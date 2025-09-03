Scandal fiscal la Londra: vicepremierul Angela Rayner admite că a plătit taxe mai mici decât datora
Digi24.ro, 3 septembrie 2025 20:30
Viceprim-ministrul britanic Angela Rayner a recunoscut miercuri că a plătit impozite mai mici decât se cuvenea la achiziţionarea unui apartament, după câteva zile de controverse pe această temă, care au pus din nou guvernul lui Keir Starmer într-o situaţie stânjenitoare. Politiciana laburistă, care a atribuit această eroare unor sfaturi „inexacte”, a declarat că a notificat autorităţile fiscale şi s-a adresat consilierului guvernamental în materie de etică, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
20:50
Jurnalistul moldovean Nicolae Chicu acuză că a fost victima unui atac cibernetic. Canalul său de YouTube a fost șters # Digi24.ro
Jurnalistul Nicolae Chicu din Republica Moldova, cunoscut pentru poziţii pro-occidentale şi implicare în combaterea dezinformării, a anunţat miercuri că a fost victima unui atac cibernetic, iar canalul său de YouTube, care avea aproape 70.000 de abonaţi, a fost şters. Jurnalistul se declară victima războiului hibrid pe care Rusia îl duce împotriva ţării în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, potrivit News.ro.
20:50
DNSC: Atenţie la emailuri suspecte. Campanie de phishing cu emailuri care par a proveni de la organizaţii sau companii cunoscute # Digi24.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la organizaţii oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil.
Acum 15 minute
20:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că trupele americane vor rămâne în Polonia şi că este dispus să le suplimenteze dacă este nevoie, transmite Politico. „Vom desfăşura mai mulţi soldați dacă Polonia vrea acest lucru”, a spus Trump, care l-a primit în Biroul Oval pe omologul său polonez, Karol Nawrocki.
Acum 30 minute
20:30
Scandal fiscal la Londra: vicepremierul Angela Rayner admite că a plătit taxe mai mici decât datora # Digi24.ro
Viceprim-ministrul britanic Angela Rayner a recunoscut miercuri că a plătit impozite mai mici decât se cuvenea la achiziţionarea unui apartament, după câteva zile de controverse pe această temă, care au pus din nou guvernul lui Keir Starmer într-o situaţie stânjenitoare. Politiciana laburistă, care a atribuit această eroare unor sfaturi „inexacte”, a declarat că a notificat autorităţile fiscale şi s-a adresat consilierului guvernamental în materie de etică, relatează Reuters.
20:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite ar putea fi nevoite să „anuleze” acordurile comerciale încheiate cu Uniunea Europeană, Japonia şi Coreea de Sud, dacă Curtea Supremă nu îi va da câştig de cauză în cazul privind legalitatea tarifelor vamale, transmite Reuters.
Acum o oră
20:10
Ascensiunea Chinei este „de neoprit”, spune Xi Jinping. Demonstrația de forță care pune Occidentul în șah: Ce va face Donald Trump? # Digi24.ro
Președintele chinez Xi Jinping a declarat, miercuri, că „întinerirea națiunii chineze este de neoprit”, o proiecție puternică a noii puteri a Beijingului, în timp ce liderii Rusiei și Coreei de Nord i s-au alăturat pentru a prezida o paradă militară gigantică în Piața Tiananmen, scrie The Times.
20:00
Reacția lui Putin când a fost întrebat despre „Magul de la Kremlin”. Filmul, în competiția de la festivalul de film de la Veneția # Digi24.ro
Întrebat miercuri despre filmul „Magul de la Kremlin”, în care este interpretat de actorul Jude Law, liderul rus Vladimir Putin a susţinut că nu a auzit până acum de acest lungmetraj, adaptat după romanul de succes al lui Giuliano da Empoli, care relatează peste două decenii de viaţă politică rusă marcate de ascensiunea sa la putere, relatează AFP.
20:00
Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei, zece persoane au ajuns la Urgenţă. Ce măsuri cere sindicatul Europol # Digi24.ro
Sindicatul Europol reclamă, miercuri seară, că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe. „De luni întregi, colegii noştri reclamă muşcături, mizerie şi lipsa unor măsuri elementare de igienă”, au transmis sindicaliştii, precizând că zece peroane au ajuns la Urgenţă. Sindicaliştii anunţă că au sesizat DSP şi Avocatul Poporului.
Acum 2 ore
19:40
Ministerul Educaţiei pune în consultare publică metodologia şi calendarul evaluărilor pentru clasele primare şi gimnaziale din 2026 # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei supune dezbaterii publice calendarul şi metodologia organizării evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Potrivit calendarului propus, evaluările încep în 12 mai, cu proba de Limbă şi comunicare susţinută de elevii de clasa a II-a, relatează News.ro.
19:30
Poziția UE privind întâlnirea Xi Jinping - Vladimir Putin - Kim Jong Un: o provocare directă la adresa ordinii internaționale # Digi24.ro
Întâlnirea de la Beijing din 3 septembrie dintre liderii chinez Xi Jinping, rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong-un reprezintă o „provocare directă” la adresa ordinii internaţionale, a declarat miercuri şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, citată de AFP.
19:20
Donald Trump îl primeşte la Casa Albă pe preşedintele polonez Karol Nawrocki. Războiul din Ucraina, pe lista discuțiilor # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl primeşte miercuri la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, după ce l-a susţinut cu succes în campania electorală pe naţionalistul conservator. Întâlnirea lor se va concentra, cel mai probabil, pe războiul Rusiei în Ucraina şi pe securitatea energetică, anunță Reuters.
19:10
Vlad Gheorghe, preşedintele DREPT, a cerut Guvernului să retragă statutul de „utilitate publică” pentru fundația lui Adrian Năstase # Digi24.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, preşedinte al partidului DREPT, a anunțat miercuri pe Facebook că a cerut Guvernului retragerea statutului de „utilitate publică” pentru fundația lui Adrian Năstase. Gheorghe afirmă că a inițiat acest demers după ce fosul premier s-a aflat la Beijing alături de „dictatori acuzați de crime împotriva umanității”.
19:00
Ucraina va deschide o fabrică de arme în Danemarca. „O mână de ajutor în lupta pentru securitate” # Digi24.ro
Un producător ucrainean de arme se va muta pe teritoriul Danemarcei, a declarat miercuri ministrul danez al Apărării, marcând, astfel, o nouă frontieră în cooperarea în domeniul armamentului între Kiev și aliații săi. Troels Lund Poulsen a declarat că firma ucraineană Fire Point va deschide o fabrică în Vojens, un oraș din sudul țării care găzduiește deja o bază aeriană daneză, inclusiv flota de avioane de vânătoare F-16 a țării, anunță Politico.
Acum 4 ore
18:50
Ce i-a promis liderul nord-coreean lui Vladimir Putin, la Beijing. Kim Jong-un, invitat la Moscova # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin l-a invitat pe liderul nord-coreean Kim Jong-un să viziteze Rusia, în cadrul unei întâlniri la Beijing, în marja celei mai mari parade militare din China. În replică, Kim a promis că va face „tot ce poate pentru a ajuta” Moscova. Invitația, transmisă prin intermediul interpreților și prezentată într-un videoclip publicat de Kremlin, a venit în momentul în care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a acuzat pe Putin că și-a demonstrat „impunitatea” prin noi atacuri asupra Ucrainei, arată The Guardian.
18:50
Coaliția funcționează bine, dar „până când?”, se întreabă Nicușor Dan râzând. Ce spune despre varianta demisiei premierului # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, în urma discuțiilor cu liderii coaliției, că actuala formulă guvernamentală funcționează „bine în momentul ăsta” și că își dorește ca aceasta să continue. Întrebat însă dacă va rezista, el a răspuns amuzat: „Până când?”.
18:40
Shin Bet anunță dejucarea unui atentat care îl viza pe ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben Gvir # Digi24.ro
Serviciul pentru securitate internă al Israelului, Shin Bet, a anunţat miercuri că a dejucat un atentat al mişcării palestiniene Hamas contra ministrului israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir, informează AFP.
18:20
Toate obiectele atinse de Kim Jong-un în China, curățate imediat după folosire de echipa de securitate # Digi24.ro
Kim Jong-un nu lasă nicio urmă pe unde merge. Imagini incredibile au fost filmate la Beijing de un jurnalist rus.
18:00
Londra anunţă noi sancţiuni în cazul copiilor ucraineni deportaţi de Moscova. Opt indivizi și trei organizații, pe lista neagră # Digi24.ro
Guvernul britanic a anunţat miercuri că a impus sancţiuni împotriva a opt indivizi şi trei organizaţii cu legături cu statul rus, acuzaţi că au participat la „deportarea” şi „îndoctrinarea” de copii ucraineni, informează Politico.
18:00
Copil de 5 ani mușcat de un ligru la zoo în Suceava. Incidentul vine după ce o fetiță a fost atacată de o maimuță # Digi24.ro
Un copil de 5 ani a ajuns la spital după ce a fost mușcat de un ligru, un hibrid rezultat din împerecherea unui leu cu o tigroaică. Incidentul s-a produs în parcul zoologic din Zaharești, județul Suceava, la doar câteva zile după ce o fetiță de 4 ani a fost rănită de o maimuță.
18:00
Lege propusă de AUR: Elevii și profesorii să cânte imnul și să spună „Tatăl nostru” la începutul orelor # Digi24.ro
În prima zi a noii sesiuni parlamentare, mai mulți parlamentari AUR au depus un proiect de lege prin care solicită ca elevii și profesorii să intoneze imnul național și să rostească rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul orelor de curs.
17:50
Zelenski va purta o discuție cu Trump despre ultimatumul pe care trebuie să-l respecte Putin. Când va avea loc conversația # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenskia declarat că va purta o discuție cu președintele american Donald Trump „astăzi sau în zilele următoare”.
17:50
Imaginea unui criminal celebru, folosită online pentru vânzarea de haine. Luigi Mangione e judecat pentru uciderea unui CEO american # Digi24.ro
Compania Shein, un gigant din domeniul fast fashion, a lansat o anchetă după ce o imagine a lui Luigi Mangione – bărbatuljudecat pentru uciderea CEO-ului UnitedHealthcare, Brian Thompson, în New York anul trecut – a fost folosită pentru a prezenta o cămașă, scrie BBC News.
17:40
Ministrul Bogdan Ivan: România este într-o situaţie extrem de provocatoare când vorbim de energie # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri, la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, că România este „într-o situaţie extrem de provocatoare” când vorbim de energie, cea mai sigură sursă de energie în bandă fiind cea nucleară.
17:40
„În timp ce Rusia bombardează civili, Putin deportează copii ucraineni”. Marea Britanie reacționează cu sancțiuni la abuzurile Moscovei # Digi24.ro
Guvernul britanic a anunţat miercuri că a impus sancţiuni împotriva a opt persoane şi trei organizaţii cu legături cu statul rus, acuzate că au participat la „deportarea” şi „îndoctrinarea” a mii de copii ucraineni. Aceste sancţiuni vizează în principal fundaţia lui Ahmat Kadîrov, „care administrează programe de reeducare pentru copii şi adolescenţi ucraineni, supunându-i la o formare de tip militar”, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe britanic, citat de AFP și Agerpres.
17:30
Fostul premier britanic Boris Johnson critică modul în care Putin a fost primit în Alaska: „Dezgustător. Ucraina a fost nedreptățită” # Digi24.ro
Boris Johnson a criticat dur gestul lui Donald Trump de a întinde covorul roșu pentru președintele rus Vladimir Putin. Fostul prim-ministru britanic, un susținător fervent al Ucrainei, a declarat marți, într-un interviu, că, deși președintele SUA a avut dreptate să încerce să pună capăt războiului din Ucraina, summitul lui Trump cu Putin din Alaska a fost „de-a dreptul revoltător”. Johnson a criticat anterior Europa pentru că nu a avut „curajul” să susțină pe deplin Ucraina sub președinția lui Joe Biden, arată Politico.
17:20
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții” # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că nu a exclus niciodată posibilitatea unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe liderul de la Kiev la Moscova, dacă președintele ucrainean este este pregătit pentru discuții, transmit Tass și CNN.
17:10
Acordul comercial UE-Mercosur, pregătit pentru votul final. Cum a fost convinsă Franța să renunțe la veto # Digi24.ro
Comisia Europeană (CE) le-a soliticat, miercuri, celor 27 de state membre să aprobe acordul comercial cu ţările latino-americane din cadrul Mercosur, promiţând garanţii „robuste” agricultorilor, salutate de către Paris, relatează AFP.
17:00
Impact dur al tarifelor impuse de Donald Trump asupra industriei chimice europene. Comenzi amânate și o cerere în continuă scădere # Digi24.ro
Producătorii europeni de produse chimice se confruntă cu noi turbulențe, în contextul în care tarifele de import, aplicate de SUA, au produs perturbări în comerțul mondial, determinând clienții să amâne comenzile și afectând cererea, într-un sector care se luptă să se redreseze după criza energetică din 2022 din regiune, arată Reuters.
Acum 6 ore
16:50
Alexandru Nazare spune că misiunea FMI a recunoscut eforturile actualului Guvern: Suntem pe o direcţie semnificativ îmbunătăţită # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, declară că vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) la Bucureşti, condusă de şeful misiunii pe România, Joong Shik Kang, a fost o ocazie excelentă pentru a reitera eforturile de a stabiliza şi consolida finanţele publice. Ministrul mai spune că ne aflăm pe o direcţie semnificativ îmbunătăţită, iar misiunea FMI a recunoscut eforturile şi angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente.
16:50
Vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: „Canal de comunicare sau lipsă de inteligență politică”. Explicațiile istoricului Armand Goșu # Digi24.ro
Istoricul Armand Goșu a comentat, în direct la Digi24, vizita la Beijing a lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, surprinși în fotografii alături de lideri precum Vladimir Putin și Kim Jong-un. Expertul consideră că, deși cei doi au mers ca persoane particulare, decizia lor nu este lipsită de semnificație și ar putea indica niște „canale de comunicare” cultivate de anumite structuri din statul român. Totuși, istoricul atrage atenția că această expunere reprezintă „o lipsă de inteligență politică” și îi transformă pe foștii demnitari în ținte ale opiniei publice.
16:40
Povestea de succes a lui Kim Jong-un în prietenia cu Xi și Putin. Cum s-a ridicat liderul nord-coreean în ordinea mondială # Digi24.ro
Indiferent ce păreri există despre politica sa grotescă, despre istoricul său în materie de drepturile omului și despre condiția sa fizică, Kim Jong-un este unul dintre cei mai de succes lideri naționali din lume, scrie The Times.
16:10
Bulgaria nu are de gând să investigheze incidentul care a implicat avionul cu care zbura Ursula von der Leyen # Digi24.ro
Nu există niciun motiv pentru a investiga incidentul în care a fost implicată aeronava preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, întrucât bruierea unui semnal GPS nu este considerată o ameninţare hibridă sau cibernetică, a afirmat prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov, potrivit Agerpres.
16:00
„Îmi pare rău, ministrul vostru al Educaţiei crede că sunteţi proşti”. Reacția virală a scriitoarei Margaret Atwood # Digi24.ro
Scriitoarea Margaret Atwood a reacţionat la decizia unei administraţii şcolare din Alberta de a retrage cea mai faimoasă operă a sa, „The Handmaid's Tale”, al cărei conţinut ar fi prea explicit din punct de vedere sexual. Guvernul provinciei a revenit ulterior asupra deciziei.
16:00
Daniel David spune că Guvernul nu s-ar fi atins de bursele de merit dacă erau bani: „Educația a fost prioritizată în ultimii ani” # Digi24.ro
Daniel David, ministrul Educației, a declarat la emisiunea Studio Politic de la Digi24 că prin măsurile luate în privința burselor de merit a vrut să protejeze bursele sociale, iar această redimensionare a bugetului a intrat în pachetul unu de măsuri sub presiunea timpului, pentru că școala începe în septembrie.
16:00
Bolojan: Năstase și Dăncilă „nu angajează România. Au libertatea să facă ce consideră de cuviință” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a reacționat după apariția fotografiilor cu foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă alături de dictatorii Kim Jong Un, Vladimir Putin și Xi Jinping. Bolojan spune că aceștia nu au angajat România prin prezența la parada de la Beijing.
15:50
Ilie Bolojan anunță când vor avea loc alegerile la Primăria Capitalei. „Ciprian Ciucu ar putea fi un candidat redutabil” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru primăria Capitalei ar putea fi în această toamnă sau în primăvara lui 2026 și a adăugat că este necesar un acord politic pentru a fi stabilită data scrutinului. În opinia președintelui PNL, edilul sectorului 6 Cipria Ciucu ar fi un candidat „redutabil”, fiind foarte bine cotat în sondajul realizat de liberali.
15:50
Putin şi Xi Jinping au fost surprinşi vorbind cu microfonul rămas deschis. Despre ce discutau cei doi lideri # Digi24.ro
În timp ce preşedintele rus Vladimir Putin mergea miercuri alături de preşedintele chinez Xi Jinping, un microfon rămas deschis i-a surprins pe cei doi lideri discutând despre transplanturi de organe şi posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani.
15:50
CSM a sesizat Parchetul General pentru „fapte de instigare directă” împotriva magistraților. Cum i-a răspuns premierului Bolojan # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) în cazul mai multor mesaje postate pe rețelele de socializare, care au „instigat la săvârșirea unor infracțiuni grave împotriva magistraților și a membrilor familiilor acestora”. În același timp, CSM a demontat o afirmație a premierului Ilie Bolojan pe tema pensionării magistraților.
15:30
Companiile din România critică menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri: „Descurajează investiţiile” # Digi24.ro
Organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) care, în opinia acestora, „descurajează investiţiile, erodează competitivitatea şi afectează investiţiile româneşti şi străine. Potrivit celor 12 organizaţii semnatare ale unui document comun, România are nevoie de „politici fiscale coerente şi predictibile, care să stimuleze investiţiile private şi productivitatea” şi de „reforme care să elimine risipa şi cauzele pentru dezechilibrele actuale”. Mediul de afaceri consideră eliminarea IMCA drept „o măsură vitală pentru inversarea tendinţei de stagnare economică”.
15:20
Daniel David: Fără aceste măsuri, educația era blocată. Așa, salariile și bursele vor fi acoperite până la sfârșitul anului # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat pentru Digi24 că fără aceste măsuri, educația ar fi fost blocată sub aspectul finanțării. „Luând aceste măsuri de criză, în acest moment, pot spune explicit că salariile și bursele vor fi acoperite până la sfârșitul anului,” a anunțat ministrul.
15:10
Mesajul Ambasadei Chinei la Bucureşti în scandalul prezenței lui Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing # Digi24.ro
Ambasada Chinei la Bucureşti mulţumeşte, pe Facebook, foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă pentru participarea la ceremoniile organizate la Beijing pentru sărbătorirea a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.
15:10
Aeroportul din Sibiu anunță eliminarea restricțiilor privind transportul lichidelor în bagajul de mână. De când intră în vigoare măsura # Digi24.ro
Începând cu data de 5 septembrie 2025, la Aeroportul Internaţional Sibiu se vor elimina restricţiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână. Astfel, recipientele individuale pentru lichide, aerosoli şi geluri transportate în bagajele de cabină şi supuse controlului de securitate nu vor mai fi limitate la volumul maxim de 100 ml per recipient, relatează Agerpres, care preia un comunicat al aeroportului.
15:00
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și Adrian Năstase # Digi24.ro
Este o imagine care, dacă ar fi fost publicată acum câțiva ani, ar fi fost respinsă ca fiind un Photoshop: liderii Rusiei și Chinei, însoțiți de șeful unui regim paria a cărui misiune de a dota țara sa cu arme nucleare a fost contestată la Națiunile Unite de către cei doi însoțitori ai săi, comentează Huffington Post ceea ce numește „o fotografie care va intra în istorie”. Liderul chinez, Xi Jinping, flancat de Vladimir Putin și Kim Jong Un, doi paria ai Occidentului, la o paradă militară uriașă, fără precedent în China. Rămâne de văzut cum se va traduce în acțiune această ședință foto impresionantă, dar liderii din capitalele de la Washington și Londra la Tokyo și Seul privesc cu siguranță cu un amestec de curiozitate și îngrijorare, scrie și The Guardian. Dar „fotografia de familie”, unde sunt afișați lideri invitați de China la grandioasa paradă militară de la Beijing, provoacă stupoare la București.
Acum 8 ore
14:50
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu # Digi24.ro
Viorica Dăncilă a explicat i-a făcut mare plăcere să participe la la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen și că s-a dus acolo în calitate de fost prim-ministru al României. Ea a adăugat că ar vrea să o vadă pe ministra de Externe Oana Țoiu că „interacționează cu lideri politici importanți” și consideră că „fără dialog se va întâmpla ca până acum, să rămânem în plan secund”.
14:40
Reacția Guvernului României după vizita lui Dăncilă și Năstase în China: „Nu au reprezentat Executivul” # Digi24.ro
Guvernul României transmite, într-un răspuns pentru Digi24.ro, că Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri, nu au reprezentat Executivul în vizita efectuată în China, cu ocazia grandioasei parade militare organizate la Beijing. De asemenea, purtătoarea de cuvânt a Guvernului susține că la Palatul Victoria nu a fost primită vreo invitație din partea Chinei.
14:30
Adrian Câciu (PSD) critică amenințările lui Ilie Bolojan cu demisia: „Jocul ăsta ne costă un miliard de euro” # Digi24.ro
Fostul ministru de Finanțe și al Investițiilor Europene, Adrian Câciu, a criticat avertismentele premierului Ilie Bolojan cu demisia, susținând că România plătește un preț uriaș pe piețele financiare.
14:30
Training de lux pentru 30 de angajați ai MIPE. 7 dintre ei au plecat pe Coasta de Azur, chiar dacă ministrul a anulat deplasările # Digi24.ro
Sunt instituții care par imune la criza economică și măsurile de austeritate. 30 de angajați din Ministerul Fondurilor Europene, printre care și un director, și-au aranjat două excursii de pregătire în Franța, pe Coasta de Azur, și în Cipru, al căror cost se ridică la o jumătate de milion de lei. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că, deși a cerut anularea călătoriilor, câțiva angajați au ținut totuși să plece. Printre ei este și un director care fa fi demis, a spus ministrul. Anunțul vine în condițiile în care, în iulie, Guvernul a aprobat un memorandum prin care premierul le cere instituțiilor să reducă deplasările externe.
14:20
Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la Beijing # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, la Cernavodă, că foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă nu au acţionat în numele statului român prin prezenţa lor în China, alături de președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.
14:10
Anunţata recunoaştere de către Belgia a unui stat palestinian se va produce "în două etape", cu un gest iniţial "politic şi simbolic" şi un al doilea pas "legal", atunci când gruparea islamistă palestiniană Hamas îi va elibera pe ostaticii israelieni pe care îi mai deţine în Fâşia Gaza, a explicat miercuri ministrul afacerilor externe, liberalul Maxime Prevot.
14:10
Femeia din judeţul Prahova care a fost bătută şi lovită cu maşina de către un bărbat care i-ar fi fost amant a decedat la spital, au precizat miercuri, pentru Agerpres, surse judiciare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.