a fost șocată de o știre recentă conform căreia un român ar fi bătut un muncitor străin până la băgat în comă.
16:30
Tot adevărul despre „ruptura” surprinzătoare dintre Oțelul și Erik Bicfalvi: „Erau lucruri care îl măcinau!” Fanatik
Antrenorul Oțelului, Laszlo Balint, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre plecarea lui Erik Bicfalvi de la echipă.
16:20
Răzvan Ioan Boanchiș, concluzie amară despre situația fotbalului românesc: „Arbitrii au evoluat. Degeaba” Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș face o radiografie a situației fotbalului românesc, iar concluzia este una amară: oricât am evoluat, arbitrajul a rămas la nivelul celui de acum 30 de ani.
16:10
Primarul Craiovei i-a dat replica lui Ilie Bolojan: „A căzut şi mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați” Fanatik
Lia Olguţa Vasilescu spune că îşi dorește o administrație mai suplă, dar pe calcule exacte. Reacţia edilului la ultima conferinţă susţinută de şeful guvernului.
16:10
Cât au ajuns să coste rechizitele pentru anul școlar 2025 – 2026. Ce sume trebuie să pregătească părinții Fanatik
Costuri pentru începutul de an școlar 2025 - 2026. Cât scot părinții din buzunare pentru rechizite, prețuri explicate pentru părinți
15:50
Adrian Șut, la ora destăinuirilor: a numit derby-ul său favorit! Pe cine a ales între rivalele Dinamo și Rapid Fanatik
Adrian Șut a răspuns mai multor întrebări inedite despre fotbal. Mijlocașul de la FCSB a ales între marile rivale ale „roș-albaștrilor”, Dinamo și Rapid.
15:40
Ce avere are iubita lui Lamine Yamal și câți bani strâng împreună starul Barcelonei și cântăreața Fanatik
Iubita lui Lamine Yamal, una dintre cele mai urmărite cântărețe tinere, are o avere impresionantă. Vezi câți bani strânge împreună cu starul Barcelonei
15:20
Valeriu Iftime, declarație pe sufletul prietenului Gigi Becali: „FCSB nu va avea nicio emoție în lupta la titlu!” Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste, Valeriu Iftime a vorbit despre situația din prezent de la FCSB, echipa patronată de Gigi Becali
15:10
Cine e ministrul pe care Ilie Bolojan l-a acuzat de fake și ce scandal uriaș îi leagă: „Urăște maghiarii” Fanatik
Ministrul pe care Ilie Bolojan l-a acuzat de fake nu se află la primul meci cu premierul României. Ce acuzații i-a adus în 2021?
