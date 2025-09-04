Mircea Lucescu șochează la conferința de presă înainte de România – Canada: „Aș fi preferat să nu joc acest meci! FIFA nu acceptă așa ceva”
Fanatik, 4 septembrie 2025 13:20
Naționala de fotbal a României este față în față cu jocurile din luna septembrie contra Canadei și a Ciprului. Ce a spus Mircea Lucescu la conferința de presă
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
13:40
Nicolas Popescu a plecat de la Farul și a semnat cu noua echipă! Îi calcă pe urme tatălui său # Fanatik
Nicolas Popescu a semnat cu o nouă echipă! Unde va evolua fotbalistul crescut la Farul Constanța după un sezon modest. Anunțul oficial.
Acum 30 minute
13:20
Mircea Lucescu șochează la conferința de presă înainte de România – Canada: „Aș fi preferat să nu joc acest meci! FIFA nu acceptă așa ceva” # Fanatik
Naționala de fotbal a României este față în față cu jocurile din luna septembrie contra Canadei și a Ciprului. Ce a spus Mircea Lucescu la conferința de presă
Acum o oră
13:00
Mircea Lucescu a făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi, dezvăluit exclusiv de Fanatik: „Am vorbit cu el aseară”. Putea fi coleg cu Blănuță! # Fanatik
Mircea Lucescu, detalii despre situația lui Ianis Hagi. Mijlocașul român putea fi coleg cu Vladislav Blănuță în Ucraina.
Acum 2 ore
12:40
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv # Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău îi caută înlocuitor lui Thiam și a pus ochii pe un fotbalist de la rivala din oraș. Cine este atacantul pe care „șepcile roșii” sunt gata să-l transfere
12:30
Echipele naționale din Europa reiau campania de calificare la Cupa Mondială din 2026, cu opt meciuri programate joi, 4 septembrie. Pe Betano, la cel mai bun operator online, cu Multiplu nu ratezi niciun meci important din […]
12:30
Virgiliu Postolachi, pe lista neagră de la CFR Cluj! Cine sunt toți jucătorii care vor pleca după venirea lui Mandorlini. Exclusiv # Fanatik
Curățenie generală la CFR Cluj! Neluțu Varga, gata să renunțe la 6 fotbaliști după numirea lui Andrea Mandorlini în funcția de antrenor principal.
12:20
Dumitru Dragomir, reacție violentă la adresa Uniunii Europene: „Cea mai a dracului dictatură!” # Fanatik
Dumitru Dragomir consideră că măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan sunt dictate din birourile UE de la Bruxelles.
12:20
Calificările pentru turneul final din 2026 intră în scenă cu meciuri interesante, unde ambiția, talentul și istoria se amestecă într-un spectacol pe care fanii fotbalului nu au voie să-l rateze. Super Oferta pentru meciurile de […]
12:00
Alertă la Rapid! Borza și-a aflat diagnosticul după accidentarea la națională. Cristi Chivu a stat 3 luni pentru așa ceva. Exclusiv # Fanatik
Cât de gravă este accidentarea lui Andrei Borza. Fotbalistul de la Rapid ar putea sta săptămâni bune pe bancă. Cristi Chivu a trecut prin aceeași problemă medicală.
11:50
Milionarii și miliardarii străini care s-au împotmolit în România. Situația combinatului ArcelorMittal, un eșec previzibil? Date alarmante # Fanatik
Combinatul ArcelorMittal pune lacătul pe ușă, deocamdată, iar sute de angajați intră în șomaj tehnic. De ce se împotmolesc afaceriștii străini în România?
11:50
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament” # Fanatik
Adrian Mazilu, noul jucător al lui Dinamo, a povestit în direct la FANATIK DINAMO, ce a simțit când s-a lovit de antrenamentele de la Vitesse Arnhem, în Olanda.
Acum 4 ore
11:40
Cum s-a pozat cea mai sexy voleibalistă din lume. Deși clubul i-a cerut să șteargă imediat imaginile, sportiva a preferat mai degrabă să renunțe la carieră # Fanatik
Cea mai sexy voleibalistă din lume a renunțat la carieră pentru a-și răsfăța fanii cu imagini incendiare. Cu ce se ocupă acum tânăra de 29 de ani.
11:20
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie să-ți asumi aceste lucruri” # Fanatik
Marius Șumudică a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Vlad Chiricheș ar trebui să își asume faptul că a fost înlocuit de Gigi Becali.
11:20
Universitatea Craiova, spectacol total în ziua în care împlinește 76 de ani. Fostul fotbalist de la FCSB și CFR Cluj, ambasadorul Turneului Ilie Balaci. Exclusiv # Fanatik
Turneul Ilie Balaci este gata pentru a doua sa ediție, după cea din 2024. Lorena Balaci, fiica „Minunii Blonde”, a oferit toate detaliile despre acest eveniment
10:50
În urma unei noi accidentări în cantonament, un fotbalist de la Rapid a fost chemat în regim de urgență pentru acțiunea naționalei din luna septembrie
10:40
Iga Swiatek a răbufnit după eliminarea de la US Open! A auzit întrebarea jurnalistului și nu s-a mai abținut: „Tu ai nevoie de o pauză mentală?” # Fanatik
Surpriză totală la US Open. Iga Swiatek a fost eliminată de Anisimova, iar la finalul meciului a fost deranjată de întrebările reporterilor.
10:20
Neluțu Varga a scăzut prețul! Suma pe care trebuie să o plătească Gigi Becali pentru a da lovitura în mercato: „Pot fi și două tranșe” # Fanatik
Gigi Becali și Neluțu Varga poartă negocieri pentru transferul unui jucător de la CFR Cluj la FCSB. Despre cine e vorba și care e ultimul preț.
09:50
Fata lui George Copos trece prin clipe grele. Moartea a lovit când nu se aștepta: „Cea mai mare pierdere din viața mea” # Fanatik
Daria-Maria Copos, fata lui George Copos, traversează o perioadă dificilă. O ființă dragă din viața ei a murit din păcate.
Acum 6 ore
09:40
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se supere nea Mircea. Trebuia chemat 100%” # Fanatik
Adrian Mutu, șocat de absența unui jucător din SuperLiga la echipa națională. Pe cine voia să vadă în lotul „tricolorilor” pentru meciurile din septembrie.
09:30
Surpriză la Craiova! Mirel Rădoi a trimis lista UEFA pentru Conference League: trei jucători, lăsați pe dinafară # Fanatik
Universitatea Craiova a trimis către UEFA lista cu jucătorii pe care se va baza în faza grupelor Conference League, iar marea surpriză este lipsa unui jucător important.
09:20
Canada, fără un jucător important la meciul cu România! Selecționerul Jesse Marsch, uluit de Mircea Lucescu # Fanatik
Jesse Marsch, selecționerul Canadei, a oferit un interviu după sosirea la București, în care a vorbit despre mai multe aspecte legate de amicalul contra României.
09:20
Ce s-a întâmplat cu terenurile din Herăstrău, înstrăinate de Crin Antonescu. Firma de stat care a uitat să-și recupereze proprietățile obligată să plătească despăgubiri # Fanatik
Ce se întâmplă cu terenurile din Herăstrău, ce au fost subiect în fosta campanie electorală. Firma de stat care a uitat să-și recupereze proprietățile
09:10
Adrian Mihalcea a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit, printre altele, despre planurile sale din acest sezon de la UTA
08:50
Cum folosește Dan Șucu clubul Genoa pentru a-i face reclamă României în Italia. Ce se întâmplă joi la Genova # Fanatik
Dan Șucu, patronul celor de la Genoa, va participa la un eveniment special în Italia, organizat chiar de clubul „rossoblu”.
08:40
Gigi Becali, ultimele detalii despre interesul pentru Louis Munteanu: „Oferta rămâne valabilă cât timp este el fotbalist” # Fanatik
Gigi Becali a confirmat că dorește în continuare să îl transfere pe Louis Munteanu. Ce sumă este dispus patronul FCSB-ului să achite în schimbul atacantului.
08:20
Premoniția fostului antrenor al lui Vladislav Blănuță s-a adeverit: „Nu este o surpriză. Am spus că va ajunge un mare atacant în Europa!” # Fanatik
Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a declanșat un val de reacții. Ce a spus fostul antrenor al tânărului atacant.
08:10
Bogdan Stelea, îngrijorat înainte de meciurile României. Analiza lui Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava: ”E o problemă aici!” # Fanatik
Bogdan Stelea a făcut o analiză pentru FANATIK în privința celor trei portari din lotul naționalei României: Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava.
07:50
Fotbalul a înregistrat cifre excelente pe TV în luna august. Posturile de sport, în topul audiențelor # Fanatik
Ultima lună a verii a adus audiențe foarte bune pentru meciurile de fotbal, iar posturile TV de sport au avut cifre care le-au plasat în top.
Acum 8 ore
07:40
Cristi Chivu, analizat de un psiholog după Inter – Udinese 1-2: „Nu este perceput ca un antrenor de primă opțiune” # Fanatik
Eșecul lui Inter cu 1-2 în fața lui Udinese a ridicat deja primele semne de întrebare la adresa lui Cristi Chivu. Ce spune un renumit psiholog italian.
07:30
Iahtul lui Roman Abramovici, la adăpost de autorități. Unde își ține fostul patron de la Chelsea bijuteria de 700 de milioane de dolari # Fanatik
Roman Abramovici nu renunță la iahtul său. Unde își ține acum oligarhul rus ambarcațiunea estimată la aproximativ 700 de milioane de dolari.
07:00
Război ruso-ucrainean și în vestiarul deținătoarei Ligii Campionilor. Doi fotbaliști nu vorbesc între ei din cauza conflictului politic # Fanatik
Ucraineanul Illya Zabarnyi nu vrea să aibă de-a face cu rusul Matvei Safonov, din cauza problemelor dintre cele două țări
06:50
Nunta lui Lionel Messi cu Antonela Roccuzzo, din nou în atenția publicului după 8 ani! Ce legătură are fotograful. Foto # Fanatik
Nunta lui Lionel Messi cu Antonela Roccuzzo revine în atenția publicului după aproximativ un deceniu. Motivul? Fotograful de la petrecerea celor doi argentinieni
06:30
De ce nu l-a convocat Thomas Tuchel pe Trent Alexander-Arnold la naționala Angliei: „A fost o discuție dificilă”. Selecționerul i-a prezentat scuze lui Jude Bellingham # Fanatik
Thomas Tuchel nu l-a convocat pe Trent Alexander-Arnold pentru acțiunea Angliei din septembrie. Selecționerul a dezvăluit cum a reacționat starul de la Real Madrid.
05:50
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în stațiunea Techirghiol, vestită pentru nămolul terapeutic # Fanatik
Paul Pescobar, patronul Tavernei Racilor, anunță o investiție colosală pentru redeschiderea Vilei Minerva din Techirghiol. Cum va arăta proiectul monstru?
Acum 12 ore
03:10
Ghinion teribil pentru Andrei Borza! S-a accidentat în cantonamentul naționalei și își amână debutul! Cât va lipsi de pe teren # Fanatik
Andrei Borza s-a accidentat în cantonamentul echipei naționale și ratează astfel meciurile contra Canadei și Ciprului! Cât va lipsi de pe teren fundașul stânga de la Rapid
01:10
Neluțu Varga, în al nouălea cer după transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Sunt cel mai fericit!” # Fanatik
CFR Cluj este noua echipă a lui Kurt Zouma. Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după ce a detonat bomba pe piața transferurilor din SuperLiga.
01:10
Presa din Anglia, șocată de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj! Ce cuvânt au folosit britanicii pentru a caracteriza mutarea # Fanatik
Jurnaliștii din Marea Britanie au reacționat după ce Kurt Zouma, câștigător de Champions League în tricoul lui Chelsea, a semnat cu CFR Cluj.
00:50
„Cea mai bună tripletă din țară!”. Dani Coman dezvăluie secretele care au dus FC Argeș pe loc de play-off în SuperLiga # Fanatik
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA, care a fost cheia succesului echipei sale, ajunsă pe loc de play-off în SuperLiga.
Acum 24 ore
00:30
Fotbalistul dorit de FCSB refuză mutarea la echipa bucureșteană. Ce a spus Gigi Becali despre tânărul jucător.
00:10
Adi Mutu, replică fabuloasă pentru șefii fostei sale echipe: „Puteți să schimbați 700 de antrenori, tot o victorie o să aveți!” # Fanatik
Adi Mutu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste, ce le-a transmis oficialilor clubului din Superliga în momentul despărțirii
00:00
Gigi Becali s-a dat bătut și renunță la transferul jucătorului din Superliga! Anunțul patronului de la FCSB # Fanatik
Gigi Becali dorește să îl transfere pe Leo Bolgado de la CFR Cluj, însă patronul FCSB-ului a fost șocat de suma cerută de „feroviari” în schimbul fundașului.
00:00
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite # Fanatik
Șase nativi sunt răsfățatele astrelor în luna septembrie. Au mare noroc în dragoste, iar Universul le va ajuta să își găsească sufletul pereche.
3 septembrie 2025
23:40
Cu cine se bate Craiova la titlu în SuperLiga? Sorin Cârțu, verdict ferm despre arbitraje și rivalele FCSB și CFR Cluj # Fanatik
Sorin Cârțu a vorbit despre șansele Universității Craiova la titlu. Verdict ferm despre arbitraje și lupta cu FCSB și CFR Cluj
23:20
Pontul zilei de joi, 4 septembrie, din SuperLiga. Mizați pe lupta pentru un loc în play-off și dați lovitura la Superbet # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 4 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați inspirat pe echipele care se vor califica în play-off-ul Superligii.
23:20
Gigi Becali, reacție colosală despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Omoară, mă, și zece pisici, nu mă interesează!” # Fanatik
Kurt Zouma a semnat oficial cu CFR Cluj. Cum a reacționat Gigi Becali după lovitura dată de rivala din SuperLiga.
23:00
Emoții mari pentru FCSB și CFR Cluj în lupta pentru play-off. Secretul liderului U Craiova: „Mirel și-a făcut o echipă după chipul și asemănarea lui!” # Fanatik
Analiștii FANATIK au transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este secretul Universității Craiova și de ce suferă FCSB și CFR Cluj în acest sezon.
23:00
Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri. Cum au apărut fotbalistul și prezentatoarea de la Insula Iubirii # Fanatik
Ruben Dias și Maya Jama, fotografiați pe faimoasa insulă Capri. Ipostaza în care au fost văzuți sportivul și moderatoarea de la Insula Iubirii.
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 4 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 616 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale.
22:40
Cum s-a schimbat viața lui Adrian Mazilu de la plecarea la Brighton și până la revenirea în România: „A fost un șoc pentru mine. Eram prea tânăr” # Fanatik
Ce a reprezentat pentru Adrian Mazilu întreaga sa aventură din străinătate. Dezvăluirile făcute de noul transfer al lui Dinamo.
22:20
Ce țepe uriașe și-a luat CFR Cluj cu nume mari pe care le-a adus la echipă. Baptista, Konoplyanka și Tachtsidis, eșecuri de milioane # Fanatik
CFR Cluj a adus nume uriașe, dar nu toate au generat rezultate. Baptista, Konoplyanka și Tachtsidis s-au transformat în țepe de zile mari
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.