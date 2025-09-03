Belodedici a avertizat-o pe FCSB înaintea meciului din Europa League: „Va fi un adevărat infern”

Sport.ro, 3 septembrie 2025 20:30

Miodrag Belodedici a vorbit despre unul dintre meciurile tari pe care le va avea de jucat FCSB în Europa League.

Acum 5 minute
20:50
Robert Popa revine în Superliga României! Sport.ro
Robert Popa (22 de ani) a plecat de la FCU Craiova, după finalul sezonului precedent.
20:50
Formația din Superligă care l-a surprins pe Eugen Neagoe: „Cea mai informatică echipă!” Sport.ro
Startul de sezon din Superligă a adus surprize uriașe, iar clasamentul arată complet diferit față de așteptările fanilor. 
20:50
Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham Sport.ro
Tottenham a luat decizia de a-l exclude pe Radu Drăgușin de pe lista pentru Champions League.
Acum 15 minute
20:40
Deciziile luate de Comisia de Disciplină: Dinamo nu a scăpat de amendă Sport.ro
FC Dinamo şi Universitatea Cluj au fost sancţionate de Comisia de Disciplină din cadrul FRF ca urmare a incidentelor de la meciul direct.
Acum 30 minute
20:30
Acum 2 ore
19:50
Sorin Cârțu a anunțat ce își dorește Universitatea Craiova: „Li s-a transmis jucătorilor” Sport.ro
Sorin Cârțu a vorbit despre obiectivul pe care îl are Universitatea Craiova, după calificarea obținută în Conference League.
19:40
Jucătorul plecat de la Liverpool are o clauză specială la noua sa echipă Sport.ro
Liverpool a investit peste 500 de milioane de euro pentru transferuri în această perioadă de mercato. 
19:40
Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!” Sport.ro
FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato.
19:10
A picat transferul la Dinamo! Sport.ro
Dinamo așteaptă și alți jucători pe finalul perioadei de mercato.
19:00
Plecat de la Dinamo, fundașul rupe stilul la „copia“ lui Juventus Sport.ro
Fundașul era adus în 2016 la Dinamo de către Ioan Andone.
19:00
FCSB l-a scos de pe lista UEFA! Decizia luată de formația „roș-albastră” Sport.ro
FCSB a trimis lista UEFA și a scos anumiți jucători care s-au aflat în lot în preliminariile din acesta vară.
Acum 4 ore
18:30
Tranziția de la Klopp la Slot: Cât a plătit Liverpool pe senzaționala tripleta Mane, Firmino, Salah Sport.ro
Jurgen Klopp a reconstruit-o pe Liverpool de la zero, iar tripleta Mane, Firmino și Salah a fost una dintre „semnăturile” tehnicianului german la gruparea din Premier League.
18:10
Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000€ Sport.ro
FCSB s-a calificat, pentru al doilea an la rând, în faza principală din UEFA Europa League.
18:10
Italienii nu-l uită pe Vladislav Blănuță! Ce a scris presa din „Cizmă” după transferul la Dinamo Kiev Sport.ro
Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a atras atenția și în Italia, acolo unde atacantul de 23 de ani și-a început cariera de profesionist. 
17:40
Mihai Popescu, istorie la FCSB? Becali vrea fundaș din Bundesliga pentru 1.000.000 € Sport.ro
FCSB se pregătește de o mutare surpriză pe piața transferurilor. 
17:20
Pică transferul lui Pușcaș? Sampdoria a pus ochii pe alt atacant Sport.ro
Sampdoria trece printr-un start complicat de sezon și caută cu disperare un atacant liber de contract care să-i rezolve problemele ofensive. 
17:00
Cel mai frumos gol marcat de Bîrligea! Atacantul nu a stat pe gânduri: „Nu-l voi uita niciodată” Sport.ro
Daniel Bîrligea a spus care este cel mai frumos gol din cariera sa.
Acum 6 ore
16:50
Florin Prunea știe cine va fi portarul naționalei: ”A apărat foarte bine” Sport.ro
Florin Prunea (57 de ani), fostul mare internațional, s-a decis în privința portarului pe care se va baza Mircea Lucescu în următoarea acțiune a echipei naționale.
16:50
Situație inedită în fotbalul românesc! Clubul de tradiție are lotul compus din nigerieni, ghanezi, portughezi, camerunezi și columbieni Sport.ro
Ceahlăul Piatra Neamț a devenit una dintre cele mai exotice echipe din fotbalul românesc. 
16:40
16:40
Nu joacă aproape deloc la Dinamo, dar e convocat mereu la națională: „Este o situație specială” Sport.ro
Dinamo trece printr-o perioadă agitată, cu transferuri și negocieri pe ultima sută de metri.
16:40
Marius Șumudică s-a lămurit după ce a urmărit-o pe Universitatea Craiova: ”V-am mai spus” Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor de la Rapid, urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României.
16:30
Clujenii i-au băgat în ceață pe oamenii de fotbal: "CFR Cluj este o enigmă pentru mine!" Sport.ro
Eliminată din cupele europene, CFR Cluj ocupă antepenultimul loc în Liga 1. 
16:30
16:00
Donnarumma a dat cărțile pe față! Ce a spus despre scandalul cu Luis Enrique: ”Fiecare își ia propriile decizii!” Sport.ro
Gianluigi Donnarumma este noul portar al lui Manchester City.
15:40
Yamal a numit fotbaliștii cărora le-ar acorda Balonul de Aur dacă el nu l-ar câştiga Sport.ro
Yamal i-ar da Balonul de Aur lui Neymar sau lui Messi.
15:30
Marius Șumudică a dezvăluit marea problemă de la FCSB: ”Îmi pune semne de întrebare!” Sport.ro
FCSB a reușit să se califice în faza principală Europa League, dar jocul roș-albaștrilor nu mai are nimic în comun cu prestațiile din sezonul trecut. 
15:30
Universitatea Craiova, văzută cu ochi buni de Opta! Ce șanse de calificare au oltenii în fazele superioare din Conference League Sport.ro
Echipa antrenată de Mirel Rădoi a avut un parcurs continental excelent.
15:30
Răsturnare incredibilă de situație! Clubul a câștigat procesul cu federația și a primit înapoi licența Sport.ro
Instanța a anulat decizia Federației!
15:20
Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: „Banii pe loc!“ Sport.ro
Finanțatorul roș-albaștrilor e încurajat de faptul că, deși a fost „plimbat“ la diferite echipe, atacantul de 23 de ani e tot la CFR Cluj.
15:10
"Dictatură avansată!" Adrian Porumboiu, direct după ce Gigi Becali l-a mazilit pe Vlad Chiricheș Sport.ro
Scandalul de la FCSB, iscat de excluderea lui Vlad Chiricheș din lot, a stârnit o reacție tăioasă din partea lui Adrian Porumboiu.
15:00
Legendarul Arrigo Sacchi îl trage de mânecă pe Cristi Chivu și îi dă un sfat românului: ”Dacă pierzi acasă cu Udinese, nu pot exista aplauze!” Sport.ro
Eșecul suferit de Inter, pe ”Giuseppe Meazza”, în fața lui Udinese, scor 1-2, i-a adus numeroase critici lui Cristi Chivu.
Acum 8 ore
14:40
FCSB = DEZASTRU pentru specialiștii de la Opta! Pe ce loc groaznic ar încheia campioana României în Europa League Sport.ro
Echipa antrenată de Elias Charalambous nu este văzută cu ochi buni de Opta.
14:40
US Open 2025 | Reacția Amandei Anisimova când a aflat că joacă iar cu Iga Swiatek. Ce a spus despre scorul primit la Wimbledon Sport.ro
Amanda Anisimova, declarație intrigantă despre acel 12-0 suferit în finala Wimbledon 2025.
14:30
Coșmar pentru atacantul dorit de Lucescu! Zero pe linie în Spania, iar clubul i-a adus un rival de la Real Madrid Sport.ro
Daniel Paraschiv, vârful pe care Mircea Lucescu îl avea în vederi pentru echipa națională, traversează o perioadă de coșmar în Spania.
14:20
Ungurii sar în ajutorul lui Csikszereda: transfer spectaculos reușit de ciucani Sport.ro
Csikszereda vrea să iasă din subsolul clasamentului Superligii, după ce a strâns doar 2 puncte în șapte meciuri.
14:20
Kehinde Fatai: "Cu Gigi Becali puteam să lucrez, dar Astra era mai bună atunci ca FCSB" Sport.ro
Acesta spune că a fost supărat pe Gigi Becali pentru că a râs de numele lui, dar că a ales să nu se transfere la FCSB pentru că Astra era o echipă mai bună.
14:10
Opta a prezis ierarhia din Champions League, ediția 2025-2026! Premier League face legea, Interul lui Cristi Chivu este în top Sport.ro
Faza ligii din Liga Campionilor începe la mijlocul lunii septembrie.
13:50
Sepsi OSK nu glumește! Jucător de națională și de Champions League la echipa din Sfântu Gheorghe Sport.ro
Divizionara secundă plănuiește să revină imediat în Superligă.
13:40
Ilkay Gundogan a semnat! Galatasaray a anunțat oficial salariul uriaș al neamțului Sport.ro
Gata cu speculațiile!
13:30
E gata! Ianis Hagi are echipă: ”S-a făcut transferul!” Sport.ro
După o perioadă lungă în care a fost liber de contract după despărțirea de Rangers, Ianis Hagi și-a găsit o nouă echipă. 
13:20
Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“ Sport.ro
Mulți ani la rând cel mai bine plătit actor din Hollywood, „The Rock“, un pasionat al culturismului, și-a surprins fanii cu ultima sa apariție în public, în weekend.
13:00
Doi tineri de la Dinamo 2, unul dintre ei transferat de la FCSB, au atras atenția la debut: ”Impresionanți la prima apariție!” Sport.ro
Echipa secundă a lui Dinamo, cu 10 titulari născuți în 2008, a debutat fulminant în Liga 3.
13:00
Gigi Becali l-a refuzat, iar acum a semnat în Brazilia! Destinație complet neașteptată pentru fostul mijlocaș de la CFR Cluj Sport.ro
Panagiotis Tachtsidis, mijlocașul grec în vârstă de 34 de ani al cărui nume a fost intens vehiculat pentru un transfer la FCSB în această vară, a ajuns la o înțelegere cu o echipă dintr-un campionat exotic.
Acum 12 ore
12:50
De ce nu a prins Darius Olaru un transfer după cel mai bun sezon al carierei: ”Ăla nu e fraier, își dă seama!” Sport.ro
În ultimii doi ani, Darius Olaru a câștigat două titluri de campion și o Supercupă a României cu FCSB, iar în sezonul trecut a impresionat în Europa League.
12:50
Transferul lui Isak, la Liverpool, pulverizat: „Jenant!“ Sport.ro
Un subiect care a ținut prima pagină a ziarelor din Marea Britanie și care s-a încheiat cu o afacere-record a fost criticat vehement de o legendă vie a fotbalului.
12:40
A spus «NU» unei oferte colosale de la Bayern Munchen, iar acum a dezvăluit motivul Sport.ro
Ajuns în această vară la Real Betis după o perioadă dificilă la Manchester United, brazilianul Antony a povestit un episod incredibil petrecut în ultimele zile de mercato.
12:30
Fost star al Realului, coleg cu Marius Marin: Pisa a reușit un transfer spectaculos Sport.ro
Nou-promovată în Serie A, Pisa și-a întărit lotul, pe ultima sută de metri, cu o achiziție importantă.
12:20
Modificare în lotul naționalei României! Fotbalist convocat în premieră de selecționer Sport.ro
Reprezentativa de tineret debutează în preliminariile Campionatului European din 2027.
12:10
Anunțul neașteptat al lui Victor Angelescu! Echipa care poate produce șocul în Superliga Sport.ro
Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a analizat lupta la titlu din acest sezon și a oferit un pronostic surprinzător.
