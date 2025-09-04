Câinii suferă în tăcere: Semne că patrupedul tău are osteoartrită și suferă fără să știi
G4Media, 4 septembrie 2025 07:20
Un studiu recent realizat în Australia arată că mulți proprietari de câini nu își dau seama că patrupedele lor suferă de dureri cauzate de osteoartrită,... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
07:30
Compania Google, sancţionată să plătească 425 de milioane de dolari pentru colectarea frauduloasă de date # G4Media
Compania Google a fost condamnată miercuri în Statele Unite să plătească 425,7 milioane de dolari despăgubiri către aproape 100 de milioane de utilizatori pentru încălcarea... G4Media.ro.
07:30
Netanyahu a respins vizita surpriză a președintelui Macron în Israel din cauza eforturilor acestuia de a înființa un stat palestinian # G4Media
Președintele francez a dorit să viziteze Israelul, dar premierul i-a cerut să renunțe la planurile de a recunoaște un stat palestinian, transmite ynetnews.com. Disputa a... G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Un studiu recent realizat în Australia arată că mulți proprietari de câini nu își dau seama că patrupedele lor suferă de dureri cauzate de osteoartrită,... G4Media.ro.
07:20
Rusia spune că garanţiile de securitate solicitate de Ucraina sunt „garanţii periculoase” pentru Europa # G4Media
Rusia a denunţat joi ca „garanții periculoase pentru continentul european” asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina, scrie... G4Media.ro.
07:10
Disney plăteşte 10 milioane de dolari pentru a închide o investigaţie privind colectarea datelor copiilor pe YouTube # G4Media
The Walt Disney Company a acceptat să plătească 10 milioane de dolari pentru a soluţiona acuzaţiile Comisiei Federale pentru Comerţ (FTC) din SUA, potrivit cărora... G4Media.ro.
07:10
Daniel Craig, Angelina Jolie şi Matthew McConaughey, la cea de-a 50-a ediţie a Festivalului de Film de la Toronto, cel mai mare din America de Nord # G4Media
Festivalul Internaţional de Film de la Toronto (TIFF), cel mai mare din America de Nord, se deschide joi, cu Daniel Craig, Angelina Jolie şi Matthew... G4Media.ro.
07:10
Pasionaţii de astronomie vor avea ocazia să admire duminică o Lună sângerie, cu ocazia unei eclipse lunare totale, vizibilă mai ales în Asia, dar şi... G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:20
HUAWEI Pura 80 Ultra și marea inovație pe care o aduce: de la 3.7x la 10x, teleobiectivul dual care apropie lumea de tine # G4Media
Te-ai gândit vreodată că inovațiile tehnologice îți pot oferi șansa să explorezi mai bine lumea? Cea mai bună dovadă este smartphone-ul Pura 80 Ultra, parte... G4Media.ro.
00:00
Rețetele Juanitei | Arome mediteraneene într-o salată de pere și fenicul / Ușor de preparat, poate fi o cină lejeră, un aperitiv sofisticat sau o garnitură deosebită/ Fă-o veggie sau cu pui # G4Media
Această salată este o explozie de arome neașteptate care combină dulceața perelor cu prospețimea feniculului și un strop surprinzător de scorțișoară. Amestecul de uleiuri și lămâie creează un dressing... G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Vrei să te muți cu animalul tău de companie în Spania? Iată ce trebuie să știi despre chirie / Ce se întâmplă dacă un contract de închiriere nu menționează animalele # G4Media
Ești un iubitor de animale și te gândești să te muți în Spania, dar ești îngrijorat de legile privind animalele de companie în locuințele închiriate?... G4Media.ro.
23:10
Tanczos Barna: Am o vârstă, nu mai visez să avem o coaliţie de patru ani / Îmi doresc să reziste cel puţin un an şi jumătate ca să se stabilizeze economia, să avem primele semnale pozitive din economie şi după aceea poate să înceapă nebunia politică # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că îşi doreşte ca actuala coaliţie să mai reziste cel puţin un an şi jumătate de acum încolo pentru ca... G4Media.ro.
23:00
Administraţia Trump ”atacă universităţile americane, cum fac guvernele autoritare”, acuză fosta preşedintă a Universităţii Harvard # G4Media
Administraţia Trump atacă instituţiile de învăţământ superior din SUA, cum fac guvernele autoritare pentru a sufoca orice gândire independentă, a afirmat miercuri fosta preşedintă a... G4Media.ro.
22:50
Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru de Finanțe: ”Sunt foarte multe instituţii care s-au obişnuit să îşi cheltuie toţi banii în primele şapte, opt luni şi să întindă mâna la rectificare / 2025 e primul an când nu vor mai primi la rectificare alţi bani” # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri seară, că sunt foarte multe instituţii care se obişnuiseră să îşi cheltuie bugetul în primele şapte-opt luni şi apoi... G4Media.ro.
22:20
Ciprian Ciucu: Mi-aș dori ca președintele Nicușor Dan să fie alături de guvernul său / Ilie Bolojan ar fi putut să fi fost președintele României # G4Media
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat miercuri seara, la Digi 24, că și-ar dori ca președintele Nicușor Dan “să fie alături de guvernul său”, mai... G4Media.ro.
22:20
SUA şi Mexic s-au angajat să îşi respecte reciproc suveranitatea şi integritatea teritorială: ”Un nivel de cooperare istoric”, a transmis secretarul de stat american Marco Rubio # G4Media
SUA şi Mexicul s-au angajat miercuri, în timpul unei vizite a secretarului de stat Marco Rubio, să îşi respecte reciproc suveranitatea şi integritatea teritorială, întărindu-şi... G4Media.ro.
22:20
Radu Drăguşin nu a fost inclus de Tottenham pe lista UEFA pentru faza grupei Ligii Campionilor # G4Media
Clubul englez Tottenham Hotspur a făcut publică miercuri lista jucătorilor care vor putea evolua în faza grupei unice din Liga Campionilor în sezonul 2025-26. Fundaşul... G4Media.ro.
22:00
Trump s-a supărat pe un reporter polonez care a sugerat că nu a luat măsuri împotriva lui Putin: „Dacă vom fi nemulţumiţi, veţi vedea că se vor întâmpla lucruri / Şi voi şti destul de bine ce vom face” # G4Media
Preşedintele Donald Trump a reacţionat furios, miercuri, în Biroul Oval, după ce un reporter polonez a sugerat că nu a dat curs avertismentelor pe care... G4Media.ro.
22:00
Președintele Nicușor Dan participă joi la video conferința Coaliției de Voință pentru susținerea Ucrainei # G4Media
Președintele Nicușor Dan participă joi la video conferința Coaliției de Voință pentru susținerea Ucrainei. Întâlnirea va avea loc începând cu ora 11:30, conform anunțului de... G4Media.ro.
22:00
Partidul extremist AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul național și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală – proiect de lege # G4Media
Partidul extremist AUR a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune ca în toate școlile din România ziua să înceapă cu intonarea... G4Media.ro.
22:00
Vicepremierul Tanczos Barna: Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forţa şi curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna consideră că premierul Ilie Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, dar a adăugat că este o persoană... G4Media.ro.
22:00
Charlie Sheen nu s-a mai atins de 8 ani de alcool și droguri / Actorul lansează o carte de memorii și un documentar despre viața lui # G4Media
Charlie Sheen știe că viața lui arată cu totul diferit acum față de acum zece ani. Actorul, care a împlinit 60 de ani pe 3... G4Media.ro.
21:40
De ce recomandă veterinarii controalele regulate la câini și pisici: Beneficii și sfaturi utile # G4Media
Mulți stăpâni de animale de companie tind să ajungă la medicul veterinar doar atunci când apare o urgență. Totuși, specialiștii subliniază că vizitele regulate la veterinar sunt... G4Media.ro.
21:40
Trei state democrate americane formează o ”alianţă sanitară” care să riposteze politicii vaccinale a administraţiei Trump # G4Media
California şi alte două state din vestul SUA au anunţat miercuri că formează o „alianţă sanitară” pentru a propune propriile lor recomandări vaccinale, o iniţiativă... G4Media.ro.
21:30
Medic din Timiș, reţinut pentru luare de mită de la 32 de pacienţi / Ar fi luat bani pentru consultaţii, tratamente şi concedii medicale ilegale # G4Media
O femeie, medic pneumolog de la Spitalul din oraşul Făget, judeţul Timiş, a fost reţinută 24 de ore, fiind acuzată că a luat mită de... G4Media.ro.
21:20
Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri, 3 septembrie, potrivit mai multor mass-media portugheze, citate de Le Figaro. Până în prezent, se numără aproximativ douăzeci... G4Media.ro.
21:10
Florida vrea să devină primul stat american care să elimine toate vaccinurile obligatorii, inclusiv cele pentru copiii care merg la școală # G4Media
Statul american Florida intenționează să pună capăt tuturor vaccinurilor obligatorii din stat, inclusiv pentru copiii care frecventează școlile, a anunțat miercuri medicul-șef al statului, Joseph... G4Media.ro.
21:00
Atenţie la e-mailuri suspecte şi ataşamente periculoase care par a proveni de la organizaţii sau companii cunoscute, avertizează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică # G4Media
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la... G4Media.ro.
21:00
Emmanuel Macron anunță că Europa este „gata să ofere garanții de securitate în ziua în care va fi semnat acordul de pace” între Rusia și Ucraina # G4Media
Emmanuel Macron a salutat miercuri „munca extrem de intensă din ultimele săptămâni”, care permite europenilor să fie „gata să ofere garanții de securitate” Ucrainei „în... G4Media.ro.
20:50
Partidul extremist AUR a sesizat Comisia de la Veneţia şi Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) pe asumarea răspunderii Guvernului # G4Media
Grupurile parlamentare ale partidului extremist AUR au trimis, miercuri, ”sesizări urgente Comisiei de la Veneţia şi Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO) privind utilizarea sistematică... G4Media.ro.
20:50
Firmele mari din domeniul apărării, precum Rheinmetall și Leonardo, atrag lucrătorii cu yoga, salarii mai mari și prezervative # G4Media
Rheinmetall a găsit o modalitate îndrăzneață de a se prezenta tinerilor în căutarea unui loc de muncă, scrie Bloomberg. La evenimentele de recrutare, directorii companiei... G4Media.ro.
20:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că trupele americane vor rămâne în Polonia şi că este dispus să le suplimenteze dacă este nevoie, transmit... G4Media.ro.
20:30
Vladimir Putin susţine că nu ştie nimic despre filmul „Magul de la Kremlin” în care este portretizat de Jude Law # G4Media
Întrebat miercuri despre filmul „Magul de la Kremlin”, în care este interpretat de actorul Jude Law, liderul rus Vladimir Putin a susţinut că nu a... G4Media.ro.
20:30
Toți europenii știu foarte bine că securitatea lor depinde de securitatea pe frontiera estică iar “România este un pilon cheie al securității europene”, a declarat... G4Media.ro.
20:20
În prag de alegeri, premierul ceh Petr Fiala afirmă că adversarul său, fostul premier Andrej Babis, ar putea colabora cu extremiștii # G4Media
Prim-ministrul ceh Petr Fiala, care se îndreaptă către alegeri dificile peste o lună, le-a spus susținătorilor săi miercuri că principalul său adversar, Andrej Babis, ar... G4Media.ro.
20:10
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer : „Am stat 7 ani în Anglia, stau de 4 ani în Spania, nu se pot compara. Alimentația din Spania este mult mai echilibrată” # G4Media
Povestea Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, la Brașov, a continuat apoi în Anglia. După ani de muncă... G4Media.ro.
20:10
Liderul senatorilor AUR spune că moțiunile de cenzură vor fi depuse miercuri seara, până la miezul nopții # G4Media
Opoziţia va depune cele patru moţiuni de cenzură la proiectele asumate de Guvern în cursul zilei de miercuri, până la ora 24:00, cum prevede Constituţia,... G4Media.ro.
19:50
Parlamentul European va propune amendamente pentru a echilibra acordul comercial dintre UE şi SUA # G4Media
Parlamentul European a anunţat miercuri că va propune amendamente pentru acordul comercial pe care preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a convenit cu SUA... G4Media.ro.
19:40
Un golden retriever devine mascota oficială a Jocurilor Special Olympics 2026: Champ va susține emoțional sportivii la competiția din SUA (FOTO) # G4Media
Champ, un golden retriever antrenat ca animal de terapie, va fi mascotă și ambasador oficial al Jocurilor Special Olympics USA 2026, care se vor desfășura între... G4Media.ro.
19:40
Iranul a accelerat ritmul de producție a rezervelor sale de uraniu îmbogățit la 60%, pragul apropiat de 90% necesar pentru fabricarea unei arme nucleare, potrivit... G4Media.ro.
19:20
Radiohead anunță primul turneu după 2018 – și se confruntă cu boicotul activiștilor pro-Palestina # G4Media
Radiohead a anunțat primele concerte live din ultimii șapte ani, care sunt așteptate cu multă nerăbdare de fani. Afișele lipite în orașe din toată Europa... G4Media.ro.
19:00
Ministrul israelian de finanţe, Bezalel Smotrich, a declarat miercuri că se pregătesc hărţi pentru anexarea unor teritorii din Cisiordania ocupată de Israel, pe care palestinienii... G4Media.ro.
18:50
EXCLUSIV Deputatul AUR Mugur Mihăescu ”Garcea” a primit, pentru a doua oară, verdict de necolaborare cu Securitatea / Ca informator, ar fi îngrădit libertăți fundamentale, dar nu a denunțat atitudini potrivnice regimului comunist # G4Media
Deputatul AUR Mugur Mihăescu a primit, la finalul anului trecut, un al doilea verdict de necolaborare cu Securitatea. Documentul a fost postat, săptămâna trecută, pe... G4Media.ro.
18:50
Brevetele lui Alfred Nobel, pierdute timp de 50 de ani, găsite într-o casă de vacanţă din Suedia # G4Media
Douăsprezece brevete „foarte importante” aparţinând inventatorului suedez Alfred Nobel, pierdute timp de aproape o jumătate de secol, au fost găsite în această vară în a... G4Media.ro.
18:40
Vlad Gheorghe de la DREPT anunță că a cerut retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după ce fostul premier s-a fotografiat la ”summitul dictatorilor” alături de criminalul de război Vladimir Putin # G4Media
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, anunță că a cerut retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după ce fostul premier... G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:30
Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului: Pentru a fi credibili în calitate de creștini, trebuie să sărbătorim Învierea Mântuitorului în aceeași zi / Este datoria noastră să evităm noi diviziuni # G4Media
Patriarhul ecumenic al Constantinopolului s-a arătat în favoarea unificării datei la care ortodocșii și catolicii sărbătoresc Paștele. Într-un interviu acordat Vatican News, Bartolomeu I a... G4Media.ro.
18:10
Serviciul pentru securitate internă al Israelului anunţă că a dejucat un atentat al Hamas contra ministrului securităţii naţionale, Ben Gvir # G4Media
Serviciul pentru securitate internă al Israelului, Shin Bet, a anunţat miercuri că a dejucat un atentat al mişcării palestiniene Hamas contra ministrului israelian al securităţii... G4Media.ro.
18:00
Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică ar aduce o economie de 1,2-1,4 miliarde lei # G4Media
Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 – 1,4 miliarde de... G4Media.ro.
17:50
Comisia Europeană a finalizat propunerea ce vizează bugetul pe termen lung al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 # G4Media
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, un al doilea pachet de şapte propuneri sectoriale care completează cadrul pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru... G4Media.ro.
17:50
Debutul la tranzacționare al tokenului $WLFI, asociat unei inițiative cripto susținute de fiii președintelui american Donald Trump, a readus în atenție extinderea afacerilor familiei în... G4Media.ro.
17:50
Donald Trump îl primeşte la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki / Niciun oficial guvernamental nu se află în delegaţia preşedintelui Poloniei, aflat în conflict cu premierul Donald Tusk # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl primeşte miercuri la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, după ce l-a susţinut cu succes în campania electorală... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.