Câinii suferă în tăcere: Semne că patrupedul tău are osteoartrită și suferă fără să știi

G4Media, 4 septembrie 2025 07:20

Un studiu recent realizat în Australia arată că mulți proprietari de câini nu își dau seama că patrupedele lor suferă de dureri cauzate de osteoartrită,...   G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
07:30
Compania Google, sancţionată să plătească 425 de milioane de dolari pentru colectarea frauduloasă de date G4Media
Compania Google a fost condamnată miercuri în Statele Unite să plătească 425,7 milioane de dolari despăgubiri către aproape 100 de milioane de utilizatori pentru încălcarea...   G4Media.ro.
07:30
Netanyahu a respins vizita surpriză a președintelui Macron în Israel din cauza eforturilor acestuia de a înființa un stat palestinian G4Media
Președintele francez a dorit să viziteze Israelul, dar premierul i-a cerut să renunțe la planurile de a recunoaște un stat palestinian, transmite ynetnews.com. Disputa a...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Câinii suferă în tăcere: Semne că patrupedul tău are osteoartrită și suferă fără să știi G4Media
Un studiu recent realizat în Australia arată că mulți proprietari de câini nu își dau seama că patrupedele lor suferă de dureri cauzate de osteoartrită,...   G4Media.ro.
07:20
Rusia spune că garanţiile de securitate solicitate de Ucraina sunt „garanţii periculoase” pentru Europa G4Media
Rusia a denunţat joi ca „garanții periculoase pentru continentul european” asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina, scrie...   G4Media.ro.
07:10
Disney plăteşte 10 milioane de dolari pentru a închide o investigaţie privind colectarea datelor copiilor pe YouTube G4Media
The Walt Disney Company a acceptat să plătească 10 milioane de dolari pentru a soluţiona acuzaţiile Comisiei Federale pentru Comerţ (FTC) din SUA, potrivit cărora...   G4Media.ro.
07:10
Daniel Craig, Angelina Jolie şi Matthew McConaughey, la cea de-a 50-a ediţie a Festivalului de Film de la Toronto, cel mai mare din America de Nord G4Media
Festivalul Internaţional de Film de la Toronto (TIFF), cel mai mare din America de Nord, se deschide joi, cu Daniel Craig, Angelina Jolie şi Matthew...   G4Media.ro.
07:10
Eclipsa totală şi Lună ”sângerie” duminică, vizibilă mai ales în Asia G4Media
Pasionaţii de astronomie vor avea ocazia să admire duminică o Lună sângerie, cu ocazia unei eclipse lunare totale, vizibilă mai ales în Asia, dar şi...   G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:20
HUAWEI Pura 80 Ultra și marea inovație pe care o aduce: de la 3.7x la 10x, teleobiectivul dual care apropie lumea de tine G4Media
Te-ai gândit vreodată că inovațiile tehnologice îți pot oferi șansa să explorezi mai bine lumea? Cea mai bună dovadă este smartphone-ul Pura 80 Ultra, parte...   G4Media.ro.
00:00
Rețetele Juanitei | Arome mediteraneene într-o salată de pere și fenicul / Ușor de preparat, poate fi o cină lejeră, un aperitiv sofisticat sau o garnitură deosebită/ Fă-o veggie sau cu pui G4Media
Această salată este o explozie de arome neașteptate care combină dulceața perelor cu prospețimea feniculului și un strop surprinzător de scorțișoară. Amestecul de uleiuri și lămâie creează un dressing...   G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Vrei să te muți cu animalul tău de companie în Spania? Iată ce trebuie să știi despre chirie / Ce se întâmplă dacă un contract de închiriere nu menționează animalele G4Media
Ești un iubitor de animale și te gândești să te muți în Spania, dar ești îngrijorat de legile privind animalele de companie în locuințele închiriate?...   G4Media.ro.
23:10
Tanczos Barna: Am o vârstă, nu mai visez să avem o coaliţie de patru ani / Îmi doresc să reziste cel puţin un an şi jumătate ca să se stabilizeze economia, să avem primele semnale pozitive din economie şi după aceea poate să înceapă nebunia politică G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că îşi doreşte ca actuala coaliţie să mai reziste cel puţin un an şi jumătate de acum încolo pentru ca...   G4Media.ro.
23:00
Administraţia Trump ”atacă universităţile americane, cum fac guvernele autoritare”, acuză fosta preşedintă a Universităţii Harvard G4Media
Administraţia Trump atacă instituţiile de învăţământ superior din SUA, cum fac guvernele autoritare pentru a sufoca orice gândire independentă, a afirmat miercuri fosta preşedintă a...   G4Media.ro.
22:50
Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru de Finanțe: ”Sunt foarte multe instituţii care s-au obişnuit să îşi cheltuie toţi banii în primele şapte, opt luni şi să întindă mâna la rectificare / 2025 e primul an când nu vor mai primi la rectificare alţi bani” G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri seară, că sunt foarte multe instituţii care se obişnuiseră să îşi cheltuie bugetul în primele şapte-opt luni şi apoi...   G4Media.ro.
22:20
Ciprian Ciucu: Mi-aș dori ca președintele Nicușor Dan să fie alături de guvernul său / Ilie Bolojan ar fi putut să fi fost președintele României G4Media
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat miercuri seara, la Digi 24, că și-ar dori ca președintele Nicușor Dan “să fie alături de guvernul său”, mai...   G4Media.ro.
22:20
SUA şi Mexic s-au angajat să îşi respecte reciproc suveranitatea şi integritatea teritorială: ”Un nivel de cooperare istoric”, a transmis secretarul de stat american Marco Rubio G4Media
SUA şi Mexicul s-au angajat miercuri, în timpul unei vizite a secretarului de stat Marco Rubio, să îşi respecte reciproc suveranitatea şi integritatea teritorială, întărindu-şi...   G4Media.ro.
22:20
Radu Drăguşin nu a fost inclus de Tottenham pe lista UEFA pentru faza grupei Ligii Campionilor G4Media
Clubul englez Tottenham Hotspur a făcut publică miercuri lista jucătorilor care vor putea evolua în faza grupei unice din Liga Campionilor în sezonul 2025-26. Fundaşul...   G4Media.ro.
22:00
Trump s-a supărat pe un reporter polonez care a sugerat că nu a luat măsuri împotriva lui Putin: „Dacă vom fi nemulţumiţi, veţi vedea că se vor întâmpla lucruri / Şi voi şti destul de bine ce vom face” G4Media
Preşedintele Donald Trump a reacţionat furios, miercuri, în Biroul Oval, după ce un reporter polonez a sugerat că nu a dat curs avertismentelor pe care...   G4Media.ro.
22:00
Președintele Nicușor Dan participă joi la video conferința Coaliției de Voință pentru susținerea Ucrainei  G4Media
Președintele Nicușor Dan participă joi la video conferința Coaliției de Voință pentru susținerea Ucrainei. Întâlnirea va avea loc începând cu ora 11:30, conform anunțului de...   G4Media.ro.
22:00
Partidul extremist AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul național și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală – proiect de lege G4Media
Partidul extremist AUR a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune ca în toate școlile din România ziua să înceapă cu intonarea...   G4Media.ro.
22:00
Vicepremierul Tanczos Barna: Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forţa şi curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna consideră că premierul Ilie Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, dar a adăugat că este o persoană...   G4Media.ro.
22:00
Charlie Sheen nu s-a mai atins de 8 ani de alcool și droguri / Actorul lansează o carte de memorii și un documentar despre viața lui G4Media
Charlie Sheen știe că viața lui arată cu totul diferit acum față de acum zece ani. Actorul, care a împlinit 60 de ani pe 3...   G4Media.ro.
21:40
De ce recomandă veterinarii controalele regulate la câini și pisici: Beneficii și sfaturi utile G4Media
Mulți stăpâni de animale de companie tind să ajungă la medicul veterinar doar atunci când apare o urgență. Totuși, specialiștii subliniază că vizitele regulate la veterinar sunt...   G4Media.ro.
21:40
Trei state democrate americane formează o ”alianţă sanitară” care să riposteze politicii vaccinale a administraţiei Trump G4Media
California şi alte două state din vestul SUA au anunţat miercuri că formează o „alianţă sanitară” pentru a propune propriile lor recomandări vaccinale, o iniţiativă...   G4Media.ro.
21:30
Medic din Timiș, reţinut pentru luare de mită de la 32 de pacienţi / Ar fi luat bani pentru consultaţii, tratamente şi concedii medicale ilegale G4Media
O femeie, medic pneumolog de la Spitalul din oraşul Făget, judeţul Timiş, a fost reţinută 24 de ore, fiind acuzată că a luat mită de...   G4Media.ro.
21:20
VIDEO Funicularul emblematic din Lisabona a deraiat, 20 de răniți G4Media
Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri, 3 septembrie, potrivit mai multor mass-media portugheze, citate de Le Figaro. Până în prezent, se numără aproximativ douăzeci...   G4Media.ro.
21:10
Florida vrea să devină primul stat american care să elimine toate vaccinurile obligatorii, inclusiv cele pentru copiii care merg la școală G4Media
Statul american Florida intenționează să pună capăt tuturor vaccinurilor obligatorii din stat, inclusiv pentru copiii care frecventează școlile, a anunțat miercuri medicul-șef al statului, Joseph...   G4Media.ro.
21:00
Atenţie la e-mailuri suspecte şi ataşamente periculoase care par a proveni de la organizaţii sau companii cunoscute, avertizează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică G4Media
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la...   G4Media.ro.
21:00
Emmanuel Macron anunță că Europa este „gata să ofere garanții de securitate în ziua în care va fi semnat acordul de pace” între Rusia și Ucraina G4Media
Emmanuel Macron a salutat miercuri „munca extrem de intensă din ultimele săptămâni”, care permite europenilor să fie „gata să ofere garanții de securitate” Ucrainei „în...   G4Media.ro.
20:50
Partidul extremist AUR a sesizat Comisia de la Veneţia şi Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) pe asumarea răspunderii Guvernului G4Media
Grupurile parlamentare ale partidului extremist AUR au trimis, miercuri, ”sesizări urgente Comisiei de la Veneţia şi Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO) privind utilizarea sistematică...   G4Media.ro.
20:50
Firmele mari din domeniul apărării, precum Rheinmetall și Leonardo, atrag lucrătorii cu yoga, salarii mai mari și prezervative G4Media
Rheinmetall a găsit o modalitate îndrăzneață de a se prezenta tinerilor în căutarea unui loc de muncă, scrie Bloomberg. La evenimentele de recrutare, directorii companiei...   G4Media.ro.
20:40
Preşedintele Trump afirmă că trupele americane rămân în Polonia G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că trupele americane vor rămâne în Polonia şi că este dispus să le suplimenteze dacă este nevoie, transmit...   G4Media.ro.
20:30
Vladimir Putin susţine că nu ştie nimic despre filmul „Magul de la Kremlin” în care este portretizat de Jude Law G4Media
Întrebat miercuri despre filmul „Magul de la Kremlin”, în care este interpretat de actorul Jude Law, liderul rus Vladimir Putin a susţinut că nu a...   G4Media.ro.
20:30
Antonio Costa: România este un pilon cheie al securității europene G4Media
Toți europenii știu foarte bine că securitatea lor depinde de securitatea pe frontiera estică iar “România este un pilon cheie al securității europene”, a declarat...   G4Media.ro.
20:20
În prag de alegeri, premierul ceh Petr Fiala afirmă că adversarul său, fostul premier Andrej Babis, ar putea colabora cu extremiștii G4Media
Prim-ministrul ceh Petr Fiala, care se îndreaptă către alegeri dificile peste o lună, le-a spus susținătorilor săi miercuri că principalul său adversar, Andrej Babis, ar...   G4Media.ro.
20:10
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer : „Am stat 7 ani în Anglia, stau de 4 ani în Spania, nu se pot compara. Alimentația din Spania este mult mai echilibrată” G4Media
Povestea Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, la Brașov, a continuat apoi în Anglia. După ani de muncă...   G4Media.ro.
20:10
Liderul senatorilor AUR spune că moțiunile de cenzură vor fi depuse miercuri seara, până la miezul nopții G4Media
Opoziţia va depune cele patru moţiuni de cenzură la proiectele asumate de Guvern în cursul zilei de miercuri, până la ora 24:00, cum prevede Constituţia,...   G4Media.ro.
19:50
Parlamentul European va propune amendamente pentru a echilibra acordul comercial dintre UE şi SUA G4Media
Parlamentul European a anunţat miercuri că va propune amendamente pentru acordul comercial pe care preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a convenit cu SUA...   G4Media.ro.
19:40
Un golden retriever devine mascota oficială a Jocurilor Special Olympics 2026: Champ va susține emoțional sportivii la competiția din SUA (FOTO) G4Media
Champ, un golden retriever antrenat ca animal de terapie, va fi mascotă și ambasador oficial al Jocurilor Special Olympics USA 2026, care se vor desfășura între...   G4Media.ro.
19:40
Iranul a accelerat ritmul de producție de uraniu îmbogățit la 60%, potrivit AIEA G4Media
Iranul a accelerat ritmul de producție a rezervelor sale de uraniu îmbogățit la 60%, pragul apropiat de 90% necesar pentru fabricarea unei arme nucleare, potrivit...   G4Media.ro.
19:20
Radiohead anunță primul turneu după 2018 – și se confruntă cu boicotul activiștilor pro-Palestina G4Media
Radiohead a anunțat primele concerte live din ultimii șapte ani, care sunt așteptate cu multă nerăbdare de fani. Afișele lipite în orașe din toată Europa...   G4Media.ro.
19:00
Ministrul israelian de Finanţe pregăteşte hărţi cu anexări în Cisiordania G4Media
Ministrul israelian de finanţe, Bezalel Smotrich, a declarat miercuri că se pregătesc hărţi pentru anexarea unor teritorii din Cisiordania ocupată de Israel, pe care palestinienii...   G4Media.ro.
18:50
EXCLUSIV Deputatul AUR Mugur Mihăescu ”Garcea” a primit, pentru a doua oară, verdict de necolaborare cu Securitatea / Ca informator, ar fi îngrădit libertăți fundamentale, dar nu a denunțat atitudini potrivnice regimului comunist G4Media
Deputatul AUR Mugur Mihăescu a primit, la finalul anului trecut, un al doilea verdict de necolaborare cu Securitatea. Documentul a fost postat, săptămâna trecută, pe...   G4Media.ro.
18:50
Brevetele lui Alfred Nobel, pierdute timp de 50 de ani, găsite într-o casă de vacanţă din Suedia G4Media
Douăsprezece brevete „foarte importante” aparţinând inventatorului suedez Alfred Nobel, pierdute timp de aproape o jumătate de secol, au fost găsite în această vară în a...   G4Media.ro.
18:40
Vlad Gheorghe de la DREPT anunță că a cerut retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după ce fostul premier s-a fotografiat la ”summitul dictatorilor” alături de criminalul de război Vladimir Putin G4Media
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, anunță că a cerut retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după ce fostul premier...   G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:30
Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului: Pentru a fi credibili în calitate de creștini, trebuie să sărbătorim Învierea Mântuitorului în aceeași zi / Este datoria noastră să evităm noi diviziuni G4Media
Patriarhul ecumenic al Constantinopolului s-a arătat în favoarea unificării datei la care ortodocșii și catolicii sărbătoresc Paștele. Într-un interviu acordat Vatican News, Bartolomeu I a...   G4Media.ro.
18:10
Serviciul pentru securitate internă al Israelului anunţă că a dejucat un atentat al Hamas contra ministrului securităţii naţionale, Ben Gvir G4Media
Serviciul pentru securitate internă al Israelului, Shin Bet, a anunţat miercuri că a dejucat un atentat al mişcării palestiniene Hamas contra ministrului israelian al securităţii...   G4Media.ro.
18:00
Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică ar aduce o economie de 1,2-1,4 miliarde lei G4Media
Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 – 1,4 miliarde de...   G4Media.ro.
17:50
Comisia Europeană a finalizat propunerea ce vizează bugetul pe termen lung al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 G4Media
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, un al doilea pachet de şapte propuneri sectoriale care completează cadrul pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru...   G4Media.ro.
17:50
De la tokenuri la activități de minare / Toate afacerile cripto ale familiei Trump G4Media
Debutul la tranzacționare al tokenului $WLFI, asociat unei inițiative cripto susținute de fiii președintelui american Donald Trump, a readus în atenție extinderea afacerilor familiei în...   G4Media.ro.
17:50
Donald Trump îl primeşte la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki / Niciun oficial guvernamental nu se află în delegaţia preşedintelui Poloniei, aflat în conflict cu premierul Donald Tusk G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl primeşte miercuri la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, după ce l-a susţinut cu succes în campania electorală...   G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.