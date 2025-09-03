Acordul comercial SUA - UE, în pericol de anulare. Anunțul lui Donald Trump

14:30

Sunt instituții care par imune la criza economică și măsurile de austeritate. 30 de angajați din Ministerul Fondurilor Europene, printre care și un director, și-au aranjat două excursii de pregătire în Franța, pe Coasta de Azur, și în Cipru, al căror cost se ridică la o jumătate de milion de lei. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că, deși a cerut anularea călătoriilor, câțiva angajați au ținut totuși să plece. Printre ei este și un director care fa fi demis, a spus ministrul. Anunțul vine în condițiile în care, în iulie, Guvernul a aprobat un memorandum prin care premierul le cere instituțiilor să reducă deplasările externe.