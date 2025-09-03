Vladimir Putin susţine că nu ştie nimic despre filmul „Magul de la Kremlin” în care este portretizat de Jude Law
G4Media, 3 septembrie 2025 20:30
Întrebat miercuri despre filmul „Magul de la Kremlin”, în care este interpretat de actorul Jude Law, liderul rus Vladimir Putin a susţinut că nu a... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
20:50
Partidul extremist AUR a sesizat Comisia de la Veneţia şi Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) pe asumarea răspunderii Guvernului # G4Media
Grupurile parlamentare ale partidului extremist AUR au trimis, miercuri, ”sesizări urgente Comisiei de la Veneţia şi Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO) privind utilizarea sistematică... G4Media.ro.
20:50
Firmele mari din domeniul apărării, precum Rheinmetall și Leonardo, atrag lucrătorii cu yoga, salarii mai mari și prezervative # G4Media
Rheinmetall a găsit o modalitate îndrăzneață de a se prezenta tinerilor în căutarea unui loc de muncă, scrie Bloomberg. La evenimentele de recrutare, directorii companiei... G4Media.ro.
Acum 15 minute
20:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că trupele americane vor rămâne în Polonia şi că este dispus să le suplimenteze dacă este nevoie, transmit... G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:30
Vladimir Putin susţine că nu ştie nimic despre filmul „Magul de la Kremlin” în care este portretizat de Jude Law # G4Media
Întrebat miercuri despre filmul „Magul de la Kremlin”, în care este interpretat de actorul Jude Law, liderul rus Vladimir Putin a susţinut că nu a... G4Media.ro.
20:30
Toți europenii știu foarte bine că securitatea lor depinde de securitatea pe frontiera estică iar “România este un pilon cheie al securității europene”, a declarat... G4Media.ro.
Acum o oră
20:20
În prag de alegeri, premierul ceh Petr Fiala afirmă că adversarul său, fostul premier Andrej Babis, ar putea colabora cu extremiștii # G4Media
Prim-ministrul ceh Petr Fiala, care se îndreaptă către alegeri dificile peste o lună, le-a spus susținătorilor săi miercuri că principalul său adversar, Andrej Babis, ar... G4Media.ro.
20:10
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer : „Am stat 7 ani în Anglia, stau de 4 ani în Spania, nu se pot compara. Alimentația din Spania este mult mai echilibrată” # G4Media
Povestea Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, la Brașov, a continuat apoi în Anglia. După ani de muncă... G4Media.ro.
20:10
Liderul senatorilor AUR spune că moțiunile de cenzură vor fi depuse miercuri seara, până la miezul nopții # G4Media
Opoziţia va depune cele patru moţiuni de cenzură la proiectele asumate de Guvern în cursul zilei de miercuri, până la ora 24:00, cum prevede Constituţia,... G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:50
Parlamentul European va propune amendamente pentru a echilibra acordul comercial dintre UE şi SUA # G4Media
Parlamentul European a anunţat miercuri că va propune amendamente pentru acordul comercial pe care preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a convenit cu SUA... G4Media.ro.
19:40
Un golden retriever devine mascota oficială a Jocurilor Special Olympics 2026: Champ va susține emoțional sportivii la competiția din SUA (FOTO) # G4Media
Champ, un golden retriever antrenat ca animal de terapie, va fi mascotă și ambasador oficial al Jocurilor Special Olympics USA 2026, care se vor desfășura între... G4Media.ro.
19:40
Iranul a accelerat ritmul de producție a rezervelor sale de uraniu îmbogățit la 60%, pragul apropiat de 90% necesar pentru fabricarea unei arme nucleare, potrivit... G4Media.ro.
19:20
Radiohead anunță primul turneu după 2018 – și se confruntă cu boicotul activiștilor pro-Palestina # G4Media
Radiohead a anunțat primele concerte live din ultimii șapte ani, care sunt așteptate cu multă nerăbdare de fani. Afișele lipite în orașe din toată Europa... G4Media.ro.
19:00
Ministrul israelian de finanţe, Bezalel Smotrich, a declarat miercuri că se pregătesc hărţi pentru anexarea unor teritorii din Cisiordania ocupată de Israel, pe care palestinienii... G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:50
EXCLUSIV Deputatul AUR Mugur Mihăescu ”Garcea” a primit, pentru a doua oară, verdict de necolaborare cu Securitatea / Ca informator, ar fi îngrădit libertăți fundamentale, dar nu a denunțat atitudini potrivnice regimului comunist # G4Media
Deputatul AUR Mugur Mihăescu a primit, la finalul anului trecut, un al doilea verdict de necolaborare cu Securitatea. Documentul a fost postat, săptămâna trecută, pe... G4Media.ro.
18:50
Brevetele lui Alfred Nobel, pierdute timp de 50 de ani, găsite într-o casă de vacanţă din Suedia # G4Media
Douăsprezece brevete „foarte importante” aparţinând inventatorului suedez Alfred Nobel, pierdute timp de aproape o jumătate de secol, au fost găsite în această vară în a... G4Media.ro.
18:40
Vlad Gheorghe de la DREPT anunță că a cerut retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după ce fostul premier s-a fotografiat la ”summitul dictatorilor” alături de criminalul de război Vladimir Putin # G4Media
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, anunță că a cerut retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după ce fostul premier... G4Media.ro.
18:30
Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului: Pentru a fi credibili în calitate de creștini, trebuie să sărbătorim Învierea Mântuitorului în aceeași zi / Este datoria noastră să evităm noi diviziuni # G4Media
Patriarhul ecumenic al Constantinopolului s-a arătat în favoarea unificării datei la care ortodocșii și catolicii sărbătoresc Paștele. Într-un interviu acordat Vatican News, Bartolomeu I a... G4Media.ro.
18:10
Serviciul pentru securitate internă al Israelului anunţă că a dejucat un atentat al Hamas contra ministrului securităţii naţionale, Ben Gvir # G4Media
Serviciul pentru securitate internă al Israelului, Shin Bet, a anunţat miercuri că a dejucat un atentat al mişcării palestiniene Hamas contra ministrului israelian al securităţii... G4Media.ro.
18:00
Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică ar aduce o economie de 1,2-1,4 miliarde lei # G4Media
Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 – 1,4 miliarde de... G4Media.ro.
17:50
Comisia Europeană a finalizat propunerea ce vizează bugetul pe termen lung al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 # G4Media
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, un al doilea pachet de şapte propuneri sectoriale care completează cadrul pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru... G4Media.ro.
17:50
Debutul la tranzacționare al tokenului $WLFI, asociat unei inițiative cripto susținute de fiii președintelui american Donald Trump, a readus în atenție extinderea afacerilor familiei în... G4Media.ro.
17:50
Donald Trump îl primeşte la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki / Niciun oficial guvernamental nu se află în delegaţia preşedintelui Poloniei, aflat în conflict cu premierul Donald Tusk # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl primeşte miercuri la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, după ce l-a susţinut cu succes în campania electorală... G4Media.ro.
17:50
Senatorul USR Sorin Șipoș, interpelare către șeful SIE după vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: Ce servicii prestează cei doi foști premieri PSD pentru aceste dictaturi? # G4Media
Senatorul Sorin Șipoș a trimis, miercuri, o interpelare către șeful SIE în legătură cu vizita lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing. „Adrian Năstase... G4Media.ro.
17:40
Universitatea din Buenos Aires lansează primul curs gratuit de plimbători profesioniști de câini. În capitala Argentinei, animalele de companie sunt mai numeroase decât copiii # G4Media
Universitatea din Buenos Aires (UBA) a lansat, în luna august, un curs inedit care formează plimbători profesioniști de câini. Programul este gândit să răspundă cererii tot... G4Media.ro.
17:40
Poliţia britanică, prinsă într-un „război cultural toxic”, spune şeful poliţiei după arestarea lui Linehan, un critic vocal al activismului transgender # G4Media
Şeful poliţiei londoneze, comisarul Mark Rowley, a apărat miercuri decizia controversată de a-l aresta pe comedianul irlandez Graham Lineham după o serie de postări pe... G4Media.ro.
17:20
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că este dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova, transmite CNN. În declarațiile făcute... G4Media.ro.
17:10
Danemarca vrea să strângă 1,56 miliarde de dolari cu primele obligaţiuni verzi emise de o ţară europeană # G4Media
Danemarca mizează pe o sumă de până la 10 miliarde de coroane (1,56 miliarde de dolari) care ar urma să fie strânsă de pe piaţa... G4Media.ro.
17:00
Bolojan: PNL va susţine integrarea observaţiilor preşedintelui în legea pentru combaterea antisemitismului, dacă sunt fezabile # G4Media
Premierul Ilie Bolojan afirmă că parlamentarii PNL vor susţine integrarea observaţiilor formulate de preşedintele Nicuşor Dan pe marginea legii pentru combaterea antisemitismului şi xenofobiei, în... G4Media.ro.
17:00
VIDEO Abandon ciudat în snooker: Fostul campion mondial Luca Brecel a plecat în timpul partidei # G4Media
Luca Brecel a uimit încă o dată lumea snookerului, fostul campion mondial din 2023 retrăgându-se în timpul meciului de calificare pentru Grand Prix-ul de la... G4Media.ro.
17:00
Sindicaliștii din administrațiile locale anunță că vor protesta împotriva reformei propuse de Guvernul Bolojan / Vor picheta Ministerul Dezvoltării, apoi în marș spre Piața Victoriei # G4Media
Sindicaliștii din administrațiile locale anunță că vor protesta împotriva reformei propuse de Guvernul Bolojan, în 15 septembrie. Aceștia vor picheta Ministerul Dezvoltării, apoi vor merge... G4Media.ro.
17:00
Tânăr din județul Ialomița reţinut pentru violenţă în familie şi viol / Victima este concubina lui în vârstă de 15 ani # G4Media
Un tânăr de 26 de ani a fost reţinut de anchetatorii ialomiţeni pentru mai multe infracţiuni, între care violenţă în familie şi violul săvârşit asupra... G4Media.ro.
17:00
Londra anunţă noi sancţiuni împotriva a opt persoane şi trei organizaţii cu legături cu statul rus, acuzaţi că au participat la „deportarea” şi „îndoctrinarea” de copii ucraineni # G4Media
Guvernul britanic a anunţat miercuri că a impus sancţiuni împotriva a opt indivizi şi trei organizaţii cu legături cu statul rus, acuzaţi că au participat... G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:50
Ministrul David: Salariul pe care îl primește un cadru didactic acoperă 8 ore pe zi. Prin cele 2 ore în plus la norma didactică nu am mărit numărul de ore de lucru, sunt tot 8 ore. Doar că poate nu mai faci atâta activitate birocratică, ci de predare # G4Media
Ministrul Educației și Cercetării le transmite profesorilor că majorarea cu 2 ore pe săptămână a normei didactice din România (de la 18 la 20 ore... G4Media.ro.
16:50
Guvernul Republicii Cehe a aprobat miercuri planul de achiziţionare a 44 de tancuri Leopard 2A8 din Germania, în cadrul eforturilor de modernizare a armatei cehe,... G4Media.ro.
16:50
Întoarcerea la școală vine întotdeauna cu emoții, planuri și, desigur, întrebarea eternă: „Ce port ca să fie comod, dar și actual?” Răspunsul nu stă în... G4Media.ro.
16:40
GALERIE FOTO Președintele Nicușor Dan, cu trei miniștri din Guvernul Bolojan, lopeți și panglici tricolore la Centrala Nucleară de la Cernavodă / Au marcat demararea lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 # G4Media
Președintele Nicușor Dan a fost, împreună cu trei miniștri din Guvernul Bolojan, la Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de... G4Media.ro.
16:20
Guvernul suspendă temporar noile cereri pentru un program care permite refugiaților să își aducă membri de familie în Marea Britanie. Este cea mai recentă măsură... G4Media.ro.
16:10
Alfred Simonis: Reforma făcută la Timiş ne pune în situaţia în care, după ce se taie, încă mai avem 200 de posturi care ar putea fi ocupate # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a explicat că după ce, la nivelul CJ, a fost făcută reforma administrativă, instituţia rămâne cu 200 de posturi... G4Media.ro.
16:10
Cel puţin 21.000 de copii din Gaza au suferit dizabilităţi de la începutul războiului, potrivit unui bilanţ al ONU # G4Media
Cel puţin 21.000 de copii din Fâşia Gaza trăiesc cu dizabilităţi provocate de războiul între Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas, conform datelor Comitetului ONU... G4Media.ro.
16:10
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru: UE este încântată de actualul de actualul guvern şi de fermitatea pe care o avem, de măsurile ”nepopulare” # G4Media
Uniunea Europeană şi partenerii de discuţie sunt foarte încântaţi de actualul guvern, de fermitatea pe care o avem, de măsurile complete, „nepopulare”, a afirmat miercuri... G4Media.ro.
16:00
Reuniunea Xi-Putin-Kim de la Beijing este o „sfidare directă” pentru ordinea internaţională, afirmă şefa diplomaţiei UE # G4Media
Reuniunea de la Beijing între liderii chinez Xi Jinping, rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong Un este o ”sfidare directă” la adresa ordinii internaţionale,... G4Media.ro.
15:50
Gata cu rachetele, tunurile sau torpilele? China dezvăluie laserul naval LY-1, o armă care ar putea schimba războiul maritim # G4Media
În cadrul paradei de Ziua Victoriei, China a prezentat public sistemul naval LY-1, montat pe vehiculul cu opt roți HZ141. Potrivit mass-mediei oficiale, sistemul este... G4Media.ro.
15:50
Margaret Atwood răspunde cu un text satiric ca urmare a cenzurării cărţii sale „Povestea slujitoarei” în Canada pe motiv că are conținut prea explicit sexual # G4Media
Scriitoarea Margaret Atwood a reacţionat la decizia unei administraţii şcolare din Alberta de a retrage cea mai faimoasă operă a sa, „The Handmaid’s Tale”, al... G4Media.ro.
15:50
Dr. Codruța Chelmuș, dermatovenerolog MedLife: „Pielea are memorie – fiecare arsură solară, mai ales în copilărie sau adolescență, crește riscul de cancer de piele mai târziu în viață” # G4Media
Pielea este un organ viu, care reflectă în mod direct stilul nostru de viață. Alimentația, somnul, igiena, stresul, expunerea la soare, fumatul sau consumul cronic... G4Media.ro.
15:40
Felul în care pisica ta doarme spune multe despre starea ei de sănătate. Cum se traduce poziția „croissant”? Când devine somnul o alarmă medicală # G4Media
Pisicile dorm mult, chiar și 12-18 ore zilnic. Uneori, ai impresia că stau tolănite prin casă toată ziua, pregătindu-se pentru sesiunile de alergat și explorat din... G4Media.ro.
15:40
Putin şi Xi, surprinşi de un microfon rămas deschis în timp ce discutau despre transplanturi de organe şi viaţa la 150 de ani # G4Media
În timp ce preşedintele rus Vladimir Putin mergea miercuri alături de preşedintele chinez Xi Jinping, un microfon rămas deschis i-a surprins pe cei doi lideri... G4Media.ro.
15:40
Premierul Bolojan: Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ / Toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați # G4Media
O eventuală grevă în sistemul de învățământ „nu se justifică”, a declarat premierul Ilie Bolojan, miercuri, la Europa FM, întrucât „toți profesorii care trebuiau să primească... G4Media.ro.
15:40
RedBull Racing a anunțat, prin vocea lui Helmut Marko, data limită până la care va anunța numele noului coleg al lui Max Verstappen din Formula... G4Media.ro.
15:40
Ultimul an de derulare a PNRR/ Ministrul Dragoș Pîslaru: Lista proiectelor PNRR cu stadiul fiecăruia, pentru a evalua care au „cele mai mari șanse să fie implementate”, în pregătire la ministere # G4Media
Planul Național de Redresare și Reziliență a intrat în ultimul an de implementare, miza acestuia fiind până la 17 miliarde de euro care „pot intra... G4Media.ro.
15:30
Deputatul european Siegfried Mureșan: George Simion și partidul AUR fac jocul Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova # G4Media
Europarlamentarul Siegfried Mureșan spune că lideri AUR și politicieni susținuți de gruparea infracțională pro-rusă Șor s-au reunit la un eveniment la Chișinău al extremiștilor eurosceptici.... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.