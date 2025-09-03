„Îmi pare rău, ministrul vostru al Educaţiei crede că sunteţi proşti”. Reacția virală a scriitoarei Margaret Atwood
Digi24.ro, 3 septembrie 2025 16:00
Scriitoarea Margaret Atwood a reacţionat la decizia unei administraţii şcolare din Alberta de a retrage cea mai faimoasă operă a sa, „The Handmaid's Tale”, al cărei conţinut ar fi prea explicit din punct de vedere sexual. Guvernul provinciei a revenit ulterior asupra deciziei.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
16:10
Bulgaria nu are de gând să investigheze incidentul care a implicat avionul cu care zbura Ursula von der Leyen # Digi24.ro
Nu există niciun motiv pentru a investiga incidentul în care a fost implicată aeronava preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, întrucât bruierea unui semnal GPS nu este considerată o ameninţare hibridă sau cibernetică, a afirmat prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov, potrivit Agerpres.
Acum 30 minute
16:00
„Îmi pare rău, ministrul vostru al Educaţiei crede că sunteţi proşti”. Reacția virală a scriitoarei Margaret Atwood # Digi24.ro
Scriitoarea Margaret Atwood a reacţionat la decizia unei administraţii şcolare din Alberta de a retrage cea mai faimoasă operă a sa, „The Handmaid's Tale”, al cărei conţinut ar fi prea explicit din punct de vedere sexual. Guvernul provinciei a revenit ulterior asupra deciziei.
16:00
Daniel David spune că Guvernul nu s-ar fi atins de bursele de merit dacă erau bani: „Educația a fost prioritizată în ultimii ani” # Digi24.ro
Daniel David, ministrul Educației, a declarat la emisiunea Studio Politic de la Digi24 că prin măsurile luate în privința burselor de merit a vrut să protejeze bursele sociale, iar această redimensionare a bugetului a intrat în pachetul unu de măsuri sub presiunea timpului, pentru că școala începe în septembrie.
16:00
Bolojan: Năstase și Dăncilă „nu angajează România. Au libertatea să facă ce consideră de cuviință” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a reacționat după apariția fotografiilor cu foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă alături de dictatorii Kim Jong Un, Vladimir Putin și Xi Jinping. Bolojan spune că aceștia nu au angajat România prin prezența la parada de la Beijing.
15:50
Ilie Bolojan anunță când vor avea loc alegerile la Primăria Capitalei. „Ciprian Ciucu ar putea fi un candidat redutabil” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru primăria Capitalei ar putea fi în această toamnă sau în primăvara lui 2026 și a adăugat că este necesar un acord politic pentru a fi stabilită data scrutinului. În opinia președintelui PNL, edilul sectorului 6 Cipria Ciucu ar fi un candidat „redutabil”, fiind foarte bine cotat în sondajul realizat de liberali.
15:50
Putin şi Xi Jinping au fost surprinşi vorbind cu microfonul rămas deschis. Despre ce discutau cei doi lideri # Digi24.ro
În timp ce preşedintele rus Vladimir Putin mergea miercuri alături de preşedintele chinez Xi Jinping, un microfon rămas deschis i-a surprins pe cei doi lideri discutând despre transplanturi de organe şi posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani.
15:50
CSM a sesizat Parchetul General pentru „fapte de instigare directă” împotriva magistraților. Cum i-a răspuns premierului Bolojan # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) în cazul mai multor mesaje postate pe rețelele de socializare, care au „instigat la săvârșirea unor infracțiuni grave împotriva magistraților și a membrilor familiilor acestora”. În același timp, CSM a demontat o afirmație a premierului Ilie Bolojan pe tema pensionării magistraților.
Acum o oră
15:30
Companiile din România critică menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri: „Descurajează investiţiile” # Digi24.ro
Organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) care, în opinia acestora, „descurajează investiţiile, erodează competitivitatea şi afectează investiţiile româneşti şi străine. Potrivit celor 12 organizaţii semnatare ale unui document comun, România are nevoie de „politici fiscale coerente şi predictibile, care să stimuleze investiţiile private şi productivitatea” şi de „reforme care să elimine risipa şi cauzele pentru dezechilibrele actuale”. Mediul de afaceri consideră eliminarea IMCA drept „o măsură vitală pentru inversarea tendinţei de stagnare economică”.
15:20
Daniel David: Fără aceste măsuri, educația era blocată. Așa, salariile și bursele vor fi acoperite până la sfârșitul anului # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat pentru Digi24 că fără aceste măsuri, educația ar fi fost blocată sub aspectul finanțării. „Luând aceste măsuri de criză, în acest moment, pot spune explicit că salariile și bursele vor fi acoperite până la sfârșitul anului,” a anunțat ministrul.
Acum 2 ore
15:10
Mesajul Ambasadei Chinei la Bucureşti în scandalul prezenței lui Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing # Digi24.ro
Ambasada Chinei la Bucureşti mulţumeşte, pe Facebook, foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă pentru participarea la ceremoniile organizate la Beijing pentru sărbătorirea a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.
15:10
Aeroportul din Sibiu anunță eliminarea restricțiilor privind transportul lichidelor în bagajul de mână. De când intră în vigoare măsura # Digi24.ro
Începând cu data de 5 septembrie 2025, la Aeroportul Internaţional Sibiu se vor elimina restricţiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână. Astfel, recipientele individuale pentru lichide, aerosoli şi geluri transportate în bagajele de cabină şi supuse controlului de securitate nu vor mai fi limitate la volumul maxim de 100 ml per recipient, relatează Agerpres, care preia un comunicat al aeroportului.
15:00
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și Adrian Năstase # Digi24.ro
Este o imagine care, dacă ar fi fost publicată acum câțiva ani, ar fi fost respinsă ca fiind un Photoshop: liderii Rusiei și Chinei, însoțiți de șeful unui regim paria a cărui misiune de a dota țara sa cu arme nucleare a fost contestată la Națiunile Unite de către cei doi însoțitori ai săi, comentează Huffington Post ceea ce numește „o fotografie care va intra în istorie”. Liderul chinez, Xi Jinping, flancat de Vladimir Putin și Kim Jong Un, doi paria ai Occidentului, la o paradă militară uriașă, fără precedent în China. Rămâne de văzut cum se va traduce în acțiune această ședință foto impresionantă, dar liderii din capitalele de la Washington și Londra la Tokyo și Seul privesc cu siguranță cu un amestec de curiozitate și îngrijorare, scrie și The Guardian. Dar „fotografia de familie”, unde sunt afișați lideri invitați de China la grandioasa paradă militară de la Beijing, provoacă stupoare la București.
14:50
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu # Digi24.ro
Viorica Dăncilă a explicat i-a făcut mare plăcere să participe la la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen și că s-a dus acolo în calitate de fost prim-ministru al României. Ea a adăugat că ar vrea să o vadă pe ministra de Externe Oana Țoiu că „interacționează cu lideri politici importanți” și consideră că „fără dialog se va întâmpla ca până acum, să rămânem în plan secund”.
14:40
Reacția Guvernului României după vizita lui Dăncilă și Năstase în China: „Nu au reprezentat Executivul” # Digi24.ro
Guvernul României transmite, într-un răspuns pentru Digi24.ro, că Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri, nu au reprezentat Executivul în vizita efectuată în China, cu ocazia grandioasei parade militare organizate la Beijing. De asemenea, purtătoarea de cuvânt a Guvernului susține că la Palatul Victoria nu a fost primită vreo invitație din partea Chinei.
14:30
Adrian Câciu (PSD) critică amenințările lui Ilie Bolojan cu demisia: „Jocul ăsta ne costă un miliard de euro” # Digi24.ro
Fostul ministru de Finanțe și al Investițiilor Europene, Adrian Câciu, a criticat avertismentele premierului Ilie Bolojan cu demisia, susținând că România plătește un preț uriaș pe piețele financiare.
14:30
Training de lux pentru 30 de angajați ai MIPE. 7 dintre ei au plecat pe Coasta de Azur, chiar dacă ministrul a anulat deplasările # Digi24.ro
Sunt instituții care par imune la criza economică și măsurile de austeritate. 30 de angajați din Ministerul Fondurilor Europene, printre care și un director, și-au aranjat două excursii de pregătire în Franța, pe Coasta de Azur, și în Cipru, al căror cost se ridică la o jumătate de milion de lei. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că, deși a cerut anularea călătoriilor, câțiva angajați au ținut totuși să plece. Printre ei este și un director care fa fi demis, a spus ministrul. Anunțul vine în condițiile în care, în iulie, Guvernul a aprobat un memorandum prin care premierul le cere instituțiilor să reducă deplasările externe.
14:20
Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la Beijing # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, la Cernavodă, că foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă nu au acţionat în numele statului român prin prezenţa lor în China, alături de președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.
Acum 4 ore
14:10
Anunţata recunoaştere de către Belgia a unui stat palestinian se va produce "în două etape", cu un gest iniţial "politic şi simbolic" şi un al doilea pas "legal", atunci când gruparea islamistă palestiniană Hamas îi va elibera pe ostaticii israelieni pe care îi mai deţine în Fâşia Gaza, a explicat miercuri ministrul afacerilor externe, liberalul Maxime Prevot.
14:10
Femeia din judeţul Prahova care a fost bătută şi lovită cu maşina de către un bărbat care i-ar fi fost amant a decedat la spital, au precizat miercuri, pentru Agerpres, surse judiciare.
14:00
Nicușor Dan: Energia nucleară reprezintă 20% din necesarul de energie electrică al României # Digi24.ro
Președintele României a participat, miercuri, la lansarea oficială a proiectului de retehnologizare a Unității 1 a centralei nucleară de la Cernavodă. Nicușor Dan a subliniat că energia nucleară este o chestiune de securitate națională, iar România are un avantaj competitiv în acest sector.
14:00
Cazul băiețelului de 1 an și 8 luni înecat la Timișoara: educatoarea Centrului Educațional va fi cercetată sub control judiciar # Digi24.ro
Femeia de 33 de ani care este educatoare şi administrator al Centrului Educaţional din Timişoara unde un băieţel de un an şi opt luni a murit înecat într-un iaz ornamental va fi cercetată sub control judiciar.
14:00
Unde își ține un oligarh rus iahtul de 700 de milioane de dolari, dotat cu sistem antirachetă și submarin, ca să nu-i fie confiscat # Digi24.ro
Roman Abramovici, oligarhul rus aflat pe lista de sancțiuni a Occidentului, continuă să își mențină iahtul ultra-luxos „Eclipse” în stare impecabilă, departe de apele Uniunii Europene. Nava, evaluată la aproximativ 700 de milioane de dolari, a stat ancorată aproape trei ani în portul Marmaris, Turcia, funcționând continuu și consumând zilnic circa o tonă de motorină.
13:50
Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: „Nu cred că discutăm despre date fake” de la Ministerul Dezvoltării privind posturile din primării # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, crede că Ministerul Dezvoltării nu a trimis date false premierului Ilie Bolojan privind situația posturilor din administrația locală, ci că de la prefecturi au venit date care au fost actualizate de mai multe ori. El spune că e nevoie de o bază de date clare cu posturile din primării, pentru ca Guvernul să poată face „reformă administrativă, nu concedieri în masă”.
13:30
Zelenski cere sprijinul liderilor nordici și baltici, înainte de summitul european de la Paris # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns, miercuri, în Danemarca pentru întâlniri cu premierul Mette Frederiksen și cu liderii țărilor nordice și baltice, în cadrul formatului Nordic-Baltic Eight. Vizita are loc înaintea summitului european de la Paris, unde Zelenski urmează să se întâlnească și cu președintele Emmanuel Macron.
13:30
Mircea Fechet cere rezilierea contractului care transformă Pădurea Băneasa într-o „autostradă a privilegiaților” # Digi24.ro
Mircea Fechet a cerut din nou rezilierea contractului încheiat între Direcţia Silvică Ilfov şi un dezvoltator imobiliar, prin care un drum forestier din Pădurea Băneasa ar urma să fie tranzitat zilnic de mii de maşini, ca scurtătură în lipsa drumului de acces promis de către dezvoltator. „Rechinii imobiliari înoată nestingheriți prin Pădurea Băneasa, transformând-o într-o „autostradă a privilegiaților”.
13:10
„A fost principalul oaspete”. Cum a reflectat presa aservită Kremlinului parada grandioasă organizată de către Xi Jinping # Digi24.ro
Parada organizată cu ocazia a 80 de ani de la momentul în care Partidul Comunist Chinez a preluat puterea totală în China a fost reflectată pe larg de către presa rusă. Vladimir Putin a fost prezentat drept „cel mai important oaspete” la eveniment. Evenimentul în sine a fost transmis în regim live de către mai multe posturi tv și site-uri guvernamentale.
13:10
Fostul premier Adrian Năstase a avut o primă reacție după ce a apărut în fotografii alături de Vladimir Putin, Xi Jingping și Kim Jong, la un eveniment organizat la Beijing. Acesta susține că a participat în calitate de fost demnitar „și deci de persoană particulară”.
13:00
Elena Lasconi îi cere lui Nicușor Dan să intervină urgent. „Suntem pe un butoi cu pulbere și Ilie Bolojan se joacă cu chibriturile” # Digi24.ro
Elena Lasconi i-a cerut președintelui Nicușor Dan să intervină de urgență și „să oprească nebunia cu ordonanțele ucigătoare”. „Sună bine și populist să dai oameni afară din primării”, a adăugat edilul din Câmpulung Muscel care acuză că reforma administrației locale dorită de premierul Ilie Bolojan riscă să oprească dezvoltarea României și să destabilizeze țara.
12:50
Grindeanu, despre vizita lui Năstase și Dăncilă în China: Este opțiunea lor personală, nu de partid # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD spune că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu reprezintă partidul la controversata vizită la Beijing, unde s-au fotografiat alături de dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jon Un. Linia PSD e proeuropeană, a adăugat Grindeanu.
12:40
O fetiţă de 7 ani a murit după ce un dulap a căzut peste ea. Copila şi sora ei erau în grija unui frate, care a plecat câteva minute # Digi24.ro
O fetiţă în vârstă de şapte ani, din localitatea Sovata, şi-a pierdut viaţa după ce un dulap din locuinţă a căzut peste ea, a anunţat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.
12:40
„I-a trădat încrederea”. Un bărbat din India a primit pedeapsa cu moartea după ce și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii # Digi24.ro
Un tribunal din India a condamnat la pedeapsa cu moartea un bărbat care și-a incendiat soția de vie, din cauza culorii pielii acesteia. Victima, Lakshmi, a declarat înainte de moarte că soțul ei, Kishandas, „o tachina în mod constant pentru că avea pielea închisă la culoare”, relatează BBC.
12:40
Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului într-o singură zi. Ședință-maraton pentru dezbateri și vot sâmbătă (surse) # Digi24.ro
Reprezentanții AUR, POT și SOS România, împreună cu parlamentarii neafiliați vor depune astăzi patru moțiuni de cenzură pentru proiectele pe care Guvernul și-a asumat răspunderea luni, exceptându-l pe cel legat de pensiile magistraților. Astăzi este ultima zi permisă pentru acest demers. Conducerea Parlamentului ia în calcul convocarea unei ședințe-maraton sâmbătă, pentru a vota sau respinge moțiunile, au declarat surse politice pentru Digi24.ro.
12:30
Parlamentul va înființa comisia specială „România fără violență domestică”. Peste 61.000 de cazuri în primele 6 luni ale acestui an # Digi24.ro
Parlamentul va înființat o comisie specială „România fără violență domestică” care va fi condusă de către deputata PNL Alina Goorghiu și care va avea ca activitate combaterea violenței domestice. Printre altele, comisia va lucra și la proiectul de lege prin care uciderea femeilor să fie infracțiune distinctă în Codul penal. Peste 61.000 de cazuri de violență domestică au fost înregistrate în primele șase luni ale acestui an, precum și o creștere de 110,9% a nerespectării ordinelor de protecție în ultimii patru ani.
12:20
Incident șocant în București: Femeie, lovită cu maceta în cap de către concubin. Alte 4 persoane, cercetate pentru mărturie mincinoasă # Digi24.ro
Incident șocant în București: Femeie, lovită cu maceta în cap de către concubin. Alte 4 persoane, cercetate pentru mărturie mincinoasă
12:20
Rusia cere recunoașterea internațională a regiunilor ucrainene anexate. Lavrov: Doar așa e posibilă o „pace durabilă” # Digi24.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că o pace durabilă cu Ucraina poate fi obținută doar dacă noile realități teritoriale sunt recunoscute pe plan internațional. Moscova insistă ca regiunile anexate, inclusiv Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie și Crimeea, să fie acceptate oficial ca parte a Rusiei.
Acum 6 ore
12:10
Operațiunea dezinfectarea. Cum șterg nord-coreenii urmele prezenței lui Kim Jong-un în camera în care s-a văzut cu Vladimir Putin # Digi24.ro
Imagini publicate miercuri pe mai multe rețele sociale de către jurnaliștii ruși prezenți la întâlnirea dintre Vladimir Putin și Kim Jong-un arată ceea ce pare a fi un agent de la serviciile speciale nord-coreene care dezinfectează toate suprafețele pe care le-a atins liderul suprem de la Phenian la întâlnirea cu omologul său de la Moscova.
12:00
Mama a doi copii care au plecat din România din cauza sistemului de educație: În Spania, „accentul cade pe curiozitate şi cercetare” # Digi24.ro
În ianuarie 2023, soţii Simona şi Marius Călinescu au luat decizia de a-şi înscrie cei doi copii – Maria şi Sasha – la o şcoală în Barcelona, când copiii aveau 15, respectiv 11 ani, şi se aflau chiar în mijlocul anului şcolar. Hotărârea a fost grăbită de fiica lor Maria, care la acel moment era în clasa a VIII-a şi se pregătea intens pentru Evaluarea Naţională. Deşi pasionată de biologie marină şi sporturi acvatice, Maria se simţea prinsă ca într-o menghină de cantitatea enormă de teme şi de pregătiri pentru Evaluarea Naţională. Nu doar că timpul pentru ceea ce o pasiona se redusese dramatic, dar Maria nu vedea nicio perspectivă în ţară pentru a studia ceea ce o interesa cu adevărat, relatează News.ro.
11:50
Cele mai mari companii din Rusia înregistrează pierderi de mii de miliarde de dolari sub presiunea războiului și a sancțiunilor # Digi24.ro
Aproape una din trei dintre cele mai mari companii din Rusia a raportat pierderi în prima jumătate a anului 2025, cea mai mare pondere de la începutul pandemiei de Covid-19. Ziarul pro-Kremlin Izvestia, citând date ale agenției naționale de statistică Rosstat, a relatat marți că aproximativ 19.000 de companii au pierdut peste 5 mii de miliarde de ruble (62 miliarde de dolari) între ianuarie și iunie, în timp ce 43.000 de firme au înregistrat un profit combinat de 18,4 mii de miliarde de ruble (228 miliarde de dolari), scrie TVPWorld.
11:30
Prima reacție a ministrei de Externe după ce Năstase a apărut în poză alături de Putin: Și ambasada a primit invitație, dar nu a mers # Digi24.ro
Oana Țoiu a declarat, referitor la poza de grup în care apar foștii premieri ai PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Vladimir Putin, Xi Jingping și Kim Jong Un, că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”. Ministra Afacerilor Externe a adăugat, miercuri pentru Digi24, că ambasada României a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin” și „nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”.
11:30
Viktor Orban intră în contact direct cu cetățenii: premierul ungar lansează un canal de chat pe Messenger # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a introdus un nou canal de mesagerie directă, ca parte a unui efort mai amplu de modernizare a comunicării politice și de promovare a unei relații mai strânse cu cetățenii. Această măsură reprezintă o schimbare orientată spre viitor, către o interacțiune personalizată, în timp real, în spațiul digital. Anunțată printr-o postare pe Facebook, noua interfață de chat a premierului Orban permite susținătorilor să primească actualizări direct de la premierul însuși, concentrându-se pe probleme naționale majore, evoluții strategice și actualizări politice, relatează Index.
11:30
Ce arme a prezentat China la parada militară de la Beijing: triada nucleară, drone și rachete hipersonice anti-navă # Digi24.ro
La parada militară din Beijing, organizată pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, China și-a expus pentru prima dată triada nucleară completă cu rachete lansate de pe uscat, mare și aer. Totodată, au fost prezentate arme laser, drone de ultimă generație și rachete hipersonice anti-navă, într-o demonstrație de forță fără precedent.
11:20
Premierul spaniol acuză Uniunea Europeană de „eșec” privind modul în care a gestionat situația din Fâșia Gaza # Digi24.ro
Răspunsul Europei la conflictul din Gaza a fost un "eşec" şi riscă să submineze credibilitatea sa globală, afirmă prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez.
11:10
Un polițist a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a respectat semnalele lui, în Eforie Nord. Momentul a fost surprins de camere # Digi24.ro
Un polițist care dirija traficul a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a respectat semnalele agentului, la Eforie Nord. În urma incidentului, șoferul a rămas fără permis, a fost amendat și s-a ales cu dosar penal pentru vătămare din culpă.
11:00
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri un decret de decorare post-mortem a Steluței Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu, care a încetat din viață în urmă cu aproape o lună.
11:00
„Nu vom uita niciodată sacrificiile făcute”. Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-un pentru soldații care au murit în Kursk # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a purtat discuții cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un la Beijing, pe 3 septembrie, mulțumindu-i pentru ajutorul acordat de Phenian în timpul războiului împotriva Ucrainei.
10:40
Radioterapia este una dintre principalele modalități de tratament recomandate pacienților cu tumori maligne din sfera ORL. Ce alte modalități terapeutice sunt indicate, ce metode de radioterapie pot fi folosite și ce beneficii au pacienții în urma acestor tratamente aflăm de la Dr. Alin Țârlea, medic primar radioterapie.
10:40
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei, în timp ce Putin participa la parada militară din China # Digi24.ro
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei în cursul nopţii de marţi spre miercuri, rănind cel puţin patru angajați feroviari şi determinând Polonia să ridice de la sol avioane de luptă, au declarat miercuri autorităţile ucrainene şi poloneze.
10:40
Kremlinul îi dă replica lui Trump: Putin nu conspiră împotriva SUA cu Xi Jinping şi Kim Jong Un # Digi24.ro
Consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov a declarat, miercuri, că preşedintele rus Vladimir Putin nu conspiră cu preşedintele chinez Xi Jinping şi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un împotriva Statelor Unite ale Americii şi a sugerat că, probabil, preşedintele american Donald Trump a fost ironic în criticile sale.
10:20
Europa caută zeci de mii de muncitori pentru industria de armament, dar tinerii refuză ofertele # Digi24.ro
Producătorii de armament din Europa se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă, în condițiile în care comenzile militare cresc puternic. Deși sunt căutați zeci de mii de muncitori, tinerii programatori și ingineri evită să accepte oferte în industria de apărare.
Acum 8 ore
10:10
Când trecem la ora de iarnă 2025. Momentul care marchează începutul nopților mai lungi și al zilelor mai scurte # Digi24.ro
În fiecare toamnă, România, la fel ca celelalte state membre ale Uniunii Europene, trece la ora de iarnă. În 2025, această modificare va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.