Spectacol în preliminariile CM 2026! Surpriză în Slovacia - Germania, Belgia și Spania au defilat

Sport.ro, 4 septembrie 2025 23:50

Etapa a 5-a din preliminariile Cupei Mondiale 2026 a oferit meciuri spectaculoase și rezultate surprinzătoare. 

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum o oră
23:50
Spectacol în preliminariile CM 2026! Surpriză în Slovacia - Germania, Belgia și Spania au defilat Sport.ro
Etapa a 5-a din preliminariile Cupei Mondiale 2026 a oferit meciuri spectaculoase și rezultate surprinzătoare. 
23:50
„Bătălia sexelor” se întoarce: Kyrgios a început deja să o tachineze pe Sabalenka. Când va avea loc meciul Sport.ro
Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka și-au programat meci direct în Hong Kong.
23:50
Dinamo vrea să transfere un jucător de la CFR Cluj! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu Sport.ro
Andrei Nicolescu a anunțat jucătorul pe care Dinamo vrea să îl aducă de la CFR Cluj.
23:40
Culisele transferului lui Kurt Zouma la CFR Cluj: ”A avut întâlniri directe cu el” Sport.ro
Kurt Zouma (30 de ani), fostul jucător de la Chelsea și West Ham, a semnat un contract valabil pentru două seozane cu CFR Cluj.
23:30
FCSB a pus în vânzare pachetele pentru partidele din Europa League! Cât costă Sport.ro
FCSB a anunțat prețurile pachetelor pentru meciurile din Europa League.
Acum 2 ore
23:20
„Reghe“ a debutat pe banca lui Al-Hilal Omdurman! Cât s-a terminat duelul cu Mogadishu City Sport.ro
Laurențiu Reghecampf a bifat primul meci pe banca tehnică a sudanezilor de la Al-Hilal Omdurman.
23:10
După Kurt Zouma, L'Equipe anunță următoarea lovitură pusă la cale de CFR Cluj Sport.ro
Conform cotidianului francez L’Equipe, echipa CFR Cluj ar fi interesată de achiziţionarea jucătorului de bandă dreapta francez Marcus Coco, rămas liber de contract.
23:00
Fotbalistul, piesa de bază din echipa națională! Fostul „tricolor” l-a evidențiat Sport.ro
Fostul „tricolor” a scos în evidență jucătorul care ar putea face diferența pentru echipa națională.
22:50
Adrian Porumboiu știe cine va fi campioană în Superligă: ”E părerea mea” Sport.ro
Adrian Porumboiu (74 de ani), fostul mare arbitru și fostul patron de la FC Vaslui, urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României.
22:40
Pronostic înainte de România – Canada: „Nu am jucat niciodată la pariuri” Sport.ro
Tricolorii lui Mircea Lucescu se pregătesc pentru un amical de lux cu naționala Canadei, programat vineri, de la ora 21:45, și transmis în format LIVE TEXT pe Sport.ro. 
22:30
Eliminat de la US Open, Zverev a venit la conferință cu un ceas de 430.000 de dolari! Sport.ro
US Open nu a fost doar despre tenis spectaculos, ci și despre extravaganță. 
Acum 4 ore
22:10
Dorin Goian surprinde: „Rămâne principala favorită la titlu” Sport.ro
Fostul jucător din Superliga a vorbit despre lupta la titlu din campionatul României.
22:10
Kurt Zouma a spus când poate debuta pentru CFR Cluj: ”Sper!” Sport.ro
Kurt Zouma (30 de ani) este lovitura de imagine dată de CFR Cluj în această perioadă de transferuri.
21:50
David Alaba, ofertat de adversara FCSB-ului din Europa League! Sport.ro
FCSB pornește la drum în Europa League pe 25 septembrie.
21:40
Laszlo Balint s-a operat: ”Îi urăm să se recupereze cât mai curând” Sport.ro
László Balint (46 de ani), antrenorul celor de la Oțelul Galați, a suferit o intervenție chirurgicală în această perioadă.
21:30
Tony da Silva știe ce se va întâmpla în lupta pentru titlu din Superligă: ”O să vedeți” Sport.ro
Tony da Silva (44 de ani), fostul fundaș de la CFR Cluj, este în prezent antrenor la Politehnica Iași.
21:30
Anunțul făcut de FRF! Cine va intona imnul naționalei României Sport.ro
FRF a anunțat cine va interpreta imnul României în partida cu Canada, de pe Arena Națională.
21:10
Cutremur la echipa lui Drăgușin! Președintele pleacă de la cârma clubului după 25 de ani Sport.ro
Daniel Levy, președintele executiv care a condus Tottenham Hotspur timp de un sfert de secol, a anunțat joi, 4 septembrie 2025, că își încheie mandatul cu efect imediat. 
20:50
Cum l-a pomenit Swiatek pe Nadal când a fost întrebată de ce le oferă fanilor prosoape cu transpirație Sport.ro
Iga Swiatek l-a amintit pe Rafael Nadal când a fost întrebată despre prosoapele transpirate pe care le oferă fanilor, după meciuri.
Acum 6 ore
20:20
Vinovatul pentru eșecul de la Hacken, OUT de la CFR Cluj! Neluțu Varga nu se joacă Sport.ro
Startul de sezon al vicecampioanei României a fost unul de coșmar.
20:20
Drake a pariat o sumă uriașă pe campionul US Open 2025. Pe cine a mizat artistul și când se joacă semifinalele Sport.ro
Cântărețul Drake își continuă seria pariurilor extrem de riscante.
19:40
Fotbalistul care are „interzis” la națională. Mircea Lucescu: „Prefer să nu-l mai chem” Sport.ro
România se pregătește pentru amicalul cu Canada și meciul din preliminariile CM 2026 cu Cipru. 
19:30
Gigi Becali nu a trecut cu vederea mutarea lui Ianis Hagi la Alanyaspor: „Nu prea a demonstrat acolo” Sport.ro
Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor.
19:20
Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul! Sport.ro
Pauza pentru meciurile echipelor naționale l-a prins pe Cristi Chivu într-o poziție complicată la Inter Milano, după eșecul usturător cu Udinese pe „San Siro”. 
19:10
„Am murit azi” Prin ce șoc a trecut Sorana Cîrstea la revenirea din SUA Sport.ro
Sorana Cîrstea continuă să fie imersată în stilul de viață al unei jucătoare profesioniste de tenis.
19:10
S-a convins după opt etape: "Vom avea o luptă la titlu cu patru echipe” Sport.ro
CSU Craiova și Rapid conduc clasamentul Ligii 1, după opt etape disputate din acest sezon. 
19:00
Arabii, fără limite! Ofertă de 100.000.000 de euro pe sezon pentru starul Barcelonei Sport.ro
Unul dintre jucătorii Barcelonei a primit o ofertă incredibilă din Arabia Saudită.
18:50
Petrolul și-a prezentat noul jucător: ”Welcome!” Sport.ro
Petrolul Ploiești și-a prezentat noul transfer.
Acum 8 ore
18:20
Gigi Becali regretă că n-a transferat jucătorul rivalei: „E fotbalist! Are viteză și forță” Sport.ro
Startul de sezon din Superligă a adus un clasament total neașteptat. 
18:10
Gigi Becali își face griji pentru titlu: ”E foarte greu” Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, crede că echipa sa va avea o misiune dificilă pentru câștigarea titlului în acest sezon.
18:00
Silviu Bogdan, omul din spatele a trei fotbaliști convocați la națională: „Sunt fericit și mândru de ei!” Sport.ro
România se pregătește pentru amicalul cu Canada și meciul din preliminariile CM 2026 cu Cipru, iar în lot se regăsesc trei jucători formați de același om: Silviu Bogdan.
18:00
Ianis Hagi a spus lucrurilor pe nume după ce a semnat cu Alanyaspor: „M-am întors acasă” Sport.ro
Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor și a oferit primele declarații în tricoul echipei din Turcia.
17:50
Candidată nouă la titlul de campioană în Premier League: "Îmi place Manchester City, dar mizez pe Chelsea" Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
17:20
Kurt Zouma a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu CFR Cluj: ”L-am sunat. Îi mulțumesc” Sport.ro
CFR Cluj a dat o adevărată lovitură de imagine.
17:20
Se zguduie vestiarul lui Real Madrid? Planul „diabolic“ al unui superstar Sport.ro
Real Madrid este lider în La Liga după 3 etape, cu maxim de puncte posibile.
17:10
I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre „afacerea” Munteanu Sport.ro
Ioan Varga i-a oferit un răspuns lui Gigi Becali în urma ofertei făcute pentru Louis Munteanu.
17:00
A murit Giorgio Armani! „Regele modei” era și președintele unui club de baschet Sport.ro
Giorgio Armani s-a stins din viață la 91 de ani.
16:50
Reacție categorică după transferul lui Ianis Hagi: ”Foarte mulți bani” Sport.ro
După ce a fost liber de contract în ultima perioadă, Ianis Hagi (26 de ani) și-a găsit în sfârșit o echipă după despărțirea de Rangers.
16:40
Dorit în Turcia, Christian Eriksen a surprins! Unde a fost văzut, la o săptămână de la despărțirea de United Sport.ro
Christian Eriksen își caută ritmul după despărțirea de Manchester United, iar surpriza a venit din Suedia. 
16:40
Afacere interesantă în Superliga! Jucătorul ar putea semna cu rivala Sport.ro
”U” Cluj a pus ochii pe un jucător de la rivala CFR Cluj.
Acum 12 ore
16:20
Lună de foc pentru Chivu! Ce program infernal are Inter Milano în septembrie Sport.ro
Cristi Chivu are în față un calendar care îi poate defini startul de sezon. 
16:00
Reacția scoțienilor după ce Ianis Hagi a fost prezentat la Alanyaspor: ”A închis ușa!” Sport.ro
Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor și a fost prezentat la noua sa echipă.
15:40
Campioana României, direct în play-off! Motivul deciziei istorice Sport.ro
Hotărârea a fost luată de federație, pentru sezonul 2025-2026.
15:30
Gică Hagi, alături de Ianis în Turcia! "Regele" a primit și un cadou Sport.ro
Ianis Hagi a fost însoțit de tatăl său la semnarea contractului cu Alanyaspor, formație din prima ligă a Turciei.
15:20
Fiul lui Gică Popescu a semnat cu Steaua, clubul negat de legendarul fotbalist: ”Au luat-o extratereștrii?” Sport.ro
Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu, a părăsit-o pe Farul Constanța și a ajuns sub formă de împrumut la Steaua.
15:10
Blănuță s-a scos: salariul său la Dinamo Kiev, uriaș! Sport.ro
Afacerea prin care atacantul de 23 de ani a ajuns în Ucraina a fost una profitabilă, atât pentru clubul patronat de Adrian Mititelu, cât și pentru jucător.
15:00
Ianis Hagi, prezentat la noua echipă: "Aici este a doua mea casă și sunt super fericit" Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a fost prezentat oficial la Alanyaspor, formație din prima ligă a Turciei.
14:50
Două echipe din Anglia și Scoția îl vor pe fotbalistul român din Superligă care a impresionat în acest debut de sezon! Sport.ro
Bogdan Marian, acum la Petrolul Ploiești, a fost prezentat în exclusivitate de Sport.ro în 2022, când evolua la Watford.
14:50
Titular meci de meci în Germania, Virgil Ghiță e pregătit și de națională: "Mi se potrivește și mă simt foarte bine" Sport.ro
Fundașul central Virgil Ghiță (27 de ani), transferat în această vară de Hannover, a fost titular în primele patru etape din 2. Bundesliga. A înscris un gol, a oferit un assist, echipa sa este lider cu punctaj maxim, iar acum a fost convocat la echipa națională de Mircea Lucescu.
14:40
Marea problemă a lui Lucescu: „Mă îngrijorează!“ Sport.ro
Cu ocazia partidelor cu Canada (mâine, ora 21.00, Arena Națională) și cu Cipru (marți, ora 21.45, Nicosia), selecționerul a oferit un exemplu concret pentru decăderea fotbalului românesc.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.