Spectacol în preliminariile CM 2026! Surpriză în Slovacia - Germania, Belgia și Spania au defilat
Sport.ro, 4 septembrie 2025 23:50
Etapa a 5-a din preliminariile Cupei Mondiale 2026 a oferit meciuri spectaculoase și rezultate surprinzătoare.
Acum o oră
23:50
23:50
„Bătălia sexelor” se întoarce: Kyrgios a început deja să o tachineze pe Sabalenka. Când va avea loc meciul # Sport.ro
Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka și-au programat meci direct în Hong Kong.
23:50
Andrei Nicolescu a anunțat jucătorul pe care Dinamo vrea să îl aducă de la CFR Cluj.
23:40
Kurt Zouma (30 de ani), fostul jucător de la Chelsea și West Ham, a semnat un contract valabil pentru două seozane cu CFR Cluj.
23:30
FCSB a anunțat prețurile pachetelor pentru meciurile din Europa League.
Acum 2 ore
23:20
„Reghe“ a debutat pe banca lui Al-Hilal Omdurman! Cât s-a terminat duelul cu Mogadishu City # Sport.ro
Laurențiu Reghecampf a bifat primul meci pe banca tehnică a sudanezilor de la Al-Hilal Omdurman.
23:10
Conform cotidianului francez L’Equipe, echipa CFR Cluj ar fi interesată de achiziţionarea jucătorului de bandă dreapta francez Marcus Coco, rămas liber de contract.
23:00
Fostul „tricolor” a scos în evidență jucătorul care ar putea face diferența pentru echipa națională.
22:50
Adrian Porumboiu (74 de ani), fostul mare arbitru și fostul patron de la FC Vaslui, urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României.
22:40
Tricolorii lui Mircea Lucescu se pregătesc pentru un amical de lux cu naționala Canadei, programat vineri, de la ora 21:45, și transmis în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
22:30
US Open nu a fost doar despre tenis spectaculos, ci și despre extravaganță.
Acum 4 ore
22:10
Fostul jucător din Superliga a vorbit despre lupta la titlu din campionatul României.
22:10
Kurt Zouma (30 de ani) este lovitura de imagine dată de CFR Cluj în această perioadă de transferuri.
21:50
FCSB pornește la drum în Europa League pe 25 septembrie.
21:40
László Balint (46 de ani), antrenorul celor de la Oțelul Galați, a suferit o intervenție chirurgicală în această perioadă.
21:30
Tony da Silva (44 de ani), fostul fundaș de la CFR Cluj, este în prezent antrenor la Politehnica Iași.
21:30
FRF a anunțat cine va interpreta imnul României în partida cu Canada, de pe Arena Națională.
21:10
Daniel Levy, președintele executiv care a condus Tottenham Hotspur timp de un sfert de secol, a anunțat joi, 4 septembrie 2025, că își încheie mandatul cu efect imediat.
20:50
Cum l-a pomenit Swiatek pe Nadal când a fost întrebată de ce le oferă fanilor prosoape cu transpirație # Sport.ro
Iga Swiatek l-a amintit pe Rafael Nadal când a fost întrebată despre prosoapele transpirate pe care le oferă fanilor, după meciuri.
Acum 6 ore
20:20
Startul de sezon al vicecampioanei României a fost unul de coșmar.
20:20
Drake a pariat o sumă uriașă pe campionul US Open 2025. Pe cine a mizat artistul și când se joacă semifinalele # Sport.ro
Cântărețul Drake își continuă seria pariurilor extrem de riscante.
19:40
România se pregătește pentru amicalul cu Canada și meciul din preliminariile CM 2026 cu Cipru.
19:30
Gigi Becali nu a trecut cu vederea mutarea lui Ianis Hagi la Alanyaspor: „Nu prea a demonstrat acolo” # Sport.ro
Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor.
19:20
Pauza pentru meciurile echipelor naționale l-a prins pe Cristi Chivu într-o poziție complicată la Inter Milano, după eșecul usturător cu Udinese pe „San Siro”.
19:10
Sorana Cîrstea continuă să fie imersată în stilul de viață al unei jucătoare profesioniste de tenis.
19:10
CSU Craiova și Rapid conduc clasamentul Ligii 1, după opt etape disputate din acest sezon.
19:00
Unul dintre jucătorii Barcelonei a primit o ofertă incredibilă din Arabia Saudită.
18:50
Petrolul Ploiești și-a prezentat noul transfer.
Acum 8 ore
18:20
Gigi Becali regretă că n-a transferat jucătorul rivalei: „E fotbalist! Are viteză și forță” # Sport.ro
Startul de sezon din Superligă a adus un clasament total neașteptat.
18:10
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, crede că echipa sa va avea o misiune dificilă pentru câștigarea titlului în acest sezon.
18:00
Silviu Bogdan, omul din spatele a trei fotbaliști convocați la națională: „Sunt fericit și mândru de ei!” # Sport.ro
România se pregătește pentru amicalul cu Canada și meciul din preliminariile CM 2026 cu Cipru, iar în lot se regăsesc trei jucători formați de același om: Silviu Bogdan.
18:00
Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor și a oferit primele declarații în tricoul echipei din Turcia.
17:50
Candidată nouă la titlul de campioană în Premier League: "Îmi place Manchester City, dar mizez pe Chelsea" # Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
17:20
Kurt Zouma a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu CFR Cluj: ”L-am sunat. Îi mulțumesc” # Sport.ro
CFR Cluj a dat o adevărată lovitură de imagine.
17:20
Real Madrid este lider în La Liga după 3 etape, cu maxim de puncte posibile.
17:10
I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre „afacerea” Munteanu # Sport.ro
Ioan Varga i-a oferit un răspuns lui Gigi Becali în urma ofertei făcute pentru Louis Munteanu.
17:00
Giorgio Armani s-a stins din viață la 91 de ani.
16:50
După ce a fost liber de contract în ultima perioadă, Ianis Hagi (26 de ani) și-a găsit în sfârșit o echipă după despărțirea de Rangers.
16:40
Dorit în Turcia, Christian Eriksen a surprins! Unde a fost văzut, la o săptămână de la despărțirea de United # Sport.ro
Christian Eriksen își caută ritmul după despărțirea de Manchester United, iar surpriza a venit din Suedia.
16:40
”U” Cluj a pus ochii pe un jucător de la rivala CFR Cluj.
Acum 12 ore
16:20
Cristi Chivu are în față un calendar care îi poate defini startul de sezon.
16:00
Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor și a fost prezentat la noua sa echipă.
15:40
Hotărârea a fost luată de federație, pentru sezonul 2025-2026.
15:30
Ianis Hagi a fost însoțit de tatăl său la semnarea contractului cu Alanyaspor, formație din prima ligă a Turciei.
15:20
Fiul lui Gică Popescu a semnat cu Steaua, clubul negat de legendarul fotbalist: ”Au luat-o extratereștrii?” # Sport.ro
Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu, a părăsit-o pe Farul Constanța și a ajuns sub formă de împrumut la Steaua.
15:10
Afacerea prin care atacantul de 23 de ani a ajuns în Ucraina a fost una profitabilă, atât pentru clubul patronat de Adrian Mititelu, cât și pentru jucător.
15:00
Ianis Hagi (26 de ani) a fost prezentat oficial la Alanyaspor, formație din prima ligă a Turciei.
14:50
Două echipe din Anglia și Scoția îl vor pe fotbalistul român din Superligă care a impresionat în acest debut de sezon! # Sport.ro
Bogdan Marian, acum la Petrolul Ploiești, a fost prezentat în exclusivitate de Sport.ro în 2022, când evolua la Watford.
14:50
Titular meci de meci în Germania, Virgil Ghiță e pregătit și de națională: "Mi se potrivește și mă simt foarte bine" # Sport.ro
Fundașul central Virgil Ghiță (27 de ani), transferat în această vară de Hannover, a fost titular în primele patru etape din 2. Bundesliga. A înscris un gol, a oferit un assist, echipa sa este lider cu punctaj maxim, iar acum a fost convocat la echipa națională de Mircea Lucescu.
14:40
Cu ocazia partidelor cu Canada (mâine, ora 21.00, Arena Națională) și cu Cipru (marți, ora 21.45, Nicosia), selecționerul a oferit un exemplu concret pentru decăderea fotbalului românesc.
