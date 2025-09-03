“Să nu ne îmbătăm cu apă rece”. Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova. Ce a spus despre lupta la titlu

14:00

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că este interesat de un fundaş care evoluează la rivala CFR Cluj. După ce a apărut informaţia că există un interes al campioanei României pentru Mario Tudose, jucător care este deţinut atât de FC Argeş, cât şi de Benfica, se pare că patronul roş-albaştrilor are alte […] The post Gigi Becali vrea un jucător de la CFR Cluj: “Îl vreau pentru cupele europene. Măcar atât” appeared first on Antena Sport.