Israelul își intensifică ofensiva în Gaza. Armata lui Netanyahu ar controla acum aproape jumătate din orașul palestinian
Digi24.ro, 4 septembrie 2025 23:40
Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Effie Defrin, a anunţat joi seara, într-o declaraţie televizată, că trupele israeliene controlează 40% din oraşul Gaza, în condiţiile în care Israelul vrea să cucerească întreg oraşul, relatează Reuters.
Acum 10 minute
00:20
Ministrul Florin Manole, întrebat dacă vor fi bani de pensii până la sfârşitul anului: Sunt şi vor fi dacă vom face economii # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că sunt bani de pensii până la finalul lui 2025 şi a explicat că ministerul va face şi unele economii în acest an, atât de la investiţii, dar şi pentru că renunţă la o chirie de 30.000 pe care o plătea unui privat pentru un sediu.
Acum 30 minute
00:00
Un accident grav între două autovehicule a avut loc joi seară, pe raza localității Horodnic de Jos, județul Suceava. În urma impactului, trei persoane au fost rănite, una dintre acestea fiind încarcerată și aflată în stare de inconștiență. Ulterior, s-a constatat decesul victimei. Celelalte două persoane au fost transportate la spital.
Acum o oră
23:50
Accidentul care a șocat Lisabona: mărturii despre primele momente după ce funicularul a deraiat, copil de 3 ani scos viu dintre fiare # Digi24.ro
Un sentiment palpabil de șoc se poate citi pe fețele oamenilor adunați la locul accidentului funicularului Gloria din Lisabona, când aud cum un băiat german în vârstă de trei ani a fost scos dintre fiarele a ceea ce a mai rămas din vagonul care s-a izbit miercuri seară de zidul unei clădiri, după ce a deraiat. Băiatul este un supraviețuitor norocos al teribilului accident în care au murit 16 persoane, inclusiv tatăl său, scrie BBC News într-un reportaj de la fața locului.
23:40
Acum 2 ore
22:50
Francezii nu-l mai vor pe Macron. Un sondaj arată că două treimi doresc demisia președintelui Franței # Digi24.ro
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionaţi într-un sondaj au afirmat că îşi doresc demisia preşedintelui Emmanuel Macron.
22:50
Conservator sau progresist? De ce refuză Nicușor Dan să se definească și ce crede despre majoritatea românilor # Digi24.ro
Conservatori sau progresişti, majoritatea românilor din ţară sunt pro-europeni, pro-occidentali, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.
22:50
Daniel David, despre învățământul simultan: Avem sistemul, dar nu pregătim profesori în acest sens. Trebuie să ne hotărâm # Digi24.ro
Daniel David a vorbit joi seara, în exclusivitate la Digi24, despre învățământul simultan, sistem în care se pregătesc aproximativ o sută de mii de elevi. Ministrul Educației a spus că deși acest sistem există, statul nu pregătește profesori pentru această manieră de predare. „Trebuie să ne hotărâm ce model de școală vrem”, a afirmat David.
22:50
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF sǎ prezinte public rezultatele” # Digi24.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală are în curs o anchetă demarată anul trecut care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice. Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, printre dosarele vizate se află și cazul firmei-fantomă cu sedii declarate în locații fictive, care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.
22:30
Mesajul ministrului Educației pentru studenții șicanați de profesori pentru că lucrează în timpul studiilor # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat joi, la Jurnalul de Seară de la Digi 24, că studenții care se simt șicanați de profesori pentru că și lucrează în timpul studiilor ar trebui să încerce să rezolve problemele la nivelul universității, iar dacă nu obțin o soluție, „să vină spre minister”.
22:30
Daniel David, despre măsurile din Educație: Din ministru al reformei, am ajuns unul al austerității. Aș fi putut fugi, dar n-am făcut-o # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că la câteva zile după ce a acceptat al doilea mandat, s-a ciocnit, alături de colegii de Coaliție, de o „realitate dură, mai dură decât o știam cu toții în legătură cu deficitul bugetar”, moment în care a realizat că dintr-un ministru al reformei va deveni un „ministru al austerității, un ministru al crizei”. „Aș fi putut să fug, (...) dar n-am fugit, am rămas pentru că nu spui «la bine înainte, dar la rău înapoi»”, a subliniat demnitarul.
Acum 4 ore
22:20
Daniel David spune că toți profesorii titulari și-au completat norma cu două ore: „Nimeni nu pleacă din sistem” # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că majorarea normei didactice cu două ore „nu este un mod de a reduce salariul” și că toți profesorii titulari au putut să obțină cele două ore, „deci nimeni nu este dat afară din sistem”.
22:10
Temele cu AI, noua provocare din școli. Daniel David: „Nu contează dacă ai lucrat singur sau nu”. Ce îi sfătuiește pe profesori # Digi24.ro
Elevii ajung să își facă temele și eseurile cu ajutorul inteligenței artificiale, iar profesorii trebuie să știe cum să gestioneze această situație. Ministrul Educației, Daniel David, a explicat în direct la Digi24 cum ar trebui cadrele didactice să abordeze fenomenul.
21:50
Sfatul ministrului Daniel David pentru părinți: „Să își ducă luni copiii la școală”. Ce spune despre „esența” profesiei de dascăl # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, îndeamnă părinții să ducă luni copiii la școală. „Esența unui profesor, că o fi sindicalist sau nesindicalist, când are un copil în fața școlii, îl invită în școală și în sala de clasă”, a afirmat ministrul, în exclusivitate la Digi24. „Sunt optimist pentru faptul că vom începe luni școala, asta fără să anuleze nemulțumirile pe care le văd în sistem”, a subliniat acesta.
21:50
Daniel David, mesaj pentru sindicatele care amenință cu proteste: Și eu sunt supărat, și eu as putea cere demisii # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, despre amplul protest plănuit de sindicatele din învățământ chiar în prima zi de școală, pe 8 septembrie, că nu își dorește să intre într-o „logică de boicot, de conflict”, deși a recunoscut: „cooperarea cu sindicatele nu a fost una foarte bună”. „Demisia mea s-a cerut de la începutul mandatului, se cere și acum. Și eu sunt supărat, și eu as putea cere demisii pentru cum funcționează acest sistem”, a subliniat demnitarul. Sindicatele din educație au organizat, joi, un nou miting în fața sediului Guvernului, cerând ca Daniel David să plece din funcție.
21:40
Președintele e nemulțumit de șefii parchetelor, dar nu se grăbește să-i schimbe: „Trebuie să ai mişcările potrivite” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre schimbarea şefilor din parchete, că mandatele expiră în primăvară şi că faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite, el adăugând că în continuare spune că parchetele sunt ineficiente şi nu prioritizează cazurile cele mai importante.
21:20
Patru tablouri de Henri Matisse, aduse la București sub măsuri stricte de securitate. Vor fi expuse alături de lucrările lui Pallady # Digi24.ro
Patru tablouri semnate de Henri Matisse au ajuns la București în condiții excepționale de securitate. Lucrările, aduse din Franța pe un traseu ținut la secret și supravegheate permanent, pot fi văzute pentru prima dată în România, într-o expoziție alături de creațiile lui Theodor Pallady.
21:10
SUA taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se va încheia programul Pentagonului (FT) # Digi24.ro
SUA vor elimina treptat programele de asistență în materie de securitate pentru armatele europene de-a lungul frontierei cu Rusia, deoarece încurajează continentul să plătească mai mult pentru propria apărare, potrivit unor surse Financial Times. Publicația scrie că oficialii Pentagonului au informat săptămâna trecută diplomații europeni că SUA nu vor mai finanța programele de instruire și echipare a armatelor din țările est-europene care ar fi în prima linie a oricărui conflict cu Rusia.
20:50
Giorgio Armani, un „european convins”: „Naționalismul divizează”. Ce spunea despre Giorgia Meloni și Silvio Berlusconi # Digi24.ro
Giorgio Armani, celebrul creator de modă care a murit joi la vârsta de 91 de ani, se declara un european convins și avertiza că „naționalismul divizează”. Legendarul designer nu s-a ferit să vorbească, uneori, și despre lideri politici precum Giorgia Meloni sau Silvio Berlusconi.
20:40
Nicuşor Dan, în apărarea magistraților: „Chiar au muncit mult în anii ăştia; să-i înjurăm nu e sănătos pentru democraţie” # Digi24.ro
Curtea Constituţională este cea care va tranşa problema pensiilor magistraţilor, a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan, care a ținut să sublinieze că aceștia „au muncit mult, mult în aceşti ani”. Preşedintele a adăugat că trecerea vârstei de pensionare de la 48 la 65 de ani nu trebuie făcută brusc, anunță Agerpres.
20:30
Zelenski spune că Trump este „foarte nemulţumit” că Ungaria şi Slovacia cumpără petrol rusesc # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump este „foarte nemulţumit” că statele UE continuă să cumpere petrol din Rusia, a afirmat joi, la Paris, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o nouă reuniune a liderilor ţărilor care susţin Ucraina în „Coaliţia Voinţei” şi care a cuprins de asemenea o discuţie prin videoconferinţă cu liderul de la Casa Albă, relatează AFP.
20:30
Numirea șefilor serviciilor secrete: E o discuție colegială, fără tensiuni, spune Nicușor Dan. Ce oameni și-ar dori în aceste poziții # Digi24.ro
Acum 6 ore
20:20
O mașină a luat foc în mers pe DN 17, județul Suceava. Flăcările au cuprins întreg vehiculul. Traficul este complet blocat # Digi24.ro
O mașină care circula pe DN 17, în județul Suceava, a luat foc joi seară. Doi tineri aflați în interior au reușit să iasă la timp, însă flăcările au cuprins întreg vehiculul. Traficul este complet blocat pe ambele sensuri pentru intervenția pompierilor.
20:20
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai şi trebuie să anunți # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu a luat o decizie unde va locui, ca preşedinte şi a rămas în aceeaşi locuinţă, el arătând că, cumva s-a stabilizat şi partea de pază şi protecţie, vecinii s-au obişnuit. Şeful statului a mai spus că soţia s-a obişnuit destul de greu, tot din cauza acestei paze, pentru că trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai şi trebuie să anunţi, să vină o maşină. Despre prima zi de şcoală, preşedintele a spus că vor merge toţi cu fetiţa la şcoală.
20:10
Tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents: procurorii olandezi renunță la acuzațiile împotriva a trei suspecți # Digi24.ro
Trei dintre cei patru suspecți în cazul furtului celor trei brățări dacice și a coifului de la Coțofenești, de la Muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriți penal. Parchetul olandez (OM) consideră că rolul lor este prea mic pentru a fi urmăriți penal. „Deși i-au ajutat pe principalii suspecți cu acțiuni de sprijin, OM consideră că nu se poate dovedi că aceștia știau că acțiunile lor erau legate de furt”, a transmis OM joi, potrivit nltimes.nl.
20:10
Sindicatul Europol: Dispecerii, puşi să plătească abonamentul telefonic al instituţiei - „un semn al dispreţului”. Ce spune IGPR # Digi24.ro
Sindicatul Europol reclamă, joi, că dispecerii sunt puşi să plătească abonamentul telefonic al instituţiei, ceea ce este „un semn al dispreţului faţă de muncă şi faţă de lege”. Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a explicat că abonamentele au un anumit număr de minute şi trafic de date incluse, iar telefoanele mobile sunt destinate exclusiv îndeplinirii sarcinilor de servicu - în gestionarea cazurilor de violenţă domestică, pentru menţinerea legăturii cu victima sau agresorul, în situaţiile în care sunt generate alerte de apropiere prin sistemul electronic de monitorizare cu brăţări, dar şi pentru monitorizarea persoanelor aflate în arest la domiciliu. Dacă se generează costuri suplimentare în interes de serviciu, cu acordul ordonatorului de credit, banii sunt decontaţi.
20:00
Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă din mai multe ţări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte, şi acesta a fost şi cazul vizitei sale.
19:50
Nicușor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Trebuie să fim toţi într-o barcă # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre alegerile pentru Primăria Capitalei, că el şi-ar dori să fie cât mai repede, dar că n-ar vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliţie. „Trebuie să fim toţi într-o barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult ca să nu cădem cu toţii din ea”, a mai spus el.
19:30
Cum își evaluează Nicușor Dan primele 100 de zile de mandat și ce spune despre relația cu Ilie Bolojan # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că primele sale 100 de zile de mandat au fost marcate de formarea unui guvern stabil, deficitul bugetar și de prezența externă, iar prestația sa ar fi una de nota 8, într-o evaluare personală. Despre relația cu Ilie Bolojan a spus că este una care funcționează, dar a admis existența unor tensiuni.
19:30
Focar de antrax la o fermă din Vrancea. Proprietarul a ajuns la spital după ce a fost diagnosticat cu boala # Digi24.ro
Un focar de antrax a fost confirmat la o fermă de oi și capre din localitatea Ciorăști, județul Vrancea. Proprietarul animalelor a fost și el diagnosticat cu boala și este internat în spital, iar autoritățile au impus măsuri stricte pentru a opri răspândirea, informează News.ro.
19:30
Poliţist reţinut, după ce a bătut o femeie pe care o plătise pentru sex şi i-a sustras banii. El a mai fost cercetat penal în trecut # Digi24.ro
Un poliţist din Cluj a fost reţinut şi este cercetat penal, după ce a fost reclamat că ar fi comis o tâlhărie. O tânără de 21 de ani, pe care poliţistul o plătise pentru a face sex cu ea, a sunat la 112, sesizând că a fost bătută şi i-au fost luaţi banii. Nu este prima dată când poliţistul este cercetat penal, anterior el având în dosar în care a fost cercetat tot pentru infracţiuni cu violenţă.
19:20
Donald Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu cei mai importanți lideri din tehnologie. Elon Musk, marele absent # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ douăzeci şi patru de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele absent va fi Elon Musk, pentru un eveniment inaugural organizat în Grădina Trandafirilor, recent renovată, transmite CNBC.
19:10
Recidivist care tâlhărea femei în autobuzele din Capitală, arestat: a fost filmat cum acționa. Apelul polițiștilor către o victimă # Digi24.ro
Un bărbat eliberat din penitenciar anul trecut, în urma executării unei condamnări pentru tâlhărie, a fost arestat preventiv, joi, fiind cercetat pentru trei fapte de tâlhărie şi o tentativă la tâlhărie calificată. El acţiona în mijloacele de transport în comun din Capitală, victimele fiind femei cărora le smulgea bijuteriile de aur de la gât. În unul dintre cazuri, care a fost filmat, agresorul nu a reuşit să fure, fugind în grabă din autobuzul care circula pe linia 413. Procurorii fac apel la femeia pe care acesta a atacat-o să se adreseze organelor de cercetare penală.
19:10
Volodimir Zelenski îi răspunde lui Putin: „Cel mai bun mod de a face ca o întâlnire să eşueze este să-mi propui să merg la Moscova” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, după discuţiile cu liderii din Coaliţia de Voinţă şi cu preşedintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului, dar că nu este de acord ca aceasta să aibă loc la Moscova, aşa cum a propus, miercuri, liderul de la Kremlin, arată Le Figaro.
19:10
După săptămâni de speculații și declarații contradictorii, Donald Trump susține acum că nu este interesat de Premiul Nobel pentru Pace. Președintele SUA afirmă că obiectivul său este oprirea războaielor și „nu caută atenție”.
19:00
Tentativă de omor în pușcărie: un deținut de la Penitenciarul Giurgiu a fost înjunghiat de un altul cu un cuțit artizanal # Digi24.ro
Un bărbat încarcerat la penitenciarul din Giurgiu a primit un nou mandat de arestare, joi, fiind inculpat pentru tentativă de omor, după ce a lovit cu un cuţit artizanal un alt deţinut.
19:00
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă publică din Capitală # Digi24.ro
În plin val de austeritate și cu un deficit bugetar uriaș, statul pierde bani prin fisuri majore ale sistemului fiscal. O investigație Recorder arată cum o firmă-fantomă, cu sedii declarate în locații fictive, inclusiv într-o toaletă publică din București, a reușit să raporteze venituri de peste 3,6 miliarde de lei și să fie validată de ANAF.
18:40
Răsturnare de situaţie: Bulgaria susţine că nu a existat niciun bruiaj asupra semnalului GPS al avionului Ursulei von der Leyen # Digi24.ro
Guvernul bulgar şi-a schimbat, joi, poziţia în legătură cu incidentul în care a fost implicat avionul şefei Comisiei Europene, anunţând că nu există dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale aeronavei cu care călătorea Ursula von der Leyen, atunci când aceasta a aterizat, duminică, pe un aeroport local, în ciuda afirmaţiilor iniţiale contrare, relatează Politico.
18:40
Ministrul Finanțelor, acuzat că are o firmă cu datorii de 1,7 milioane de lei. Cum se apără Alexandru Nazare # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor respinge acuzațiile privind implicarea în firme cu datorii de milioane de lei. Asta după ce, într-un material de presă, a fost acuzat că ar deține două companii inactive, aflate pe pierderi. Alexandru Nazare susține că nu administrează nicio firmă restantă la ANAF și spune că atacurile publice au legătură cu măsurile deranjante luate de Finanțe împotriva unor grupuri de interese.
18:40
O invazie de meduze a provocat din nou perturbări majore la una dintre cele mai mari centrale nucleare din Franța, pentru a doua oară ultimele 30 de zile, relatează BBC.
18:30
Româncă vânată de poliție de 20 de ani, în Ibiza. „La rumana” este o legendă locală pentru care mulți aleg să lucreze # Digi24.ro
O româncă este cel vânat taximetrist pirat din Ibiza. De 20 de ani poliția încearcă să-i oprească activitatea, însă nici amenzile aplicate și nici confiscarea mașinii nu au oprit-o. Printre toți taximetriștii din celebra insulă spaniolă ea a devenit o legendă și mulți șoferi preferă să lucreze sub protecția ei.
Acum 8 ore
18:00
Moștenirea lui Giorgio Armani: vizionarul care a redefinit moda și a construit cel mai mare brand privat de lux # Digi24.ro
Giorgio Armani rămâne în istorie ca unul dintre cei mai mari vizionari ai modei. În peste cinci decenii de creație, a schimbat radical felul în care se îmbracă bărbații și femeile, a transformat Hollywood-ul într-o platformă globală de promovare pentru casele de modă și a construit cel mai mare brand privat de lux din lume. Fidel minimalismului său și independenței creative, Armani a refuzat toate ofertele de preluare și a ridicat un imperiu care cuprinde linii vestimentare, produse de frumusețe, hoteluri și restaurante. Cu o avere estimată la peste 12,5 miliarde de euro și o fundație creată pentru a-i proteja moștenirea, designerul italian lasă în urmă o amprentă de neșters asupra industriei și culturii contemporane, relatează Financial Times.
18:00
Biserică monumentală, cu o estetică echilibrată și proporții armonioase, obiect al admirației și mândriei locale, este astăzi monument istoric cu valoare națională.
17:50
„Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, avertizează Israelul după lansarea unui nou satelit de spionaj # Digi24.ro
Israelul a lansat pe orbită un nou satelit de spionaj - Ofek 19 - şi anunță că va supraveghea „în permanență şi în toate circumstanţele”, relatează AFP.
17:30
Agenți FBI, îngrijoraţi de noul protocol al administrației Trump care le expune automobilele nemarcate # Digi24.ro
Noul protocol impus de administraţia Trump pentru a pune în practică legislaţia federală în Washington D.C. expun flota de automobile nemarcate a Biroului Federal de Investigaţii (FBI), sporind riscurile la adresa capacităţii acestuia de a exercita cea mai dificilă activitate de asigurare a securităţii şi de supraveghere, au avertizat nouă actuali şi foşti angajaţi ai FBI, relatează joi Reuters.
17:20
Angajatorii vor primi 2.250 lei pe lună pentru a încadra în muncă victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane # Digi24.ro
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care angajatorii care angajează victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane, înregistrate ca șomeri, vor primi o subvenție de 2.250 de lei pe lună. În plus, aceste persoane vor avea acces gratuit la programe de formare profesională.
17:20
Luptă pentru putere la Kiev: agențiile de aplicare a legii își reiau conflictul. Acuzațiile Serviciului de Securitate al Ucrainei # Digi24.ro
O dispută între agenţiile de aplicare a legii din Ucraina, care a declanşat o criză politică în iulie, a izbucnit din nou săptămâna aceasta, după ce serviciul de securitate SBU a acuzat organismele de supraveghere anticorupţie că au vizat în mod deliberat un fost agent de rang înalt, relatează Reuters.
17:00
România contribuie la planul UE de relocare a refugiaților. Care este cota stabilită de Guvern # Digi24.ro
România va primi refugiați în perioada 2026-2027, potrivit unei decizii a Guvernului. Cetățeni sudanezi, eritreeni și sud-sudanezi din Egipt și/sau Kenya vor fi relocați în baza unei cote stabilite de Executiv.
17:00
Un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la doar câteva minute după ce a fost lansat la apă # Digi24.ro
Un iaht în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în largul coastelor Turciei la doar 15 minute după inaugurare, pasagerii și echipajul panicați au sărit peste bord.
16:50
Streameast, cel mai mare site de piratare a transmisiunilor sportive, a fost închis de poliția egipteană # Digi24.ro
Cea mai mare destinație din lume pentru transmisiile ilegale de evenimente sportive în direct a fost închisă, potrivit unui grup important de combatere a pirateriei online, scrie BBC News. Alianța pentru Creativitate și Divertisment (ACE) a declarat miercuri că a colaborat cu poliția din Egipt pentru a închide Streameast, care a fost vizitat de peste 1,6 miliarde de ori în ultimul an.
16:50
Fugarii celebri ar putea ajunge în pușcăriile din România. Decizia luată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene # Digi24.ro
Curtea de Justiției a UE a decis că „o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat”, arată un comunicat de presă al instituției. Fosta ministră a Justiției Alina Gorghiu a explicat că hotărârea CJUE înseamnă că „fugarii nu mai pot profita de interpretări diferite ale legislației” și „România își păstrează dreptul de a executa pedepsele proprii, fără ca alt stat să le modifice după bunul plac”.
