Belodedici a avertizat-o pe FCSB înaintea meciului din Europa League: „Va fi un adevărat infern”
Sport.ro, 3 septembrie 2025 20:30
Miodrag Belodedici a vorbit despre unul dintre meciurile tari pe care le va avea de jucat FCSB în Europa League.
Acum 5 minute
20:50
Robert Popa (22 de ani) a plecat de la FCU Craiova, după finalul sezonului precedent.
20:50
Startul de sezon din Superligă a adus surprize uriașe, iar clasamentul arată complet diferit față de așteptările fanilor.
20:50
Tottenham a luat decizia de a-l exclude pe Radu Drăgușin de pe lista pentru Champions League.
Acum 15 minute
20:40
FC Dinamo şi Universitatea Cluj au fost sancţionate de Comisia de Disciplină din cadrul FRF ca urmare a incidentelor de la meciul direct.
Acum 30 minute
20:30
Acum 2 ore
19:50
Sorin Cârțu a anunțat ce își dorește Universitatea Craiova: „Li s-a transmis jucătorilor” # Sport.ro
Sorin Cârțu a vorbit despre obiectivul pe care îl are Universitatea Craiova, după calificarea obținută în Conference League.
19:40
Liverpool a investit peste 500 de milioane de euro pentru transferuri în această perioadă de mercato.
19:40
Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!” # Sport.ro
FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato.
19:10
Dinamo așteaptă și alți jucători pe finalul perioadei de mercato.
19:00
Fundașul era adus în 2016 la Dinamo de către Ioan Andone.
19:00
FCSB a trimis lista UEFA și a scos anumiți jucători care s-au aflat în lot în preliminariile din acesta vară.
Acum 4 ore
18:30
Tranziția de la Klopp la Slot: Cât a plătit Liverpool pe senzaționala tripleta Mane, Firmino, Salah # Sport.ro
Jurgen Klopp a reconstruit-o pe Liverpool de la zero, iar tripleta Mane, Firmino și Salah a fost una dintre „semnăturile” tehnicianului german la gruparea din Premier League.
18:10
FCSB s-a calificat, pentru al doilea an la rând, în faza principală din UEFA Europa League.
18:10
Italienii nu-l uită pe Vladislav Blănuță! Ce a scris presa din „Cizmă” după transferul la Dinamo Kiev # Sport.ro
Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a atras atenția și în Italia, acolo unde atacantul de 23 de ani și-a început cariera de profesionist.
17:40
FCSB se pregătește de o mutare surpriză pe piața transferurilor.
17:20
Sampdoria trece printr-un start complicat de sezon și caută cu disperare un atacant liber de contract care să-i rezolve problemele ofensive.
17:00
Cel mai frumos gol marcat de Bîrligea! Atacantul nu a stat pe gânduri: „Nu-l voi uita niciodată” # Sport.ro
Daniel Bîrligea a spus care este cel mai frumos gol din cariera sa.
Acum 6 ore
16:50
Florin Prunea (57 de ani), fostul mare internațional, s-a decis în privința portarului pe care se va baza Mircea Lucescu în următoarea acțiune a echipei naționale.
16:50
Situație inedită în fotbalul românesc! Clubul de tradiție are lotul compus din nigerieni, ghanezi, portughezi, camerunezi și columbieni # Sport.ro
Ceahlăul Piatra Neamț a devenit una dintre cele mai exotice echipe din fotbalul românesc.
16:40
Ce au spus ucrainenii după transferul lui Vladislav Blănuță! Cum îl văd pe jucătorul român # Sport.ro
Presa din Ucraina a comentat transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev.
16:40
Nu joacă aproape deloc la Dinamo, dar e convocat mereu la națională: „Este o situație specială” # Sport.ro
Dinamo trece printr-o perioadă agitată, cu transferuri și negocieri pe ultima sută de metri.
16:40
Marius Șumudică s-a lămurit după ce a urmărit-o pe Universitatea Craiova: ”V-am mai spus” # Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor de la Rapid, urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României.
16:30
Eliminată din cupele europene, CFR Cluj ocupă antepenultimul loc în Liga 1.
16:30
16:00
Donnarumma a dat cărțile pe față! Ce a spus despre scandalul cu Luis Enrique: ”Fiecare își ia propriile decizii!” # Sport.ro
Gianluigi Donnarumma este noul portar al lui Manchester City.
15:40
Yamal i-ar da Balonul de Aur lui Neymar sau lui Messi.
15:30
FCSB a reușit să se califice în faza principală Europa League, dar jocul roș-albaștrilor nu mai are nimic în comun cu prestațiile din sezonul trecut.
15:30
Universitatea Craiova, văzută cu ochi buni de Opta! Ce șanse de calificare au oltenii în fazele superioare din Conference League # Sport.ro
Echipa antrenată de Mirel Rădoi a avut un parcurs continental excelent.
15:30
Răsturnare incredibilă de situație! Clubul a câștigat procesul cu federația și a primit înapoi licența # Sport.ro
Instanța a anulat decizia Federației!
15:20
Finanțatorul roș-albaștrilor e încurajat de faptul că, deși a fost „plimbat“ la diferite echipe, atacantul de 23 de ani e tot la CFR Cluj.
15:10
"Dictatură avansată!" Adrian Porumboiu, direct după ce Gigi Becali l-a mazilit pe Vlad Chiricheș # Sport.ro
Scandalul de la FCSB, iscat de excluderea lui Vlad Chiricheș din lot, a stârnit o reacție tăioasă din partea lui Adrian Porumboiu.
15:00
Legendarul Arrigo Sacchi îl trage de mânecă pe Cristi Chivu și îi dă un sfat românului: ”Dacă pierzi acasă cu Udinese, nu pot exista aplauze!” # Sport.ro
Eșecul suferit de Inter, pe ”Giuseppe Meazza”, în fața lui Udinese, scor 1-2, i-a adus numeroase critici lui Cristi Chivu.
Acum 8 ore
14:40
FCSB = DEZASTRU pentru specialiștii de la Opta! Pe ce loc groaznic ar încheia campioana României în Europa League # Sport.ro
Echipa antrenată de Elias Charalambous nu este văzută cu ochi buni de Opta.
14:40
US Open 2025 | Reacția Amandei Anisimova când a aflat că joacă iar cu Iga Swiatek. Ce a spus despre scorul primit la Wimbledon # Sport.ro
Amanda Anisimova, declarație intrigantă despre acel 12-0 suferit în finala Wimbledon 2025.
14:30
Coșmar pentru atacantul dorit de Lucescu! Zero pe linie în Spania, iar clubul i-a adus un rival de la Real Madrid # Sport.ro
Daniel Paraschiv, vârful pe care Mircea Lucescu îl avea în vederi pentru echipa națională, traversează o perioadă de coșmar în Spania.
14:20
Csikszereda vrea să iasă din subsolul clasamentului Superligii, după ce a strâns doar 2 puncte în șapte meciuri.
14:20
Acesta spune că a fost supărat pe Gigi Becali pentru că a râs de numele lui, dar că a ales să nu se transfere la FCSB pentru că Astra era o echipă mai bună.
14:10
Opta a prezis ierarhia din Champions League, ediția 2025-2026! Premier League face legea, Interul lui Cristi Chivu este în top # Sport.ro
Faza ligii din Liga Campionilor începe la mijlocul lunii septembrie.
13:50
Sepsi OSK nu glumește! Jucător de națională și de Champions League la echipa din Sfântu Gheorghe # Sport.ro
Divizionara secundă plănuiește să revină imediat în Superligă.
13:40
Gata cu speculațiile!
13:30
După o perioadă lungă în care a fost liber de contract după despărțirea de Rangers, Ianis Hagi și-a găsit o nouă echipă.
13:20
Mulți ani la rând cel mai bine plătit actor din Hollywood, „The Rock“, un pasionat al culturismului, și-a surprins fanii cu ultima sa apariție în public, în weekend.
13:00
Doi tineri de la Dinamo 2, unul dintre ei transferat de la FCSB, au atras atenția la debut: ”Impresionanți la prima apariție!” # Sport.ro
Echipa secundă a lui Dinamo, cu 10 titulari născuți în 2008, a debutat fulminant în Liga 3.
13:00
Gigi Becali l-a refuzat, iar acum a semnat în Brazilia! Destinație complet neașteptată pentru fostul mijlocaș de la CFR Cluj # Sport.ro
Panagiotis Tachtsidis, mijlocașul grec în vârstă de 34 de ani al cărui nume a fost intens vehiculat pentru un transfer la FCSB în această vară, a ajuns la o înțelegere cu o echipă dintr-un campionat exotic.
Acum 12 ore
12:50
De ce nu a prins Darius Olaru un transfer după cel mai bun sezon al carierei: ”Ăla nu e fraier, își dă seama!” # Sport.ro
În ultimii doi ani, Darius Olaru a câștigat două titluri de campion și o Supercupă a României cu FCSB, iar în sezonul trecut a impresionat în Europa League.
12:50
Un subiect care a ținut prima pagină a ziarelor din Marea Britanie și care s-a încheiat cu o afacere-record a fost criticat vehement de o legendă vie a fotbalului.
12:40
Ajuns în această vară la Real Betis după o perioadă dificilă la Manchester United, brazilianul Antony a povestit un episod incredibil petrecut în ultimele zile de mercato.
12:30
Nou-promovată în Serie A, Pisa și-a întărit lotul, pe ultima sută de metri, cu o achiziție importantă.
12:20
Reprezentativa de tineret debutează în preliminariile Campionatului European din 2027.
12:10
Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a analizat lupta la titlu din acest sezon și a oferit un pronostic surprinzător.
