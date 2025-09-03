Daniel David spune că Guvernul nu s-ar fi atins de bursele de merit dacă erau bani: „Educația a fost prioritizată în ultimii ani”

15:00

Este o imagine care, dacă ar fi fost publicată acum câțiva ani, ar fi fost respinsă ca fiind un Photoshop: liderii Rusiei și Chinei, însoțiți de șeful unui regim paria a cărui misiune de a dota țara sa cu arme nucleare a fost contestată la Națiunile Unite de către cei doi însoțitori ai săi, comentează Huffington Post ceea ce numește „o fotografie care va intra în istorie”. Liderul chinez, Xi Jinping, flancat de Vladimir Putin și Kim Jong Un, doi paria ai Occidentului, la o paradă militară uriașă, fără precedent în China. Rămâne de văzut cum se va traduce în acțiune această ședință foto impresionantă, dar liderii din capitalele de la Washington și Londra la Tokyo și Seul privesc cu siguranță cu un amestec de curiozitate și îngrijorare, scrie și The Guardian. Dar „fotografia de familie”, unde sunt afișați lideri invitați de China la grandioasa paradă militară de la Beijing, provoacă stupoare la București.