“Să nu ne îmbătăm cu apă rece”. Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova. Ce a spus despre lupta la titlu
Antena Sport, 3 septembrie 2025 09:50
Marius Şumudică a transmis un mesaj ferm despre Universitatea Craiova. După startul excelent de sezon al oltenilor lui Mirel Rădoi, "Şumi" a lansat un avertisment şi a transmis că adevărata bătălie pentru titlu se va da în play-off. Fostul antrenor de la Rapid a punctat şi faptul că echipele din a doua parte a clasamentului
Marius Şumudică a transmis un mesaj ferm despre Universitatea Craiova. După startul excelent de sezon al oltenilor lui Mirel Rădoi, "Şumi" a lansat un avertisment şi a transmis că adevărata bătălie pentru titlu se va da în play-off. Fostul antrenor de la Rapid a punctat şi faptul că echipele din a doua parte a clasamentului
Întăriri pentru Costel Gâlcă la Rapid. Victor Angelescu a confirmat un nou transfer: “Am discutat cu Dan Şucu” # Antena Sport
Costel Gâlcă va primi întăriri la Rapid, în această pauză datorată meciurilor echipelor naţionale. Victor Angelescu a anunţat că se poartă negocieri avansate pentru un nou transfer la formaţia giuleşteană. Preşedintele celor de la Rapid a anunţat că până la finalul acestei săptămâni, Rapid va avea un nou jucător în lot. El a oferit declaraţii
Încă un jucător al FCSB-ului s-a accidentat şi ratează convocarea la echipa naţională, după Daniel Bîrligea # Antena Sport
Încă un jucător al FCSB-ului s-a accidentat şi va rata convocarea la echipa naţională. Risto Radunovic nu va putea face parte din lotul celor din Muntenegru pentru partidele din startul acestei luni. Daniel Bîrligea a fost primul titular al campioanei care s-a confruntat cu probleme medicale şi nu a mai putut onora convocarea la naţională.
Carlos Alcaraz şi Novak Djokovic vor fi adversari în semifinalele turneului de la US Open 2025, ultimul de Grand Slam al anului, după victoriile obţinute în sferturile de finală, marţi, la New York. Novak Djokovic (38 ani), al şaptelea favorit, a câştigat în patru seturi în faţa americanului Taylor Fritz, finalistul de anul trecut, cu
Antrenorul lui Tottenham i-a anunţat revenirea lui Radu Drăguşin. Veste importantă despre fundaşul român # Antena Sport
Antrenorul lui Tottenham i-a anunţat revenirea pe teren lui Radu Drăguşin. Thomas Frank a dat o veste uriaşă despre fundaşul român, care este accidentat încă din luna ianuarie. Radu Drăguşin a suferit o ruptură de ligamente şi a avut nevoie de operaţie. El a ratat şi startul de sezon de Premier League, însă revenirea sa
Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă # Antena Sport
Vladislav Blănuţă a semnat cu Dinamo Kiev un contract valabil pe 5 sezoane, iar Adrian Mititelu a dat o adevărată lovitură după transferul atacantului de 23 de ani cotat la 1.8 milioane de euro. Blănuţă va ajunge din Liga 3 în Conference League, iar mutarea a fost una care s-a făcut chiar în ultima secundă,
Dayro Moreno revine la naționala Columbiei după 9 ani! Atacantul va împlini 40 de ani peste două săptămâni # Antena Sport
Dayro Moreno, care este cel mai bun marcator din istoria fotbalului columbian, depășindu-l pe Radamel Falcao în acest an, a fost selecționat pentru ultimele două meciuri din preliminariile Mondialului, cu Bolivia și Venezuela. Ultimul lui meci pentru Columbia a fost în iunie 2016, când a jucat cu Peru, în sferturile Copa America. Dayro Moreno revine
Ce transfer a ratat Ianis Hagi. Echipa din Top 5 campionate la care ar fi putut ajunge: “Se potrivea acolo” # Antena Sport
Ianis Hagi a ratat un transfer într-unul dintre cele mai bine cotate campionate ale Europei. Internaţionalul român, care în continuare e liber de contract, a fost dorit de Elche, echipă din La Liga. Ianis Hagi s-a despărţit de Rangers la sfârşitul stagiunii trecute şi încă nu şi-a găsit echipă. Au existat zvonuri, în presa din
Vladislav Blănuţă, atacantul de 23 de ani de la FCU Craiova, a fost transferat la Dinamo Kiev. Anunţul oficial a fost făcut de ucraineni chiar la miezul nopţii. Mutare vine la doar câteva zile după ce internaţionalul U21 jucase în Liga 3, în 0-0 cu Academica Balş. Încă nu este cunoscută suma pe care Dinamo
Niciun șut, niciun gol! Vârful pe care Lucescu îl voia la națională are probleme în Spania # Antena Sport
Împrumutat de Oviedo la Cultural Leonesa, românul Daniel Paraschiv nu reușește să impresioneze nici măcar în Segunda División. Atacantul venit în Spania de la Hermannstadt are deja probleme la noua sa echipă. Titular în primele trei meciuri ale sezonului, Paraschiv nu a marcat, nu a oferit nicio pasă de gol, iar Cultural Leonesa a pierdut
Mijlocaşul german Ilkay Gündogan, în vârstă de 34 de ani, s-a transferat marţi la Galatasaray de la Manchester City, club cu care a câştigat Liga Campionilor în calitate de căpitan în 2023. „A fost semnat un contract cu jucătorul, valabil până la sfârşitul sezonului 2026/2027", a anunţat Galatasaray într-un comunicat. Ilkay Gundogan a semnat cu
Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la US Open! Spaniolul, fără set pierdut la Grand Slam-ul american # Antena Sport
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat, marţi, în semifinale la US Open, ultimul Grand Slam al anului. El este în semifinale la Flushing Meadows pentru a treia oară, iar în cele cinci meciuri disputate până acum nu a pierdut niciun set. Alcaraz l-a învins în sferturi pe cehul Jiri Lehecka,
Edi Iordănescu a dezvăluit discuţiile pe care le-a purtat cu Ianis Hagi pentru transferul românului la Legia! # Antena Sport
Antrenorul Legiei Varşovia, Edi Iordănescu (47 de ani), a avut mai multe discuţii cu Ianis Hagi pentru a-l convinge pe internaţionalul român să semneze cu Legia Varşovia. Edi Iordănescu a precizat că transferul nu s-a realizat pentru că Ianis Hagi a avut pretenţii salariale mult mai mari decât posibilităţile clubului Legia Varşovia. Edi Iordănescu a
Florin Prunea a vorbit despre meciurile FCSB-ului din grupa principală de Europa League. Fostul internațional a venit cu un verdict și a spus câte puncte poate obține campioana. Cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare) se vor duela elevii
Un jucător de la națională, pe lista lui Edi Iordănescu la Legia! “Ținta” românului, după refuzul lui Ianis Hagi # Antena Sport
Antrenorul Legiei Varşovia, Edi Iordănescu (47 de ani), a dezvăluit că a mai încercat să transfere un jucător de la naţionala României, după ce varianta Ianis Hagi a picat. Este vorba despre Denis Drăguş, care evoluează la Eyupspor. Edi Iordănescu a încercat să transfere şi un fotbalist de la o echipă de top din România,
Jose Mourinho, ironie fabuloasă la adresa lui Kurt Zouma, noul jucător de la CFR Cluj # Antena Sport
Jose Mourinho a oferit un interviu în care l-a ironizat pe Kurt Zouma, jucător care a semnat cu CFR Cluj. „The Special One" a uimit pe toată lumea, cu replica sa. Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj în decursul zilei de 2 septembrie, potrivit fanatik.ro.. Jucătorul cotat la suma de 10 milioane de euro
Fostul internaţional român de tineret Alexi Pitu a marcat primul său gol pentru Vejle BK, învingătoare cu scorul de 6-0 în faţa echipei FC Skanderborg, marţi, în deplasare, în Cupa Danemarcei la fotbal. Pitu (23 ani) a deschis scorul în min. 14, a primit un cartonaş galben şi a fost schimbat la pauză. Alexi Pitu
Puştii din naţionala sub 16 ani au grijă mereu să fie fresh. Ei mănâncă sănătos ca să pună în teren toată energia pentru România! La 16 ani, puştii din naţională au tot timpul grijă la ce pun în farfurie. Selecţionerul îi îndrumă. "Au un material pe care trebuie să îl respecte, legat de alimentaţie, ca
Jessica Pegula a învins-o pe Barbora Krejcikova şi este prima semifinalistă la US Open # Antena Sport
Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, cap de serie 4, a învins-o pe sportiva cehă Barbora Krejcikova, locul 62 mondial, şi s-a calificat în semifinale la US Open. Pegula s-a impus, scor 6-3, 6-3, după un meci care a durat o oră şi 26 de minute. Jessica Pegula, prima semifinalistă de la US Open În
Kurt Zouma este noul jucător al celor de la CFR Cluj! Câștigătorul de UEFA Champions League din 2021 a semnat un contract valabil pe două sezoane cu echipa lui Neluțu Varga. CFR Cluj a reușit astfel lovitura verii în fotbalul românesc. Kurt Zouma, cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate
Jurnal Antena Sport | Fotbal ca la carte
Jurnal Antena Sport | Rapidista cerută în căsătorie în deşertul Spaniei e gata de nuntă # Antena Sport
Jurnal Antena Sport | Rapidista cerută în căsătorie în deşertul Spaniei e gata de nuntă
Jurnal Antena Sport | Turcul plătește pentru Hagi
Mesajul Cristinei Neagu pentru jucătorii naţionalei de fotbal a României, ce visează să meargă la Mondial! # Antena Sport
Cristina Neagu a avut un mesaj pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, ce visează să meargă la un Campionat Mondial după o pauză de 28 de ani. Cristina Neagu le-a transmis jucătorilor naţionalei de fotbal a României că le ţine pumnii să îşi îndeplinească visul de a merge la un Mondial. Neagu, care a fost la
Jurnal Antena Sport | Baiaram cu goluri
Jurnal Antena Sport | O viață la înălțime
Liber de contract cu Villarreal, Raul Albiol a semnat, marţi cu Pisa, promovată în Serie A, pentru un sezon (plus unul opţional). La echipa Pisa evoluează şi românul Marius Marin. La aproape 40 de ani (îi va împlini joi), fundaşul spaniol s-a angajat luni la Pisa, promovată în Serie A. Liber de contract de la
Cum a putut pierde Ilie Năstase peste 3 milioane de dolari: “Aşa era el, dar lumea îl iubea” # Antena Sport
Constantin "Costică" Năstase, fratele mai mare al lui Ilie Năstase, susţinea că fostul lider ATP a pierdut peste 3 milioane de dolari numai din amenzi. De-a lungul carierei de jucător de tenis, Ilie Năstase a cucerit două titluri de Grand Slam şi a adunat puţin peste 2 milioane de dolari din premiile din tenis. Ilie
Universitatea Craiova, un nou transfer după venirea lui Adrian Rus: “Ca să poată să joace în grupe” # Antena Sport
Universitatea Craiova continuă să facă transferuri, iar Sorin Cârţu a confirmat faptul că Monday Etim (26 de ani) va semna cu echipa din Bănie, la scurt timp după ce liderul Ligii 1 a oficializat transferul lui Adrian Rus. Preşedintele de onoare al oltenilor a dezvăluit că echipa lui Mirel Rădoi mai are câteva ore la
Lamine Yamal nu ţine cont de nimic după ce a fost criticat în Spania: “Continui pe drumul meu, cu mentalitatea mea” # Antena Sport
Lamine Yamal a venit cu un mesaj categoric pentru contestatari. Starul catalanilor a fost în centrul atenţiei în ultimele luni pentru ieşirile extrasportive şi a fost de multe ori criticat. Toate aceste lucruri nu îl afectează însă pe Lamine Yamal. Tânărul de 18 ani al catalanilor a oferit în Spania un interviu pentru
Sorin Cârțu a dat verdictul după transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova: “O alegere bună” # Antena Sport
Sorin Cârțu a vorbit despre transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova. Președintele de onoare de la echipa din Bănie a dat verdictul despre fundașul de 29 de ani. Adrian Rus a semnat cu echipa lui Mirel Rădoi după despărțirea de Pisa. Acesta a ajuns gratis la Universitatea Craiova. Ce a spus Sorin Cârțu după […] The post Sorin Cârțu a dat verdictul după transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova: “O alegere bună” appeared first on Antena Sport.
“Nu îmi lipseşte deloc handbalul” Cristina Neagu a dezvăluit cum e viaţa ei după retragere! # Antena Sport
Cristina Neagu (37 de ani) a mărturisit, într-un interviu exclusiv acordat AntenaSport, că nu îi simte lipsa handbalului după ce a decis să se retragă. Campionatul de handbal feminin a început fără Cristina Neagu, care s-a retras din activitate la finalul sezonului trecut, cu un alt titlu şi o altă Cupă a României cucerite cu […] The post “Nu îmi lipseşte deloc handbalul” Cristina Neagu a dezvăluit cum e viaţa ei după retragere! appeared first on Antena Sport.
FCSB, anchetată de UEFA! Motivul pentru care campioana României ar putea fi sancționată # Antena Sport
FCSB a primit o veste proastă! Concret, campioana României a aflat că va fi anchetată de UEFA, după incidentele din tribune de la meciul retur cu Aberdeen. Concret, reprezentantul FARE (Football Against Racism in Europe) a notat în raport că fanii FCSB-ului au scandat mesaje cu conotații rasiste, la finalul partidei de pe Arena Națională. […] The post FCSB, anchetată de UEFA! Motivul pentru care campioana României ar putea fi sancționată appeared first on Antena Sport.
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” # Antena Sport
Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, este de părere că transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor va fi unul reuşit. Fotbalistul de 26 de ani a fost deturnat din drumul său către Karagumruk şi se pare că va ajunge la echipa la care evoluează şi Umit Akdag, internaţionalul de tineret cu dublă cetăţenie, română […] The post Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a dezvăluit cum a ajuns Adrian Rus la Universitatea Craiova: “Ca să mă enerveze!” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova. Patronul de la FCSB a dezvăluit cum a ajuns fundașul, cu 22 de prezențe la prima reprezentativă, la echipa lui Mihai Rotaru. Inițial, au apărut informații conform cărora Gigi Becali l-a dorit pe Rus la FCSB. Acum însă, patronul a explicat că a […] The post Gigi Becali a dezvăluit cum a ajuns Adrian Rus la Universitatea Craiova: “Ca să mă enerveze!” appeared first on Antena Sport.
Pe as.ro, găseşti cele mai tari ştiri ale zilei de 2 septembrie, de la transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova, la modul în care Newcastle şi-a luat rămas-bun de la Alexander Isak, care a semnat cu Liverpool. 1. Rus, la Craiova Mihai Rotaru a câștigat războiul cu Gigi Becali. Adrian Rus a semnat cu […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 septembrie appeared first on Antena Sport.
SuperFAZE, Ep. 1: Adrian Ilie comentează fazele istorice de la World Cup 1998: “Am văzut golul cu Columbia” # Antena Sport
SuperFAZE, în fiecare luni noapte, după Asia Express, doar la Antena 1! Am fost şi noi acolo! Pe marea scenă a fotbalului mondial, la cele mai mari turnee. World Cup 1990, 1994 şi 1998 au rămas în inimile românilor. Sunt ultimele la care naţionala noastră a participat! În primul episod SuperFAZE la Antena 1, Adrian […] The post SuperFAZE, Ep. 1: Adrian Ilie comentează fazele istorice de la World Cup 1998: “Am văzut golul cu Columbia” appeared first on Antena Sport.
Clubul de fotbal Manchester City a anunţat marţi transferul portarului italian Gianluigi Donnarumma, nevoit s-o părăsească pe Paris Saint-Germain după patru sezoane şi un trofeu în Liga Campionilor, informează AFP. Clubul englez a investit 35 de milioane de euro, potrivit presei, pentru a răscumpăra ultimul an de contract al portarului în vârstă de 26 de […] The post Gianluigi Donnarumma, prezentat oficial de Manchester City appeared first on Antena Sport.
Dele Alli a rămas fără echipă! Declinul fostului jucător al naţionalei Angliei continuă # Antena Sport
Aventura italiană a lui Dele Alli s-a încheiat deja. Potrivit presei internaţionale, Como a reziliat contractul mijlocaşului ofensiv englez, care era valabil până în 2026. Jucătorul englez nu mai făcea parte din planurile antrenorului Cesc Fabregas pentru această vară. Dele Alli e OUT de la Como Venit liber de contract în ianuarie 2025, după ce […] The post Dele Alli a rămas fără echipă! Declinul fostului jucător al naţionalei Angliei continuă appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, replică acidă pentru contestatari, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş: “Care umilinţă?” # Antena Sport
Gigi Becali le-a dat replica contestatarilor, după ce l-a scos pe Vlad Chiricheş din lotul FCSB-ului. Patronul campioanei României nu consideră că îl umileşte pe veteranul de 35 de ani, în condiţiile în care acesta a primit o primă consistentă vara aceasta. Potrivit lui Gigi Becali, Chiricheş a primit 240.000 de euro sub formă de […] The post Gigi Becali, replică acidă pentru contestatari, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş: “Care umilinţă?” appeared first on Antena Sport.
Jucătorul din naţionala României care i-a fost propus lui Gigi Becali! Dezvăluirea patronului FCSB-ului # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit că Jovan Markovic (24 de ani), care a ajuns la Farul, i-a fost propus şi lui de către patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru. Jovan Markovic, care e cotat la 500.000 de euro, a semnat cu formaţia patronată de Gică Hagi fără ca aceasta să plătească vreun ban în schimbul transferului. Gigi […] The post Jucătorul din naţionala României care i-a fost propus lui Gigi Becali! Dezvăluirea patronului FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
Raul Rusescu, dat pe spate de transferul uriaș pregătit de Neluțu Varga: “O adevărată bombă!” # Antena Sport
Raul Rusescu a vorbit despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj, mutarea uriașă pregătită de Neluțu Varga. Fostul internațional s-a declarat impresionat de inițiativa ardelenilor. Kurt Zouma, ajuns la 30 de ani, este liber de contract după despărțirea de West Ham. Potrivit unor informații, fundașul cotat la 10 milioane de euro de site-ul Transfermarkt […] The post Raul Rusescu, dat pe spate de transferul uriaș pregătit de Neluțu Varga: “O adevărată bombă!” appeared first on Antena Sport.
România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Meciul se joacă vineri, de la ora 21:00 # Antena Sport
România o va întâlni pe Canada, într-un meci amical, pe Arena Naţională. Meciul, care va avea loc vineri, de la ora 21:00, va fi transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Acesta va fi primul meci din istorie între cele două ţări. Selecţionerul Jesse Marsch va veni la Bucureşti cu nume importante. Printre […] The post România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Meciul se joacă vineri, de la ora 21:00 appeared first on Antena Sport.
Lewis Hamilton poate intra în istoria “neagră” a lui Ferrari. Recordul nedorit de care se apropie # Antena Sport
Lewis Hamilton a avut parte de o nouă cursă de coșmar în Formula 1, după ce a fost nevoit să abandoneze din Marele Premiu al Țărilor de Jos. Odată cu acest rezultat, britanicul a urcat pe locul al doilea într-un clasament pe care cu siguranță nu și-ar fi dorit să fie în momentul în care […] The post Lewis Hamilton poate intra în istoria “neagră” a lui Ferrari. Recordul nedorit de care se apropie appeared first on Antena Sport.
Adrian Rus (29 de ani) este noul jucător al Universităţii Craiova. Fundaşul cotat la 1.2 milioane de euro a semnat pe un an cu oltenii, care au făcut deja şi anunţul oficial. Internaţionalul cu 22 de selecţii şi un gol pentru naţionala României rămăsese fără echipă după despărţirea de Pisa. Craiova va fi a doua […] The post Adrian Rus a semnat cu Universitatea Craiova! Anunţul oficial appeared first on Antena Sport.
Vlad Chiricheș, OUT de pe listele pentru UEFA și Liga 1. Decizia radicală a lui Gigi Becali s-a adeverit # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat că Vlad Chiricheș nu va mai evolua pentru FCSB după remiza cu CFR Cluj, iar spusele patronului s-au adeverit. Mijlocașul a fost exclus de pe listele pentru UEFA și Liga 1, iar campioana en-titre a decis deja și cine ar urma să intre în locul său. Vlad Chiricheș a revenit la […] The post Vlad Chiricheș, OUT de pe listele pentru UEFA și Liga 1. Decizia radicală a lui Gigi Becali s-a adeverit appeared first on Antena Sport.
Programul complet al Marelui Premiu al Italiei. Cursa de la Monza e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) # Antena Sport
Formula 1 continuă cu Marele Premiu al Italiei. “Marele Circ” revine în “Templul Vitezei” de la Monza, pentru etapa cu numărul 16 a sezonului 2025. Cursa este duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. O adevărată sărbătoare aşa cum este în fiecare an, italienii sunt reţinuţi înaintea ediţiei de […] The post Programul complet al Marelui Premiu al Italiei. Cursa de la Monza e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) appeared first on Antena Sport.
Un oficial de la Standard Liege n-are dubii privind demiterea lui Rednic: “Fie mă încăpățânam, fie recunoșteam” # Antena Sport
Mircea Rednic a fost demis zilele trecute de pe banca lui Standard Liege după doar cinci etape disputate în campionatul Belgiei. Recent, directorul sportiv al formației valone, Marc Wilmots, a venit cu o reacție legată de decizia de a se desparte de antreorul român. Oficialul lui Standard a avut un discurs prompt și nu a […] The post Un oficial de la Standard Liege n-are dubii privind demiterea lui Rednic: “Fie mă încăpățânam, fie recunoșteam” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali vrea un jucător de la CFR Cluj: “Îl vreau pentru cupele europene. Măcar atât” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că este interesat de un fundaş care evoluează la rivala CFR Cluj. După ce a apărut informaţia că există un interes al campioanei României pentru Mario Tudose, jucător care este deţinut atât de FC Argeş, cât şi de Benfica, se pare că patronul roş-albaştrilor are alte […] The post Gigi Becali vrea un jucător de la CFR Cluj: “Îl vreau pentru cupele europene. Măcar atât” appeared first on Antena Sport.
În luna septembrie, în AntenaPLAY poţi vedea meciul România – Canada (5 septembrie, 21:00), două Mari Premii de Formula 1, trei etape din Liga Portugal, dar şi două turnee importante de tenis de masă. România pregăteşte drumul spre World Cup 2026 cu un duel care se anunţă spectaculos. Meciul de pregătire cu Canada se va […] The post Noutăţile din sport ale lunii septembrie, în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
