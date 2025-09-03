Antonio Costa: România este un pilon cheie al securității europene

G4Media, 3 septembrie 2025 20:30

Toți europenii știu foarte bine că securitatea lor depinde de securitatea pe frontiera estică iar “România este un pilon cheie al securității europene”, a declarat...   G4Media.ro.

Acum 5 minute
20:50
Partidul extremist AUR a sesizat Comisia de la Veneţia şi Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) pe asumarea răspunderii Guvernului G4Media
Grupurile parlamentare ale partidului extremist AUR au trimis, miercuri, ”sesizări urgente Comisiei de la Veneţia şi Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO) privind utilizarea sistematică...   G4Media.ro.
20:50
Firmele mari din domeniul apărării, precum Rheinmetall și Leonardo, atrag lucrătorii cu yoga, salarii mai mari și prezervative G4Media
Rheinmetall a găsit o modalitate îndrăzneață de a se prezenta tinerilor în căutarea unui loc de muncă, scrie Bloomberg. La evenimentele de recrutare, directorii companiei...   G4Media.ro.
Acum 15 minute
20:40
Preşedintele Trump afirmă că trupele americane rămân în Polonia G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că trupele americane vor rămâne în Polonia şi că este dispus să le suplimenteze dacă este nevoie, transmit...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:30
Vladimir Putin susţine că nu ştie nimic despre filmul „Magul de la Kremlin” în care este portretizat de Jude Law G4Media
Întrebat miercuri despre filmul „Magul de la Kremlin”, în care este interpretat de actorul Jude Law, liderul rus Vladimir Putin a susţinut că nu a...   G4Media.ro.
20:30
Acum o oră
20:20
În prag de alegeri, premierul ceh Petr Fiala afirmă că adversarul său, fostul premier Andrej Babis, ar putea colabora cu extremiștii G4Media
Prim-ministrul ceh Petr Fiala, care se îndreaptă către alegeri dificile peste o lună, le-a spus susținătorilor săi miercuri că principalul său adversar, Andrej Babis, ar...   G4Media.ro.
20:10
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer : „Am stat 7 ani în Anglia, stau de 4 ani în Spania, nu se pot compara. Alimentația din Spania este mult mai echilibrată” G4Media
Povestea Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, la Brașov, a continuat apoi în Anglia. După ani de muncă...   G4Media.ro.
20:10
Liderul senatorilor AUR spune că moțiunile de cenzură vor fi depuse miercuri seara, până la miezul nopții G4Media
Opoziţia va depune cele patru moţiuni de cenzură la proiectele asumate de Guvern în cursul zilei de miercuri, până la ora 24:00, cum prevede Constituţia,...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:50
Parlamentul European va propune amendamente pentru a echilibra acordul comercial dintre UE şi SUA G4Media
Parlamentul European a anunţat miercuri că va propune amendamente pentru acordul comercial pe care preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a convenit cu SUA...   G4Media.ro.
19:40
Un golden retriever devine mascota oficială a Jocurilor Special Olympics 2026: Champ va susține emoțional sportivii la competiția din SUA (FOTO) G4Media
Champ, un golden retriever antrenat ca animal de terapie, va fi mascotă și ambasador oficial al Jocurilor Special Olympics USA 2026, care se vor desfășura între...   G4Media.ro.
19:40
Iranul a accelerat ritmul de producție de uraniu îmbogățit la 60%, potrivit AIEA G4Media
Iranul a accelerat ritmul de producție a rezervelor sale de uraniu îmbogățit la 60%, pragul apropiat de 90% necesar pentru fabricarea unei arme nucleare, potrivit...   G4Media.ro.
19:20
Radiohead anunță primul turneu după 2018 – și se confruntă cu boicotul activiștilor pro-Palestina G4Media
Radiohead a anunțat primele concerte live din ultimii șapte ani, care sunt așteptate cu multă nerăbdare de fani. Afișele lipite în orașe din toată Europa...   G4Media.ro.
19:00
Ministrul israelian de Finanţe pregăteşte hărţi cu anexări în Cisiordania G4Media
Ministrul israelian de finanţe, Bezalel Smotrich, a declarat miercuri că se pregătesc hărţi pentru anexarea unor teritorii din Cisiordania ocupată de Israel, pe care palestinienii...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:50
EXCLUSIV Deputatul AUR Mugur Mihăescu ”Garcea” a primit, pentru a doua oară, verdict de necolaborare cu Securitatea / Ca informator, ar fi îngrădit libertăți fundamentale, dar nu a denunțat atitudini potrivnice regimului comunist G4Media
Deputatul AUR Mugur Mihăescu a primit, la finalul anului trecut, un al doilea verdict de necolaborare cu Securitatea. Documentul a fost postat, săptămâna trecută, pe...   G4Media.ro.
18:50
Brevetele lui Alfred Nobel, pierdute timp de 50 de ani, găsite într-o casă de vacanţă din Suedia G4Media
Douăsprezece brevete „foarte importante” aparţinând inventatorului suedez Alfred Nobel, pierdute timp de aproape o jumătate de secol, au fost găsite în această vară în a...   G4Media.ro.
18:40
Vlad Gheorghe de la DREPT anunță că a cerut retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după ce fostul premier s-a fotografiat la ”summitul dictatorilor” alături de criminalul de război Vladimir Putin G4Media
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, anunță că a cerut retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după ce fostul premier...   G4Media.ro.
18:30
Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului: Pentru a fi credibili în calitate de creștini, trebuie să sărbătorim Învierea Mântuitorului în aceeași zi / Este datoria noastră să evităm noi diviziuni G4Media
Patriarhul ecumenic al Constantinopolului s-a arătat în favoarea unificării datei la care ortodocșii și catolicii sărbătoresc Paștele. Într-un interviu acordat Vatican News, Bartolomeu I a...   G4Media.ro.
18:10
Serviciul pentru securitate internă al Israelului anunţă că a dejucat un atentat al Hamas contra ministrului securităţii naţionale, Ben Gvir G4Media
Serviciul pentru securitate internă al Israelului, Shin Bet, a anunţat miercuri că a dejucat un atentat al mişcării palestiniene Hamas contra ministrului israelian al securităţii...   G4Media.ro.
18:00
Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică ar aduce o economie de 1,2-1,4 miliarde lei G4Media
Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 – 1,4 miliarde de...   G4Media.ro.
17:50
Comisia Europeană a finalizat propunerea ce vizează bugetul pe termen lung al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 G4Media
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, un al doilea pachet de şapte propuneri sectoriale care completează cadrul pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru...   G4Media.ro.
17:50
De la tokenuri la activități de minare / Toate afacerile cripto ale familiei Trump G4Media
Debutul la tranzacționare al tokenului $WLFI, asociat unei inițiative cripto susținute de fiii președintelui american Donald Trump, a readus în atenție extinderea afacerilor familiei în...   G4Media.ro.
17:50
Donald Trump îl primeşte la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki / Niciun oficial guvernamental nu se află în delegaţia preşedintelui Poloniei, aflat în conflict cu premierul Donald Tusk G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl primeşte miercuri la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, după ce l-a susţinut cu succes în campania electorală...   G4Media.ro.
17:50
Senatorul USR Sorin Șipoș, interpelare către șeful SIE după vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: Ce servicii prestează cei doi foști premieri PSD pentru aceste dictaturi? G4Media
Senatorul Sorin Șipoș a trimis, miercuri, o interpelare către șeful SIE în legătură cu vizita lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing. „Adrian Năstase...   G4Media.ro.
17:40
Universitatea din Buenos Aires lansează primul curs gratuit de plimbători profesioniști de câini. În capitala Argentinei, animalele de companie sunt mai numeroase decât copiii G4Media
Universitatea din Buenos Aires (UBA) a lansat, în luna august, un curs inedit care formează plimbători profesioniști de câini. Programul este gândit să răspundă cererii tot...   G4Media.ro.
17:40
Poliţia britanică, prinsă într-un „război cultural toxic”, spune şeful poliţiei după arestarea lui Linehan, un critic vocal al activismului transgender G4Media
Şeful poliţiei londoneze, comisarul Mark Rowley, a apărat miercuri decizia controversată de a-l aresta pe comedianul irlandez Graham Lineham după o serie de postări pe...   G4Media.ro.
17:20
Vladimir Putin spune că este dispus să se întâlnească cu Zelenski. La Moscova G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că este dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova, transmite CNN. În declarațiile făcute...   G4Media.ro.
17:10
Danemarca vrea să strângă 1,56 miliarde de dolari cu primele obligaţiuni verzi emise de o ţară europeană G4Media
Danemarca mizează pe o sumă de până la 10 miliarde de coroane (1,56 miliarde de dolari) care ar urma să fie strânsă de pe piaţa...   G4Media.ro.
17:00
Bolojan: PNL va susţine integrarea observaţiilor preşedintelui în legea pentru combaterea antisemitismului, dacă sunt fezabile G4Media
Premierul Ilie Bolojan afirmă că parlamentarii PNL vor susţine integrarea observaţiilor formulate de preşedintele Nicuşor Dan pe marginea legii pentru combaterea antisemitismului şi xenofobiei, în...   G4Media.ro.
17:00
VIDEO Abandon ciudat în snooker: Fostul campion mondial Luca Brecel a plecat în timpul partidei G4Media
Luca Brecel a uimit încă o dată lumea snookerului, fostul campion mondial din 2023 retrăgându-se în timpul meciului de calificare pentru Grand Prix-ul de la...   G4Media.ro.
17:00
Sindicaliștii din administrațiile locale anunță că vor protesta împotriva reformei propuse de Guvernul Bolojan / Vor picheta Ministerul Dezvoltării, apoi în marș spre Piața Victoriei G4Media
Sindicaliștii din administrațiile locale anunță că vor protesta împotriva reformei propuse de Guvernul Bolojan, în 15 septembrie. Aceștia vor picheta Ministerul Dezvoltării, apoi vor merge...   G4Media.ro.
17:00
Tânăr din județul Ialomița reţinut pentru violenţă în familie şi viol / Victima este concubina lui în vârstă de 15 ani G4Media
Un tânăr de 26 de ani a fost reţinut de anchetatorii ialomiţeni pentru mai multe infracţiuni, între care violenţă în familie şi violul săvârşit asupra...   G4Media.ro.
17:00
Londra anunţă noi sancţiuni împotriva a opt persoane şi trei organizaţii cu legături cu statul rus, acuzaţi că au participat la „deportarea” şi „îndoctrinarea” de copii ucraineni G4Media
Guvernul britanic a anunţat miercuri că a impus sancţiuni împotriva a opt indivizi şi trei organizaţii cu legături cu statul rus, acuzaţi că au participat...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:50
Ministrul David: Salariul pe care îl primește un cadru didactic acoperă 8 ore pe zi. Prin cele 2 ore în plus la norma didactică nu am mărit numărul de ore de lucru, sunt tot 8 ore. Doar că poate nu mai faci atâta activitate birocratică, ci de predare G4Media
Ministrul Educației și Cercetării le transmite profesorilor că majorarea cu 2 ore pe săptămână a normei didactice din România (de la 18 la 20 ore...   G4Media.ro.
16:50
Guvernul ceh aprobă achiziţionarea a 44 de tancuri Leopard 2A8 din Germania G4Media
Guvernul Republicii Cehe a aprobat miercuri planul de achiziţionare a 44 de tancuri Leopard 2A8 din Germania, în cadrul eforturilor de modernizare a armatei cehe,...   G4Media.ro.
16:50
Cum să te îmbraci la școală: sfaturi de stil inspirate din tendințele actuale G4Media
Întoarcerea la școală vine întotdeauna cu emoții, planuri și, desigur, întrebarea eternă: „Ce port ca să fie comod, dar și actual?” Răspunsul nu stă în...   G4Media.ro.
16:40
GALERIE FOTO Președintele Nicușor Dan, cu trei miniștri din Guvernul Bolojan, lopeți și panglici tricolore la Centrala Nucleară de la Cernavodă / Au marcat demararea lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 G4Media
Președintele Nicușor Dan a fost, împreună cu trei miniștri din Guvernul Bolojan, la Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de...   G4Media.ro.
16:20
Imigrația devine un subiect prioritar și împinge politica britanică spre dreapta G4Media
Guvernul suspendă temporar noile cereri pentru un program care permite refugiaților să își aducă membri de familie în Marea Britanie. Este cea mai recentă măsură...   G4Media.ro.
16:10
Alfred Simonis: Reforma făcută la Timiş ne pune în situaţia în care, după ce se taie, încă mai avem 200 de posturi care ar putea fi ocupate G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a explicat că după ce, la nivelul CJ, a fost făcută reforma administrativă, instituţia rămâne cu 200 de posturi...   G4Media.ro.
16:10
Cel puţin 21.000 de copii din Gaza au suferit dizabilităţi de la începutul războiului, potrivit unui bilanţ al ONU G4Media
Cel puţin 21.000 de copii din Fâşia Gaza trăiesc cu dizabilităţi provocate de războiul între Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas, conform datelor Comitetului ONU...   G4Media.ro.
16:10
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru: UE este încântată de actualul de actualul guvern şi de fermitatea pe care o avem, de măsurile ”nepopulare” G4Media
Uniunea Europeană şi partenerii de discuţie sunt foarte încântaţi de actualul guvern, de fermitatea pe care o avem, de măsurile complete, „nepopulare”, a afirmat miercuri...   G4Media.ro.
16:00
Reuniunea Xi-Putin-Kim de la Beijing este o „sfidare directă” pentru ordinea internaţională, afirmă şefa diplomaţiei UE G4Media
Reuniunea de la Beijing între liderii chinez Xi Jinping, rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong Un este o ”sfidare directă” la adresa ordinii internaţionale,...   G4Media.ro.
15:50
Gata cu rachetele, tunurile sau torpilele? China dezvăluie laserul naval LY-1, o armă care ar putea schimba războiul maritim G4Media
În cadrul paradei de Ziua Victoriei, China a prezentat public sistemul naval LY-1, montat pe vehiculul cu opt roți HZ141. Potrivit mass-mediei oficiale, sistemul este...   G4Media.ro.
15:50
Margaret Atwood răspunde cu un text satiric ca urmare a cenzurării cărţii sale „Povestea slujitoarei” în Canada pe motiv că are conținut prea explicit sexual G4Media
Scriitoarea Margaret Atwood a reacţionat la decizia unei administraţii şcolare din Alberta de a retrage cea mai faimoasă operă a sa, „The Handmaid’s Tale”, al...   G4Media.ro.
15:50
Dr. Codruța Chelmuș, dermatovenerolog MedLife: „Pielea are memorie – fiecare arsură solară, mai ales în copilărie sau adolescență, crește riscul de cancer de piele mai târziu în viață” G4Media
Pielea este un organ viu, care reflectă în mod direct stilul nostru de viață. Alimentația, somnul, igiena, stresul, expunerea la soare, fumatul sau consumul cronic...   G4Media.ro.
15:40
Felul în care pisica ta doarme spune multe despre starea ei de sănătate. Cum se traduce poziția „croissant”? Când devine somnul o alarmă medicală G4Media
Pisicile dorm mult, chiar și 12-18 ore zilnic. Uneori, ai impresia că stau tolănite prin casă toată ziua, pregătindu-se pentru sesiunile de alergat și explorat din...   G4Media.ro.
15:40
Putin şi Xi, surprinşi de un microfon rămas deschis în timp ce discutau despre transplanturi de organe şi viaţa la 150 de ani G4Media
În timp ce preşedintele rus Vladimir Putin mergea miercuri alături de preşedintele chinez Xi Jinping, un microfon rămas deschis i-a surprins pe cei doi lideri...   G4Media.ro.
15:40
Premierul Bolojan: Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ / Toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați G4Media
O eventuală grevă în sistemul de învățământ „nu se justifică”, a declarat premierul Ilie Bolojan, miercuri, la Europa FM, întrucât „toți profesorii care trebuiau să primească...   G4Media.ro.
15:40
Data limită la care RedBull va anunța numele noului coechipier al lui Verstappen G4Media
RedBull Racing a anunțat, prin vocea lui Helmut Marko, data limită până la care va anunța numele noului coleg al lui Max Verstappen din Formula...   G4Media.ro.
15:40
Ultimul an de derulare a PNRR/ Ministrul Dragoș Pîslaru: Lista proiectelor PNRR cu stadiul fiecăruia, pentru a evalua care au „cele mai mari șanse să fie implementate”, în pregătire la ministere G4Media
Planul Național de Redresare și Reziliență a intrat în ultimul an de implementare, miza acestuia fiind până la 17 miliarde de euro care „pot intra...   G4Media.ro.
15:30
Deputatul european Siegfried Mureșan: George Simion și partidul AUR fac jocul Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova G4Media
Europarlamentarul Siegfried Mureșan spune că lideri AUR și politicieni susținuți de gruparea infracțională pro-rusă Șor s-au reunit la un eveniment la Chișinău al extremiștilor eurosceptici....   G4Media.ro.
